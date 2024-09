Een plotdiagram maken met voorbeelden

Elke schrijver heeft wel eens de uitdaging gehad om naar een lege pagina te staren.

Je hebt misschien een geweldig idee voor een verhaal, interessante tekens en een gedetailleerde instelling. Maar zodra je "Piloot" typt, wat volgt er dan?

Een plotdiagram kan hier een redder in nood zijn. Zie het als een routekaart voor je creatieve schrijfreis, die je helpt op koers te blijven en niet te verdwalen in de details.

Laten we eens kijken wat een plotdiagram is en hoe je er een kunt maken. We zullen ook visualisatietechnieken die je kunnen helpen om je perceel effectief in kaart te brengen.

Laten we eens kijken naar enkele hulpmiddelen die je kunt gebruiken om je plot gefocust te houden en soepel te laten werken.

Wat is een plotdiagram?

Een plotdiagram geeft visueel de structuur van een verhaal weer. Als het goed gelabeld is, geeft het je een duidelijk idee van hoe het uiteindelijke verhaal eruit zal zien.

Om volledig te begrijpen hoe een plotdiagram werkt, moeten we een paar sleutelbegrippen definiëren.

Hoewel er gediscussieerd kan worden over het onderscheid tussen "plot" en "verhaal", is men het er in het algemeen over eens dat het verhaal omvat wat er gebeurt, terwijl het plot in detail beschrijft hoe het gebeurt.

Elk element in de plot heeft een doel en draagt bij aan het verhaal. Ze moeten zinvol gebruikt worden in een verhaal; elk plotpunt in een plotstructuurschema moet belangrijk zijn en de verhaallijn bevorderen.

Laten we vervolgens actie definiëren. In deze context verwijst actie naar het niveau van complexiteit en spanning in je plot, niet alleen naar fysieke gebeurtenissen zoals vechtscènes of achtervolgingen. Naarmate je verhaal vordert in de richting van de climax, moet de actie escaleren, een hoogtepunt bereiken op de climax en dan afnemen in de richting van de resolutie.

Voor een praktisch voorbeeld van een plotdiagram helpt deze visualisatie je te begrijpen hoe je een plotdiagram effectief kunt doen.

Elementen van een plotdiagram

Plotdiagrammen zijn essentieel om de werkstroom en structuur van een verhaal in kaart te brengen.

Ze bevatten gewoonlijk zes sleutelelementen, verdeeld over drie hoofdonderdelen: begin, midden en einde. Hier volgt een kort overzicht:

Begin: Midden: Einde Inleiding Stijgende actie Dalende actie Conflict Climax Resolutie

1. Creëer de scène met de uiteenzetting

De expositie is het beginpunt van je verhaal waar alles samenkomt-de instelling, de tekens en de beginsituatie worden geïntroduceerd.

Zie het als de inleiding van je verhaal, waar het publiek voor het eerst een kijkje krijgt in de wereld die je hebt opgebouwd. Dit element vormt de basis van het literaire werk en biedt de context en achtergrond die nodig zijn om het verhaal soepel te laten verlopen.

2. Stimuleer het verhaal met conflict

Conflict houdt het verhaal draaiende. Het is het belangrijkste probleem of obstakel van de hoofdpersoon - een interne strijd, een externe confrontatie met anderen of een strijd tegen krachten die buiten hun macht liggen.

Dit element stuwt het verhaal voort en houdt de aandacht van het publiek en de lezer vast, omdat ze geïnteresseerd raken in hoe deze problemen worden opgelost.

3. Intensifieer met toenemende actie

Als het conflict eenmaal speelt, begint de oplopende actie, die de lezer dieper het verhaal in trekt. Dit deel bestaat uit gebeurtenissen die spanning opbouwen, tekens uitdagen en lagen toevoegen aan het verhaal. Elke wending compliceert de verhaallijn, wat de betrokkenheid van het publiek vergroot.

Zie deze fase als het punt waar de inzet hoger wordt, op weg naar de dramatische climax.

4. Verander de koers met een krachtige climax

De climax is het hoogtepunt van het verhaal, waar alles tot een climax komt. Het is het meest intense moment, gekenmerkt door spanning en verhoogde emotie.

