Gratis sjabloon voor donatieformulieren om fondsenwerving te vereenvoudigen

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) wint weer aan belang. Maar de voordelen beperken zich niet alleen tot goede doelen, ze hebben ook een positieve invloed op de medewerkers van de organisatie.

Hoewel Business het doel kan financieren, zijn non-profitorganisaties en ngo's verantwoordelijk voor het stroomlijnen van het donatieproces.

Dat betekent dat u foutloze donaties mogelijk maakt, nauwkeurige donorgegevens verzamelt om donateurs te ondersteunen en het bijhouden van betalingen vereenvoudigt.

Om u daarbij te helpen, vindt u hier de beste donatieformulier-sjablonen die zijn ontworpen om het aanmaken van donatieformulieren te vereenvoudigen, efficiënt fondsen te werven en betalingen te beheren.

Wat zijn donatieformulier sjablonen?

Donatieformulier-sjablonen zijn vooraf ontworpen, aanpasbare formulieren die non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen gebruiken om donaties en essentiële donorgegevens te verzamelen.

In wezen hebben ze één taak: het donatieproces vereenvoudigen door het gemakkelijker te maken om online donatieformulieren te maken, te delen en te beheren. Zo verminderen ze handmatig werk:

✅ Accepteer eenmalige giften of terugkerende donaties

*voeg verplichte velden toe voor het donatiebedrag, contactgegevens en betalingspartners

✅ Bied optionele velden aan voor opmerkingen, donatietype of giften ter ere van iemand

✅ *Volledig aangepast aan de huisstijl en fondsenwervingsdoelen van de organisatie

✅ Integreer met vertrouwde betalingssystemen zoals PayPal of Stripe

De beste donatieformulier-sjablonen in één oogopslag

Hier is uw overzichtstabel met de beste sjablonen voor donatieformulieren, met de juiste gekoppelde links naar de landingspagina's en downloaden voor elke sjabloon:

Wat maakt een goed donatieformulier sjabloon?

Reddit-gebruikers hebben heel duidelijk gemaakt wat non-profitorganisaties zoeken in hun online donatieformulier-sjablonen. Het ideale donatieformulier-sjabloon biedt een evenwicht tussen een eenvoudig donatieproces en een soepele, veilige ervaring voor donateurs.

Een groot pluspunt is dat het ideale donatieformulier meerdere betaalmethoden ondersteunt. Laten we de andere functies samenvatten die het ideale donatieformulier sjabloon zou moeten hebben:

Bevat alleen essentiële velden om te voorkomen dat potentiële donateurs worden overweldigd met te veel invoervelden

Ondersteunt zowel eenmalige als terugkerende donaties met duidelijk weergegeven opties

Hiermee kunnen donateurs het donatiebedrag aangepast instellen of kiezen uit voorgestelde waarden

Biedt integratie met betrouwbare betalingspartners zoals PayPal of Stripe

Leg uit hoe bijdragen het goede doel of de zaak ondersteunen en vertrouwen opbouwen

💡 Pro-tip: Het beheren van een non-profitorganisatie vereist meer dan alleen goede bedoelingen. In 'Using ClickUp to Run an Impactful Non-Profit' wordt uitgelegd hoe u uw activiteiten kunt stroomlijnen, georganiseerd kunt blijven en uw inspanningen kunt richten op wat het belangrijkst is: uw missie.

15 beste sjablonen voor donatieformulieren

Hier zijn 15 van de beste sjablonen voor donatieformulieren die beschikbaar zijn om fondsenwervers en liefdadigheidsorganisaties te ondersteunen.

Elk van de onderstaande sjablonen bevat het ideale gebruiksscenario en het type donorgegevens dat u ermee kunt verzamelen.

1. ClickUp-sjabloon voor donatieformulieren

Ontvang een gratis sjabloon Profiteer van ingebouwde automatisering en integratie met betalingspartners met het ClickUp-donatieformulier-sjabloon

Heb je ooit het gevoel gehad dat je donatieproces meer werk was dan nodig was? ClickUp begrijpt dat.

