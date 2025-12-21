Hoe u Galaxy AI-prompts kunt gebruiken voor creativiteit en productiviteit

Galaxy AI is niet alleen een verzameling slimme functies, het is een creatieve copiloot die rechtstreeks in uw Samsung-apparaat is ingebouwd. Met de juiste prompts kunt u ideeën opstellen, gedachten ordenen en ruwe aantekeningen omzetten in gepolijste content.

Galaxy AI-prompts komen goed van pas wanneer u een creatieve vonk nodig hebt. Loopt u vast bij het bedenken van een kop? Het kan binnen enkele seconden tien opties genereren. Hebt u inspiratie nodig voor een ontwerp? Het kan variaties schetsen of nieuwe invalshoeken voorstellen.

Plan zelfs schema's of reisroutes met één enkele, goed opgestelde prompt.

Deze gids laat u stap voor stap zien hoe u Galaxy AI-prompts kunt gebruiken om al dat werk te doen. U leert welke prompts het beste werken, hoe u ze moet formuleren en hoe u het creatieve en productieve potentieel van uw Galaxy-apparaat kunt benutten.

Wat is Galaxy AI?

via Galaxy AI

Galaxy AI is Samsungs suite van on-device en cloud-aangedreven kunstmatige intelligentiefuncties die zijn ingebouwd in zijn telefoons, tablets en laptops. Het biedt tools voor schrijven, het genereren van afbeeldingen, ondersteuning voor video en dagelijkse content-taaken.

De AI-marketingtool heeft een functie voor generators en assistenten die je kunt combineren voor verschillende taken, waaronder:

Live vertalen: vertaalt gesprekken in realtime, zodat u op natuurlijke wijze in verschillende talen kunt communiceren.

Chatassistentie: herschrijft uw berichten in verschillende stijlen voor duidelijkere communicatie.

Interpreter: Is een provider voor tweerichtingsvertaling op een gesplitst scherm voor face-to-face gesprekken.

Notitiehulp: vat aantekeningen samen, maakt sjablonen en formatteert tekst automatisch.

Transcript assist: zet spraakopnames om in duidelijke transcripties en samenvattingen

Cirkel om te zoeken: hiermee kunt u alles op uw scherm omcirkelen om het direct op te zoeken.

Generatieve bewerking: verwijdert objecten of breidt achtergronden uit met behulp van AI-beeldgeneratie.

Foto-assistent: verbetert afbeeldingen en stelt bewerkingen voor met één tik

Schets naar afbeelding: zet eenvoudige schetsen om in realistische afbeeldingen

AI-toetsenbordassistentie: suggereert duidelijkere, meer gepolijste tekst terwijl u typt

AI-samenvattingen: verkort lange artikelen of documenten tot snelle, leesbare samenvattingen

Hybride AI: combineert snelle verwerking op het apparaat met geavanceerde cloudgebaseerde intelligentie

Hoe werken Galaxy AI-prompts?

Galaxy AI-prompts fungeren als instructies die het systeem vertellen wat u wilt dat het produceert, vormgeeft of verfijnt.

Wanneer u een prompt typt, gebruikt het platform deze om het format, de toon, de lengte en het doel van de door u gewenste output te begrijpen. Dit geldt voor schrijven, samenvattingen, planning en het genereren van afbeeldingen.

Een duidelijke schrijfprompt helpt Galaxy AI om de kerntaak te identificeren, of u nu een gestructureerd overzicht, een korte samenvatting, een gepolijst concept of een visueel concept nodig hebt. Het systeem bouwt vervolgens het resultaat op rond de details die u verstrekt, dus hoe dichter uw prompt bij uw doel ligt, hoe nauwkeuriger en bruikbaarder de output wordt.

Waarom Galaxy AI-prompts nuttig zijn

Galaxy AI-sjablonen voor prompts verbeteren de kwaliteit en focus van wat het platform creëert, waardoor ze waardevol zijn voor creatieve en werkgerelateerde taken. Ze helpen bij:

