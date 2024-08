Angst beheersen met de Brain Dump Methode

Het is zondagavond en je ziet op tegen de week die voor je ligt. Je hoofd tolt van deadlines, vergaderingen en een steeds langer wordende to-do lijst. Terwijl je gaat zitten met een kopje thee om te ontspannen voordat je naar bed gaat, weigeren je gedachten tot rust te komen.

Dit scenario komt velen van ons maar al te bekend voor.

Maar wat als we je vertellen dat er een eenvoudige manier is om de overweldigende stormloop van angst te temmen en mentale helderheid te krijgen? De Brain Dump methode - een eenvoudige schrijfoefening om je gedachten te ontnuchteren en het gepraat in je hoofd te kalmeren.

In dit artikel bespreken we hoe deze methode werkt en hoe je hem in je dagelijkse schema kunt opnemen. Laten we beginnen!

Wat is een Brain Dump?

De Brain Dump-methode is een productiviteits- en organisatietechniek die je helpt je geest leeg te maken en je mentale energie te verhogen door gedachten, ideeën, taken en zorgen op papier of een digitaal document te zetten.

Er is geen specifieke structuur of patroon; je laat je gevoelens de vrije loop zonder kritisch of analytisch te zijn.

Wanneer te veel gedachten en taken je mentale ruimte in beslag nemen, kan dit je overweldigen, je productiviteit verlagen en tot meer stress leiden. Door ze te externaliseren, verminder je mentale rommel en cognitieve belasting. Als je geen last meer hebt van afleidende gedachten, kun je je beter concentreren, je angst onder controle houden en meer gedaan krijgen.

Brain dump biedt inzicht in al je gedachten en taken op één plek, zodat het makkelijker is om ze op prioriteit te ordenen.

Brain dump: De oorsprong

Het schrijven van dagboeken is al eeuwenlang populair.

Als we kijken naar de eerste voorbeelden van dagboeken (later gepubliceerd voor publieke consumptie) uit de 16e en 17e eeuw, dan zien we dat ze vooral gebruikt werden om historische gebeurtenissen vast te leggen en soms als een manier van zelfexpressie.

Terwijl dichters en schrijvers zich tot het schrijven wendden om hun diepste gedachten te kanaliseren, moest de invloed van schrijven op de geestelijke gezondheid nog een onderwerp van discussie worden.

➡️ De verkenning van schrijven als therapievorm begon formeel in de jaren 1960, toen psychotherapeut Ira Progoff de Intensive Journal Method voor zelfontwikkeling ontwikkelde - een gestructureerde aanpak van dagboeken die verder gaat dan eenvoudige dagelijkse reflecties.

Het ontdekt latente gevoelens en moedigt diep zelfonderzoek en persoonlijke groei aan door

een reeks oefeningen

**Progoff heeft uitgebreid over deze methode gesproken in zijn boeken At a Journal Workshop en The Practice of Process Meditation: The Intensive Journal Way to Spiritual Experience.

➡️ Fast forward to the 1980s, psychology professor James Pennebaker pioneered the 'expressive writing' approach.

Zijn onderzoek

stelde vast dat wanneer mensen zich bezighouden met gefocust, expressief schrijven over traumatische of diep emotionele gebeurtenissen gedurende meerdere sessies, ze vaak een verbeterd mentaal en fysiek welzijn ervaren. Het schrijfproces werkt als een vorm van catharsis of loutering.

interessant is dat Taylor Swift ooit verwees naar de ervaring van het schrijven van liedjes over pijnlijke ervaringen als zijnde verwant aan het zuigen van de '

gif uit een slangenbeet te zuigen'

. Vrij vergelijkbaar met wat Pennebaker's onderzoek concludeerde!

➡️ In 2002 verkende David Allen in zijn boek Getting Things Done: The Art of Stress-free Productivity , verkende David Allen het idee van een brain dump, ook al gebruikte hij niet exact deze terminologie. Hij sprak over het volgen van het vijf-stappen-systeem Getting Things Done (GTD), waarvan de eerste Capture heet. Tijdens deze stap moet je dingen die in je hoofd opkomen vastleggen in een 'inbox' buiten je hersenen. Hij verwijst naar dit proces als 'Mind-Sweep'.

We zullen het GTD-raamwerk binnenkort in detail met je doorlopen. Laten we eerst eens kijken naar nieuw onderzoek naar de brain dump-methode.

