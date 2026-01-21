Hoe u alle check-ins op Zoom kunt vervangen door ClickUp SyncUp

Volgens onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen vindt 12% van de respondenten vergaderingen te druk, zegt 17% dat ze te lang duren en vindt 10% ze meestal overbodig.

En kun je het hen kwalijk nemen als bijna 50% van de vergaderingen een uur of langer duurt?

Maar moeten ze zo lang duren? Kunnen we deze lange en vaak onproductieve vergaderingen niet vervangen door snelle, gerichte 'vergaderingen' of 'SyncUps'?

Het korte antwoord: ja, dat kan.

Het lange antwoord, of de handleiding? Daar gaat deze blogpost over!

Hieronder laten we je zien hoe je alle check-ins op Zoom kunt vervangen door ClickUp SyncUp.

Het probleem met traditionele vergaderingen met alle medewerkers

Voordat we het hebben over het vervangen van vergaderingen met alle medewerkers, gaan we eerst kijken waarom Zoom-vergaderingen niet langer zorgen voor een consistente afstemming binnen het team.

Problemen met planning en tijdzone-conflicten

Volgens een Microsoft Work Trend-enquête is het aantal vergaderingen dat na 20.00 uur wordt gepland, met 16% gestegen onder werknemers die in verschillende tijdzones werken.

Hoewel samenwerking op de werkplek eenvoudiger is geworden dan ooit, is het beheren van Zoom-vergaderingen in verschillende tijdzones exponentieel moeilijker geworden. Iemand in uw team moet altijd zijn of haar werktijd opofferen om aan alle vergaderingen deel te nemen.

Passieve deelname

Bijna 67% van de werknemers wordt afgeleid tijdens virtuele vergaderingen. Ze checken hun e-mails op hun telefoon, sturen tekstberichten, dagdromen, surfen op het internet of doen huishoudelijke taken.

De meeste vergaderingen met alle medewerkers zijn verre van interactief en worden uiteindelijk gedomineerd door de luidste stemmen. Een kleine groep spreekt, een paar reageren en de rest blijft stil.

Beperkte zichtbaarheid na de vergadering

Wat zijn de overeenkomsten tussen de minst productieve vergaderingen?

Geen follow-upantekeningen, samenvattingen of actiepunten die na de vergadering worden gedeeld.

Er zijn belangrijke deelnemers afwezig bij de vergadering, waardoor beslissingen worden uitgesteld.

Er wordt vooraf geen agenda of leesmateriaal verstrekt door de provider.

Volgens Calendly zijn ze consistent voor zowel interne als externe vergaderingen.

Met andere woorden, na een Zoom-vergadering moet iemand handmatig de actiepunten invoeren, verantwoordelijkheden toewijzen, deadlines instellen en context toevoegen aan de projectmanagementtool.

Dit kopiëren en plakken en wisselen van context heeft als resultaat wat we 'Work Sprawl' noemen, waarbij ideeën, taken en follow-ups verspreid zijn over een wirwar van tools – en dat kost teams uiteindelijk meer dan vier uur per medewerker per week!

📮 ClickUp Insight: Uit de resultaten van onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 42% van de teams opgenomen clips (21%) of projectmanagementtools (21%) gebruikt voor asynchroon werk. Maar voor deze tools zijn vaak extra tools, aparte abonnementen, logins en een leercurve nodig. Als de alles-in-één-app voor werk maakt ClickUp asynchrone communicatie eenvoudiger. Krijg toegang tot videoclips, spraakberichten, projectwerkstroom, gezamenlijke documenten en een ingebouwde AI-notitie-app — allemaal binnen één werkruimte. Waarom zou je meerdere abonnementen en verspreide informatie beheren als één enkele oplossing je hele werkstroom kan stroomlijnen? 💫 Echte resultaten: Teams die de vergaderingsbeheerfuncties van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

Gemiste kansen om af te stemmen

Niet iedereen kan live aanwezig zijn. En zelfs als ze dat wel zijn, voelt niet iedereen zich op zijn gemak om iets te zeggen.

