Moveworks versus Glean: welk AI-platform is geschikt voor uw team?

Bijna 60% van onze tijd besteden we aan het zoeken, deel en bijwerken van informatie op verschillende platforms en tools. Dit geeft duidelijk aan hoeveel tijd er tijdens werk verloren gaat aan het opzoeken van informatie bij het gebruik van verschillende bedrijfsapps.

Glean en Moveworks zijn beide sterke kanshebbers om deze uitdaging op te lossen dankzij hun AI-aangedreven zoekfuncties voor ondernemingen en kennisbeheerfuncties.

Hoewel beide krachtige AI-mogelijkheden bieden voor werknemersservice en procesautomatisering, leiden bepaalde limieten ertoe dat teams op zoek gaan naar betere alternatieven.

In dit artikel vergelijken we Moveworks met Glean en belichten we waar u op moet letten als u AI-gestuurde tools evalueert voor betere dienstverlening en platforms voor het beheer van werknemersdiensten.

Glean versus Moveworks — en het beste alternatief in één oogopslag

Functie Glean Moveworks ⭐ Het beste alternatief: <2>ClickUp Zoeken binnen ondernemingen Semantisch, LLM-aangedreven zoeken in meer dan 250 databronnen; sterk in het terugvinden van verspreide kennis Semantisch zoeken met redeneermotor; geoptimaliseerd voor het oplossen van tickets en gestructureerde interne verzoeken Verbonden onderneming zoekfunctie voor taken, documenten, chatten en geïntegreerde apps — met directe, bruikbare antwoorden Taak- en werkstroomautomatisering Uitvoering met een limiet van acties; richt zich op het samenvatten, ophalen en organiseren van informatie Diepgaande automatisering voor IT-/HR-/financiële taken; behandelt resets, toegang, goedkeuringen en ticketing. AI-agenten trigger acties, werken taken bij, leiden verzoeken door en automatiseren IT/HR-werkstroom rechtstreeks in uw werkruimte. AI-assistenten Glean Assistant voor het samenvatten, genereren van content en beantwoorden van queries met behulp van onderneming context AI-ondersteuningsassistent die queries beantwoordt, berichten opstelt en acties onderneemt in het chatten ClickUp Brain MAX + ClickUp Agents: zoeken, antwoorden, samenvatten, taken aanmaken, documenten bijwerken en werkstroom uitvoeren Kennisbeheer Sterk: geverifieerde antwoorden, samengestelde hubs, veelgestelde vragen, Go Links; ideaal voor onboarding en interne documentatie Richt zich meer op het ondersteunen van probleemoplossing dan op gestructureerd contentbeheer Gecentraliseerde documenten, taken, chat en kennis — allemaal in verbinding met AI-koppelingen en directe contextopvraging. Flexibiliteit voor ontwikkelaars API's ondersteunen, maar met een limiet aan aangepaste werkstroom Agent Studio voor het bouwen van taakspecifieke agents en aangepaste automatiseringen met low-code tools Bouw aangepaste AI-agents, automatiseringen, integraties en IT-werkstroom zonder infrastructuur te beheren. chatten + samenwerking Samenvattingen en antwoorden in de zijbalk; niet gebouwd voor actiegerichte werkstroom in chat Verwerkt IT/HR-werkstroom rechtstreeks in Slack/Teams en lost taken op in chat. ClickUp Chat zet berichten automatisch om in taken, samenvattingen, beslissingen en gesynchroniseerde projectupdates. Integraties Meer dan 250 bronnen, waaronder Google Drive, Salesforce, Zendesk en Teams Meer dan 100 systemen op het gebied van identiteit, HR, ITSM en berichtenapps Integreert met GitHub, Slack, Drive, ServiceNow, Salesforce en meer — allemaal verenigd in één werkruimte. Veiligheid + toestemming Strikt op toestemming gebaseerd zoeken; respecteert de toegangscontrole van de onderneming Governance met content-scores, citaten en verificatie-werkstroom Gedetailleerde toestemming voor taken, lijsten, documenten en ruimtes; ondernemingsveiligheid zonder installatiekosten Sterke punten van use-cases Het beste voor zoeken binnen ondernemingen en kennisontdekking Het beste voor automatisering van werknemersservices en ticketafleiding Het beste voor teams die zoekfuncties + automatisering + werkbeheer in één geconvergeerde AI-werkruimte willen.

