10 sjablonen voor verhaalbogen

Heb je ooit een geweldig verhaalidee gehad, maar bent je vervolgens vastgelopen omdat je niet wist hoe je de vorm ervan moest geven?

Dit is misschien geen creativiteitsprobleem. Het kan een structureel probleem zijn. Je kent misschien je personage, je wereld en zelfs je einde, maar zonder een verhaalboog wordt het midden vaag en begint het tempo te verslappen.

Daarom heb je sjablonen voor verhaallijnen nodig. Ze bieden je een basis waarop je kunt voortbouwen, of je nu een kort verhaal, roman, scenario of zelfs een merkverhaal schrijft. Je kunt de aanleiding, keerpunten, escalatie, climax en ontknoping in kaart brengen voordat je urenlang aan scènes werkt die het plot niet vooruithelpen.

In dit bericht vind je de beste sjablonen voor verhaalbogen die je kunt kopiëren, aanpassen en meteen gebruiken om sterkere verhalen te schetsen.

Wat is een sjabloon voor een verhaallijn?

Een sjabloon voor een verhaallijn is een vooraf opgesteld raamwerk dat de belangrijkste fasen van een verhaal in kaart brengt: expositie, stijgende actie, climax, dalende actie en oplossing. Het fungeert als een enkele bron van waarheid voor het skelet van je verhaal.

🔖 Veelvoorkomende soorten sjablonen voor verhaallijnen: Drie-actenstructuur (installatie → confrontatie → oplossing)

Vijf-actenstructuur (meer gedetailleerde escalatie)

Hero's Journey (door transformatie gedreven avonturenverhaal)

Save the Cat beats (strak commercieel tempo voor scripts)

Waar u op moet letten in een sjabloon voor verhaallijnen

Dit is waar je op moet letten in een sjabloon voor een verhaalboog:

Visuele structuur: Een goede sjabloon moet je in staat stellen om het tempo van je verhaal in één oogopslag te zien. Zoek naar tools die visuele formats bieden, zoals een plotboogdiagram, tijdlijn of een Kanban-achtig bord om je verhalende structuur in kaart te brengen.

Aanpasbare fasen: Je verhaal past misschien niet in een standaard vijf-aktestructuur. Kies een sjabloon waarmee je fasen kunt hernoemen en herschikken, zodat deze aansluiten bij jouw unieke verhaallijn, of dat nu de reis van de held is of je eigen aangepaste raamwerk.

Samenwerkingsfuncties: Een goede sjabloon moet realtime bewerking, opmerkingen voor feedback over specifieke scènes en taaktoewijzingen voor je medeschrijvers of editors bieden.

Personages en subplots bijhouden: Met de beste sjablonen kun je personage-ontwikkelingen en subplots naast het hoofdverhaal weergeven, zodat je ervoor kunt zorgen dat alle motivaties en verhaallijnen op elkaar blijven aansluiten.

10 beste sjablonen voor verhaalbogen

Als je een samenhangend verhaal wilt schrijven, moet je veel meer bijhouden dan alleen de plot zelf. Je houdt personage-ontwikkelingen, scène-beats, concepten en herschrijvingen, aantekeningen over onderzoek en feedbackthreads bij, terwijl je tegelijkertijd probeert de toon consistent te houden van de eerste pagina tot de laatste regel.

ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, maakt dat gemakkelijker met een bibliotheek van kant-en-klare sjablonen voor verhaallijnen die je direct kunt gebruiken en binnen enkele seconden aan je proces kunt aanpassen.

Hier zijn de beste sjablonen voor verhaalbogen om mee te beginnen 👇

1. ClickUp-sjabloon voor verhaaloverzicht

Verhalen worden gemakkelijker te schrijven als je het hele verhaal kunt overzien zonder de kleine momenten te missen. Met de ClickUp Story Outline Template kun je hoofdstukken plannen, de voortgang van de plot bijhouden en de personages aan de scènes koppelen, allemaal in één sjabloon.

Elk hoofdstuk wordt een ClickUp-taak die je kunt groeperen op verhaalfases, taggen met personages, locaties en hoogtepunten toevoegen en in kaart brengen bij plotpunten, zoals expositie, stijgende actie en climax. Naarmate je schets vorm krijgt, kun je ook productiefases toevoegen, zodat het opstellen, reviseren en bijschaven van je verhaal goed georganiseerd blijft, parallel aan het verhaalplan.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Maak een overzicht per hoofdstuk met taken gegroepeerd per verhaalfase, zodat je verhaal in de juiste volgorde verloopt.