Belangrijke updates worden één keer gedeeld, op een bepaald moment. Wie de vergadering mist, is aangewezen op tweedehands samenvattingen of onvolledige opnames. Vragen komen later naar voren in privé-chats, zijdelingse discussies of vervolggesprekken.

De meeste vergaderingen met alle medewerkers op afstand functioneren als uitzendingen. Het management deelt kwartaalresultaten, productaankondigingen of beleidswijzigingen, terwijl alle anderen luisteren.

Dit format dwingt mensen om hun werk te onderbreken om informatie te consumeren die ook asynchroon had kunnen worden bekeken. Een presentatie, een opgenomen update of een korte schriftelijke samenvatting zou dezelfde boodschap overbrengen, zonder de dag te onderbreken.

Deze verspilde tijd is nog exclusief de kosten van het wisselen van context. Onderzoek toont aan dat het wel 23 minuten kan duren om je weer op een Taak te concentreren als je eenmaal uit je concentratie bent gehaald.

👀 Wist u dat? Een ogenschijnlijk onschuldige Zoom-vergadering veroorzaakt vijf verschillende soorten vergadermoeheid: algemeen, visueel, sociaal, motivationeel en emotioneel. De Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF-schaal), ontwikkeld door onderzoekers van Stanford, meet dit fenomeen op wetenschappelijke wijze.

Wat is dan de oplossing voor Zoom-moeheid?

Hieronder laten we je zien hoe je een asynchrone check-in voor alle medewerkers kunt organiseren.

Wat is ClickUp SyncUp en waarom werkt het voor alle medewerkers?

Werk direct samen met je team met ClickUp SyncUp.

ClickUp SyncUp is een door AI aangestuurde tool voor vergaderingen en samenwerking waarmee je direct audio- en video-gesprekken kunt starten met je team binnen je ClickUp-werkruimte.

Start één-op-één- en groepsgesprekken met je team om vragen en obstakels snel op te lossen.

SyncUps maken deel uit van ClickUp Chat en zijn beschikbaar in alle abonnementen, inclusief het gratis abonnement. Je kunt een SyncUp starten vanuit elke ClickUp Chat DM of Channel. Je kunt de discussie ook opnemen en transcriberen met de ClickUp AI Notetaker.

Elke opname blijft gekoppeld aan de relevante chat, ClickUp-taak of het relevante project. Zet discussies om in traceerbare resultaten, zodat ze niet verloren gaan of vergeten worden.

Zo zorgt dit voor duidelijkere communicatie tijdens uw vergaderingen met alle medewerkers:

Geïntegreerde context

Het beste aan SyncUps is dat ze kunnen worden geïntegreerd in je dagelijkse werk. Je kunt een SyncUp starten binnen een specifiek chatkanaal of direct message en je gesprekken op één plek houden.

Je kunt ook bestanden en referentiedocumenten delen tijdens een SyncUp-gesprek en specifieke Taaken toevoegen die relevant zijn voor de discussie als bijlagen.

📌 Voorbeeld: Het IT-team implementeert nieuwe vereisten voor tweefactorauthentificatie. Tijdens een SyncUp-gesprek met alle medewerkers demonstreren ze het installatieproces door hun scherm te delen en veelvoorkomende problemen te bespreken waarmee medewerkers te maken kunnen krijgen.

Na het gesprek wordt de SyncUp-opnamelink gekoppeld aan de taak voor IT-veiligheid en rechtstreeks ingebed in een ClickUp-document dat dient als officiële implementatiegids. Het document bevat stapsgewijze instructies, schermafbeeldingen en veelgestelde vragen, allemaal op één plek.

Als er updates binnenkomen, wordt het document herzien in plaats van nieuwe gesprekken te starten. Medewerkers weten precies waar ze terecht kunnen voor de laatste richtlijnen. Het IT-team vermijdt herhaalde vragen of vervolgvergaderingen. Het resultaat is één enkele, zelfbedieningsbron van waarheid die verbonden blijft met het werk achter de uitrol.