Het donatieformulier-sjabloon van ClickUp is ontwikkeld om non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen te helpen minder tijd te besteden aan het invullen van formulieren en meer tijd aan het werven van fondsen.

U kunt eenvoudig donorgegevens verzamelen, betalingen beheren en bedankberichten automatiseren, zonder dat u tussen verschillende tools hoeft te schakelen.

Of u nu een eenmalige inzamelingsactie organiseert of terugkerende donaties moet ondersteunen, met dit aanpasbare formulier blijft alles overzichtelijk, met de nodige veiligheid en eenvoudig voor zowel u als uw donateurs.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Verzamelt donorgegevens, beheert betalingen en automatiseert bedankberichten

Volledig aanpasbaar aan de huisstijl en behoeften van uw non-profitorganisatie

Integreert met betrouwbare betalingspartners voor veilige, naadloze donaties

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen die het ontvangen van donaties willen vereenvoudigen, follow-ups willen automatiseren en donateursinformatie op één plek met veiligheid willen verzamelen.

📖 Lees ook: Beste software voor het maken van formulieren

2. ClickUp-sjabloon voor donaties

Ontvang een gratis sjabloon Besteed minder tijd aan het sorteren van bestanden met behulp van de ClickUp-sjabloon voor donaties

Donaties worden traditioneel beheerd via spreadsheets en e-mails. Dit loopt echter nooit goed af: gegevens raken zoek, donateurs worden over het hoofd gezien en het hele donatieproces voelt meer chaotisch dan nuttig aan.

De donatiesjabloon van ClickUp biedt non-profitorganisaties een centraal platform om bijdragen bij te houden, donorgegevens te ordenen en fondsenwervingsdoelen efficiënt te behalen.

Van eenmalige donateurs tot terugkerende donaties, met dit formulier kunt u alle details registreren en tegelijkertijd de doelen van uw organisatie nastreven.

Bovendien kunt u ook verbinding maken met uw betalingspartners, de prestaties van campagnes volgen en snel toegang krijgen tot de geschiedenis van donateurs, allemaal in één werkruimte.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Centraliseer alle donaties en donorgegevens in één werkruimte

Houdt de voortgang van fondsenwerving en de geschiedenis van donateurs in één oogopslag bij

Geschikt voor zowel eenmalige als terugkerende donatiecampagnes

✨ Ideaal voor: fondsenwervende teams die een gecentraliseerd systeem nodig hebben om eenmalige en terugkerende donaties bij te houden met volledige zichtbaarheid van donateurs.

3. ClickUp-sjabloon voor donatiebrief

Ontvang een gratis sjabloon Zorg voor consistentie, vertrouwen en structuur in uw donatieproces met het donatiebrief-sjabloon van ClickUp

De eerste stap bij het verzamelen van donaties is het benaderen van donateurs; soms kan dat een uitdaging zijn.

Het goede nieuws is dat dit niet zo hoeft te zijn! Dit geldt met name wanneer u beschikt over een goed opgestelde brief.

Daar komt het donatiebrief-sjabloon van ClickUp in de stap. Dit sjabloon helpt non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen om duidelijke, overtuigende berichten te schrijven die potentiële donateurs aanspreken.

Naast het schrijven houdt de sjabloon ook elke donatieverzoek bij, registreert reacties en houdt uw donorgegevens georganiseerd voor een naadloze follow-up.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Helpt u bij het schrijven van duidelijke, overtuigende donatieverzoeken

Registreert elke interactie met donateurs en houdt follow-ups bij

Houdt alle communicatie georganiseerd voor toekomstige outreach

✨ Ideaal voor: Outreachcoördinatoren die overtuigende donatiebrieven opstellen en tegelijkertijd elke interactie met donateurs bijhouden en follow-ups op schema houden

👋🏾 Schakel de hulp in van een AI-assistent om u te helpen bij het sorteren van die lastige taken op het gebied van donatiebijhouden!

