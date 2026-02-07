Gids voor trechtergrafieken: soorten, voorbeelden en toepassingen

Het is vervelend om uit een spreadsheet te moeten achterhalen waarom een proces vastloopt.

Het handmatig berekenen van drop-offpercentages tussen fasen is vervelend en verbergt vaak het echte verhaal in een zee van nummers. Dit giswerk leidt tot verspilde tijd en middelen, omdat u misschien het verkeerde deel van uw werkstroom probeert te repareren.

De meeste teams weten dat hun processen ergens lekken, maar het is bijna onmogelijk om precies te bepalen in welke fase het misgaat als je verdrinkt in ruwe cijfers.

In deze blog nemen we je mee door trechtergrafieken: wat ze zijn, wanneer je ze kunt gebruiken en hoe je ze correct kunt interpreteren. Je leert ook hoe je live, geautomatiseerde versies rechtstreeks in ClickUp kunt bouwen zonder ook maar één spreadsheet aan te raken.

Wat is een trechtergrafiek?

Een trechtergrafiek is een tool voor datavisualisatie die dit probleem oplost.

Het toont waarden in de opeenvolgende fasen van een proces, waarbij elke fase wordt weergegeven door een steeds smaller wordend segment. De vorm zelf is een trechterdiagram dat in één oogopslag de conversie weergeeft: bredere secties geven een hoog volume weer, terwijl smallere secties direct laten zien waar mensen of taken uitvallen.

Dit zet abstracte, fasegewijze gegevens om in een scanbare visual, waardoor je knelpunten kunt opsporen zonder je door rijen cijfers te hoeven worstelen.

Het is een onmisbare tool voor verkoopteams die pijplijnstatistieken bijhouden, marketeers die campagneconversies analyseren en projectmanagers die de voortgang van taken monitoren.

Wanneer een trechtergrafiek gebruiken?

Het kiezen van de juiste grafiek om uw gegevens te visualiseren kan lastig zijn. Een staafdiagram toont geen werkstroom en een cirkeldiagram geeft alleen een statisch momentopname van het hele plaatje.

Het gebruik van de verkeerde grafiek kan misleidender zijn dan helemaal geen grafiek gebruiken, waardoor je gegevens verkeerd interpreteert en slechte beslissingen neemt.

Trechtergrafieken zijn speciaal ontworpen om lineaire werkstroombeheerprocessen bij te houden met een duidelijke, start-tot-finish-volgorde waarbij het volume bij elke stap naar verwachting zal veranderen. Ze zijn uitstekend geschikt om de gezondheid van een sequentiële werkstroom weer te geven.

Gebruik een trechtergrafiek voor scenario's zoals deze:

Verkoop pijplijnen: Visualiseer hoeveel leads van het eerste contact naar een gesloten deal gaan.

Marketingcampagnes: het traject bijhouden van websitebezoeker tot betalende klant

Wervingswerkstroomen: sollicitanten volgen tijdens het selectieproces, sollicitatiegesprekken en aanbiedingen

Onboarding van gebruikers: zien waar nieuwe gebruikers afhaken voordat ze volledig actief worden

Projectwerkstroomen: Identificeren van fasen waarin werkitems vastlopen of vertraging oplopen

Ze zijn het meest effectief wanneer u discrete, geordende fasen hebt en de proportionele afname tussen deze fasen wilt benadrukken. Ze zijn echter minder bruikbaar voor cyclische processen of werkstroomen waarbij fasen in willekeurige volgorde kunnen voorkomen.

Hoe trechtergrafieken werken

Een trechtergrafiek in een rapport ziet er op het eerste gezicht eenvoudig uit. Maar als u niet begrijpt wat elke vorm eigenlijk betekent, kunt u gemakkelijk verkeerde conclusies trekken of het echte probleem dat in de gegevens verborgen zit over het hoofd zien.

Simpel gezegd visualiseert een trechtergrafiek hoe een groep items, mensen of acties door een reeks stappen gaat en waar ze onderweg afhaken.