Zelfs leden van het team die niet aan de call hebben deelgenomen, kunnen de opname bekijken en het document opzoeken waarnaar de leiding heeft verwezen.

📮 ClickUp Insight: Kenniswerkers versturen gemiddeld 25 berichten per dag, op zoek naar informatie en context. Dit wijst erop dat er behoorlijk wat tijd wordt verspild aan scrollen, zoeken en het ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. 😱 Had u maar een slim platform dat taakbeheer, projecten, chat en e-mails (plus AI!) op één plek samenbrengt. Maar dat heeft u: probeer ClickUp!

Door AI aangestuurde samenvattingen en transcripties

Het beste aan SyncUps is dat iedereen dezelfde SyncUp te zien krijgt zonder dat iedereen tegelijkertijd online hoeft te zijn.

Ze kunnen de opname, het transcript of de samenvatting doornemen om de context te begrijpen.

Blader door AI-gegenereerde samenvattingen van de Zoom-vergadering voor alle medewerkers in ClickUp om te weten welke actiepunten er zijn.

Alles, inclusief updates, voortgang en belemmeringen, is toegankelijk in uw ClickUp-taaken, documenten en chat.

⭐ Bonus: Met ClickUp Enterprise AI Search kunt u binnen enkele seconden informatie uit uw aantekeningen in uw ClickUp-werkruimte ophalen, en dat ook nog eens met behulp van natuurlijke taalprompts. Als je bijvoorbeeld een week afwezig bent geweest, kun je de AI-assistent gewoon vragen om je de details van de vergadering en de actiepunten van de SyncUp van vorige week te geven. Krijg contextbewuste verslagen van vergaderingen in ClickUp met AI-aangedreven Enterprise Search.

Native actiepunten gekoppeld aan taken

Verantwoordelijkheid verdwijnt zodra uw gesprek op de Zoom-app is beëindigd. Maar met ClickUp SyncUps kunnen discussies snel worden gekoppeld aan traceerbare taken, omdat alles zich in dezelfde werkruimte bevindt.

Als een vergaderverslag bijvoorbeeld een actiepunt bevat, kunt u ClickUp Brain, de native AI-assistent van ClickUp, vragen om de relevante taak aan te maken met behulp van de ClickUp-werkruimte.

👀 Wist u dat? Achter elkaar geplande videovergaderingen kunnen cumulatieve stress in uw hersenen veroorzaken. Volgens het neurowetenschappelijk laboratorium van Microsoft, dat gebruikmaakt van EEG-technologie, brengt een pauze van slechts 10 minuten tussen vergaderingen het stressniveau weer terug naar het basisniveau. Traditionele vergaderingen met alle medewerkers beroven uw team van deze cruciale mentale herstelperiodes.

Niet voor elke update hoeft iedereen in het bedrijf de vergadering bij te wonen.

📌 Voorbeeld: in plaats van een terugkerende ontwerpbeoordelingsvergadering te plannen, neemt de ontwerpverantwoordelijke een korte SyncUp-video op, rechtstreeks in het Design Team Chat-kanaal.

Wat gebeurt er:

De ontwerper neemt een SyncUp-video van 4 minuten op waarin hij door de bijgewerkte Figma-schermen loopt.

Ze leggen uit wat er is veranderd, waarom het is veranderd en waar feedback nodig is.

De SyncUp wordt gepost in het chatkanaal voor alle medewerkers dat is gekoppeld aan de relevante ontwerptaken.

Hoe het team reageert:

PM's en engineers bekijken de video asynchroon.

Feedback komt binnen als threaded comments die aan de video zijn gekoppeld.

Specifieke feedback wordt omgezet in vervolgtaaken zoals 'Update lege status' of 'Onderzoek alternatieve CTA-kleur'.