4. ClickUp-sjabloon voor fondsenwervingsabonnement

Ontvang een gratis sjabloon Houd uw team op één lijn en uw fondsen op koers met de ClickUp-sjabloon voor fondsenwervingsabonnementen

Weet u wat de meeste donatiecampagnes nodig hebben? Een sjabloon voor fondsenwerving dat elke fase van het donatieproces van begin tot eind uitgebreid beschrijft.

Een goede fondsenwervingscampagne begint immers met een gedegen abonnement, en dat is precies wat de sjabloon voor fondsenwervingsplannen van ClickUp biedt.

Dit formulier sjabloon helpt non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen bij het definiëren van doelen en het uitstippelen van strategieën. Bovendien is het bijzonder nuttig voor het bijhouden van de voortgang en het coördineren van taken tussen teams.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Geeft een overzicht van fondsenwervingsdoelen, strategieën en tijdlijnen op één plek

Houdt de voortgang en teamverantwoordelijkheden bij voor elke fase van de campagne

Zorgt ervoor dat iedereen op één lijn blijft met duidelijke, uitvoerbare stappen

✨ Ideaal voor: Campagnemanagers die strategische fondsenwervingsplannen opstellen met duidelijk omschreven doelen, tijdlijnen en voortgang bijhouden

Ontvang een gratis sjabloon Houd communicatie, deadlines en follow-ups bij met het sponsorformulier-sjabloon van ClickUp

Niet elke donateur geeft een gift, sommigen sponsoren, wat een andere aanpak vereist.

Met het sponsorschapsformulier-sjabloon van ClickUp kunt u sponsors koppelen aan uw fondsenwervingscampagnes met gestructureerde, eenvoudig in te vullen formulieren waarmee u de juiste donorgegevens vastlegt.

Of u nu op zoek bent naar fondsen, apparatuur of in natura ondersteund worden, met dit aangepaste formulier kunt u betekenisvolle, langdurige Relationships opbouwen met zakelijke Business partners en sponsors uit de gemeenschap.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Leg sponsorinformatie en soorten ondersteunen vast met gestructureerde formulieren

Houdt automatisch communicatie, deadlines en follow-ups bij

Bouw duurzame Relationships op met zakelijke Business partners en sponsors

✨ Ideaal voor: organisaties die contact opnemen met bedrijfssponsors en maatschappelijke partners met gestructureerde, professionele intakeformulieren.

📮 ClickUp Insight: Ongeveer 33% van de kenniswerkers stuurt dagelijks 1 tot 3 mensen een bericht om de context te krijgen die ze nodig hebben. Maar wat als alles al gedocumenteerd en gemakkelijk te vinden was? Met de AI Knowledge Manager van ClickUp Brain kunt u het heen en weer gestuur overslaan. Stel uw vraag gewoon rechtstreeks in uw werkruimte – ClickUp Brain haalt direct antwoorden uit uw documenten of gekoppelde tools van derden.

6. ClickUp-sjabloon voor het plannen van fondsenwervende gebeurtenissen

Ontvang een gratis sjabloon Zorg ervoor dat elk gebeurtenis een succes wordt met het sjabloon voor het plannen van fondsenwervende gebeurtenissen van ClickUp

Stel je voor dat je taken kunt in kaart brengen, donorinformatie kunt verzamelen, je fondsenwervingscampagnes kunt bijhouden en betalingen kunt beheren – allemaal in één centrale werkruimte. Dat is wat de sjabloon voor het plannen van fondsenwervende gebeurtenissen van ClickUp je biedt.

Bij het organiseren van een fondsenwervingsgebeurtenis moet u rekening houden met veel te veel elementen: locatie, vrijwilligers, donaties en deadlines.

