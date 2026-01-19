Belangrijkste AI-trends die 2025 domineerden: een jaaroverzicht

In 2025 was de wereld eindelijk afgestapt van het gebruik van ChatGPT als synoniem voor AI.

Terwijl we experimenteerden met allerlei soorten AI-tools – van AI-schrijvers en beeldgeneratoren tot financiële fraudedetectie en AI-toepassingen voor de automobielindustrie – werd kunstmatige intelligentie langzaam maar zeker een vaste waarde in ons (werk)leven.

Ongeveer 78% van de bedrijven wereldwijd begon AI te gebruiken in ten minste één onderdeel van hun werk, van klantenservice tot data-analyse – een stijging ten opzichte van 55% slechts een paar jaar geleden.

Ondernemingen die AI in hun werk gebruikten, zagen echte resultaten, waaronder snellere output en betere kwaliteit bij routinetaken. Dankzij slimmere tools melden velen een besparing van minstens 40-60 minuten per dag.

Natuurlijk is niet alle AI hetzelfde en is eenvoudige implementatie niet voldoende om deze resultaten te garanderen. Daarom worden in dit artikel de belangrijkste AI-trends van 2025 beschreven, van systemen die namens u actie ondernemen tot manieren waarop teams verspreide kennis omzetten in doorzoekbare inzichten.

We delen ook hoe u deze veranderingen nu al kunt toepassen in het werk van uw team.

Laten we beginnen met de grootste en meest ingrijpende veranderingen.

1. Agentic AI en generatieve AI

In 2025 betekende het tempo van de veranderingen op het gebied van AI dat het niet langer alleen een passieve assistent was. Het werd een actieve medewerker. Dit markeert een fundamentele verschuiving van AI die alleen maar op commando's reageert naar AI die actief doelen bereikt.

Generatieve AI

Generatieve AI is een vorm van kunstmatige intelligentie die originele content genereert. Dit omvat tekst, afbeeldingen, code en samenvattingen, allemaal gebaseerd op de patronen die het heeft geleerd uit enorme hoeveelheden trainingsdata. Dit jaar zijn grote taalmodellen (LLM's) (die generatieve AI-tools en chatbots zoals ChatGPT, Claude en Gemini aandrijven) aanzienlijk beter geworden in het begrijpen van context, het genereren van nauwkeurigere content en het werken met meerdere datatypes tegelijk.

Generatieve AI-trends die 2025 domineerden

De belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van generatieve AI dit jaar waren onder meer:

Multimodale generatie: AI verwerkt nu tekst, afbeeldingen en video in uniforme werkstroom, waardoor u een projectbriefing en een conceptbeeld kunt genereren op basis van dezelfde prompt.

Contextbewuste outputs: modellen begrijpen uw projectgeschiedenis en teamvoorkeuren en stemmen hun reacties af op uw specifieke behoeften.

Realtime samenwerking: generatieve tools werken nu samen met menselijke bewerking, waardoor u en uw AI naadloos samen documenten kunnen maken.

Minder hallucinaties: verbeterde grondtechnieken, zoals verbeterde grondtechnieken, zoals retrieval-augmented generation (RAG) , maken AI-outputs betrouwbaarder en feitelijk nauwkeuriger.

🧠 Leuk weetje: De grootste AI-successen van 2025 kwamen van teams die AI rechtstreeks in hun dagelijkse werkstroom integreerden, in plaats van het als een nevenproject te behandelen. Met ClickUp Brain, 's werelds meest contextbewuste AI, rechtstreeks ingebouwd in ClickUp, krijg je ondersteuning voor tekst en multimodale outputs, rechtstreeks in je werkruimte. Het gebruikt uw taak en documentcontext om reacties op maat te maken, werkt samen met menselijke bewerking en baseert antwoorden op gegevens uit de werkruimte om hallucinaties te verminderen. Het resultaat is AI die werkt in verschillende formaten en werkstroomen, zonder dat teams van tool moeten wisselen of de context moeten herhalen. Stel ClickUp Brain een vraag en het geeft je inzichten door bestaande informatie uit je werkruimte te analyseren. Je kunt een vermelding ervan doen in een Taak-commentaar door @brain te typen, net zoals je dat bij een collega zou doen, om hulp te krijgen bij je werk.