Er gaat geen context verloren omdat de video, opmerkingen en taken allemaal bij elkaar staan.

Waarom dit werkt voor ontwerpteams:

Ontwerpers hoeven niet meerdere keren dezelfde walkthrough te herhalen.

Tijdzones vormen geen blok meer voor samenwerking

Beslissingen en ontwerpargumenten worden automatisch gedocumenteerd.

Deel productupdates of beleidswijzigingen door ze te posten in aankondigingen, discussies of ideeënchatberichten binnen ClickUp Chat.

Iedereen in de organisatie kan de opname openen om het transcript te bekijken of een samenvatting te genereren. Ze kunnen zelfs rechtstreeks vragen stellen in de chatthread.

Altijd actieve betrokkenheid

Wat doen werknemers als ze zich zorgen maken tijdens het bekijken van opgenomen SyncUps?

Ze kunnen een opmerking met tijdstempel achterlaten op de video en deze toewijzen aan de persoon die die query specifiek kan oplossen. Deze opmerkingen blijven zichtbaar op Clips Activity, zodat iedereen ze kan raadplegen.

Dat gezegd hebbende, blijven alle opgenomen SyncUps in de Clips Hub staan als ClickUp Clips.

Zo helpen clips om asynchrone communicatie vooruit te helpen:

👀 Wist u dat? 66% van de vergaderingen wordt onproductief op het moment dat werknemers stoppen met het delen van ideeën. En daar is niet veel voor nodig: als u tijdens een vergadering met alle medewerkers één keer iemands suggestie afwijst, zal diegene de volgende vijf keer stil blijven. Die ene ontmoediging heeft een domino-effect, waardoor al uw vergaderingen onproductief worden.

Hoe u asynchrone check-ins voor alle medewerkers kunt organiseren met ClickUp SyncUp

Hier leest u hoe u ClickUp SyncUp kunt gebruiken om bedrijfsbrede updates te delen, zonder dat iedereen aanwezig hoeft te zijn bij een algemene vergadering.

Stap 1: Stel duidelijke richtlijnen op voor communicatie met alle medewerkers

Om asynchrone communicatie succesvol te maken, moet je duidelijke communicatierichtlijnen instellen.

Maak een gestructureerd ClickUp document met duidelijke communicatierichtlijnen. Verduidelijk:

Welke soorten vergaderingen zijn verplicht en vereisen live aanwezigheid, en welke zijn optioneel (bekijk de opname later)?

Hoe lang van tevoren moeten SyncUps voor alle medewerkers worden gepland voor wereldwijde teams?

Moeten werknemers buiten hun werkuren deelnemen aan live-gesprekken, of is het acceptabel om de opname te bekijken?

Hoe leden van het team moeten bevestigen dat ze het bericht of de update hebben gezien

Hoe snel moeten opmerkingen over SyncUp-opnames voor alle medewerkers worden behandeld?

Waar alle gearchiveerde content voor alle medewerkers wordt bewaard en hoe u naar eerdere updates kunt zoeken

Reactietijden op berichten (hoge prioriteit binnen 4 uur, standaardupdates binnen 24 uur)

Zodra dat is gedocumenteerd, breng je in kaart welke communicatiestrategieën (Clips, SyncUp, chatberichten) bij verschillende scenario's passen. Hier is een kader:

Type update Format Hoe werkt het? Kwartaalresultaten, strategische koerswijzigingen Clips en documenten Geeft mensen de tijd om nummers te analyseren en de implicaties te overdenken voordat ze vragen stellen. Productdemo's, uitleg over functies Clips met scherm delen Teams kunnen pauzeren, complexe stappen opnieuw afspelen en verwijzen naar de exacte werkstroom bij de implementatie. Organisatorische herstructurering, veranderingen in het leiderschap Live SyncUp (kort) + follow-up Clip Met realtime Q&A worden vragen direct beantwoord en Clip biedt een permanente referentie voor degenen die het gemist hebben. Wekelijkse overwinningen en mijlpalen Chatten-Bericht oder live SyncUp Afhankelijk van hoe je team is gestructureerd en wat ze verkiezen: snelle asynchrone updates werken voor verspreide teams, live vieringen passen bij hechte groepen. Dringende beleidswijzigingen Optionele SyncUp met opnames voor alle medewerkers Tijdgevoelige beslissingen moeten onmiddellijk worden verduidelijkt en afgestemd binnen de hele organisatie.