Actueel onderzoek naar hersendumps

Dit is wat recente studies te zeggen hebben over de praktijk van een brain dump of journaling:

Een onderzoek uit 2017 onderzocht of schrijven voor het slapen gaan gericht op toekomstige taken (to-do lijst) of prestaties uit het verleden (voltooide lijst) invloed heeft op het begin van de slaap. 57 jongvolwassenen schreven vijf minuten voor het slapengaan in een gecontroleerde omgeving. De resultaten toonden aan dat degenen die to-do lijstjes schreven sneller in slaap vielen dan degenen die een dagboek bijhielden over voltooide activiteiten. Het gedetailleerd beschrijven van taken op de to-do lijst correleerde met een snellere slaapaanval, terwijl het tegenovergestelde waar was voor voltooide activiteiten. Afgaande op dit onderzoek kan het schrijven van een specifieke to-do lijst gedurende vijf minuten voordat je naar bed gaat je helpen om sneller te slapen , in vergelijking met het reflecteren op voltooide taken

, in vergelijking met het reflecteren op voltooide taken In 2018, een andere studie gevonden dat Positive affect journaling (PAJ), een emotiegerichte zelfregulatie-interventie, mentale distress verminderde bij patiënten met verschillende medische aandoeningen . De depressieve symptomen bij patiënten waren na een maand verminderd

. De depressieve symptomen bij patiënten waren na een maand verminderd Een onderzoek uit 2021 concludeerde, op basis van een gerandomiseerde controlestudie, dat zeven dagen mindful dankbaarheidsjournaling psychologische stress kan verminderen bij patiënten met kanker in een gevorderd stadium

Er wordt nog meer onderzoek gedaan, maar het is veilig om te zeggen dat het uit je hoofd zetten van opdringerige gedachten je levenskwaliteit kan verbeteren.

Aanbevolen lectuur: Getting Things Done van David Allen

via

Amazon

In dit boek gaat David Allen dieper in op de

GTD (Getting Things Done) systeem

. Hij ontwikkelde dit raamwerk om mensen te helpen taken en verplichtingen effectief te organiseren, stress te verminderen en productiviteit te verhogen.

Hier volgt een overzicht van de vijf stappen:

Vastleggen: De eerste stap in GTD is het vastleggen van al je taken, ideeën en gedachten in een vertrouwd systeem buiten je hersenen (Mind-Sweep). Dit houdt in dat je alles verzamelt wat ruimte inneemt in je mentale omgeving. Je kunt dit doen met behulp van fysieke hulpmiddelen zoals notitieboeken of digitale hulpmiddelen zoals apps om notities te maken Ophelderen: Eenmaal vastgelegd, moet je elk item ophelderen. Vraag jezelf af: Wat is het? Is het bruikbaar voor actie? Zo ja, wat is de volgende actie? Als er geen actie ondernomen kan worden, beslis dan of je het moet bewaren voor referentie, moet delegeren, in de wacht moet zetten of gewoon moet weggooien Organiseren: Organiseer de opgehelderde taken en acties in categorieën of lijsten. GTD stelt voor om lijsten te gebruiken zoals Projecten (taken in meerdere stappen), Volgende acties (taken in één stap die u onmiddellijk kunt uitvoeren), Wachten op (taken die zijn gedelegeerd of die wachten op anderen), Ooit/misschien (taken die u wilt overwegen voor de toekomst) en Kalender (specifieke acties met een datum of tijdsbeperking) Reflecteer: Bekijk en actualiseer regelmatig uw lijsten en verplichtingen. Zo blijft je GTD-systeem up-to-date en weet je zeker dat je je op de juiste dingen concentreert. Wekelijkse evaluaties zijn handig in GTD om prioriteiten opnieuw te beoordelen en op schema te blijven Engageren: Tot slot moet je je actief bezighouden met je taken en verplichtingen op basis van de lijsten en prioriteiten die je hebt ingesteld. Het GTD-systeem moedigt je aan om je te concentreren op één taak per keer en legt de nadruk op het voltooien van acties in plaats van ze alleen maar te beheren

Het kernidee achter GTD is om je geest vrij te maken van rommel door taken en verplichtingen te externaliseren in een systematische aanpak. Hierdoor verminder je stress, krijg je meer duidelijkheid over wat je moet doen en verbeter je je vermogen om taken effectief uit te voeren.

