Free kerstcountdown-widget sjablonen

Het aftellen naar Kerstmis is de helft van het plezier van de feestdagen. Hoe dichter de kalender bij 25 december komt, hoe groter de opwinding wordt: kinderen beginnen te vragen 'hoeveel nachtjes nog?', gezinnen gaan plannen maken en marketeers zoeken naar creatieve manieren om de feeststemming te verspreiden (en natuurlijk de verkoop te stimuleren).

Een kerstcountdown-widget maakt al die voorpret zichtbaar, deelbaar en genietbaar, elke dag opnieuw.

Met deze gratis sjablonen van ClickUp kun je binnen enkele minuten een vleugje kerstsfeer aan je scherm toevoegen. Laten we aan de slag gaan! 🎅

Wat zijn kerstcountdown-widget-sjablonen?

Een widget-sjabloon voor een kerstcountdown is een kant-en-klaar ontwerp waarmee je de dagen, uren en minuten tot Kerstmis kunt bijhouden.

Deze sjablonen geven een feestelijk tintje met afbeeldingen zoals kerstkleuren, pictogrammen of animaties, terwijl je zelf niet alles vanaf nul hoeft te maken.

Wat maakt een goede kerstcountdown-widget-sjabloon?

Een goede widget-sjabloon voor een kerstcountdown moet duidelijk, feestelijk en gebruiksvriendelijk zijn. De beste sjablonen hebben meestal:

Tijd duidelijk weergeven: toont in één oogopslag het aantal resterende dagen, uren of minuten.

Voeg feestelijke stijl en charme toe: Gebruik seizoenskleuren, pictogrammen of speelse afbeeldingen die bij de sfeer passen.

Gemakkelijk bij te werken: past zich automatisch aan naarmate de kerst dichterbij komt.

Flexibiliteit: je kunt kleine details zoals kleuren of tekststijlen aanpassen als dat nodig is.

Blijf gefocust: Het ontwerp is strak, zodat de focus op de countdown blijft liggen.

Voeg feestideeën toe: stel manieren voor waarop teams mijlpalen in de aftelling kunnen markeren, zoals stel manieren voor waarop teams mijlpalen in de aftelling kunnen markeren, zoals ideeën voor virtuele kerstfeestjes

12 kerstcountdown-widget-sjablonen

Of je nu een bovenliggend bent die je kinderen helpt de dagen tot de komst van de kerstman bij te houden, een organisator van gebeurtenissen die feestelijke activiteiten plant, of een marketeer die zich voorbereidt op seizoenscampagnes, een feestelijke aftelling houdt iedereen in de stemming (en op schema!).

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI Workspace , die al je gebeurtenisplanning, cadeau-budgetten, vakantiekalenders en werkstroom op één plek samenbrengt. Maar het is niet alleen voor werk bedoeld – ClickUp kan je ook helpen met feesten. Met ClickUp's kerstcountdown-widgets kun je een vleugje kerstmagie toevoegen aan je dashboard. En de kerstcountdown-widget-sjablonen geven je werkruimte een feestelijk tintje en optimaliseren je vakantieworkflow.

Bovendien elimineert ClickUp werkversnippering, zodat je altijd 100% context op één plek hebt. Dat betekent geen verloren aantekeningen, verspreide checklists of last-minute stress voor de kerstvoorbereidingen.

Laten we eens kijken naar 12 sjablonen uit de gebeurtenisbeheersoftware die het aftellen zowel leuk als productief maken. ✨

1. ClickUp-sjabloon voor gebeurtenissenplanning

Gratis sjabloon downloaden Plan je feestelijke gebeurtenissen naadloos met de ClickUp-sjabloon voor evenementenplanning.

De ClickUp-sjabloon voor evenementenplanning doet ook dienst als widget voor de kerstcountdown door taakgroepen en deadlines om te zetten in een gestructureerde feestelijke tijdlijn. Elke taak in ClickUp vertegenwoordigt een mijlpaal in de aanloop naar de feestdagen, zoals het versieren van de boom, het afronden van het menu of het kopen van cadeaus, waarbij de voltooiingsstatus aangeeft hoe dicht je bij Kerstmis bent.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

( Voltooid , In uitvoering , Open) als aftelfasen, zodat je altijd weet wat voltooid is, wat er in uitvoering is en wat er nog moet gebeuren. Gebruik ClickUp aangepaste taak statussen , In uitvoeringOpen) als aftelfasen, zodat je altijd weet wat voltooid is, wat er in uitvoering is en wat er nog moet gebeuren.

Houd je kerstuitgaven bij met budgetlabels ( Over , Onder , Even ) om je kerstuitgaven onder controle te houden.