Stap 2: Deel de agenda vóór de vergadering

Deel ten minste 48-72 uur van tevoren een duidelijke agenda voor de vergadering met uw teamleden via e-mail en chatkanalen.

Je agenda moet het volgende bevatten:

Wat wordt er besproken in de all-hands-vergadering en waarom vindt deze nu plaats?

Voeg ClickUp-documenten of rapporten toe die teamleden vóór de vergadering moeten doornemen.

Tijdsindeling voor elk segment, zodat mensen weten wanneer hun input nodig is.

Vooraf ingediende vragen waarop medewerkers antwoord willen – vooral handig voor mensen die niet in realtime aanwezig kunnen zijn, maar wel willen dat hun zorgen in de opname aan bod komen.

Belangrijke beslissingen die moeten worden genomen en wie daarvoor verantwoordelijk is

Verwachte resultaten van de vergadering

⭐ Bonus: Verlies je geweldige ideeën niet aan plakbriefjes en spraakopnames. Dicteer je agenda voor de vergadering met ClickUp Talk to Text en laat deze direct worden getranscribeerd en met een format worden opgemaakt in een ClickUp document. Werk vier keer sneller met Talk to Text in de desktop-app van ClickUp BrainGPT.

Stap 3: Start en neem je SyncUp op

Start een SyncUp rechtstreeks vanuit:

Een kanaal

Een DM

Weergaven op een locatie waaraan een chatkanaal is gekoppeld

Klik op het SyncUp-pictogram (camera- of video-symbool) in de werkbalk of koptekst om uw gesprek te starten.

Om uw sessie op te nemen, klikt u op het opnamepictogram.

Neem je SyncUp op

Je kunt deelnemers toevoegen door de SyncUp-link te delen of hen uit te nodigen.

✏️ Aantekening: Als u een all-hands-bijeenkomst organiseert met meer dan 200 personen, kunt u beter de ClickUp Zoom-integratie gebruiken om een Zoom-vergadering te plannen. Typ gewoon /Zoom in het ClickUp Chat-kanaal en er wordt een link voor een vergadering gegenereerd die wordt geïntegreerd in je werkruimte.

Stap 4: Vat de resultaten samen met ClickUp Brain

Nadat je SyncUp is opgenomen, open je deze in de Clips Hub en klik je op Samenvatten om ClickUp Brain of BrainGPT een beknopte samenvatting van de discussie te laten genereren.

Krijg binnen enkele seconden een lijst met actiepunten uit uw vergadernotities-document met ClickUp Brain en BrainGPT.

Gebruik ClickUp Brain om:

Vat sleutel aankondigingen, beslissingen en updates uit SyncUp samen.

Haal actiepunten eruit en zet ze om in taken met eigenaren en deadlines.

Benadruk risico's, afhankelijkheden of follow-ups die tijdens het gesprek worden vermeld.

Maak een korte samenvatting van 'wat je moet weten' voor mensen die niet aanwezig konden zijn.

💡 Pro-tip: Gebruik Super Agents, de AI-aangedreven teamgenoten van ClickUp, om tijd te besparen, de productiviteit te verhogen en je aan te passen aan je ClickUp-werkruimte met intelligentie en mensachtige interacties. Superagenten blinken uit in het beheren van werkstroom-werkflows zoals deze: Creatieve briefings: Opstellen van creatieve briefings met behulp van de context van een Taak of chatten, inclusief bruikbare verbeteringen om de intake te standaardiseren en goedkeuringen te versnellen.