Wat is Glean?

via Glean

Elke dag besteden werknemers veel tijd aan het stellen van dezelfde vragen: waar is dat HR-beleid? Hoe reset ik mijn wachtwoord? Wat is de nieuwste versie van de pitchdeck? Deze vertragingen ontstaan niet alleen doordat de gegevens van het bedrijf verspreid zijn over te veel onderneming-applicaties, maar ook door inefficiënte interacties met klanten.

Dat is waar Glean zijn stap zet. Het is een AI-aangedreven platform voor het beheer van werknemersdiensten dat snelle, nauwkeurige antwoorden geeft door verbinding te maken met al uw tools. Met uitgebreide zoekmogelijkheden voor ondernemingen brengt het relevante informatie direct naar voren en:

✅ Brengt gegevens en gebruikersgeschiedenis uit verschillende ondernemingssystemen samen voor naadloze informatieverzameling✅ Begrijpt gebruikersgedrag met behulp van natuurlijke taalverwerking en machine learning✅ Behandelt routinematige vragen via slimme suggesties en AI-chatten, waardoor de druk op ondersteuningsteams wordt verminderd✅ Stelt werknemers in staat om eenvoudig content te genereren, threads samen te vatten en repetitieve taken te automatiseren met automatisering

Functies van Glean

Het unieke aan Glean is dat het verbinding maakt met de gegevens van uw bedrijf en de manier waarop mensen informatie vinden, beheren en ernaar handelen automatiseert via een gebruiksvriendelijke interface. Deze sleutelfuncties zorgen voor realtime ondersteuning en een snellere onboarding. Laten we ze eens bekijken.

1. Functie #1: AI-aangedreven semantisch zoeken met contextbewustzijn

Glean biedt geavanceerde semantische zoekfuncties met behulp van grote taalmodellen, waardoor werknemers sneller toegang hebben tot verspreide informatie. Maar het is nog steeds sterk afhankelijk van gestructureerde kennisbronnen om nauwkeurige resultaten te leveren.

De zoekmogelijkheden voor bedrijven van de tool passen zich aan op basis van wie er zoekt, hun rol en recente activiteiten, waardoor een gepersonaliseerde, uniforme zoekervaring ontstaat.

Bovendien respecteert Glean bestaande toestemmingniveaus, zodat gevoelige content beschermd blijft.

📖 Lees ook: Ticketingsoftwaresysteem voor IT-teams

2. Functie #2: Glean Assistant en AI-agenten

via Glean

De Glean Assistant beantwoordt vragen van medewerkers, vat content samen en helpt bij het genereren van documenten door gebruik te maken van de context van de onderneming.

Hier is nog een bonus: u kunt ook aangepaste AI-agenten bouwen die routinetaken automatiseren, meerstapswerkstroom triggeren en acties uitvoeren binnen uw onderneming kennisgrafiek – allemaal met toestemmingbewuste, contextgestuurde nauwkeurigheid. Dit helpt IT- en ondersteuningsteams het aantal tickets te verminderen en tegelijkertijd de dienstverlening te verbeteren.

👀 Leuk weetje: AI is het meest effectief wanneer het routinematige query en repetitieve taken vermindert, precies waar Enterprise Search en ClickUp automatisering de grootste impact hebben .

