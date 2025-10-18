Gratis sjablonen voor oprichtersovereenkomsten voor medeoprichters van startups

De eerste fases van een start-up kunnen zowel spannend als uitdagend zijn.

Een van de meest cruciale maar vaak over het hoofd geziene stappen voor medeoprichters is het opstellen van een duidelijke, juridisch geldige oprichtersovereenkomst.

Zonder een dergelijke overeenkomst kunnen zelfs de meest veelbelovende ondernemingen obstakels tegenkomen bij het definiëren van rollen, het beheren van intellectueel eigendom of het nemen van dagelijkse beslissingen.

Maar het punt is dat u niet helemaal vanaf nul hoeft te beginnen. Er zijn tal van gratis sjablonen voor oprichtersovereenkomsten beschikbaar die alle essentiële zaken behandelen. In deze blog helpen we u de juiste sjabloon voor een oprichtersovereenkomst te vinden om uw partnerschap te beschermen en alles in uw organisatie soepel te laten verlopen.

10 sjablonen voor oprichtersovereenkomsten in één oogopslag

Hier is een overzichtstabel met de beste sjablonen voor oprichtersovereenkomsten:

Wat zijn sjablonen voor oprichtersovereenkomsten?

Sjablonen voor oprichtersovereenkomsten zijn vooraf opgestelde documenten die zijn ontworpen om medeoprichters van startups te helpen hun rollen, verantwoordelijkheden en eigendom in een nieuw bedrijf te omschrijven. Ze helpen u om vanaf het begin duidelijke verwachtingen vast te stellen en het risico op conflicten te verminderen naarmate het bedrijf groeit.

Een oprichtersovereenkomst behandelt doorgaans sleutelonderwerpen, zoals aandelenverdeling, eigendom van intellectueel eigendom, besluitvormingsprocessen en geschillenbeslechting. Vaak bevat de overeenkomst ook een vestingsschema waarin wordt uiteengezet hoe medeoprichters in de loop van de tijd hun aandelen verdienen.

Bovendien kan de overeenkomst de bijdragen van elke oprichter, besluitvormingsprocessen, vertrouwelijkheid, intellectuele eigendomsrechten en procedures voor teamwijzigingen vastleggen.

🔍 Wist u dat? Onderzoek van Noam Wasserman, professor aan de Harvard Business School en auteur van The Founder's Dilemma, toont aan dat maar liefst 65% van de startups faalt als gevolg van conflicten tussen oprichters. Een duidelijke oprichtersovereenkomst vanaf dag één kan uw bedrijf behoeden voor dit ongeluk!

Wat maakt een goede sjabloon voor een oprichtersovereenkomst?

Aangezien oprichters het bedrijf vertegenwoordigen bij belangrijke beslissingen, is de sjabloon voor de oprichtersovereenkomst de perfecte titel voor een hulpmiddel dat helpt om vanaf het begin duidelijke verwachtingen te scheppen.

Hier zijn vijf sleutelkenmerken waar u op moet letten bij het kiezen van een sjabloon voor een oprichtersovereenkomst:

Duidelijke eigendomsstructuur: zorg ervoor dat in de sjabloon het eigendomspersentage van elke medeoprichter wordt gedefinieerd, inclusief de aandelen van de oprichter, niet-verworven aandelen en volledig verworven belangen.

Uitgebreide clausules: zoek naar secties over intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheid en bescherming van bedrijfsgeheimen om de veiligheid van de activa van het bedrijf te garanderen.

Besluitvormingsprocessen: Het sjabloon moet beschrijven hoe belangrijke beslissingen en dagelijkse beslissingen worden genomen, inclusief wanneer wederzijdse schriftelijke toestemming vereist is.

Vergoeding en verwerving: Kies een layout waarin de vergoedingsvoorwaarden, geleverde diensten en het verwervingsschema duidelijk worden uiteengezet om toekomstige geschillen te voorkomen.

Rechtsgeldigheid: Het sjabloon moet een clausule bevatten waarin staat dat het de volledige overeenkomst tussen de partijen vertegenwoordigt, schriftelijk is ondertekend en juridisch bindend is in een bevoegde jurisdictie.

Sjablonen voor oprichtersovereenkomsten

🔍 Wist u dat? De afgelopen jaren is het aantal geschillen over aandelen in bedrijven aanzienlijk toegenomen, vooral in de private equity-sector. Factoren zoals toegenomen transactieactiviteit, concurrentie en nieuwe uitdagingen rond ESG en AI hebben een duidelijke eigendom belangrijker dan ooit gemaakt.

