Top 20 AI-organisatietools om uw productiviteit in 2025 te verhogen

Zelfs de meest georganiseerde professionals raken overweldigd – niet door rommelige bureaus, maar door overvolle inbox, verschuivende prioriteiten en de constante mentale belasting om projecten bij te houden.

AI-organisatietools zijn ontworpen voor deze nieuwe realiteit. Ze gaan verder dan archiveren en plannen: ze anticiperen op behoeften, passen abonnementen in realtime aan, leggen automatisch actiepunten vast en brengen cruciale informatie naar voren nog voordat u ernaar zoekt.

In deze gids hebben we de meest effectieve AI-productiviteitstools voor op de werkplek voor u op een rijtje gezet, zodat u door de ruis heen kunt kijken, gefocust kunt blijven en uw werk met duidelijkheid en precisie kunt beheren.

👀 Wist u dat? Lang voordat kunstmatige intelligentie werkelijkheid werd, fascineerde het concept van synthetische helpers de wereld al. In 1921 introduceerde de Tsjechische toneelschrijver Karel Čapek het woord 'robot' in zijn toneelstuk Rossum's Universal Robots. Deze robots waren kunstmatige mensen die waren ontworpen om mensen te dienen, en hun naam komt van het Tsjechische woord robota, wat 'dwangarbeid' betekent

AI-tools zijn tegenwoordig overal te vinden, maar niet elke tool die beweert 'de productiviteit te verhogen' begrijpt ook echt hoe u uw werk doet.

Dit is wat een echte AI-productiviteit onderscheidt van andere apps op uw startscherm:

Contextuele intelligentie: Kies tools die informatie niet alleen opslaan, maar ook begrijpen – door content te taggen, samen te vatten en te organiseren op basis van uw realtime activiteiten met behulp van natuurlijke taalverwerking

Native integraties: Zoek naar AI-tools die naadloos een verbinding vormen met uw bestaande stack – kalenders, CRM's, documenten en takenborden – en moeiteloos met elkaar communiceren

*slimme automatisering: Kies voor apps die anticiperen op uw behoeften, follow-ups automatiseren, taken groeperen en handmatige beslissingen tot een minimum beperken

*aangepaste werkstroom: Geef prioriteit aan flexibiliteit. Goede AI-tools passen zich aan uw unieke werkstroom en tech stack aan, en niet andersom

Realtime samenwerking: Gebruik AI-aangedreven tools die uw team op één lijn houden met automatische updates, zodat u niet meer hoeft te vragen "hoe staat het ermee?"

Kortom? Als het je cognitieve belasting niet verlicht, is het gewoon ruis. De onderstaande geavanceerde AI-technologiegebaseerde tools doen meer dan alleen taken beheren: ze verscherpen je focus, elimineren rommel, besparen tijd door routinetaken te automatiseren en helpen je twee stappen voor te blijven.

🧠 Leuk weetje: In het begin van de jaren vijftig schreef Arthur Samuel geschiedenis door een computerprogramma te maken dat dammen kon spelen — en nog indrukwekkender, dat in de loop van de tijd beter werd. In tegenstelling tot traditionele programma's die vaste regels volgden, verbeterde Samuels damspeler door tegen zichzelf te spelen en te onthouden welke zetten tot winst of verlies leidden. Dit was een van de eerste demonstraties van machine learning, waarbij een computer zijn strategieën kon aanpassen en ontwikkelen op basis van ervaring.

Of u nu vergaderingen beheert, intensieve werk voor essentiële taken plant of een tiental apps bijhoudt, deze gemakkelijk toegankelijke AI-organisatietools vereenvoudigen uw dag en verhogen de productiviteit van uw team.

Hier volgt een kort overzicht van de beste opties voor het inzetten van uw AI-agent voor verschillende gebruikssituaties.

Tool Het beste voor Opvallende functie Prijzen (maandelijks) ClickUp Projecten beheren met AI-aangedreven taken en doelen Combineert taak-, document- en doelbeheer met AI Gratis, betaald vanaf $ 7/gebruiker + $ 7 AI Notion AI Flexibel kennisbeheer en creatieve content AI-schrijven en realtime uitbreiding in de werkruimte Free, betaald vanaf $ 12 per gebruiker Asana Gestructureerde taakplanning met AI-aangedreven duidelijkheid Geeft automatisch prioriteit aan werk en stelt volgende stappen voor Gratis, betaald vanaf $ 10,99/gebruiker Trello Visuele denkers die houden van borden, niet van spreadsheets Automatiseert kaartacties op basis van gedrag Free, betaald vanaf $ 6 per gebruiker Motion Kalendergebruikers die willen dat hun dag zichzelf plant Plan taken dynamisch automatisch in Vanaf $ 29 per gebruiker AI terugwinnen Bescherm uw concentratietijd en automatiseer uw planning Synchroniseer gewoontes, vergaderingen en slimme taakherplanning Free, betaald vanaf $ 10 per gebruiker Mem Moeiteloos ideeën vastleggen en persoonlijke kennis Maakt automatisch contextuele koppelingen en haalt aantekeningen op Gratis (bèta), prijs nog niet bekend Todoist AI Dagelijkse productiviteit met slimme prioritering Slimme taakprioritering op basis van gedrag Free, betaald vanaf $ 5 per gebruiker Akiflow Breng orde in de chaos van taak verspreid over meerdere tools en kalenders Centraliseert het vastleggen van taken en het blokkeren van tijd Vanaf $ 34 per gebruiker BeforeSunset AI Bewuste planning en tijdsregistratie in één ruimte Vriendelijke dagelijkse planning op basis van AI Vanaf $ 18 per gebruiker Otter. ai Vergaderingen omzetten in doorzoekbare transcripties Real-time transcriptie van vergaderingen met AI-samenvatting Free, betaald vanaf $ 16,99/gebruiker Fireflies. ai Teamgesprekken vastleggen en samenvatten AI-transcripties met doorzoekbare inzichten Gratis, betaald vanaf $ 18 per gebruiker Avoma AI-ondersteunde inzichten in vergaderingen en gesprekken Vergaderingen analyseren met analytics en coaching Vanaf $ 19 per gebruiker Grammarly Schrijf duidelijk en zelfverzekerd Toonbewuste suggesties en herschrijfmogelijkheden Gratis, betaald vanaf $ 12 per gebruiker Perplexity Labs Snel onderzoek en kennisopvraging met behulp van AI Onderzoeksamenvattingen ondersteund door citaten Gratis, Pro voor $ 20 per maand Qodo Code-integriteit en gezamenlijke ontwikkeling Door AI gegenereerde PR's, tests en code-beoordelingen Gratis, betaald vanaf $ 30 per gebruiker Cursor AI-ondersteunde codering en technische documentatie In-line code-generatie en repo-bewuste ondersteuning Gratis, betaald vanaf $ 20 per gebruiker Document360 Gestructureerde kennisbanken en AI-contentopschoning AI-ondersteunde tag en kennisstructurering Aangepaste prijzen Miro Visuele samenwerking en brainstormen AI-clusters en -structuren brainstorminput Gratis, betaald vanaf $ 8 per gebruiker Zapier Tools in verbinding brengen en werkstroom automatisering Genereren van Zap's in natuurlijke taal voor meer dan 6000 tools Gratis, betaald vanaf $ 29,99/gebruiker

Van AI-assistenten die uw vergaderingen plannen tot tools die hele documenten in enkele seconden samenvatten: de AI-productiviteit is nu krachtiger en persoonlijker dan ooit.

