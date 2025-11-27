Beste alternatieven voor Sage Intacct voor moderne financiële teams

Heb je ooit het gevoel gehad dat je leven wordt beheerst door spreadsheets, e-mailthreads en goedkeuringen die verspreid zijn over verschillende tools? Als Sage Intacct onder druk komt te staan door de behoeften van meerdere entiteiten, geavanceerde rapportageverzoeken of nieuwe integraties, is het tijd om alternatieven te verkennen.

Het doel is niet om uw toolgebruik van de ene op de andere dag te vervangen. Het doel is om een ERP-systeem te vinden dat aansluit bij strenge auditvereisten, financiële beheersmaatregelen en de realiteit van teams die in meerdere sectoren werken.

In deze gids worden betrouwbare boekhoudsoftwareopties voor consolidatie, projectboekhouding en compliance-intensieve werkstroommethoden met elkaar vergeleken. U ziet de sterke punten, voor- en nadelen en wat u kunt verwachten bij de migratie.

U zult ook zien hoe ClickUp naast uw grootboek kan fungeren als een financiële operationele laag, waarbij taken, goedkeuringen, afsluitingschecklists en dashboards worden gecentraliseerd.

10 alternatieven voor Sage Intacct in één oogopslag

Hier volgt een korte vergelijking van de beste alternatieven voor Sage Intacct om u te helpen bij het kiezen van de juiste optie op basis van belangrijke functies, prijzen en gebruikersbeoordelingen.

Tool Het meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen* Beoordelingen ClickUp Teams van elke grootte die naast hun ERP ook financiële activiteiten uitvoeren Goedkeuringen en automatiseringen, checklists afsluiten met taken en subtaaken, aangepaste velden en aangepaste statussen, documenten en SOP's met versiegeschiedenis, chat en toegewezen opmerkingen, dashboards voor BvA, contanten en AR-veroudering Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste instellingen voor ondernemingen G2: 4,7/5 (10.500+) Capterra: 4,6/5 (4.500+) NetSuite (Oracle NetSuite) Grote teams die op zoek zijn naar een wereldwijd, multi-entiteit ERP-systeem Consolidaties van meerdere dochterondernemingen en meerdere valuta's, ASC 606-omzetverantwoording, voorraadbeheer en orderafhandeling, projectboekhouding, SuiteAnalytics-dashboards, SuiteApps-integraties Aangepaste prijzen G2: 4,1/5 (4.300+) Capterra: 4,2/5 (1.700+) Acumatica Middelgrote tot grote teams die een flexibel ERP-systeem met krachtige projectboekhouding nodig hebben Projectboekhouding met budgetten en WIP, verdeling en constructie-edities, meerdere bedrijven en consolidaties, op rollen gebaseerde dashboards en geavanceerde rapportage, open API en marktplaatsintegraties Aangepaste prijzen G2: 4,4/5 (1.500+) Capterra: 4,5/5 (300+) Certinia (FinancialForce) Dienstverlenende organisaties op Salesforce PSA en projectboekhouding, facturering op basis van abonnementen en mijlpalen met ASC 606, meerdere entiteiten en meerdere valuta's, Salesforce-native analytics, AppExchange-integraties Aangepaste prijzen G2: 4,1/5 (1.100+) Capterra: 4,0/5 (50+) SAP S/4HANA cloud Ondernemingen die standaardiseren op SAP Wereldwijde boekhouding en compliance, geïntegreerde realtime analyses, SAP BTP-extensies, activaboekhouding en productkostenberekening, op rollen gebaseerde werkruimten en goedkeuringen Aangepaste prijzen G2: 4,0/5 (830+) Capterra: 4,4/5 (350+) Microsoft Dynamics 365 (Business Central / Finance) Microsoft-gerichte teams bij grote organisaties Uniforme GL/AP/AR in projecten, Power BI-rapportage, Power Automate-goedkeuringen en Copilot, native Microsoft 365-integratie, consolidaties voor meerdere bedrijven en basisconsolidaties Betaalde abonnementen vanaf $ 70 per maand per gebruiker G2: 4,0/5 (870+) Capterra: 4,1/5 (190+) Odoo Middelgrote teams met een grootte van 5 tot 25 medewerkers die op zoek zijn naar een modulair ERP-systeem met sterke kostenbeheersing Geïntegreerde boekhouding, voorraadbeheer en MRP, inkoop en projecten, aanpasbare werkstroom, e-commerce en betalingen, integraties van derden Betaalde abonnementen vanaf $ 31,01/maand per gebruiker G2: 4,2/5 (310+) Capterra: 4,1/5 (1.270+) QuickBooks (Online / Enterprise) Kleine tot middelgrote teams met een kleine of middelgrote grootte die upgraden van basisboekhouding Facturering, AP/AR, bankfeeds, tijdsregistratie en projecten, basisvoorraadbeheer, add-ons voor salarisadministratie en betalingen Betaalde abonnementen vanaf $ 19 per maand per gebruiker G2: 4,0/5 (3.550+) Capterra: 4,3/5 (8.170+) Gravity Software Ondernemingen die op zoek zijn naar multi-entity accounting op het Microsoft Power Platform Gecentraliseerde multi-entity GL met intercompany, dimensionale rapportage, Microsoft-ecosysteem-extensies, goedkeuringen en audittrails Betaalde abonnementen vanaf $ 210/maand G2: 4,2/5 (30+) Capterra: onvoldoende beoordelingen Xledger Cloud-native financiële teams met internationale entiteiten Geautomatiseerde AP- en bankafstemming, consolidaties voor meerdere bedrijven en meerdere valuta's, dashboarden voor budgettering en prognoses, ingebouwde werkstroom- en controlesystemen Aangepaste prijzen G2: 4,3/5 (50+) Capterra: onvoldoende beoordelingen

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Sage Intacct?