Hier gaat de hoofdpersoon de grootste uitdaging aan, wat resulteert in een belangrijke verandering of openbaring. De climax is niet zomaar een keerpunt; het is het kritieke moment dat de koers uitzet voor wat er daarna komt.

5. Kom tot rust met dalende actie

Na de climax begint de aflopende actie met het oplossen van overgebleven conflicten en leidt het verhaal naar de ontknoping. In deze fase worden losse eindjes aan elkaar geknoopt en wordt de toon gezet voor het einde.

6. Afsluiten met resolutie

De resolutie rondt alles af en zorgt voor een passend einde van de reis. Hier worden conflicten eindelijk opgelost en worden alle narratieve threads netjes aan elkaar geknoopt.

Deze zes elementen zijn cruciaal voor het maken van een meeslepend en samenhangend verhaal. Door ze goed in balans te brengen, kunnen schrijvers verhalen creëren die niet alleen boeien, maar ook diep resoneren bij hun publiek.

Of je nu bezig bent met het schrijven van een roman, een scenario of het onderzoeken van werkstroom software voor creatieve projecten kan inzicht in deze elementen je helpen om je verhaal met precisie en flair uit te stippelen.

💡Pro Tip: Voer de informatie over uw plot, zoals tekenbogen, scènes, relaties en meer, in ClickUp Brain's AI Diagram Generator en laat het uw ideeën omzetten in een samenhangend plot met behulp van werkstromen, mindmaps en netwerkdiagrammen.

Soorten plotdiagrammen

Niet elk verhaal past netjes in de Freytag piramide, de klassieke plotstructuur die lijkt op een driehoek met stijgende actie die naar een piek leidt en dalende actie aan de andere kant.

via Schrijvers.nl Deze piramide werd ontwikkeld door Gustav Freytag en beschrijft vaak de structuur van een drama met vijf aktes: inleiding, opkomende actie, climax, neergaande actie en ontknoping.

Maar als die installatie je creativiteit niet helemaal aanwakkert, zijn hier vijf andere populaire plotstructuren om te overwegen.

1. Structuur met drie aktes: Eenvoudig maar krachtig

De structuur met drie aktes splitst het klassieke begin, midden en einde op in een dynamischer plotdiagram met drie kleinere pieken.

Deze pieken vertegenwoordigen cruciale momenten: de gebeurtenis die alles in gang zet, een gebeurtenis in het midden die de inzet verhoogt en de climax, waar alles tot een hoogtepunt komt.

Elke piek wordt gevolgd door een "dal", waardoor een ritme ontstaat dat het verhaal boeiend en onvoorspelbaar houdt.

💡Pro Tip: Een plot is in wezen een werkstroom voor je verhaal, die aangeeft wat er wanneer moet gebeuren. Sjablonen voor procesworkflows kunnen je op weg helpen met een vooraf ontworpen raamwerk van stappen die je moet volgen om je doel te bereiken. Gebruik ze om uw plot te schetsen en een grafisch overzicht te krijgen van het hele verhaal.

2. Structuur van vijf bedrijven: Een klassieke aanpak

Hoewel Shakespeare's toneelstukken niet expliciet actes en scènes gebruikten, werd deze structuur later populair gemaakt door editors van zijn werk en aangepast door televisie voor afleveringen van een uur met vier reclameblokken.

De vijf aktes zien er als volgt uit (aantekening van de plaatsing van de climax):

Inleiding : Stelt de scène in met expositie en de aanleiding (bijv. Romeo en Julia ontmoeten elkaar op het feest van Capulet en worden verliefd ondanks de vete tussen hun families)

: Stelt de scène in met expositie en de aanleiding (bijv. Romeo en Julia ontmoeten elkaar op het feest van Capulet en worden verliefd ondanks de vete tussen hun families) Stijgende beweging : Drijft de plot naar een centrale wending (bijv. Romeo trouwt stiekem met Julia en Tybalt daagt hem uit voor een duel, wat leidt tot Tybalts dood en Romeo's verbanning)

: Drijft de plot naar een centrale wending (bijv. Romeo trouwt stiekem met Julia en Tybalt daagt hem uit voor een duel, wat leidt tot Tybalts dood en Romeo's verbanning) Climax : Het piekmoment waarop het lot van de teken drastisch verandert (bijv. Julia neemt een drankje om niet met Paris te hoeven trouwen, wat leidt tot een tragisch misverstand)