Elk horizontaal segment in een trechtergrafiek vertegenwoordigt een fase in uw proces. De breedte van dat segment is evenredig aan het volume in die fase, of dat nu gebruikers, leads, deals, applicaties of taken zijn. Naarmate de trechter smaller wordt, geeft deze visueel het verloop weer.

Hier volgt de basisstructuur van een trechtergrafiek en wat elk onderdeel u precies vertelt:

Fasen

Dit zijn de gelabelde stappen in uw proces, van boven naar beneden gerangschikt in de volgorde waarin ze plaatsvinden. In een verkooptrechter kan dit zijn: "Leads → Gekwalificeerd → Demo → Gesloten". In een producttrechter kan dit zijn: "Aangemeld → Geactiveerd → Behouden". De volgorde is belangrijk omdat trechtergrafieken uitgaan van een directionele stroom. U leest altijd voorwaartse bewegingen, niet heen en weer.

Segmentbreedte

De breedte van elk segment vertegenwoordigt de absolute waarde in die fase. Bredere segmenten betekenen meer volume; smallere segmenten betekenen dat er minder items zijn doorgekomen. Dit maakt trechtergrafieken bijzonder effectief voor snelle, visuele vergelijkingen tussen fasen zonder dat u exacte nummers hoeft te lezen.

Uitvalverschillen

Het visuele verschil in breedte tussen twee aangrenzende segmenten is het belangrijkste inzicht in een trechtergrafiek. Dat verschil staat voor verlies: gebruikers die niet zijn geconverteerd, deals die zijn vastgelopen of taken die nooit zijn voortgezet. Grote, plotselinge dalingen zijn directe rode vlaggen die u precies laten zien waar de voortgang wegvalt.

Om een trechtergrafiek correct te lezen, begint u bij het breedste punt, meestal de bovenkant, en volgt u de werkstroom fase voor fase naar beneden. Stel bij elke overgang twee vragen:

Hoeveel volume gaat hier verloren?

Is de daling te verwachten of abnormaal in vergelijking met andere fasen?

Een geleidelijke afname duidt vaak op natuurlijk verloop. Een scherpe afname duidt meestal op wrijving, misalignment of een onderbroken stap in het proces die nader onderzocht moet worden.

Bij correct gebruik tonen trechtergrafieken niet alleen de prestaties. Ze laten ook zien waar aandacht, experimenten of oplossingen het grootste effect zullen hebben.

Hoe lees je een trechtergrafiek geïllustreerd door ClickUp Bain

💡Pro-tip: Trechtergrafieken werken alleen als de gegevens in alle fasen consistent zijn. Het combineren van ruwe tellingen met percentages, het wijzigen van tijdvensters tussen fasen of het opnemen van fasen die niet van toepassing zijn op dezelfde cohort, zal de grafiek vervormen en tot verkeerde conclusies leiden. Een trechter moet altijd dezelfde populatie bijhouden terwijl deze door dezelfde reeks beweegt.

Soorten trechtergrafieken (en wanneer u ze kunt gebruiken)

Niet alle trechtergrafieken communiceren informatie op dezelfde manier. Als u de verkeerde stijl kiest, kan het voor uw publiek moeilijker worden om waarden te vergelijken of kan de kern van het verhaal dat u wilt vertellen, verwateren.

De belangrijkste afweging is simpel: wilt u de nadruk leggen op het visuele verhaal van het afhaken of op de nauwkeurigheid van de nummers zelf?

Er zijn twee belangrijke soorten trechtergrafieken, die elk een ander doel dienen.

Standaard trechtergrafieken

Een standaard trechtergrafiek heeft de klassieke taps toelopende vorm die de meeste mensen herkennen. Elke fase wordt weergegeven als een verticaal gestapelde trapezium, die bovenaan het breedst is en naar beneden toe steeds smaller wordt.

Dit ontwerp weerspiegelt het echte idee van een trechter: veel inputs komen bovenaan binnen en minder outputs komen door elke opeenvolgende fase heen. De visual communiceert onmiddellijk verlies, filtering en conversie zonder dat er uitleg nodig is.