Agentische AI

Agentische AI verwijst naar AI-systemen die zelfstandig kunnen plannen, meerstaps taken kunnen uitvoeren en beslissingen kunnen nemen om een doel te bereiken zonder voortdurende menselijke aansturing. Terwijl generatieve AI content creëert wanneer u daarom vraagt, neemt agentische AI het initiatief. Het splitst uw doelstellingen op in kleinere stappen en voltooit zelfstandig volledige werkstroomen.

Enkele kenmerken van agentische AI zijn:

Doelgerichtheid: het begrijpt uw doelstellingen op hoog niveau en werkt terug om een concreet actieplan op te stellen.

Uitvoering in meerdere stappen: het voltooit complexe werkstroomen, zoals het onboarden van een nieuwe client, zonder dat er stapsgewijze instructies nodig zijn.

Toolintegratie: het maakt verbinding met andere systemen om informatie te verzamelen en actie te ondernemen, zoals het ophalen van gegevens uit een spreadsheet om een dashboard voor het project bij te werken.

Zelfcorrectie: Het kan herkennen wanneer een stap in het plan mislukt en zijn aanpak autonoom aanpassen om het doel toch te bereiken.

Agentische AI-trends die 2025 domineerden

In 2025 hebben zowel bedrijven in de startfase als grote techbedrijven agentische AI in de praktijk gebracht:

Y Combinator-cohort van het voorjaar van 2025 bestond uit ongeveer die zich richtten op agentische systemen , wat het sterke geloof van investeerders in autonome werkstroomen onderstreepte. Devan het voorjaar van 2025 bestond uit ongeveer 70 startups , wat het sterke geloof van investeerders in autonome werkstroomen onderstreepte.

Sectorspecifieke startups : nichespelers in de gezondheidszorg, financiën en ondersteunende automatisering (bijv. Cognition AI, Hippocratic AI, Penciled, Regal. ai) toonden in verschillende sectoren autonomie op agentniveau.

Brede platforminnovatie : grote bedrijven zoals AWS, Google, Microsoft en Salesforce hebben agentische functies in tools voor ondernemingen geïntegreerd, van automatisering van werkstroom-orkestratie tot contextbewuste assistenten.

Overnames van AI-startups: In de wereld van werksoftware kwam deze trend tot uiting in overnames die gericht waren op het dichten van de kloof tussen planning en uitvoering. In december 2025 In de wereld van werksoftware kwam deze trend tot uiting in overnames die gericht waren op het dichten van de kloof tussen planning en uitvoering. In december 2025 nam ClickUp de AI-coderingsstartup Codegen over . Het doel was duidelijk: de ontwikkeling van ClickUp Super Agents versnellen. Deze agents zijn ontworpen om te werken als menselijke teamgenoten. Ze kunnen software bouwen, werk vooruit helpen en actie ondernemen op basis van de context van de taken, documenten en gesprekken van gebruikers in ClickUp, en niet alleen op basis van geïsoleerde prompts.

Bouw superagenten in ClickUp om taken van begin tot eind te automatiseren, zonder ook maar één regel code te schrijven.

Superagenten doen niet alleen aan automatisering. Ze begrijpen, onthouden en handelen met context.

Superagenten doen niet alleen aan automatisering. Ze begrijpen, onthouden en handelen met context.