: Het piekmoment waarop het lot van de teken drastisch verandert (bijv. Julia neemt een drankje om niet met Paris te hoeven trouwen, wat leidt tot een tragisch misverstand) Vallende actie : Brengt het verhaal naar een oplossing (bijv. Romeo, die gelooft dat Julia dood is, keert terug naar Verona en neemt vergif in bij haar tombe)

: Brengt het verhaal naar een oplossing (bijv. Romeo, die gelooft dat Julia dood is, keert terug naar Verona en neemt vergif in bij haar tombe) Catastrofe: Alle plotpunten komen samen, wat vaak leidt tot een dramatisch einde (bijv. Julia ontwaakt, vindt Romeo dood en pleegt zelfmoord, wat leidt tot de verzoening van de ruziënde families)

Deze structuur was oorspronkelijk bedoeld voor tragedies, maar werkt voor allerlei soorten verhalen en laat zien hoe sjablonen voor storyboards kunnen helpen bij het visualiseren van complexe verhalen.

3. De reis van de held: Een universeel verhaal

Joseph Campbells concept van de ' monomythe onderzoekt hoe verschillende culturen over de hele wereld gelijkaardige verhaalpatronen delen. Deze theorie kreeg wijdverspreide erkenning als een verhaalstructuur toen George Lucas het toepaste om de originele Star Wars trilogie te maken.

via Wikipedia De reis van de held wordt meestal voorgesteld als een cirkelverhaal dat de hoofdpersoon van zijn vertrouwde wereld door een nieuw en onbekend rijk leidt en terug naar zijn oorspronkelijke wereld.

Sleutelelementen van deze plotstructuur zijn onder andere:

De oproep tot avontuur : De held wordt uit zijn alledaagse wereld getrokken

: De held wordt uit zijn alledaagse wereld getrokken De drempel : Een point of no return dat alles verandert

: Een point of no return dat alles verandert De weg der beproevingen : Uitdagingen, vijanden en verleidingen testen de held

: Uitdagingen, vijanden en verleidingen testen de held De terugkeer: De held komt veranderd terug, met nieuwe kennis of macht

Dan Harmon paste de Reis van de Held aan in zijn eigen verhaalstructuur, bekend als de verhaalcirkel, die hij gebruikt om afleveringen van Rick & Morty te plotten.

4. Fichteïsche curve: Snel en spannend

via Medium De Fichteïsche kromme heeft een andere visuele benadering en lijkt op een scherpe, gekartelde lijn die bijna op een visvin lijkt.

Het is rechttoe rechtaan: begin met het uitlokkende incident en stapel dan crisis op crisis tot je de climax bereikt. Het meedogenloze tempo van deze structuur is perfect voor genres met een hoge inzet, zoals thrillers en mysteries.

5. Niet-lineaire plots: Breek de regels

Niet alle verhalen hoeven een rechte lijn te volgen van begin tot eind.

Met niet-lineaire plots kun je spelen met de tijd, gebeurtenissen vanuit meerdere gezichtspunten bekijken of "slice of life"-verhalen maken die meanderen zonder grote conflicten.

Deze plots zijn lastiger en nodigen je uit om buiten de gebaande paden te denken, breng ze in kaart op software voor mindmaps om verbindingen te leggen tussen ideeën en een boeiend verhaal te creëren.

Pak een leeg Whiteboard en laat je verbeelding de vrije loop - misschien kom je wel tot een unieke plotstructuur.

Lees meer: 10 voorbeelden van diagrammen voor elk type project

Voorbeeld van een plotdiagram: harry Potter en de Steen der Wijzen_

In Harry Potter en de Steen der Wijzen volgt de plot een klassieke piramidestructuur.

Het verhaal begint met Harry die een alledaags en ongelukkig leven leidt bij de Dursleys. De plot vordert als Harry ontdekt dat hij een tovenaar is en zijn reis begint op Zweinstein School of Witchcraft and Wizardry.

