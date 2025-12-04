Zoom vs. ClickUp SyncUp: welke past het beste bij uw team?

Het is 9:55 uur. Je team begint aan een Zoom-gesprek. Er worden beslissingen genomen. Er worden actiepunten vastgesteld. Een half uur later kopieer je aantekeningen naar takenborden en stuur je links door, zodat er niets verloren gaat.

Hier komt de splitsing in de weg. Zoom is een toonaangevend videoconferentieplatform dat is ontwikkeld voor videogesprekken en betrouwbaar scherm delen. ClickUp SyncUp staat dichter bij het werk. U kunt vergaderingen plannen, aantekeningen maken en automatische taken aanmaken die gekoppeld zijn aan taken en eigenaren.

Er is een reden waarom deze functie belangrijk is. Uit de Work Trend Index van Microsoft blijkt dat de gemiddelde werknemer 57% van zijn tijd besteedt aan vergaderingen, e-mail en chatten. Dat is veel gepraat dat snel in actie moet worden omgezet.

In deze gids worden Zoom en ClickUp SyncUp met elkaar vergeleken, zodat teams op afstand kunnen kiezen wat het beste bij hun dagelijkse activiteiten past, of ze nu op zoek zijn naar de beste bel- of vergaderingen die naadloos aansluiten op hun werkstroom.

Zoom vs. ClickUp SyncUp in één oogopslag

Wanneer u Zoom en ClickUp SyncUp vergelijkt, kiest u in feite tussen een zelfstandig videoconferentieplatform en een laag voor vergaderingen die deel uitmaakt van uw projectmanagementwerkruimte.

Hier volgt een overzicht van hun belangrijkste functies, mogelijkheden voor het aanmaken van taken en andere geavanceerde functies:

Functie ClickUp SyncUp Zoom Vergaderingen Kernfocus Ingebouwd in ClickUp als onderdeel van een Converged AI-werkruimte voor projectmanagement en teamcommunicatie. Standalone videovergaderingplatform voor het hosten van en deelnemen aan online vergaderingen en webinars Dagelijkse stand-ups en projectupdates Start SyncUps vanuit lijsten, weergaven of taken, zodat teams op dezelfde plek boards kunnen bekijken, taken kunnen bijwerken en kunnen communiceren. Voer HD-videogesprekken met schermdeling en chatten, maar borden en trackers bevinden zich meestal in een aparte projecttool. Taak- en projectmanagement Volledige taak- en projecthiërarchie met eigenaren, deadlines, afhankelijkheden, dashboards en geautomatiseerde taakcreatie vanuit vergaderingen Geen native projectmanagement; actiepunten uit Zoom-vergaderingen moeten in externe tools worden aangemaakt. Aantekeningen van vergaderingen en geautomatiseerde actiepunten ClickUp Brain en AI Notetaker maken samenvattingen, doorzoekbare transcripties en taken die rechtstreeks naar documenten en weergaven linken. Zoom AI Companion genereert samenvattingen en suggesties voor actiepunten die nog in projecttools moeten worden ingevoerd. Scherm delen en schermopnames Deel uw scherm in SyncUps en sla SyncUps en Clips op in de Clips Hub met transcripties en opmerkingen die aan Taaken zijn gekoppeld. Deel schermen in Zoom-vergaderingen en neem sessies op naar lokale of cloudopslagruimte, en deel vervolgens afzonderlijke links. Planning en integraties Plan vergaderingen waarin u uw werk beheert en gebruik de ClickUp–Zoom-integratie om Zoom-vergaderingen te starten vanuit taken. Plan Zoom-vergaderingen vanuit de Zoom-app of kalenderintegraties en voeg Zoom-links toe aan Google Agenda- of Outlook-gebeurtenissen. Rapportage en zichtbaarheid na vergaderingen Dashboards laten in realtime zien hoe veranderingen als gevolg van vergaderingen van invloed zijn op werklasten, burndown en levering. Analytics richt zich op het gebruik en de kwaliteit van vergaderingen, niet op projectresultaten of Sprint-prestaties. Het beste voor Teams die SyncUp-functies, aantekeningen over vergaderingen en geautomatiseerde taakaanmaak gekoppeld aan projectmanagement in één werkruimte willen Teams die een vertrouwd alternatief voor Zoom nodig hebben voor persoonlijke vergaderingen en snelle video-gesprekken op verschillende apparaten.

