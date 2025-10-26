Gratis sjablonen voor battle cards om concurrerende verkoopstrategieën te ontwikkelen

Je hebt het werk gedaan, de case opgebouwd en je product is duidelijk de juiste keuze.

Maar zodra uw potentiële klant een concurrent ziet die een paar euro goedkoper is, kantelt zijn kop. Dat is het soort moment dat een eigen meme verdient (en eerlijk gezegd is die er ook).

Battle kaarten zijn hier de snelle oplossing.

Met de juiste battle card-sjabloon beschikt uw team over een kant-en-klaar draaiboek om bezwaren weg te nemen, onderscheidende factoren te benadrukken en gesprekken weer op het juiste spoor te krijgen, zonder dat u op dat moment naar de juiste woorden hoeft te zoeken.

In deze blogpost delen we gratis battle card-sjablonen van ClickUp, de eerste Converged AI Workspace voor verkoop, zodat je deals niet misloopt.

De beste sjablonen voor battle kaarten in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel met de beste battle card-sjablonen:

Wat zijn sjablonen voor battle kaarten?

Een battle card-sjabloon is een kant-en-klaar raamwerk dat verkoopteams helpt om concurrentie-inzichten en gespreksonderwerpen op één plek te organiseren.

Verkoopmedewerkers gebruiken verkoopkaarten om tijdens een verkoopgesprek snel de juiste informatie te vinden. Ze behandelen onderwerpen zoals de sterke en zwakke punten van concurrenten, tips voor het omgaan met bezwaren en de onderscheidende kenmerken van uw product.

🔍 Wist u dat? De naam 'battle card' is niet zomaar gekozen. Militaire teams gebruikten snelkaartjes om de grootte van vijanden in te schatten en reacties te plannen. Verkoopteamleden hebben dit format later overgenomen om concurrenten te slim af te zijn in vergaderzalen in plaats van op slagvelden.

Wat maakt een goede sjabloon voor een battle kaart?

Een solide battle card-sjabloon is scherp, praktisch en ontworpen voor snelheid. De beste sjablonen bevatten:

Overzicht van concurrenten: een duidelijk overzicht van wie uw concurrenten zijn en hoe zij zich positioneren

Sterke en zwakke punten: Duidelijke punten die laten zien waar concurrenten uitblinken en waar ze tekortschieten

Uw voordeel: Zij-aan-zij-vergelijkingen die precies laten zien hoe uw product meer waarde biedt

Objection busters: Korte, kant-en-klare tegenargumenten voor de bezwaren die vertegenwoordigers het vaakst horen

Bewijs bij de hand: snelle statistieken, gewonnen klanten of casusfragmenten die ter plekke geloofwaardigheid toevoegen

overzichtelijke lay-out: *Een ontwerp waarmee informatie in enkele seconden kan worden gescand, verbetert de verkoopproductiviteit

Altijd up-to-date: actuele informatie, zodat vertegenwoordigers niet meer hoeven te vertrouwen op verouderde claims die niet meer kloppen

11 sjablonen voor battle kaarten

Battle kaarten werken het beste als ze gemakkelijk te maken, bij te werken en te delen zijn. ClickUp voor verkoopteams maakt dat mogelijk.

Met ClickUp-sjablonen kunt u concurrentievergelijkingen op één plek bewaren, klaar voor gebruik wanneer uw team ze nodig heeft. Verkopers kunnen ze tijdens een gesprek binnen enkele seconden openen, managers kunnen ze bijwerken wanneer de gegevens van concurrenten veranderen, en iedereen blijft op één lijn over hoe om te gaan met bezwaren en sleutelonderscheidende factoren onder de aandacht te brengen.

Hier zijn 11 gratis battle card-sjablonen die u direct in uw verkooptechnologiestack kunt gebruiken.

1. ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Ontvang een gratis sjabloon Overtref uw concurrenten door elke verkoopfase te optimaliseren met behulp van de ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn.

De ClickUp-sjabloon voor de verkooppijplijn geeft uw team een duidelijk, fase-voor-fase weergave van clientkansen om te vergelijken, prioriteiten te stellen en daadkrachtig op te treden. Elke rij bevat de essentiële gegevens – contactgegevens, waarde van de kans, type abonnement, sluitingsdatum, betalingstype en betalingsstatus – zodat financiële en concurrentiegegevens op één plek blijven.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Posisie handelt in pijplijnfasen, zoals Vernieuwd , Aandacht nodig en Ondersteuning nodig , voor direct inzicht in de concurrentie.