Houd de betrokkenheid van personages per scène bij met behulp van personagetags, zodat relaties en subplots consistent blijven in alle hoofdstukken.

Leg snel details op scèneniveau vast met velden voor locatie en hoogtepunten in het verhaal, zodat je schets een echte context heeft.

✅ Ideaal voor: Fictieschrijvers die een verhaal met meerdere hoofdstukken schetsen met een duidelijk begin, midden en einde.

🧠 Leuk weetje: De langste roman ter wereld is Marcel Prousts Op zoek naar de verloren tijd, met ongeveer 9.609.000 tekens.

2. ClickUp Agile sjabloon

Sommige dagen ben je geïnspireerd. Andere dagen heb je een proces nodig dat je op weg helpt. Het ClickUp Agile Story sjabloon is ontworpen voor herhaalbare voortgang, zodat je in een consistent ritme kunt schetsen, ontwerpen en itereren.

Hoewel deze flexibele verhaalsjablonen zijn ontworpen om productbacklogs te ontwikkelen en te beheren, werken ze ook heel goed voor verhalende verhalen.

Pas aangepaste prompts aan je verhaalboog toe, zoals actdoelen, belangrijke keerpunten, POV, conflicten en belangen, en hergebruik vervolgens dezelfde werkstroom voor elk hoofdstuk of elke scène totdat het volledige verhaal op zijn plaats valt.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik de ingebouwde Q/A-tabel om het doel van elke beat vast te leggen, zoals wat er verandert, waarom het belangrijk is en wat het vervolgens oplevert.

Begin met deze document-sjabloon en bouw je verhaalwerkstroom op, inclusief lijst, gantt, werklast, kalender en meer.

Dupliceer dezelfde structuur voor hoofdstukken, afleveringen of personageontwikkelingen, en houd je verhaal-ID en titels consistent naarmate de opzet groeit.

Voeg je eigen beoordelingscontrolepunten toe, zoals Eerste concept, Herziening en Goedgekeurd, zodat elk onderdeel in een overzichtelijke volgorde wordt doorlopen.

✅ Ideaal voor: Indie-fictieschrijvers die hoofdstukoverzichten opstellen door middel van wekelijkse Sprints.

3. ClickUp Storyboard-sjabloon

Regisseer je een korte film, schrijf je cutscenes voor een videogame of plan je een animatieserie, maar heb je moeite om alles visueel uit te werken?

De ClickUp Storyboard sjabloon (gebouwd in ClickUp Whiteboards ) biedt je een overzichtelijk canvas per scène, waarin elk frame al voor je is uitgestippeld. Je kunt de werkstroom in kaart brengen van expositie naar conflict naar climax naar vallende actie naar oplossing, en vervolgens de details voor elke scène invullen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Breng je visie tot leven door afbeeldingen, schetsen of tekeningen uit ClickUp Whiteboards rechtstreeks aan elk frame toe te voegen als bijlage.

Voeg snelle aantekeningen toe voor actie, dialoog en audio of FX in elke storyboardkaart.

Werk in realtime samen met editors, ontwerpers en andere belanghebbenden met behulp van ClickUp Assigned Comments

✅ Ideaal voor: animators, UX-ontwerpers en marketingteams die visuele verhalen moeten maken en daar samen aan moeten werken.

💡 Pro-tip: Als je even geen inspiratie hebt, probeer dan in plaats van door te zetten eens de vraag te veranderen. Een goede schrijfopdracht geeft je een startpunt, een richting en net genoeg structuur om weer woorden op papier te krijgen, zelfs op dagen waarop je weinig energie hebt. Bekijk deze video voor schrijfopdrachten die je kunt gebruiken om ideeën op te doen, je denken aan te scherpen en een lege pagina om te zetten in een concept waarop je daadwerkelijk kunt voortbouwen.

4. ClickUp-sjabloon voor het in kaart brengen van gebruikersverhalen

Bij het opbouwen van een verhaal is het moeilijkste deel om de reis van het personage, de belangrijkste beats en de scène-voor-scène-werkstroom synchroon te houden. De ClickUp User Story Mapping sjabloon biedt je een visuele manier om de hele verhaallijn op één plek in kaart te brengen, met een begeleidend paneel aan de linkerkant dat je vraagt om het kernidee, het hoofdpersonage, hun doel en de stappen die ze nemen om dat doel te bereiken te definiëren.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Houd de beslissingen over personages consistent door de belangrijkste details van je persona's vast te leggen in het speciale persona-paneel terwijl je de verhaallijn opbouwt.