Wat is ClickUp?

Blijf georganiseerd, werk sneller en beheer alle taken op één plek met ClickUp.

ClickUp is een geconvergeerde AI-werkruimte die taken, documenten, chat, vergaderingen en AI op één plek samenbrengt, zodat teams kunnen plannen, uitvoeren en doen aan rapportage zonder tussen tools te hoeven schakelen.

Stel je een afdelingshoofd voor dat een cross-functionele implementatie uitvoert.

Updates verschijnen live in de Zoom-chat, follow-ups staan in de inbox en de laatste wijzigingen in de scope zijn begraven in iemands persoonlijke aantekeningen. Elke omschakeling kost focus en maakt het moeilijker om te zien wat er daadwerkelijk is bereikt.

ClickUp is ontworpen om deze werkversnippering te verminderen door alles in één werkruimte te verbinden.

Met ClickUp SyncUp en ClickUp Meetings kunnen teams snel videogesprekken starten vanuit dezelfde lijsten en taken die ze al gebruiken, aantekeningen over vergaderingen in context vastleggen en beslissingen direct koppelen aan eigenaren en deadlines.

ClickUp AI Notetaker en ClickUp Brain zetten die gesprekken vervolgens om in samenvattingen en actiepunten, zodat 'we hebben erover gesproken' automatisch verandert in 'het staat in het systeem'.

Als u nog steeds Zoom gebruikt voor grotere briefings of externe gesprekken, kunt u met de ClickUp-Zoom-integratie Zoom-vergaderingen starten of eraan deelnemen vanuit ClickUp-taaken, documenten en Chat, en de deelnamelink en opname als bijlage aan het werk toevoegen.

Een gebruiker vatte het eenvoudig samen:

De mogelijkheid om aangepaste weergaven, dashboards en velden te maken is geweldig. Ik ben ook erg te spreken over het brede bereik aan functies dat het biedt, van taakbeheer en tijdsregistratie tot samenwerking aan documenten en het stellen van doelen. Het is echt een alles-in-één werkruimte.

De mogelijkheid om aangepaste weergaven, dashboards en velden te maken is geweldig. Ik ben ook dol op het brede bereik aan functies dat het biedt, van taakbeheer en tijdsregistratie tot samenwerking aan documenten en het stellen van doelen. Het is echt een alles-in-één werkruimte.

Klantbeoordelingen en recensies:

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.600 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4500 beoordelingen)

📖 Lees ook: Samenwerking op de werkplek

Functies van ClickUp

Hieronder leest u hoe de functies van ClickUp teams op afstand helpen om 'bellen, aantekeningen kopiëren en later het bord bijwerken' te vervangen door vergaderingen die rechtstreeks in hun werkstroom van projectmanagement plaatsvinden.

Functie #1: ClickUp Chatten

Zet berichten om in taken met ClickUp Chat

ClickUp Chat combineert realtime berichten en werkbeheer, zodat gesprekken nooit afdwalen van de taken waarop ze van invloed zijn.

Teams kunnen chatten in kanalen of directe berichten, bestanden delen en elk bericht met één klik omzetten in een ClickUp-taak. Dit zorgt ervoor dat beslissingen, bestanden en actiepunten in dezelfde werkruimte blijven, waardoor ze gemakkelijker te volgen en te vinden zijn.

De AI van ClickUp kan ook lange threads samenvatten en taken voorstellen op basis van het gesprek, wat vooral handig is na een drukke dag vol heen-en-weer-gepraat. In plaats van door Zoom-chatlogs of verspreide DM's te scrollen, ontvang je overzichtelijke conclusies en uitvoerbare taken in ClickUp Chat zelf.

📌 Voorbeeld: Een productteam bespreekt een bug in een ClickUp Chat-kanaal, voegt schermafbeeldingen toe en komt een oplossing overeen. De PM zet het bericht om in een taak in ClickUp, wijst een engineer toe en stelt een deadline vast. Wanneer de oplossing is voltooid, geven de status van de taak, opmerkingen en bijlagen het volledige verhaal weer. U hoeft niet meer te vertrouwen op oude chatthreads.