Voor medeoprichters van startups begint het voorkomen van deze geschillen met een sterk sjabloon voor een oprichtersovereenkomst. Hieronder vindt u de beste sjablonen voor oprichtersovereenkomsten, ontworpen om u te helpen vanaf het begin een eerlijke structuur voor eigendom op te zetten en intellectueel eigendom te beschermen.

1. Sjabloon voor ClickUp-partnerschapsovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Maak een juridisch afdwingbare partnerschapsovereenkomst met de ClickUp-sjabloon voor partnerschapsovereenkomsten.

Met de ClickUp-sjabloon voor partnerschapsovereenkomsten kunnen beginners eenvoudig verantwoordelijkheden en financiële bijdragen vastleggen. Het helpt u snel aan de slag te gaan wanneer u een aandelenpartnerschap of strategische alliantie aangaat.

Dit kant-en-klare sjabloon beschrijft de voorwaarden van het partnerschap, inclusief de verplichtingen van elke partij en afspraken over winst- en verliesverdeling. Het behandelt ook financiële bijdragen, geschillenbeslechting en dagelijkse besluitvorming. U kunt het aangepast aanpassen aan uw specifieke behoeften en een sterke eigendom voor uw organisatie opbouwen.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Blijf georganiseerd door taken en partnerschapsdetails op één centrale plek bij te houden.

Beperk conflicten tot een minimum met duidelijke voorwaarden voor winstdeel en besluitvorming.

Zorg dat iedereen op één lijn zit met een gestructureerde aanpak van rollen en verantwoordelijkheden.

🔑 Ideaal voor: nieuwe startups en kleine bedrijven die partnerschappen of strategische allianties vormen.

Dit is wat Marc Bonney, hoofd Engagement en Bedrijfsinnovatie bij LiveBetter Community Services, te zeggen heeft over ClickUp:

We hebben nu teams die gescheiden zijn naar functie en locatie en die aan gesynchroniseerde taken werken. Het Partnerships-team en het Communications-team hebben dus aparte ruimtes in ClickUp, maar delen taken, wat cruciaal is voor een gezamenlijke inspanning om projectresultaten te behalen.

💡Pro-tip: voeg aangepaste velden toe aan ClickUp-taken om rollen te specificeren (bijv. 'hoofdpartner', 'financieel controleur', 'juridisch contactpersoon') of verantwoordelijkheden te categoriseren, zodat u gemakkelijk kunt filteren en controleren wie wat doet.

2. ClickUp 50/50-sjabloon voor een partnerschapsovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Creëer binnen enkele minuten een evenwichtig partnerschap met de ClickUp 50/50-sjabloon voor een partnerschapsovereenkomst.

De ClickUp 50/50-sjabloon voor een partnerschapsovereenkomst is ontworpen om uw joint venture te formaliseren, de belangen van beide partijen te beschermen en een positief saldo op de kapitaalrekening te behouden. Hiermee kunt u eenvoudig de verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden van elke partner uiteenzetten.

Dit sjabloon behandelt essentiële zaken zoals besluitvormingsprocessen, proportionele financiële bijdragen en specifieke aandelen in de eigendom. Het helpt bij het opbouwen van een samenwerkingscultuur tussen alle partners, terwijl conflicten worden geminimaliseerd en wederzijds vertrouwen wordt gekweekt.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Blijf georganiseerd met aangepaste velden om de details van het partnerschap te beheren.

Gebruik ClickUp Document om partnerschapsvoorwaarden efficiënt in te stellen en op te slaan.

Ontwikkel een duidelijke structuur voor financiële bijdragen en besluitvorming.

🔑 Ideaal voor: Partners die een 50/50-eigendomsstructuur willen opzetten met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden.

👋🏾 Vraag ClickUp Brain om u te helpen bij het opstellen van een contract of zakelijk voorstel vanaf nul!

Maak eenvoudig content met ClickUp Brain, met toegang tot meerdere LLM's binnen hetzelfde platform.

3. ClickUp 50/50 LLC-bedrijfsovereenkomstsjabloon

Gratis sjabloon downloaden Breng eigendom en verantwoordelijkheden in evenwicht met de ClickUp 50/50 LLC-overeenkomstsjabloon.

Verdeel het bedrijf, niet de drama's. Een 50/50 LLC geeft beide leden gelijke macht, maar zonder een duidelijke overeenkomst kan het snel rommelig worden. Maak gebruik van ClickUp's 50/50 LLC-overeenkomstsjabloon.

