Hoe u dagelijkse stand-ups op Zoom kunt vervangen door ClickUp SyncUp

Om 10 uur 's ochtends stopt iedereen in uw team even om deel te nemen aan een Zoom-gesprek. Er worden beslissingen genomen en actiepunten op een lijst gezet. Twintig minuten later kopieert u handmatig aantekeningen naar taakborden en een tool voor projectmanagement, zodat er niets verloren gaat.

Dat is de dagelijkse stand-up Zoom-vergadering voor jou.

Hoewel Zoom goed werkt voor live discussies, is er bij dagelijkse stand-ups een kloof tussen praten over werk en het bijhouden ervan op de plek waar het wordt uitgevoerd.

ClickUp SyncUps daarentegen staan dichter bij het werk.

Start een SyncUp vanuit ClickUp Chat, leg de discussie vast en houd de follow-up gekoppeld aan eigenaren, deadlines en taken, zonder de context opnieuw op te bouwen in een andere tool.

Deze verschuiving is nu belangrijker dan ooit, aangezien moderne teams in verschillende tijdzones werken, intensieve werkuren beschermen en verantwoordelijkheid nodig hebben om binnen hun uitvoeringssysteem te kunnen functioneren.

En nee, daarvoor heb je geen nieuwe dagelijkse vergadering nodig.

Hieronder laten we je zien hoe je dagelijkse stand-ups op Zoom kunt vervangen door ClickUp SyncUp.

Waarom dagelijkse Zoom-stand-ups hun voordelen verliezen

Dit is waarom de Zoom -stand-upvergaderingen van 15 minuten hun nut verliezen:

Loskoppeling van het eigenlijke werk

Stand-ups halen je weg van het werk om over het werk te praten. Je team brengt de dag door in projectmanagementtools en takenborden waar de voortgang daadwerkelijk plaatsvindt. Vervolgens pauzeren ze om mondeling te beschrijven wat al zichtbaar is in die systemen.

Updates die in Zoom-vergaderingen worden gedeeld, worden niet gesynchroniseerd met de status van uw taken. De vermeldingen van blokkades zijn niet gekoppeld aan de daadwerkelijke taakafhankelijkheden en deadlines. In wezen krijgt u een parallel updatesysteem dat handmatig moet worden bijgehouden.

📮ClickUp Insight: 27% van de respondenten van onze enquête is van mening dat wekelijkse updates kunnen worden vervangen door asynchrone alternatieven, terwijl 25% hetzelfde zegt over dagelijkse stand-ups. Als die verschuiving teams dwingt om meer tools te gebruiken, kan dat leiden tot versnipperde informatie en extra overhead. ClickUp zorgt voor een revolutie in teamwork door discussies te centraliseren via commentaarthreads, snelle opgenomen updates mogelijk te maken via ClickUp Clips en nog veel meer – allemaal binnen één platform. 💫 Echte resultaten: Teams zoals Trinetrix hebben met ClickUp het aantal onnodige vergaderingen met 50% verminderd!

Gebrek aan verantwoordelijkheid

Mondelinge toewijzingen die tijdens een dagelijkse stand-up worden gemaakt, zijn niet de meest efficiënte manier om cruciale informatie en belangrijke beslissingen vast te leggen of om mensen aan hun toewijzingen te houden. Vragen en actiepunten uit stand-ups zijn moeilijk consistent te onthouden.

👀 Wist u dat? Volgens de Work Trend Index van Microsoft zijn inefficiënte vergaderingen de belangrijkste factor die de productiviteit belemmert. Ook bleek dat 57% van de mensen moeite heeft om de achterstand in te halen als ze te laat komen, 55% zegt dat de volgende stappen onduidelijk zijn en 56% zegt dat het moeilijk is om samen te vatten wat er gebeurt. ClickUp SyncUps verkleinen de kloof door het gesprek op te nemen en een transcriptie en samenvatting te genereren vanuit Clips Hub.