De gewenste toon, structuur en format van geschreven output instellen

Extra informatie omzetten in duidelijke samenvattingen of overzichten

Begeleiding bij campagneconcepten en richtlijnen voor content

Details toevoegen voor krachtigere beeldgeneratie

Minder tijd besteden aan het verfijnen of herwerken van concepten

Ondersteuning van snellere voortgang in verschillende rollen en projecten

Soorten Galaxy AI-prompts

Hier zijn 25 Galaxy AI-prompts, geordend op gebruikssituatie. 📝

Prompts voor het aanmaken van content

via Galaxy AI

Maak een schets van een blogpost van 900 woorden over ethisch AI-gebruik in klaslokalen. Voeg H2- en H3-koppen toe, praktijkvoorbeelden uit instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs, mogelijke zorgen van docenten en korte intro- en outro-secties. Herschrijf dit concept om de duidelijkheid en de werkstroom te verbeteren. Behoud de oorspronkelijke betekenis, maar maak omslachtige zinnen korter, corrigeer onhandige overgangen, verbeter de alinea-indeling en zorg voor een consistente toon in het hele tekst. Maak vijf intro's voor e-mailnieuwsbrieven (elk 70-90 woorden) over opkomende trends op het gebied van digitale creativiteit. Varieer de toon: één inspirerend, één datagestuurd, één gericht op gesprekken, één provocerend en één gericht op storytelling. Schrijf een YouTube-script van 5 minuten waarin je uitlegt hoe je lange content kunt hergebruiken in korte clips. Voeg tijdcodes toe voor de bewerking van foto's, suggesties voor de eerste 10 seconden en drie bruikbare tips. Ontwikkel 10 ideeën voor LinkedIn-berichten voor een maker die de basisprincipes van personal branding onderwijst. Mix formaten: drie educatieve threads, drie snelle tips, twee berichten die mythes ontkrachten en twee achtergrondinzichten.

Marketing- en socialemediaprompts

via Galaxy AI

Maak een Instagram-contentkalender voor 30 dagen voor een wellnessmerk dat een nieuwe lijn supplementen lanceert. Neem wekelijkse thema's op, een mix van Reels/carrousels/Stories, kaders voor bijschriften en optimale tijdstippen voor het plaatsen van berichten voor een gezondheidsbewust publiek. Schrijf vijf variaties op Facebook-advertenties voor een app voor het leren van talen, gericht op drukbezette professionals. Maak één bewustmakingsadvertentie, twee advertenties waarin de functies worden benadrukt en twee conversieadvertenties met tijdelijke aanbiedingen. Houd elke advertentie onder de 125 tekens. Genereer 12 opvallende TikTok-hooks voor video's met tips over productiviteit. Houd elke hook onder de 10 woorden, gebruik patroononderbrekingen en voeg opties toe voor zowel tekstoverlays als gesproken openingen. Ontwikkel een merkstemgids voor een premium koffieabonnement. Definieer 4-5 kernkenmerken van de stem, geef voor elk kenmerk wat wel en niet te doen is, voeg 8-10 voorbeeldzinnen toe en vergelijk deze met voorbeelden van de stem van concurrenten. Schrijf zeven Instagram-bijschriften (100-150 tekens) voor een duurzame lancering van strandkleding voor de zomer. Gebruik milieuvriendelijke materialen, voeg duidelijke CTA's toe, voeg 2-3 relevante hashtags toe en varieer het energieniveau.

Prompts voor onderwijs en leren

via Galaxy AI

Maak van deze verspreide aantekeningen een gestructureerde studiegids. Organiseer ze met duidelijke koppen, zet alinea's om in opsommingstekens, markeer belangrijke termen en voeg aan het einde een korte checklist met vijf punten toe. Leg fotosynthese uit aan leerlingen van groep 7 in conversatietaal. Deel het op in 4-5 eenvoudige stappen, gebruik een herkenbare analogie, vermijd wetenschappelijk jargon en voeg een samenvatting van één zin toe die ze kunnen onthouden. Maak een lesplan van 45 minuten over digitale privacy voor middelbare scholieren. Neem leerdoelen, een discussiestarter van 10 minuten, twee praktische activiteiten, reflectievragen en een huiswerkopdracht op in het lesplan. Vat dit 12 pagina's tellende onderzoeksrapport over klimaatverandering samen in een uitleg van 150 woorden voor eerstejaarsstudenten. Haal drie belangrijke bevindingen eruit, leg de methodologie kort uit en voeg context toe over waarom dit onderzoek belangrijk is. Genereer 10 meerkeuzevragen over de Tweede Wereldoorlog, met betrekking tot data, belangrijke figuren en belangrijke gebeurtenissen. Neem drie gemakkelijke, vier gemiddelde en drie moeilijke vragen op, met de juiste antwoorden en korte uitleg.