Het helpt u bij het opstellen van een juridisch bindend document dat duidelijke verwachtingen voor leden vastlegt, uw investering beschermt en methoden voor conflictoplossing beschrijft. Daarnaast behandelt het sjabloon de toelating en verwijdering van leden, zodat uw bedrijf goed voorbereid is om te groeien met een solide eigendomsstructuur.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Bepaal een eerlijke deel van winst en verlies tussen gelijkwaardige partners

Visualiseer de status van de overeenkomst eenvoudig met ClickUp's Board Weergave

Beheer de werkstroom efficiënt met behulp van reacties op opmerkingen en geneste subtaak

🔑 Ideaal voor: Gelijke partners die een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vormen en duidelijke richtlijnen willen voor het management en eigendom.

💡 Pro-tip: Bespreek rechten op eigendom altijd vooraf om geschillen te voorkomen. In de rechtbank kan het lastig zijn om te bewijzen wie de eigenaar van de ideeën was als dit niet duidelijk is vastgelegd door de eigenaar of betrokken persoon.

4. ClickUp-sjabloon voor overeenkomst

Gratis sjabloon downloaden Duidelijke en beknopte zakelijke overeenkomsten met de ClickUp-sjabloon voor overeenkomsten

Met de sjabloon voor een overeenkomstbrief van ClickUp kunt u eenvoudig een duidelijke overeenkomstbrief opstellen die voor alle betrokkenen begrijpelijk is. Deze omvat de projectdetails, de bijbehorende kosten en de verplichtingen van elke partij.

Bovendien vereenvoudigt dit sjabloon het overeenkomstproces door aanpasbare secties voor tijdlijnen, deliverables en handtekeningen te bieden. Dankzij het gebruiksvriendelijke format kunt u het document snel en eenvoudig aanpassen aan elk project of partnerschap.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Houd overeenkomsten eenvoudig en gemakkelijk te volgen

Bespaar tijd door een kant-en-klaar briefformaat te gebruiken

Blijf de voortgang bij met ClickUp Milestones terwijl u de overeenkomst doorneemt

🔑 Ideaal voor: Startups en ondernemers die snel duidelijke overeenkomsten nodig hebben voor projecten of partnerschappen.

5. ClickUp-sjabloon voor werkovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Definieer duidelijke rollen en verwachtingen in het team met behulp van ClickUp's sjabloon voor een werkovereenkomst

Teamovereenkomsten helpen projecten soepel te verlopen door duidelijke verwachtingen en verantwoordelijkheden vast te leggen. De ClickUp-sjabloon voor werkovereenkomsten helpt uw team bij het definiëren van zijn missie, rollen en gedeelde waarden, zodat iedereen die samenwerkt op één lijn blijft en verantwoordelijk blijft.

Bovendien verduidelijkt dit sjabloon rollen en verantwoordelijkheden om u te helpen uw middelen te optimaliseren. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de sterke punten, werkstijlen en bijdragen van elk lid aan de gedeelde doelen.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Definieer de missie en het doel van uw team om iedereen gemotiveerd te houden

Visualiseer de voortgang en breng snel aanpassingen aan met flexibele layoutopties

Maak taken aan met deadlines en wijs deze toe om projecten soepel te laten verlopen

🔑 Ideaal voor: Teams in start-ups of bedrijven in de vroege fase die duidelijke afspraken nodig hebben over verantwoordelijkheden en teamambities.

➡️ Lees meer: Gratis eenvoudige sjablonen voor zakelijke contracten en overeenkomsten

6. ClickUp-sjabloon voor aannemersovereenkomst

Gratis sjabloon downloaden Zorg ervoor dat uw bedrijf en aannemers op één lijn zitten met de ClickUp-sjabloon voor aannemersovereenkomsten

Bij het inhuren van externe contractanten is een gedetailleerde overeenkomst de sleutel om uw bedrijf en de contractant te beschermen. Met de ClickUp-sjabloon voor contractantenovereenkomsten kunt u zonder gedoe een overzicht maken van de taken, deadlines, betalingsvoorwaarden enz.

Als kant-en-klaar contractsjabloon behandelt het alle belangrijke aspecten van het uitbesteden van werk, inclusief de omvang van het werk, tijdlijnen en te leveren resultaten, zodat beide partijen duidelijkheid hebben over de verwachtingen. Het helpt u ook bij het vaststellen van eerlijke marktwaarde-voorwaarden om uw contractanten af te stemmen op de doelstellingen van uw bedrijf.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Houd elk detail bij met aangepaste velden, zoals selectievakjes, om te voorkomen dat er items worden gemist

Automatiseer herinneringen en updates om projecten op schema te houden

Stuur overeenkomsten rechtstreeks via e-mailintegraties ter ondertekening

🔑 Ideaal voor: Kleine tot middelgrote bedrijven die freelancers of contractmedewerkers aansturen bij tijdgevoelige projecten.