3. Functie #3: Kennisbeheer en geverifieerde antwoorden

via Glean

Teams kunnen hun kennis centraliseren met geverifieerde FAQ's, Go Links en samengestelde hub. De functies van Glean verminderen het aantal query van werknemers en versnellen de onboarding door het gemakkelijk te maken om betrouwbare, actuele antwoorden te vinden, wat essentieel is voor het verminderen van downtime.

via Glean

Glean ondersteunt meer dan 250 databronnen, waaronder Salesforce Service Cloud, Google Drive, Zendesk Support en Microsoft Teams.

Bovendien is er geen risico op blootstelling van gevoelige gegevens, aangezien Glean bedrijfsapplicaties indexeert en verbindt om de juiste content bij de juiste persoon te brengen.

5. Functie #5: Native automatisering voor efficiëntie op de werkplek

via Glean

Met integraties in tools zoals Slack, Zoom en Microsoft 365 levert Glean samenvattingen, actiesuggesties en AI-aangedreven antwoorden op de plek waar medewerkers al werk.

Van het samenvatten van threads tot het maken van Outlook-e-mails, het doel is om de productiviteit te verhogen en repetitieve taken binnen afdelingen te verminderen.

📮 ClickUp Insight: De gemiddelde kenniswerker verstuurt 25 berichten per dag alleen al om informatie en context te vinden, waardoor hij kostbare tijd verspilt met het doorzoeken van verspreide chats en e-mails. Stel je voor dat taken, projecten, berichten en kennis zich in één werkruimte bevinden, met AI om alles samen te brengen. Je hoeft het je niet voor te stellen. Je hebt ClickUp. Probeer het vandaag nog!

Prijzen van Glean

Aangepaste prijzen

📖 Lees ook: Beste concurrenten en alternatieven voor Glean

Wat is Moveworks?

via Moveworks

Werknemers hebben behoefte aan directe antwoorden – dat hebben we al vastgesteld.

Of het nu gaat om het resetten van een wachtwoord, het vinden van een beleid of het controleren van het saldo van verlofdagen, wanneer informatie verspreid raakt over verschillende bedrijfssystemen, raken ondersteuningsteams overweldigd en vertraagt het werk.

Moveworks lost dit op met een AI-aangedreven platform voor het beheer van werknemersdiensten dat queries in natuurlijke taal begrijpt, relevante informatie opzoekt en reacties automatiseert in tools die uw bedrijf al gebruikt.

Hierdoor kan Moveworks het volgende nog te doen:

✅ Biedt real-time ondersteuning voor IT, HR en financiën via een AI-assistent die is getraind op basis van de gegevens van uw bedrijf✅ Lost routinematige queries op en automatiseert supporttickets met behulp van intelligente agents die taken afhandelen zonder menselijke tussenkomst✅ Maakt bedrijfszoekopdrachten mogelijk in gestructureerde en ongestructureerde bronnen, en biedt snelle, gepersonaliseerde antwoorden op basis van de context

Functies van Moveworks

Moveworks United, een AI-aangedreven ervaring, helpt gebruikers bij de automatisering van ondersteunen, het versnellen van werkstroom en het verbeteren van hun dienstverlening binnen de hele organisatie. Dit zijn de sleutelfuncties die bij het proces betrokken zijn:

Functie #1: AI-assistent met conversational reasoning

via Moveworks

Moveworks biedt een AI-assistent die is ontworpen om interne werkstroom te ondersteunen, maar vereist gestructureerde gegevens, stabiele kennisartikelen en voortdurend onderhoud om de antwoorden nauwkeurig te houden.

Of het nu gaat om het leveren van software, het opstellen van e-mails of het bijwerken van inloggegevens, gebruikers kunnen direct in het chatten actie ondernemen zonder te hoeven wachten op menselijke medewerkers.

💡 Pro-tip: Heb je moeite om de juiste versie van een bestand te vinden of ben je bezig met het verkrijgen van goedkeuringen? In de blog Optimizing Document Management werkstroom lees je hoe je dat kunt oplossen met een duidelijk, gestructureerd proces.