Breng de belangrijkste plotbeats in kaart in de bovenste rij en voeg vervolgens acties op scèneniveau toe met behulp van plakbriefjes om een duidelijk verloop van begin tot eind te creëren.

Verdeel je verhaal in overzichtelijke verhaallijnen door beats te groeperen in 'release'-secties, ideaal voor afleveringen, hoofdstukken of spelniveaus.

✅ Ideaal voor: Verhaalontwerpers die gamequests en tussenfilmpjes in kaart brengen in duidelijke verhaalbeats en speelbare sequenties.

5. ClickUp Squad Brainstorm-sjabloon

De ClickUp Squad Brainstorm sjabloon biedt je schrijvers een overzichtelijke, visuele ruimte om ideeën in thematische banen vast te leggen, zodat het gesprek georganiseerd blijft terwijl de creativiteit de vrije loop krijgt.

Omdat alles op één bord staat, kun je sticky notes verplaatsen terwijl de verhaallijn vorm krijgt, snel hiaten opsporen en de sterkste beslissingen omzetten in volgende stappen wanneer je daar klaar voor bent.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Leg creatieve beslissingsregels vast door definitieve beslissingscriteria en doorslaggevende factoren vast te leggen in het gedeelte Teamconsensus.

Voorkom dat beoordelingen van verhaallijnen uit de hand lopen door je beoordelingsfrequentie, limieten voor vergaderingen en voorbereidingsregels vast te leggen in Team Vergaderingen en Team Rhythm.

Verminder revisiechaos door duidelijke feedbackkanalen en responsverwachtingen in te stellen in Team Communication en vervolgens procesaanpassingen bij te houden in Team Werkstroom.

✅ Ideaal voor: Showrunners die een gezamenlijke schrijfkamer runnen voor episodische verhaallijnen en doorlopende revisies.

6. ClickUp-sjabloon voor het opstellen van een plan

Als je een verhaalboog voor een korte film, webserie, gamekapittel of stripverhaal wilt schetsen, heb je de ClickUp Build Plan sjabloon nodig. Deze begint met een overzichtelijk, kant-en-klaar ClickUp Doc-document waarin de essentiële zaken vooraf worden vastgelegd (projecteigenaar, data, duur, belangrijke contactpersonen) en je vervolgens door de achtergrond en bouwdetails wordt geleid, zodat productiebeslissingen consistent blijven wanneer de scope begint te verschuiven.

Om het eerste concept sneller af te ronden, kan ClickUp Brain je helpen je ruwe aantekeningen om te zetten in een strakkere projectachtergrond, ideeën te bedenken en checklists te genereren voor wat er vervolgens moet worden gemaakt.

Zet ruwe aantekeningen om in een conceptklare context met ClickUp Brain.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Zet het plan snel om in uitvoering door belangrijke onderdelen om te zetten in taken voor het opstellen, beoordelen, reviseren en uiteindelijk overdragen van de productie.

Begin met een verzorgde koptekst en een overzichtstabel waarin eigendom, data en belangrijke details vanaf het eerste scherm zichtbaar zijn.

Gebruik het gedeelte Projectachtergrond om de premisse, beperkingen en productieaannames van de verhaallijn vast te leggen in één referentiepunt.

✅ Ideaal voor: Game-producenten die een verhaalboog op basis van hoofdstukken plannen, van script tot bouwklare deliverables.

📮ClickUp Insight: 24% van de gebruikers vindt dat focus te veel wordt overschat en geeft de voorkeur aan multitasking, terwijl 39% zegt dat diepe focus de enige manier is om zinvol werk te verrichten. Ongeacht je werkstijl, ClickUp is je AI-aangedreven commandocentrum dat zich aan jou aanpast. Moet je multitasken? Je kunt projecten beheren, chatten met je team en zelfs in realtime op internet zoeken, allemaal zonder ClickUp te verlaten. 🤹🏽 Houdt u van depe concentratie? Functies zoals ClickUp Kalender helpen u afleidingen te blokkeren, terwijl agents routinetaken automatiseren, zodat u volledig gefocust kunt blijven!

7. ClickUp-sjabloon voor brainstormen

Als je met meerdere ideeën voor verhaallijnen tegelijk jongleert, is het moeilijkste deel om elk idee duidelijk genoeg te houden om te kunnen evalueren, verder uit te werken en uiteindelijk vast te leggen. Met het ClickUp Brainstorming sjabloon kun je elke verhaallijn als een apart item vastleggen, opschrijven waar het verhaal over gaat en de sterkste versie van waar het terecht zou kunnen komen documenteren.