Standaard trechtergrafieken zijn het meest geschikt wanneer:

Je vertelt een verhaal op hoog niveau over conversie of verloop

Het publiek moet snel kunnen begrijpen waar het verloop plaatsvindt.

Exacte nummers zijn minder belangrijk dan de relatieve schaal.

Dit maakt ze bijzonder effectief voor verkooppijplijnen, marketingfunnels en dashboards voor leidinggevenden, waar het doel snelle begrip is in plaats van gedetailleerde analyse. De metafoor doet het werk voor u.

Het nadeel is precisie. Omdat kijkers gebieden vergelijken, en geen rechte lijnen, is het moeilijker om kleine verschillen tussen fases nauwkeurig te beoordelen.

Trechtergrafieken in balkstijl

Een trechtergrafiek in balkstijl verwijdert de taps toelopende vorm volledig. In plaats daarvan wordt elke fase weergegeven als een horizontale balk, gerangschikt van groot naar klein. De lengte van elke balk vertegenwoordigt de waarde in die fase.

Hoewel dit format de letterlijke trechtermetafoor verliest, wint het aan analytische duidelijkheid. Mensen zijn veel beter in het vergelijken van lengtes dan oppervlakten, waardoor het gemakkelijker is om de exacte verschillen tussen fasen te zien.

Funnelgrafieken in balkstijl zijn het meest geschikt wanneer:

Nauwkeurige vergelijkingen zijn belangrijker dan visuele storytelling

U hebt duidelijke labels, annotaties of numerieke callouts nodig

De grafiek maakt deel uit van een gedetailleerde analyse of operationeel rapport.

Deze stijl werkt goed voor prestatiebeoordelingen, diagnostiek en optimalisatiewerk, waarbij de vraag niet is "Waar verliezen we mensen?", maar "Hoe groot is het verlies precies en hoe verhoudt het zich tot andere fasen?"

Kortom, standaardfunnels geven prioriteit aan intuïtie. Funnels in balkvorm geven prioriteit aan nauwkeurigheid. De juiste keuze hangt af van of uw publiek een verhaal nodig heeft dat ze direct kunnen begrijpen of nummers die ze nauwkeurig kunnen analyseren.

Voorbeelden van trechtergrafieken

We hebben dus al vastgesteld dat het bekijken van gegevens in trechtergrafieken een concept sneller duidelijk kan maken.

Als je moeite hebt om je voor te stellen hoe dit op je werk van toepassing is, mis je een krachtig hulpmiddel om inefficiënties op te sporen. Zonder concrete voorbeelden blijft het idee abstract en onbruikbaar.

Hier ziet u hoe verschillende teams ze gebruiken:

Verkooptrechter

Het proces van een verkoopteam is vaak een rommelige spreadsheet met deals, waardoor het moeilijk is om te zien waar het vastloopt. Een salesfunnel-dashboard zet die gegevens om in een duidelijk verhaal.

Stel je een trechter voor met de volgende fasen: Lead → Gekwalificeerd → Offerte verzonden → Onderhandeling → Gesloten gewonnen.

Als de grafiek een enorme daling laat zien tussen 'Gekwalificeerd' en 'Voorstel verzonden', weet de verkoopmanager meteen dat er een knelpunt is.

Volgens de benchmarks voor leadconversie van Salesforce komt slechts 20-25% van de leads verder dan de kwalificatiefase, terwijl 80-90% van de kansen in onderhandeling daadwerkelijk wordt afgesloten.

Het vertelt hen om te onderzoeken waarom voorstellen niet worden verstuurd, in plaats van alleen maar te roepen: "zorg voor meer leads!"

Marketingconversietrechter

Marketeers worden vaak overspoeld met analyses en kijken naar de uiteindelijke conversiecijfers zonder te weten waar in het traject ze mensen verliezen. Een marketingtrechtergrafiek wijst de lekken aan.

Overweeg deze fasen: Websitebezoekers → Weergaven van landingspagina's → Formulierinzendingen → Klanten.

Een sterke daling tussen het aantal weergaven en het aantal inzendingen is een belangrijke rode vlag.