🧠 Leuk weetje: Super Agents in ClickUp beschikken over meer dan 500 menselijke vaardigheden! Je kunt hen werk toewijzen, hen @vermelden in een opmerking of hen taken en samenvattingen laten bijwerken zonder voortdurende aansturing. Hierdoor wordt repetitieve coördinatie achtergrondwerk, waardoor je team zich kan concentreren op beslissingen met een hogere waarde. Dit is alleen mogelijk in een geconvergeerde werkruimte waar de AI-agent volledige context heeft, waardoor de fragmentatie die standalone AI-tools minder effectief maakt, wordt geëlimineerd. 🎥 Bekijk deze video voor meer informatie:

Generatieve versus agentische AI in een oogopslag

Aspect Generatieve AI Agentische AI Kernrol Creëert content op verzoek Onderneemt actie om een doel te bereiken Hoe het werkt Reageert op prompts Planningen en uitvoert stappen zelfstandig Niveau van initiatief Reactief Proactief Typische resultaten Tekst, afbeeldingen, code, samenvattingen Voltooide werkstroomen en taakupdates Menselijke betrokkenheid Noodzakelijk voor elke prompt Voornamelijk nodig voor begeleiding of toezicht Het beste voor Schrijven, brainstormen, samenvatten Coördinatie, automatisering, follow-up

2. AI in robotica, gezondheidszorg en slimme voertuigen

Dit jaar werd AI belichaamd en ging het verder dan software en de fysieke wereld. Robots begonnen verbale instructies te volgen. Wearables begonnen live gegevens in te voeren in zorgbeslissingen. Auto's namen meer zelfstandig beslissingen.

Toen AI fysiek werd, verschoof de moeilijkste vraag van 'Kan het model dit doen?' naar 'Kunnen teams alles rondom het model beheren?'. Als gevolg daarvan zagen we ook steeds meer AI-aangedreven projectmanagementtools opkomen voor teams in de gezondheidszorg, technologie en automobielindustrie.

🤖 Robotica en automatisering

De fabrieksvloer en het magazijn zijn dit jaar een stuk slimmer geworden door de opkomst van humanoïde robots en collaboratieve robots (cobots) die samenwerken met menselijke teams:

In Japan werkte Seven-Eleven samen met Telexistence om humanoïde robots te ontwikkelen die het tekort aan arbeidskrachten in de detailhandel en logistiek moesten aanpakken.

industriële instellingen begonnen bedrijven als Accenture en Schaeffler met het testen Inbegonnen bedrijven als Accenture en Schaeffler met het testen van vloten van algemene humanoïde robots in digitale fabriekstweelingen, wat duidt op pilots waarbij robots helpen bij inspecties, verplaatsingen en routinetaken op fabrieksvloeren en in magazijnen.

Dankzij de convergentie van generatieve AI en robotica kunt u nu complexe machines bedienen met eenvoudige, natuurlijke taalcommando's.

Een sleuteldoorgang in het roboticaonderzoek van 2025 was de opkomst van Vision-Language-Action (VLA)-modellen, zoals Helix en Gemini Robotics. Deze modellen combineren visuele waarneming met taalbegrip, waardoor robots instructies in natuurlijke taal kunnen interpreteren en daarop kunnen reageren met gecoördineerde bewegingen.

💡 Pro-tip: Voor operationele en productteams die deze hardware- en software-initiatieven beheren, kan de coördinatie tussen engineering, productie en logistiek een nachtmerrie zijn. Gemiste deadlines en miscommunicatie leiden tot kostbare vertragingen. Beheer complexe projecten van begin tot eind met ClickUp. Houd hardwarespecificaties bij, beheer fase-goedkeuringen en vat uitgebreide technische documentatie samen voor niet-technische belanghebbenden met ClickUp for Product Teams! Werk samen aan AI-initiatieven met ClickUp voor productteams.

⌚️ Gezondheidszorg en wearables

In de gezondheidszorg versnelde AI alles, van het ontdekken van nieuwe medicijnen tot gepersonaliseerde behandelplannen. Wearables en monitoringapparatuur begonnen continu patiëntgegevens te genereren, terwijl AI-modellen hielpen bij het signaleren van risico's, het voorstellen van behandelingen of het versnellen van werkstroom-processen. Het doel was niet om clinici te vervangen, maar om betere en snellere beslissingen te ondersteunen.