Het overschakelen naar een nieuw financieel systeem is niet alleen een kwestie van zoeken naar functies. U wilt controle waarop u vandaag kunt vertrouwen, plus ruimte om op te schalen naarmate entiteiten, valuta's en rapportageverzoeken groeien.

Gebruik deze snelle, CFO-vriendelijke checklist om het ideale alternatief voor Sage Intacct voor uw organisatie te kiezen. Het moet het volgende doen:

Verwerk consolidaties van meerdere entiteiten, transacties tussen bedrijven en invoeren in meerdere valuta's zonder workarounds.

Dwing auditklare goedkeuringen, op rollen gebaseerde toegang en voltooide wijzigingslogboeken af.

Lever realtime rapportages met flexibele dashboards

Verdiep u in projectboekhouding, diensten en productie, zodat u geen aparte tools hoeft te gebruiken.

Integreer naadloos met salarisadministratie/HCM, CRM, bankfeeds, onkosten, belastingen en betalingen.

Breng implementatie-inspanningen, totale kosten en het feit dat leveranciers je langdurig ondersteunen in evenwicht.

De beste alternatieven voor Sage Intacct voor financiële teams

Sage Intacct werkt goed voor veel teams, maar is niet altijd de juiste keuze, vooral wanneer er behoefte is aan meerdere entiteiten, geavanceerde rapportage of nieuwe integraties. Hier zijn de sterkste alternatieven om te overwegen, plus hoe ze zich verhouden op het gebied van controle, schaalbaarheid en totale kosten.

1. ClickUp (het beste voor het afhandelen van financiële transacties naast uw ERP)

Centraliseer afsluitingen, goedkeuringen, budgetten en rapportages in één werkruimte met ClickUp voor financiële teams

Veel bedrijven hebben last van werkversnippering: taken, goedkeuringen, bestanden en bewijsmateriaal verspreid over e-mail, spreadsheets, chatten en specifieke bedrijfsapplicaties.

Voeg daar nog eens de wildgroei aan AI aan toe en de dagelijkse processen worden traag en duur.

Teams zijn uiteindelijk afhankelijk van afzonderlijke systemen voor het indienen van verzoeken, goedkeuringen, personeelsbeheer en samenwerking.

ClickUp voor financiële teams lost deze problemen op door goedkeuringen, afsluitingschecklists, documentatie en realtime dashboards naast uw grootboek samen te brengen. Dit helpt financiële teams om processen te standaardiseren, overdrachten te automatiseren en voortgang bij te houden zonder van tool te hoeven wisselen.

Hier volgt een kort overzicht van hoe u verschillende ClickUp-functies kunt gebruiken:

Flexibele, geautomatiseerde goedkeuringen die u zelf beheert met ClickUp-automatiseringen

Bespaar tijd met werkstroomautomatiseringen die zichzelf uitvoeren met behulp van ClickUp-automatiseringen

Voorkom vertragingen aan het einde van de maand door e-mailopstoppingen met ClickUp-automatiseringen, waar het werk zichzelf regelt. Stel eenmalig eenvoudige triggers en acties in en taken blijven doorgaan zonder dat u er voortdurend aan hoeft te herinneren.

📌Voorbeeld. Een factuur van meer dan $ 10.000 wordt doorgestuurd naar FP&A en de controller. Als deze is getagd als 'Rush', wordt de deadline vandaag en verschijnt er een melding in de teamchat. Wanneer er een bijlage met het vereiste bewijs is bijgevoegd, verandert de status in 'Ready to Post' en wordt iedereen hiervan op de hoogte gesteld.

Duidelijkheid en verantwoordelijkheid rond afsluitende ClickUp-taken

Verdeel maandafsluitingen, afstemmingen en goedkeuringen in traceerbare stappen met behulp van ClickUp-taaken

Om de voorbereiding en beoordeling zichtbaar te houden, wijst ClickUp-taak aan elke stap een eigenaar en een deadline toe, met een overzichtelijke interface die laat zien wat er vandaag en morgen moet gebeuren.

Verdeel grote taken zoals bankafschriften, overlopende posten en fluxanalyse met behulp van checklists en subtaaken.

Voeg context toe aan uw werk via aangepaste velden en zorg voor duidelijkheid met duidelijke statussen.

Behandel herhalingen met sjablonen en terugkerende schema's

Volg de voortgang met lijst- of bordweergaven en filter op entiteit of afdeling voor meer zichtbaarheid.

Omdat deze taken naast uw ERP en andere bedrijfsapplicaties staan, voelt het als één systeem in plaats van weer een reeks spreadsheets.

Updates die de werkstroom niet verstoren met ClickUp Chat en Docs

Houd gesprekken en goedkeuringen aan het einde van de maand bij in één gedeelde thread met ClickUp Chat

Houd teams op één lijn door communicatie te centraliseren.

Start een thread in de relevante taak met ClickUp Chat, zodat iedereen de context begrijpt. Koppel uw SOP's in ClickUp Docs aan de versiegeschiedenis, zodat iedereen vanuit één bron werkt.

Voeg bijlagen toe, @wijs een opmerking toe aan de juiste beoordelaar, voeg volgers toe voor zichtbaarheid en nodig indien nodig gasten uit met beperkte toestemming. Auditors kunnen het spoor rustig volgen en op de hoogte blijven zonder extra vergaderingen.

Zo blijven teams met meerdere entiteiten in verschillende tijdzones op één lijn.