2. Functie #2: Geavanceerde zoekmachine voor ondernemingen

via Moveworks

De zoekmogelijkheden voor ondernemingen van Moveworks gaan verder dan het matchen van trefwoorden door gebruik te maken van semantisch begrip en een redeneer-engine om nauwkeurige, relevante informatie op te halen. Gebruikers kunnen in één query zoeken in interne kennisbanken, pdf's, e-mails en systeemrecords en krijgen antwoorden die zijn voltooid met bronvermeldingen.

Moveworks bevat ook ingebouwde AI-governance, met als functie content-scores, verificatie-controles en brongebaseerde citaten, zodat antwoorden nauwkeurig en compliant blijven naarmate uw kennisbank zich ontwikkelt.

3. Functie #3: Agentic-automatisering en agentstudio

Met Moveworks kunnen teams aangepaste agents bouwen om taken te automatiseren, acties te triggeren en backend-werkstroom uit te voeren in ondernemingsbrede systemen.

Met Agent Studio kunnen ontwikkelaars krachtige taakagenten inzetten met behulp van eenvoudige natuurlijke taalinvoer, zonder dat er complexe integraties nodig zijn. De software ondersteunt een breed bereik aan automatisering, van het triëren van supporttickets tot het triggeren van werkstroomketens binnen IT, HR en financiën.

📖 Lees ook: Beste softwareoplossingen voor zoeken binnen ondernemingen

4. Functie #4: Real-time servicemanagement

via Moveworks

Van het aanmaken van tickets en het versturen van goedkeuringen tot het controleren van de status van verzoeken, Moveworks automatiseert de volledige servicemanagementcyclus.

De intelligente triage- en slimme overdrachtsystemen verminderen de druk op ondersteuningsteams, minimaliseren escalaties en zorgen voor snelle responstijden.

Moveworks maakt verbinding met meer dan 100 systemen, van Salesforce Service Cloud en Microsoft Teams tot identiteits- en HR-platforms, en biedt end-to-end functionaliteit. Het werkt waar medewerkers al zijn, waardoor ze kunnen zoeken, actie ondernemen en routinetaken kunnen uitvoeren zonder van tool te wisselen.

Prijzen van Moveworks

Aangepaste prijzen

🧠 Wist u dat: De gemiddelde manager verliest jaarlijks meer dan 683 uur aan afleidingen, maar AI kan de productiviteit met wel 40% verhogen. Ontdek hoe in Hoe u AI kunt gebruiken voor productiviteit.

Glean versus Moveworks: vergelijking van functies

Hoewel beide tools enkele overeenkomsten vertonen, zijn ze ook gespecialiseerd in bepaalde aspecten, waardoor ze tot de beste alternatieven op de markt behoren. Om te begrijpen welke u moet gebruiken om het gewenste resultaat te behalen, gaan we kijken hoe hun functies zich verhouden in echte gebruikssituaties:

Glean biedt een robuuste zoekmachine voor ondernemingen die verbinding maakt met meer dan 100 databronnen, waaronder Google Workspace, Slack en Salesforce. De natuurlijke taalverwerkingsmogelijkheden en semantische index zorgen voor nauwkeurige informatieopvraging in gefragmenteerde systemen.

Moveworks biedt zoekmogelijkheden, maar is meer gericht op het oplossen van tickets en het initiëren van taken dan op het ondersteunen van verkennend kenniswerk.

🏆 Winnaar: Glean — het beste voor het snel vinden van informatie in al uw tools en systemen

📖 Lees ook: Tips om sneller te werk te gaan en dingen klaar te krijgen

Functie #2: Taak- en workflowautomatisering

Moveworks is ontwikkeld om taken zoals het resetten van wachtwoorden, softwaretoegang en het verzenden van formulier te automatiseren zonder dat daar menselijke agenten aan te pas komen. Het is nauw geïntegreerd met ITSM-platforms en maakt gebruik van een agentisch AI-framework om backend-acties te triggeren.

