Hoe AI de betrokkenheid van partners verbetert: praktische use cases

Je hebt alles klaargezet om je partners een optimale start te geven:

Een contactpersoon toegewezen, welkomstpakketten verstuurd en de overeenkomsten ondertekend. Je hebt live trainingssessies gegeven om je product uit te leggen, certificaten uitgegeven en je beste verkooppresentaties gedeeld.

Op papier zijn uw partners klaar om te winnen.

Toch lopen deals vertraging op en blijven de verwachte inkomsten een utopie.

Het is logisch dat je je afvraagt: Hebben we de verkeerde partners gekozen? Waarschijnlijk niet. Mogelijk heb je ze niet genoeg betrokken.

AI-gestuurde partnerbetrokkenheid zorgt ervoor dat uw wederverkopers, distributeurs en gelieerde ondernemingen zowel de kennis als de motivatie hebben om uw product te verkopen, zonder dat u hen hoeft na te jagen.

Hieronder laten we u zien hoe AI helpt bij partnerbetrokkenheid, samen met stappen om dit te implementeren👇

Wat is partnerbetrokkenheid?

Partnerbetrokkenheid is het voortdurende proces van het opbouwen en onderhouden van relaties met uw partners, zodat ze actief, op één lijn en gemotiveerd blijven om uw product consistent te verkopen.

Zo ziet dit er in de praktijk uit:

Regelmatige check-ins: Plan wekelijkse telefoongesprekken om lopende deals te bespreken, problemen op te lossen en samen de volgende stappen te plannen.

Gepersonaliseerde communicatie: stuur gerichte nieuwsbrieven met productupdates, markttips, succesverhalen, aanvullende bronnen, enz. om partners te ondersteunen.

Prestaties bijhouden: monitoring van statistieken zoals deals per partner, gegenereerde leads, deelname aan webinars en gezondheidsscores van partners.

Erkenningsprogramma's: bonussen, beloningen en exclusieve content aanbieden om top performers te motiveren

Proberen om dit allemaal handmatig te beheren, is op de lange termijn niet haalbaar.

1️⃣ Ten eerste heb je niet de bandbreedte om elke partner persoonlijk te betrekken. Je richt je dus natuurlijk op de partners die al inkomsten genereren, terwijl andere partners met een enorm potentieel maandenlang geen betekenisvol contact hebben.

2️⃣ Ten tweede zijn partneractiviteiten begraven onder e-mails, CRM-software en berichten tijdens het chatten. Tegen de tijd dat je die gegevens hebt verzameld en geanalyseerd, zijn ze alweer verouderd.

AI biedt hier uitkomst.

⚖️ Ken het verschil: partnerondersteuning versus partnerbetrokkenheid Verwar deze niet met elkaar – het zijn verschillende fasen in de partnerlevenscyclus: Partnerondersteuning: De eerste fase waarin u nieuwe partners voorziet van de training, certificeringen en handleidingen die ze nodig hebben om hun vaardigheden op te bouwen.

Betrokkenheid van partners: De fase na het aan boord halen, waarin je relaties opbouwt door middel van het bijhouden van gegevens, nudges en incentives om langdurige loyaliteit te stimuleren.

Wat is AI-gestuurde partnerbetrokkenheid?

AI-gestuurde partnerbetrokkenheid maakt gebruik van machine learning, automatisering en voorspellende analyses om partnerinteracties te personaliseren en op te schalen. Zo blijft u in contact met elke partner in uw ecosysteem (niet alleen met topaccounts) zonder dat u extra kanaalmanagers hoeft aan te nemen.

Hieronder leest u hoe verschillende AI-technologieën samenwerken om partnerbetrokkenheid te automatiseren:

Machine learning (ML): ML-modellen blinken uit in het analyseren van enorme hoeveelheden data in enkele seconden. Dit betekent dat je het gedrag van partners, de prestaties van campagnes en de gezondheid van leads in realtime kunt analyseren om betrokkenheidspatronen te herkennen op het moment dat ze veranderen.

Voorspellende analyses: deze modellen gebruiken realtime en historische gegevens om toekomstige trends te voorspellen. Ze kunnen een afnemende betrokkenheid van partners, verwachte verkoopopbrengsten, upsell-kansen, vastgelopen deals en meer voorspellen.

Natuurlijke taalverwerking (NLP): NLP helpt AI-modellen menselijke taal te begrijpen en te genereren. Zo leest AI e-mails, beantwoordt het vragen van partners, detecteert het de sentimenten van partners en interpreteert het feedback.

Generatieve AI: Gen AI-tools zoals ChatGPT, Gemini en Claude helpen je bij het creëren van op maat gemaakte content, van trainingsmateriaal voor partners en outreach-berichten tot nieuwsbrieven en kennisbankartikelen.

🚀 ClickUp-voordeel: Krijg direct toegang tot premiummodellen zoals GPT, Claude Sonnet en Gemini op één plek met ClickUp Brain. Geen aparte abonnementen of logins nodig. Schakel tussen de beste AI-modellen voor uw samenvattingstaken met ClickUp Brain. Hoe verschillende AI-modellen te gebruiken voor partnerbetrokkenheid: Gemini: Het meest geschikt voor het analyseren van gegevens in meerdere bestandstypen, zoals gespreksverslagen, lange e-mailthreads en afbeeldingen.

