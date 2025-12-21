Gratis sjablonen voor stemmingsregistratie om zelfbewustzijn te verbeteren

Als je dagen variëren van 'zonnig met een vleugje espresso' tot 'gedeeltelijk bewolkt met onverwachte vergaderingen', ben je gewoon een normaal mens. Deze dagelijkse emotionele achtbaan is precies de reden waarom het belangrijk is om een manier te hebben om je emoties bij te houden.

Een sjabloon voor het bijhouden van uw stemming biedt een visuele manier om uw stemmingen bij te houden, aantekeningen te maken over triggers en patronen die vaak verloren gaan in de drukte van het dagelijks leven, te markeren met kleurcodes.

Ze zijn perfect voor mensen die hun zelfbewustzijn willen vergroten, therapeuten die de voortgang willen volgen en wellnesscoaches die gezondere emotionele gewoontes willen stimuleren.

In deze gids vindt u gratis sjablonen voor stemmingsregistratie om uw mindfulness te verbeteren en uw mentale welzijn op lange termijn te ondersteunen.

🧠 Wist je dat: Onderzoek toont aan dat mensen die regelmatig hun gevoelens opschrijven, bijvoorbeeld in een stemmingsdagboek, vaak een merkbare verbetering in hun geestelijke gezondheid ervaren.

Disclaimer: Dit artikel biedt algemene informatie over het bijhouden van stemmingen, het bijhouden van een dagboek en emotioneel welzijn. Het is niet bedoeld als vervanging van professioneel medisch advies, diagnose of behandeling voor depressie, angst, ADHD of enige andere psychische aandoening. Als u zich zorgen maakt over uw stemming of geestelijke gezondheid, raadpleeg dan een erkende therapeut, counselor of zorgprofessional.

Wat zijn Mood Tracker-sjablonen?

Een sjabloon voor een stemmingsmeter is een kant-en-klare grafiek of dagboekpagina waarmee je je dagelijkse stemming op een consistente manier kunt vastleggen. Het standaardiseert wat je vastlegt, zoals datum, tijdstip, stemmingsbeoordeling, intensiteit en een korte aantekening, zodat elke invoer vergelijkbaar is met de vorige.

Deze sjablonen kunnen de vorm aannemen van afdrukbare pagina's, spreadsheets, app-weergaven of een bullet journal-stemmingsmeter die gebruikmaakt van emoji's of kleurcodes.

Met een sjabloon voor stemmingsregistratie hoeft u geen installatie uit te voeren: u kunt direct een schaal kiezen (bijvoorbeeld 1–5 of een aantal verschillende stemmingslabels), uw kleuren definiëren en elke ochtend of avond gewoon de vakjes invullen.

Na verloop van tijd ontstaat zo een dagelijks stemmingsdagboek waarin je je stemmingen kunt bijhouden, patronen in je slaap, routines of gebeurtenissen kunt bekijken en indien nodig een duidelijk overzicht kunt meenemen naar een therapeut of arts.

👀 Leuk weetje: Het onder woorden brengen van gevoelens ("Ik voel me angstig en verward") blijkt de activiteit van de amygdala te verminderen en de controlegerelateerde prefrontale activiteit te verhogen. Dit is een van de redenen waarom eenvoudige labels in een stemmingsmeter op dat moment een stabiliserend effect kunnen hebben.

Wat maakt een goede sjabloon voor een stemmingsmeter?

Een goede sjabloon voor een stemmingsmeter maakt het bijhouden snel en gemakkelijk en maakt het mogelijk om dagen met elkaar te vergelijken. Het geeft u een duidelijke structuur en toont trends zonder extra analyse.

Belangrijke zaken om op te letten in een sjabloon voor een stemmingsmeter:

Eenvoudige stemmingsschaal (nummers, emoji's of woorden) met de mogelijkheid om indien nodig meerdere stemmingen vast te leggen.

Vaste ruimte voor datum en tijd, zodat uw dagelijkse invoer van stemmingen over weken heen op één lijn staat.

Ruimte om de intensiteit en een korte aantekening over slaap, gebeurtenissen of triggers vast te leggen.