Het vertelt het marketingteam dat de landingspagina zelf het probleem is – misschien is de tekst onduidelijk of is het formulier te lang – waardoor ze geen geld verspillen aan het genereren van meer verkeer naar een defecte pagina.

Projectwerkstroomtrechter

Projectmanagers hebben het moeilijk wanneer taken zich opstapelen, maar het is niet altijd duidelijk waarom. Een werkstroom voor projectmanagement helpt bij het diagnosticeren waar het werk vastloopt.

Met fasen als Taak aangemaakt → In uitvoering → In beoordeling → Voltooid, kan een manager zien dat de fase 'In beoordeling' enorm opgeblazen is. T

Dit toont aan dat het beoordelingsproces zelf de bottleneck is, niet de productiviteit van het team. Het is een duidelijk signaal dat de beoordelingswerkstroom meer middelen of duidelijkere richtlijnen nodig heeft – een direct resultaat van effectieve procesanalyse – om projecten weer soepel te laten verlopen.

Best practices voor trechtergrafieken

Een trechtergrafiek moet in één oogopslag een verhaal vertellen.

Als het rommelig of inconsistent is, gaat het verhaal kapot – en daarmee ook het inzicht.

Gebruik de onderstaande best practices om ervoor te zorgen dat uw trechtergrafieken duidelijk, betrouwbaar en bruikbaar blijven. ✨

Best practice Wat nog te doen is Waarom dit belangrijk is Wat gaat er mis als je dat niet doet? Beperk fasen tot wat belangrijk is Neem alleen de belangrijkste stappen op waarbij een echte beslissing, conversie of overdracht plaatsvindt. Verwijder microstappen die geen wezenlijke verandering in de resultaten teweegbrengen. Minder fasen maken de trechter gemakkelijker te scannen en helpen kijkers zich te concentreren op betekenisvolle drop-offs in plaats van ruis. De grafiek wordt hoog en rommelig, waardoor de echte knelpunten achter onbelangrijke stappen verborgen blijven. Bestelfasen logisch ordenen Rangschik fasen in volgorde van de eerste interactie tot het eindresultaat, volgens de werkelijke werkstroom. Logische ordening versterkt de trechtermetafoor en maakt afvallers gemakkelijk te interpreteren. Een verkeerd geordende trechter ziet er visueel 'verkeerd' uit en zorgt voor verwarring bij kijkers over waar verliezen daadwerkelijk optreden. Gebruik consistente data-eenheden Gebruik in alle fasen dezelfde eenheid (bijv. ruwe tellingen, percentages of omzet). Consistente eenheden zorgen ervoor dat segmentbreedtes een nauwkeurige weergave zijn van de relatieve grootte en het relatieve verlies. Het mengen van eenheden verstoort de verhoudingen en leidt tot misleidende visuals die tot verkeerde beslissingen kunnen leiden. Label fasen duidelijk Geef zowel de naam van de fase als de waarde ervan direct op of naast elk segment weer. Duidelijke labels verminderen de cognitieve belasting en zorgen ervoor dat kijkers de grafiek zonder extra uitleg kunnen begrijpen. Het publiek wordt gedwongen te raden wat elk segment vertegenwoordigt of op zoek te gaan naar een legenda. Voeg context toe met benchmarks Voeg waar mogelijk targets, historische gemiddelden of vergelijkingsbereiken toe. Benchmarks zetten observaties om in inzichten door te laten zien of de prestaties boven of onder de verwachtingen liggen. Kijkers zien afvallers, maar kunnen niet zeggen of deze normaal, zorgwekkend of uitzonderlijk zijn. Kies kleuren bewust Gebruik één kleurverloop of een beperkt, consistent kleurenpalet voor alle fasen. Doordachte kleurkeuzes leiden het oog en versterken de voortgang door de trechter. Een regenboogpalet leidt af van de gegevens en verschuift de aandacht van het eigenlijke verhaal.

📖 Lees meer: Hoe u effectief en snel een beslissing neemt

Veelvoorkomende fouten bij trechtergrafieken die u moet vermijden

Trechtergrafieken kunnen teams onbedoeld misleiden, waardoor ze twijfelachtige beslissingen nemen of zelfs analyseverlamming krijgen .