Deze sjabloon helpt non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen om alles bij elkaar te houden. Met ingebouwde tijdlijnen, taaktoewijzingen en statusvolging kan uw team zich concentreren op impact in plaats van logistiek.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Organiseert taken, tijdlijnen en budgetten voor elk gebeurtenis

Wijs verantwoordelijkheden toe en houd de status in realtime bij

Centraliseert donor-informatie, betalingen en de coördinatie van vrijwilligers

✨ Ideaal voor: Organisatoren van gebeurtenissen die vrijwilligers, locaties, budgetten en donaties moeten coördineren – allemaal vanuit één gezamenlijke werkruimte.

🧠 Leuk weetje: 91% van de werknemers zegt dat het doel van hun bedrijf hen een gevoel van verbondenheid gaf tijdens moeilijke tijden, zoals de pandemie en economische verschuivingen. Het blijkt dat werken voor een missiegedreven organisatie goed is voor zowel de wereld als het moreel!

7. ClickUp-sjabloon voor standaardprocedures voor non-profitorganisaties

Ontvang een gratis sjabloon Verminder repetitief werk en houd uw missie op koers met behulp van de ClickUp Non-Profit SOP-sjabloon

Alleen iemand die een non-profitorganisatie runt, begrijpt de overweldigende hoeveelheid taken op de dagelijkse nog te doen-lijst: outreach, vrijwilligers, donaties en alles daartussenin.

De SOP-sjabloon voor non-profitorganisaties van ClickUp helpt u die complexiteit te organiseren door u in staat te stellen stap-voor-stap procedures voor elk onderdeel van uw organisatie te creëren.

Het beste is dat u bijvoorbeeld werkstroom en documenten kunt visualiseren, wat erg handig is bij het uitvoeren van fondsenwervingscampagnes.

De sjabloon bevat ook gedetailleerde checklists, status bijhouden en eenvoudige koppelingen tussen gerelateerde taken, die allemaal volledig aan uw behoeften kunnen worden aangepast.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Standaardiseer werkstroom met stap-voor-stap procedures

Vermindert repetitief werk en zorgt voor consistentie binnen het team

Aanpasbare checklists en status bijhouden voor elk proces

✨ Ideaal voor: operationele teams die werkstroom willen standaardiseren, repetitieve taken willen verminderen en ervoor willen zorgen dat iedereen dezelfde werkwijze volgt.

💡 Pro-tip: Vindt u het moeilijk om te beslissen hoe u uw volgende fondsenwerving moet organiseren zonder uw team uit te putten? Gratis sjablonen voor fondsenwerving voor gebeurtenissen en goede doelen bevat kant-en-klare sjablonen om u te helpen slimmer te abonneren, beter te promoten en meer geld in te zamelen.

8. ClickUp-sjabloon voor het abonnement van non-profit gebeurtenissen

Ontvang een gratis sjabloon Wilt u uw doelen binnen handbereik houden? Probeer dan de ClickUp-sjabloon voor het plannen van non-profit gebeurtenissen

Het abonnement voor een non-profit gebeurtenis betekent dat je alle taken op je moet nemen, van logistiek coördinator tot fondsenwerver. De sjabloon voor het plannen van non-profit gebeurtenissen van ClickUp brengt dat allemaal onder één dak, zodat je niet achter spreadsheets of e-mailthreads aan hoeft te jagen.

Zo werkt dit sjabloon: u kunt tijdlijnen in kaart brengen, taken toewijzen, budgetten bijhouden en zelfs donaties verzamelen die aan het gebeurtenis zijn gekoppeld.

Dit aangepaste formulier sjabloon is ontworpen om de abonnementen te vereenvoudigen, zodat uw organisatie zich kan concentreren op de impact op de gemeenschap, en niet op checklist.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Breng gebeurtenis-tijdlijnen, taken en budgetten in één weergave in kaart

Vereenvoudigt het verzamelen van gegevens en het bereiken van doelgroepen voor elk gebeurtenis

Houdt het abonnement georganiseerd en vermindert de overdaad aan e-mails

✨ Ideaal voor: Non-profiteams die fondsenwervende gebeurtenissen coördineren, van logistiek tot donateursbenadering, zonder te verdrinken in e-mailketens.

