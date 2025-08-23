Grok 4 vs. ChatGPT: welke AI-chatbot wint in 2025?

Tech-kringen blijven discussiëren over Grok 4 versus ChatGPT.

Grok 4 van Elon Musk van xAI neemt de gedurfde, ongecensureerde positie in als alternatief, terwijl ChatGPT van OpenAI zich blijft ontwikkelen met sterkere redeneringen en bruikbaarheid.

Beide beweren u scherpere antwoorden en snellere resultaten te bieden, maar de echte test ligt in hoe ze presteren wanneer u code moet debuggen, onderzoek moet doen, duidelijke teksten moet opstellen of klantgesprekken moet beheren.

In deze blogpost bekijken we waar elk van beide uitblinkt, waar ze tekortschieten en welke het meest geschikt is voor jouw werk. We bekijken ook waarom ClickUp een voorsprong heeft op beide.

Laten we aan de slag gaan. 🤖

Wat is Grok 4?

via Grok

Grok 4 is het geavanceerde AI-model van xAI, ontworpen om scherpe, actuele antwoorden te geven met behulp van native toolintegratie en realtime zoeken op het web en het X-platform.

Het is beschikbaar via SuperGrok- en Premium+-abonnementen en de xAI API en biedt geavanceerde logische redeneringen, beeldanalyse en spraakinteractie.

Functies van Grok 4

Laten we eens kijken naar de opvallende functies van Grok en hun waarde voor ontwikkelaars en AI-beslissers.

Functie #1: Grootschalige reinforcement learning en zware multi-agent redenering

Ervaar geavanceerde redeneervaardigheden voor technische taken

Grok 4 is getraind met behulp van grootschalige reinforcement learning op xAI's Colossus, een supercomputercluster met 200.000 GPU's.

Dit maakt nauwkeurige, domeinrijke redeneringen mogelijk op het gebied van wiskunde, code en wetenschap, waardoor topprestaties worden behaald (bijv. ARC-AGI, Humanity's Last Exam) die veel verder gaan dan Grok 3.

Bovendien gaat Grok 4 Heavy nog een stap verder met meerdere agents die parallel werken om antwoorden te controleren.

Functie #2: Gebruik van native tools en realtime zoekintegratie

Krijg nauwkeurige inzichten uit verschillende sociale mediakanalen

Grok 4 kiest en gebruikt zelfstandig tools, met een bereik van code-interpreters tot web- en X-zoekfuncties, om de meest recente gegevens te verzamelen voor nauwkeurige antwoorden.

DeepSearch, zoeken op internet en beeld- en bestandsanalyse zijn allemaal ingebouwd in de functies van Grok en tijdens de training geïntegreerd in plaats van achteraf toegevoegd.

Functie #3: Multimodale invoer, spraakmodus en API-mogelijkheden

Analyseer tekst, afbeeldingen en live spraakinvoer

Grok 4 brengt volledige multimodale interactie aan de tafel en verwerkt tekst, beeld en spraak naadloos. Met de geavanceerde spraakmodus kunt u natuurlijke gesprekken voeren en zelfs uw camera op iets richten voor live interpretatie van scènes.

Ontwikkelaars krijgen ook toegang tot een krachtige API met een contextvenster van 256.000 token, realtime zoeken op het web, X en nieuws, plus veiligheid op ondernemingsniveau (SOC 2 Type II, GDPR, CCPA).

Dat maakt het zeer geschikt voor het genereren van lange code, complexe documentatie en gevoelige gebruikssituaties.

🧠 Leuk weetje: Hallucinatie in AI betekent niet hetzelfde als in het echte leven. Het verwijst naar wanneer een model vol vertrouwen dingen verzint, zoals het bedenken van bronnen, citaten of feiten, zonder zich ervan bewust te zijn dat dit onjuist is.