Beoordelingen en rapportages die verandering stimuleren met ClickUp dashboards

Visualiseer de voortgang van gesloten afsluitingen, kaspositie en AR-veroudering in één oogopslag met ClickUp Dashboards

Van veroudering tot begroting versus werkelijke cijfers: houd bij wat belangrijk is voor de financiële afdeling met aanpasbare ClickUp-dashboards. Elke widget haalt live gegevens uit taken en aangepaste velden, zodat u nooit naar verouderde cijfers kijkt.

Bekijk de status van taken, achterstallige goedkeuringen en urgente blokkades in één scherm. Als er iets niet klopt, kunt u met één klik naar de taak gaan en het probleem oplossen.

Deel een live link met het management, zodat zij de realiteit in realtime kunnen zien. Geen export van spreadsheets en presentaties nodig.

💡 Pro-tip: Versnel uw afsluiting met ClickUp Brain. Vraag Brain om fluxanalyses, JE-beschrijvingen en roll-forward-checklists op te stellen op basis van de Taak-context, en gebruik vervolgens Talk to Text van ClickUp Brain MAX om ter plekke walkthrough-antekeningen vast te leggen. Gebruik AI-agenten om goedkeurders te pingen, statussen bij te werken wanneer een bijlage is toegevoegd en een overzichtelijke afsluitingssamenvatting voor het management te publiceren – allemaal zonder extra tools. Bespaar uren op maandelijkse evaluaties en variantieanalyses door deze te automatiseren met ClickUp Brain. Samen helpen ClickUp Brain en ClickUp Brain MAX financiële teams elke week uren te besparen door het drukke werk van het opstellen en zoeken te verminderen, zodat u zich kunt concentreren op analyse, kasprognoses en het afsluiten van de boeken in plaats van het herschrijven van updates.

De beste functies van ClickUp

Stuur goedkeuringen en overdrachten met ClickUp-automatiseringen

Houd BvA, contanten, AR-veroudering en voortgang bij ClickUp-dashboards.

Standaardiseer afsluitings- en auditstappen met taken, aangepaste velden, statussen en documenten.

Verzamel inkoopaanvragen en standaardiseer het onboarden van leveranciers via ClickUp formulieren met audittrails.

Houd de samenwerking op één plek met taakopmerkingen, chatten en documenten met versies.

Organiseer het financiële werk per entiteit of afdeling en voer rapportage uit in realtime.

Limieten van ClickUp

De vele functies kunnen de onboarding vertragen, maar gratis cursussen op ClickUp University kunnen helpen.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4600 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over ClickUp

Een G2-recensent zei:

We hebben onze maandafsluiting gestandaardiseerd in ClickUp. Eigenaren en deadlines zijn duidelijk en dashboards tonen wat er nog moet gebeuren zonder dat je updates hoeft bij te houden.

We hebben onze maandafsluiting gestandaardiseerd in ClickUp. Eigenaren en deadlines zijn duidelijk en dashboards tonen wat er nog moet gebeuren zonder dat je updates hoeft bij te houden.

2. Oracle NetSuite (het beste voor wereldwijde, multi-entiteit ERP-diepgang)

via NetSuite

Wanneer bedrijven uitbreiden naar andere entiteiten, valuta's en belastingstelsels, begint de installatie van algemene boekhoudsoftware te kraken. NetSuite is een cloud-ERP-systeem dat is ontwikkeld voor consolidaties van meerdere dochterondernemingen, omzetverantwoording en gedetailleerde controles in meerdere sectoren.

Met deze software krijgen financiële teams één enkele bron van informatie voor bestellingen, facturering, projecten en financieel beheer, plus SuiteAnalytics voor rolgebaseerde weergaven en KPI's.

Waar het het meest helpt, is schaalbaarheid. Eliminaties van meerdere entiteiten, herwaarderingen van meerdere valuta's en lokalisaties zijn standaard, zodat u geen afzonderlijke systemen aan elkaar hoeft te koppelen.

U kunt CRM- en PSA-software (automatisering van professionele diensten) toevoegen om de integratiekosten te verlagen, of uw bestaande systemen behouden en deze verbinden via SuiteTalk en SuiteApps.

De beste functies van NetSuite

Consolideer meerdere entiteiten, meerdere dochterondernemingen en meerdere valuta's met geautomatiseerde eliminaties.

Erken inkomsten met ASC 606-compliance en auditklare schema's

Beheer voorraad en orderafhandeling met vraagplanning en het bijhouden van landed costs.

Houd de projectboekhouding bij met tijd, uitgaven, WIP en winstgevendheid.

Bouw executive en controller weergaven met SuiteAnalytics-werkboeken en dashboards.

Breid het platform uit met SuiteApps en integraties voor belastingen, betalingen en e-commerce.

Limieten van NetSuite

Kan complexiteit introduceren voor kleinere teams die alleen basisboekhoudkundige behoeften hebben.

Implementatie en aangepaste aanpassingen kunnen veel werk vergen zonder ervaren partners.

Geavanceerde modules verhogen de totale kosten en vereisen duidelijke eigendom om te onderhouden.

Prijzen van NetSuite

Aangepaste prijzen

NetSuite-beoordelingen en recensies

G2: 4,1/5 (meer dan 4300 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 1700 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over NetSuite

Een G2-recensent zei:

Ik waardeer het enorm hoe NetSuite het werken in meerdere markten vereenvoudigt. Dankzij de lokalisatiefuncties en integraties is het veel gemakkelijker om wereldwijde projecten te coördineren en handmatige inspanningen te verminderen. De zichtbaarheid die het biedt in zowel de financiën als de werkstroom is ook een groot voordeel om projecten op schema te houden.