Hieronder hebben we tools geselecteerd die een nieuwe betekenis geven aan het begrip 'georganiseerd zijn'. Elke tool heeft zijn eigen intelligentie: sommige automatiseren uw agenda, andere zetten aantekeningen om in actieplannen en weer andere zijn ontworpen om te functioneren als een extra brein voor uw team.

Laten we beginnen met een platform dat al het bovenstaande doet – en nog veel meer.

1. ClickUp (het beste voor het beheren van projecten met AI-aangedreven taken en doelen)

Probeer ClickUp gratis Vereenvoudig taakbeheer, zorg voor slimmere interacties en verdiep u in klantpatronen met ClickUp

ClickUp, de alles-in-één-app voor werk, is altijd al de favoriete werkruimte geweest voor teams die alles – taken, documenten, dashboards, doelen – op één plek willen hebben.

Maar met de toevoeging van ClickUp Brain is het uitgegroeid van een organisatie-tool tot een intelligentie-engine die zich aanpast aan uw werkstroom en meegroeit met uw behoeften.

Beheer uw werkruimte met ClickUp Brain Max: gebruik uw stem om handsfree taken te creëren, samen te vatten en te beheren

ClickUp heeft zich snel ontwikkeld tot een AI-first platform voor productiviteit en is veelzijdiger dan ooit:

ClickUp Brain is de ingebouwde AI-assistent van uw werkruimte, die u helpt om direct taken aan te maken op basis van natuurlijke taal, projecten samen te vatten en slimme werkstroom-suggesties te doen.

ClickUp Brain Max, de nieuwste toevoeging, is een desktopversie van Brain met spraak-naar-tekst-functionaliteit. Met Brain Max kunt u spraakopdrachten gebruiken om taken te dicteren, samenvattingen op te vragen en handsfree met ClickUp te communiceren – perfect voor multitasking of toegankelijkheid.

U kunt nu binnen Brain kiezen uit verschillende grote taalmodellen (LLM's), zoals GPT-4 of Claude, en de reacties van de AI aanpassen aan uw behoeften, of u nu meer creatieve, technische of privacy-resultaten wilt.

AI-agents zijn nog krachtiger en beter aanpasbaar geworden. Deze agents kunnen meerstapsprocessen automatiseren, blokkades escaleren, taken toewijzen en communiceren met teamleden op basis van realtime triggers en organisatorische regels. U kunt gespecialiseerde AI-agents inzetten voor terugkerende beheertaken, verkoopopvolging of creatieve brainstormsessies, zodat uw team geen repetitieve taken meer hoeft te doen.

Organiseer, plan en voer uw projecten naadloos uit met ClickUp Brain

Stel dat u uw week begint met een rommelige lijst met ideeën, vergader-aantekeningen en losse taken. ClickUp Brain schiet te hulp: het suggereert subtaaken, verfijnt taakbeschrijvingen en organiseert prioriteiten op basis van realtime context. Binnen enkele minuten geeft uw werkruimte weer wat u nog te doen heeft en hoe u dat kunt doen.

Beschouw ClickUp als uw tweede brein. Het ondersteunt kennisbeheer door u te helpen intuïtief toegang te krijgen tot informatie. U kunt inzichten uit eerdere project-aantekeningen halen, gerelateerde documenten automatisch koppelen of zelfs ad-hoc brainstormsessies binnen enkele minuten omzetten in SOP's, waardoor institutionele kennis levend en doorzoekbaar blijft.

Als je samenwerkt met teamgenoten, wordt ClickUp je kennisnavigator. Vraag: "Waar is de nieuwste pitchdeck?" ClickUp Brain haalt het antwoord op, zelfs als het verstopt zit in een document-opmerking van vorige maand. Het kan lange projectbesprekingen samenvatten of ruwe aantekeningen omzetten in gepolijste SOP's.

Stel triggers in en de AI-agents van ClickUp doen het werk voor u

Stel je voor dat je overspoeld wordt met repetitief administratief werk: statusupdates, follow-ups, taakoverdrachten. ClickUp AI-agenten nemen dit werk stilzwijgend over. Ze reageren op triggers, escaleren blokkades en wijzen taken toe op basis van vooraf ingestelde regels met behulp van ClickUp automatisering. In plaats van micromanagement stel je de voorwaarden in, en zij doen de rest.

Automatiseer repetitieve taken met ClickUp automatisering

Naarmate uw project groeit, neemt ook de behoefte aan zichtbaarheid toe. In plaats van handmatig rapporten op te stellen, hoeft u alleen maar te vragen: "Hoe houden we bij ten opzichte van de doelen voor het tweede kwartaal?" ClickUp Dashboard geeft antwoord met slimme visualisaties, die automatisch worden gegenereerd op basis van live taakgegevens. U krijgt niet alleen nummers, maar ook een verhaal.

Gebruik ClickUp dashboards om realtime inzicht te krijgen in de prestaties van uw team

En op de achtergrond is ClickUp Brain altijd aan het leren. Het signaleert risico's, wijst op prestatieverlies en spoort overbodig werk op voordat het uit de hand loopt. ClickUp-inzichten geven niet alleen een samenvatting van wat er gebeurt, maar signaleren ook wat er ontbreekt.

Of u nu productenSprint beheert, een start-up opschaalt of cross-functionele campagnes leidt, ClickUp is de plek waar intelligente organisatie en moeiteloze uitvoering in vergadering komen – native en op elk niveau van uw werkstroom.

De beste functies van ClickUp

Gebruik AI-prompts in taak-sjablonen om consistente taak-aanmaak binnen teams te begeleiden

Herschrijf SOP's, vergadering-aantekeningen of updates in de gewenste toon met ClickUp Brain

Vat lange commentaar threads samen zodat gebruikers snel op de hoogte zijn

Blijf op de voortgang van OKR's bij met door AI gegenereerde inzichten en prestatieanalyses

Identificeer knelpunten, dubbele taken en onevenwichtigheden in de werklast in lijsten

Limieten van ClickUp

AI-functies zijn alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen

Sommige aangepaste instellingen vereisen installatie voor niet-technische gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 luidt:

Ik gebruik ClickUp al sinds het begin en het is opmerkelijk om te zien hoe het zich heeft ontwikkeld tot een uitgebreide productiviteitmachine. De voortdurende introductie van nieuwe functies en updates toont aan dat het team zich inzet om de gebruikerservaring te verbeteren. Een van de opvallendste toevoegingen is de AI-tool ClickUp Brain. Deze tool heeft de manier waarop ik taken en projecten beheer veranderd door routinematige processen te automatiseren en intelligente suggesties te doen, waardoor ik veel tijd en moeite bespaar.

Ik gebruik ClickUp al sinds het begin en het is opmerkelijk om te zien hoe het zich heeft ontwikkeld tot een uitgebreide productiviteitmachine. De voortdurende introductie van nieuwe functies en updates toont aan dat het team zich inzet om de gebruikerservaring te verbeteren. Een van de opvallendste toevoegingen is de AI-tool ClickUp Brain. Deze tool heeft de manier waarop ik taken en projecten beheer veranderd door routinematige processen te automatiseren en intelligente suggesties te doen, waardoor ik veel tijd en moeite bespaar.

2. Notion AI (het beste voor flexibel kennisbeheer en creatieve contentorganisatie)

via Notion AI

Heb je ooit gewenst dat je aantekeningen konden terugpraten en echt orde konden scheppen in je chaos? Notion AI komt daar aardig in de buurt.