Het beste van dit systeem is de flexibiliteit - je kunt het aanpassen aan verschillende hulpmiddelen en omgevingen. Laten we eens kijken hoe!

Populair gebruik van hersendumps

Er is geen goede of foute manier om hersendumps te doen-je kunt het proces aanpassen aan je eigen wensen. Of je de methode nu wilt gebruiken om therapeutisch te schrijven, om je kennis op te frissen of om creativiteit op te wekken, de keuze is aan jou!

Hier zijn enkele ideeën voor breindumps die je kunt bekijken:

Dankbaarheid Dagboek

Bij deze vorm van brain dump schrijf je op waar je dankbaar voor bent.

Media

Oprah Winfrey

is een van de grootste voorstanders van het bijhouden van een dankbaarheidsdagboek en ze doet dit al jaren. Ze stelt voor om elke avond vijf dingen op te schrijven waar je dankbaar voor bent, zodat je je dag kunt richten op de goede dingen om je heen.

Je straalt en genereert meer goedheid voor jezelf als je je bewust bent van alles wat je hebt en je niet focust op wat je niet hebt

Oprah Winfrey

Creatieve breindump

Dit is meer een dump voor creatieve ideeën of een brainstormsessie in verband met werk dan een persoonlijke oefening.

Je gaat een bepaalde tijd alleen of met je team zitten en laat je creativiteit de vrije loop. Het helpt je om de ideeën in je hoofd te kanaliseren, de beste eruit te filteren en ze te gebruiken.

Breindump na het leren

Neem na het bijwonen van een lezing/webinar, het afronden van een studiesessie of het afronden van een online cursus een paar minuten de tijd om de essentie van wat u net hebt geleerd op te schrijven.

Een brain dump na het leren helpt u om actief belangrijke informatie te herinneren, gebieden te identificeren waar u meer duidelijkheid nodig hebt en uw begrip van het onderwerp te verbeteren.

Bullet Journal

A

bullet journal

helpt je bij het bijhouden van je dagelijkse takenlijstjes, gewoontes, langetermijndoelen, overpeinzingen en meer, allemaal in één notitieblok, met behulp van korte opsommingstekens.

Als je je geïntimideerd voelt om je gevoelens op te schrijven of als je niet genoeg tijd kunt vinden voor brain dumping, is een bullet journal brain dump een goede optie om mee te beginnen.

💡 Leuke tip:_ Gebruik een notitie app zoals

ClickUp

en maak er je digitale bullet journal van!

Zorgen Dagboek

Een zorgendagboek is een veilige ruimte om verontrustende gedachten, angsten en onzekerheden op te schrijven. Door ze op te schrijven kun je deze gevoelens van je afzetten alsof er een zware last van je schouders valt. Als je regelmatig je zorgen documenteert, kun je terugkerende gedachtepatronen en de triggers ervan identificeren en een therapeut raadplegen om oplossingen te bedenken.

Bekende turner Simone Biles gebruikt een zorgdagboek om met de intense angst om te gaan die haar zeer competitieve carrière met zich meebrengt. Ze reserveert een specifiek uur van de dag om haar zorgen te uiten en aanwezig te zijn in het moment, zodat ze haar emoties kan voelen.

Als jij je overweldigd voelt door gedachten, maak je dan geen zorgen! Ook jij kunt effectief je focus hervinden met wat begeleiding.

Hoe te hersendumperen: Een stap-voor-stap handleiding

1. Koop een dagboek

De eerste stap is het bij de hand houden van een dagboek (of een 'Capture Tool', in de woorden van David Allen) om op te schrijven wat je bezighoudt.

Om ervoor te zorgen dat je geest de taak op een lager niveau loslaat om te proberen alles vast te houden, moet je weten dat je echt alles hebt vastgelegd wat iets zou kunnen betekenen wat je moet doen of waarover je op zijn minst een beslissing moet nemen, en dat je het op een bepaald moment in de nabije toekomst allemaal zult verwerken en bekijken

David Allen

Hoewel een fysiek notitieboek handig is om gedachten in te verzamelen, is een digitale notitie-app of

whiteboardsoftware

biedt meer flexibiliteit.

En mogen we ClickUp voorstellen als uw digitale hersendumptool?