Ik waardeer het enorm hoe NetSuite het werken in meerdere markten vereenvoudigt. Dankzij de lokalisatiefuncties en integraties is het veel gemakkelijker om wereldwijde projecten te coördineren en handmatige inspanningen te verminderen. De zichtbaarheid die het biedt in zowel de financiën als de werkstroom is ook een groot voordeel om projecten op schema te houden.

3. Acumatica (het beste voor flexibele ERP voor het middensegment met krachtige boekhouding voor projecten)

via Acumatica

Wanneer een groeiend bedrijf behoefte heeft aan uitgebreidere mogelijkheden op het gebied van projectboekhouding, verdeling en bouw, blinkt Acumatica uit. Het is een cloud-ERP-systeem dat is ontwikkeld voor middelgrote teams die breedte willen zonder afzonderlijke systemen aan elkaar te koppelen.

Financiële leiders krijgen controle over financieel beheer, inkomsten en kosten, terwijl de bedrijfsvoering voorraadbeheer, bestellingen en buitendienst op één plek regelt.

De aantrekkingskracht van Acumatica is de flexibiliteit. U kunt modules toevoegen naarmate uw bedrijf groeit, goedkeuringen in kaart brengen bij uw controles en rapportage uitvoeren per entiteit, project of productlijn. Open API's maken integratie met andere systemen eenvoudig, zodat uw tech stack verbonden blijft.

De beste functies van Acumatica

Voer end-to-end projectboekhouding uit met budgetten, WIP, tijd en onkosten, wijzigingsopdrachten en winstgevendheid.

Beheer de verdeling met bestel-, inkoop- en voorraadbeheer, plus edities voor bouw en productie.

Ondersteuning om meerdere bedrijven, meerdere valuta's en consolidaties te ondersteunen met auditklare goedkeuringen

Bouw op rollen gebaseerde dashboards en KPI's voor controllers, FP&A en operations met geavanceerde rapportage.

Maak verbinding met CRM, e-commerce, belastingen en betalingen via een open API en marktplaatsintegraties van derden.

Limieten van Acumatica

Brede mogelijkheden vereisen mogelijk een door partners geleide implementatie om alles goed op maat te maken.

Planning is nodig om modules en gebruik te beheren, zodat de kosten in overeenstemming zijn met het rendement op investering.

Teams die nog niet bekend zijn met volledig ERP hebben mogelijk tijd nodig om te wennen aan de werkstroom.

Prijzen van Acumatica

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Acumatica

G2: 4,4/5 (meer dan 1500 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Acumatica

Een G2-recensent zei:

Wat ik erg prettig vind aan Acumatica is hoe flexibel en gebruiksvriendelijk het systeem is. Als je eenmaal gewend bent aan de schermen, is het vrij eenvoudig om te navigeren tussen verschillende modules, zoals Projecten, Verdeling en Productie.

Wat ik erg prettig vind aan Acumatica is hoe flexibel en gebruiksvriendelijk het systeem is. Als je eenmaal gewend bent aan de schermen, is het vrij eenvoudig om te navigeren tussen verschillende modules, zoals Projecten, Verdeling en Productie.

4. Certinia (voorheen FinancialForce) (het meest geschikt voor dienstverlenende organisaties op Salesforce)

via Certinia

Certinia is ontwikkeld voor servicegerichte teams die al in Salesforce werken. Het brengt financieel beheer, projectboekhouding en PSA samen op één platform, zodat financiën, levering en verkoop vanuit dezelfde CRM-gegevens werken. Facturering, omzet en gebruik worden op elkaar afgestemd, wat herwerk voor controllers en PMO's vermindert en marges helpt beschermen.

Omdat het Salesforce-native is, past het bij de werkstroom die u al gebruikt: goedkeuringen, objecten en dashboards. Bovendien krijgt u facturatie op basis van abonnementen, ASC 606-omzetverantwoording en consolidaties van meerdere entiteiten.

Resourcebeheer en prognoses geven leidinggevenden een duidelijke weergave van de capaciteit en winst per project of praktijk.

De beste functies van Certinia

Voer PSA en projectboekhouding uit met tijd-, onkosten-, WIP- en margetracking.

Automatiseer abonnementen en mijlpaalfacturering met ASC 606-omzetverantwoording

Beheer consolidaties van meerdere entiteiten en valuta's met goedkeuringen die klaar zijn voor audits.

Gebruik Salesforce-native analytics voor op rollen gebaseerde rapportage over verkoop, levering en financiën.

Breid uit via AppExchange en integratie met betalings-, belasting- en andere systemen.

Limieten van Certinia

Vereist Salesforce-basis- en beheerdersvaardigheden, wat de implementatie-inspanning kan vergroten.

De productie- en voorraaddiepte is minder uitgebreid dan bij suites die speciaal voor die sectoren zijn ontwikkeld.

Licenties en add-ons kunnen de totale kosten voor kleinere teams verhogen.

Prijzen van Certinia

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Certinia

G2: 4,1/5 (meer dan 1100 beoordelingen)

Capterra: 4,0/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Certinia

Een G2-recensent zei:

Wat ik het leukste vind aan Certinia Financial Management Cloud is de eenvoudige integratie met Salesforce en de manier waarop financiële gegevens worden gecentraliseerd, waardoor rapportage en het bijhouden van gegevens veel eenvoudiger worden.

Wat ik het leukste vind aan Certinia Financial Management Cloud is de eenvoudige integratie met Salesforce en de manier waarop financiële gegevens worden gecentraliseerd, waardoor rapportage en het bijhouden van gegevens veel eenvoudiger worden.