Slimme wearables worden nu gekoppeld aan geavanceerde algoritmen voor vroege ziekteopsporing . Onderzoekers hebben aangetoond dat AI-modellen die zijn getraind op wearable-gegevens (zoals Apple Watch ECG's) met hoge nauwkeurigheid kunnen screenen op structurele hartaandoeningen.

Fabrikanten van wearables introduceerden apparaten, zoals de Evie smart ring , met een AI-chatbot die was getraind op basis van meer dan 100.000 medische tijdschriften. Het doel is om gezondheidsadvies te geven op basis van peer-reviewed gegevens in plaats van algemene output.

💡 Pro-tip: Technologieteams in de gezondheidszorg staan voor een moeilijke evenwichtsoefening: ze moeten snel innoveren en tegelijkertijd voldoen aan strenge nalevingsvoorschriften zoals HIPAA. Traditionele projecttools bieden vaak niet de veiligheid en flexibiliteit die nodig zijn voor dit gevoelige werk. Houd duidelijk bij wie wanneer toegang heeft gehad tot wat, en beheer projecten veilig met de geavanceerde toestemmingcontroles en audittrails van ClickUp. Verkrijg de documentatie die u nodig hebt voor compliance met de auditlogs van ClickUp, die gedetailleerde gebeurtenisgegevens bieden en alles bijhouden, van gebruikersaanmeldingen tot wijzigingen in aangepaste velden.

Autonome voertuigen

Autonome en semi-autonome voertuigen bleven zich in 2025 verbeteren, vooral in gecontroleerde omgevingen zoals snelwegen en stedelijke proefzones.

Waymo van Alphabet bleef toonaangevend op het gebied van robotaxi's, breidde zijn wagenpark uit tot ongeveer 2500 voertuigen en voltooide wekelijks honderdduizenden betaalde ritten in steden als San Francisco, Phoenix en Los Angeles. Aan het einde van het jaar had het meer dan bleef toonaangevend op het gebied van robotaxi's, breidde zijn wagenpark uit tot ongeveer 2500 voertuigen en voltooide wekelijks honderdduizenden betaalde ritten in steden als San Francisco, Phoenix en Los Angeles. Aan het einde van het jaar had het meer dan 14 miljoen ritten uitgevoerd, meer dan drie keer zoveel als in 2024.

Kleinere spelers zoals Zoox en Avride breidden hun diensten ook uit in select steden, wat aangeeft dat dit niet alleen een Waymo-verhaal is, maar een bredere verschuiving naar autonome ride-hail-netwerken.

Tesla begon met zijn Robotaxi-dienst in Austin, Texas, en testte volledig zelfrijdende ritten op de openbare weg.

Achter de schermen zijn deze systemen afhankelijk van meerdere AI-lagen die samenwerken. Ze nemen de wereld waar, voorspellen gedrag, plannen acties en voeren beslissingen in realtime uit.

3. De opkomst van de ongestructureerde datastack

🧠 Leuk weetje: Naar schatting is 90% van alle data ter wereld alleen al in de afgelopen twee jaar gegenereerd. Alleen al in 2025 zal de wereld naar verwachting 181 zettabytes aan data hebben gegenereerd. Eén zettabyte = 1000 exabytes, een miljard terabytes of een biljoen gigabytes!

We kunnen gerust stellen dat de meeste bedrijven in 2025 geen tekort aan data hadden. Ze werden er zelfs door overspoeld. Het probleem was waar die data zich bevonden. Het overgrote deel van de informatie van de onderneming stond verspreid in documenten, e-mails, chatthreads, aantekeningen over vergaderingen en opnames. Niet in nette rijen en kolommen. En niet op één plek.

Dit werd een echt probleem toen teams AI op het werk probeerden te gebruiken. AI-tools kunnen snel antwoorden genereren, maar zonder toegang tot deze rommelige, ongestructureerde informatie ontbreekt het die antwoorden vaak aan context of nauwkeurigheid. Je krijgt misschien wel een antwoord, maar niet het juiste.