En omdat elk idee zijn eigen kernelementen heeft, kun je je lijst scannen en meteen zien welke verhaallijnen klaar zijn om uit te werken en welke nog een scherper conflict, een duidelijker ontknoping of een betere hook nodig hebben.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Gebruik startdata, deadlines en prioriteiten om je sterkste concepten op koers te houden en te voorkomen dat ze onder nieuwe ideeën begraven raken.

Definieer de kern van elk verhaalidee met behulp van de ingebouwde velden voor Probleembeschrijving en Winnende oplossing, zodat elke boog een duidelijk conflict en een duidelijke richting heeft.

Organiseer ideeën door middel van brainstormfasen om ruwe hersenspinsels te scheiden van concepten die je kunt uitwerken tot hoofdstukken of scènes.

✅ Ideaal voor: scenarioschrijvers die meerdere verhaallijnen voor een pilot ontwikkelen en willen bepalen welk concept ze vervolgens gaan uitwerken.

8. ClickUp-sjabloon voor productroadmap

De ClickUp Product Roadmap sjabloon doet ook dienst als verhaalboogplanner waarmee je grote plotbeats op een ClickUp Whiteboard in kaart kunt brengen en vervolgens elke beat kunt opsplitsen in traceerbaar werk.

Je kunt elk kwartier of elke fase als een segment van de verhaallijn beschouwen, elke beat op thema taggen en bijhouden of deze op schema ligt, risico loopt of geblokkeerd is naarmate het concept zich ontwikkelt. En wanneer er halverwege nieuwe ideeën voor scènes opkomen, helpen ClickUp-formulieren je om deze in een consistent format vast te leggen en naar het juiste deel van de verhaallijn te leiden.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Organiseer plotbeats per kwart of fase om het tempo in één oogopslag te zien en voorkom dat het verhaal te snel begint.

Gebruik labels in releasestijl, zoals On Track, Blocked en At Risk, als signaal voor wat er vervolgens herschreven of geherstructureerd moet worden.

Gebruik ClickUp formulieren om nieuwe scènes, plotwendingen of personaggioomenten te verzamelen met telkens dezelfde vereiste details, voordat ze in je plan worden opgenomen.

✅ Ideaal voor: fictieschrijvers die een lang verhaal in fasen uitwerken en elke belangrijke beat bijhouden, van het eerste concept tot de definitieve structuur.

👀 Wist je dat? Frankenstein begon als een uitdaging om allemaal een spookverhaal te schrijven tijdens het beroemde bizarre weer van 1816, toen Mary Shelley in de buurt van het Meer van Genève verbleef.

9. ClickUp-sjabloon voor het bedenken van ontwerpen

Wanneer je een verhaalboog probeert vorm te geven, komen de ideeën zelden in één categorie voor. Je krijgt plotbeats, personagekeuzes, scènemchanica en thema's die allemaal tegelijk opduiken, en uiteindelijk concurreren ze allemaal om ruimte.

Met het ClickUp Design Ideation sjabloon kun je die ideeën scheiden zonder de onderlinge relaties te verliezen. Gebruik de kolommen om ideeën voor verhaallijnen te sorteren op basis van wat ze het meest beïnvloeden. Bijvoorbeeld: plotmechanismen (proces), verhaaluitkomst (product) en personage-impact (mensen). Gebruik vervolgens de rijen Idee-eigenaar om bijdragen van co-auteurs, editors of zelfs verschillende 'stemmen' in je eigen concept vast te leggen.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

Dankzij de layout met drie kolommen kun je gemakkelijk onderscheid maken tussen de plotstructuur, de ontknoping van het verhaal en de karaktergedreven wendingen.

De rijen met idee-eigenaren houden de suggesties van elke persoon zichtbaar, wat handig is wanneer je meerdere richtingen samenvoegt tot één verhaalboog.

Aantekeningen blijven gegroepeerd per type, zodat je gemakkelijker de sterkste verhaallijnen kunt vinden voordat je een schets maakt.

✅ Ideaal voor: Leidinggevenden in schrijfkamers die samenwerken aan het bedenken van verhaallijnen voor afleveringen, hoofdstukken of tussenfilmpjes.

10. Milanote-sjabloon voor verhaallijnen

via Milanote

De Story Arc Template van Milanote is een visuele, op kaarten gebaseerde sjabloon die is ontworpen voor het uitwerken van verhalen. Dankzij het flexibele canvas kun je verhaalelementen ruimtelijk ordenen, wat handig kan zijn voor visuele denkers.