Een duidelijke kleurcodelegenda die u eenmaal instelt en vervolgens kunt hergebruiken, zodat uw invoer consistent blijft.

Een overzichtelijke kalender, grafiek of tabel waarmee u snel patronen kunt herkennen.

Een format dat bij uw routine past: bullet journal, afdrukbare PDF, spreadsheet of app-gebaseerde dagelijkse stemmingsmeter.

Voldoende ruimte om aantekeningen toe te voegen, maar niet zo veel dat het bijhouden van uw dagelijkse stemmingen een hele klus wordt.

👀 Leuk weetje: Je stemming is voorspelbaarder dan je denkt. De meeste mensen hebben elke 7 tot 10 dagen een cyclus van herhalende emotioneel ritmes, en mood trackers maken deze patronen gewoon duidelijker.

Top 12 gratis sjablonen voor stemmingsregistratie

Wanneer je je stemming bijhoudt in willekeurige notitie-apps, verspreide dagboekinvoeren of post-its, is het moeilijk om deze gewoonte vol te houden of zinvolle inzichten te verkrijgen over wat je mentale welzijn beïnvloedt.

Als 's werelds eerste Converged AI-werkruimte brengt ClickUp alle werk-apps, gegevens en werkstroomen samen. Hoewel ClickUp doorgaans wordt gebruikt voor projectmanagement, maakt de flexibiliteit ervan het ook krachtig voor het bijhouden van persoonlijk welzijn.

Je stemmingslogboeken, dankbaarheidsdagboek, gewoonte-trackers en welzijnsdoelen kunnen allemaal worden opgeslagen in één aanpasbare werkruimte. Bovendien helpt de ClickUp AI je patronen te herkennen en herinneringen in te stellen om consistent te blijven.

Laten we samen enkele sjablonen voor stemmingsregistratie bekijken:

1. ClickUp-sjabloon voor zelfzorgplan

Ontvang een gratis sjabloon Houd uw routines voor lichaam en geest bij en organiseer ze in één oogopslag met de ClickUp-sjabloon voor zelfzorgplannen.

Wanneer zelfzorg wordt bijgehouden op plakbriefjes en in een apart stemmingsdagboek, is het moeilijk te zeggen wat nu echt helpt. Met de ClickUp-sjabloon voor zelfzorgplannen kunt u uw zelfzorgdoelen en stemmingsgerelateerde taken in één lijst en kalender samenbrengen, zodat u kunt zien hoe vaak u ze uitvoert en hoe u zich daarna voelt.

Deze lijstsjabloon maakt gebruik van aangepaste statussen zoals 'Behaald', 'Teleurstellend', 'Op schema', 'In afwachting' en 'Nog niet gestart', samen met aangepaste velden voor zelfzorgtype, welzijnstype, doelstellingen en aantekeningen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Organiseer routines, reflecties en stemmingslogboeken in één werkruimte die u daadwerkelijk kunt bijhouden.

Houd gewoontes bij in relatie tot je dagelijkse stemming, slaap en energie om vroegtijdig patronen te ontdekken en aanpassingen te doen.

Schakel tussen verschillende weergaven om de week te plannen, de voortgang te bekijken en de context te koppelen aan het werk.

Gebruik duidelijke statussen en aangepaste velden om beoordelingen snel en eerlijk te maken.

Werk samen met een coach of therapeut en bewaar feedback op de plek waar het werk gebeurt.

✨ Ideaal voor: Individuen, therapeuten en wellnesscoaches die een gestructureerde dagelijkse stemmingsmeter willen die het bijhouden van stemmingen combineert met het opbouwen van gewoontes en duidelijke evaluaties.

💡 Pro-tip: Een stemmingsoefening blijft hangen als de reflectie snel en herhaalbaar is. Gebruik ClickUp Brain om de aantekeningen van elke dag samen te vatten in een kort stemmingsoverzicht, terugkerende triggers die in verschillende invoergegevens worden vermeld (slaap, cafeïne, sociale tijd) te markeren en een kleine gewoonte voor te stellen om morgen uit te proberen. Omdat ClickUp Brain leert van de context van uw werkruimte, wordt elke wekelijkse evaluatie scherper, zodat u meer tijd kunt besteden aan het verbeteren van routines. Verander verspreide aantekeningen in trends, volgende stappen en vriendelijke herinneringen met ClickUp Brain

2. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes

Ontvang een gratis sjabloon Houd je gewoontes bij en beheer ze met de ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes.