Prompts voor productiviteit en werkstroom

via Galaxy AI

Zet deze vergadernotities om in een gepolijste projectbriefing. Structureer met duidelijke secties: projectdoelen, reikwijdte, driestappen tijdlijn, belangrijkste deliverables met specificaties, belanghebbenden, budget en onopgeloste vragen. Ontwerp een wekelijkse planningssjabloon voor een freelance ontwerper die 4-6 actieve klanten beheert. Voeg secties toe voor projecttaken, deadlines van klanten, administratief werk, follow-upherinneringen en een systeem voor de rangschikking van prioriteiten. Schrijf een zesstappenplan voor het beheren van revisieverzoeken van klanten in meerdere feedbackrondes. Maak het bruikbaar met sjablonen voor elke stap, voeg tips voor versiebeheer toe en voeg een beslissingsboom toe voor scope creep. Vat dit transcript van een vergadering van 45 minuten samen in een overzichtelijk actiedocument. Haal de genomen beslissingen eruit, maak een lijst van de volgende stappen met toegewezen eigenaars, identificeer belemmeringen waarvoor leidinggevenden moeten worden ingeschakeld en noteer eventuele uitstaande items. Maak drie professionele versies van 50, 100 en 150 woorden voor een marketingconsultant. Gebruik een zelfverzekerde maar toegankelijke toon, benadruk expertisegebieden, vermeld opmerkelijke resultaten en houd de taal helder.

Prompts voor het genereren van afbeeldingen

via Galaxy AI

Genereer een geïllustreerd stadsgezicht met wolkenkrabbers in silhouet bij zonsondergang. Gebruik een digitale schilderstijl, warme oranje en paarse kleurverlopen in de lucht, zachte atmosferische nevel en een vredige maar energieke sfeer. Maak een productfoto van een luxe parfumflesje op een minimalistische witte achtergrond. Voeg zachte schaduwen, gerichte belichting vanaf de linkerkant, subtiele glasreflecties, een gouden accentdop en elegante serif-typografie op het label toe. Ontwerp een illustratie van een jonge uitvinder: een 12-jarige met een nieuwsgierige uitdrukking, warrig haar, een veiligheidsbril op het voorhoofd, een spijkerjasje met patches, een rugzak vol gereedschap, warme aardetinten en een strakke vectorstijl die geschikt is voor animatie. Genereer een rustige bosachtergrond voor uw desktop in 4K-resolutie. Voeg hoge dennenbomen toe, zacht ochtendzonlicht dat door de vertakkingen schijnt, lichte mist bij de grond, een rijk groen kleurenpalet, een geringe scherptediepte en focus op de voorgrond. Creëer een futuristische werkruimte met een professional die aan een minimalistisch zwevend bureau werkt. Voeg doorschijnende holografische displays toe die datavisualisaties tonen, blauw-witte sfeerverlichting, strakke technologie, planten voor warmte, een gevoel van focus en innovatie.

Tips voor het optimaliseren van Galaxy AI-prompts

Om de beste resultaten uit Galaxy AI te halen, is een doordachte prompt-engineering vereist.

Hier zijn enkele sleutelstrategieën om de kwaliteit van uw output te maximaliseren:

Geef uw limieten vooraf aan: plaats het aantal woorden, formatvereisten en toonspecificaties aan het begin van uw prompt. Galaxy AI geeft prioriteit aan vroege instructies en levert nauwkeurigere resultaten wanneer limieten voorop staan.

Gebruik de 'slechte voorbeeld'-techniek: laat Galaxy AI zien wat u niet wilt naast wat u wel wilt. 'Vermijd bedrijfsjargon zoals synergie' levert betere teksten op dan vage verzoeken zoals 'informele toon'.

Voeg een kwaliteitscontrole toe: Sluit complexe prompts af met 'Identificeer, voordat u reageert, de drie belangrijkste elementen van dit verzoek'. Galaxy AI zal beter prioriteiten stellen en misverstanden opmerken voordat het output genereert.

Gebruik complexe prompts in lagen: vraag eerst om een overzicht, bekijk dit en vraag vervolgens om uitbreiding. Zo worden structurele problemen vroegtijdig opgemerkt en worden betere eindresultaten behaald.

Test eerst met extreme gevallen: voer uitdagende scenario's (technische diepgang, ongebruikelijke formaten) uit voordat je routinetaken uitvoert. Als het goed omgaat met complexiteit, zal het uitblinken in eenvoudigere verzoeken.