Prijzen van Grok 4

Standaard: $30/maand per gebruiker

zwaar: *$300/maand per gebruiker

Wat is ChatGPT?

via ChatGPT

ChatGPT is de conversationale AI-assistent van OpenAI. Het is ontworpen om gebruikers te helpen bij een breed bereik aan taken, waaronder schrijven, code, onderzoek en creatieve activiteiten.

Dit alternatief voor Grok AI maakt gebruik van geavanceerde redeneringsmodellen om contextbewuste antwoorden te geven en is geïntegreerd met verschillende tools om de mogelijkheden te vergroten.

Functies van ChatGPT

Hieronder staan drie opvallende mogelijkheden die ChatGPT onderscheiden in de AI-ruimte.

Functie #1: GPT Store voor aanpasbare AI-assistenten

Pas aangepaste AI-assistenten aan uw unieke behoeften met de GPT Store

Met de GPT Store kunnen gebruikers hun eigen AI-assistenten maken en aangepast aanpassen zonder programmeerkennis. U kunt specifieke instructies definiëren, bestanden uploaden en instellingen instellen om het gedrag van de AI aan uw behoeften aan te passen.

Deze functie helpt particulieren en Business bij het ontwikkelen van gespecialiseerde AI-tools voor taken zoals klantenservice, content aanmaken en data-analyse.

🧠 Leuk weetje: Uit een AP-NORC-enquête blijkt dat 60% van de volwassenen in de VS AI-tools gebruikt om informatie te zoeken, en dat nummer stijgt tot 74% voor mensen onder de 30. Slechts 40% gebruikt AI voor productiviteit op het werk, en nog minder mensen vertrouwen erop voor winkelen of entertainment. Jongere gebruikers vertrouwen op AI voor brainstormen, terwijl oudere volwassenen veel voorzichtiger zijn.

Functie #2: Diepgaand onderzoek en autonoom surfen op het web

Voer moeiteloos diepgaand onderzoek uit met Deep Research

Deep Research is een AI-agent die is geïntegreerd in ChatGPT en zelfstandig het internet doorzoekt om informatie over een bepaald onderwerp te verzamelen.

Nadat Deep Research uw vraag heeft ontvangen, kan het om verduidelijking vragen voordat het meerstap-onderzoeksproces wordt gestart. Vervolgens voert het uitgebreide zoekopdrachten uit, evalueert het informatie uit diverse bronnen en brengt het deze samen.

Functie #3: Agent voor intelligente taak-automatisering

Automatiseer het aanmaken van presentaties met ChatGPT Agent

De ChatGPT Agent breidt de mogelijkheden van de assistent uit door hem taken te laten uitvoeren zoals het invullen van formulieren, het uitvoeren van code en het communiceren met externe applicaties.

Het integreert naadloos in dagelijkse werkstroom via directe koppelingen met tools zoals Gmail, Google Drive, GitHub, Outlook en Notion. Dit betekent dat het berichten kan opstellen, bestanden kan bijwerken en gegevens tussen systemen kan verplaatsen zonder dat u daarvoor omslachtige workarounds nodig hebt.

🔍 Wist u dat? AI-apps leren niet stapsgewijs. Als een model eenmaal is getraind, kan het geen nieuwe dingen leren, tenzij het opnieuw wordt getraind of verfijnd met nieuwe gegevens. Daarom onthoudt het geen recent nieuws, tenzij het is verbonden met live browsen of externe tools.

Prijzen van ChatGPT

Free

Plus: $ 20/maand per gebruiker

Team: $25/maand per gebruiker

Pro: $ 200/maand per gebruiker

Grok 4 vs. ChatGPT: functies vergeleken

We hebben zojuist onderzocht wat Grok 4 en ChatGPT zo krachtig maakt. Grok 4 blinkt uit met realtime zoeken, multimodale invoer en superkrachtige redenering. ChatGPT biedt daarentegen een gepolijste output, naadloze integraties, aanpasbare AI-assistenten en intelligente automatisering.

Hier volgt een korte vergelijking tussen Grok en ChatGPT.