Tegelijkertijd begonnen teams te investeren in technologieën die dit soort gegevens bruikbaar maken. Tools die semantisch zoeken en op betekenis gebaseerd ophalen mogelijk maken, groeiden het snelst onder de AI-infrastructuurtechnologieën. Het doel verschoof van het opslaan van informatie naar het daadwerkelijk vinden en gebruiken ervan wanneer dat nodig was. In 2025 maakte AI al deze informatie eindelijk op grote schaal doorzoekbaar en bruikbaar.

De technologie die dit mogelijk maakt, omvat:

Vector databases: Deze gespecialiseerde databases slaan informatie op als wiskundige representaties, waardoor zoeken op basis van betekenis en context mogelijk is, en niet alleen op basis van trefwoorden. Deze markt zal Deze gespecialiseerde databases slaan informatie op als wiskundige representaties, waardoor zoeken op basis van betekenis en context mogelijk is, en niet alleen op basis van trefwoorden. Deze markt zal tegen 2030 groeien tot 7,34 miljard dollar

Embedding-modellen: deze zetten uw tekst, afbeeldingen en audio om in doorzoekbare vectoren die de database kan begrijpen.

Kennisgrafieken: deze brengen de relaties tussen verschillende concepten en entiteiten in kaart, waardoor de AI begrijpt hoe uw werk verbindingen legt. deze brengen de relaties tussen verschillende concepten en entiteiten in kaart, waardoor de AI begrijpt hoe uw werk verbindingen legt.

Retrieval-augmented generation (RAG): Deze techniek combineert zoeken met AI-generatie om nauwkeurige, gefundeerde antwoorden te geven op basis van uw daadwerkelijke documenten.

Het probleem van werkverspreiding

Deze trend bracht een groter probleem aan het licht: werkversnippering. Kennis was verspreid over te veel losstaande tools, waardoor het voor zowel mensen als AI moeilijk was om het volledige plaatje te zien.

Daarom zijn veel teams overgestapt op meer geconvergeerde, door AI aangestuurde werkplatforms zoals ClickUp. Dit zijn plekken waar taken, documenten, chats en bestanden samen staan en als één geheel kunnen worden doorzocht. Wanneer informatie met elkaar is verbonden, wordt AI nuttiger, zijn antwoorden betrouwbaarder en besteden teams minder tijd aan zoeken en meer tijd aan het werk zelf.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde professional besteedt meer dan 30 minuten per dag aan het zoeken naar werkgerelateerde informatie. Dat is meer dan 120 uur per jaar die verloren gaat aan het doorzoeken van e-mails, Slack-threads en verspreide bestanden. Een intelligente AI-assistent die in uw werkruimte is ingebouwd, kan daar verandering in brengen. Maak kennis met ClickUp Brain. Het levert direct inzichten en antwoorden door binnen enkele seconden de juiste documenten, gesprekken en taakdetails naar boven te halen, zodat u kunt stoppen met zoeken en aan de slag kunt gaan. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel u eens voor wat uw team zou kunnen creëren met een extra week productiviteit per kwartaal!

💡 Pro-tip: met ClickUp's AI Enterprise Search kunt u alles overal vinden. Verenig het zoeken in al uw ClickUp-content, inclusief ClickUp Docs, opmerkingen, taken en chats, en haal zelfs resultaten op uit gekoppelde apps zoals Figma en GitHub. Vind alles in uw werkruimte met Enterprise Search

4. Synthetische data

Synthetische data is kunstmatig gegenereerde informatie die de patronen van echte data nabootst, zonder dat deze gevoelige of privé-gegevens bevat. Het is een krachtige oplossing voor het trainen van AI-modellen wanneer echte data schaars is of beschermd wordt door privacyregelgeving zoals de AVG.

In 2025 verbeterde de kwaliteit van synthetische data aanzienlijk, wat leidde tot een bredere toepassing in bedrijfskritische use cases, van het genereren van edge-case scenario's voor autonome voertuigen tot het uitbreiden van medische beelddatasets zonder de privacy van patiënten in gevaar te brengen.