Als uw gewoontes in aparte apps staan, los van uw dagelijkse stemmingsmeter, is het moeilijk te zien welke routines u energie geven en welke u juist energie kosten. De ClickUp Personal Habit Tracker sjabloon biedt u tabel- en lijstweergaven waarin elke gewoonte een Taak is met een eenvoudige status Open of Voltooid.

Je kunt gewoontes groeperen op thema, aangepaste velden toevoegen voor frequentie of target-cijfers, en prioriteiten, tags en subtaaken gebruiken om grote doelen op te splitsen in kleine stapjes.

ClickUp-automatiseringen handelen vervolgens terugkerende taken en herinneringen af, terwijl ClickUp Brain kan samenvatten hoe vaak je je dagelijkse gewoontes volbrengt.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Leg al uw gewoontes op één plek vast en werk ze binnen enkele seconden bij.

Zet vage doelen om in dagelijkse targets die u daadwerkelijk kunt meten.

Schakel tussen verschillende weergaven om te plannen, uit te voeren en te evalueren zonder momentum te verliezen.

Gebruik prioriteiten en subtaaken om van kleine overwinningen naar grotere routines te groeien.

Maak korte aantekeningen over wat je heeft geholpen of heeft geblokkeerd, zodat je je volgende week kunt verbeteren.

✨ Ideaal voor: Iedereen die op zoek is naar een eenvoudige, eerlijke habit tracker die doelen omzet in dagelijkse acties en wekelijkse evaluaties moeiteloos maakt.

📖 Lees ook: Beste apps voor het bijhouden van gewoontes

📮 ClickUp Insight: Gezondheid en fitness zijn de belangrijkste persoonlijke doelen voor de respondenten van onze enquête, maar 38% geeft toe dat ze hun voortgang niet consequent bijhouden. 🤦Dat is een groot verschil tussen intentie en actie! ClickUp kan je helpen je fitnessniveau te verbeteren met zijn speciale sjablonen voor het bijhouden van gewoontes en terugkerende taken. Stel je voor dat je moeiteloos die routines opbouwt, elke training bijhoudt en die meditatiereeks sterk houdt. 💫 Echte resultaten: ClickUp-gebruikers melden een verdubbeling van hun productiviteit, omdat op koers blijven begint met het daadwerkelijk zien van de koers.

3. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Ontvang een gratis sjabloon Bereik uw doelen en groei in het leven met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan.

Grote doelen kunnen los staan van je dagelijkse stemming en motivatie als ze in aparte documenten staan. De ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan brengt kwartaaldoelen en reflecties samen in één lijst, zodat je kunt zien hoe de voortgang van je groeiplan aansluit bij hoe je je gedurende de week voelt.

Deze op een lijst gebaseerde sjabloon bevat aangepaste statussen, zoals Doel bereikt, Op schema, Niet op schema, In de wacht, en Niet gestart, evenals 11 aangepaste velden. Daarnaast kunt u vertrouwen op ClickUp Views, zoals functies als tijdsregistratie en tags.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Zet grote ambities om in kwartaalmijlpalen en wekelijkse taken die u kunt voltooien.

Bekijk in één oogopslag de trends van de voortgang en ontdek waar uw inspanningen geen effect hebben.

Bewaar bronnen, aantekeningen en tijdlijnen in één ruimte, zodat u ze gemakkelijker kunt terugvinden.

Blokkeer tijd direct vanuit taken, zodat intenties worden omgezet in afspraken in de kalender.

Denk na over successen en geleerde lessen om uw plan elke cyclus te verfijnen.

✨ Ideaal voor: Professionals en studenten die een gestructureerd plan willen om hun vaardigheden te verbeteren, resultaten bij te houden en wekelijkse evaluaties uit te voeren.