Waarom je deze sjabloon leuk zult vinden:

De functie bevat drag-and-drop-kaarten voor scènes, personages en plotpunten.

Dankzij de visuele layout van het bord kunt u de volledige boog in één oogopslag zien.

Voeg bijlagen met afbeeldingen en aantekeningen toe ter inspiratie, met samenwerkingsfuncties voor co-auteurs.

✅ Ideaal voor: schrijvers en creatievelingen die de voorkeur geven aan een moodboard-achtige aanpak voor het plannen van verhalen.

Hoe u sjablonen voor verhaallijnen kunt gebruiken voor uw projecten

Je sjabloon voor verhaalbogen moet een dynamische partner zijn in je creatieve proces. Gebruik het om georganiseerd te blijven en jezelf tegelijkertijd de vrijheid te geven om te verkennen, te herhalen en een boeiend verhaal op te bouwen.

Zo kunt u er het beste voor zorgen dat het werkt voor u:

Begin met je kernconflict: voordat je ook maar één vakje invult, moet je de centrale spanning van je verhaal vaststellen. Is dat de innerlijke strijd van een personage, het frustrerende probleem van een gebruiker of de grootste uitdaging van een project? Breng eerst de belangrijkste beats in kaart: Verlies je nog niet in de details. Vul eerst de grote, verhaalbepalende momenten in: de aanleiding, de wending halverwege en de climax. Voeg subplots en karakterontwikkelingen toe: Begin nu met het verweven van je secundaire verhaallijnen. Tag scènes of taken op basis van subplot of karakterontwikkeling met aangepaste velden van ClickUp, zodat je kunt bijhouden hoe ze zich verhouden tot de hoofdplot. Werk vroeg en vaak samen: deel je sjabloon met medeschrijvers, editors of belanghebbenden. Krijg feedback voordat je te ver bent met deel je sjabloon met medeschrijvers, editors of belanghebbenden. Krijg feedback voordat je te ver bent met ClickUp Redactie en Assigned Comments. Herhaal dit tijdens het schrijven: tijdens het schrijven zul je nieuwe ideeën en hiaten in de plot ontdekken. Werk je sjabloon bij naarmate je verhaal zich ontwikkelt, zodat het altijd de huidige staat van je verhaal weergeeft. Gebruik AI om de hiaten op te vullen: Als je vastloopt, gebruik dan ClickUp Brain. Vraag het om scèneovergangen voor te stellen, tempo-problemen in je tijdlijn te identificeren of alternatieve plotrichtingen te genereren om je creativiteit weer op gang te brengen.

Breng je verhaal van schets naar definitief ontwerp met ClickUp

Een sjabloon voor een verhaallijn geeft je duidelijkheid aan het begin. Het moeilijke deel is om die duidelijkheid te behouden als je eenmaal 20 scènes ver bent en het verhaal zich begint te ontwikkelen.

ClickUp biedt je een uitgebreide bibliotheek met sjablonen waarmee je aan de slag kunt gaan en waarop je vervolgens je proces kunt voortbouwen. Maak een schets op een Whiteboard, schrijf in documenten, verzamel personagedetails of scène-ideeën via formulieren en gebruik AI om beats aan te scherpen, delen te herwerken of samen te vatten wat er tussen de verschillende versies is veranderd.

Veelgestelde vragen

Een verhaalboog houdt het verloop van de algehele plot van begin tot eind bij, terwijl een personageboog de interne transformatie van één personage binnen die plot volgt. De twee moeten samenwerken, waarbij de groei van het personage vaak de drijvende kracht is achter of reageert op belangrijke gebeurtenissen in de verhaalboog.

Ja, absoluut. Gebruikersverhalen, productroadmaps en zelfs sprintplannen volgen narratieve structuren. Sjablonen zoals ClickUp's User Story Mapping of Agile Story Template helpen teams hun werk te kaderen als miniverhalen met een duidelijk begin (het probleem van de gebruiker), midden (de oplossing) en einde (de geleverde waarde).

Stem de sjabloon af op het eindresultaat van je project. Gebruik een sjabloon voor een verhaaloverzicht voor een roman, een sjabloon voor een storyboard voor een video en een sjabloon voor user story mapping voor een softwarefunctie. Het belangrijkste is dat je prioriteit geeft aan sjablonen die kunnen worden geïntegreerd met je bestaande tools, zodat je niet steeds van context hoeft te wisselen.