📚 Lees meer: De beste AI-tools voor vergaderingen en vergaderassistenten

Als je AI-agents voor vergaderingen evalueert, bekijk dan deze video om een weloverwogen beslissing te nemen:

Overhead door contextwisselingen

Je hersenen werken harder tijdens video-gesprekken. Wat voor jou misschien een vriendelijke, informele stand-up lijkt, kan voor sommige teamleden mentaal zwaar zijn. Voor zulke teamleden worden dagelijkse check-ins een belemmering op zich.

Bovendien zorgen stand-upvergaderingen voor cognitieve belasting, waardoor het moeilijk wordt om weer diepgaand werk te doen. Het kan 45 minuten tot een paar uur duren voordat u uw productieve energie weer kunt kanaliseren na een gesprek.

👀 Wist u dat? Meeting Recovery Syndrome is de tijd en mentale energie die uw hersenen nodig hebben om te herstellen na vergaderingen, voordat ze weer productief aan het werk kunnen gaan. Uit onderzoek naar vergaderingen blijkt dat het in sommige gevallen wel 45 minuten kan duren voordat u weer aan het werk kunt.

Volgt een strak schema

Als je een geografisch verdeeld team hebt, is een startgesprek voor sommige teamleden voor anderen juist het moment om af te ronden.

Is het zinvol om de vraag 'Wat ga ik vandaag doen?' te beantwoorden als je op het punt staat om je werk af te ronden?

Als uw team in verschillende tijdzones of met gespreide werktijden werkt, is een asynchroon updatepatroon meestal realistischer dan een vast live gesprek.

Door iedereen te dwingen deel te nemen aan een call en daarbij hun natuurlijke ritme van productiviteit te negeren, creëer je een vals gevoel van afstemming, en bovendien Zoom-moeheid.

👀 Wist u dat? Een ogenschijnlijk onschuldige Zoom-vergadering veroorzaakt vijf verschillende soorten vergadermoeheid: algemeen, visueel, sociaal, motivationeel en emotioneel. De Zoom Exhaustion & Fatigue Scale (ZEF-schaal), ontwikkeld door onderzoekers van Stanford, meet dit fenomeen op wetenschappelijke wijze.

Langdurige, inefficiënte stand-ups

Stand-upvergaderingen zijn bedoeld om 15 minuten te duren. Maar wanneer een lid van het team een belemmering of een probleem aan de orde stelt (wat bijna elke dag gebeurt), kan een korte stand-up uitmonden in een probleemoplossingssessie van 45 minuten.

Je hele team moet gesprekken bijwonen waarvoor slechts 2-3 personen nodig zijn. Deze extra stand-upminuten lopen in de loop van weken op tot uren verspilde tijd.

📮 ClickUp Insight: ClickUp heeft ontdekt dat 47% van de vergaderingen een uur of langer duurt. Maar is al die tijd echt nodig? De reden voor onze scepsis? Slechts 12% van onze respondenten geeft een hoge beoordeling aan hun vergaderingen. Door statistieken bij te houden, zoals gegenereerde actiepunten, follow-uppercentages en resultaten, kunt u zien of langere vergaderingen echt waarde opleveren. De tools voor vergaderbeheer van ClickUp kunnen hierbij helpen! Gebruik ClickUp AI om opgenomen vergaderingen samen te vatten en deze aantekeningen om te zetten naar documenten. Deel het document met anderen of koppel het aan traceerbare taken – allemaal in één uniforme werkruimte. Zie welke vergaderingen daadwerkelijk resultaten opleveren en welke alleen maar tijd van uw team stelen!

Afname van betrokkenheid

Stand-ups zijn bedoeld om het werk te coördineren en de samenwerking te verbeteren. Toch geeft 55% van de werknemers toe dat ze tijdens een stand-upvergadering hun e-mails checken. Dat is hen ook niet kwalijk te nemen.