💡 Vriendelijke tip: Maak een speciale map 'Dagboek' aan in ClickUp Docs om al uw invoer, prompts en reflecties op één plek te bewaren. Zo kunt u gemakkelijk zoeken, verwijzen en eerdere invoer opnieuw bekijken wanneer u dat nodig hebt. Centraliseer je gedachten en houd je groei bij met een speciaal ClickUp Document

📖 Lees ook: Hoe stel je persoonlijke ontwikkelingsdoelen voor je leven en werk?

4. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse planner

Ontvang een gratis sjabloon Breng uw hele dag in kaart met het ClickUp Daily Planner sjabloon.

Drukke dagen worden lichter wanneer uw taken en prioriteiten in één eenvoudig plan staan dat u daadwerkelijk kunt volgen. De ClickUp Daily Planner sjabloon biedt u alle taak- en kalenderweergaven, waar u een eenvoudige takenlijst kunt omzetten in een realistisch schema dat aansluit bij hoe u zich voelt.

U kunt taken indelen in categorieën zoals Persoonlijk, Werk of Doelen en aangepaste velden toepassen voor tijdsinschattingen of focusblokken. Vervolgens kunt u vertrouwen op aangepaste taakstatussen (Open, Voltooid) om bij te houden wat er is veranderd.

Wilt u uw abonnement vergelijken met uw emotionele toestand? Voeg een eenvoudig veld voor uw dagelijkse stemming toe of maak een verbinding met een mood tracker-lijst om uw stemmingen eenvoudig bij te houden in relatie tot uw dagelijkse planning.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Organiseer taken op categorie en urgentie, zodat de volgende juiste actie duidelijk is.

Taaken naar uw kalender om uw concentratietijd te beschermen en overboeking te verminderen.

Schakel tussen verschillende weergaven om 's ochtends te plannen, overdag bij te houden en 's avonds te evalueren.

Voeg korte aantekeningen en subtaaken toe om de context van het werk bij te houden in plaats van in je hoofd.

Gebruik eenvoudige afbeeldingen om te zien wat klaar is en wat nog aandacht nodig heeft.

✨ Ideaal voor: Particulieren en professionals die een no-nonsense dagelijkse planner willen die prioriteiten omzet in een schema en de voortgang zichtbaar houdt.

💡 Snelle tip: Wil je het bijhouden van je stemmingsroutine automatiseren? Stel terugkerende taken of notificaties in ClickUp Reminders in om je eraan te herinneren dagelijks of wekelijks een dagboek bij te houden. Consistente herinneringen helpen je een duurzame gewoonte van dagboekschrijven op te bouwen en zorgen ervoor dat je nooit een sessie mist. Na verloop van tijd zal deze routine reflectie tot een natuurlijk onderdeel van je dag maken. Ontwikkel een consistente gewoonte om een dagboek bij te houden met geautomatiseerde ClickUp-herinneringen

📖 Lees ook: Eenvoudige dagelijkse gewoontes om uw productiviteit te maximaliseren

5. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse aantekeningen

Ontvang een gratis sjabloon Leg je beste ideeën vast met het ClickUp Daily Notes sjabloon.

Als je je gedachten in willekeurige documenten en halfgevulde dagboeken krabbelt, is het bijna onmogelijk om je dagelijkse stemming en successen te bekijken. Het ClickUp Daily Notes sjabloon fungeert als een centrale pagina voor ideeën, taken en korte reflecties.

Zo staat alles, van 'wat er gedaan is' tot 'hoe vandaag voelde', op één overzichtelijke ruimte. Deze beginnersvriendelijke lijstsjabloon bevat een dagelijkse notitieweergave voor snelle invoer en een notitielijstweergave voor langere threads, met statussen 'Nog te doen', 'Beoordeeld' en 'Voltooid' om aantekeningen om te zetten in actie.

U kunt ook vermeldingen taggen op type (bijv. vergadering, persoonlijke check-in) en korte opmerkingen toevoegen om dagelijkse mijlpalen bij te houden.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Bewaar al uw dagelijkse aantekeningen, ideeën en taken op één overzichtelijke ruimte in plaats van in meerdere apps.

Gebruik de weergaven Dagelijkse notities en Notitielijstweergave om korte invoeren te scheiden van langere threads.

Organiseer aantekeningen met de statussen 'Nog te doen', 'Beoordeeld' en 'Voltooid', zodat follow-up automatisch wordt ingebouwd.