➡️ Lees meer: Soorten contracten en hoe u deze efficiënt kunt beheren

7. ClickUp-sjabloon voor het beheer van aannemers

Gratis sjabloon downloaden Houd uw contracten georganiseerd en up-to-date met de ClickUp-sjabloon voor contractantenbeheer

Heeft u moeite met het beheren van contracten? Probeer dan de sjabloon voor contractbeheer van ClickUp om het hele proces te organiseren, van het opstellen en opslaan van contracten tot het bijhouden van deadlines en verlengingen.

Met dit beginnersvriendelijke sjabloon voor subcategorieën kunt u eenvoudig belanghebbenden beheren en herinneringen voor verlenging instellen. Het verfijnt het contractbeheerproces en zorgt ervoor dat uw bedrijf aan de regels voldoet en de relaties met aannemers sterk blijven.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Houd de status van contracten bij met aangepaste tags zoals 'Geaccepteerd', 'In opstelling' en 'In beoordeling'

Gebruik de Gantt-grafiekweergave om contracttijdlijnen te visualiseren

Organiseer contracten met tabellen om gegevens gemakkelijk toegankelijk te houden

🔑 Ideaal voor: Bedrijven die meerdere contractantenovereenkomsten hebben die duidelijk moeten worden bijgehouden en tijdig moeten worden verlengd.

8. ClickUp-sjabloon voor een brief voor beëindiging van een contract

Gratis sjabloon downloaden Sluit contracten soepel af met de ClickUp-sjabloon voor een opzeggingsbrief

Met de sjabloon voor een opzeggingsbrief van ClickUp kunt u eenvoudig een professionele en duidelijke opzeggingsbrief opstellen waarin u het besluit uiteenzet en alle noodzakelijke details vermeldt.

Met dit brievenmodel sjabloon kunt u de voorwaarden voor annulering vastleggen, de zorgen van beide partijen bespreken en eventuele financiële of juridische verplichtingen in verband met de beëindiging regelen. Het helpt ook om moeilijke gesprekken te vergemakkelijken en zorgt voor een duidelijk papieren spoor voor toekomstig gebruik.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Biedt kant-en-klare juridische clausules voor alle gevallen van beëindiging

Ingebouwde checklist om openstaande verplichtingen en volgende stappen duidelijk in kaart te brengen

Elke brief wordt automatisch geregistreerd voor veilige archivering

🔑 Ideaal voor: Elk bedrijf dat een eenvoudige en wettelijk conforme manier nodig heeft om contractbeëindiging te formaliseren.

➡️ Lees meer: Juridische werkstroomsoftware om advocatenkantoren georganiseerd te houden

9. Sjabloon voor oprichtersovereenkomst door Template. Net

Bij het starten van een bedrijf kan eenvoud de sleutel zijn.

De sjabloon voor oprichtersovereenkomsten van Template.net is een ideale keuze voor eenvoudige overeenkomsten. Het is ideaal voor medeoprichters die hun zakelijke relatie willen formaliseren zonder overweldigd te worden door juridisch jargon.

Dit eenvoudige, kant-en-klare sjabloon is een volledig bewerkbare pagina waarop u uw logo en bedrijfsgegevens kunt toevoegen. Dit sjabloon behandelt essentiële aspecten zoals de reikwijdte van het werk, vergoeding, vertrouwelijkheid en aansprakelijkheid. Het maakt het gemakkelijk om de fundamentele verantwoordelijkheden en rechten van alle betrokken oprichters te schetsen.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Maak de vergoedingsvoorwaarden duidelijk om betalingsgeschillen te voorkomen

Dek onvoorziene omstandigheden af met een overmachtsclausule

Definieer duidelijke besluitvormingsprocessen om toekomstige conflicten te voorkomen

🔑 Ideaal voor: Startups en kleine bedrijven die op zoek zijn naar een eenvoudige en juridisch geldige oprichtersovereenkomst.

10. Sjabloon voor oprichtersovereenkomst voor startups door Template. Net

Het sjabloon voor een oprichtersovereenkomst van Template.net is ook een oprichtersovereenkomst, maar dan met een twist: het is een sjabloon voor een formulier. In tegenstelling tot traditionele, omslachtige overeenkomsten is het kort, snel en to the point.