💡 Pro-tip: Het kan vermoeiend zijn om sponsors achterna te zitten met rommelige formulieren en eindeloze e-mails. Met gratis sjablonen voor sponsorformulieren krijgt u 12 kant-en-klare sjablonen om uw bereik te vereenvoudigen, vertrouwen op te bouwen, meer te creëren en sneller ondersteuning te verkrijgen.

9. ClickUp-lidmaatschapsformulier sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Van aangepaste formulieren tot geautomatiseerde werkstroom, zorg voor consistentie met het lidmaatschapsformulier sjabloon van ClickUp

Het beheren van lidmaatschappen zou niet moeilijker moeten zijn dan het beheren van donaties, en met het lidmaatschapsformulier-sjabloon van ClickUp is dat ook niet het geval.

Of u nu een online community opbouwt of een non-profitorganisatie runt, met deze non-profit-sjabloon kunt u snel en met de nodige veiligheid gegevens van leden verzamelen, zonder ook maar één stap over te slaan.

U kunt basisinformatie ordenen, de voortgang van het onboardingproces bijhouden en alles netjes op één plek opslaan.

Deze sjabloon is ook perfect voor teams die de tijd van de beheerder willen verminderen en tegelijkertijd willen zorgen dat iedereen die zich aanmeldt een soepele, gestructureerde ervaring krijgt.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Verzamelt en organiseert lidgegevens op een manier die veiligheid biedt

Automatiseert onboarding en houdt de lidmaatschapsstatus bij

Verminder de tijd van de beheerder met eenvoudige, gestructureerde werkstroom

✨ Ideaal voor: Communitymanagers en non-profitorganisaties die leden aanmelden en tegelijkertijd ervoor zorgen dat hun gegevens schoon, veilig en georganiseerd zijn.

🧠 Leuk weetje: Een kwart van de consumenten en bijna evenveel investeerders zeggen dat ze geen tolerantie hebben voor bedrijven met een dubieuze ethiek. Wat kunnen we hieruit leren? Goed doen is ook goed voor Business.

10. Sjabloon voor donatieformulier voor financiering door Jotform

via Jotf of m

Wilt u geld inzamelen voor uw non-profitorganisatie of nieuw project? Deze sjabloon voor donatieformulieren van Jotform biedt een snelle, codevrije manier om donaties en donorgegevens te verzamelen zonder dat u zelf een formulier hoeft te maken.

Of u nu een gemeenschapsprogramma start of extra donaties vraagt voor een bestaand initiatief, met dit online donatieformulier kunt u gemakkelijk de essentiële gegevens vastleggen.

Bovendien kan dit sjabloon worden geïntegreerd met toonaangevende betalingspartners en ondersteunt het formulier-customization, zodat uw organisatie het uiterlijk en de boodschap kan afstemmen op uw missie.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Geen code installatie voor snelle, aanpasbare donatieformulieren

Integreert met betalingspartners voor eenvoudige fondsenwerving

Perfect voor subsidieaanvragen en nieuwe fondsenwervingsinitiatieven

✨ Ideaal voor: Teams die subsidies of donaties aanvragen en op zoek zijn naar een snelle, aanpasbare manier om online donatieverzoeken te verzamelen.

💡 Pro-tip: Wilt u eenmalige donateurs omzetten in levenslange supporters? Onze blog, Beste CRM-software voor non-profitorganisaties, helpt u de juiste tools te vinden om sterkere Relationships op te bouwen en herhalingsdonaties te stimuleren.

11. Bloeddonatieformulier sjabloon door Jotform

via Jotform

Donaties zijn niet altijd geldelijk. Als u werkt bij een ziekenhuis, bloedbank of non-profit gezondheidsorganisatie, maakt dit bloeddonatieformulier-sjabloon van Jotform het eenvoudig om donateurs te registreren en essentiële donateursinformatie te verzamelen.