Handelen op basis van onjuiste gegevens kan erger zijn dan helemaal geen gegevens hebben, waardoor je middelen verspilt aan de verkeerde initiatieven.

Hier zijn enkele veelvoorkomende fouten die de integriteit van uw grafiek kunnen ondermijnen. 👀

❗️Te veel fasen: Door elke kleine stap in de trechter te proppen, wordt deze onleesbaar. Voeg kleine stappen samen tot bredere, meer betekenisvolle categorieën.

❗️Gegevenssoorten combineren: Combineer nooit percentages met ruwe nummers in dezelfde trechter. Dit leidt tot verkeerde vergelijkingen en verstoort de visuele verhoudingen van de fasen.

❗️Tijdskaders negeren: Een trechter die 'alle' gegevens weergeeft, is praktisch nutteloos om actie te ondernemen. Segmenteer uw gegevens per week, maand of kwartaal om recente trends en actuele problemen te signaleren.

❗️Het publiek vergeten: Een trechter voor leidinggevenden moet op hoog niveau en eenvoudig zijn. Een trechter voor analisten kan gedetailleerder zijn. Pas de complexiteit aan aan degenen die het gaan lezen.

❗️Het ontwerp te ingewikkeld maken: 3D-effecten, schaduwen en andere opvallende versieringen maken trechters moeilijker leesbaar, niet beter. Houd het ontwerp plat en eenvoudig, zodat de gegevens voor zichzelf spreken.

❗️Aanname van causaliteit: Een trechtergrafiek laat zien wat er gebeurt, niet waarom. Een daling tussen fasen is een correlatie, geen oorzaak. Gebruik het als uitgangspunt voor onderzoek, niet als definitief antwoord.

Hoe u trechtergegevens kunt bijhouden (met ClickUp)

De meeste trechtergrafieken falen om een simpele reden: ze worden gemaakt nadat het werk is gedaan.

Gegevens worden geëxporteerd uit een half dozijn tools, opgeschoond in een spreadsheet en in een vorm omgezet die er gelikt uitziet, maar alweer achterhaald is.

Tegen de tijd dat iemand het bekijkt, is de situatie alweer veranderd en is het inzicht achterhaald.

Als geconvergeerde AI-werkruimte benadert ClickUp trechters vanuit de tegenovergestelde richting. In plaats van de trechter te behandelen als een rapportage-artefact, behandelt het deze als een natuurlijke weerspiegeling van hoe werk verloopt.

Begin met de werkeenheid

Elke funnel begint met iets concreets: een lead, een deal, een verzoek, een kans.

In ClickUp bestaat elk van deze zaken als een ClickUp-taak . Niet als een rij in een rapport, maar als een actief object dat eigendom, geschiedenis, bestanden, opmerkingen en beslissingen met zich meedraagt. Naarmate de taak vordert, hoeft er niets opnieuw te worden ingevoerd of gereconstrueerd. De context blijft aan het werk gekoppeld.

Dit is de basis die het bijhouden van trechters betrouwbaar maakt. Als de Taak echt is, is de trechter ook echt.

Bekijk al uw voortgang en taakupdates met ClickUp-taaken

Laat voortgang voortkomen uit de werkstroom, niet uit rapportage-logica

Naarmate het werk vordert, doorlopen taken aangepaste statussen die de daadwerkelijke fasen in uw proces weerspiegelen. Kwalificatie wordt Onderhandeling. Beoordeling wordt Goedgekeurd. Proefversie wordt Gesloten.

Omdat statussen geordend en tijdbewust zijn, kan ClickUp u niet alleen vertellen waar het werk zich bevindt, maar ook hoe lang het daar al ligt. Dat is waar trechters niet langer beschrijvend zijn, maar diagnostisch worden.

In plaats van te vragen: "Hoeveel deals zijn er?", vraag je: "Waarom lopen ze hier vast?"