Met ClickUp is het gemakkelijker om uw gedachten te bekijken, ze te rangschikken op volgorde van prioriteit en ze te categoriseren.

Toegang tot de ClickUp app

vanaf uw telefoon, tablet of laptop - u hoeft geen apart notitieblok mee te nemen.

2. Kies een tijd

Kies een geschikt moment van de dag voor deze activiteit, afhankelijk van het soort hersendump waar je voor wilt kiezen.

Als het bijvoorbeeld een dankbaarheidsdagboek is, doe het dan aan het begin van de dag of vlak voor het slapengaan. Als het een takenlijst is, werk er dan aan voordat je gaat slapen zodat je de volgende dag je tijd beter kunt indelen.

Je hoeft echter niet voor alle soorten breindumps een specifiek tijdstip te hebben. Als het bijvoorbeeld een verzameling afleidende gedachten is die je opschrijft wanneer je bezig bent met een cruciale taak, kun je het op elk moment doen.

3. Zoek een rustig hoekje

Zoek een rustige plek waar je rustig kunt zitten met je gedachten, zonder externe prikkels die je aandacht opeisen.

Dit kan je thuiskantoor zijn, de achtertuin, je fysieke kantoorkamer, in je auto of je favoriete park verderop.

Tip: Als volledige stilte te gevoelloos is voor je zintuigen, luister dan naar zachte instrumentale muziek of witte ruis.

4. Stel een timer in

Er is geen harde regel over hoe lang je moet dagboeken. Zet een timer op 5 tot 15 minuten om je gedachten op te schrijven zodra ze opkomen.

Een timer is niet nodig voor een brain dump. Het helpt echter wel als je worstelt met uitstelgedrag of het vasthouden van consistentie.

Het toewijzen van een specifiek tijdsblok zorgt ervoor dat journaling een regelmatige gewoonte wordt in plaats van een incidentele activiteit. De timer herinnert je er ook aan om aanwezig te blijven en te luisteren naar je innerlijke dialoog.

5. Beginnen met schrijven

Nu ben je helemaal klaar om te beginnen schrijven. Je breindump kan in een van deze categorieën vallen:

To-do lijst om je taken voor de dag op te schrijven ofje week plannen van tevoren

Komende deadlines die je misschien dwarszitten

Zorgen en stress die je ervan weerhouden je op je werk te concentreren

Dingen waar je dankbaar voor bent

Toekomstplannen voor zowel persoonlijke als professionele verplichtingen

Welke vorm van journaling u ook kiest, ClickUp biedt een reeks tools en functies om uw behoeften te ondersteunen.

U kunt bijvoorbeeld het volgende gebruiken

ClickUp Documenten

voor alles wat met schrijven te maken heeft:

Maak uw breindump op met opsommingstekens, vet, cursief, doorhalen en meer, met /Slash-commando's

Markeer belangrijke tekst met kleurgecodeerde banners

Werk je gedachten uit door geneste pagina's te maken

Zet geschreven tekst om in bij te houden taken, wijs ze aan jezelf toe en voeg tijdlijnen toe

Organiseer uw gedachten beter met geneste pagina's op ClickUp Docs

Wanneer u in een creatieve flow zit en een uitlaatklep wilt om uw gedachten onder woorden te brengen,

ClickUp Whiteboards

komt u te hulp. Dit is hoe u er het meeste uit kunt halen:

Verbind gerelateerde concepten met behulp van connectors (lijnen en pijlen) om hun hiërarchieën te begrijpen

Teken uit de vrije hand, voeg vormen toe, schrijf notities en visualiseer uw gedachten

Taken en documenten aan uw Whiteboard toevoegen en ze direct vanaf het canvas bewerken

Ideeën omzetten in taken

Leg uw gedachten vast op een virtueel canvas met ClickUp Whiteboards

Bonus tip: Het is niet nodig om uw whiteboards vanaf nul te creëren. U kunt in ClickUp's bibliotheek kijken en geschikte whiteboards vinden

whiteboardsjablonen

die aan uw eisen voldoen.

Hier is bijvoorbeeld de

Impact Inspanningsmatrix Sjabloon van ClickUp

. Dit framework biedt een volledig aanpasbaar whiteboard om de besluitvorming op persoonlijk en organisatieniveau te verbeteren.