Houd betalingstypes en -status bij om financieel veilige versus kwetsbare accounts te identificeren binnen de sjabloon voor het verkoopplan

Gebruik urgentie-markeringen (Urgent, Hoog, Normaal) om te bepalen waar uw team het hardst moet concurreren.

📌 Ideaal voor: Teams die deals bijhouden in elke fase van de funnel en tegelijkertijd de competitieve momenten in kaart brengen waarop vertegenwoordigers snel moeten handelen om het momentum vast te houden.

🚀 Het voordeel van ClickUp: Verkoopteams jongleren vaak met aantekeningen over concurrenten uit telefoongesprekken, verspreide recensies en gesprekken op sociale media. ClickUp Brain vat die relevante informatie samen in duidelijke conclusies en brengt de meest relevante inzichten direct naar voren. Voorzie verkopers van relevante informatie met ClickUp Brain voor scherpere, slimmere battle kaarten Binnen enkele seconden produceert de AI-tool voor concurrentieanalyse een overzichtelijke samenvatting die u rechtstreeks in uw battle cards kunt opnemen. Wanneer een vertegenwoordiger het document tijdens een live gesprek opent, ziet hij of zij de objecten van concurrenten, aanbevolen tegenargumenten en bewijs om te ondersteunen op één plek overzichtelijk weergegeven. 📎 Probeer deze prompt: Vat vermeldingen van concurrenten uit verkennende gesprekken samen en maak een lijst van drie object die hun vertegenwoordigers het vaakst herhalen, met ondersteunende voorbeelden. Meer informatie over het gebruik van AI voor verkoop:

2. ClickUp CRM-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Centraliseer klantgegevens en interacties om aangepaste ervaringen te bieden met de ClickUp CRM-sjabloon.

De ClickUp CRM-sjabloon biedt een gestructureerde manier om de volledige levenscyclus van klanten te beheren. Leads, deals, accounts en contacten worden allemaal in duidelijke fases georganiseerd, waardoor het eenvoudig is om te zien waar elke kans zich bevindt en wie de beslissingen neemt.

Elk record bevat cruciale details zoals contactinformatie, dealwaarde, waarschijnlijkheid, factureringscyclus en accountniveau, zodat concurrentie- en relatie-inzichten nooit verspreid zijn over verschillende tools voor verkoopproductiviteit.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Kwalificeer leads met ingebouwde battle kaart-vragen en frameworks (zoals BANT) om ervoor te zorgen dat elke vertegenwoordiger dezelfde concurrentie-informatie verzamelt.

Blijf deals bijhouden op basis van hun status ( Op schema , Risico , Blok ) en vergelijk kolommen zoals fase, korting, waarschijnlijkheid en voorspelde waarde om kansen in te schatten.

Breng contacten in kaart in rollen, zoals eindgebruiker, influencer, beslisser of voorvechter , zodat teams weten op wie ze zich moeten target in een competitieve campagne.

weergaven voor leads, deals, accounts en contacten om de concurrentie te bekijken zonder Schakel tussenom de concurrentie te bekijken zonder van context te wisselen

📌 Ideaal voor: Verkooporganisaties die klantinteracties centraliseren om één enkele bron van waarheid te creëren en vertegenwoordigers voor te bereiden met aangepaste antwoorden tijdens belangrijke gesprekken.

📖 Lees ook: De beste platforms voor sales enablement om deals binnen te halen

3. ClickUp-sjabloon voor accountbeheer

Ontvang een gratis sjabloon Stroomlijn het toezicht op accounts om uitzonderlijke service te bieden met de sjabloon voor accountbeheer van ClickUp.

Met de sjabloon voor accountbeheer van ClickUp kunt u client-accounts en kansen op één plek overzien. Accounts worden ingedeeld in fasen, zoals Vernieuwd, Aandacht nodig en Onderhouden, waardoor u gemakkelijk veilige clients kunt onderscheiden van clients die risico lopen en clients die meer aandacht nodig hebben.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd de betrokkenheid bij met labels als Actief, Risico of Inactief , zodat u uw inspanningen kunt richten op de belangrijkste zaken.