Stand-upvergaderingen verliezen hun productiviteit wanneer dezelfde belemmeringen en problemen elke dag opnieuw de kop opsteken zonder dat er een duidelijke oplossing voorhanden is. Deze infographic van Zippia laat zien dat vergaderingen zelden 100% productief zijn (of zelfs maar voor de helft).

Betekent dit dat je helemaal moet stoppen met stand-ups? Niet echt. Maar er zijn manieren om hun productiviteit te verhogen.

Hoe dat werkt? Dat laten we u hieronder zien.

Wat is ClickUp SyncUp en hoe werkt het voor teams?

Werk direct samen met uw team met ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp is een AI-aangedreven tool voor vergaderingen en samenwerking waarmee je direct audio- en video-gesprekken kunt starten binnen je ClickUp-werkruimte.

Je kunt een SyncUp starten vanuit een ClickUp-chatkanaal of een DM, onder andere via het commando /SyncUp.

🚀 Voordeel van ClickUp: Met Talk-to-Text kunnen teamleden praten over voortgang, belemmeringen of volgende stappen. ClickUp BrainGPT zet spraak om in bruikbare tekst in uw werkstroom, waardoor het schrijven van updates minder moeite kost. ClickUp BrainGPT beweert sneller te werken dan typen en wekelijks tijd te besparen. Als je deze nummers gebruikt, behoud dan de formulering 'gemiddeld' en koppel naar de productpagina van ClickUp. dicteer stand-up-updates met Talk to Text ClickUp BrainGPT beweert dat het sneller werkt dan typen en wekelijks tijd bespaart. Als je deze nummers gebruikt, behoud dan de formulering 'gemiddeld' en link naar de productpagina van ClickUp.

Hoe ClickUp SyncUp dagelijkse stand-ups vervangt

Voor teams die willen ontsnappen aan de dagelijkse Zoom-vergaderingen en dagelijkse stand-ups, biedt SyncUp een perfect compromis.

Dit is waarom het de beste Zoom-alternatief is voor vergaderingen en video-vergaderingen 👇

1. AI-transcripties en samenvattingen bieden een overzicht van de vergadering

In tegenstelling tot dagelijkse stand-ups op Zoom blijven bij opgenomen SyncUps alle aantekeningen, video's en belangrijke beslissingen nog lang na afloop van het gesprek toegankelijk. Alles blijft in dezelfde werkruimte waar je projecten zich bevinden.

Je kunt transcripties en samenvattingen van je opgenomen SyncUps bekijken in Clips Hub.

Daarnaast heb je ClickUp Brain, dat ook kan fungeren als een AI-transcriptiesamenvatter en je antwoorden geeft met de context van de ClickUp-werkruimte.

Gebruik ClickUp Brain om direct samenvattingen te krijgen van verslagen van vergaderingen.

Leden van het team die de vergadering niet konden bijwonen, kunnen een korte samenvatting krijgen zonder de hele opname te hoeven bekijken.

⭐ Bonus: Met ClickUp Enterprise Search kunt u binnen enkele seconden informatie opvragen met behulp van natuurlijke taalopdrachten. Als je bijvoorbeeld een week afwezig bent geweest, kun je de AI-assistent gewoon vragen om je de details van de vergadering en de actiepunten van de SyncUp van vorige week te geven. Krijg contextbewuste verslagen van vergaderingen op basis van uw taken, documenten, chatberichten en gekoppelde apps

📚 Lees meer: Hoe u AI kunt gebruiken voor video-gesprekken

2. Ingebouwde verantwoordelijkheid en transparantie

Je kunt een SyncUp starten vanuit elke DM of elk kanaal in ClickUp Chat, zodat vergaderingen, discussies, projecten en taken op één plek worden bewaard.

Deel updates voor het hele team door berichten te plaatsen in de chatfuncties 'Aankondiging', 'Discussie' of 'Idee' binnen ClickUp Chat

Iedereen die dat kanaal volgt, heeft volledige context. Er gaat geen tijd verloren met het zoeken naar informatie in verschillende tools.