Glean kan weliswaar content samenvatten en weergeven, maar mist vergelijkbare actiegerichte werkstroom.

🏆 Winnaar: Moveworks — beter voor het afhandelen van interne ondersteuningsactiviteiten en de automatisering van routinematige queries

Functie #3: Integraties van communicatieplatforms

Beide platforms kunnen worden geïntegreerd met Microsoft Teams en Slack, maar Moveworks verwerkt end-to-end-werkstroom rechtstreeks in chatten, zoals het oplossen van supporttickets, het indienen van goedkeuringen of het bijwerken van records.

De zijbalk van Glean helpt bij het ophalen en samenvatten van documenten, maar voltooit geen meerstapswerkstroom in chatten.

🏆 Winnaar: Moveworks — krachtigere actie-engine binnen samenwerkingsplatforms

💡 Pro-tip: Verspilt u tijd aan repetitieve taken? In de gids voor het gebruik van AI-werkstroomautomatisering voor maximale productiviteit wordt uitgelegd hoe u uw werk kunt stroomlijnen en uw ROI kunt verhogen met slimme AI-tools.

Functie #4: Kennisbeheer en -ontdekking

Met Glean kunnen teams samengestelde collecties, geverifieerde antwoorden en gedeelde bronnenhubs maken, waardoor het ideaal is voor onboarding, onderzoek en interne samenwerking.

Moveworks richt zich daarentegen meer op het oplossen van verzoeken dan op het organiseren van institutionele kennis.

🏆 Winnaar: Glean — beter geschikt voor teams die grote hoeveelheden interne content en documentatie beheren

Functie #5: Flexibiliteit voor ontwikkelaars en aangepaste agenten

Moveworks biedt een AI Agent Studio voor ontwikkelaars om taakspecifieke agents te bouwen en te implementeren met behulp van low-code tools, waardoor diepgaande automatisering in alle bedrijfssystemen mogelijk wordt.

Glean biedt weliswaar API's en AI-ondersteuning, maar richt zich meer op zoekquery's en toegang tot informatie dan op procesontwerp.

🏆 Winnaar: Moveworks — sterkere ontwikkelomgeving voor het bouwen van onderneming-specifieke automatisering

👀 Leuk weetje: Door voor het slapengaan een lijst met nog te doen te maken, kun je sneller in slaap vallen omdat je hoofd leeg is.

Glean versus Moveworks op Reddit

Reddit-gebruikers waarderen de krachtige zoekfuncties en slidesynchronisatie van Glean, vooral voor het ordenen van aantekeningen en het terugvinden van materiaal op verschillende apparaten. Zoals een gebruiker benadrukte:

Ik vind het niet prettig om twee verschillende apps voor lessen te gebruiken, maar ik vind het geweldig dat ik de dia's en audio kan synchroniseren met Glean. *

Ik vind het niet prettig om twee verschillende apps voor lessen te gebruiken, maar ik vind het geweldig dat ik de dia's en audio kan synchroniseren met Glean. *

Verschillende gebruikers hebben echter rapportage gedaan van slechte transcriptiekwaliteit en overmatige achtergrondruis, met name op laptops. Anderen vonden dat de mobiele ervaring de batterij snel leegmaakte en dat de gebruikersinterface minder intuïtief was.

Ik heb Glean onlangs voor het eerst gebruikt en de opname was vreselijk (er was meer achtergrondgeluid te horen dan de docent die aan het woord was)

Ik heb Glean onlangs voor het eerst gebruikt en de opname was vreselijk (er was meer achtergrondgeluid te horen dan de docent die aan het woord was)

Ondertussen benadrukten IT-managers het vermogen van Moveworks om een groot deel van de supporttickets af te wenden, de helpdesk te ontlasten en de dienstverlening van IT- en HR-teams te verbeteren.