Het plotdiagram illustreert de sleutelmomenten:

Uitleg: Harry's leven verandert drastisch wanneer hij een brief ontvangt waarin hij wordt uitgenodigd voor Zweinstein en zijn ware afkomst als tovenaar wordt onthuld

Harry's leven verandert drastisch wanneer hij een brief ontvangt waarin hij wordt uitgenodigd voor Zweinstein en zijn ware afkomst als tovenaar wordt onthuld Conflict: Het centrale conflict komt naar boven als Harry meer te weten komt over de duistere tovenaar Voldemort, die zijn bovenliggende ouders vermoordde en nu terug aan de macht wil komen. Harry ontdekt dat Voldemort op zoek is naar de Steen der Wijzen, een magisch object dat onsterfelijkheid verleent

Het centrale conflict komt naar boven als Harry meer te weten komt over de duistere tovenaar Voldemort, die zijn bovenliggende ouders vermoordde en nu terug aan de macht wil komen. Harry ontdekt dat Voldemort op zoek is naar de Steen der Wijzen, een magisch object dat onsterfelijkheid verleent Stijgende actie: Harry maakt vrienden, leert meer over de tovenaarswereld en ontrafelt het mysterie rond de Steen der Wijzen, waarbij hij onderweg voor verschillende uitdagingen komt te staan

Harry maakt vrienden, leert meer over de tovenaarswereld en ontrafelt het mysterie rond de Steen der Wijzen, waarbij hij onderweg voor verschillende uitdagingen komt te staan **De climax vindt plaats wanneer Harry Professor Quirrell, die met Voldemort heeft samengewerkt, confronteert in de ondergrondse kamers van Zweinstein. Harry slaagt erin te voorkomen dat Voldemort de steen bemachtigt en zorgt er zo voor dat Voldemorts terugkeer naar de macht wordt verijdeld - althans voor nu

Vallende actie: In de nasleep van de confrontatie keren Harry en zijn vrienden terug naar Zweinstein voor de eindejaarsfeesten

In de nasleep van de confrontatie keren Harry en zijn vrienden terug naar Zweinstein voor de eindejaarsfeesten Oplossing: Het schooljaar eindigt met Harry die terugkeert naar de Dursleys, nu met een nieuw gevonden gevoel van saamhorigheid en avontuur dat op hem wacht op Zweinstein

Dit voorbeeld van een plotdiagram laat zien hoe de structuur helpt om de voortgang van het verhaal in kaart te brengen. De climax is het keerpunt waar het centrale conflict zijn hoogste spanning bereikt.

Waarom heb je een plotdiagram nodig voor je verhalen?

Als je een creatieve schrijver bent, denk je misschien dat het gebruik van een plotdiagram te beperkend is, alsof je je creativiteit in een doos probeert te proppen.

Maar het zit zo: een plotdiagram is er niet om je creativiteit te verstikken, het is meer een handige kaart die je verhaal in de juiste richting brengt.

Een plotdiagram helpt je om je verhaal af te stemmen op de bekende plotritmes waar lezers naar verlangen, terwijl je tegelijkertijd de creatieve vrijheid hebt om binnen die structuur te spelen.

Plotdiagrammen zijn echter niet alleen voor schrijvers, het zijn waardevolle hulpmiddelen voor iedereen die van verhalen houdt. Zelfs als je niet de volgende bestseller schrijft, kan inzicht in plotstructuur en tekenontwikkeling je helpen om een diepere verbinding met verhalen te krijgen, waardoor je leeservaring rijker en boeiender wordt.

Hoe maak je een diagram van een plotgrafiek met ClickUp?

Het maken van een plotdiagram bestaat uit een aantal sleutel stappen die helpen om uw verhaal effectief te structureren. ClickUp biedt een bereik aan hulpmiddelen om dit proces te stroomlijnen, zodat u uw verhaal gemakkelijker kunt visualiseren en organiseren.

Gebruik de functies voor taakbeheer om uw roman of kort verhaal op te splitsen in beheersbare brokken en stel voor elke brok een deadline en prioriteit in.

Bovendien kunt u met ClickUp's tools voor het aanmaken van documenten, zoals ClickUp Blocnote en ClickUp Documenten kan u helpen om ideeën te brainstormen, uw plot te schetsen en de ontwikkeling van uw tekens bij te houden.

Wilt u samenwerken met een editor? Ook daarvoor kun je bij ons terecht.

In wezen is het een digitale werkruimte die je schrijfproces kan stroomlijnen. Hier is een handleiding om ClickUp te gebruiken om je schrijfproces te stroomlijnen.