Ook marktsignalen weerspiegelen deze verschuiving. In 2025 had de wereldwijde markt voor synthetische data een waarde van ongeveer 486 miljoen dollar , met een sterke groei in het vooruitzicht voor de komende jaren.

5. AI-hardware en -infrastructuur

De ongelooflijke vooruitgang op het gebied van AI in 2025 werd aangedreven door een hardware-revolutie.

De markt voor AI-chips – waaronder GPU's, NPU's en aangepaste siliciumchips – groeide snel en werd in 2025 geschat op ongeveer 203 miljard dollar , toen de vraag naar AI-werklasten sterk toenam.

NVIDIA schetste nieuwe GPU-architecturen die zijn ontworpen om zowel modeltraining als inferentie in datacenters te versnellen. Tegelijkertijd introduceerde AMD rack-scale AI-systemen die zijn gebouwd voor een hogere geheugenbandbreedte en eenvoudigere schaalbaarheid in grote implementaties.

Ook cloudproviders speelden een grote rol.

Op re:Invent 2025 kondigde AWS nieuwe aangepaste chips en tools aan om bedrijven te helpen grote AI-modellen efficiënter te gebruiken.

Tsavorite Scalable Intelligence rapporteerde meer dan 100 miljoen dollar aan voorbestellingen voor flexibele AI-chips die zijn gebouwd om een breed bereik aan werklasten te ondersteunen.

Samen maakten deze ontwikkelingen grotere, snellere AI-modellen betaalbaarder en praktischer, waardoor alles, van autonome systemen tot dagelijkse analyses voor ondernemingen, werd aangedreven.

6. AI-governance, ethiek en regelgeving

Naarmate AI krachtiger werd, werd de behoefte aan AI-governance en -regulering steeds urgenter. Dit jaar werden belangrijke kaders geïmplementeerd, zoals de EU AI Act ( met bepalingen die in februari 2025 van kracht worden ) en nieuwe regels in de VS, allemaal gericht op het waarborgen van een verantwoorde ontwikkeling en implementatie van AI.

Belangrijke gebieden van AI-governance zijn onder meer:

Risicoclassificatie: AI-systemen categoriseren op basis van hun potentiële schadepotentieel

Transparantievereisten: documenteren hoe AI-systemen tot hun beslissingen komen

Bias-auditing: actief testen van AI-output om ervoor te zorgen dat deze geen oneerlijke of discriminerende resultaten oplevert. actief testen van AI-output om ervoor te zorgen dat deze geen oneerlijke of discriminerende resultaten oplevert.

Menselijk toezicht: een passend niveau van menselijke controle handhaven over belangrijke AI-beslissingen een passend niveau van menselijke controle handhaven over belangrijke AI-beslissingen

Voor teams die AI implementeren, brengt dit nieuwe landschap aanzienlijke uitdagingen met zich mee. U wordt nu geconfronteerd met toenemende compliance-eisen en onduidelijke verantwoordelijkheden. Wie is verantwoordelijk als een AI een fout maakt? Hoe documenteert u het besluitvormingsproces van een AI voor auditors?

💡 Pro-tip: Bouw uw AI-governance-werkstroom rechtstreeks in ClickUp om compliance en risicobeheer te stroomlijnen. Creëer een centrale inventaris van alle AI-systemen, houd compliance-taken bij, beheer risicobeoordelingen en houd een volledig auditspoor bij – allemaal in ClickUp. Zorg ervoor dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot gevoelige AI-modellen of -gegevens met de toestemmingcontroles van ClickUp. Krijg volledig inzicht in welke informatie uw AI raadpleegt, aangezien ClickUp Brain uw gegevens binnen uw beveiligde werkruimte verwerkt.

7. AI en cyberbeveiliging

Op het gebied van cyberbeveiliging bleek AI in 2025 een tweesnijdend zwaard te zijn. Enerzijds versterkte het de verdediging door snellere detectie van bedreigingen en automatisering van incidentrespons. Anderzijds gaf het aanvallers nieuwe manieren om schade op te schalen.