Wijs taken zoals 'cadeaus kopen' of 'kerstverlichting ophangen' toe aan gezinsleden, met deadlines die zijn afgestemd op de kalender voor dagelijkse planning.

Voeg gebeurtenis-specifieke labels toe (bijv. kerstavonddiner, Secret Santa, familiefeest) om activiteiten gescheiden te houden, maar toch op één plek zichtbaar te maken.

📌 Ideaal voor: Het eenvoudig coördineren van feestelijke gebeurtenissen en vakantiebijeenkomsten.

2. ClickUp-sjabloon voor vakantieplanner

Gratis sjabloon downloaden Organiseer je feestdagen met behulp van de ClickUp-sjabloon voor de feestdagenplanner.

De ClickUp Holiday Planner Template centraliseert zowel officiële feestdagen als vakantieaanvragen van werknemers in één overzicht. Speciale weergaven, zoals kalenderlayouts en vakantietabellen, helpen bij het schakelen tussen verschillende planningsperspectieven, terwijl startdatum en einddatum zichtbaarheid geven in de timing.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Vakantie categorie , Vakantie type (betaald/onbetaald) , Afdeling , Maand , Duur en Startdatum . Categoriseer vrije dagen met zes ClickUp-aangepaste velden , waaronderen

Blijf de voortgang van goedkeuringen bijhouden met behulp van vijf aangepaste taakstatussen: Goedgekeurd , Geannuleerd , Nieuw verzoek , Afgewezen en In behandeling .

Organiseer verzoeken in de vakantieverzoeklijst en vakantielijst zodat je ze snel kunt scannen op type.

Vergelijk gegevens in de vakantietabelweergave, zodat je gemakkelijker totalen en overlappingen per afdeling kunt zien.

📌 Ideaal voor: Het beheren van seizoensgebonden taken en het voorbereiden van cadeaus tijdens de feestdagen.

3. ClickUp-sjabloon voor het plannen van feestjes

Gratis sjabloon downloaden Organiseer een vrolijk feest met de ClickUp-sjabloon voor het plannen van feesten.

De ClickUp-sjabloon voor het plannen van feestjes organiseert feestactiviteiten in fasen zoals Voorbereiding, Dag van het evenement en Afsluiting van het evenement, die natuurlijk aansluiten bij het verloop van de kerstplanning. Alle kaarten geven de voortgang, subtaken en checklist weer, zodat je de voorbereidingen voor de feestdagen vanaf begin december tot en met eerste kerstdag kunt bijhouden.

Met deze kerst-sjabloon kun je elke stap, of het nu gaat om winkelen of versieren, goed zien en meten.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Aangepast aan de voorbereiding van de feestdagen, zoals Sprekers , Deelnemers , Marketing en Registratie .

Operations en Marketing . Houd de logistiek op de dag zelf bij met kant-en-klare checklists voor gebeurtenisplanning vooren

Beheer de afsluiting van gebeurtenissen met ingebouwde taken voor budgetoverzicht , eindbetalingen , beoordeling van beeldmateriaal en verzamelen van feedback .

Bekijk hoeveel van je kerstvoorbereidingen al voltooid is met voortgangsbalken bij elke taak.

📌 Ideaal voor: Het organiseren van kerstfeestjes met gedetailleerde gastenlijsten, menu's en activiteiten.

4. ClickUp-kalendersjabloon

Gratis sjabloon downloaden Houd al je kerstactiviteiten bij op één plek met de ClickUp-kalender-sjabloon.

De ClickUp-kalender sjabloon geeft een overzicht van feestelijke activiteiten op maandbasis. Alle taken worden als een blok weergegeven in de online kalender, zodat je gemakkelijk kunt zien hoe gebeurtenissen en voorbereidingen zich opstapelen voor 25 december. Bovendien weet je dankzij de kleurgecodeerde taaktypes en aangepaste velden voor locaties altijd wat er waar gebeurt.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Plan kerstevenementen zoals kerstfeestjes of Secret Santa-cadeau-uitwisselingen met gebeurtenis-tags en locatiegegevens.

Benadruk bedrijfsbrede mededelingen zoals vakantieadviezen , zodat iedereen op de hoogte blijft.

Schakel over naar de Budget Tracker-weergave om seizoensgebonden uitgaven te beheren, of naar het Progress Board om de uitvoering van campagnes stap voor stap te volgen.

📌 Ideaal voor: Het plannen van kersteggebeurtenissen, familietradities en belangrijke seizoensgebonden herinneringen.

5. ClickUp-sjabloon voor projecttijdlijn op whiteboard

Gratis sjabloon downloaden Breng uw vakantieprojecten duidelijk in kaart met de ClickUp Project Timeline Whiteboard Template.