Krijg een alles-in-één weergave om beter te anticiperen op uw dagelijks werk, herinneringen en gebeurtenissen in de agenda en deze beter te organiseren met ClickUp

1. Schets uw plotpunten

Begin met het schetsen van de belangrijkste gebeurtenissen en fases van uw verhaal.

Identificeer de sleutelmomenten zoals de inleiding, de opkomende actie, de climax, de neergaande actie en de resolutie. Deze stap biedt een duidelijk stappenplan van je verhaal, helpt je je ideeën te organiseren en zorgt ervoor dat je verhaal een coherente structuur heeft.

Je kunt de ClickUp Blanco Whiteboard Sjabloon voor Mindmaps om te brainstormen en je plotpunten te organiseren.

/cta/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/06/image-459.png ClickUp's Blanco Whiteboard Sjabloon voor Mindmaps https://app.clickup.com/signup?template=t-205387819&department=other Dit sjabloon downloaden /$$$cta/

Dit hulpmiddel helpt u de relaties tussen de verschillende plotelementen in kaart te brengen en biedt een duidelijke weergave van hoe elk onderdeel in het overkoepelende verhaal past.

Door je plot op deze manier te visualiseren, kun je:

Verbindingen tussen tekens, scènes en situaties gemakkelijk definiëren

Tekenreeksen bijhouden en ervoor zorgen dat er een significante groei is

Ervoor zorgen dat alle elementen overeenkomen met het centrale thema van je verhaal

Met ClickUp mindmaps kunt u complexe ideeën brainstormen en uw plot omzetten in uitvoerbare Taken, zodat u begrijpt waar de plot van uw verhaal heen gaat en welke veranderingen nodig zijn.

Lees meer: 50 Schrijfopdrachten om je creatieve werkproces te veranderen

2. Maak een visuele voorstelling

Vertaal je geschetste plotpunten in een visueel diagram. Rangschik de sleutel gebeurtenissen in een grafisch format dat hun relatie en werkstroom illustreert.

Een visuele voorstelling helpt je om snel de basisstructuur van je verhaal te begrijpen en eventuele hiaten of inconsistenties in de plot te identificeren. ClickUp Whiteboard biedt een dynamisch canvas om uw plotdiagrammen te maken en te delen.

Met de tool Whiteboard kunt u creatief en flexibel schetsen, zodat u uw diagram kunt aanpassen aan uw specifieke behoeften en voorkeuren. Je kunt ook aantekeningen toevoegen, inspirerende video's insluiten, plakbriefjes gebruiken voor belangrijke herinneringen, en ideeën gemakkelijk met elkaar verbinden.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/08/ClickUp-Whiteboard-1.gif ClickUp-Whiteboard /%img/

Begin met het schetsen van uw diagram naar keuze op het ClickUp Whiteboard

Navigeer om te beginnen naar Weergave, scroll naar beneden en selecteer Whiteboard. U wordt begroet met een schone lei waarop u uw plot kunt schetsen en visualiseren.

Lees meer: Een werkstroomdiagram maken: Een stap-voor-stap handleiding

3. Detailleer elke fase van de plot

Geef voor elke fase van je plotschema een gedetailleerde beschrijving van de belangrijkste gebeurtenissen. Werk elk sleutelmoment uit om te zorgen dat je verhaal duidelijk en diepgaand is. Gedetailleerde beschrijvingen zorgen ervoor dat elk plotpunt goed gedefinieerd is, wat helpt om een rijk en boeiend verhaal te ontwikkelen.

Gebruik ClickUp Docs om gedetailleerde aantekeningen en beschrijvingen te maken voor elke fase van de plot. Deze georganiseerde aanpak helpt u de bijzonderheden van elke gebeurtenis bij te houden en zorgt ervoor dat geen enkel cruciaal detail over het hoofd wordt gezien.

/$$img/ https://clickup.com/blog/wp-content/uploads/2024/09/ClickUp-Docs-gif-6.gif ClickUp Documenten /%img/

Leg alle informatie over uw perceel op één plaats vast met ClickUp Docs

4. Gebruik mindmaps om de werkstroom te begeleiden

Met de functie ClickUp Mindmaps kunt u de werkstroom van uw verhaal en de interactie tussen de verschillende elementen visualiseren. Dit hulpmiddel helpt u de verbindingen tussen verschillende plotpunten te begrijpen.