Allereerst is dit formulier volledig aanpasbaar, zodat u uw logo kunt toevoegen, velden kunt aanpassen en uw huisstijl kunt aanpassen zonder ook maar één regel code te schrijven.

Vervolgens zorgen HIPAA-vriendelijke functies ervoor dat gevoelige gegevens hun veiligheid behouden, terwijl het donatieproces wordt gestroomlijnd, van het verzenden van het formulier tot de follow-up.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Registreert bloeddonoren en verzamelt essentiële gezondheidsinformatie

Aanpasbare velden en branding voor elke organisatie

HIPAA-vriendelijke functies voor veilige gegevensverwerking

✨ Ideaal voor: ziekenhuizen, bloedbanken en non-profitorganisaties die zich richten op gezondheid en die veilige, HIPAA-conforme informatie over bloeddonoren verzamelen.

🧠 Leuk weetje: Meer dan 170 miljoen mensen staan geregistreerd als orgaandonor in de VS, maar slechts ongeveer 3 op de 1000 overlijden op een manier die orgaandonatie mogelijk maakt. Daarom kan aanmelden als donor een levensreddend verschil maken.

12. Sjabloon voor een aanvraagformulier voor liefdadigheidsdonaties door 123FormBuilder

via 123FormBuilder

Voor de meeste ngo's is het ontvangen van regelmatige donatieverzoeken een echte zegen. Een ongeorganiseerde inbox is echter geen haalbare oplossing.

Deze donatieformulier-sjabloon van 123FormBuilder biedt een gestroomlijnde en eenvoudige manier om verzoeken met veiligheid en efficiëntie te verzamelen, zonder dat u daarvoor kennis van code of technologie nodig hebt.

Bovendien kunt u het aangepaste formulier aanpassen, het op uw website plaatsen en binnen enkele minuten beginnen met het verzamelen van gedetailleerde donorgegevens of financieringsaanvragen.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Stroomlijn donatieverzoeken met een eenvoudig online formulier

Eenvoudig in te sluiten op uw website voor snelle toegang voor donateurs

Verzamel en organiseer donorgegevens op een manier die de veiligheid garandeert

✨ Ideaal voor: ngo's die grote hoeveelheden donatieverzoeken beheren en een overzichtelijk, veilige intake-proces nodig hebben zonder technische rompslomp.

💡 Pro-tip: Spreadsheets zijn uit. Bekijk in plaats daarvan slimmere tools die u helpen bij het maken van abonnementen, bijhouden en uitvoeren van missiegedreven projecten in Beste projectmanagementsoftware voor succesvolle non-profitorganisaties!

13. Sjabloon voor het opzeggen van een donatieabonnement door 123FormBuilder

via 123FormBuilder

Terugkerende donaties kunnen eng zijn. Hoewel het kan voelen alsof u uw bank verlaat, zorgt dit aangepaste formulier-sjabloon ervoor dat dit niet het geval is.

Het formulier voor het opzeggen van een donatieabonnement is ontwikkeld voor non-profitorganisaties en liefdadigheidsinstellingen en biedt donateurs een respectvolle en veilige manier om zich af te melden voor doorlopende bijdragen.

Dit sjabloon is volledig aanpasbaar, eenvoudig in uw website te integreren en helpt u waardevolle feedback te verzamelen terwijl gevoelige donorgegevens worden beschermd.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Biedt donateurs een respectvolle, gemakkelijke manier om zich af te melden via een provider

Verzamel feedback om de ervaringen van toekomstige donateurs te verbeteren

Beschermt gevoelige donorgegevens met veilige verwerking van formulier

✨ Ideaal voor: Non-profitorganisaties die terugkerende donaties verwerken en opt-outs transparant, respectvol en eenvoudig willen maken.