Het was een trage start, maar toen het eenmaal op gang kwam, werkte het heel goed. Het laatste wat ik van de SD-manager heb gehoord, is dat het ongeveer 45% van alles wat het aanraakt, oplost/afleidt.

Het was een trage start, maar toen het eenmaal op gang kwam, werkte het heel goed. Het laatste wat ik van de SD-manager heb gehoord, is dat het ongeveer 45% van alles wat het aanraakt, oplost/afleidt.

Als u echter niet bereid bent om de nodige moeite te investeren in het instellen van de tool, kan dit tot uitdagingen leiden. Gebruikers worden een waarschuwing gegeven dat Moveworks schone, goed gestructureerde kennisartikelen en voortdurende monitoring vereist om goed te kunnen werken.

U hebt een team van toegewijde medewerkers nodig die elke dag de analyses bekijken om de weergave van de scores op informatie te bekijken. *

U hebt een team van toegewijde medewerkers nodig die elke dag de analyses bekijken om de weergave van de scores op informatie te bekijken. *

Maak kennis met ClickUp — het beste alternatief voor Glean en Moveworks

Het zit namelijk zo: Glean en Moveworks werken allebei in silo's. Glean mist mogelijkheden voor taakuitvoering, terwijl Moveworks afhankelijk is van rigide werkstroom en gestructureerde gegevens. ClickUp overbrugt beide hiaten met een AI-aangedreven platform.

Wat ClickUp anders maakt, is convergentie, niet bundeling. In plaats van te schakelen tussen een zoektool zoals Glean en een automatiseringstool zoals Moveworks, creëert ClickUp de verbinding tussen taken, kennis, chat en werkstroom in één geconvergeerde AI-werkruimte. Dat betekent minder tools, minder herwerk en veel meer duidelijkheid.

Voer verschillende taken uit met ClickUp Brain

Krijg antwoorden en maak taken aan met één klik met ClickUp Brain

ClickUp Brain doet meer dan alleen documenten samenvatten of supporttickets beantwoorden.

Het combineert de zoekprecisie van Glean met de taakautomatisering van Moveworks, maar dan binnen een bredere werkruimte die projectmanagement, documenten en realtime chat omvat.

Met directe antwoorden, AI-taak aanmaken en geïntegreerde updates biedt het teams contextbewuste, actiegerichte informatie, allemaal vanuit één commandocentrum.

Snellere antwoorden met Brain MAX

ClickUp Brain MAX geeft teams direct contextbewuste antwoorden op basis van taken, documenten, chatten en gekoppelde tools. Met Talk to Text kunt u vragen of updates inspreken en deze binnen enkele seconden omzetten in taken, samenvattingen of documentatie. Het houdt elk inzicht nauwkeurig en gekoppeld aan het echte werk, zonder dat u van app hoeft te wisselen.

Zoek naadloos met ClickUp Brain MAX

Automatiseer echte werkstroom met ClickUp Agents

ClickUp Agents kunnen regels volgen, acties uitvoeren, gegevens bijwerken, taken doorsturen en IT- of HR-processen automatisch ondersteunen. Ze werken binnen uw projecten, documenten en chat, waardoor alles op elkaar is afgestemd zonder handmatig toezicht.

Stel ClickUp Autopilot Agents in om het beantwoorden van repetitieve, veelgestelde vragen uit handen te nemen.

💡 Pro-tip: Wilt u snellere antwoorden, slimmere projecten en content die zichzelf schrijft? Toptools voor kennisdeling, projectautomatisering en schrijven laten zien hoe ClickUp Brain AI in uw dagelijkse werk integreert, zonder dat u daarvoor technische kennis nodig hebt.

Kennisopbouw en bruikbaarheid komen samen in ClickUp Enterprise Search

Vind elk document, elke taak of elke teamgenoot in alle tools direct met de Connected Search-functie van ClickUp

Glean en Moveworks bieden weliswaar zoekmogelijkheden voor bedrijven, maar ClickUp Enterprise Search gaat nog een stap verder. Het begrijpt de intentie van de gebruiker, haalt antwoorden uit al uw tools en koppelt zoekresultaten in realtime aan taken, documenten en projecten.