ChatGPT: ideaal voor het dagelijks aanmaken van content en routinematige communicatie met partners

Claude: Perfect voor diepgaande redeneringen en complexe analyse van partnergegevens

Voordelen van het gebruik van AI voor partnerbetrokkenheid

Het gebruik van AI-aangedreven tools in uw partnerprogramma's biedt verschillende sleutelvoordelen:

Automatiseer repetitieve taken: Sla het saaie werk over. AI verstuurt automatisch follow-up-e-mails, stuurt herinneringen naar partners om deals bij te werken, brengt hen op de hoogte van productwijzigingen, genereert rapporten en houdt gegevens bij.

Segmenteer partners dynamisch: in plaats van partners eens per kwartaal te groeperen op basis van regio of grootte, segmenteert AI ze in realtime op basis van gedrag. Als een kleinere partner plotseling zijn leadvolume verdubbelt, verplaatst AI hem onmiddellijk naar een segment met hoge groei.

Creëer hypergepersonaliseerde partnertrajecten: AI houdt elk contactmoment bij, van portaalaanmeldingen tot het downloaden van assets, om voor elke partner een aangepast traject uit te stippelen. Zo kan de ene partner dealspecifieke tips ontvangen, terwijl de andere wekelijks herinneringen krijgt om actief te blijven.

Voorspel het gedrag en de voorkeuren van partners: door voortdurend signalen van partnerbetrokkenheid te analyseren, zoals het aantal geopende e-mails of activiteiten op het portaal, kan AI voorspellen welke partners hun interesse verliezen. U kunt ook hun voorkeursprikkels en communicatiekanalen identificeren om hen effectief opnieuw te betrekken.

Bied realtime ondersteuning: AI-aangedreven chatbots geven 24/7 directe, nauwkeurige antwoorden op basis van uw kennisbank en werkruimtegegevens. Zo blijft het momentum van een partner tijdens een verkoopcyclus behouden, zonder dat uw team hoeft in te grijpen.

Ontvang op maat gemaakte trainingsaanbevelingen: in plaats van hetzelfde trainingsmateriaal naar elke partner te sturen, identificeert AI specifieke prestatiekloven en beveelt het de juiste modules of certificeringen aan voor elke partner.

⚠️ Een waarschuwing: AI levert inzichten en automatisering die nodig zijn om op te schalen. Het kan echter geen vertrouwenswekkende gesprekken voeren, subtiele signalen lezen of een menselijke touch toevoegen. Gebruik het dus eerst om uw strategie te onderbouwen en pas vervolgens uw expertise en vaardigheden op het gebied van partnerrelatiebeheer (PRM) toe om relaties op te bouwen.

Wat AI wel en niet vervangt in partnerbetrokkenheid AI vervangt niet het opbouwen van relaties, de kanaalstrategie of op vertrouwen gebaseerde gesprekken met uw belangrijkste partners. Het maakt partnermanagers niet overbodig en elimineert het menselijk oordeel niet. Wat het wel doet, is uw team helpen de operationele kant van betrokkenheid op te schalen door risico's eerder te signaleren, contact sneller te personaliseren, de juiste middelen aan te boren en het repetitieve follow-upwerk te automatiseren dat meestal over het hoofd wordt gezien.

Hoe AI partnerteams helpt: belangrijke use cases

Laten we nu eens kijken hoe AI partnermanagers helpt om efficiënter te werken en sterkere relaties op te bouwen.

⭐ Bonus: we delen ook praktische voorbeelden van hoe ClickUp Brain, onze contextuele AI-assistent, op elk gebied helpt.

1. Partners aan boord halen

AI stroomlijnt het onboarden van partners door repetitieve taken te automatiseren en realtime begeleiding te bieden. Het kan automatisch nieuwe partners segmenteren, gepersonaliseerde onboarding-checklists genereren en de juiste trainingsmodules delen op basis van het profiel van een partner.

Teams zetten ook AI-chatbots in om veelgestelde vragen over onboarding te beantwoorden en complexe problemen indien nodig door te geven aan de juiste manager.

📌 Voorbeeld: Wanneer een nieuwe partner zich bij uw programma aansluit, kunt u Brain vragen een welkomste-mail op te stellen met specifieke onboardingstappen, trainingsbronnen en belangrijke contactpersonen om de partnerervaring vanaf dag één te personaliseren. Stel e-mails voor de welkomstperiode op om nieuwe partners aan boord te halen met ClickUp Brain.

2. Intelligente partnerscoring

AI haalt gegevens uit uw CRM, marketingplatforms en leersystemen om partners te evalueren op basis van dealkwaliteit, bijdrage aan de pijplijn en betrokkenheid. Het kent elke partner een dynamische score toe die automatisch wordt bijgewerkt naarmate hun activiteiten veranderen.