Voeg korte opmerkingen of tags toe om mijlpalen of persoonlijke reflecties in context bij te houden.

Koppel elke invoer aan een eenvoudige stemmingslijn, zodat je later gevoelens kunt koppelen aan wat er daadwerkelijk is gebeurd en een verbinding kunt leggen met wat er is gebeurd.

✨ Ideaal voor: Drukke professionals die snel dagelijkse aantekeningen willen maken met ingebouwde follow-up en een rustige check-in over hoe de dag voelde.

📖 Lees ook: Hoe u uw productiviteit kunt verhogen met bullet journaling

💡 Pro-tip: ClickUp BrainGPT is een desktop-AI-assistent die het gemakkelijker maakt om consistente trackinggewoonten bij te houden en te begrijpen wat uw emotionele toestand beïnvloedt op basis van al uw geregistreerde gegevens. Krijg snelle en nauwkeurige spraak-naar-teksttranscripties met Talk to Text van ClickUp Brain GPT Zo werkt het: Registreer stemmingen direct met uw stem : gebruik : gebruik Talk to Text om vast te leggen hoe u zich voelt zonder te typen. Spreek gewoon uw stemming, energieniveau of wat u emotioneel beïnvloedt uit, en het wordt omgezet in een ingevoerde tekst.

Stel vragen over uw emotionele patronen : stel vragen als "Op welke dagen van de week voel ik me het meest angstig?" of "Hoe is mijn stemming veranderd sinds ik ben begonnen met sporten?" Het analyseert uw geregistreerde gegevens om trends aan het licht te brengen die u misschien over het hoofd zou zien als u de invoeren handmatig zou bekijken.

Zoek eerdere invoer op gevoel of gebeurtenis : vind specifieke stemmingslogboeken door te zoeken op emoties, triggers of levensgebeurtenissen in al uw invoer.

Kies de juiste AI voor uw behoeften: krijg toegang tot meerdere LLM's, waaronder Claude, GPT en Gemini. Gebruik verschillende modellen voor verschillende promptbehoeften, of u nu empathische reacties wilt om emoties te verwerken, analytische inzichten over stemmingspatronen of creatieve journaling-prompts.

6. Sjabloon voor het bijhouden van gevoelens door Freepik

Via Freepik

Voor jongere gebruikers of iedereen die liever verhalen vertelt dan strikte grafieken bijhoudt, kan een storyboard-layout het bijhouden van stemmingen minder intimiderend maken. De vector-sjabloon 'My feelings storyboard' op Freepik biedt u een pagina in stripstijl die u kunt afdrukken of doorwerken en vervolgens kunt vullen met tekeningen of aantekeningen over wat u voelde en wat er die dag gebeurde.

Je kunt de illustraties aangepast maken in de editor van Wepik of Freepik, ze exporteren als afdrukbare afbeelding en ze in een map of bullet journal bewaren. Elk kader wordt een miniscène in je stemmingsdagboek, wat vooral handig is voor kinderen die hun emoties gemakkelijker kunnen uiten door middel van tekeningen dan door middel van schalen of nummers.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Bekijk verschillende stijlen voor het bijhouden van je stemming die passen bij je smaak en aandachtsspanne.

Druk nette pagina's af voor een bullet journal of gebruik digitale versies als dat je helpt om consistent te blijven.

Gebruik eenvoudige legenda's om uw stemmingen snel bij te houden en patronen in één oogopslag te herkennen.

Begin met een kalender, schakel over naar een gevoelenswiel en herhaal dit totdat het blijft hangen.

Bewaar uw invoer op één plek, zodat uw dagelijkse stemmingsgeschiedenis coherent blijft.

✨ Ideaal voor: Iedereen die op zoek is naar flexibele, afdrukbare stemmingsregistraties die snel kunnen worden aangepast en veel stijlopties bieden.

👀 Leuk weetje: Moodringen, die in de jaren 70 populair werden, veranderen van kleur door temperatuur in plaats van emoties, maar ze hebben wel bijgedragen aan het idee dat je stemmingen kunt 'zien' aan de hand van kleuren. Dit is nu een kernidee achter veel kleurgecodeerde mood trackers.