Deze uniforme zoekervaring helpt u niet alleen bij het vinden van gegevens, maar ook bij het direct ondernemen van actie.

ClickUp-automatisering die is ontwikkeld voor IT

Stel één keer regels in en bespaar elke week uren met ClickUp automatisering

ClickUp voor IT-teams opent de deuren naar flexibiliteit op grote schaal.

Met meer dan 100 sjablonen, dynamische toegewezen personen en integraties met tools zoals GitHub, Salesforce en ServiceNow kunnen teams alles automatiseren, van ticketroutering tot incidentrespons, zonder ook maar één regel code te schrijven, met behulp van ClickUp's automatisering.

U krijgt ook AI-gestuurde triggers die gegevens analyseren en acties voorstellen, waardoor de efficiëntie op de werkplek over de hele linie wordt verbeterd.

Bouw sneller en plan slimmer. ClickUp helpt uw productteams om AI-gestuurde inzichten om te zetten in bruikbare projectplannen.

Realtime samenwerking met ClickUp Chatten

Zet realtime gesprekken om in echt werk met ClickUp Chat

In tegenstelling tot Glean of Moveworks doet ClickUp Chat meer dan alleen gesprekken ondersteunen. Het zet berichten om in taken, vat threads samen en synchroniseert automatisch met projecten.

Met AI CatchUp en realtime contextkoppeling wordt uw chatgeschiedenis nooit opgeslagen in silo's. ClickUp Chat is de enige chatten waarbij samenwerking, besluitvorming en uitvoering in dezelfde ruimte plaatsvinden, waardoor het de beste AI-samenwerkingstool op de markt is.

De IT-ondersteuningssjabloon van ClickUp is een praktische extensie van alles wat we hebben besproken: het combineert de sterke punten van Moveworks op het gebied van taaktautomatisering met de doorzoekbare kennis van Glean, maar dan in één uniforme werkruimte.

Ontvang een gratis sjabloon Help teams sneller oplossingen te bieden met minder wrijving met behulp van de ClickUp IT-ondersteuningssjabloon.

Met deze IT-sjabloon kunnen IT-teams tickets centraliseren, voortgang bijhouden en routinematige reacties automatiseren, zonder van tool te hoeven wisselen of complexe werkstroom te hoeven bouwen.

💡 Pro-tip: Schakelt u nog steeds tussen tabbladen om te vinden wat u nodig hebt? Hoe Connected AI silo's elimineert om tijd te besparen voor echt werk laat zien hoe ClickUp verspreide informatie omzet in directe, bruikbare inzichten, zodat u zich kunt concentreren op het uitvoeren van uw taken.

Nooit meer in cirkels werken met ClickUp

Samenvattend: gebruik Glean als uw prioriteit ligt bij snel, semantisch zoeken binnen uw onderneming. Voor automatisering en selfservice voor werknemers is Moveworks uitstekend geschikt.

Met ClickUp kunt u echter het beste van twee werelden combineren.

Of je nu IT-ondersteuning automatiseert, documenten samenvat of chats omzet in gestructureerde taken, ClickUp zet passief zoeken om in echte productiviteit. En met functies als Connected Search, automatisering en AI Chat hoeft je team eindelijk niet meer te schakelen tussen verschillende tools.

De resultaten spreken voor zich.

Volgens QubicaAMF besparen teams die ClickUp gebruiken meer dan 5 uur per week die voorheen verloren gingen aan het zoeken naar informatie. Vermenigvuldig dat met alle afdelingen en de tijdwinst en productiviteit zijn enorm. Meld u nu aan bij ClickUp om uw tools te verenigen en eindelijk uw werk klaar te krijgen!