Bij chatten kun je:

Organiseer discussies op onderwerp of project met gespreksgesprekken en houd feedback en vervolgtaaken eenvoudig bij.

Tag-leden met een vermelding in elke nieuwe Taak om hen op de hoogte te stellen.

Chatten privé via Direct Message (voor één-op-één syncups) of maak speciale kanalen aan voor discussies over het project.

Voor asynchrone updates kun je een ClickUp Clip opnemen. Dit werkt goed voor het pitchen van ideeën, het delen van feedback en asynchrone check-ins.

Neem uw scherm op of deel direct geluidsfragmenten met ClickUp Clips

Iedereen kan reageren op de video, aantekeningen met tijdstempels toevoegen en het gesprek asynchroon voortzetten. Je kunt de clip zelfs delen in Docs, Chat of Comments.

Uw collega's kunnen de feedback op hun eigen tijd bekijken.

Bekijk deze video om te zien hoe je een opmerking met tijdstempel kunt toevoegen aan SyncUp-opnames:

SyncUps lost namelijk een kernprobleem van Zoom-stand-ups op: mondelinge updates zijn gemakkelijk te vergeten en moeilijk te koppelen aan traceerbaar werk. SyncUps houdt het gesprek dicht bij de taken en zorgt voor follow-up.

3. Flexibel voor hybride en internationale teams

Bij dagelijkse stand-ups wordt ervan uitgegaan dat iedereen op hetzelfde tijdstip aanwezig kan zijn. Dit werkt echter niet voor hybride en internationale teams die verspreid zijn over verschillende tijdzones en werkschema's.

ClickUp SyncUp neemt die beperking weg. Sommige teamleden kunnen live deelnemen wanneer dat zinvol is. Anderen kunnen asynchroon bijdragen via opgenomen updates, spraaknotities of Clips.

Iedereen kan nog steeds deelnemen zonder dat iedereen op precies hetzelfde moment online hoeft te zijn. `

Leden van het team kunnen ook de opname, transcripties of samenvatting bekijken om de context te begrijpen.

Blader door de AI-samenvatting van de dagelijkse stand-up om de belangrijkste actiepunten te bekijken

Updates, beslissingen en blokkades blijven toegankelijk binnen taken, documenten en chat, klaar voor gebruik wanneer elke teamgenoot aan zijn dag begint.

Stappen om over te stappen van Zoom-stand-ups naar ClickUp SyncUp

Om te beginnen moet u ClickUp gebruiken om te kunnen profiteren van de voordelen van ClickUp SyncUp.

ClickUp, 's werelds eerste Converged AI-werkruimte, brengt al uw werk, apps, gegevens en werkstroom samen.

Hier leest u hoe u de overstap kunt maken van Zoom-stand-ups naar ClickUp SyncUp.

1. Controleer de huidige stand-uppraktijken en knelpunten

Houd een enquête onder uw team en controleer uw stand-up op de volgende parameters:

Auditaspect Wat u moet onderzoeken Tijd Gemiddelde duur van de stand-up, voorbereidingstijd om updates te verzamelen en of het tijdslot geschikt is voor verschillende tijdzones Betrokkenheid Aanwezigheidstrends, wie neemt actief deel en wie blijft passief, en of multitasking veel voorkomt Concrete resultaten Terugkerende blokkades, follow-up percentage van actiepunten en of toewijzingen worden taken Kwaliteit van de discussie Of het format nu in 'status' blijft of afdwaalt naar probleemoplossing waarvoor slechts een deel van de mensen nodig is Contextwisseling Of het format nu in 'status' blijft of afdwaalt naar probleemoplossing waarvoor slechts een deel van de mensen nodig is

Aan het einde van deze audit zou je concrete antwoorden moeten hebben op deze 4 parameters:

Zijn regelmatige stand-ups nodig, of heeft uw team meer baat bij een paar keer per week een themacheck-in?

Biedt een synchrone stand-up op afroep waarde die een asynchrone vergadering over status niet kan bieden?