Notion AI is een dynamische denkpartner, ontwikkeld voor professionals die werken met veel ideeën en documentgerichte werkstroom. Het verhoogt de productiviteit direct in uw werkruimte door ruwe schetsen uit te werken, onhandige passages te herformuleren en de toon aan te passen terwijl u schrijft.

Notion AI is nu een echte 'denkpartner'. Het vat samen, vertaalt en brainstormt rechtstreeks in uw werkruimte, en de contextuele zoekfunctie brengt automatisch relevante aantekeningen en documenten naar boven. Recente updates omvatten verbeterde integraties met externe tools, waardoor kennisbeheer naadloos verloopt. De AI van Notion past zich aan uw werkstroom aan en helpt u sneller content te organiseren en te creëren.

De kracht ervan gaat verder dan alleen schrijven. Notion AI kan belangrijke punten uit lange vergaderantwoorden markeren, pagina's met veel onderzoek samenvatten en inzichten uit gekoppelde documenten naar voren halen. Dit is vooral handig wanneer u met meerdere content-bronnen werkt en duidelijkheid nodig hebt zonder door elke geneste database te hoeven klikken.

De beste functies van Notion AI

Pas de toon en structuur van bestaande content aan zodat deze voldoet aan de merkrichtlijnen

Haal verbindingen tussen pagina's naar voren met behulp van slimme zoekfuncties

Brainstorm over nieuwe concepten, herwerk ruwe ontwerpen of maak direct een overzicht van pagina's

Limieten van Notion AI

AI-mogelijkheden zijn meestal gekoppeld aan tekst, niet aan taken of werkstroom

Beperkte automatisering-functies in vergelijking met traditionele projecttools

Prijzen van Notion AI

Free

Plus : $ 12/maand per gebruiker

Zakelijk : $ 24/maand per gebruiker

onderneming : Aangepaste prijzen

Notion AI: Inbegrepen in het Business-abonnement, beschikbaar als add-on in andere abonnementen

Notion AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 6700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion?

Een recensie op Capterra luidt:

Ik ben dol op Notion. Ik gebruik het product al meer dan 5 jaar en probeer het bij alle bedrijven waar ik heb gewerkt te introduceren. Het is wonderbaarlijk hoe ze het product hebben versneld en tegelijkertijd een heleboel functies hebben toegevoegd aan een toch al uitgebreide reeks functies (denk aan Notion AI, vernieuwde formules, lay-outs en formulieren).

Ik ben dol op Notion. Ik gebruik het product al meer dan 5 jaar en probeer het bij alle bedrijven waar ik heb gewerkt te introduceren. Het is wonderbaarlijk hoe ze het product hebben versneld en tegelijkertijd een heleboel functies hebben toegevoegd aan een toch al uitgebreide reeks functies (denk aan Notion AI, vernieuwde formules, lay-outs en formulieren).

3. Asana (het beste voor gestructureerde taakplanning met AI-aangedreven duidelijkheid)

via Asana

Zelfs uw nog te doen-lijst verdient een persoonlijke assistent – en Asana AI staat klaar om u te helpen.

Met AI-aangedreven taakgroepering en voorspellende prioritering helpt Asana je je werklast te organiseren voordat het uit de hand loopt. De AI wijst niet alleen deadlines toe, maar analyseert ook de urgentie, taakafhankelijkheid en werklast van teamgenoten om je te begeleiden bij het bepalen waar je je vervolgens op moet richten.

De AI van Asana maakt nu slimme taaktoewijzing, automatische prioritering en realtime doel bijhouden mogelijk. Nieuwe functies zijn onder meer AI-gestuurde voorspelling van projectrisico's en suggesties voor risicobeperking. De AI van Asana vermindert handmatige planning, houdt teams op één lijn en zorgt ervoor dat doelstellingen altijd centraal staan.

Tijdens de projectplanning helpt Asana AI bij het opsplitsen van doelen in uitvoerbare stappen en het vroegtijdig signaleren van mogelijke belemmeringen. Het herschrijft taakbeschrijvingen voor meer duidelijkheid, identificeert dubbel werk en markeert gemiste deadlines – allemaal zonder voortdurend toezicht. U krijgt een realtime, zelfaanpassende routekaart die accuraat blijft, zelfs als er dingen veranderen.

De beste functies van Asana

Detecteer knelpunten en ontvang waarschuwingen voordat deadlines worden gemist

Verdeel doelen in subtaaken met behulp van intelligente planningssuggesties

Ontvang follow-ups en volgende stappen op basis van recente activiteiten

Limieten van Asana

AI-functies hebben een limiet tot premiumabonnementen

Handmatige invoer kan nodig zijn om suggesties voor taak te optimaliseren

Prijzen van Asana

Persoonlijk: Gratis

Starter: $ 13,49/gebruiker/maand

Geavanceerd: $30,49/gebruiker/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

Onderneming+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Asana

G2 : 4,4/5 (meer dan 11.900 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Asana?

Een recensie op G2 luidt:

Asana biedt me een duidelijke structuur om grotere initiatieven op te splitsen in hapklare, traceerbare taken. Het helpt ook om de noodzaak van overbodige updates of statusvergaderingen te verminderen, omdat alles transparant wordt gedocumenteerd. Over het algemeen heeft het miscommunicatie aanzienlijk verminderd, ons geholpen om deadlines consistenter te halen en onze ontwerppijplijn veel soepeler gemaakt.

Asana biedt me een duidelijke structuur om grotere initiatieven op te splitsen in hapklare, traceerbare taken. Het helpt ook om de noodzaak van overbodige updates of statusvergaderingen te verminderen, omdat alles transparant wordt gedocumenteerd. Over het algemeen heeft het miscommunicatie aanzienlijk verminderd, ons geholpen om deadlines consistenter te halen en onze ontwerppijplijn veel soepeler gemaakt.

4. Trello (het meest geschikt voor visuele denkers die houden van borden, niet van spreadsheets)

via Trello

Plakantwoorden zijn geweldig, totdat je er 200 hebt en geen idee meer weet wat wat is. Trello helpt je om die rommel om te zetten in duidelijkheid.

Het iconische kaart- en bordensysteem van Trello maakt het al gemakkelijk om taken, werkstroom en projectvoortgang te visualiseren. Maar nu, met Butler-automatisering en recente AI-aangedreven upgrades, helpt Trello teams om een stap voor te blijven.

De AI-gestuurde automatisering van Trello sorteert nu kaarten, stuurt herinneringen voor deadlines en doet suggesties voor workflowverbeteringen op basis van het gedrag van het team. De uitgebreide mogelijkheden van Butler AI automatiseren repetitieve bordacties, waardoor projectmanagement moeiteloos wordt voor visuele denkers.

In plaats van handmatig kaarten te verplaatsen of herinneringen in te stellen, voorspelt de AI uw volgende stap en automatiseert acties zoals het toewijzen van teamleden, het instellen van deadlines of het maken van checklists op basis van uw gebruikspatronen.

Of u nu een productroadmap beheert, content plant of zelfs een bruiloft organiseert, Trello AI biedt meer structuur zonder extra klikken. Het leert welke taken zich herhalen, welke teamleden waarvoor verantwoordelijk zijn en hoe uw projecten doorgaans hun werkstroom hebben, en past die logica vervolgens toe op toekomstige boards.