📌 Voorbeeld: vraag Brain gewoon om te laten zien hoeveel deals elke partner het afgelopen kwartaal heeft gesloten, toeken scores op basis van omzet of deelname en markeer je drie best presterende partners. De AI kan ook partners met afnemende activiteit markeren en aangeven waar follow-up nodig is. Beoordeel partners op basis van hun recente of realtime prestaties met ClickUp Brain.

3. Geautomatiseerde betrokkenheidssequenties

In tegenstelling tot traditionele tools die iedereen dezelfde e-mail sturen, analyseert AI realtime signalen, zoals een partner die een gids downloadt, om de volgende relevante stap te triggeren. Bijvoorbeeld door hen aan te sporen contracten te ondertekenen of nieuwe deals te registreren.

Je kunt AI ook gebruiken om de timing en het kanaal van deze berichten te optimaliseren. Dit betekent dat je kunt controleren of een partner eerder zal reageren op een LinkedIn-bericht of een e-mail, en op welk moment van de dag.

📌 Voorbeeld: Stel dat u partners wilt laten kennismaken met een nieuwe productfunctie. In plaats van één voor één e-mails te schrijven, kunt u Brain vragen om een volledige nurture-reeks te genereren met meerdere e-mails, die elk gericht zijn op een ander voordeel of een andere use case. Binnen enkele minuten beschikt u over gestructureerde concepten met onderwerpen, gepersonaliseerde begroetingen en duidelijke berichten die u kunt verfijnen voordat u ze verstuurt. Genereer end-to-end e-mailbetrokkenheidssequenties met ClickUp Brain

4. Partnerondersteuning + training

Geavanceerde AI-aangedreven PRM-platforms kunnen lessen op maat maken op basis van de rol, prestaties en expertiseniveaus van een partner. Ze bevelen automatisch de beste modules aan, stellen volgende stappen voor na een certificering en geven zelfs microlessen wanneer een nieuwe functie wordt gelanceerd.

Bovendien kan AI ook worden gebruikt om verkoopsituaties na te spelen, zodat partners hun rol kunnen oefenen of twijfels kunnen wegwerken tijdens de training.

📌 Voorbeeld: In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u Brain gebruiken om een complete trainingshandleiding te maken op basis van uw vereisten. Zodra het concept klaar is, kan het de belangrijkste punten eruit halen en samenvatten in een korte samenvatting die partners kunnen doorlezen voordat ze zich in de volledige handleiding verdiepen. Maak diepgaand trainingsmateriaal met ClickUp Brain

5. Ondersteuning bij deals en hulp bij co-selling

Wanneer partners actief verkopen, hebben ze vaak snel antwoord nodig, of het nu gaat om prijzen, de positie of interne processen. Het is echter tijdrovend en vaak onmogelijk om voortdurend handmatig te ondersteunen.

Dat is waar AI-tools uitblinken.

Of een partner nu een offerte opstelt, vastloopt bij het bepalen van de prijs of niet zeker weet hoe hij een functie in de juiste positie moet brengen, AI springt direct bij. Het haalt productdetails uit kennisbanken, doet suggesties voor prijsstructuren, genereert conceptoffertes en geeft tips voor berichten – bijna alsof het je persoonlijke verkoopassistent is!

Voor complexere ondersteuning stuurt AI de query slim door naar de juiste expert met volledige context, waardoor kostbare responstijd wordt bespaard.

📌 Voorbeeld: Wanneer een partner hulp nodig heeft bij het voorbereiden van een deal, chat dan met Brain om je te wijzen op de meest relevante bronnen, zoals prijsrichtlijnen, sjablonen voor offertes of vereisten voor dealregistratie. In plaats van in meerdere systemen te zoeken, krijg je directe links naar de juiste documenten en aanvullende bronnen om de deal sneller te laten verlopen. Chatten met ClickUp Brain om queries van partners te beantwoorden en direct hulp te bieden.

6. Risico's voorspellen en waarschuwingen versturen

In plaats van te wachten op een kwartaalbeoordeling om te ontdekken dat een partner geen deals meer binnenhaalt, scant AI voortdurend op stille waarschuwingssignalen, zoals een plotselinge daling van het aantal portaalaanmeldingen, vertraagde reacties op leads of verlopen certificeringen.

Het maakt deze punten met elkaar verbonden in realtime en waarschuwt u terwijl de partnerrelatie nog te redden is. Zo kunt u weken voordat het daadwerkelijk tot klantverloop komt, middelen verschuiven of nieuwe incentives lanceren.

📌 Voorbeeld: Vraag Brain om risicovolle partners te identificeren. Het kan recente activiteiten analyseren, patronen zoals minder dealregistraties markeren en de sleutelfactoren die bijdragen aan het risico weergeven, zodat u precies weet wie aandacht nodig heeft en waarom. Vraag Brain om partnergegevens te analyseren, trends te voorspellen en risicovolle activiteiten te signaleren.

7. Ondersteuning door kennisbank

Als het zoeken naar informatie in uw kennisbank aanvoelt als een speurtocht, dan is kunstmatige intelligentie de oplossing.