Functie #2: ClickUp SyncUp (en Zoom-integratie)

Koppel taken en aantekeningen tijdens gesprekken met ClickUp SyncUp

ClickUp SyncUp brengt lichtgewicht videogesprekken rechtstreeks naar uw ClickUp-werkruimte.

U kunt een SyncUp starten vanuit een lijst, taak of chat en blijven werken in uw ClickUp-werkruimte terwijl het gesprek live is.

Scherm delen, opmerkingen en taaklinks bevinden zich allemaal op dezelfde plek, waardoor statusupdates en snelle stand-ups gemakkelijker uit te voeren en op te volgen zijn. Omdat SyncUps deel uitmaken van ClickUp Chat, heb je geen aparte vergaderapp nodig voor interne check-ins.

Maar wanneer u een volwaardige Zoom-vergadering nodig hebt (bijvoorbeeld voor een externe demo of webinar), kunt u Zoom-vergaderingen starten vanuit ClickUp Taaken, Documenten en Chat met behulp van de Zoom-integratie.

De Zoom-integratie van ClickUp brengt Zoom-gesprekken naar uw ClickUp-kalender.

De deelnamelink wordt automatisch toegevoegd als taakcommentaar, toegewezen personen en volgers krijgen een melding wanneer de vergadering begint en opnamelinks kunnen aan dezelfde taak worden toegevoegd, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd.

📌 Voorbeeld: Een engineeringteam op afstand organiseert dagelijks een SyncUp vanuit hun Sprint-lijst. Ze openen het bord, bekijken blokkades en maken nieuwe taken aan tijdens het gesprek. Voor het maandelijkse webinar voor klanten start de CSM een Zoom-vergadering vanuit een ClickUp-taak, geeft daar presentaties en plaatst later de Zoom-opnamelink in dezelfde taak, zodat sales en support het gesprek kunnen terugkijken zonder opnieuw om de link te hoeven vragen.

💡 Leuk weetje: Onderzoek wijst uit dat tot een derde van alle vergaderingen overbodig is en dat inefficiënte vergaderingen een belangrijke belemmering vormen voor de productiviteit. Tools die discussies koppelen aan taken helpen die verspilling te verminderen.

Functie #3: ClickUp Brain en AI Notetaker

Gebruik ClickUp Brain om direct samenvattingen te genereren van uw verslagen van vergaderingen

ClickUp Brain en ClickUp AI Notetaker sluiten de cirkel tussen 'we hebben erover gesproken' en 'het staat in het systeem'.

AI Notetaker kan automatisch deelnemen aan uw vergaderingen, notulen maken, belangrijke beslissingen markeren en actiepunten omzetten in ClickUp-taken zodra de vergadering is afgelopen (of u nu een ClickUp SyncUp- of een Zoom-vergadering hebt gehouden).

Gebruik ClickUp AI Notetaker om automatisch aantekeningen van vergaderingen vast te leggen en belangrijke beslissingen te markeren

Van daaruit kan ClickUp Brain lange discussies samenvatten, eigenaren en deadlines voorstellen en documenten en taken op elkaar afstemmen.

Met ClickUp Brain MAX gebruiken teams Talk to Text om updates in te spreken in plaats van tekst te typen.

Gebruik ClickUp Brain MAX's Talk to Text om aantekeningen en instructies te dicteren

Gemiddeld melden ClickUp Brain MAX-gebruikers dat ze 1,1 dag per week besparen, 4 keer sneller werken dan met typen en tot 88% op toolkosten besparen door meerdere AI-helpers in één werkruimte te combineren.

ClickUp Brain MAX werkt ook op premium AI-modellen zoals Brain, Gemini, OpenAI, DeepSeek en Claude. Terwijl u spreekt, voert het een bewerking uit van de tekst voor meer duidelijkheid en een betere toon, en levert vervolgens een gepolijste tekst voor documenten en updates voor Taaken.

📌 Voorbeeld: Na een cross-functioneel planningsgesprek genereert AI Notetaker een samenvatting met beslissingen en actiepunten en maakt vervolgens taken aan voor ontwerp, engineering en analyse in de juiste lijsten. De PM bekijkt snel de samenvatting, past twee deadlines aan en klaar is Kees. Het is niet nodig om punten uit een Zoom-samenvatting te kopiëren naar een aparte projectmanagementtool.