📖 Lees ook: Productieve dingen om te doen in je vrije tijd

7. Mood Tracker-sjabloon van Template. Net

Als u een bullet journal-sjabloon voor stemmingsregistratie wilt zonder helemaal vanaf nul te beginnen, is de gratis bullet journal-sjabloon voor stemmingsregistratie van Template.net een goed startpunt. U kunt uw eigen kleurcode toepassen in hun editor en beginnen met het bijhouden van uw emotionele welzijn met een maandelijks raster dat precies in uw planner past.

Het sjabloon kan worden bewerkt en gedownload in verschillende formaten (waaronder Google Documenten, Google Spreadsheets, PDF en ontwerpbestanden), zodat u deze kunt afdrukken of digitaal kunt bewaren.

Je kunt de ruimte voor elke dag gebruiken om snel je stemming en een korte aantekening vast te leggen, en vervolgens de maand bekijken om patronen te herkennen in je slaap, routines of sociale tijd.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Bekijk verschillende stijlen voor het bijhouden van je stemming en kies degene die je ook echt gaat invullen.

Print pagina's voor een bullet journal of bewaar ze digitaal zodat u ze gemakkelijk kunt bijwerken.

Gebruik een eenvoudige legenda om uw stemmingen snel bij te houden en patronen in één oogopslag te herkennen.

Wissel van layout terwijl u ontdekt wat u helpt om inzichten te verwerven en consistent te blijven.

Bewaar alles op één plek, zodat je emotionele geschiedenis in de loop van de tijd vergelijkbaar blijft.

✨ Ideaal voor: iedereen die een afdrukbare of bewerkbare bullet journal-sjabloon voor stemmingsregistratie wil die direct werkt en weinig installatie vereist.

Wilt u echte richting, duidelijkheid en doelgerichtheid in uw leven, zonder in de veelvoorkomende valkuilen te trappen waardoor de meeste levensplannen mislukken? In deze video begeleiden we u bij het opstellen van een levensplan in vijf eenvoudige, uitvoerbare stappen.

8. PDF-sjabloon voor stemmingsmeter van Craft

Via Craft

Als u graag gedurende de dag gestructureerde check-ins doet, biedt de Mood Tracker-sjabloon van Craft u een eenvoudige tabel in een app in documentstijl. Deze verdeelt elke dag in ochtend-, middag- en avondsegmenten, met ruimte voor een aantekening over uw stemming en een kort commentaar in elk tijdslot.

Met het maandoverzicht kunt u scrollen of een enkele pagina afdrukken om te zien hoe uw emotionele toestand in de loop van de tijd is veranderd. Omdat de layout een eenvoudig raster is, werkt het zowel als een digitaal document als een afdrukbaar stemmingslogboek dat u met de hand kunt markeren of annoteren.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Gebruik de tijdvakken 's ochtends, 's middags en 's avonds om verschillende stemmingen gedurende de dag vast te leggen.

Houd een volledige maand lang uw stemmingen bij op één pagina, zodat u gemakkelijk patronen kunt ontdekken.

Aangepaste labels en stemmingswoorden, zodat de tracker bij uw taal past.

Druk de pagina af of bewaar hem in Craft, afhankelijk van uw routine.

Combineer kleurcodes met korte aantekeningen om verbinding te maken tussen gevoelens en gebeurtenissen.

✨ Ideaal voor: Iedereen die de voorkeur geeft aan een afdrukbaar stemmingslogboek met een overzichtelijke maandelijke layout en ruimte voor korte aantekeningen.

🛠️ U kunt ook het volgende proberen: Stemmingsregistratie, voelt u zich alsof er nog iets op uw lijstje staat? Gebruik deze gratis online Pomodoro-timer en stel focusblokken van 5 minuten in, druk op start, maak een snelle beoordeling van uw stemming, voeg een korte aantekening toe en sla deze op. Het zachte geluidssignaal stimuleert consistentie zonder dat u er te veel over nadenkt, en de meeste timers hebben een automatische cyclus, zodat de gewoonte blijft hangen.