5. SAP S/4HANA Cloud (het beste voor ondernemingen die standaardiseren op SAP)

via SAP

Als uw financiële team in meerdere landen actief is, helpt SAP S/4HANA Cloud bij het standaardiseren van de kernboekhouding. U krijgt een wereldwijd rekeningstelsel met lokale belasting- en wettelijke rapportage, evenals mogelijkheden voor meerdere valuta's en lokalisatie, waardoor er minder workarounds aan het einde van de periode nodig zijn.

De controles zijn ingebouwd. Op rollen gebaseerde toegang, werkstroomgoedkeuringen en controles op scheiding van taken zorgen voor een duidelijk controlespoor, terwijl bestellingen en procure-to-pay gedefinieerde stappen volgen, zodat elke site op dezelfde manier werkt.

Productie- en gereguleerde teams krijgen productkostenberekening, traceerbaarheid van batches of partijen, kwaliteitsbeheer en activabeheer in hetzelfde systeem.

Rapportage is geïntegreerd, met dashboards die budgetten, afwijkingen en veroudering weergeven zonder export, en u kunt vanuit een KPI doorklikken naar de brontransactie. Leiders krijgen consistente weergaven per entiteit, fabriek of regio te zien.

De beste functies van SAP S/4HANA cloud

Standaardiseer boekhouding voor meerdere entiteiten en valuta's met lokalisaties en automatisering van compliance.

Gebruik ingebouwde analyses voor realtime rapportage en inzicht in periodesluitingen.

Breid processen uit met SAP BTP en vooraf gebouwde integraties met salarisadministratie-, belasting- en andere systemen.

Ondersteuning voor geavanceerde scenario's voor activabeheer, productkostenberekening en toeleveringsketen

Schaalbaar met op rollen gebaseerde werkruimten en goedkeuringswerkstroom voor controllers en gedeelde diensten.

Limieten van SAP S/4HANA Cloud

Een breed toepassingsgebied kan complexiteit met zich meebrengen voor teams zonder SAP-ervaring.

Implementatieprogramma's vereisen dat partners sterk worden ondersteund en dat er interne eigenheid is.

Aangepaste aanpassingen en add-ons kunnen de totale kosten verhogen.

Prijzen van SAP S/4HANA cloud

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van SAP S/4HANA cloud

G2: 4/5 (830+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 350 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over SAP S/4HANA Cloud

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig hoe snel alles werkt – transacties en rapportage worden supersnel verwerkt. Als ik bijvoorbeeld voorraadgegevens opvraag, worden deze in realtime vernieuwd, wat enorm helpt bij het nemen van beslissingen.

Ik vind het geweldig hoe snel alles werkt – transacties en rapportage worden supersnel verwerkt. Als ik bijvoorbeeld voorraadgegevens opvraag, worden deze in realtime vernieuwd, wat enorm helpt bij het nemen van beslissingen.

6. Microsoft Dynamics 365 (het beste voor Microsoft-gerichte teams)

via Microsoft

Dynamics 365 kan soepel worden geïmplementeerd als uw team al met Microsoft 365 en Power BI werkt. Dankzij single sign-on, integratie met Outlook en Teams en een vertrouwde interface verloopt de implementatie vlot.

Business Central is geschikt voor middelgrote bedrijven met kernactiviteiten op het gebied van boekhouding, voorraadbeheer en lichte productie. Projecten, tijd en eenvoudige goedkeuringen zijn ingebouwd en bankfeeds maken afstemmingen snel. Naarmate de behoeften groeien, kunt u extensies toevoegen vanuit AppSource.

Dynamics 365 Finance is gericht op grotere organisaties. U krijgt sterkere controles, consolidaties voor meerdere bedrijven en budgetplanning, met uitgebreidere regels voor contanten, krediet en belastingen. Lokalisaties ondersteunen naleving in alle regio's.

Automatisering brengt alles samen: Power Automate stuurt goedkeuringen en overdrachten, Power Apps verwerkt leveranciersverzoeken of uitgavenbeoordelingen, Power BI bouwt live dashboards, Excel-invoegtoepassingen versnellen de rapportage en veiligheid plus auditgeschiedenis geven de financiële afdeling de controle die ze nodig heeft.

De beste functies van Dynamics 365

Breng GL, AP/AR, projecten en vaste activa op één lijn binnen één ERP

Maak bijna realtime rapportages met Excel en Power BI

Stroomlijn goedkeuringen en overdrachten met Power Automate en Copilot

Maak een verbinding tussen verkoop en service via native Microsoft-integratie

Ondersteuning om meerdere bedrijven, meerdere valuta's en basisconsolidaties te ondersteunen

Limieten van Dynamics 365

Modulekeuzes en licenties vereisen planning om de kosten te beheersen.

Voor geavanceerde productie of wereldwijde consolidaties zijn mogelijk add-ons nodig.

De implementatie verschilt per partner, wat van invloed is op de tijdlijn en de resultaten.

Prijzen van Dynamics 365

Business Central: $ 70/maand per gebruiker

Financiën: $ 210/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Dynamics 365

G2: 4,0/5 (870+ beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 190 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Dynamics 365

Een recensie op Capterra zegt:

Mijn algemene ervaring met Dynamics 365 is positief dankzij de robuuste integratie met Microsoft-tools, de flexibiliteit in aanpassing en de krachtige mogelijkheden voor automatisering, hoewel het soms wordt belemmerd door een steile leercurve en complexe configuraties.