Door AI gegenereerde phishing-e-mails worden moeilijker te herkennen

Deepfakes werden steeds overtuigender

Aanvallen die vroeger dagen kostten om te plannen, konden nu binnen enkele minuten worden uitgevoerd.

Natuurlijk reageerden organisaties hierop. Uit een brancheonderzoek uit 2025 bleek dat 68 % van de bedrijven investeerde in op AI gebaseerde bescherming, zoals geautomatiseerde phishingdetectie- en reactiesystemen, om deze bedreigingen tegen te gaan.

💡 Pro-tip: Creëer een gelijk speelveld voor uw beveiligingsteam met ClickUp. Beheer uw volledige incidentresponswerkstroom op één plek en trigger direct responsplaybooks wanneer een dreiging wordt gedetecteerd met behulp van ClickUp automatiseringen. Blijf belangrijke dreigingsstatistieken in realtime bijhouden en help analisten snel incidentrapporten en dreigingsinformatie samen te vatten met ClickUp dashboards en ClickUp Brain. Gebruik vooraf gebouwde automatiseringen of pas ze aan met ClickUp Automations.

Hoe u AI-trends kunt benutten in uw werkstroom

De meeste teams weten dat AI belangrijk is. Wat moeilijker is, is weten hoe je het in je werk kunt integreren zonder onderweg tijd en geld te verspillen. Het invoeren van AI zonder plan leidt vaak tot verwarring, een overdaad aan tools en teleurstellende resultaten.

De sleutel tot een succesvolle AI-transformatie is om klein te beginnen en momentum op te bouwen. Probeer niet het onmogelijke te bereiken, maar concentreer u op gebruiksscenario's met een grote impact en een laag risico die onmiddellijke waarde opleveren. Consolideer uw werk in minder, meer verbonden platforms om uw AI de context te geven die het nodig heeft om echt nuttig te zijn.

Hier zijn enkele praktische stappen die u vandaag nog kunt nemen:

Controleer uw toolstack: identificeer waar losstaande tools informatiesilo's creëren.

Consolideer de context: verplaats uw werk naar één enkel, geconvergeerd platform waar uw AI het volledige plaatje kan zien.

Begin met samenvattingen: het gebruik van AI om lange documenten of notulen van vergaderingen samen te vatten is een risicoloos en van waarde startpunt.

Documenteer het gebruik van AI: houd een eenvoudig logboek bij van waar en hoe uw team AI gebruikt, zodat u voorbereid bent op toekomstige governancebehoeften.

Deze stappen helpen teams vertrouwen op te bouwen in AI en onnodige complexiteit te vermijden.

Waarom de wildgroei van AI in 2025 een probleem werd

Naarmate de acceptatie van AI versnelde, gingen veel bedrijven voor breedte in plaats van diepgang. Er werden snel nieuwe tools toegevoegd, vaak zonder duidelijke eigendom of strategie. Het resultaat was AI Sprawl: een groeiende verzameling losstaande AI-tools, -modellen en -platforms verspreid over verschillende teams.

In het begin voelde dit innovatief aan. Na verloop van tijd werd het echter vermoeiend.

Uit een ClickUp-enquête uit 2025 onder meer dan 1000 kenniswerkers bleek dat bedrijven weliswaar in tientallen AI-tools hadden geïnvesteerd, maar dat de meeste werknemers er regelmatig slechts één tot vier gebruikten. Bijna de helft van de teams had de AI-tools die ze het afgelopen jaar hadden geïmplementeerd, weer afgeschaft. Veel respondenten gaven aan dat ze het niet erg zouden vinden – of zelfs opgelucht zouden zijn – als verschillende tools zouden worden verwijderd.

De conclusie was duidelijk: meer AI betekende niet automatisch beter werk.

De verschuiving van AI-wildgroei naar AI-consolidatie

Deze ervaringen zetten teams ertoe aan hun aanpak te herzien. In plaats van nog meer tools toe te voegen, begonnen veel organisaties AI te integreren in platforms waar al werk werd gedaan. Contextuele AI werd het kompas.