9. Kleurrijke Mood Tracker-sjabloon van InkPx

Via InkPx

De kleurrijke Mood Tracker-sjabloon van InkPx heeft heldere kleuren en een overzichtelijk raster, waardoor het bijhouden van je stemming aantrekkelijk wordt. Je kunt lettertypen en kleuren aanpassen, tekst toevoegen of verwijderen en kiezen tussen A4- en US Letter-groottes voordat je afdrukt.

Sommige lay-outs gebruiken kalenderachtige rasters, andere gebruiken tabelachtige grafieken en bij verschillende kunt u meerdere stemmingen per dag markeren met kleurcodes en korte aantekeningen. Het resultaat is een kleurrijke stemmingsdagboekpagina die u in een map of persoonlijke planner kunt plaatsen.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Kies uit regenboogpaletten waarmee je snel en gemakkelijk updates kunt doen.

Gebruik een eenvoudige legenda om de invoeren consistent en vergelijkbaar te houden in de loop van de tijd.

Houd één stemming bij of combineer gevoelens om de nuances in je emotionele toestand weer te geven.

Koppel kleurstippen aan korte aantekeningen om verbindingen te leggen tussen triggers zoals slaap, routines of gebeurtenissen.

Bekijk trendlijnen die zich over weken ontwikkelen en verkrijg inzichten waarop u kunt reageren.

✨ Ideaal voor: Iedereen die op zoek is naar een vrolijke, afdrukbare sjabloon voor een stemmingsmeter die aanzet tot consistente invoer en duidelijke reflecties.

10. Mood Tracker-sjabloon van La La Land

Via La La Land

Als je wilt dat je stemmingsdagboek zacht en bemoedigend aanvoelt in plaats van klinisch, dan is het gratis Mood Tracker sjabloon van La La Land een kleurrijke plek om te beginnen. Je kunt de pagina afdrukken en in je dagboek of notitieboekje stoppen, en deze vervolgens gebruiken als een eenvoudig dagelijks stemmingslogboek om je op de hoogte te houden van hoe je je gedurende de maand daadwerkelijk voelt.

Het ontwerp is afkomstig uit een van de geïllustreerde dagboeken van La La Land, dus je krijgt een visueel rustgevende layout met ruimte voor je dagelijkse stemming en kleine reflecties. Je kunt de sjabloon ook in JPG-format downloaden van hun blog, opslaan, afdrukken en je eigen kleurcode of symbolen toevoegen om je stemmingen te beschrijven.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Kies voor rustgevende, kunstzinnige lay-outs die het bijwerken snel en prettig maken.

Gebruik een eenvoudige legenda zodat de invoer consistent en gemakkelijk te scannen blijft.

Houd één stemming bij of combineer gevoelens om verschillende stemmingen gedurende de dag weer te geven.

Voeg korte contextregels toe om inzicht te krijgen in triggers en factoren die ondersteunen.

Bewaar de pagina's bij elkaar, zodat je geschiedenis vergelijkbaar en nuttig blijft.

✨ Ideaal voor: Iedereen die op zoek is naar een rustgevend, afdrukbaar layout dat aanzet tot regelmatige check-ins en zachte reflectie.

💡 Vriendelijke tip: Stel ClickUp Dashboards in om stemmingspatronen, de frequentie van je dagboeknotities en je persoonlijke groei in de loop van de tijd te visualiseren. Dynamische grafieken en widgets helpen je om je reis bij te houden en trends of verbeterpunten te identificeren. Het visueel zien van je voortgang kan motiverend werken en waardevolle feedback geven over je ontwikkeling. Blijf je stemming en voortgang bij in je dagboek op een visuele manier met aanpasbare ClickUp-dashboards

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor zelfzorgplannen

11. Spreadsheet Eenvoudige dagelijkse stemmingsgrafiek door Therapist Aid

Via TherapistAid

Als u de voorkeur geeft aan een duidelijke structuur en nummers, biedt het werkblad Daily Mood Chart van Therapist Aid een spreadsheet-achtige manier om uw gevoelens gedurende de dag bij te houden.