Mijn algemene ervaring met Dynamics 365 is positief dankzij de robuuste integratie met Microsoft-tools, de flexibiliteit in aanpassing en de krachtige mogelijkheden voor automatisering, hoewel het soms wordt belemmerd door een steile leercurve en complexe configuraties.

7. Odoo (het beste voor modulaire ERP met sterke kostenbeheersing)

via Odoo

Odoo maakt het gemakkelijk om aan de slag te gaan. De meeste teams beginnen met boekhouding en voegen vervolgens naar behoefte verkoop, voorraadbeheer, projecten of CRM toe. Omdat alles in één database staat, blijven uw cijfers gesynchroniseerd.

De software helpt u bij het versturen van facturen, het matchen van bankfeeds en het bijhouden van belastingen. Als u producten verkoopt, maakt u een verbinding tussen Verkoop en Voorraad zodat offertes, bestellingen en voorraad op elkaar zijn afgestemd. Als u diensten verleent, voegt u projecten toe om tijd, onkosten en levering bij te houden.

Odoo past zich aan uw groei aan. Voeg goedkeuringen, checklists en aangepaste velden toe die aansluiten bij uw manier van werken en pas schermen aan met Studio. Schakel multi-company en multi-valuta in wanneer u begint uit te breiden.

U kunt betalingen, belastingen of e-commerce vanuit de marktplaats aansluiten, alleen de apps inschakelen die u nodig hebt en namen en sjablonen consistent houden, zodat de rapportage overzichtelijk blijft.

De beste functies van Odoo

Gebruik geïntegreerde boekhoudsoftware met facturering, bankfeeds en belastingen

Voeg voorraadbeheer, MRP, inkoop en projectlevering toe in dezelfde suite.

Aangepaste schermen en werkstroomen terwijl u de rapportage consistent houdt.

Maak verbinding met e-commerce en betalingen met integraties van externe marktplaatsen.

Beheers de totale kosten door alleen de apps in te schakelen die u nodig hebt.

Beperkingen van Odoo

Geavanceerde consolidaties en diepgaande multi-entiteit kunnen aangepaste instellingen vereisen.

App-keuzes en extensies vereisen beheer om fragmentatie te voorkomen.

Grotere teams kunnen bepaalde geavanceerde functies ontgroeien.

Prijzen van Odoo

Gratis (open source)

Standaard: $ 31/maand per gebruiker

Aangepast: $47/maand per gebruiker

Odoo-beoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 310 beoordelingen)

Capterra: 4,1/5 (meer dan 1270 beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over Odoo

Een G2-recensie zegt:

De implementatie was zeer gedetailleerd. Odoo stelde ons een goed team voor voor projectmanagement dat goed naar onze behoeften luisterde en ook suggesties deed om onze werkstroom te verbeteren.

De implementatie was zeer gedetailleerd. Odoo stelde ons een goed team voor voor projectmanagement dat goed naar onze behoeften luisterde en ook suggesties deed om onze werkstroom te verbeteren.

8. QuickBooks (het meest geschikt voor teams die overstappen van basisboekhouding)

via QuickBooks

QuickBooks is boekhoudsoftware voor kleine bedrijven en groeiende teams die de basis willen: facturering, onkosten, AP/AR en basisrapportage. Bankfeeds versnellen afstemmingen en terugkerende facturen met ontvangstregistratie houden routinetaken op gang.

Teams houden van het vertrouwde gevoel. U kunt dezelfde dag nog aan de slag, eenvoudige projecten en tijdsregistratie bijhouden en rapporten opsplitsen per klasse of locatie. QuickBooks Online kan via de app store worden gekoppeld aan salarisadministratie en betalingen, en dankzij snelle Excel-exports kunt u cijfers eenvoudig delen.

Als u meer controle nodig hebt, biedt QuickBooks uitgebreidere rapportage, rollen en toestemmingen, en basisinventarisatie – items, voorraadlocaties, herbestelpunten – plus aangepaste velden en opgeslagen rapporten voor maandafsluitingen en kascontroles.

QuickBooks Enterprise biedt meer diepgang voor teams die de basis hebben ontgroeid. Naarmate u groeit, kunt u verbinding maken met CRM-, factuurbetalings- en onkostentools en uw naamgeving en rekeningstelsel overzichtelijk houden voor soepelere upgrades.

De beste functies van QuickBooks

Beheer AP/AR, facturen, bankfeeds en kernrapportage met gemak

Voeg tijdsregistratie, projecten en basisvoorraadbeheer toe

Maak verbinding met apps voor salarisadministratie, betalingen en CRM om uw stack uit te breiden.

Houd de kosten voorspelbaar voor teams met basisboekhoudbehoeften

Beperkingen van QuickBooks

Consolidaties van meerdere entiteiten en geavanceerde controles zijn beperkt.

Branchemodules zijn lichter dan volledige ERP-systeemsuites.

Toenemende complexiteit kan u aanzetten tot het zoeken naar alternatieven of grotere suites.

Prijzen van QuickBooks

Eenvoudige start: $ 19/maand per gebruiker

Essentials: $ 37,50/maand per gebruiker

Plus: $ 57,50/maand per gebruiker

Geavanceerd: 137,50/maand per gebruiker

QuickBooks-beoordelingen en recensies

G2: 4,0/5 (meer dan 3550 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (8.170+ beoordelingen)

Wat gebruikers zeggen over QuickBooks

Deze G2-recensie laat zien hoe QuickBooks helpt:

QuickBooks Online maakt het beheer van accounts een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.

QuickBooks Online maakt het beheer van accounts een stuk eenvoudiger en overzichtelijker.