De beste functies van Trello

Automatiseer routinematige handelingen met AI-verbeterde Butler-regels en triggers

Krijg aangepaste werkstroom op basis van eerdere project structuren

Synchroniseer apparaten met slimme notificaties om de werkstroom vast te houden

Limieten van Trello

Limiet AI-functie buiten automatisering

Het meest geschikt voor eenvoudigere werkstroom; minder krachtig voor complexe projectbehoeften

Prijzen van Trello

Free

Standaard : $ 6/maand per gebruiker

Premium : $ 12,50/maand per gebruiker

*oNDERNEMING: $17,50/maand per gebruiker

Trello-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 13.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Trello?

Een G2-recensie zegt:

*Na vijf jaar gebruik blijft Trello een van de meest gebruiksvriendelijke en visueel intuïtieve projectmanagement waarmee ik heb gewerkt. Dankzij het drag-and-drop Kanban-bord kunt u moeiteloos taken en werkstroom organiseren, of het nu gaat om solo-projecten of teamsamenwerking. Ik waardeer ook hoe het gestaag is verbeterd met functies zoals sjablonen, kalenderweergaven en power-ups die zich aanpassen aan zowel eenvoudige als complexe werkstroom

Na vijf jaar gebruik blijft Trello een van de meest gebruiksvriendelijke en visueel intuïtieve projectmanagement waarmee ik heb gewerkt. Dankzij de drag-and-drop Kanban-bordstijl kun je moeiteloos taken en werkstroom organiseren, of het nu gaat om solo-projecten of teamsamenwerking. Ik waardeer ook hoe het gestaag is verbeterd met functies zoals sjablonen, kalenderweergaven en power-ups die zich aanpassen aan zowel eenvoudige als complexe werkstroom.

5. Motion (het meest geschikt voor professionals die werken met een kalender en hun dag zelf willen plannen)

via Motion

Je kalender is nu nog slimmer geworden – en heeft geen koffiepauzes nodig.

Motion is ontworpen voor drukke professionals die verdrinken in opeenvolgende taken, vergaderingen en wisselende prioriteiten. Het herschikt automatisch uw dag op basis van deadlines, focusvensters en onverwachte onderbrekingen. Het haalt uw taken uit meerdere bronnen en past ze in uw kalender als een AI-Tetris-meester, zonder dat u een vinger hoeft uit te steken.

De AI-automatische planning van Motion optimaliseert nu de concentratietijd en herschikt taken automatisch naarmate prioriteiten verschuiven. AI-gestuurde dagelijkse planning en slimme conflictoplossing zorgen ervoor dat uw agenda zich in realtime aanpast.

Stel dat u aan een offerte werkt, u zich voorbereidt op een gesprek met een client en drie interne stand-ups moet combineren. Motion verdeelt elke taak in blokken, verdeelt deze over uw beschikbare uren en herschikt ze dynamisch wanneer er conflicten ontstaan. Dit is vooral handig wanneer het leven (of uw team) u halverwege de dag voor een verrassing stelt.

De beste functies van Motion

Krijg een taakbeheerder, agenda en projectplanner in één AI-interface

Gebruik aanbevelingen voor focustijd om diepgaand werk te beschermen

Ontvang slimme meldingen wanneer vergaderingen of deadlines elkaar beginnen te overlappen

Bewegingslimieten

AI-suggesties moeten mogelijk worden aangepast op basis van persoonlijke voorkeuren

Minder geschikt voor ongestructureerde, creatieve werkstroom

Motion-prijzen

AI Workplace: $ 29/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

AI Employees Starter: $ 49/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

AI Employees Light: $ 148/maand

AI Employees Standard: $ 446/maand

AI Employees Plus: $ 894/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Bewegingsbeoordelingen en recensies

G2 : 4,1/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Motion?

Een gebruiker op G2 schrijft in een recensie:

Ik ben dol op de AI-tijdinvullingen. Als ik een vergadering moet annuleren of wat vrije tijd heb, vult het mijn ruimte met projecten/taken die nog te doen zijn. Het is relatief eenvoudig om te implementeren in uw team en iedereen aan te sluiten en uw kalenders in verbinding te brengen. We gebruiken het dagelijks en zelfs toen we contact opnamen met de ondersteuning om een probleem op te lossen met de overstap van het teamplan naar individueel, hebben ze dit zonder problemen of moeite afgehandeld. Zou het aanbevelen.

Ik ben dol op de AI-tijdinvullingen. Als ik een vergadering moet annuleren of wat vrije tijd heb, vult het mijn ruimte met projecten/taken die nog te doen zijn. Het is relatief eenvoudig om te implementeren in uw team en iedereen aan te sluiten en uw kalenders te koppelen. We gebruiken het dagelijks en zelfs toen we contact opnamen met de ondersteuning om een probleem op te lossen met het overschakelen van het teamplan naar individueel, hebben ze dit zonder problemen of moeite afgehandeld. Zou het aanbevelen.

6. Reclaim AI (het beste voor het beschermen van focus tijd en de automatisering van slimme planning)

via Reclaim AI

Je Google Agenda heeft geen extra kleur nodig, maar een brein.

Reclaim AI verandert reactieve planning in proactief tijdbeheer door automatisch uw meest waardevolle bezit te verdedigen: uw aandacht. Of u nu jongleert met vergaderingen, diepgaand werk, gewoontes of persoonlijke boodschappen, Reclaim blokkeert op intelligente wijze tijd en verschuift dingen naarmate uw dag verandert, zonder dat u ooit handmatig een gebeurtenis hoeft te verplaatsen.

Reclaim AI's geavanceerde planningsassistent maakt gebruik van AI om focus tijd te beschermen en vergaderingen optimaal in te plannen. Nieuwe functies zijn onder meer AI-aangedreven gewoonte-tracking en dynamische agenda-aanpassingen, waardoor het een proactieve kalendermanager is.

Wilt u drie keer per week hardlopen of altijd voorbereid zijn voor een 1:1? Stel gewoon een regel in en Reclaim bouwt de tijd in uw schema in, als een klok. Dit maakt het een redder in nood voor teams op afstand, freelancers en professionals met meerdere petten op die meer nodig hebben dan alleen lege ruimte in hun agenda: ze hebben een slimme structuur nodig. Met Reclaim werkt uw agenda eindelijk voor u.

Profiteer van de beste AI-functies

Synchroniseer meerdere kalenders voor naadloze zichtbaarheid

Geef prioriteit aan werk op basis van deadlines, vergaderbelasting en aangepaste regels

Bescherm uw concentratietijd met AI-gestuurde conflictoplossing

Voorspel de beschikbaarheid van teams met dynamische inzichten uit gedeelde kalenders

Overwin de limieten van AI

Alleen bedoeld voor gebruikers van Google Agenda

Ontbreekt aan geavanceerde functies voor projectmanagement of taakbeheer

AI-prijzen terugvorderen

Lite : Free Forever

Starter : $ 10/maand per gebruiker

Zakelijk : $ 15/maand per gebruiker

onderneming: aangepaste prijzen

AI-beoordelingen en recensies terugwinnen

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

7. Mem (het beste voor het moeiteloos vastleggen van ideeën en het organiseren van persoonlijke kennis)

Sommige apps vragen je om je gedachten te ordenen. Mem luistert alleen maar – en onthoudt alles.

Mem is uw persoonlijke, door AI aangestuurde aantekeningenstelsel dat ideeën vastlegt zodra ze opkomen, ze automatisch met elkaar verbindt en ze doorzoekbaar maakt zonder mappen, tags of mentale gymnastiek. Het is ontworpen voor mensen die hardop denken, snel handelen en geen tijd hebben om te beslissen waar een aantekening thuishoort.