AI-aangedreven kennisbanken gebruiken natuurlijke taalzoekopdrachten om nauwkeurige antwoorden te vinden in productgidsen, veelgestelde vragen, stappen voor probleemoplossing en compliance-informatie. Na verloop van tijd leert AI van gebruikspatronen om aanbevelingen te verbeteren en zelfs de kennisbank automatisch bij te werken met nieuwe informatie uit supporttickets of productreleases.

📌 Voorbeeld: Het lezen van uitgebreide trainingsmaterialen en bedrijfswiki's kost veel tijd. Om direct de juiste inzichten uit de kennisbank te halen, kunnen partners gebruikmaken van ClickUp Enterprise Search. De contextuele AI-assistent raadpleegt automatisch uw kennisbank om de meest relevante en actuele informatie te verzamelen. Gebruik ClickUp Enterprise Search voor directe oplossing van twijfels en partnerondersteuning.

8. Governance en naleving bijhouden

Een van de meest onderschatte aspecten van partnerbeheer? Naleving.

Het maakt niet uit hoe goed een partner verkoopt als hij de industrienormen of wettelijke vereisten negeert.

AI-modellen controleren op mogelijke overtredingen door partners, zoals ongeoorloofde co-branding of regionale nalevingslacunes. Zodra er een probleem wordt gesignaleerd, ontvangt u direct een waarschuwing met een gedetailleerd rapport en suggesties voor vervolgstappen.

📌 Voorbeeld: In plaats van certificeringsgegevens één voor één te bekijken, kunt u Brain vragen om aan te geven welke partners onvolledige of verlopen certificeringen hebben. U krijgt dan een duidelijk overzicht met de aanbevelingsdatum en vervaldatum van elke certificering, zodat u gericht follow-up kunt geven. Ontdek direct welke partners hun certificaten moeten verlengen met ClickUp Brain.

Aan de slag met AI voor partnerbetrokkenheid

Er zijn tal van AI-tools op de markt voor de automatisering van partnerbetrokkenheid. Maar alleen AI in uw stack hebben is niet genoeg.

Je hebt een assistent nodig die diep in je werkruimte is geïntegreerd, je processen door en door kent en kan worden geïntegreerd met je volledige tech stack.

ClickUp, de geconvergeerde AI-werkruimte, komt u te hulp.

Dat gezegd hebbende, laten we eens kijken hoe je ClickUp kunt gebruiken voor partnerbeheer en het stimuleren van betrokkenheid:

Stap 1: Ontwerp werkstroomen die zijn afgestemd op uw aangepaste pijplijnen

Elk partnerschap is anders. Fasen, contactmomenten en overdrachten kunnen variëren, afhankelijk van uw bedrijfsmodel. Om een diepere betrokkenheid te stimuleren, moet u eerst werkstroomopstellingen opzetten die daadwerkelijk passen bij uw unieke verkooppijplijnen.

ClickUp maakt het eenvoudig om te brainstormen, ontwerpen en deze werkstroomen te implementeren:

Breng de fasen van het partnerschap visueel in kaart met ClickUp Whiteboards.

Breng uw verkooppijplijnen in kaart en bouw partnerschapswerkstroomen met ClickUp Whiteboards.

ClickUp Whiteboards bieden je een onbeperkt canvas om partnerpijplijnen uit te tekenen met behulp van een drag-and-drop-editor.

Gebruik vormen om elke fase van uw pijplijn weer te geven (zoals 'Prospecting', 'Onboarding', 'Enablement', 'Co-selling' en 'Renewal'). Teken verbindingen om overdrachten of afhankelijkheden weer te geven en voeg plakantekeningen toe voor extra context.

Bovendien kunt u andere teamleden uitnodigen om in realtime samen partnerschapswerkstroomen te ontwerpen: iedereen kan samen elementen toevoegen, verplaatsen of becommentariëren.

Zet werkstroomfasen om in uitvoerbare stappen met ClickUp-taaken

Voeg ClickUp-taken toe aan uw lijsten met deadlines, prioriteitsvlaggen en afhankelijkheden.

Zodra je je proces in kaart hebt gebracht, kun je ClickUp-taaken gebruiken om het tot leven te brengen.

Zet elke fase of elk element van uw Whiteboard om in een Taak, voeg partners en kanaalmanagers toe als toegewezen personen, stel deadlines vast, geef prioriteiten aan, voeg gedetailleerde beschrijvingen toe, enz.

Gebruik vervolgens ClickUp Dependencies om werk te ordenen. Zo kan 'Training' bijvoorbeeld pas beginnen als 'Onboarding' als Klaar is gemarkeerd. Daarnaast kun je ook bijlagen toevoegen, opmerkingen achterlaten en de tijd bijhouden binnen taken.

Standaardiseer en schaal processen met ClickUp-sjablonen

Met sjablonen kunt u uw beste werkstroom opslaan en deze voor elke nieuwe partner opnieuw gebruiken.

Neem bijvoorbeeld het ClickUp-sjabloon voor partnerschapsovereenkomsten. Het biedt een kant-en-klare structuur voor het opstellen van partnercontracten, het vastleggen van algemene voorwaarden en het vooraf schetsen van verwachtingen.

Ontvang een gratis sjabloon Zorg voor consistente kanaalpartnerovereenkomsten met behulp van het sjabloon voor partnerschapsovereenkomsten van ClickUp.