9. Gravity Software (het beste voor boekhouding voor meerdere entiteiten op Microsoft Power Platform)

via Gravity Software

Gravity Software is ontwikkeld voor multi-entity accounting op Microsoft's stack, dus het voelt vertrouwd aan voor Microsoft-gerichte teams. Controllers krijgen één database voor elke entiteit in plaats van met afzonderlijke bestanden te moeten jongleren.

Intercompany is eenvoudig: met een paar klikken worden debet- en creditinvoeren gepost, consolidaties worden bij sluiting voortgezet dankzij eliminatieregels en een gedeeld rekeningstelsel met dimensies voor entiteit, afdeling of project zorgt voor een strakke structuur.

De rapportage blijft overzichtelijk dankzij op rollen gebaseerde weergaven en drill-downs van geconsolideerde cijfers naar invoeren. Excel en Power BI zorgen voor segmentatie zonder dat rapporten opnieuw moeten worden opgebouwd, terwijl goedkeuringen en audittrails met het record meereizen.

Dagelijks worden toestemmingen duidelijk in kaart gebracht bij verantwoordelijkheden en zorgen werkstroomprocessen voor consistente beoordelingen, waardoor Gravity een praktisch alternatief voor Sage is zonder dat u hoeft over te stappen op een volledig Enterprise ERP-systeem.

De beste functies van Gravity Software

Centraliseer multi-entity GL met intercompany en eliminaties

Gebruik dimensionale rapportage om te analyseren per entiteit, afdeling of project.

Breid uit via Microsoft-ecosysteem en marktplaatsintegraties

Automatiseer goedkeuringen en houd audittrails strikt bij voor naleving

Breid uw mogelijkheden uit zonder van systeem te veranderen

Limieten van Gravity Software

Nichefocus kan add-ons vereisen voor productie of veldwerkzaamheden

Voor grotere wereldwijde consolidaties zijn mogelijk aanvullende tools nodig.

De kwaliteit van de implementatie hangt af van de ervaring van de partner.

Prijzen van Gravity Software

Starter: $ 375/maand voor de eerste gebruiker

Power Apps-gebruiker: $ 355/maand voor de eerste gebruiker

Non-profit: $ 210/maand voor de eerste gebruiker

Beoordelingen en recensies van Gravity Software

G2: 4,2/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Gravity Software

Een G2-recensent zei:

Gravity is perfect voor bedrijven met meerdere entiteiten (die met meerdere valuta's werken) en voor familie- of privékantoren. Ik vind het geweldig dat transacties tussen bedrijven geen extra werk vereisen en dat je journaalboekingen voor je worden aangemaakt in de back-end. Geen dubbele boekingen meer!

Gravity is perfect voor bedrijven met meerdere entiteiten (die met meerdere valuta's werken) en voor familie- of privékantoren. Ik vind het geweldig dat transacties tussen bedrijven geen extra werk vereisen en dat je journaalboekingen voor je worden aangemaakt in de back-end. Geen dubbele boekingen meer!

10. Xledger (het meest geschikt voor cloud-native financiële teams met internationale entiteiten)

via Xledger

Xledger is een cloud-first platform voor financiën voor meerdere bedrijven. Het voert de automatisering uit van het vastleggen van facturen, stuurt goedkeuringen door en koppelt bankgegevens, terwijl het onboarden van leveranciers overzichtelijk blijft dankzij dubbele controles.

Consolidaties zijn het hoogtepunt. U kunt meerdere entiteiten en meerdere valuta's volgens een schema samenvoegen, eliminatieregels eenmalig instellen en hergebruiken, FX-herwaardering consistent houden en van groepstotalen naar de broninvoer gaan. Het maakt verbinding met CRM, salarisadministratie en belastingen, en met de API kunt u gegevens in- en uitvoeren.

Dashboards worden in realtime bijgewerkt en rapportage voor contanten, debiteuren en afwijkingen is eenvoudig. Rollen en audittrails zorgen voor strakke controle. Deze tool is zeer geschikt voor verspreide teams die snelle mobiele goedkeuringen en een systeem willen dat over regio's heen kan worden geschaald.

De beste functies van Xledger

Automatiseer het vastleggen van facturen, goedkeuringen en bankafstemmingen.

Consolideer boeken met meerdere entiteiten en meerdere valuta's met drill-down naar transacties.

Bouw budget- en prognosemodellen met deelbare dashboards

Gebruik ingebouwde werkstroomen en rollen voor krachtige financiële controles

Integreer met CRM-, salarisadministratie- en belastingtools naarmate uw processen zich uitbreiden.

Limieten van Xledger

Kleiner ecosysteem van add-ons dan andere alternatieven voor Sage Intacct

Geavanceerde werkstroomen kunnen diensten of aangepaste aanpassingen vereisen.

Prijzen en pakketten zijn minder transparant dan bij tools voor het MKB.

Prijzen van Xledger

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Xledger

G2: 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat gebruikers zeggen over Xledger

Een G2-recensie zegt:

1. Het is zeer gebruiksvriendelijk omdat alle benodigde opties gemakkelijk toegankelijk zijn op het dashboard. 2. Tijdige updates worden geleverd en geïnstalleerd in de backend zonder dat dit invloed heeft op het werk. 3. Automatisering van bepaalde taken, zoals bankafstemming, heeft veel tijd bespaard.

1. Het is zeer gebruiksvriendelijk omdat alle benodigde opties gemakkelijk toegankelijk zijn op het dashboard. 2. Tijdige updates worden geleverd en geïnstalleerd in de backend zonder dat dit invloed heeft op het werk. 3. Automatisering van bepaalde taken, zoals bankafstemming, heeft veel tijd bespaard.