💡 Pro-tip: Gebruik negatieve AI-prompts. 'Schrijf dit zonder bedrijfsjargon' of 'leg dit uit, maar gebruik geen technische termen' helpt je om generieke AI-rommel te vermijden.

Veelgemaakte fouten die u moet vermijden

Galaxy AI werkt goed met duidelijke aanwijzingen, maar bepaalde gewoontes leiden de output in de verkeerde richting. Dit is wat je moet vermijden.

Fout ❌ Wat gaat er mis 🚩 Doe dit in plaats daarvan ✅ Prompts die lezen als gedachten, niet als taken AI pikt fragmenten op en produceert rommelige, onscherpe output. Schrijf het verzoek als een duidelijke instructie, niet als een brainstorm. Doelen halverwege de prompt wijzigen De output combineert niet-gerelateerde intenties (bijv. samenvatting + script + bijschrift). Beperk je tot één doel per prompt om de resultaten overzichtelijk te houden. Vragen om toon, maar geen richting geven AI gebruikt standaard een neutrale, middelmatige stem. Vermeld de sfeer, het tempo of de persoonlijkheid die u wilt. Trefwoorden zonder hiërarchie verstrekken AI legt te veel nadruk op willekeurige woorden en negeert prioriteiten Maak duidelijk wat het belangrijkst is en wat optionele details zijn Formaten aanvragen die elkaar tegenspreken Tegenstrijdige instructies leiden tot een inconsistente structuur Stem het format en het doel op elkaar af (bijv. overzicht versus alinea). Beperkingen overslaan voor creatieve taken Beeld- en schrijfuitvoer worden vaag of te letterlijk Limieten toevoegen: stijl, hoek, kadrering, lengte of focus Het gebruik van stopwoorden die de bedoeling verwarren AI interpreteert voorbehouden ('misschien', 'soort van', 'een beetje') verkeerd. Schrijf duidelijke, beslissende instructies Feedback geven zonder een nieuwe richting AI herhaalt hetzelfde patroon met kleine aanpassingen Geef aan wat er moet worden gewijzigd en wat moet worden behouden.

Beperkingen van Galaxy AI

Galaxy AI is betrouwbaar voor dagelijkse creatieve en productiviteitstaken, maar heeft nog steeds beperkingen die de vorm van het resultaat bepalen. Bijvoorbeeld:

Verschillende functies op Galaxy AI verbruiken kredieten, en beeldtools gebruiken veel kredieten tegelijk. Het is vaak onduidelijk hoeveel een taak gaat kosten totdat je deze hebt uitgevoerd.

Sommige generators (zoals de assistent voor het schrijven van lange teksten ) presteren goed, terwijl andere onderontwikkeld aanvoelen of oppervlakkige, repetitieve output produceren.

Zwakke complexe redeneringen; taken met meerdere stappen (strategieën, kaders, meerlaagse instructies) worden vaak afgevlakt tot oppervlakkige lijsten.

Galaxy AI is niet diep geïntegreerd met tools voor productiviteit of publicatie, dus je hebt nog steeds externe apps nodig voor de daadwerkelijke uitvoering van je werkstroom.

Hoe ClickUp Brain de limieten van Galaxy AI oplost

Galaxy AI helpt je ideeën te genereren, maar blijft niet verbonden met je werk. Het beantwoordt vragen zonder inzicht te hebben in je taken, je projecten, je documenten of de beslissingen die je team al heeft genomen. Die kloof dwingt je om zelf de puzzelstukjes in elkaar te passen, en dat vertraagt je werk.

ClickUp lost dat op als de eerste contextuele AI-werkruimte ter wereld. Je hoeft niet elke keer van tool te wisselen of de achtergrond opnieuw op te bouwen wanneer je een prompt geeft.

Je blijft in één werkruimte en ClickUp Brain begrijpt het werk op het moment dat je erom vraagt. Dit voorkomt ook AI-wildgroei, omdat je niet met meerdere assistenten in verschillende apps werkt. Het biedt 100% context en één plek waar mensen en agents kunnen samenwerken.