Mem's AI koppelt aantekeningen aan elkaar, geeft contextuele herinneringen en maakt zoeken in natuurlijke taal mogelijk. De nieuwste AI-gedreven functie suggereert relevante eerdere aantekeningen op basis van uw huidige werk, waardoor een 'levend netwerk' van ideeën ontstaat.

Begin met typen of spreken in Mem, en de AI pikt de context op – of het nu gaat om een projectupdate, een samenvatting van een vergadering of een late nachtelijke ingeving. Het koppelt uw gedachten aan gerelateerde aantekeningen, suggereert relevante personen of tijdlijnen en moedigt u zelfs aan om oude inzichten die aansluiten bij uw huidige werk opnieuw te bekijken. In plaats van statische notitieboekjes creëert Mem een levend netwerk van alles wat u ooit hebt vastgelegd.

De beste functies van Mem

Maak direct aantekeningen met spraak of tekst, zonder dat u een map nodig hebt

Koppel gerelateerde ideeën, projecten en eerdere aantekeningen automatisch aan elkaar met behulp van contextuele AI

Zoek informatie die is geplakt met behulp van natuurlijke taalzoekopdrachten en slimme filters

Geef tijdige herinneringen of verbindingen uit uw aantekeningen weer

Synchroniseer met uw kalender en contacten om aantekeningen te verrijken met de context van vergaderingen

Mem-limiet

Minder gestructureerd dan traditionele aantekeningen-apps

Kan te minimaal aanvoelen voor gebruikers die formele organisatiesystemen nodig hebben

Mem-prijzen

Gratis tijdens de alfa- en bètafase

Prijzen worden bekendgemaakt bij de volledige release

Beoordelingen en recensies van Mem

G2 : Geen beoordeling beschikbaar

Capterra: Geen beoordeling beschikbaar

8. Todoist AI Assistant (het beste voor dagelijkse productiviteit met slimme prioritering)

via Todoist

Mijn nog te doen-lijst is net een niveau hoger gekomen: van papieren agenda naar productiviteit.

Todoist AI Assistant helpt je bij het nemen van beslissingen door je te helpen duidelijk te maken wat je vervolgens nog te doen hebt, zonder je te overweldigen. Of je nu persoonlijke boodschappen, nevenprojecten of een druk werkschema beheert, deze AI-functie geeft op intelligente wijze prioriteit aan taken op basis van deadlines, urgentie en context.

De AI van Todoist biedt nu slimme planning, prioriteitssuggesties en gewoonteherkenning. Nieuwe functies zijn onder meer automatisering van terugkerende taken en gepersonaliseerde productiviteitsinzichten, waardoor het een vriendelijke maar krachtige productiviteitspartner is.

Todoist AI stelt een optimale planning voor, detecteert repetitieve patronen en stuurt je zelfs herinneringen voor vergeten items wanneer je taken toevoegt. Het past zich aan jouw manier van werk aan en biedt zachte automatisering in plaats van een rigide structuur. Het is ideaal voor individuele gebruikers, studenten en professionals die georganiseerd willen blijven zonder er te veel over na te denken.

De beste functies van Todoist AI Assistant

Geef taken automatisch prioriteit op basis van urgentie, context en gewoonten

Detecteer patronen in terugkerende taken en automatiseer het aanmaken ervan

Ontvang follow-ups of herinneringen voor onafgemaakte items

Integreer naadloos met kalender en e-mail om planning te ondersteunen

Limieten van de Todoist AI-assistent

AI-functies zijn nog steeds beperkt in vergelijking met bredere platforms voor taakbeheer

Limiet aanpassing voor complexe werkstroom

Prijzen van Todoist

Beginner : Gratis (exclusief de AI-assistent)

Pro : $ 5/maand per gebruiker

Zakelijk: $ 8/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Todoist

G2 : 4,4/5 (meer dan 800 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 2600 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Todoist?

Een recensie op Capterra luidt:

Er zijn zoveel manieren om uw lijst-items op te splitsen (als u ze op die manier instelt) dat het heel eenvoudig is om Todoist op verschillende manieren te gebruiken of uw systeem aan te passen als dat in de loop van de tijd nodig is.

Er zijn zoveel manieren om uw lijst-items op te splitsen (als u ze op die manier instelt) dat het heel eenvoudig is om Todoist op verschillende manieren te gebruiken of uw systeem aan te passen als dat in de loop van de tijd nodig is.

via Akiflow

Inbox zero is geweldig, maar hoe zit het met task zero in Slack, Gmail, Notion en Google Agenda? Akiflow is precies daarvoor ontwikkeld.

Akiflow is een slimme dagelijkse planner die uw taken uit al uw favoriete tools samenbrengt en u helpt uw dag bewust in te delen. Het centraliseert niet alleen uw taken, maar geeft ze ook context en plant ze in uw kalender op basis van uw prioriteit en beschikbaarheid.

De AI van Akiflow consolideert taken van meerdere platforms en maakt gebruik van een slimme prioriteringsengine voor dagelijkse planning. AI-aangedreven suggesties voor tijdblokkering helpen u uw dag nauwkeurig in kaart te brengen.

Als u het type persoon bent wiens verantwoordelijkheden overal verspreid zijn – Slack-berichten, e-mailthreads, Asana-updates – dan fungeert Akiflow als een filter die verspreide taken omzet in één uniform plan. De interface is overzichtelijk, de werkstroom is intuïtief en het resultaat is een duidelijke, gefocuste dag die al voor uw eerste slok koffie in kaart is gebracht.

De beste functies van Akiflow

Gebruik drag-and-drop-tijdblokkering om uw dag te plannen

Versnel de planning met snelkoppelingen voor snelle invoer

Voeg automatische herinneringen toe om gemiste toewijzingen te voorkomen

Stel prioriteiten voor uw dag op basis van urgentie en kalenderconflicten

Limieten van Akiflow

Geen native functies voor teamwerken

Gericht op desktop; limiet mobiele functie

Prijzen van Akiflow

Pro Monthly: $ 34/maand

Pro Jaarlijks: $19/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Akiflow

G2 : 5/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Akiflow?

Een gebruiker op G2 schrijft in een recensie:

Door al mijn tools te consolideren in één gestroomlijnde interface, kan elk van ons teamlid zich concentreren op wat echt belangrijk is. Het is mijn onmisbare hulpje geworden om georganiseerd te blijven en mijn dagelijkse taken bij te houden.

Door al mijn tools te consolideren in één gestroomlijnde interface, kan elk lid van ons team zich concentreren op wat echt belangrijk is. Het is mijn onmisbare hulp geworden om georganiseerd te blijven en mijn dagelijkse taken bij te houden.

10. BeforeSunset AI (het beste voor bewuste planning en tijdsregistratie in één ruimte)

via BeforeSunset AI

Sommige dagen vliegen voorbij. Andere dagen slepen zich voort. BeforeSunset AI helpt u beide te begrijpen.

Deze doordachte productiviteit combineert bewuste planning met een door AI ondersteunde structuur, zodat u doelen kunt stellen en op koers kunt blijven, zonder dat uw dag verandert in een rigide checklist. De app is ideaal voor freelancers, telewerkers en zelfstandige professionals en biedt precies genoeg automatisering om u te helpen focussen, zonder u te overweldigen met functies.

De AI van BeforeSunset biedt inzichten voor dagelijkse planning, tijdsregistratie en focusoptimalisatie. Nieuwe functies zijn onder meer reflectieve analyse van productiviteit en gepersonaliseerde planningsrituelen, waardoor het een bewuste planningsassistent met een mindful positie is.