💡 Pro-tip: Wilt u elke keer een consistent samenvattingsformat hebben? Begin dan met sjablonen voor aantekeningen, zodat overdrachten duidelijk en doorzoekbaar blijven.

Hier is een perfecte gids over hoe ClickUp Brain het maken van aantekeningen een fluitje van een cent maakt:

Prijzen van ClickUp

📮 ClickUp Insight: In onze enquête gaf 88% van de teams aan al AI te gebruiken om het dagelijkse werk te versnellen. Combineer ClickUp Brain met SyncUp om vergadertijd te verkorten, direct verslagen van vergaderingen te krijgen en beslissingen om te zetten in geautomatiseerde taken, zodat de volgende stappen in ClickUp-taken terechtkomen zonder dat u gegevens handmatig hoeft in te voeren.

Wat is Zoom?

Zoom is een toonaangevend platform voor videoconferenties dat teams, klanten en partners helpt om snel te bellen met betrouwbare video, audio en schermdeling.

Zoom Meetings vormt de kern van Zoom Workplace en biedt u HD-video, chat tijdens vergaderingen, reacties en opnames voor alles, van dagelijkse stand-ups tot wereldwijde webinars.

via Zoom

Op een normale dag kan een projectmanager een Zoom-vergaderlink vanuit Google Agenda openen en zijn scherm delen om een roadmap door te nemen. Gebruikers hebben dan toegang tot de chat van de vergadering voor snelle links en kunnen cloudopnames gebruiken om een deel van de vergadering later terug te kijken.

Daarnaast kan Zoom AI Companion samenvattingen van vergaderingen, actiepunten en follow-up-prompts genereren.

Zoom kan ook worden geïntegreerd met populaire tools zoals Slack, Microsoft Teams en Google Workspace, zodat u Zoom-vergaderingen kunt plannen, opnames kunt delen en basisopvolging kunt blijven uitvoeren via de apps die uw team al gebruikt.

Klantbeoordelingen en recensies:

G2: 4,5/5 (54.000+)

Capterra: 4,6 (14.000+)

Zoom-functies

Zoom richt zich op het uitvoeren van soepele video-gesprekken en helpt teams om na die gesprekken op één lijn te blijven met AI-samenvattingen, opnames en chat.

Functie #1: AI Companion voor aantekeningen en actiepunten

Via Zoom

De AI Companion van Zoom luistert tijdens Zoom-vergaderingen en stelt na afloop van het gesprek een gestructureerd verslag op met hoofdstukken, belangrijke punten en voorgestelde actiepunten.

Hosts kunnen deze samenvattingen bekijken en bewerken op de pagina Samenvattingen in Zoom, ze delen met deelnemers en de content gebruiken om vervolge-mails of interne updates op te stellen.

📌 Voorbeeld: Een customer success manager organiseert een driemaandelijkse bedrijfsbeoordeling. Na het gesprek genereert AI Companion een samenvatting met beslissingen en volgende stappen. De manager past een paar regels aan, stuurt deze naar de klant en geeft vervolgens de belangrijkste actiepunten door aan zijn projectmanagementtool om de uitvoering bij te houden.

💡 Pro-tip: Als u een speciale tool voor het vastleggen van informatie nodig hebt, kunnen AI-notitieprogramma's voor Zoom sprekers en onderwerpen automatisch taggen voor deelbare samenvattingen.

Functie #2: Kalender en planning

Via Zoom

Met Zoom kunt u eenvoudig vergaderingen plannen vanuit de tools die u al gebruikt. Met Zoom Scheduler en agenda-add-ons kunt u met een paar klikken uw beschikbaarheid publiceren, boekingslinks delen en Zoom-vergaderlinks toevoegen aan Google Agenda of Microsoft 365-gebeurtenissen.

Deelnemers kiezen een tijdslot, ontvangen automatische herinneringen en kunnen rechtstreeks vanuit hun uitnodiging voor de kalender deelnemen.

📌 Voorbeeld: Een partnermanager stuurt een Scheduler-link naar klanten van ondernemingen. Zij kiezen een tijdstip voor de vergadering, de gebeurtenis wordt in beide kalenders geplaatst met de Zoom-link als bijlage, en er worden automatisch herinneringen per e-mail verstuurd – zonder heen en weer te moeten mailen om de beschikbaarheid te bevestigen.