Geef beweging betekenis

Een trechter die alleen op tellingen is gebaseerd, is oppervlakkig. Echte beslissingen vereisen context. Met aangepaste velden in ClickUp kunt u betekenis toevoegen aan elke Taak terwijl deze vordert:

De grootte van de deal beïnvloedt hoe je afvallers interpreteert

Leadbron legt uit waarom conversie varieert

Het risiconiveau geeft een nieuwe invulling aan wat 'vastgelopen' eigenlijk betekent.

Omdat deze informatie bij de Taak zelf staat, blijft deze intact tijdens de voortgang van de Taak. U verliest geen nuances wanneer iets van fase verandert en u hebt geen aparte rapporten nodig om uit te leggen wat de nummers betekenen.

Aangepaste velden in ClickUp kunnen deze informatie zelfs voor u invullen.

Visualiseer wat er al gebeurt

Zodra het werk, de fasen en de context zijn vastgelegd, laten de ClickUp-dashboards eenvoudigweg zien wat al waar is. In plaats van gegevens te exporteren, bekijkt u live het gedrag van de trechter:

Hoe het volume fase na fase afneemt

Waar waarde zich concentreert of verdampt

Welke eigenaren of bronnen gedragen zich anders?

En omdat dashboardgrafieken gekoppeld zijn aan de onderliggende taken, is elk inzicht te verkennen. U kunt van patroon naar oorzaak gaan zonder van tool te wisselen of om een vervolgrapport te vragen.

De volgende stap is begrijpen waarom. Omdat uw trechtergegevens in de ClickUp-werkruimte staan, kunt u ClickUp Brain directe vragen stellen, zoals:

"Waar lopen de deals deze maand vast?"

"In welke fase is het verloop het grootst?"

"Wat is er veranderd in de funnel ten opzichte van het vorige kwartaal?"

Brain leest uw live Taak-gegevens, statussen en velden om patronen direct te onthullen, zonder dat u een nieuw rapport hoeft te maken of iets hoeft te exporteren.

Krijg direct AI-samenvattingen en updates met ClickUp dashboards

Zet inzichten om in concrete resultaten

Zichtbaarheid alleen zorgt er niet voor dat het werk vooruitgaat. Weten waar uw trechter lekt, is alleen van belang als er iets gebeurt als resultaat daarvan.

Hier sluiten automatiseringen en AI-aangedreven agents de cirkel tussen inzicht en actie.

Op basisniveau verzorgt ClickUp automatiseringen de mechanische respons. Wanneer een taak een bepaalde drempel overschrijdt, bijvoorbeeld door te lang in één fase te blijven hangen, van prioriteit te veranderen of een kritieke status te krijgen, kan ClickUp onmiddellijk reageren.

Gebruik ClickUp AI Assign, AI Prioritize en AI Cards om taakbeheer te automatiseren en direct realtime inzichten te verkrijgen.

Follow-ups worden toegewezen, belanghebbenden worden op de hoogte gebracht en escalatiepaden worden geactiveerd zonder dat iemand een dashboard hoeft te bekijken of een rapport hoeft uit te voeren. Het systeem reageert op het moment dat het risico zich voordoet, niet pas dagen later tijdens een evaluatievergadering.

Bovendien voegen Super Agents niet alleen uitvoering toe, maar ook interpretatie. In plaats van grafieken te scannen en te raden wat belangrijk is, kunnen teams directe vragen stellen, zoals wat er vertraging oplevert, wat er sinds vorige week is veranderd of welke deals eerst aandacht nodig hebben. De agent leest live Taakgegevens, statusgeschiedenis en veldwijzigingen om patronen aan het licht te brengen die niet meteen duidelijk zijn.

Automatiseer complexe werkstroomen van begin tot eind met aangepaste ClickUp Super Agents.

Samen zorgt automatisering voor de voorspelbare reacties, terwijl agenten teams helpen beslissen waar ze moeten ingrijpen. Het resultaat is een trechter die niet alleen achteraf de prestaties laat zien, maar ook actief het werk vooruit helpt terwijl er nog tijd is om het resultaat te veranderen.

Het resultaat: Plotseling is uw trechter niet langer iets dat u aan het einde van de maand controleert. Het is iets waar u elke dag mee werkt. Het werk vordert. De gegevens worden bijgewerkt. De inzichten komen naar boven. En de volgende stap ligt al klaar.