Begin uw ochtend met een eenvoudig dagelijks planningsritueel. BeforeSunset AI stelt een volgorde voor taken voor, schat hoe lang dingen zullen duren en biedt tijdsblokken die u helpen om u te concentreren. U kunt dit naar behoefte aanpassen en de tool herschikt uw plan dienovereenkomstig. Gaandeweg nodigt het u uit om voltooide taken te registreren, overgeslagen taken te markeren en na te denken over hoe uw dag zich daadwerkelijk heeft ontwikkeld.

De beste functies van BeforeSunset AI

Maak dagelijkse plannen met AI-suggesties voor de duur en volgorde van taken

Bekijk voltooide taken en overgeslagen items om hierop terug te blikken

Visualiseer productiviteitstrends zonder overweldigende grafieken

Beperkingen van BeforeSunset AI

Limiet integraties met taak- of kalender tools van derden

Het meest geschikt voor individueel gebruik; niet ideaal voor collaboratieve werkstroom

Prijzen van BeforeSunset AI

Pro : $ 18/maand

Team Pro: $ 20 per maand per gebruiker

BeforeSunset AI-beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over BeforeSunset AI?

Een recensie op G2 luidt:

BeforeSunset AI is een spannend concept waarmee ik mijn dag kan plannen met behulp van AI. Ik kan gewoon taken toevoegen en aangepast, en voor elke taak afzonderlijk een timer instellen. Er zijn ook tal van opties, zoals 'Een bestaande dag afronden' en 'Een pauze nemen'. Kortom, het kan de bestaande kalenders vervangen door een integratie van AI

BeforeSunset AI is een spannend concept waarmee ik mijn dag kan plannen met behulp van AI. Ik kan gewoon taken toevoegen en aangepast, en voor elke taak afzonderlijk een timer instellen. Er zijn ook tal van opties, zoals 'Een bestaande dag afronden' en 'Een pauze nemen'. Kortom, het kan de bestaande kalenders vervangen door een integratie van AI

11. Otter. ai (het beste om vergaderingen om te zetten in bruikbare, doorzoekbare transcripties)

U komt naar vergaderingen. Otter komt om alles te onthouden wat u bent vergeten.

Otter.ai is een AI-transcriptietool die vergaderingen meer productief maakt door gesproken gesprekken in realtime vast te leggen en om te zetten in bewerkbare, doorzoekbare tekst. Of u nu deelneemt aan een Zoom-vergadering, een persoonlijke vergadering of een brainstormsessie, Otter luistert stil, transcribeert en tag belangrijke momenten, zodat u betrokken kunt blijven zonder dat u zich hoeft te haasten om aantekeningen te maken.

Waar het echt uitblinkt, is na de vergadering. Otter voorziet hoogtepunten van tijdstempels, identificeert sprekers automatisch en laat u rechtstreeks vanuit het transcript actiepunten aanmaken. Voor teams die regelmatig synchroniseren of client-gesprekken voeren, houdt het iedereen op één lijn, zelfs als ze de vergadering volledig missen. U kunt binnen enkele seconden links delen, opmerkingen toewijzen en eerdere gesprekken doorzoeken.

Otter. ai beste functies

Identificeer sprekers en markeer automatisch sleutelzinnen

Zet transcripties om in deelbare, collaboratieve documenten

Doorzoek al uw vergadering-content met queries in natuurlijke taal

Synchroniseer met Zoom, Google Meet en uw kalender om automatisch deel te nemen

Beperkingen van Otter.ai

De nauwkeurigheid kan variëren in rumoerige omgevingen of bij meerdere sprekers

Limiet format- en bewerkingsopties binnen de app

Prijzen van Otter.ai

Basis : Gratis

Pro : $ 16,99/maand per gebruiker

Zakelijk : $ 30/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 1000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Een recensie op G2 luidt:

Otter.ai heeft me geholpen bij het maken van aantekeningen en het opstellen van notulen van vergaderingen. Het helpt me veel tijd te besparen die ik anders zou besteden aan het maken van aantekeningen en het opstellen van notulen. Het maakt van hard werken slim werken. Als ik zelfs maar één punt mis, hoef ik me geen zorgen te maken, want alles wordt opgenomen. Als ik niet bij de vergadering aanwezig kon zijn, heb ik met één klik de samenvatting van de vergadering.

Otter.ai heeft me geholpen bij het maken van aantekeningen en het opstellen van notulen van vergaderingen. Het helpt me veel tijd te besparen die ik anders zou besteden aan het maken van aantekeningen en het opstellen van notulen. Het maakt van hard werken slim werken. Als ik zelfs een punt mis, hoef ik me geen zorgen te maken, want alles wordt opgenomen. Als ik niet bij de vergadering aanwezig kon zijn, heb ik met één klik de samenvatting van de vergadering.

12. Fireflies. ai (het beste voor het vastleggen, samenvatten en opvolgen van teamgesprekken)

Vergaderingen eindigen. Actie-items verdwijnen. Fireflies zorgt ervoor dat dat niet gebeurt.

Fireflies. ai is een AI-vergadering die deelneemt aan uw gesprekken, gesprekken transcribeert en de belangrijkste punten eruit haalt, zodat u voor uw follow-ups niet op uw geheugen hoeft te vertrouwen. Het werkt als werk met de meeste grote conferentietools en levert transcripties, samenvattingen en hoogtepunten die u kunt doorzoeken, delen en toewijzen.

De AI van Fireflies houdt trefwoorden bij, clustert onderwerpen en verstuurt automatische follow-up herinneringen. Nieuwe integraties met CRM's en productiviteitsplatforms maken het tot een krachtpatser op het gebied van conversatie-intelligentie.

De echte waarde komt tot uiting wanneer uw team het consistent gaat gebruiken. Fireflies houdt terugkerende thema's bij, tag gesprekken automatisch op onderwerp en laat u zelfs rechtstreeks reageren op specifieke delen van het transcript. Voor verkoopteams, klantensucces of cross-functionele projectupdates is het een eenvoudige manier om de afstemming hoog te houden en misverstanden te voorkomen.

Fireflies. ai beste functies

Neem vergaderingen op en transcribeer ze op populaire platforms

Genereer AI-aangedreven samenvattingen en actiepunten

Reageer en werk samen rechtstreeks in transcripties

Zoek in eerdere vergaderingen op trefwoord, spreker of onderwerp

Integreer met CRM- en tools voor productiviteit voor snellere follow-up

Beperkingen van Fireflies.ai

Vereist een zorgvuldige installatie om te voorkomen dat u onbedoeld aan vergaderingen deelneemt

Samenvattingen moeten mogelijk worden herzien voor complexe discussies

Fireflies. ai-prijzen

Free

Pro : $ 18/maand per gebruiker

Zakelijk : $ 29/maand per gebruiker

onderneming: $ 39/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies.ai?

Een recensie op G2 luidt:

Eerlijk gezegd bespaart het enorm veel tijd. De manier waarop het automatisch deelneemt aan vergaderingen, alles opneemt en omzet in doorzoekbare transcripties is een echte gamechanger. Ik hoef me geen zorgen te maken over gemiste details of krabbels in mijn aantekeningen – alles is gewoon aanwezig en klaar om te worden bekeken.