💡 Leuk weetje: uit de Work Trend Index van Microsoft blijkt dat werknemers ongeveer elke twee minuten worden gestoord – dat zijn ongeveer 275 onderbrekingen per dag door vergaderingen, e-mails en chats.

Functie #3: Teamchat en samenwerking rond gesprekken

Via Zoom

Zoom Team Chat biedt kanalen en DM's waar teams tussen vergaderingen door kunnen blijven communiceren, bestanden kunnen delen en belangrijke threads kunnen vastmaken.

Tijdens Zoom-vergaderingen kunnen deelnemers gebruikmaken van chatfuncties, Whiteboards en annotaties terwijl ze hun scherm delen, om beslissingen in realtime te verduidelijken. Cloudopnames leggen de sessie vast, zodat iedereen die deze heeft gemist, later kan terugkijken wat er is gebeurd.

📌 Voorbeeld: Een verspreid productteam neemt een prototype door tijdens een Zoom-gesprek en maakt daarbij korte aantekeningen en links in de chat van de vergadering. Daarna vastmaken ze de samenvatting in Team Chat en voegen ze de cloudopname toe als bijlage, zodat nieuwe belanghebbenden snel op de hoogte kunnen worden gebracht zonder dat er nog een gesprek hoeft te worden gepland.

💡 Pro-tip: voor soepelere presentaties en probleemoplossing bevat deze gids voor schermdelingssoftware tips voor de installatie en best practices.

Prijzen van Zoom

Basis: Gratis

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business : $ 21,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

💡 Pro-tip: als u de limieten van het abonnement en de opslagruimte voor opnames afweegt, helpt deze prijsoverzicht van Zoom u om de functies af te stemmen op uw budget.

Zoom vs. ClickUp SyncUp: functies vergeleken

Laten we nu eens kijken naar Zoom vs. ClickUp SyncUp, functie voor functie, om te zien welke tool voor vergaderingen het beste bij uw dagelijkse werk past.

ClickUp

Met ClickUp SyncUp start u videogesprekken rechtstreeks vanuit lijsten, weergaven of taken. Uw sprintbord, backlog of roadmap is al geopend wanneer de vergadering begint, zodat u in realtime statussen kunt bijwerken, toegewezen personen kunt toevoegen en deadlines kunt aanpassen.

Omdat SyncUps in ClickUp is geïntegreerd, vinden teamcommunicatie, projectmanagement en stand-ups plaats in dezelfde werkruimte in plaats van verspreid over verschillende tabbladen.

Zoom

Zoom is in de eerste plaats ontwikkeld voor live videogesprekken. Teams kunnen Zoom-vergaderingen organiseren met HD-video, schermdeling, breakout rooms en chat, wat goed werkt voor stand-ups op afstand en snelle check-ins.

Maar uw borden en trackers bevinden zich meestal in een andere tool, dus u schakelt nog steeds tussen Zoom en uw systeem voor projectmanagement om taken, eigenaren en tijdlijnen te bekijken.

🏆 Winnaar: ClickUp wint voor terugkerende stand-ups en interne updates waarbij je videogesprekken en updates over projecten op één plek wilt hebben.

Functie #2: Van vergaderaantekeningen tot geautomatiseerde taakaanmaak

ClickUp

ClickUp Brain en AI Notetaker helpen je om zonder extra administratief werk van vergadernotities naar actie over te gaan. AI Notetaker kan deelnemen aan Zoom-vergaderingen of SyncUps, slimme samenvattingen maken en vergadernotities produceren met actiepunten die rechtstreeks naar ClickUp-taken linken.

Van daaruit kunt u automatisering gebruiken om eigenaren toe te wijzen, deadlines in te stellen en aantekeningen over vergaderingen en follow-ups in dezelfde werkruimte bij te houden.

Zoom

De AI Companion van Zoom kan samenvattingen van vergaderingen genereren, belangrijke gespreksonderwerpen markeren en vervolgtaaken voorstellen na een Zoom-vergadering.

Deze zijn handig om te onthouden wat er is gezegd, maar ze moeten nog steeds worden overgezet naar uw projectmanagementtool, hetzij via integraties, hetzij handmatig kopiëren en plakken. Dat voegt een extra stap toe tussen "we hebben besloten" en "dit is nu een bijgehouden Taak met een eigenaar".