Wat u kunt verwachten tijdens en na de migratie van Sage Intacct

Overstappen van Sage Intacct is als het herstructureren van uw financiële backbone. Plan het traject, test de gegevens en geef teams de tijd om nieuwe werkstroomen te adopteren.

Migratiewerkstroom in één oogopslag

Stap 1 → Bekijk en kies uw padEvalueer de reikwijdte, entiteiten en rapporten die u moet behouden om de vereisten te definiëren en een shortlist van alternatieven voor Sage Intacct op te stellen.

Stap 2 → Breng gegevens en controles in kaartBreng CoA, entiteiten, goedkeuringen en structuren voor rapportage in overeenstemming met het nieuwe platform.

Stap 3 → Test in een sandboxVoer een volledige simulatie uit van openingssaldi, proefbalansen en een testafsluiting met voorbeeldgegevens.

Stap 4→ Overstappen met vertrouwenBevries transacties, voer laatste controles uit, migreer en open vervolgens de nieuwe periode.

Stap 5 → Stabiliseren en verbeterenHoud problemen bij, train gebruikers en standaardiseer processen met checklists en SOP's.

Als u nog steeds op zoek bent naar andere opties dan degene die we hebben besproken, zijn hier drie financiële tools die aan populariteit winnen voor gespecialiseerde werkstroomen:

BlackLine : automatiseert afstemmingen, transactiematching en het beheer van afsluitende taken om handmatige inspanningen te verminderen. automatiseert afstemmingen, transactiematching en het beheer van afsluitende taken om handmatige inspanningen te verminderen.

Tipalti : stroomlijnt wereldwijde AP, onboarding van leveranciers, naleving van belastingwetgeving en grensoverschrijdende betalingen op grote schaal. stroomlijnt wereldwijde AP, onboarding van leveranciers, naleving van belastingwetgeving en grensoverschrijdende betalingen op grote schaal.

FloQast : coördineert de financiële afsluiting met checklists, certificeringen en auditklare documentatie. coördineert de financiële afsluiting met checklists, certificeringen en auditklare documentatie.

Sage Rings, ClickUp Picks Up

Het overschakelen naar een ander ERP-systeem is een grote beslissing, maar ook een kans om de dagelijkse financiële werkzaamheden te vereenvoudigen. Welke tool u ook kiest, het doel is hetzelfde: overzichtelijke controles, duidelijke zichtbaarheid en minder tijd besteden aan e-mails en spreadsheets.

Wanneer u software voor uw financiële team kiest, geef dan prioriteit aan een duidelijke gebruikersinterface, betrouwbare audittrails, nauwe verbindingen met personeelsbeheer en hoe goed het platform integreert met uw bestaande bedrijfsapplicaties en AI-tools.

Voor internationale bedrijven die internationaal uitbreiden, vergelijk hoe elke leverancier omgaat met consolidaties, lokalisaties en controles. Breng de opties in kaart met uw groeiplan en vraag naar schaalbaarheid om later herwerk te voorkomen.

Het beste alternatief is het alternatief dat past bij uw huidige processen en de toekomst die u aan het opbouwen bent ondersteunt.

Dat is waar ClickUp uw ERP aanvult. Het centraliseert goedkeuringen, documentatie, dashboards en samenwerking, zodat maandafsluitingen, audits en planning sneller verlopen zonder dat er een ander systeem hoeft te worden toegevoegd.

Als u klaar bent om uw financiële werk te stroomlijnen, ongeacht het ERP-systeem dat u gebruikt, probeer dan vandaag nog ClickUp en breng controle, context en momentum samen op één plek.

Veelgestelde vragen (FAQ)

QuickBooks Online en Odoo bieden lagere invoerprijzen voor teams met basisboekhoudbehoeften, terwijl Gravity Software multi-entiteitdiepte biedt tegen een gemiddelde marktprijs. Als u nog niet klaar bent om over te stappen op een ander platform, koppel dan uw huidige grootboek aan ClickUp als een financiële operationele laag om goedkeuringen, checklists voor afsluiting en rapportages te centraliseren (vaak de meest kosteneffectieve stap op korte termijn). Houd altijd rekening met de totale kosten bovenop de licenties, inclusief implementatie, integraties en veranderingsmanagement.

SAP S/4HANA Cloud en Microsoft Dynamics 365 leveren krachtige native werkstroom-engines, en de modulaire apps van Odoo maken flexibele automatisering mogelijk. Gebruik ClickUp om het werk tussen systemen te coördineren. De automatiseringen en AI kunnen goedkeuringen doorsturen, taken toewijzen, herinneringen plaatsen en samenvattingen publiceren naast elk ERP-systeem, zodat uw processen van begin tot eind verlopen zonder afhankelijk te zijn van ERP-werkstroom-workflows.

Ja, maar zorg voor een plan voor implementatie en verandermanagement. Kleinere teams beginnen vaak met QuickBooks of Odoo en stappen vervolgens over op NetSuite of Acumatica naarmate het bedrijf groeit en de complexiteit van meerdere entiteiten toeneemt.

ClickUp centraliseert checklists, goedkeuringen en documentatie, met dashboards voor realtime voortgang. Het vormt een aanvulling op uw boekhouding en ERP-stack door werkverspreiding te verminderen en werkstroomprocessen te standaardiseren.

Focus op salarisadministratie of human capital management, CRM, bankfeeds, onkosten, belastingen en geavanceerde analyses. Controleer integraties van derden voor meerdere valuta's, consolidaties en gegevenssynchronisatie, zodat financiële of operationele gegevens consistent blijven.