Functieoverzichten: Functieverzoeken omzetten in gestructureerde overzichten, zodat Agile-teams de scope kunnen afstemmen, de tijd efficiënt kunnen inschatten en herwerk kunnen verminderen.

Follow-up-e-mails: zet AI Notetaker-vergadernotities om in beknopte, client-gerichte follow-up-e-mails, waarin beslissingen, eigenaars en deadlines worden vastgelegd voor duidelijke vervolgstappen.

Bekijk meer van dit soort vergaderagenten voor uw team:

Voordelen van het verplaatsen van All-Hands naar ClickUp SyncUp

Dit is waarom ClickUp SyncUps het beste alternatief voor Zoom zijn:

Geen app-wisselingen : integreer werk en communicatie in één tool, zodat je volledig contextuele vergaderingen kunt starten zonder van app te wisselen. In tijden waarin teams verdrinken in : integreer werk en communicatie in één tool, zodat je volledig contextuele vergaderingen kunt starten zonder van app te wisselen. In tijden waarin teams verdrinken in AI Sprawl , is dit een enorme tijdbesparing.

Ingebouwde verantwoordelijkheid : vraag Brain om taken te creëren en toe te wijzen op basis van SyncUp-discussies, zodat elk gesprek een bruikbare conclusie oplevert. Maak van uw vergaderingen met alle medewerkers productieve en niet-repetitieve discussies.

Converged AI-werkruimte : verbind tools, bestanden en werkstroom in één platform met ClickUp. Alle kennis van uw bedrijf staat op één plek, geïndexeerd en gemakkelijk te doorzoeken.

Kostenefficiëntie : SyncUps zijn toegankelijk vanaf mobiele apparaten en zelfs beschikbaar in gratis abonnementen, waardoor zelfs de kleinste teams zonder extra kosten virtuele vergaderingen kunnen houden.

Werkstroomautomatisering : bespaar handmatig heen en weer gestuur en maak een einde aan inconsistente aantekeningen van vergaderingen.

Async first-benadering: versnel asynchrone communicatie met audio-/video-Clips, automatische transcripties, door AI gegenereerde samenvattingen en op tijd gestempelde opmerkingen voor vragen of feedback.

👀 Wist u dat? Als mensen voor de camera knikken, betekent dat niet dat ze het eens zijn, maar vaak dat ze zich conformeren. Onderzoek toont aan dat mensen zich tijdens professionele onlinevergaderingen conformeren aan de mening van de meerderheid als hun camera aanstaat. Blijkbaar neemt Zoom-moeheid aanzienlijk toe wanneer werknemers gedwongen worden hun camera aan te houden.

Praktijkvoorbeelden voor asynchrone all-hands

Asynchrone communicatie is praktisch en toonaangevende bedrijven over de hele wereld hebben asynchrone benaderingen geïmplementeerd om bedrijfsbrede updates te verstrekken:

GitLab

GitLab staat bekend om zijn handboek-eerst, asynchroon-standaard communicatiemodel , met duidelijke richtlijnen over hoe bedrijfsbrede informatie moet worden gedeeld en gebruikt. De belangrijkste principes zijn:

Documentatie vóór discussie Bedrijfsupdates, beslissingen en processen worden vastgelegd in het GitLab-handboek, zodat iedereen asynchroon toegang heeft tot dezelfde bron van informatie.

Asynchrone communicatie via livevergaderingen Updates zijn ontworpen om in verschillende tijdzones te worden gebruikt, waardoor de afhankelijkheid van realtimevergaderingen waar mogelijk wordt verminderd.

Opgenomen en schriftelijke updates voor brede zichtbaarheid Belangrijke vergaderingen of aankondigingen worden vaak opgenomen en/of schriftelijk samengevat, zodat leden van het team deze op hun eigen tempo kunnen bekijken.

Duidelijke verwachtingen voor vergaderingen Elke vergadering vereist een vooraf gedeelde agenda ("geen agenda, geen deelnemers"), vaak met behulp van een live document, zodat mensen asynchroon kunnen bijdragen of de vergadering helemaal kunnen overslaan als dat niet nodig is.