🏆 Winnaar: ClickUp wint vanwege de automatisering bij het aanmaken van taken en het bijhouden van aantekeningen over vergaderingen, samenvattingen en taken op één plek in plaats van in aparte apps.

Functie #3: Teamcommunicatie en asynchrone samenwerking

ClickUp

ClickUp combineert SyncUps, ClickUp Chat, Documents en Whiteboards in één werkruimte. Teams kunnen snel een SyncUp houden, follow-ups doen met threads in ClickUp Chat en berichten of opmerkingen met één klik omzetten in taken.

Voor asynchrone samenwerking kunt u schermopnames delen met ClickUp Clips en Brain lange updates laten samenvatten. Zo kunnen mensen op hun eigen tempo bijblijven zonder afhankelijk te zijn van nog een vergadering.

Zoom

Zoom biedt krachtige samenwerkingsmogelijkheden tijdens vergaderingen: chat, reacties, polls en Whiteboards tijdens vergaderingen maken live sessies interactiever. Zoom Team Chat houdt gesprekken gaande tussen gesprekken door met kanalen en DM's.

Beslissingen en gekoppelde links moeten echter nog steeds worden overgenomen in uw projectmanagement- en documentatietools, wat betekent dat de context kan veranderen zodra de vergadering is afgelopen.

🏆 Winnaar: ClickUp wint omdat het teamcommunicatie, asynchrone updates en projectmanagement op één plek samenbrengt.

Functie #4: Scherm delen en schermopnames delen

ClickUp

In een SyncUp kunt u uw scherm rechtstreeks vanuit ClickUp delen om taken, dashboards of documenten door te nemen. Als u asynchrone uitleg nodig hebt, kunt u met ClickUp Clips snel scherm- of spraakvideo's opnemen en deze delen binnen taken, documenten of chat.

Alle clips en SyncUps worden samen met transcripties en opmerkingen opgeslagen in de Clips Hub, zodat schermopnames gekoppeld blijven aan het werk dat ze toelichten.

Zoom

Zoom is uitstekend geschikt voor live schermdeling en lange opnames. U kunt Zoom-vergaderingen opnemen op lokale of cloudopslagruimte en de link naar deelnemers of belanghebbenden sturen. Dat maakt het ideaal voor demo's, trainingen en klantgerichte sessies.

Maar de opnamelinks staan meestal in e-mails, chats of tools voor opslagruimte, en niet in de taken of projectplannen waar ze later nodig zijn.

🏆 Winnaar: Gedeelde eerste plaats. Zoom is sterk in lange live sessies en webinars, terwijl ClickUp beter is voor het delen van schermopnames direct binnen taken en documenten.

📖 Lees ook: Beste platforms voor chatten

Functie #5: Vergaderingen plannen en werken met kalenders

ClickUp

Met ClickUp kunt u vergaderingen plannen waarin u uw werk beheert. Gebruik de kalenderweergave om taken en gebeurtenissen samen te bekijken en gebruik vervolgens de ClickUp-Zoom-integratie om Zoom-vergaderingen te starten vanuit taken of Zoom-links in taakopmerkingen te plaatsen wanneer een gesprek begint.

Op de manier kunt u vergaderingen plannen, deelnamelinks als bijlagen toevoegen en follow-ups bijhouden in dezelfde projectmanagementtool, in plaats van met meerdere kalenders te moeten jongleren.

Zoom

Zoom kan worden geïntegreerd met Google Agenda, Outlook en andere planningstools, zodat u met één klik Zoom-links aan gebeurtenissen kunt toevoegen.

Met Zoom Scheduler en gekoppelde boekingslinks kunt u eenvoudig uw beschikbaarheid delen met klanten of partners en worden vergaderingen automatisch in ieders kalender geplaatst. Voor externe gesprekken en klantgerichte sessies voelt deze werkstroom vertrouwd en efficiënt aan.

🏆 Winnaar: Gedeelde eerste plaats. Zoom wint op het gebied van externe planning en boekingswerkstroom, terwijl ClickUp beter is als u vergaderingen wilt plannen vanaf dezelfde plek waar u taken beheert.

📖 Lees ook: Hybride communicatie op de werkplek

Functie #6: Zichtbaarheid in het werk na vergaderingen

ClickUp

ClickUp Dashboards geven leidinggevenden realtime zichtbaarheid in wat er na vergaderingen gebeurt. U kunt werklasten, burndown-grafieken, snelheid en aangepaste KPI's bijhouden op basis van de taken die zijn aangemaakt of bijgewerkt in SyncUps en AI Notetaker-aantekeningen.