Laten we eens kijken hoe het uw dagelijkse werkstroom ondersteunt. 🔄

Krijg antwoorden die zijn gebaseerd op uw echte werk

Bekijk de operationele status en duidelijke volgende stappen binnen uw werkruimte met ClickUp Brain

ClickUp Brain zit in uw taken, documenten, checklists en project-structuren. Wanneer u een vraag stelt, haalt het informatie uit het daadwerkelijke werk dat uw team heeft gemaakt, zoals vereisten, aantekeningen, updates en gekoppelde assets.

Galaxy AI kan dit niet doen omdat het geen toegang heeft tot uw operationele context. En dus zit u vast in een vicieuze cirkel van werkverspreiding, waarbij u van uw Galaxy AI-apparaat naar uw laptop schakelt om naar een bestand te zoeken.

Met Brain is het anders.

Stel dat u een uitbreidingsproject coördineert waarbij meerdere teams betrokken zijn. U vraagt ClickUp Brain om een overzicht te geven van de huidige status op het gebied van engineering, financiën en operations. Het programma bekijkt de activiteiten in uw werkruimte en geeft u een nauwkeurig overzicht van de voortgang, vertragingen en volgende stappen. Dat kunt u vervolgens gebruiken om het management te informeren, tijdlijnen aan te passen en follow-ups toe te wijzen.

ClickUp Brain biedt zijn gebruikers ook toegang tot meerdere premium LLM-modellen zoals ChatGPT, Claude en Gemini, rechtstreeks vanuit ClickUp. Zo kunt u de denkstijl kiezen die u nodig hebt zonder een aparte tool te openen.

Gebruik meerdere LLM's zonder van tool te wisselen via ClickUp Brain.

📌 Probeer deze prompt: Bekijk dit project en vat de belangrijkste risico's, eigenaren en hangende beslissingen samen. Stel vervolgstappen voor voor de volgende beoordeling.

Hier zijn de verschillende manieren waarop je ClickUp Brain kunt gebruiken voor die broodnodige productiviteit:

Stel ClickUp Brain vragen over uw werkruimte

Marketing: Verander een rommelige campagneplanning in Verander een rommelige campagneplanning in ClickUp-document in een gestructureerde briefing die inzichten haalt uit gekoppelde taken en aantekeningen over prestaties uit het verleden.

Techniek: Vraag ClickUp Brain om bugrapporten in uw Sprint te scannen en patronen op verschillende platforms of apparaten te markeren, zodat uw team de onderliggende oorzaken sneller kan verhelpen.

HR en People ops: Zet een lang prestatiegesprek om in een duidelijk groeiplan in een document dat de doelen weerspiegelt die zijn opgeslagen in uw Zet een lang prestatiegesprek om in een duidelijk groeiplan in een document dat de doelen weerspiegelt die zijn opgeslagen in uw ClickUp-taken.

Klantenservice: Vat de meest voorkomende problemen samen uit meerdere supporttickets die aan een functie-taak zijn gekoppeld, zodat uw productteam de echte trend kan zien.

Financiën: Bekijk een prognoseproject en vraag ClickUp Brain om een overzicht te geven van risico's, openstaande acties van eigenaren en aankomende deadlines vóór de maandafsluiting.

💡 Pro-tip: De 'tegenovergestelde' truc werkt. Als iets te formeel is, vraag dan om het te veranderen in 'hoe ik een vriend zou sms'en'. Te informeel? 'Hoe zou ik dit tegen mijn baas zeggen?' Het past zich snel aan.

Beheer uw werk met eenvoudige prompts op BrainGPT

Gebruik ClickUp BrainGPT als uw AI-superassistent voor alle tools en taken

BrainGPT breidt de mogelijkheden van ClickUp Brain nog verder uit door teams toegang te geven tot de krachtigste LLM's en de hoogste prestatieniveau voor complex werk.

Terwijl Galaxy AI u helpt bij het genereren van ideeën, samenvattingen en creatieve output op uw apparaat, is BrainGPT een desktop AI-superapp die in actie komt wanneer u diepere redeneringen, zwaardere analyses of grootschalige contentgeneratie nodig hebt binnen uw werkruimte.

Het levert snellere reacties, output van hogere kwaliteit en een betrouwbaardere verwerking van lange documenten. Het is een perfecte AI-desktopbegeleider voor wanneer uw werkstroom verschuift van mobiele creativiteit naar volledige uitvoering. Binnenkort wordt BrainGPT uw enige AI-laag voor alles, van onderzoek tot actie.