Dit formulier sjabloon is ontworpen om veelvoorkomende uitdagingen voor startups aan te pakken door oprichters aan te sporen om vooraf duidelijkheid te scheppen over de besluitvormingsbevoegdheid en methoden voor geschillenbeslechting. Dit helpt potentiële conflicten te voorkomen en legt een sterke basis voor de groei van de startup.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Snel en eenvoudig: vul gewoon de lege velden in en u bent klaar.

Leg op een eenvoudige manier rollen, verantwoordelijkheden en eigendom vast.

Ingebouwde geheimhoudingsclausules om bedrijfsgeheimen of andere vertrouwelijke informatie te beschermen.

🔑 Ideaal voor: Startups die op zoek zijn naar een eenvoudige overeenkomst met invulvelden om rollen en de verdeling van aandelen te formaliseren zonder zich te verdiepen in langdradig juridisch jargon.

11. Sjabloon voor oprichtersovereenkomst van PandaDoc

via PandaDoc

De sjabloon voor oprichtersovereenkomsten van PandaDoc is vrij uitgebreid en perfect voor bedrijven die hun eigendomsstructuur en wettelijke verantwoordelijkheden willen formaliseren. U kunt ook een gepersonaliseerde voorpagina toevoegen met uw logo en contactgegevens voor een professionele uitstraling.

Deze juridische sjabloon bevat 12 gedetailleerde secties, waaronder clausules over overdracht van eigendom, initiële kapitaalinbreng en aandelenvesting. Bovendien worden processen voor ontslag, verwijdering en representatieve garanties beschreven, zodat uw zakelijke overeenkomst aan de wet voldoet.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Pas de PDF aan door uw bedrijfsgegevens toe te voegen.

Zorg voor een duidelijke structuur van eigenheid met gedetailleerde clausules.

Zorg voor nauwkeurige juridische bepalingen met secties over wijzigingen en ontheffingen.

🔑 Ideaal voor: Bedrijven die op zoek zijn naar een gedetailleerde en aanpasbare sjabloon voor een overeenkomst om eigendom, juridische bescherming en de rollen van de leden in detail te regelen.

12. Sjabloon voor een arbeidsovereenkomst voor oprichters door RazorPay

via RazorPay

De sjabloon voor een arbeidsovereenkomst voor oprichters van RazorPay is een uitgebreide sjabloon voor een arbeidsovereenkomst. Deze is ontworpen om de rollen en verantwoordelijkheden van de nieuwe werknemer (oprichter) te formaliseren en tegelijkertijd de belangen van het bedrijf te beschermen.

Deze sjabloon definieert de taken, vergoedingen en rechten van de oprichters. Het omvat sleutelclausules zoals vertrouwelijkheid, concurrentiebeding, beëindiging, intellectuele eigendomsrechten, betalingen aan derden en diverse voorwaarden voor volledige juridische duidelijkheid.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Stel proefperiodes en mijlpalen voor prestatiebeoordelingen vast voor oprichters.

Voeg gedetailleerde exitprocedures toe voor vrijwillig of onvrijwillig vertrek van oprichters.

Geef een overzicht van de verplichtingen van de oprichters met betrekking tot fondsenwerving voor het bedrijf en relaties met investeerders.

🔑 Ideaal voor: Startups en kleine tot middelgrote bedrijven die de rollen en verantwoordelijkheden van oprichters willen formaliseren.

💡 Bonustip: Neem altijd een getuigenclausule op in overeenkomsten om ervoor te zorgen dat ze volledig van kracht blijven. Geef bijvoorbeeld duidelijk aan wie verantwoordelijk is voor elke taak en onder welk onderwerp deze valt.

13. Sjabloon voor oprichtersovereenkomst van Business Setup

via Business Installatie

Start u een bedrijf met meerdere oprichters? Probeer dan de sjabloon voor oprichtersovereenkomst van Business Setup voor een sterke start. Hierin worden de rechten en plichten van elke oprichter duidelijk omschreven om een soepele samenwerking te garanderen.

Deze overeenkomstsjabloon omvat alle aspecten, van wachtperiodes en exitformaliteiten tot eigendomsstructuur en geschillenbeslechting. Het is in wezen een totaaloplossing voor startups die hun interne overeenkomsten willen formaliseren.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Definieer de toewijzing van oprichters en minimale betrokkenheidsvereisten.

Vereenvoudig het proces voor aandelenoverdracht en geschillenbeslechting.

Structureer het ontbindingsproces in geval van bedrijfssluiting.

🔑 Ideaal voor: Startups en bedrijven in een vroege fase die de rollen van de oprichters duidelijk willen definiëren en een transparant besluitvormingsproces willen opzetten.

➡️ Lees meer: Hoe u projectmanagement voor startups onder de knie krijgt