Deze verschuiving markeerde een beweging naar geconvergeerde AI-werkruimtes: omgevingen waar taken, documenten, gesprekken en gegevens samenkomen en AI direct in de dagelijkse werkstroom is geïntegreerd in plaats van er bovenop te worden gelegd.

In ClickUp belichaamt de verschuiving.

In plaats van AI als een op zichzelf staande add-on aan te bieden, wordt AI rechtstreeks geïntegreerd in de werkruimte waar teams plannen, samenwerken en uitvoeren.

Uitdaging Traditionele aanpak Geconvergeerde AI-werkruimte (ClickUp) Contentgeneratie Aparte AI-schrijftool ClickUp Brain genereert in context Aantekeningen van de vergadering Standalone transcriptie-app AI Notetaker maakt automatisch taken aan Kennis zoeken Zoeken met meerdere tools Enterprise AI Zoeken in al het werk Taakautomatisering Handmatige installatie voor verschillende tools Natuurlijke taalautomatisering + Super Agents op één plek

Met ClickUp hebben teams op één plek toegang tot zowel generatieve als agentische AI.

ClickUp Brain genereert content, vat werk samen en beantwoordt vragen, terwijl Super Agents acties automatiseren voor taken en projecten.

Geef prioriteit aan taken voor actie vanuit uw werkruimte met behulp van de contextbewuste reacties van ClickUp Brain.

Enterprise AI Search haalt informatie naar boven uit documenten, taken, opmerkingen en geïntegreerde tools zoals Google Drive en Figma, terwijl controles op niveau van de onderneming de veiligheid en governance ondersteunen.

Deze aanpak verschilt fundamenteel van het jongleren met afzonderlijke AI-tools. Het geeft AI de context die het nodig heeft om echt nuttig te zijn, en teams hoeven minder systemen te beheren.

Met ClickUp krijgt u een compleet AI-aangedreven systeem voor productiviteit op één plek, met functies zoals de AI Notetaker voor vergaderingen, ClickUp Talk to Text voor spraakopdrachten en toegang tot meerdere grote taalmodellen, waaronder de nieuwste modellen van Claude, Gemini en ChatGPT.

Gebruik meerdere LLM's vanuit één interface in ClickUp

Wat dit betekent voor de toekomst van werk

De toekomst van werk draait niet om het vervangen van mensen door AI. Het gaat om het vergroten van menselijke capaciteiten en de automatisering van het saaie werk dat innovatie in de weg staat.

Teams die gebruikmaken van geconvergeerde AI-werkruimtes, waar mensen en AI-agenten samenwerken met volledige context, zullen teams die nog steeds met een tiental losstaande tools jongleren, ver achter zich laten.

Zo overwinnen teams werkversnippering, contextversnippering en AI-versnippering en beginnen ze echte waarde uit AI te halen.

Probeer ClickUp gratis uit om dit zelf te ervaren.

Veelgestelde vragen (FAQ's)

Generatieve AI creëert nieuwe content zoals tekst of afbeeldingen wanneer u daarom vraagt, terwijl agentische AI zelfstandig meerstaps taken kan plannen en uitvoeren om zelfstandig een doel te bereiken.

Voor projectmanagers zijn de meest invloedrijke trends agentische AI voor de automatisering van coördinatietaakken, het zoeken in ongestructureerde data om snel informatie te vinden, en AI-governancetools om verantwoord gebruik te garanderen.

Je kunt beginnen met het gebruik van de AI-functies die al zijn ingebouwd in de tools die je dagelijks gebruikt, zoals ClickUp Brain. Concentreer je op gratis of meegeleverde functies voor taken zoals het samenvatten van documenten, voordat je investeert in gespecialiseerde, zelfstandige AI-tools.

Voor de toekomst kunnen we verwachten dat agentische AI nog capabeler wordt, dat meer AI-verwerking plaatsvindt op edge-apparaten in plaats van in de cloud, en dat nieuwe regelgevingskaders verder vorm krijgen.