De sjabloon scheidt uw ideeën/taken op basis van hun impact en de vereiste inspanning. De vier kwadranten vertegenwoordigen het volgende:

Hoge impact-Lage inspanning: Nu doen

Hoge impact-hoge inspanning: Volgende doen

Lage impact - lage inspanning: Later doen

Lage impact-hoge inspanning: Niet doen

Gebruik deze gestructureerde aanpak om:

Bepaal aan welke taken u moet werken en wanneer

Prioriteer belangrijke taken eerst om de ROI te maximaliseren

Een beeld te krijgen van de inspanning die nodig is voor elke taak

Bepaal welke taken u van uw lijst kunt schrappen

Deze sjabloon is vooral handig als u veel aan uw hoofd hebt en het moeilijk vindt om uw takenlijst te prioriteren. Personaliseer de sjabloon met aangepaste velden en aangepaste statussen om te voldoen aan uw specifieke behoeften, en ga aan de slag! Deze sjabloon downloaden Voel je je overweldigd door willekeurige gedachten die je diepe werksessie onderbreken?

ClickUp Kladblok

is het hulpmiddel dat u nodig hebt! Gebruik dit handige digitale notitieblok om:

Schrijf de afleidende gedachten op die uw workflow onderbreken en kom erop terug zodra u klaar bent met de taak bij de hand

en kom erop terug zodra u klaar bent met de taak bij de hand Lijstjes met opsommingstekens te maken van openstaande to-dos en ze één voor één af te vinken als je ze hebt afgerond

Noteer uw gedachten, to-dos of boodschappenlijstjes met ClickUp Notepad, vink ze af en zet belangrijke notities om in taken door deadlines toe te voegen

Snel noteren vergadernotities , ideeën en werkplannen

vergadernotities werkplannen Verander notities in bij te houden taken

Sleep items om taken omhoog en omlaag in de lijst te verplaatsen

Bonus tip: We hebben het eerder gehad over David Allen's Getting Things Done (GTD) framework. Als je geïnteresseerd bent in het implementeren ervan voor je persoonlijke en professionele groei, hebben we een heleboel

GTD sjablonen

in petto. Neem de tijd om ze allemaal te ontdekken, maar hier is een korte sneak peek van onze eigen favoriet,

ClickUp's Getting Things Done sjabloon

.

Uitgerust met meerdere vooraf gebouwde weergaven, aangepaste velden en documenten, helpt deze sjabloon je taken te prioriteren, bij te houden en effectief uit te voeren met behulp van het GTD-raamwerk en productief te blijven.

De vooraf opgeslagen lijsten houden je op koers met de vijf stappen van het GTD-systeem, zodat je taken snel door de stappen heen gaan. De lijstweergave, bordweergave, documentweergave en agendaweergave bieden volledig inzicht in de status van taken, zodat je meer controle hebt over je workflow.

Voor elke weergave zijn er twee vooraf gebouwde aangepaste velden om context toe te voegen (taakcategorie; bijvoorbeeld door je taken in te delen in categorieën zoals Thuis, Werk, Volledige focus, Plezier, enzovoort) en inspanning (de hoeveelheid tijd en energie die een taak vereist). Hernoem deze velden op basis van je behoeften en voeg meer velden toe om een zeer contextuele takenlijst te maken. Deze sjabloon downloaden

6. Beoordelen en organiseren

Na de brain dump is het tijd om te bekijken wat je hebt geschreven. Kies voor wekelijkse brain dump-sessies om je gedachten beter te begrijpen en je visies om te zetten in acties.

Met ClickUp kunt u het beoordelingsproces vereenvoudigen en tijd besparen. Zo werkt het:

a. Zet notities/gedachten om in taken

Wanneer u ClickUp Docs of Notepad gebruikt, kunt u uw krabbels snel omzetten in actie-items.

Voor ClickUp Docs

Documenten openen Markeer de tekst die u in een taak wilt veranderen Selecteer Taak in de werkbalk Tekst Klik op Selecteer lijst en kies een lijst waarin je de taak wilt toevoegen

Gebruik ClickUp Docs om uw gedachten om te zetten in taken

U kunt ook op Creëer klikken om meteen een nieuwe taak te maken

Voor ClickUp Kladblok

Kladblok openen Ga naar de tekst die u in een taak wilt veranderen en klik op het pictogram +

Een notitie converteren naar een taak met ClickUp Notepad

Kies een lijst waarin u de taak wilt toevoegen Voer de details van de taak in Klik op de knop Taak maken in de rechterbenedenhoek van het taakaanmaakvenster

b. Stel uw prioriteiten juist in

Markeer uw taken als Dringend, Hoog, Normaal of Lage prioriteit met

ClickUp Taakprioriteiten

. Deze stap verduidelijkt welke taken onmiddellijke aandacht nodig hebben en welke taken voor later moeten worden ingepland.