Met deze sjabloon kunt u:

Zorg ervoor dat al uw partnerovereenkomsten consistent, compliant en volledig zijn.

Stel eenvoudig aanpasbare clausules en aangepaste velden in om de voortgang bij te houden.

Schets verplichtingen om toekomstige geschillen te voorkomen

Leg uit hoe winsten en verliezen tussen de partijen worden verdeeld.

Provider van juridische bescherming in geval van meningsverschillen of wijzigingen

ClickUp biedt ook kant-en-klare sjablonen voor uw kanaalpartners die hun marketinginspanningen willen versterken.

Ze kunnen het ClickUp Channel Partners Marketing Plan sjabloon gebruiken om doelgroepen te definiëren, effectieve strategieën op te stellen, merkbekendheid te vergroten en prestaties te meten.

Ontvang een gratis sjabloon Maak en volg een uitgebreid marketingplan met de sjabloon voor het marketingplan voor kanaalpartners van ClickUp.

Met deze sjabloon kunt u:

Creëer een gestructureerd kader om marketingactiviteiten te plannen en uit te voeren

Identificeer en richt u op specifieke klantsegmenten

Breng kanaalpartners en leveranciers op één lijn bij het nastreven van marketingdoelen

Verbeter de communicatie tussen beide partijen

Voorzie kanaalpartners van tools om het succes van hun marketinginitiatieven te meten

Visualiseer partnerpijplijnen op uw manier met ClickUp-weergaven

Deel productupdates, aankondigingen, de status van probleemoplossingen en meer met klanten in meerdere ClickUp-weergaven.

Zodra uw werkstroomen live zijn, kunt u partnerbetrokkenheidsprogramma's en -taken op meer dan 15 manieren visualiseren met behulp van ClickUp-weergaven. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

Bord: Kanban-stijl weergave – perfect voor het bijhouden van partners in elke fase

Lijst: Bekijk alle taken voor partnerbeheer in de vorm van een aanpasbare tabel.

Werklast: Controleer de beschikbaarheid, werklast en bandbreedte van partners

Tijdlijn: Ideaal voor de weergave van overlappende partnerinitiatieven en -schema's

Elke weergave haalt live gegevens uit uw werkruimte, die u kunt filteren op tal van kenmerken, zoals partnertype, segment, betrokkenheidsniveaus, productexpertise, enz.

Stap 2: Voeg AI toe voor diepgaande intelligentie en personalisatie

ClickUp Brain fungeert als de native AI-assistent van uw werkruimte en brengt taken, documenten, chats en partnergegevens samen in één samenhangend systeem. Met andere woorden, elk onderdeel van uw werkruimte wordt aangestuurd door AI, zodat u dit niet apart aan uw tech stack hoeft toe te voegen.

Dit elimineert direct AI-wildgroei, d.w.z. u hoeft niet meer te schakelen tussen verschillende AI-productiviteitstools. Natuurlijke taalverwerking + contextueel zoeken maken ClickUp Brain slimmer.

Dit is hoe:

Segmenteer partners direct: vraag Brain om partners te groeperen op regio, dealgrootte, betrokkenheidsfase of elk ander aangepast veld dat u bijhoudt. U hoeft geen complexe rapporten op te stellen of filters te gebruiken. Brain begrijpt uw werkruimte en levert binnen enkele seconden de segmentatie die u nodig hebt.

Stel boeiende e-mails, follow-ups van campagneberichten voor partners op met ClickUp Brain.

Genereer relevante content op aanvraag: Of je nu een gepersonaliseerde e-mailontwerp voor een nieuwe partner, een trainingsgids of een kennisbankartikel nodig hebt, Brain kan het schrijven. Beschrijf gewoon wat je wilt (bijvoorbeeld "Ontwerp een welkomstmail voor een nieuwe techpartner") en Brain zorgt voor de juiste context en toon voor een gepersonaliseerde ervaring.

Samenvatting van partnercommunicatie: Gebruik Brain om lange e-mailthreads, chatgeschiedenis of projectupdates direct samen te vatten. Zo kunt u snel op de hoogte blijven van recente gebeurtenissen zonder eindeloze berichten te moeten doorzoeken.

Maak gebruik van realtime vertalingen: Als u met internationale partners werkt, kan Brain communicatie, documenten of zelfs aantekeningen van vergaderingen direct vertalen.

Brainstorm met ClickUp Brain over ideeën voor partnererkenning en betrokkenheidsprogramma's.

Brainstorm ideeën: Zit u vast met een partnercampagne of heeft u ideeën nodig voor een nieuw incentiveprogramma? Chat met ClickUp Brain. Beschrijf uw uitdaging en het zal creatieve oplossingen voorstellen of zelfs een volledig projectplan voor u opstellen.

Ondersteun partners rechtstreeks: Brain kan queries van partners beantwoorden met behulp van informatie uit de kennisbank van uw werkruimte.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is geïntegreerd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het biedt direct inzicht en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails te tonen, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan de slag kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

Stap 3: Centraliseer partnergegevens + communicatie

Uw werkstroomen zijn operationeel. U hebt ook de basis gelegd voor AI.