Omdat rapportages worden gegenereerd op basis van live ClickUp-taken, is het eenvoudig om te zien of vergaderingen daadwerkelijk projecten vooruit helpen of alleen maar de kalender vullen.

Zoom

Zoom biedt analyses van vergaderingen, zoals het aantal deelnemers, de gesprekskwaliteit en het gebruik van functies. Dit maakt het erg handig voor IT- en operationele teams.

Maar zonder een aparte rapportagestack worden die gegevens niet gekoppeld aan projectresultaten, sprintstatus of leveringsdata. Je hebt nog steeds een andere tool nodig om de impact van Zoom-vergaderingen op het echte werk te begrijpen.

🏆 Winnaar: ClickUp wint duidelijk op het gebied van zichtbaarheid na vergaderingen, door vergadergerelateerde veranderingen direct te koppelen aan werk en capaciteit.

📖 Lees ook: Audio opnemen in Zoom

ClickUp vs. Zoom op Reddit

Reddit-gebruikers zeggen dat deze tools verschillende doelen dienen. Zoom brengt mensen snel bij elkaar, terwijl ClickUp beslissingen omzet in werk dat je kunt bijhouden.

Veel gebruikers van ClickUp waarderen de werkstroomen voor het omzetten van vergaderingen in acties:

Er wordt een document aangemaakt in ClickUp met een Overzicht, belangrijke punten, volgende stappen en belangrijke onderwerpen... allemaal mooi in format gebracht en gemakkelijk te lezen.

Er wordt een document aangemaakt in ClickUp met een Overzicht, belangrijke punten, volgende stappen en belangrijke onderwerpen... allemaal mooi in format gebracht en gemakkelijk te lezen.

Voor Zoom benadrukken Redditors de betrouwbaarheid en bekendheid, vooral bij externe partijen:

Als je met externe partijen werkt, is Zoom de veiligste keuze... bijna iedereen is bekend met Zoom en het heeft een zeer eenvoudige gebruikersinterface.

Als je met externe partijen werkt, is Zoom de veiligste keuze... bijna iedereen is bekend met Zoom en het heeft een zeer eenvoudige gebruikersinterface.

Maar anderen leggen een aantekening neer dat AI-samenvattingen details kunnen missen en moeten worden gecontroleerd:

Zoom AI Companion doet zijn werk goed... maar de onnauwkeurigheden en generalisaties kunnen de betekenis van wat er is gebeurd veranderen.

Zoom AI Companion doet zijn werk goed... maar de onnauwkeurigheden en generalisaties kunnen de betekenis van wat er is gebeurd veranderen.

📖 Lees ook: Alternatieven voor Zoom

ClickUp synchroniseert uw werk perfect

Zoom maakt het gemakkelijk en vertrouwd om mensen bij elkaar te brengen. Voor snelle check-ins, clientdemo's en grote webinars biedt het betrouwbare video, eenvoudige deelname en een overzichtelijke werkstroom.

ClickUp daarentegen helpt u al uw communicatie en samenwerking te beheren in één enkele, door AI aangestuurde werkruimte, zodat u en uw team op één lijn blijven.

Het helpt u de voortgang van projecten bij te houden, bestanden te delen en repetitieve taken te automatiseren. U kunt aan de slag met een gratis abonnement en eenvoudig meerdere projecten beheren met behulp van gecentraliseerd taakbeheer en meer dan 1000 ClickUp-integraties. Heeft u een lijst met uitvoerbare taken? ClickUp helpt u deze te voltooien met zijn projecttracking en geautomatiseerde werkstroom voor het aanmaken van taken.

Beide tools hebben hun sterke punten, maar als u op zoek bent naar een tool die u helpt bij het bijwonen van vergaderingen, het beheren van werkstroomen en het prioriteren van het bijhouden van taken, dan is ClickUp de ideale tool voor u.

Ervaar zelf hoe het is om alles op één plek te hebben door u gratis aan te melden bij ClickUp! Geen rommel. Geen geschakel tussen tabbladen om projecten te beheren. Gewoon een tool die met u meewerkt, niet tegen u.