Bewaar accountgegevens (contactgegevens, e-mail, type abonnement) bij elkaar, zodat u ze snel kunt raadplegen en sneller contact kunt opnemen met clients.

Pas kolommen aan om gegevens zoals laatste contactdatum bij te houden en bereken de waarde per accountniveau.

📌 Ideaal voor: Managers die toezicht houden op client-portfolio's en die hun inspanningen op het gebied van klantenbinding moeten versterken, risicovolle accounts moeten signaleren en snel moeten reageren op concurrerende aanbiedingen.

Een ClickUp-gebruiker deelt:

Door over te stappen op ClickUp voor alle teams hebben we nu een centrale hub waar al onze teams en gebruikers hun eigen werk kunnen organiseren en tegelijkertijd de projecten van andere teams kunnen bijhouden. De functies en tools van ClickUp zijn ideaal voor CS, Sales en ons Development-team om onze projecten bedrijfsbreed efficiënt en effectief te beheren!

Door over te stappen op ClickUp voor alle teams hebben we nu een centrale hub waar al onze teams en gebruikers hun eigen werk kunnen organiseren en tegelijkertijd de projecten van andere teams kunnen bijhouden. De functies en tools van ClickUp zijn ideaal voor CS, Sales en ons Development-team om onze projecten bedrijfsbreed efficiënt en effectief te beheren!

4. ClickUp-vergelijkingsmatrixsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Evalueer concurrentievoordelen rechtstreeks met de ClickUp-vergelijkingsmatrixsjabloon

De ClickUp-vergelijkingsmatrixsjabloon biedt een gestructureerde manier om meerdere opties naast elkaar te vergelijken. Items worden ingedeeld in fases, zoals 'Te beoordelen', 'In uitvoering', 'Geaccepteerd' en 'Niet geaccepteerd', waardoor het gemakkelijk is om keuzes te beperken en de voortgang van de evaluatie bij te houden.

Elke invoer bevat de locatie, het nummer, de website en de criteria voor beoordeling zoals sfeer, menu, klantenservice, prijs en afstand, zodat vergelijkingen consistent en gemakkelijk te scannen blijven.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Vergelijk opties op basis van gestandaardiseerde kenmerken (bijv. sfeer, service, prijs) om snel sterke en zwakke punten te ontdekken

Voeg ondersteunende details toe, zoals websitekoppelingen, foto's of aantekeningen, zodat u deze snel kunt raadplegen tijdens het besluitvormingsproces

Gebruik visuele indicatoren (emoji-beoordelingen of pictogrammen) om scores intuïtief en direct begrijpelijk te maken voor sales projectmanagement

Pas aangepaste kenmerken aan uw evaluatiebehoeften aan, of het nu gaat om leveranciers, producten, diensten of partners

📌 Ideaal voor: Beslissers die meerdere leveranciers of producten evalueren en verkoopteams gestructureerde vergelijkingen geven waarop ze kunnen vertrouwen in gesprekken met kopers.

🧠 Leuk weetje: Gartner heeft ontdekt dat verkopers battle cards negeren die te lang, te technisch of te abstract zijn. Ze willen beknopte, bruikbare kaarten. Battle cards die kort en duidelijk zijn, geven verkopers meer zelfvertrouwen wanneer ze tegenover concurrenten staan.

5. ClickUp-sjabloon voor whiteboard voor concurrentieanalyse

Ontvang een gratis sjabloon Analyseer de sterke en zwakke punten van concurrenten met de sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp

De sjabloon voor concurrentieanalyse van ClickUp evalueert concurrenten door ze in kaart te brengen op basis van hun aanwezigheid op de markt en klanttevredenheid. De vierkantsindeling verdeelt bedrijven in leiders, uitdagers, high performers en niche spelers, waardoor u in één oogopslag hun sterke en zwakke punten kunt vergelijken.