Nu is het tijd om alle gegevens te consolideren en alles samen te brengen voor realtime communicatie, betrokkenheid en analyse van partners.

Zo doe je dat in ClickUp:

Maak een naadloze verbinding tussen ClickUp en uw favoriete marketingtools om campagnegegevens te synchroniseren en werkstroomautomatisering te implementeren.

ClickUp biedt meer dan 1.000 native integraties die met één klik relevante gegevens in uw werkstroom halen. Koppel bijvoorbeeld CRM's zoals HubSpot of Salesforce voor dealupdates, Google Workspace voor gedeelde documenten en kalenders, Zoom voor vergaderingen, enz.

Beter nog, je kunt ook aangepaste integraties bouwen met behulp van de API van ClickUp om eigen of verouderde systemen te synchroniseren zonder ingewikkelde code.

Breng teams en partners in realtime op één lijn met ClickUp Chats

Houd gesprekken met partners gefocust met ClickUp Chat en werk in realtime samen zonder je werkstroom te verlaten.

ClickUp Chat houdt alle gesprekken met partners bij in één threaded ruimte, direct naast uw taken en documenten. Creëer speciale kanalen voor elk partneraccount of voor programmabrede discussies, zodat er niets verloren gaat in een e-mailinbox.

Je kunt ook partners @vermelden om de juiste mensen erbij te betrekken en gesprekken starten om dieper in te gaan op nicheonderwerpen zonder de hoofdchat onoverzichtelijk te maken.

👀 Wist je dat? Met ClickUp Assign Comments kun je elk bericht omzetten in een traceerbare actie. Plaats een opmerking bij een taak, document of Whiteboard en wijs deze vervolgens toe aan een teamlid of partnervertegenwoordiger met een deadline. Het wordt een subtaak die ze moeten afvinken. Gebruik ClickUp Assign Comments binnen taken om verantwoordelijkheid te garanderen.

Leg vergaderingen vast en transcribeer ze met AI Meeting Notetaker

Ontvang automatisch gegenereerde samenvattingen en actiepunten voor uw vergaderingen met de ClickUp AI Notetaker.

Maak je geen zorgen meer over het maken van aantekeningen tijdens gesprekken met partners.

De AI Meeting Notetaker van ClickUp neemt uw Zoom- of Microsoft Teams-sessies op en genereert automatisch een doorzoekbaar transcript met een samenvatting van de belangrijkste punten. Het haalt actiepunten en eigenaars eruit, zodat u uw gesprek direct na afloop van het gesprek kunt omzetten in een projectplan.

Maak complexe onderwerpen snel duidelijk met ClickUp Clips

Deel schermopnames om uw boodschap nauwkeurig over te brengen zonder dat u een e-mailketen of persoonlijke vergaderingen nodig hebt met ClickUp Clips.

Met ClickUp Clips kun je korte videohandleidingen opnemen en delen, rechtstreeks vanuit je werkruimte.

Dit is een gamechanger voor partnerondersteuning: als een partner vastloopt bij het onboarden, hulp nodig heeft met een dashboard of wil zien hoe een productfunctie werkt, kun je een korte Clip opnemen en deze direct versturen.

Als voorbeeld kun je bijvoorbeeld een lange e-mail schrijven waarin je uitlegt hoe een dealregistratie moet worden ingediend, maar je kunt ze in een Clip van 30 seconden precies laten zien hoe dat moet.

Stap 4: Bouw uw kennisbank op

Het wordt al snel een rommelig geheel wanneer uw kennisbank niet is gekoppeld aan uw PRM-tool.

Je verspilt tijd met het zoeken naar de juiste bronnen en hebt waarschijnlijk meerdere versies van hetzelfde bestand in omloop. Erger nog, je zou per ongeluk een verouderde landingspagina naar een partner kunnen sturen, waardoor deze met verkeerde gegevens gaat pitchen.

Hoe verandert ClickUp dit? Deze walkthrough-video is je minigids:

Maak en deel partnerbronnen met ClickUp Docs

ClickUp Documenten voor het maken van effectieve kennisbankartikelen

ClickUp Docs is uw alles-in-één tool voor het opbouwen van een robuuste kennisbank, van onboardinggidsen tot marketingmateriaal.

Rijk format: voeg koppen, tabellen, checklists, afbeeldingen en video's toe om uw content visueel aantrekkelijk te maken.

Gestructureerde hiërarchie: Gebruik geneste pagina's om alles overzichtelijk te houden. Uw document 'Partner Enablement' kan bijvoorbeeld subpagina's hebben voor onboarding, training en ondersteuning.

Realtime samenwerking: meerdere mensen kunnen tegelijkertijd een document bewerken, opmerkingen achterlaten en feedback direct oplossen.

Zet content om in taken: markeer tekst om direct een taak aan te maken en toe te wijzen. Als je bijvoorbeeld een checklist voor het onboarden van partners bijwerkt en merkt dat er een nieuwe bron nodig is, kun je die direct toewijzen.