Met de Project Timeline Whiteboard Template van ClickUp kun je feestelijke taken week voor week in kaart brengen tot 25 december. De horizontale as kan fasen weergeven zoals versieren, winkelen en koken, terwijl de verticale as de tijdlijn naar Kerstmis kan aangeven. Bovendien kun je met gekleurde blokken in deze gebeurtenis-tijdlijnsjabloon aangeven wanneer elke activiteit moet plaatsvinden.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Voeg plaknotities toe in het ClickUp Whiteboard voor gedetailleerde herinneringen om cadeaus in te pakken of kerstrecepten voor te bereiden.

Volg de wekelijkse tijdlijn om precies te zien wat er in elke aftelfase moet worden voltooid.

Organiseer met horizontale stappen die mijlpalen definiëren, zoals voorbereidingen voor kerstavond en het uitwisselen van cadeaus.

Blijf de verticale voortgang bijhouden om de duur bij te houden en te weten wanneer je naar de volgende activiteit kunt gaan.

📌 Ideaal voor: Het starten van je kerstcountdown met duidelijke stappen, mijlpalen en projecttijdlijnen.

6. ClickUp-sjabloon voor kerstfeestproject

Gratis sjabloon downloaden Begin je aftelling naar het kerstfeest met de ClickUp-sjabloon voor het kerstfeestproject.

De ClickUp Christmas Party Project Charter Template biedt een duidelijk kader voor het organiseren van een kerstfeest van begin tot eind. Je hebt één plek om de titel, duur, rollen en verantwoordelijkheden van het project vast te leggen, zodat iedereen die betrokken is bij de planning van de feestdagen op één lijn zit.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Documenteer details zoals het thema van het kerstfeest, de datum en de hoofdorganisator in het gedeelte Projectorganisatie .

Voeg sleutelstakeholders en teamleden toe om te laten zien wie verantwoordelijk is voor catering, decoraties, entertainment en logistiek.

Definieer successtatistieken zoals het aantal gasten, het naleven van het budget en de beoordelingen voor het gebeurtenis.

Geef een overzicht van de omvang van het werk om activiteiten die binnen de scope vallen (menu, locatie, uitnodigingen) te scheiden van items die buiten de scope vallen.

📌 Ideaal voor: Het definiëren van rollen, doelen en logistiek om een succesvol kerstfeest te organiseren.

7. ClickUp-sjabloon voor eindejaarsfeestagenda

Gratis sjabloon downloaden Structureer je eindejaarsfeesten efficiënt met de ClickUp-sjabloon voor een eindejaarsfeestagenda.

De sjabloon voor eindejaarsfeesten van ClickUp biedt één plek om vergaderdetails zoals type, omvang, locatie, datum en tijd vast te leggen. De rollen van deelnemers, zoals facilitator, notulist en aanwezigen, worden duidelijk toegewezen, zodat de verantwoordelijkheden transparant zijn. Met deze installatie blijft elke planningssessie georganiseerd en gericht op het organiseren van een succes kerstevenement.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Leg de reikwijdte van de vergadering vast om duidelijk te maken of de discussie gaat over catering, activiteiten, decoraties of budget.

vergaderlink toe als er bij Voeg eentoe als er bij de planning van kersteggebeurtenissen sprake is van virtuele deelnemers of hybride regelingen.

Houd elke planningssessie bij in de kerstcountdown-widget met datum- en tijdvelden.

📌 Ideaal voor: Het structureren van eindejaarsfeesten, het plannen van toespraken en het delen (deel) van ideeën voor teamfeesten.

8. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse planner

Gratis sjabloon downloaden Voer feestelijke taken moeiteloos uit met behulp van de ClickUp Daily Planner Sjabloon.

De ClickUp Daily Planner Template heeft de functie als een kersttaakmanager door activiteiten te categoriseren in achterstallig, vandaag en klaar. Je krijgt direct weergave van wat er nog moet gebeuren, wat nu moet worden aangepakt en wat al is voltooid. Bovendien zorgen deadlines en prioriteit voor een goede afbakening, zodat geen enkel onderdeel van de vakantievoorbereiding over het hoofd wordt gezien.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

gedeelte 'Achterstallig' om kersttaken bij te houden die hun deadline hebben gemist, zoals het te laat Gebruik hetom kersttaken bij te houden die hun deadline hebben gemist, zoals het te laat kopen van kerstcadeaus

Bekijk de Today weergave voor directe items zoals boodschappen doen of cadeautjes inpakken.

Raadpleeg de Klaar-lijst voor voltooide activiteiten, zodat je kunt zien hoe je vordert met de voorbereidingen voor de feestdagen.

📌 Ideaal voor: Zonder stress op de hoogte blijven van dagelijkse feestelijke prioriteiten en seizoensgebonden klusjes.