14. Donatieformulier sjabloon voor ouderenzorg en ondersteunen door Venngage

via Venngage

Wanneer uw liefdadigheidsinstelling of non-profitorganisatie zich richt op ouderenzorg, moet uw donatieformulier professionaliteit, vertrouwen en gebruiksgemak uitstralen.

Het donatieformulier-sjabloon voor ouderenzorg en ondersteuning van Venngage heeft een strak, toegankelijk ontwerp dat u volledig kunt aangepast, van kleuren en pictogrammen tot branding en berichten.

Dit formulier sjabloon werkt ook goed in verschillende digitale formaten en kan eenvoudig worden gedeeld of geïntegreerd op uw website of in gedrukt materiaal.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Een strak, toegankelijk ontwerp wekt vertrouwen bij donateurs

Volledig aanpasbaar aan de huisstijl van uw liefdadigheidsinstelling

Werk in zowel digitale als gedrukte formaten, zodat u het gemakkelijk kunt delen

✨ Ideaal voor: Liefdadigheidsinstellingen die ouderenzorg ondersteunen en op zoek zijn naar een verzorgd, toegankelijk formulier dat vanaf de eerste klik het vertrouwen van donateurs wekt.

📖 Lees ook: Gratis sjablonen en checklist voor gebeurtenis-abonnement in Excel en ClickUp

15. Donatieformulier voor medische hulp sjabloon door Venngage

via Venngage

Medische hulpcampagnes vereisen vaak urgente en impactvolle communicatie, en dit donatieformulier-sjabloon van Venngage biedt precies dat.

Of u nu geld inzamelt voor medische behandelingen, apparatuur of noodhulp, met dit aanpasbare formulier kunt u uw doel gemakkelijk onder de aandacht brengen.

Dit donatieformulier-sjabloon specificeert ook het benodigde donatiebedrag en kan worden geïntegreerd met uw betalingspartners.

Bovendien is het ontwerp volledig bewerkbaar, zodat uw liefdadigheidsinstelling of non-profitorganisatie het ontwerp kan afstemmen op uw merk en missie.

💫 Waarom u deze sjabloon geweldig zult vinden

Benadrukt urgente doelen met een indrukwekkend, bewerkbaar ontwerp

Specificeert donatiebehoeften en integreert met betalingspartners

Inspireert tot actie voor medische hulpcampagnes van elke grote

✨ Ideaal voor: Medische hulpcampagnes die een visueel aantrekkelijk, aanpasbaar donatieformulier nodig hebben dat aanzet tot dringende actie.

Verzamel moeiteloos donaties en zamel geld in met ClickUp

Als u ooit een donateur bent kwijtgeraakt omdat uw donatieformulier een irrelevante vraag stelde, is het tijd om dit te heroverwegen.

Uiteindelijk fungeert uw formulier als tussenpersoon tussen de intentie van een potentiële donateur en zijn daadwerkelijke bijdrage. Daarom hebt u een hulpmiddel nodig dat uitgebreid donateursbeheer mogelijk maakt.

Of u nu terugkerende donaties beheert, donorgegevens bijhoudt of een aangepast bloeddonatieformulier aanpast, ClickUp helpt u alles te stroomlijnen, van intake tot impact. Zoals Philip Storry van SYZYGY deelde:

Onze teams hebben formulier en sjabloon gebruikt om bepaalde werkstroom te standaardiseren. We hebben ook de ingebouwde automatisering gebruikt om bepaalde werkstroom te vereenvoudigen, met name wanneer aangepaste velden informatie vastleggen die kan helpen bepalen wie aan een taak moet worden toegewezen.

Onze teams hebben formulier en sjabloon gebruikt om bepaalde werkstroom te standaardiseren. We hebben ook de ingebouwde automatisering gebruikt om bepaalde werkstroom te vereenvoudigen, met name wanneer aangepaste velden informatie vastleggen die kan helpen bepalen wie aan een taak moet worden toegewezen.

Meld u nu aan bij ClickUp – uw toekomstige zelf (en uw overvolle spreadsheet) zullen u dankbaar zijn.