Tooling ondersteunt transparantie, geen silo'sWerkupdates, planning en capaciteitsbesprekingen worden doorgaans bijgehouden in gedocumenteerde problemen, pagina's of projecten in plaats van in privégesprekken of ongedocumenteerde spreadsheets.

Zapier

Zapier is een volledig op afstand werkend, gedistribueerd bedrijf met een langdurige cultuur van asynchrone communicatie, ontworpen om teams in verschillende tijdzones te ondersteunen. Hun communicatiepraktijken omvatten:

De nadruk ligt op asynchrone samenwerking vóór het plannen van livevergaderingen , zodat discussies en voorbereidend werk van tevoren worden voltooid.

Gebruik tools zoals Async (hun interne blogachtige platform) en Slack om updates, context en bedrijfsinformatie te delen die teams op hun eigen tijd kunnen lezen en beantwoorden. om updates, context en bedrijfsinformatie te delen die teams op hun eigen tijd kunnen lezen en beantwoorden.

Moedig asynchrone voorbereiding aan (inclusief schermopnames of opgenomen walkthroughs) om onnodige livevergaderingen te verminderen; live sessies worden gebruikt wanneer realtime interactie meer waarde biedt dan asynchrone communicatie.

Werk als een 100% gedistribueerd, extern personeelsbestand, wat inherent de vorm bepaalt van de manier waarop communicatie en bedrijfsbrede updates worden overgebracht.

Best practices voor asynchrone check-ins voor het hele bedrijf

Asynchrone communicatie zorgt ervoor dat uw team niet meer continu online hoeft te zijn.

Dat gezegd hebbende, hebben we de best practices omgezet in een checklist. Raadpleeg deze wanneer u asynchroon bedrijfsbrede updates deelt:

🤝 Stel duidelijke verwachtingen Bepaal welke vergaderingen met alle medewerkers live aanwezigheid vereisen en welke later kunnen worden bekeken.

Stel reactietermijnen in (bijv. urgente updates binnen 4 uur, standaardupdates binnen 24 uur).

Maak duidelijk hoe medewerkers updates moeten bevestigen (commentaar, reactie, voltooiing van taken). 🧠 Centraliseer bedrijfsbrede updates Gebruik een speciaal ClickUp Chat-kanaal voor het hele bedrijf.

Sla agenda's, opnames, Clips, samenvattingen en follow-ups op één plek op.

Voorkom dat updates verspreid raken over e-mail, Slack en DM's. 📆 Standaardiseer terugkerende updates Maak ClickUp document-sjablonen voor driemaandelijkse en maandelijkse all-hands

Gebruik vaste secties voor statistieken, prioriteiten, risico's en vragen en antwoorden.

Verminder de voorbereidingstijd en help medewerkers te weten wat ze elke keer kunnen verwachten. 💬 Pas het format aan het bericht aan Clips voor productdemo's en walkthroughs

Chatthreads voor snelle successen en aankondigingen

SyncUps voor strategische updates of gevoelige discussies ✅ Automatiseer follow-ups Maak herinneringen aan om opnames te bekijken of op threads te reageren.

Archiveer opgeloste taken automatisch

Maak alle medewerkers echt inclusief met ClickUp SyncUps

Traditionele vergaderingen met alle medewerkers sluiten mensen per definitie uit. Wie geen tijd heeft, mist de vergadering.

Met werken op afstand en geografisch verspreide teams is asynchrone communicatie even belangrijk geworden.

Bedrijven floreren wanneer ze synchrone gesprekken in evenwicht brengen met asynchrone werkstroomen, afgestemd op elke situatie.

Met ClickUp SyncUps profiteert u van het beste van twee werelden. Klaar om alle Zoom-vergaderingen te vervangen door SyncUps? Meld u gratis aan bij ClickUp om aan de slag te gaan.