💡 Pro-tip: Net als Brain bevat ook BrainGPT meerdere LLM's. Op deze manier kunt u elke AI-tool gebruiken voor zijn superkrachten en ze aanpassen aan uw gebruikssituatie, zoals: Strategische verhalen hebben een betere werkstroom door Claude

Klantgericht schrijven wordt mooi aangescherpt via ChatGPT .

Onderzoek en technische analyses worden overzichtelijker dankzij Gemini .

Hoogwaardige synthese werkt betrouwbaar via DeepSeek

Beeldgeneratie en taken die 100% werkcontext vereisen via ClickUp Brain Schakel tussen LLM's binnen ClickUp Brain om uw AI-ervaring te personaliseren.

Werk slimmer met taken, bestanden en webbronnen

Verzamel bestanden, taken en documenten uit alle verbonden apps in één weergave met ClickUp Enterprise Search

U kunt ClickUp Enterprise Search in BrainGPT gebruiken om gegevens uit uw gekoppelde tools, zoals GitHub, Google Drive en SharePoint, op te halen en de resultaten direct naast uw projecttaken weer te geven. Zo kunt u uw digitale werkruimte als één uniforme kennisbank gebruiken.

Stel dat u een compliance-audit plant. U vraagt BrainGPT: 'Geef een lijst met alle documenten met betrekking tot GDPR-compliance uit Google Drive, SharePoint en eerdere audittaken. ' BrainGPT geeft een geconsolideerde lijst weer, zodat u deze direct aan uw compliance-taak kunt toevoegen.

Zet gesproken gedachten om in uitvoerbaar werk

Zet spraak direct om in tekst met Talk to Text in ClickUp BrainGPT

Brain MAX bevat ClickUp Talk to Text: u spreekt, en het programma typt en formatteert, waardoor u 400% sneller kunt werken. Druk gewoon op de snelkoppeling en er verschijnt een zwevende balk onderaan uw scherm. U spreekt, en ClickUp Brain MAX zet uw spraak om in tekst.

Stel dat u een proces aan het beoordelen bent en wilt brainstormen over de formulering voor een nieuw SOP-gedeelte. U drukt op uw snelkoppeling, spreekt uw conceptparagraaf in, wacht tot Brain MAX deze heeft getranscribeerd en plakt de tekst rechtstreeks in een document. U denkt hardop na en legt gepolijste tekst vast zonder uw werkstroom te onderbreken.

Ontketen uw creatieve potentieel door taken te automatiseren met Agents.

ClickUp AI Agents zijn ontworpen om repetitieve, tijdrovende taken uit handen te nemen, zodat u zich kunt blijven concentreren op creatief en strategisch werk.

Gebruik vooraf gebouwde of maak aangepaste ClickUp AI Autopilot Agents

In tegenstelling tot handmatige werkstroomen of standalone tools werken deze agents 'altijd in context, altijd aan', luisteren ze naar vragen, brengen ze inzichten naar boven, genereren ze rapporten en beheren ze werkstroomen automatisch.

Terwijl Galaxy AI je creativiteit op je apparaat biedt (schrijfprompts, afbeeldingen, herschrijven van tekst en ideevorming), zetten ClickUp AI Agents wat je genereert om in bruikbaar, georganiseerd werk. Ze helpen bij het opstellen van taken, het beheren van deadlines, het samenvatten van beslissingen en het synchroniseren van alles, waardoor ze de kloof tussen inspiratie en uitvoering overbruggen.

Maak kennis met ClickUp: The Productivity Galaxy

Frisse ideeën voelen altijd goed, vooral wanneer ze precies op het juiste moment komen, wanneer uw werk een duwtje in de rug nodig heeft.

Galaxy AI-prompts helpen je dat momentum vorm te geven, je gedachten in beweging te houden en dagelijkse taken iets gemakkelijker te maken. Zodra je doorhebt hoe je je prompts kunt sturen, beginnen je creativiteit en productiviteit voorspelbaarder te worden en minder als een worsteling te voelen.

ClickUp biedt u de ruimte om die ideeën verder uit te werken.

U plant, schrijft, creëert en organiseert alles op één plek, en ClickUp Brain + Brain MAX blijft verbonden met uw daadwerkelijke werk. Ze lezen uw taken, halen informatie uit uw documenten, begrijpen uw tijdlijnen en helpen u sneller te handelen zonder de context te verliezen. Dat is waar al uw inspanningen op het gebied van prompts hun vruchten afwerpen.