Verdeel uw taken in Dringend, Hoog, Normaal of Lage prioriteit met ClickUp Taakprioriteiten en focus op taken die de grootste impact hebben op het resultaat

c. Maak een indeling van uw gedachten

Rangschik rommelige gedachtegangen in een georganiseerde lay-out met

ClickUp Mindmaps

. Breek complexe ideeën af, leg verbanden tussen taken en visualiseer uw breindump voor meer duidelijkheid.

Sorteer de verwarde gedachten in uw hoofd in een nette structuur met ClickUp Mindmaps

Als u nieuw bent in de wereld van Mindmaps, kunt u inspiratie opdoen bij ClickUp's

mindmapsjablonen

. Ze geven je een kant-en-klaar kader om meteen aan de slag te gaan met deze visuele tool.

Laten we

ClickUp's Blanco Mindmap Whiteboard Sjabloon

bijvoorbeeld. Met dit minimale kader kunt u uw gedachten en ideeën vrij schetsen en toch een samenhangende structuur voor de kaart behouden.

Gebruik het Hoofdidee als anker en verdeel het in Subideeën en Inputs. Het visuele aspect van het sjabloon is voldoende om in één oogopslag de samenhang tussen ideeën te begrijpen. Je kunt de sjabloon aanpassen zoals je wilt: voeg tekst, afbeeldingen, video's, plakbriefjes, websitekaartjes of zelfs doodles toe als dat je ding is!

Hier is een voorbeeld om de sjabloon beter te begrijpen:

Stel dat je aan het brainstormen bent over een plan om je huis op te knappen, dan is het hoofdidee in de lamp Renovatie van je huis. Verdeel het in subideeën zoals interieur en exterieur.

Voor het knooppunt Interieur kun je Inputs hebben zoals Slaapkamer, Woonkamer, Eetkamer, Keuken... je snapt wat ik bedoel. Sluit voor elk subidee of ingang je inspiratie in: een Pinterest-afbeelding van je droomwoonkamer, een YouTube-video of een link naar je favoriete interieurbedrijf.

Wanneer u de sjabloon opent, kunt u uw ideeën in vogelvlucht bekijken en onder elk knooppunt en subknooppunt in detail treden.

Het beste is dat deze sjabloon goed werkt voor zowel persoonlijke als professionele behoeften, dus wees creatief en gebruik hem optimaal! Deze sjabloon downloaden Ook lezen:_

25 Mindmap-voorbeelden voor 2024

7. Oefen regelmatige hersendumps

Probeer consequent te blijven met je dagboek voor hersendumps. Wekelijkse braindumps kunnen je helpen om je angsten en gedachtenpatronen beter in de gaten te houden. Als je je braindump na een bepaalde periode opnieuw bekijkt, kun je terugkerende patronen herkennen en er actie op ondernemen.

Bijvoorbeeld, als een zware werklast en korte deadlines constanten zijn in je breindump, is het misschien tijd om met je manager te praten en dingen uit te werken om je werkplekangst te beheersen.

Breindump je weg naar mentaal welzijn met ClickUp

Gebruik dit artikel als inspiratie om de best practices in journaling te begrijpen. Onthoud echter dat u uiteindelijk degene bent die de regels maakt.

En voor een echt gepersonaliseerde brain dump-oefening, wat is een betere optie dan ClickUp?

Van lijsten met opsommingstekens en gedetailleerde braindumps tot het in kaart brengen van uw ideeën op een visueel canvas, ClickUp geeft u de creatieve vrijheid om uw gedachten vrij te laten stromen. Tegelijkertijd stelt de app u in staat om uw gedachten op te ruimen, uw braindumps te organiseren, uw visies om te zetten in acties en bewuste stappen te nemen op weg naar uw welzijn. Probeer ClickUp vandaag en ontdek wat het in petto heeft!