Welke specifieke aspecten – probleemoplossing, het wegnemen van belemmeringen, afstemming van de voortgang, besluitvorming – vereisen daadwerkelijk realtime gesprekken?

Helpen stand-ups bij de coördinatie, of zijn ze een ritueel geworden dat uw team zonder meer volgt?

2. Definieer het nieuwe stand-upprotocol

Zodra je begrijpt wat er tijdens een stand-up moet gebeuren, stel je een protocol op dat dit ondersteunt.

Sommige teams behouden de traditionele stand-upstructuur, maar maken deze asynchroon.

Anderen kiezen voor een hybride vorm van communicatie op de werkplek: standaard asynchrone updates en alleen live SyncUps wanneer er discussie of beslissingen nodig zijn.

Hier komen ClickUp Chat en SyncUp samen. Chat wordt de ruimte voor voortdurende samenwerking en follow-ups, terwijl SyncUps gestructureerde check-ins, opnames, samenvattingen en actiepunten afhandelt, zonder dat iedereen gedwongen wordt om dagelijks aan een Zoom-vergadering deel te nemen.

⭐ Bonus: Stel regels op voor de stand-upcommunicatie van het team. Dat kan heel eenvoudig zijn, zoals 👇 Gebruik asynchrone updates wanneer: Voortgang of status delen

Niet-urgente blokkades aan de kaak stellen

Routinematige updates verstrekken Gebruik SyncUps wanneer: Een blokkade moet onmiddellijk worden opgelost

Een beslissing vereist realtime discussie

Meerdere belanghebbenden moeten op één lijn zitten Gebruik Clips wanneer: Context is belangrijk, maar timing niet

Je moet iets visueel of mondeling uitleggen

Live aanwezigheid is niet mogelijk Gebruik thematische SyncUps voor: Gerichte sessies voor probleemoplossing

Wekelijkse planning

Retrospectieven

📚 Lees meer: Beste platforms voor chatten voor asynchrone communicatie

3. Stel je eerste SyncUp in

Je kunt SyncUp rechtstreeks starten vanuit:

Een kanaal

Een DM

Elke locatie waar ClickUp Chat is ingeschakeld

Klik op het SyncUp-pictogram (camera- of video-symbool) in de werkbalk of koptekst om uw gesprek te starten

Om uw sessie op te nemen, klikt u op het opnamepictogram.

Neem uw SyncUp op

Je kunt deelnemers toevoegen door de SyncUp-link te delen of hen uit te nodigen.

4. Train teamleden in het gebruik van ClickUp SyncUp

Zorg ervoor dat uw team weet hoe SyncUps werkt:

Zorg ervoor dat uw team de notificaties goed heeft ingesteld, zodat ze geen oproepen missen wanneer coördinatie nodig is.

📚 Lees meer: De beste software voor het delen van schermen voor vergaderingen op afstand

💡 Pro-tip: gebruik Super Agents, de AI-aangedreven teamgenoten van ClickUp. Ze zijn ontworpen om tijd te besparen, de productiviteit te verhogen en zich aan te passen aan uw werkruimte met intelligentie en mensachtige interacties. Superagenten blinken uit in dit soort werkstroomen: Creatieve briefings: Opstellen van creatieve briefings met behulp van de context van een Taak of chatten, inclusief bruikbare verbeteringen om de intake te standaardiseren en goedkeuringen te versnellen.

Functieoverzichten: Functieverzoeken omzetten in gestructureerde overzichten, waardoor Agile-teams de scope kunnen afstemmen, de tijdsinschatting efficiënt kunnen uitvoeren en herwerk kunnen verminderen.

Follow-up-e-mails: zet AI Notetaker-vergadernotities om in beknopte, client-gerichte follow-up-e-mails, waarin beslissingen, eigenaars en deadlines worden vastgelegd voor duidelijke vervolgstappen.