Bovendien is de positie van elke concurrent gebaseerd op duidelijke criteria, zodat u uw eigen aanbod nauwkeurig kunt positioneren in de sjabloon voor concurrentieanalyse.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Voeg namen van concurrenten, productdetails of aangepaste labels rechtstreeks toe aan het raster voor gestructureerd bijhouden

Gebruik de ingebouwde legenda om snel te zien hoe producten zich verhouden tot andere producten

Pas de assen of categorieën aan om u te concentreren op de statistieken die het belangrijkst zijn voor uw productmarketingstrategie

📌 Ideaal voor: Marketing- en enablementleiders die marktpartijen in kaart brengen om vertegenwoordigers te voorzien van een scherpere positionering en kant-en-klare gespreksonderwerpen.

📮 ClickUp Insight: 32% van onze bloglezers gelooft nog steeds dat een volle agenda gelijk staat aan productiviteit, en 21% stelt lange werkdagen gelijk aan toewijzing. Maar als je je dag volpropt met vergaderingen en taken, kom je alleen maar een stap dichter bij een burn-out. ClickUp Autopilot Agents veranderen het spel door automatisch routinematige vragen te beantwoorden, verzoeken te triëren en aangepaste werkstroom te beheren op basis van uw unieke werkcontext. Met Autopilot Agents die stilletjes op de achtergrond werken, blijft uw agenda in balans, blijven uw prioriteiten duidelijk en wordt uw productiviteit eindelijk duurzaam. Beantwoord terugkerende vragen in ClickUp Chatten-kanalen, automatiseer dagelijkse en wekelijkse rapportage, sorteer en wijs berichten toe, voeg herinneringen toe en meer met ClickUp Autopilot Agents

6. ClickUp Productfuncties Matrixsjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Benadruk de unieke functies van uw product om u te onderscheiden van de concurrentie met de sjabloon voor productfuncties van ClickUp

U kunt de ClickUp-sjabloon voor productfuncties matrix gebruiken om productmodellen te vergelijken op basis van hun unieke functies. Producten worden gegroepeerd in categorieën zoals Nieuwe modellen, Hardwarefuncties en Softwarefuncties, waardoor het eenvoudig is om de sleutelfuncties en voordelen per type te analyseren.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

CPU-type , RAM , ROM , batterijduur ) Benadruk waar het ene model beter presteert dan het andere met gestandaardiseerde ClickUp-aangepaste velden

Blijf nieuwe productinvoer bij in een speciale categorie om ze te vergelijken met bestaande benchmarks

Interpreteer technische verschillen (bijv. RAM-grootte, schermresolutie) in één oogopslag met kleur-codeerde velden

📌 Ideaal voor: Productgerichte teams die onderscheidende factoren benadrukken in een duidelijk format, waardoor verkopers technische sterke punten gemakkelijk kunnen omzetten in winnende argumenten.

💡 Pro-tip: Gebruik ClickUp Document om inzichten over concurrenten te verbeteren met rich text-format. Voeg opvallende markeringen toe aan belangrijke tegenargumenten, gebruik tabellen voor vergelijkingen naast elkaar of voeg tekstvakken toe om bewijspunten te benadrukken. Met live samenwerking bij de bewerking kunnen managers en vertegenwoordigers samen in realtime de content verfijnen, zodat battle cards nooit verouderd of statisch aanvoelen. Houd alle bezwaren, tegenargumenten en updates over concurrenten overzichtelijk bij in ClickUp Document om deals te sluiten Deze werkstroom maakt gebruik van AI voor documentatie om een levendige bron te creëren die up-to-date is en uw team in staat stelt om elke keer met vertrouwen te reageren.

7. ClickUp-sjabloon voor softwarevergelijking

Ontvang een gratis sjabloon Evalueer software voor uw target met de ClickUp-sjabloon voor softwarevergelijking

Met de softwarevergelijkingssjabloon van ClickUp kunt u softwareopties naast elkaar vergelijken aan de hand van consistente evaluatievelden. Producten worden ingedeeld in groepen zoals Nieuw, Beschikbaar en Niet beschikbaar. Zo kunt u eenvoudig zien welke oplossingen klaar zijn voor implementatie, welke in overweging worden genomen en welke niet in aanmerking komen.