Alternatieve grafieken voor trechtergrafieken

Trechtergrafieken zijn niet voor elke visualisatie het juiste hulpmiddel. Maar wanneer u een complexe, vertakte gebruikersreis probeert te visualiseren met een eenvoudige, lineaire trechter, werkt dat gewoon niet. Uw gegevens in het verkeerde grafiektype persen is verwarrend en leidt tot verkeerde conclusies.

Een trechtergrafiek is niet altijd het juiste hulpmiddel voor de taak. Als u de alternatieven kent, kunt u met uw gegevens het juiste verhaal vertellen.

Type visualisatie Wanneer het beter werkt dan een trechtergrafiek Waarom een trechtergrafiek tekortschiet Staafdiagrammen Gebruik staafdiagrammen wanneer u waarden moet vergelijken tussen categorieën die niet opeenvolgend zijn, zoals prestaties per kanaal, regio of campagne. Trechters impliceren voortgang en afval. Wanneer volgorde of werkstroom niet van belang zijn, zorgt de trechtermetafoor voor onnodige vervorming. Sankey-diagrammen Gebruik Sankey-diagrammen om multi-path journeys met vertakkingen, loops of parallelle werkstroomen te visualiseren, zoals gebruikers die verschillende onboarding-paden volgen. Trechtergrafieken gaan uit van één enkel, lineair pad. Ze kunnen divergentie of convergentie niet weergeven zonder de werkelijkheid te simplificeren. Cirkeldiagrammen Gebruik cirkeldiagrammen om de samenstelling van een geheel weer te geven, zoals leadbronnen bovenaan een trechter. Trechters tonen bewegingen tussen fasen. Cirkeldiagrammen tonen verhoudingen op een bepaald moment, niet de voortgang. Lijstgrafieken Gebruik lijngrafieken om bij te houden hoe een statistiek in de loop van de tijd verandert, zoals wekelijkse conversiepercentages of maandelijkse pijplijnvolumes. Trechtergrafieken zijn statische momentopnames. Ze tonen geen trends, momentum of seizoensgebondenheid. Pipeline-grafieken (Kanban-borden) Gebruik pipeline-grafieken (Kanban-borden) om individuele items te beheren terwijl ze door de verschillende fasen gaan, en houd daarbij de eigendom en volgende acties bij. Kanban visualiseert waar het werk zich bevindt, niet de totale uitvalpercentages of conversie-efficiëntie tussen fasen.

Bouw effectieve trechters met ClickUp

Als je niet kunt zien waar je proces momentum verliest, kun je het ook niet oplossen. Trechtergrafieken maken het onzichtbare zichtbaar en laten je precies zien waar het misgaat.

Ze stellen teams in staat om knelpunten op te sporen, prioriteiten te stellen voor oplossingen en de voortgang te bijhouden zonder verdwaald te raken in spreadsheets.

Naarmate werkstroomcomplexer wordt, helpt een duidelijke, realtime weergave van hoe de werkstroom verloopt om teams sneller en beter te laten beslissen.

Klaar om trechterweergaven rechtstreeks vanuit uw projectgegevens te bouwen? Ga gratis aan de slag met ClickUp.

Veelgestelde vragen over trechtergrafieken

Een trechtergrafiek toont de werkstroom door opeenvolgende fasen, terwijl een piramidediagram hiërarchische niveaus weergeeft waarbij de grootte de verhouding weergeeft, niet de voortgang.

Streef naar drie tot zeven fasen voor de duidelijkheid. Bij minder dan drie is een trechter niet nodig, en bij meer dan zeven wordt het rommelig en moeilijk leesbaar.

Nee, trechtergrafieken zijn ontworpen voor enkelvoudige, directionele werkstroomen. Voor processen met vertakkingen of lussen is een Sankey-grafiek een veel betere keuze.

Gebruik een gecentraliseerd platform waar alle teams consistent gegevens registreren. ClickUp Dashboards kunnen gegevens uit meerdere lijsten en mappen halen, waardoor u op één plek cross-functioneel zichtbaarheid krijgt.