Schakelen tussen Zoom-gesprekken en ClickUp SyncUps

Misschien bent u nog niet klaar om Zoom volledig achter u te laten. Als uw team nog steeds afhankelijk is van Zoom voor externe gesprekken of grote webinars, kan de ClickUp Zoom-integratie helpen om contextwisselingen te verminderen.

Start Zoom-gesprekken vanuit uw ClickUp-werkruimte met ClickUp Zoom-integratie.

Je kunt ook Zoom-audio- en video-gesprekken opnemen. Je hebt echter een betaald Zoom Professional-account nodig om na elk gesprek transcripties terug te plaatsen in ClickUp.

Voor interne stand-ups zijn SyncUps vaak praktischer. Neem uw SyncUp op, bekijk het transcript in Clips Hub en gebruik ClickUp AI om de vergadering samen te vatten.

Zet de samenvatting met één klik over naar een document en zet de tekst van het document vervolgens om in taken, zodat er nooit actiepunten worden gemist.

🧠 Leuk weetje: het Guinness World Record voor de grootste Zoom-vergadering ooit werd in juli 2024 gevestigd, toen meer dan 20.000 deelnemers deelnamen aan één enkel gesprek voor een online gebeurtenis.

📚 Lees meer: Hoe maak je automatisch aantekeningen in Zoom-vergaderingen?

Voordelen van het gebruik van ClickUp SyncUp ten opzichte van Zoom

Wilt u een korte samenvatting van waarom SyncUps beter zijn dan Zoom-vergaderingen voor dagelijkse stand-ups? 👇

Ingebouwde verantwoordelijkheid bij het aanmaken van taken: gebruik ClickUp Brain of de BrainGPT-app om discussiepunten om te zetten in toegewezen taken met deadlines, zodat elke toewijzing een traceerbaar werkitem wordt.

Vermindert de kosten van contextwisselingen: start gesprekken rechtstreeks vanuit de werkruimte waar uw taken en projecten zich bevinden, waardoor u niet meer hoeft te schakelen tussen Zoom en uw projectmanagementtool en uw productiviteit niet meer daalt.

Doorzoekbare geschiedenis van vergaderingen gekoppeld aan werk: Opnames worden opgeslagen in Clips Hub voor snelle toegang, met transcripties en samenvattingen voor snelle referentie.

Geen planningsoverhead : met SyncUps kunt u direct overleggen over problemen die snel moeten worden opgelost, zonder dat u van tool hoeft te wisselen of een vergadering hoeft te plannen

Prestaties bijhouden: Met ClickUp-taakvolging krijgt u direct inzicht in de voortgang van het team bij het nakomen van hun verplichtingen.

📚 Lees meer: Hoe u de samenwerking op de werkplek kunt verbeteren

Voorbeeld: marketingteam dat ClickUp SyncUp gebruikt in plaats van Zoom

Om te zien hoe dit in de praktijk werkt, bekijken we een praktijkvoorbeeld.

Een marketingteam voert een snel veranderende kerstcampagne en vervangt de dagelijkse Zoom-stand-ups door ClickUp SyncUp.

Tijdens een kerstcampagne gaat het werk snel. Contentkalenders, advertenties, landingspagina's en e-mailwerkstroomen zijn allemaal tegelijk in beweging.

In plaats van iedereen bij een dagelijkse Zoom-stand-up te betrekken, deelt elk teamlid updates in een speciaal document of een speciale taak. Wanneer synchronisatie nodig is, kan het team naar SyncUp gaan zonder ClickUp te verlaten en de updates in realtime bekijken.

Ontwerpreviews en goedkeuringen van teksten worden rechtstreeks bij de relevante taken geplaatst.

Bekijk automatisch een overzicht van de voortgang van campagnes en knelpunten.

Naarmate er updates binnenkomen, gebruikt het team ClickUp Brain om deze te bundelen tot duidelijke inzichten op campagneniveau.

De marketingmanager hoeft niet door berichten te scrollen of telefoontjes bij te wonen om te begrijpen wat er gebeurt. Ze kunnen samenvattingen zien zoals 'SEO-contentkalender voltooid', 'Kerstadvertenties worden beoordeeld' of 'E-mailtekst wacht op definitieve goedkeuring'.