Alle rijen bevatten specifieke gegevens, zoals klantbeoordeling, basisprijs, verkoopcijfers, maker, ontwerpsoftware, preview en belangrijkste functies, zodat teams snel de grootte van concurrerende tools kunnen bepalen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Bekijk productafbeeldingen direct in de sjabloon voor verkoopkaarten om snel de kwaliteit van het ontwerp te beoordelen

Gebruik de pijnpunten en beoordelingen van klanten om de prestaties over de hele linie te valideren

Pas aangepaste velden aan om te voldoen aan evaluatiebehoeften, zoals ondersteunen, veiligheid en schaalbaarheid

📌 Ideaal voor: Leiders die verschillende softwareoplossingen beoordelen en hun teams voorzien van op feiten gebaseerde inzichten die competitieve gesprekken ondersteunen.

💡 Pro-tip: Creëer persoonsspecifieke invalshoeken. Dezelfde concurrentievergelijking zal niet hetzelfde effect hebben op een CTO als op een inkoopmanager. Maak verschillende weergaven of tabbladen, zodat vertegenwoordigers hun pitch kunnen schakelen afhankelijk van wie er in de kamer is.

8. Sjabloon voor verkoopkaart van HubSpot

via HubSpot

Deze battle card-sjabloon organiseert informatie over concurrenten in een snel naslagwerk voor verkoopteams. Het bevat rubrieken voor How We Win-reacties, concurrentie-updates en casestudy's of klantreferenties, zodat teams altijd gespreksonderwerpen paraat hebben.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg snel feiten vast (locatie, werknemers, omzet, klanten) voor een snelle achtergrond

Maak een lijst met de sterke en zwakke punten van specifieke concurrenten in opsommingstekens, zodat u deze gemakkelijk kunt scannen

Houd een sectie bij voor updates of nieuwsvermeldingen, zodat teams op de hoogte blijven van de bewegingen van concurrenten

📌 Ideaal voor: Vertegenwoordigers die snel inzicht in concurrenten willen hebben om bezwaren tijdens de verkoopcyclus te kunnen weerleggen.

9. Sjabloon voor verkoopkaart van Gong

via Gong

De battle card-sjabloon van Gong dient als strategisch arsenaal voor concurrerende deals. Het is ontworpen om functies te vergelijken, uw gespreksonderwerpen aan te scherpen en vertegenwoordigers kant-en-klare zinnen te geven die prospects van 'Waarin onderscheidt u zich?' naar 'Waar kan ik tekenen?' brengen

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Ontwikkel How We Win -reacties die de voordelen, bewijzen en relevantie benadrukken

Stel kritische vragen die kopers helpen de zwakke punten van concurrenten te herkennen

Verzamel en organiseer bewijsmateriaal, zoals sociale bewijzen, om uw beweringen te onderbouwen

📌 Ideaal voor: Teams die hun vaardigheden op het gebied van het omgaan met bezwaren willen aanscherpen met gestructureerde antwoorden en strategische vragen die gesprekken in hun voordeel doen kantelen.

💡 Pro-tip: Voeg waar nodig geruchten over de roadmap van concurrenten toe. Een subtiele aantekening als 'Er gaan geruchten dat concurrent X dit product uit de markt haalt' helpt vertegenwoordigers om onzekerheid bij de koper te creëren.

10. Sjabloon voor verkoopkaart van Figma

via Figma

De battle card-sjabloon van Figma biedt verkoopteams snel raadpleegbare content voor verkoopondersteuning, zodat ze tijdens live gesprekken kunnen profiteren van concurrentie-informatie. De sjabloon organiseert informatie over concurrenten, vereenvoudigt het omgaan met bezwaren, benadrukt onderscheidende factoren en wijst potentiële klanten op uw sterke punten.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Leg succesverhalen uit eerdere deals vast om vertegenwoordigers vertrouwen en concrete voorbeelden te geven bij het positioneren van producten

Stel vragen aan aangepaste klanten om de zwakke punten van concurrenten bloot te leggen en de aandacht te verleggen naar uw voordelen

Geef een snelle weergave van prijzen en pakketten om vertegenwoordigers voor te bereiden op bezwaren op basis van kosten

📌 Ideaal voor: Verkoopprofessionals die zich richten op het verbeteren van klantgerichtheid door onderscheidende factoren naar voren te brengen en gesprekken te sturen in de richting van unieke sterke punten.