Het verbetert verder uw analytische vaardigheden en uw vermogen om de relaties en afhankelijkheid tussen verschillende delen van uw verhaal te zien, wat helpt bij het creëren van een samenhangend verhaal.

Deel ideeën op en teken verbindingen tussen ze met behulp van ClickUp Mindmaps

Met ClickUp Mindmaps kunt u de werkstroom van uw plot effectief structureren en visualiseren. Dit hulpmiddel is vooral handig voor brainstormen en het organiseren van complexe verhaallijnen, waardoor het gemakkelijker wordt om uw plot te beheren en te ontwikkelen.

Ondertussen is de ClickUp Storyboard Sjabloon kan u helpen om elke scène of plotpunten in detail te plannen.

Hiermee kunt u de voortgang van uw video of project per shot weergeven, en alle belangrijke details vastleggen, zoals de duur van de opnames, de tekens en de aantekeningen in het script. Met dit sjabloon kun je al je storyboardmateriaal op één plek organiseren en opslaan, zodat je alles gemakkelijk kunt bijhouden, van het artwork tot de dialogen.

Deze sjabloon zit boordevol functies die ook jou kunnen helpen:

Eenvoudig ideeën en feedback delen met leden van het team, clients of medewerkers

Werkstromen stroomlijnen door iedereen op dezelfde pagina te houden en vanuit één abonnement te werken

Dus als je een film, video game of ander visueel project maakt, kan deze sjabloon je helpen om je visie om te zetten in realiteit.

5. Verfijnen en aanpassen

Als je eenmaal een eerste diagram hebt gemaakt, is het tijd om het te verfijnen en perfectioneren.

Dit is waar ClickUp Brein wordt uw bondgenoot. Deze geavanceerde AI-tool is ontworpen om uw vertelproces te verbeteren. Het biedt een reeks functies om je te helpen je plotdiagram naadloos op te poetsen en te verbeteren.

Daarnaast blinkt Brain uit in het genereren van ideeën en onderzoek. Als je vastzit of frisse perspectieven nodig hebt, kan het helpen brainstormen over nieuwe ideeën en inzichten verschaffen om je plot uit te breiden en te verdiepen.

U kunt bijvoorbeeld enkele van de onderstaande voorbeelden gebruiken:

Prompt 1: Hoe verfijn je een plotdiagram?

Opdracht 2: Wat zijn de beste werkwijzen voor het genereren van een plotdiagram?

Inzicht krijgen in het maken van een diagram met ClickUp Brain

U kunt complexe verhaallijnen gemakkelijk visualiseren en aanpassen, omdat de AI-tool uw plot helpt verfijnen op basis van uw input. Dit zorgt ervoor dat verschillende plotelementen soepel op elkaar inwerken en dat uw verhaal samenhangend werkt.

6. Feedback verwerken

Deel je plotdiagram met anderen om feedback te verzamelen. Hierdoor kun je je plotdiagram verfijnen op basis van externe perspectieven, wat leidt tot een beter afgerond en meeslepend verhaal.

Maak gebruik van ClickUp's functies voor samenwerking, zoals @mentions of toegewezen opmerkingen, om uw Whiteboard en mindmaps te delen.

Communiceer met teamleden via Toegewezen opmerkingen op ClickUp-taaken

Bouw een geweldig verhaallijn met ClickUp

Klaar om uw favoriete boeken, films of korte verhalen in een heel nieuw licht te zien? Pas er een plotdiagram op toe en zie hoe bekende elementen plotseling duidelijk en inzichtelijk worden.

Hoewel wij uw verhaal niet voor u kunnen schrijven, is ClickUp er om u te helpen uw plot georganiseerd en meeslepend te houden. Met de functies Whiteboards en Mindmaps van ClickUp kunt u uw plotdiagram gemakkelijk uittekenen en uw verhaal visualiseren.

Bovendien zorgt ClickUp Brain ervoor dat u nooit zonder ideeën komt te zitten voor die pakkende plotwending.

Laat uw creativiteit de vrije loop en neem vandaag nog de controle over uw verhaal. Gratis aanmelden en begin met het transformeren van uw vertelproces met ClickUp.