Eerlijk gezegd bespaart het enorm veel tijd. De manier waarop het automatisch deelneemt aan vergaderingen, alles opneemt en omzet in doorzoekbare transcripties is een echte gamechanger. Ik hoef me geen zorgen te maken over gemiste details of krabbels in mijn aantekeningen – alles is gewoon aanwezig en klaar om te worden bekeken.

13. Avoma (het beste voor AI-ondersteunde inzichten uit vergaderingen en gesprek-intelligentie)

via Avoma

Als uw vergaderingen vol inzichten zitten, maar uw aantekeningen niet, dan wil Avoma graag met u praten.

Avoma is meer dan een transcriptietool; het is een gesprek-intelligentieplatform dat is ontworpen om uw vergaderingen op grote schaal vast te leggen, te analyseren en te organiseren. Het neemt gesprekken op en transcribeert deze, van verkoopgesprekken tot klantenservice en interne synchronisaties, en gebruikt vervolgens AI om discussies samen te vatten, trends te identificeren en actiepunten te markeren.

De AI van Avoma biedt inzichten in vergaderingen, sentimentanalyses en bruikbare aanbevelingen. Nieuwe functies zijn onder meer AI-gestuurde coaching en prestatiebijhouden, waardoor het een uitstekende keuze is voor conversatie-intelligentie.

Wat Avoma anders maakt, is de focus op structuur. Het splitst vergaderingen op per spreker, onderwerp en sentiment, waardoor u meer krijgt dan alleen een doorzoekbaar transcript. Als AI-tool voor marketing- en salesmanagers biedt het coachinginzichten om vertegenwoordigers te helpen hun pitches en follow-up te verbeteren.

De beste functies van Avoma

Neem vergaderingen automatisch op, transcribeer ze en maak er samenvattingen van

Deel gesprekken in op onderwerp, spreker en sentiment

Blijf thema's en trefwoorden bij in teamgesprekken

Maak gezamenlijke aantekeningen en deel inzichten na afloop van de vergadering

Bied gesprekkanalyses voor coaching en bijhouden

Limiet van Avoma

Voornamelijk ontworpen voor klantgerichte teams

Voor volledige functies is een betaald abonnement vereist

Prijzen van Avoma

Startup: $29/maand

Organisatie: $39/maand

oNDERNEMING: *$39/maand (alleen jaarlijkse facturering)

add-on Gesprek Intelligence: *$ 35/maand

Revenue Intelligence add-on: $35/maand

Lead Router add-on: $ 25/maand

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2 : 4,6/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

14. Grammarly (het beste voor duidelijk en zelfverzekerd schrijven)

via Grammarly

Uw hersenen hebben de ideeën. Grammarly zorgt ervoor dat ze niet in de war raken.

Grammarly is de AI-schrijfassistent die de meeste mensen kennen – en dat is niet voor niets. Het controleert de grammatica, spelling en toon terwijl u e-mails, documenten en platforms zoals Slack of Notion schrijft. Maar Grammarly helpt u niet alleen typefouten op te sporen, het helpt u ook om zelfverzekerder, beknopter of empathischer over te komen, afhankelijk van uw intentie.

De AI van Grammarly biedt toonaanpassing, herschrijven van volledige zinnen en het bedenken van content. Uitgebreide integraties en realtime feedback voor duidelijkheid en betrokkenheid maken het een engine voor schrijfduidelijkheid voor professionals.

Voor professionals die snel moeten reageren of formele rapportage moeten schrijven, zorgen de realtime suggesties van Grammarly voor soepele communicatie zonder dat u vertraging oploopt. Het programma markeert onduidelijke formuleringen, stelt alternatieve woordkeuzes voor en beveelt zelfs herschrijvingen aan wanneer u te veel uitweidt. De toondetector is vooral handig om momenten te voorkomen waarop u denkt: 'Oeps, dat klonk te hard'.

De beste functies van Grammarly

Krijg volledige herschreven zinnen voor een beknoptere of boeiendere communicatie

Gebruik stijlsuggesties voor formaliteit, vloeiendheid en professionaliteit

Werk in verschillende browsers, e-mailprogramma's en populaire productiviteitstools

Limieten van Grammarly

Sommige geavanceerde suggesties moeten handmatig worden gecontroleerd

De gratis versie biedt limiet aan functies

Prijzen van Grammarly

Free

Pro: $ 30/gebruiker/maand

Zakelijk: $ 15/gebruiker/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Grammarly

G2 : 4,7/5 (meer dan 11.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

15. Perplexity Labs (het beste voor snel, door AI aangestuurd onderzoek en het ophalen van contextuele kennis)

via Perplexity Labs

U hoeft niet langer 17 tabbladen te openen om één vraag te onderzoeken – Perplexity Labs heeft het leeswerk voor u klaar gemaakt.

Perplexity Labs is ontwikkeld voor iedereen die behoefte heeft aan competente antwoorden zonder ruis. Aangedreven door geavanceerde grote taalmodellen, is het een conversationale AI-onderzoeksassistent die informatie uit web- en academische bronnen vindt, citeert en samenvat. U stelt een vraag en het antwoordt niet alleen met een antwoord, maar ook met bronnen, context en vervolgopties.

De AI-aangedreven zoekfunctie van Perplexity biedt antwoorden op basis van citaten en realtime webgegevens. Nieuwe functies zijn onder meer het samenvatten van academische en technische content, waardoor het als een onderzoeksassistent in de positie kan worden gebracht.

In tegenstelling tot traditionele zoekmachines die u overspoelen met links, biedt Perplexity u overzichtelijke, door citaten ondersteunde samenvattingen, zodat u informatie snel kunt evalueren. Dit is vooral handig voor onderzoekers, studenten, marketeers en analisten die meer tijd besteden aan het verifiëren van feiten dan aan het vinden ervan.

De beste functies van Perplexity Labs

Beantwoord complexe queries met behulp van realtime gegevens en internetbronnen

Vat academische artikelen en lange content samen met citaten

Krijg transparante bronnen en links voor verificatie

Limieten van Perplexity Labs

Limiet aangepast voor de toon of format van de uitvoer

Vervangt mogelijk geen domeinspecifieke onderzoekstools

Prijzen van Perplexity Lab

Free

Pro: $20/gebruiker/maand

Enterprise Pro: $ 40/gebruiker/maand

Perplexity-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

16. Qodo (het beste voor AI-aangedreven code-integriteit en collaboratieve ontwikkeling)

Code-beoordelingen voelen vaak als een bottleneck. Qodo maakt er een superkracht van.

Qodo is een AI-first platform dat is ontwikkeld voor moderne ontwikkelteams en dat u helpt bij het schrijven, testen en verfijnen van code met machineprecisie. Van het analyseren van pull-aanvragen tot het aanbevelen van betere werkwijzen in uw opslagplaats, het multi-agent systeem van Qodo fungeert als een achtergrondrecensent die leert hoe uw team codeert – en met elke toewijzing beter wordt.

De AI van Qodo biedt slimme herinneringen, projectinzichten en automatisering van codereview. De nieuwe samenwerkingsfuncties voor ontwikkelteams maken het een uitstekende keuze voor code-integriteit en productiviteit.

Qodo kan bugs opsporen, PR-beschrijvingen voorstellen, naamgevingsconventies afdwingen en unit tests genereren. Het resultaat? Snellere releases, minder bugs en tevredener engineers. Of je nu een solo-ontwikkelaar bent of met meerdere teams werkt, Qodo houdt de code-kwaliteit consistent zonder je in de weg te staan.