Je kunt dit sjabloon gebruiken in combinatie met cognitieve gedragstherapie (CGT) of andere vormen van therapie om te zien hoe je omgeving en emoties met elkaar verbonden zijn, in plaats van alles in je hoofd te moeten onthouden. Met dit sjabloon kun je om de paar uur je emoties vastleggen in een raster dat de hele dag doorloopt.

U kunt vervolgens labels kiezen zoals blij, verdrietig, boos, moe, opgewonden, angstig of andere, en de intensiteit beoordelen op een schaal van 1 tot 10. Er is ook een kolom voor aantekeningen waar u kort kunt beschrijven wat er op dat moment gebeurde, voor extra duidelijkheid.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Noteer één score per check-in en voeg korte aantekeningen toe zonder rommel te maken.

Vergelijk weken in één oogopslag om patronen in emoties en gevoelens te herkennen.

Gebruik een eenvoudige legenda voor kleurcodes of vlaggetjes, zodat moeilijke dagen gemakkelijk te herkennen zijn.

Houd de intensiteit bij naast gebeurtenissen om inzicht te krijgen in oorzaak en gevolg.

Exporteer of print uw stemmingslogboek wanneer u een momentopname wilt voor evaluaties.

✨ Ideaal voor: Individuen en therapeuten die de voorkeur geven aan een overzichtelijke spreadsheet om dagelijks hun stemming bij te houden en de voortgang tijdens sessies te bekijken.

12. PDF-sjabloon voor stemmingsmonitoring van McGill University

Via McGill University

Het stemmingsmonitoringsformulier van McGill University is een werkblad in klinische stijl dat wordt gebruikt in programma's voor cognitieve gedragstherapie en stemmingsstoornissen. Het biedt een raster waarin u uw stemming per dag kunt beoordelen (boos, volledig rustig of moe) en aantekeningen kunt maken over slaap of gebeurtenissen die uw emotionele toestand mogelijk hebben beïnvloed.

Omdat het blad is ontworpen voor behandelingssituaties, zijn de kolommen en bewoordingen consistent, zodat scores gemakkelijk te vergelijken zijn tussen weken of te delen zijn met een therapeut of arts. U kunt kopieën afdrukken voor een map of ze in een dagboek plakken, en vervolgens een compleet maandelijks stemmingslogboek meenemen om tijdens afspraken te bekijken.

🌻 Dit is waarom je deze sjabloon leuk zult vinden

Houd een afdrukbare, eenvoudige tracker bij waarmee u snel dagelijkse updates kunt maken.

Koppel stemmingsbeoordelingen aan korte aantekeningen, zodat de context niet verloren gaat.

Scan rijen om trendverschuivingen te zien zonder een aparte grafiek te maken.

Gebruik de velden voor 's ochtends en 's avonds om verschillende stemmingen gedurende de dag vast te leggen.

Neem een beknopt verslag mee naar sessies en krijg sneller inzicht.

✨ Ideaal voor: Individuen en therapeuten die een gestructureerde, klinische mood tracker-sjabloon willen voor consistente dagelijkse monitoring en korte sessie-evaluaties.

Stemmingen bijhouden wordt eenvoudig met ClickUp

Goede dagen komen zelden per toeval; ze zijn meestal het resultaat van kleine keuzes die je herhaaldelijk maakt en opmerkt. Of je nu één dagelijkse stemming bijhoudt of je persoonlijke voorkeuren, met de juiste Mood Tracker-sjabloon blijf je nadenken door patronen te herkennen.

Als je één ruimte wilt waar je dagelijkse stemmingsmeter, aantekeningen en gewoonte-evaluaties bij elkaar blijven, dan is ClickUp de perfecte notitieboekje dat al je informatie bijhoudt. 📕

In ClickUp kun je naast taken een lijst bijhouden om je stemming bij te houden, vriendelijke herinneringen in je kalender inplannen en ClickUp Brain vragen om trends samen te vatten en volgende stappen voor te stellen.

Het doet al deze functies zonder dat je aparte tools hoeft te gebruiken voor het bijhouden van gewoontes en stemmingen. Dit helpt je om georganiseerd te blijven en ondersteunt je voortgang in zelfontdekking en zelfreflectie.

Klaar voor wat inspiratie? Meld je aan bij ClickUp en ontdek de perfecte manier om je welzijnstraject bij te houden.