Vraag ClickUp Brain om updates te genereren

Bekijk de hele campagne op één plek

De marketingmanager bekijkt de voortgang van de campagne op één plek: ClickUp.

Alle updates, beslissingen en blokkades worden bijgehouden in ClickUp. Als er iets aandacht nodig heeft, kan de manager direct aan de slag gaan of een SyncUp starten met alleen de relevante belanghebbenden.

De rest van het team blijft doorgaan zonder onnodige vergaderingen.

Blijf direct op de hoogte als je een dag mist tijdens een drukke lanceringsweek.

Als uw marketingmanager een dag afwezig is of achter elkaar vergaderingen heeft, raken ze niet achterop.

Vraag ClickUp Brain om alle gemiste updates weer te geven. Binnen enkele seconden krijgen ze een beknopt overzicht van wat er is verzonden, wat er is geblokkeerd en waarover een beslissing moet worden genomen. Dit alles zonder opnames te bekijken of mensen achter updates aan te zitten.

Vraag ClickUp Brain om je updates te geven die je hebt gemist

Heroverweeg dagelijkse stand-ups met ClickUp SyncUp

Communicatie moet de coördinatie vergemakkelijken in plaats van verstoren.

Als uw team nog steeds elke dag dezelfde belemmeringen bespreekt of updates opsomt alsof het een verplichting is, is dat een teken dat uw stand-ups aan verandering toe zijn.

Met ClickUp SyncUp krijgt u een communicatietool die rechtstreeks binnen uw werkruimte werkt. U hoeft niet van tool te wisselen, context te creëren of u zorgen te maken over het omzetten van mondelinge afspraken in traceerbare taken. De volledig verbonden werkplek van ClickUp maakt coördinatie en uitvoering tot één continu proces.

Wilt u Zoom-stand-ups vervangen door SyncUps? Probeer ClickUp SyncUps dan meteen uit.

Veelgestelde vragen

SyncUp is rechtstreeks in uw ClickUp-werkruimte ingebouwd, waar uw taken, documenten en projecten al staan. Hier kunt u gesprekken starten zonder van tool te wisselen of de context opnieuw op te bouwen. Loom biedt daarentegen eenrichtingsvideo-opnames die los staan van uw daadwerkelijke werk. Slack-threads maken deel uit van het bredere communicatieaanbod van Slack.

SyncUps zijn beschikbaar in alle abonnementen zodra ClickUp Chat is ingeschakeld. De beschikbaarheid en limieten kunnen in de loop van de tijd per abonnement verschillen.

Met asynchrone stand-ups kunnen leden van teams in verschillende tijdzones bijdragen leveren zonder dat iedereen zich aan hetzelfde schema hoeft te houden. Mensen kunnen updates delen tijdens hun uren van productiviteit zonder hun werk te onderbreken, en er wordt een schriftelijk verslag bijgehouden van alles wat tijdens het gesprek wordt besproken.

ClickUp AI kan transcripties en samenvattingen genereren voor opgenomen SyncUps uit Clips Hub, zodat je belangrijke beslissingen en actiepunten kunt achterhalen zonder de volledige opname te bekijken.

SyncUp bevindt zich rechtstreeks in uw ClickUp-werkruimte. U kunt vanuit elk kanaal of DM gesprekken starten en relevante taken en documenten koppelen, zodat discussies parallel aan het eigenlijke werk plaatsvinden. Elke SyncUp wordt automatisch gekoppeld aan uitvoerbare taken, waardoor mondelinge afspraken worden omgezet in traceerbare taken.

In veel teams is dat inderdaad het geval. SyncUps en asynchrone updates kunnen de noodzaak van terugkerende vergaderingen verminderen, vooral wanneer updates en beslissingen gekoppeld zijn aan taken en op één plek zichtbaar zijn. Gebruik live SyncUps wanneer realtime discussie nodig is.