De beste functies van Qodo

Breng code-problemen en risico's op het gebied van ticketcompliance in realtime aan het licht

Genereer PR-beschrijvingen met behulp van AI

Leer en pas repo-specifieke best practices toe

Ondersteuning voor multi-repo en code-bewustzijn op ondernemingsniveau

Gebruik ingebouwde of aangepaste MCP-agents voor gespecialiseerde taken

Limieten van Qodo

Limiet waarde voor teams die niet met coderen werken

Nog steeds bezig met het uitbreiden van integraties met andere ontwikkelingsplatforms

Prijzen van Qodo

Ontwikkelaar : Gratis

Teams : $ 38/maand per gebruiker

*oNDERNeming: Aangepast

Qodo-beoordelingen en recensies

G2 : 4,8/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

17. Cursor (het beste voor AI-ondersteunde codering en technische documentatie)

via Cursor

Debuggen om 2 uur 's nachts voelt minder eenzaam als Cursor je bijstaat.

Cursor is een AI-native code editor die is ontwikkeld voor ontwikkelaars die meer willen dan alleen syntaxisaccentuering. Het integreert een conversationele AI rechtstreeks in uw ontwikkelomgeving, waardoor u tijdens het werk codefragmenten kunt genereren, bewerken en uitleggen. In plaats van te schakelen tussen Stack Overflow en uw IDE, houdt Cursor uw vragen, antwoorden en code in één werkstroom.

Of je nu helemaal vanaf nul begint, verouderde code opschoont of uitzoekt waarom die ene regel je build steeds verstoort, Cursor biedt contextuele suggesties en inline bewerkingen. Het begrijpt je opslagplaats, verwijst naar je bestanden en houdt zijn antwoorden gebaseerd op het project waaraan je werkt.

De beste functies van Cursor

Genereer, herstructureer en leg code uit met behulp van AI-ondersteuning

Integreer natuurlijke taalprompts rechtstreeks in uw code editor

Raadpleeg uw daadwerkelijke projectbestanden voor nauwkeurigere suggesties

Navigeer en bewerk grote codebases sneller met contextuele AI-hulp

Limieten van de cursor

Het meest geschikt voor individuele ontwikkelaars of kleine bedrijven

Limiet integraties buiten de belangrijkste codeeromgevingen

Cursor-prijzen

Hobby : Gratis

Pro : $ 20/maand

Ultra: $ 200/maand

Teams: $ 40/gebruiker/maand

onderneming: aangepaste prijzen*

Cursorbeoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

18. Document360 (het beste voor gestructureerde kennisbanken en AI-ondersteunde contentorganisatie)

via Document360

Als de wiki van uw bedrijf meer op een rommelige lade lijkt, is Document360 er om deze op te ruimen.

Dit platform is ontworpen om teams te helpen bij het creëren van duidelijke, gestructureerde en doorzoekbare kennisbanken, zowel voor interne teams als voor externe gebruikers. De AI van Document360 maakt intelligente zoekopdrachten, content-aanbevelingen en automatische tag mogelijk. Nieuwe functies zijn onder meer het onderhoud van de kennisbank en het opsporen van duplicaten, waardoor het een optimalisatietool voor kennisbeheer is.

Of u nu handleidingen voor klanten schrijft, interne SOP's opstelt of onboardinghubs creëert, Document360 biedt u gedetailleerde controle over de lay-out, toegang en versiebeheer. Het is vooral handig voor ondersteuningsteams, productmanagers en contentmarketingteams die op zoek zijn naar een eenvoudige, schaalbare manier om hun content georganiseerd te houden.

De beste functies van Document360

Bouw openbare of privé-kennisbanken met aanpasbare lay-outs

Gebruik AI om automatisch tags toe te voegen, samenvattingen te maken of contentcategorieën voor te stellen

Houd versie-beheer bij met rollback en toegangsbeperkingen

Integreer met tools om te ondersteunen, CRM's en webplatforms

Analyseer het gebruik met ingebouwde dashboard voor contentprestaties

Limieten van Document360

Meer een documentatiesysteem dan een volledige collaboratieve werkruimte

De interface kan voor nieuwe gebruikers wat overweldigend zijn

Prijzen van Document360

Professioneel : Aangepaste prijzen

Zakelijk : Aangepaste prijzen

onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Document360

G2 : 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 200 beoordelingen)

19. Miro (het beste voor visuele samenwerking en brainstormen met AI-structuur)

via Miro

Miro is het ideale platform voor visuele samenwerking voor teams die denken in diagrammen, werkstroom en whiteboards.

Met zijn AI-aangedreven functies helpt Miro om verspreide ideeën sneller te ordenen tot gestructureerde resultaten, of u nu een productroadmap in kaart brengt, een workshop plant of een designsprint uitvoert. De AI van Miro automatiseert het maken van diagrammen, biedt slimme sjablonen en clustert ideeën voor brainstormsessies. Nieuwe AI-aangedreven tools vergemakkelijken workshops en collaboratieve creativiteit, waardoor ze centraal komen te staan in teaminnovatie.

In plaats van urenlang handmatig gedachten te ordenen of plakbriefjes te taggen, kunt u Miro dit met een paar klikken voor u laten doen. Het maakt ook cross-functionele samenwerking soepeler door iedereen asynchroon te laten bijdragen, ongeacht de tijdzone.

De beste functies van Miro

Gebruik AI-aangedreven clustering en samenvatting om brainstormcontent moeiteloos te organiseren

Krijg toegang tot kant-en-klare sjablonen voor diagrammen, canvassen en productplanningssessies

Maak naadloos verbinding met tools zoals Figma, Jira, Notion, Slack en meer

Limieten van Miro

Borden kunnen overweldigend worden als er te veel elementen op staan

Sommige AI-functies hebben een limiet tot betaalde abonnementen

Prijzen van Miro

Free

Starter : $ 8/maand per gebruiker

Zakelijk : $ 16/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Miro

G2 : 4,7/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 1600 beoordelingen)

via Zapier

Als uw apps met elkaar zouden kunnen communiceren, zou Zapier hun vertaler en persoonlijke assistent zijn.

Zapier is de automatiseringstool zonder code die u helpt de kloof tussen uw favoriete apps te overbruggen. De AI van Zapier maakt het mogelijk om werkstroomaanmaken in natuurlijke taal, AI-chatbots en code te genereren. Nieuwe functies zijn onder meer AI-aangedreven gegevenstabel en suggesties voor workflowoptimalisatie, waardoor het een krachtige automatiseringstool zonder code is.

Zapier maakt het creëren van werkstroom (ook wel 'Zaps' genoemd) nog eenvoudiger met zijn nieuwe AI-functies. Beschrijf gewoon in gewoon Engels wat u wilt; het stelt een kant-en-klare automatisering op voor al uw verbindingstools. Dit is een enorme winst voor niet-technische gebruikers die taken willen stroomlijnen zonder logica te schrijven of door complexe builders te navigeren.

De beste functies van Zapier

Automatiseer acties in meer dan 6000 apps zonder code

Gebruik AI om Zaps te genereren met natuurlijke taalprompts

Stel meerstapswerkstroom in met voorwaarde logica en filters

Monitor en bewerk werkstroom vanuit een gecentraliseerd dashboard

Ontvang een melding als automatiseringen mislukken of moeten worden bijgewerkt

Limieten van Zapier

Kan duur worden naarmate het gebruik toeneemt

Voor sommige geavanceerde acties zijn premiumabonnementen vereist

Prijzen van Zapier

Free

Professional : $ 29,99/maand

Team : $103,50/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Zapier-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