Toestemmingen: deel documenten intern of extern met alleen-weergave- of bewerkingsrechten

Versiegeschiedenis: elke wijziging wordt geregistreerd, zodat u kunt zien wie wat heeft bijgewerkt en met één klik kunt terugkeren naar een vorige versie.

Met ClickUp Brain dat rechtstreeks in Docs is ingebouwd, kunt u AI gebruiken om nieuwe content op te stellen, te herschrijven voor meer duidelijkheid of materiaal te vertalen. Als u bijvoorbeeld een handleiding nodig hebt met de titel "Hoe generatieve AI helpt bij het pitchen van producten", hoeft u alleen maar Brain te vragen en het genereert een eerste concept op basis van de context van uw werkruimte.

⭐ Bonus: De Docs Hub is uw commandocentrum voor alles wat met documentatie te maken heeft. Het geeft u een weergave van alle documenten in uw werkruimte, geordend op eigenaar, locatie, laatste update en meer. U kunt documenten zoeken, filteren en als favoriet markeren, zodat u gemakkelijk kunt vinden wat u nodig hebt (zelfs als uw kennisbank groeit). Bewaar, organiseer en zoek documenten eenvoudig met Docs Hub

Vind alles direct met ClickUp Enterprise AI Search

Vind inzichten, documenten, apps en nog veel meer op het platform of zelfs geïntegreerde tools met ClickUp Enterprise Search.

Met ClickUp Enterprise AI Search is het supergemakkelijk om niet alleen bestanden te vinden, maar letterlijk alle informatie: taken, chats, documenten, opmerkingen, afbeeldingen, noem maar op.

Het leuke is: u hoeft de exacte bestandsnamen of de mappen waarin ze zijn opgeslagen niet te onthouden. Beschrijf gewoon in natuurlijke taal wat u zoekt (bijvoorbeeld "Toon me de nieuwste checklist voor het onboarden van partners"), en Brain haalt het voor u op.

De AI-aangedreven zoekbalk begrijpt de context en intentie, zodat je snel relevante resultaten krijgt, zelfs als je niet zeker bent van de locatie.

👀 Wist u dat? Enterprise Search haalt ook resultaten uit geïntegreerde systemen zoals Google Drive, Slack en tools voor klantenbinding, zodat uw kennisbank echt alles omvat.

Stap 5: Automatiseer vervelende taken en stel waarschuwingen in

Zodra alles is ingesteld – werkstroom, AI, communicatiekanalen en kennisbank – automatiseer je alles om handmatig administratief werk tot bijna nul te reduceren.

ClickUp biedt je onbeperkte flexibiliteit om je processen te automatiseren, zonder ook maar één regel code te schrijven:

Elimineer saai werk met ClickUp-automatiseringen

Bouw aangepaste agenttriggers en acties in ClickUp met behulp van eenvoudige instructies zonder code.

ClickUp-automatiseringen zijn gebaseerd op regels, wat betekent dat je een eenvoudige 'als dit, dan dat'-logica instelt om repetitieve taken af te handelen.

Elke automatisering bestaat uit drie componenten:

Triggers: Wat zet de automatisering in gang?

Voorwaarden: Optionele filters om uw automatisering te verfijnen wanneer deze wordt uitgevoerd

Acties: Wat gebeurt er daarna?

📌 Bijvoorbeeld: "Wanneer een partnertak de status 'Klaar voor beoordeling' krijgt, wijs deze dan toe aan de partnermanager en stuur een Slack-melding."

ClickUp biedt twee manieren om deze automatiseringen te bouwen:

Drag-and-drop-automatiseringsbouwer: Kies uit een bibliotheek met vooraf gebouwde triggers, voorwaarden en acties. Sleep deze componenten gewoon naar de juiste plek en maak verbinding tussen ze om uw automatisering te creëren.

AI-automatiseringsbouwer: beschrijf de gewenste automatisering in gewoon Engels en Brain zal deze voor u instellen.

📌 Meer voorbeelden van automatisering van partnerbetrokkenheid: Wijs nieuwe partnerverzoeken automatisch toe aan teamleden op basis van regio

Ontvang wekelijks een overzicht van openstaande problemen van partners in uw inbox.

Stel terugkerende herinneringen in voor driemaandelijkse bedrijfsbeoordelingen (QBR's) met de meest geschikte partners.

Delegeer end-to-end werkstroomen aan ClickUp AI Agents

Activeer Super Agents in ClickUp om taken/werkstroomen volledig te automatiseren.

De ClickUp AI Super Agents zijn 's werelds eerste agents op menselijk niveau, gebouwd met echt geheugen, zelflerend vermogen, geavanceerd redeneervermogen en omgevingsbewustzijn.

Je kunt met hen communiceren alsof ze echte teamleden zijn: stuur ze e-mails, wijs ze taken toe of voer een vermelding uit van hen in chats. Ze kunnen ook samenwerken in een multi-agentinstallatie, kennis delen met andere agenten en hun gedrag aanpassen op basis van jouw feedback.

📌 Bijvoorbeeld wanneer een partner zich aanmeldt, kan een AI-agent een op maat gemaakte onboarding-checklist opstellen, het startgesprek plannen en wekelijks rapportages over de voortgang versturen – allemaal op de achtergrond.