Een ClickUp-gebruiker deelt:

ClickUp heeft mijn persoonlijke productiviteit zeker verhoogd en me geholpen om beter georganiseerd te blijven.

9. Kerstcountdownkalender sjabloon van Template.net

Deze widget-sjabloon voor de kerstcountdown voegt een feestelijke touch toe aan je vakantieplanning door de spanning elke dag levend te houden. Met een vrolijk kerstmanontwerp en een countdown van 25 dagen wordt plannen iets leuks en boeiends voor gezinnen, klaslokalen of kantoorfeestjes.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Bewerk elk datumblok tot bewerking door je eigen dagelijkse activiteit of opdracht toe te voegen (bijv. één cadeau inpakken, warme chocolademelk maken, enz. )

Vervang de standaardafbeeldingen door je eigen afbeeldingen of grafische elementen (sneeuwvlokken, kerstverlichting, kerstmutsen).

Pas het lettertype en de kleur aan uw interieur of merk aan (rood, groen, goud) voor een samenhangende look.

📌 Ideaal voor: Het weergeven van een leuke, dagelijkse kerstcountdown om bezoekers aan te trekken.

10. Kerstcountdown-sjabloon van Template.net

Deze kerstcountdown-sjabloon heeft een diepgroene achtergrond omlijst door dennentakken, gloeiende lichtjes en gouden slingers die de kerstversiering weerspiegelen. Sneeuwvlokjesvormen zijn verspreid over de lay-out om een winterse sfeer te creëren, terwijl het speelse lettertype voor 'nog tot Kerstmis' contrasteert met de grote blokcijfers om de aandacht op de timer te houden.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Geef de aftelling digitaal weer op schermen in klaslokalen, winkels of kantoren om iedereen betrokken te houden.

Druk de sjabloon af als poster en werk het nummer handmatig bij voor een fysieke aftelling.

Gebruik ze bij familie- of gemeenschapsevenementen om kinderen (en volwassenen) op een leuke manier te helpen de dagen tot Kerstmis bij te houden.

📌 Ideaal voor: Het delen van een boeiende aftelervaring met je vrienden en familie.

11. Countdown-sjabloon van Canva

via Canva

Deze widget-sjabloon voor de kerstcountdown geeft het aantal resterende dagen tot 25 december weer in een opvallend ontwerp in kalenderstijl. Het nummer in het midden zorgt ervoor dat de zichtbaarheid in één oogopslag gegarandeerd is, terwijl de gestructureerde lay-out het gemakkelijk maakt om dagelijks bij te werken. Seizoensgebonden illustraties en kleurkeuzes geven het een feestelijke uitstraling die geschikt is om te delen op sociale media of om af te drukken.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Gebruik het kalenderblok-format dat de countdown omlijst als een afscheurbare dagkalender.

Herken de countdown gemakkelijk aan het koptekstlabel met de tekst 'Christmas Countdown'.

Voeg een feestelijke touch toe met de geïllustreerde kerstboom in de positie naast de kalender.

📌 Ideaal voor: Het ontwerpen van gepersonaliseerde kerstcountdowns voor feestelijke gebeurtenissen en feestjes.

12. Kerstcountdownwidget van Notion

via Notion

Deze kerstcountdown-widget installeert een live teller rechtstreeks in je werkruimte. Deze geeft het nummer van de dagen tot 25 december weer, samen met een feestelijke afbeelding. De widget kan op elke Notion-pagina worden geplaatst, zodat de countdown zichtbaar blijft terwijl je andere taken of projecten beheert.

🎄Dit is waarom je het leuk zult vinden:

Voeg feestelijke afbeeldingen toe, zoals versierde bomen of ornamenten, die passen bij het kerstthema.

Geef het aantal resterende dagen weer in tekst-format voor een snelle dagelijkse update.

Combineer ze met andere compatibele Notion-widgets (citaten, affirmaties, kalenders) om een gepersonaliseerd kerstdashboard te maken.

📌 Ideaal voor: Het toevoegen van een interactieve aftelling naar Kerstmis in je werkruimte.

Voer al je taken uit met ClickUp

Het aftellen naar de feestdagen is altijd leuk, maar deze periode brengt ook een lange lijst met dingen met zich mee die je moet plannen, kopen en organiseren.

De juiste kerstcountdown-widget maakt het wachten spannend in plaats van stressvol.

De sjablonen en AI-tools van ClickUp maken dat mogelijk. Hiermee kun je gebeurtenissen beheren, budgetten bijhouden, feestjes organiseren en zelfs familietradities plannen, allemaal op één plek.

Zo kun je genieten van de feeststemming zonder je abonnementen bij te houden.

Meld je vandaag nog aan bij ClickUp! 🎉