💟 Bonus: Brain MAX is uw AI-aangedreven desktopassistent, speciaal ontworpen om verkoopteams een boost te geven. Dankzij de diepgaande integratie met uw CRM, e-mails, kalenders en verkoopdocumenten heeft Brain MAX altijd het volledige overzicht van uw pijplijn, deals en clientcommunicatie. Spreek of typ gewoon uw updates en Brain MAX legt direct aantekeningen vast, plant follow-ups en haalt relevante client-informatie op – u hoeft niet meer te zoeken in verspreide tools. Het brengt proactief nieuwe kansen aan het licht, signaleert risico's en stelt volgende stappen voor, waardoor uw team tijd bespaart en sneller deals kan sluiten. Met slimme automatisering, spraak-naar-tekst en realtime inzichten houdt Brain MAX uw verkoopwerkstroom georganiseerd, bruikbaar en altijd een stap voor.

11. SaaS-verkoopkaarten Sjabloon van SmartBug

via SmartBug

De SaaS-battlecard-sjabloon van SmartBug consolideert gegevens over concurrenten, bezwaren, prijsinformatie en integraties. Het zorgt ervoor dat deze allemaal zijn afgestemd op de pijnpunten van uw potentiële klanten, zodat vertegenwoordigers goed voorbereid het gesprek aangaan en niet hoeven te gissen.

🌟 Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Gebruik 'sales trap'-vragen en bezwaartegels om vertegenwoordigers voor te bereiden op tegenwerping van potentiële klanten

Vergelijk de prijzen van concurrenten met de kosten van niet bij u kopen om urgentie te creëren

Haal integratiedetails van concurrenten binnen om vertegenwoordigers te helpen functie-ecosystemen te vergelijken voor bonuspunten

📌 Ideaal voor: SaaS-bedrijven die concurreren in drukke markten en vertegenwoordigers voorbereiden met prijsvergelijkingen en trigger voor bezwaren.

💡 Pro-tip: Voer A/B-tests uit op de boodschappen in de kaarten. Probeer bijvoorbeeld twee verschillende positioneringshoeken ten opzichte van een concurrent en houd bij welke tot meer deals leidt.

Vergroot uw kansen met ClickUp

Elk verkoopgesprek voelt als een pokerspel.

Uw concurrenten bluffen, uw potentiële klanten wegen hun kaarten af en de best voorbereide speler wint de pot. Battle kaarten houden uw hand sterk en uw reacties scherper dan de volgende pitch.

ClickUp biedt u het complete pakket: aanpasbare battle kaart-sjablonen, live updates en een eenvoudige manier om uw team te wapenen zonder hen te vertragen. Deals blijven op schema en uw vertegenwoordigers bezwijken nooit onder druk.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp! ✅

Veelgestelde vragen

Een battle card is een beknopte, strategische bron die door verkoopteams wordt gebruikt om snel toegang te krijgen tot essentiële informatie over producten, concurrenten en marktpositie. Het helpt verkopers om effectief te reageren op vragen van klanten, bezwaren weg te nemen en hun aanbod te differentiëren tijdens verkoopgesprekken.

Om een battle card te maken, begint u met het verzamelen van belangrijke informatie over uw product, de functies ervan en uw concurrenten. Organiseer deze gegevens in duidelijke secties, zoals productvoordelen, vergelijkingen met concurrenten, omgaan met bezwaren en belangrijke boodschappen. Gebruik opsommingstekens of korte alinea's voor de duidelijkheid en zorg ervoor dat de content is afgestemd op de specifieke behoeften van uw verkoopteam.

Bij het schrijven van een battle card moet u zich richten op bruikbare inzichten en praktische informatie die verkopers in realtime kunnen gebruiken. Houd de taal duidelijk en beknopt, benadruk de belangrijkste punten en structureer de content zodat deze snel te scannen is. Voeg tips toe voor het overwinnen van bezwaren, concurrentievoordelen en snel te raadplegen feiten.

Een verkoopkaart is meestal een document van één pagina of een digitale kaart met duidelijk gedefinieerde secties, vaak met tabellen, opsommingstekens of gemarkeerde vakjes. Het is visueel overzichtelijk voor snelle referentie, zodat verkopers in één oogopslag informatie kunnen vinden over functie, vergelijkingen met concurrenten en het omgaan met bezwaren.