Perfect voor partnermanagers: deze agents voeren uw end-to-end werkstroom uit zonder voortdurend toezicht, zodat u zich kunt concentreren op strategisch werk dat de klanttevredenheid daadwerkelijk verhoogt.

📌 Enkele voorbeelden van kant-en-klare Super Agents om uit te proberen: Contractverlengingsagent: houdt contractdata bij, stuurt herinneringen naar partners en uw team en bereidt verlengingsdocumenten voor.

Agenda voorbereiden en opvolging: maakt agenda's voor partnergesprekken, legt aantekeningen over vergaderingen vast, wijst vervolgtaaken toe en verstuurt automatisch samenvattende e-mails.

Status Reporter: publiceert wekelijks of maandelijks updates over de gezondheid van partners, belangrijke statistieken en openstaande problemen, zodat iedereen op de hoogte blijft.

Stap 6: Krijg realtime inzicht in de prestaties van partners

Tot slot is het tijd om de verkoopprestaties en het succes van partners te meten om uw betrokkenheidsstrategie te verfijnen.

Voor partnerbetrokkenheid moet u sleutelstatistieken bijhouden, zoals:

Nummer van actieve partners per fase (onboarding, geactiveerd, co-selling, enz.)

Pipelinewaarde en gesloten deals per partner

Partneractiviteit (telefoontjes, vergaderingen, ingediende leads)

Open supporttickets

Gemiddelde tijd om partnerverzoeken op te lossen

Met ClickUp wordt deze analyse volledig hands-off. Hier is hoe:

Visualiseer de prestaties van partners met behulp van ClickUp dashboards

Monitor de betrokkenheidsstatistieken van partners om op basis van gegevens weloverwogen beslissingen te nemen met ClickUp dashboarden.

ClickUp Dashboards verzamelen realtime gegevens uit taken, aangepaste velden, doelen en geïntegreerde samenwerkingstools in één weergave. Je kunt deze dashboards bouwen door simpelweg meer dan 20 widgets te slepen en neer te zetten, zoals grafieken, tabellen, rekenmachines, doelvolgers en meer.

Maar dat is nog niet alles. U kunt zelfs op rollen gebaseerde dashboards maken. Het dashboard van een partnermanager toont bijvoorbeeld de voortgang van het onboarden en openstaande taken, terwijl een dashboard voor leidinggevenden de omzet, pijplijn en best presterende partners bijhoudt.

Met dashboardfilters kunt u direct inzoomen om de prestaties per regio, partnerniveau of zelfs individuele accounts te bekijken.

🚀 Voordeel van ClickUp: Werk nog sneller met de Talk-to-Text-functie van ClickUp. In plaats van alles te typen, spreek je gewoon hardop en ClickUp zet je stem direct om in tekst (terwijl het je spraak verfijnt en grammatica corrigeert). U kunt bijvoorbeeld eenvoudig aantekeningen over vergaderingen, follow-up-e-mails, chatberichten en AI-prompts dicteren terwijl u onderweg bent, zonder dat u een toetsenbord nodig hebt. U kunt Talk-to-Text zelfs gebruiken om handsfree taken aan te maken en toe te wijzen! Klinkt interessant, toch? Bekijk deze video voor meer informatie 👇

Krijg diepere inzichten met ClickUp AI-kaarten

Vat prestaties samen, identificeer belemmeringen of maak een lijst van volgende stappen vanuit uw dashboards met behulp van AI-kaarten in ClickUp Dashboards.

AI Cards analyseert gegevens uit uw dashboards in realtime en levert daarbij bruikbare informatie. U hoeft geen seconde te besteden aan het interpreteren van uw dashboards: AI Cards biedt direct inzicht voor onmiddellijke actie.

Enkele manieren om AI-kaarten te gebruiken bij partnerbetrokkenheid:

Samenvatting van de gezondheid van partners: "3 partners lopen risico, 2 nieuwe toppresteerders deze maand"

Voorgestelde acties: "Neem contact op met partner X – zij hebben al twee weken niet ingelogd"

Zie voorspellende inzichten: "Op basis van de huidige trends zal partner Y waarschijnlijk zijn target voor het derde kwartaal niet halen."

Je kunt AI-kaarten overal op dashboards plaatsen, ze op elk moment vernieuwen en zelfs favoriete kaarten vastmaken voor snelle toegang.

Bouw zeer boeiende partnerprogramma's met ClickUp

Het gebruik van AI bij partnerbetrokkenheid is slechts een stukje van de puzzel.

De echte kracht ligt in het omarmen van AI in elke fase: het werven van partners, onboarding, enablement, ondersteunen, prestaties bijhouden en zelfs offboarding.

Met ClickUp kunt u volledig geautomatiseerde, AI-aangedreven partnerprogramma's vanaf nul opbouwen. Breng uw pijplijnen visueel in kaart, centraliseer de communicatie, stel geavanceerde automatiseringen in en analyseer inzichten – allemaal op één platform.

Het beste deel? Een native, contextuele AI-assistent ondersteunt elke functie, zodat AI niet bovenop uw tools zit, maar juist de kern van uw werkstroom vormt.