Mogelijkheden Grok 4 ChatGPT Primaire functie Real-time, redenerende AI met diepgaande zoekfuncties in X en op het web Verfijnde, multimodale gesprek-AI met brede toolintegratie en stabiliteit Onderliggende filosofie "Maximale waarheidsvinding" met een geestige, soms rebelse persoonlijkheid Een behulpzame en vriendelijke assistent die zich richt op veilige en gestructureerde antwoorden Real-time bewustzijn Haal live sociale en webtrends op via DeepSearch/X-integratie Vereist browserplug-ins of Deep Research voor actuele gegevens; niet native Redeneren en probleemoplossing Uitzonderlijk met technische benchmarks (AIME, PhD-niveau wetenschap); 'multi-agent'-redenering in Heavy-model Uitstekende gestructureerde redenering en logica; stap-voor-stap uitleg en consistente resultaten Integraties en ecosysteem Voornamelijk met een limiet tot het X-ecosysteem, minimale integraties met derde partijen Ondersteunt plug-ins, API-toegang en connectoren voor tools zoals Gmail, Teams en Notion Aangepast Limiet personalisatie; nauw verbonden met de productvisie van Elon Musk Hoge flexibiliteit met aangepaste GPT's, geheugenfuncties en op maat gemaakte werkstroom Snelheid en reactievermogen Snel en in gesprek met korte, pittige outputs Kan trager zijn bij complexe queries, maar is sterker in gedetailleerde, lange formulieren Contextvenster Tot 256.000 tokens, handig voor lange gesprekken en complexe documenten Verschilt per model, waarbij GPT-4 een aanzienlijk maar kleiner contextvenster biedt Ideaal voor Technische professionals die behoefte hebben aan diepgaande redeneringen, nieuwe gegevens en STEM-nauwkeurigheid Makers, ondernemingen, op automatisering gerichte teams en incidentele gebruikers die betrouwbaarheid en veelzijdigheid met integraties nodig hebben *Prijzen Geen Free abonnement; abonnementen beginnen bij $ 30 per gebruiker Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per gebruiker

Laten we nu eens kijken naar de sleutelgebieden waar ze overlappen, en zien waar elk van beide uitblinkt.

Functie #1: Real-time gegevens en contextbewustzijn

Wanneer u AI gebruikt voor onderzoek of besluitvorming, moet u zeker zijn van de actualiteit en relevantie van de gegevens. Hieronder leest u hoe elke tool omgaat met live informatie.

Grok 4

Grok 4 biedt realtime zoekmogelijkheden in X, het web en nieuws, waardoor de antwoorden altijd actueel zijn en direct gekoppeld aan live informatie.

Dankzij de native toolintegratie kan het live trends en sociale context direct ophalen.

ChatGPT

ChatGPT haalt niet zelf live updates uit sociale feeds.

Maar met Deep Research en zijn agentarchitectuur kan het in realtime het internet doorzoeken, informatie uit betrouwbare bronnen verzamelen en geciteerde samenvattingen leveren.

🏆 Winnaar: Grok 4, omdat het een provider is van realtime sociale en trendinzichten.

Functie #2: Multimodale invoer- en uitvoermodi

Laten we eens kijken hoe ze zich tot elkaar verhouden op het gebied van multimodale invoer en uitvoer.

Grok 4

Grok 4 verwerkt tekst, afbeeldingen en spraak en kan zelfs lange documenten ontleden of een scène live analyseren via uw camera.

Bovendien bevat de API een enorm contextvenster van 256.000 token, waardoor het ideaal is voor grote, complexe prompts.

ChatGPT

ChatGPT ondersteunt ook multimodale invoer – tekst, spraak, afbeeldingen – en export via het GPT-ecosysteem, plug-ins, Code Interpreter en Deep Research. Het biedt uitbreidbaarheid en veelzijdigheid voor creatieve, code- en productiviteitwerkstroom.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Grok 4 komt als beste uit de bus als je enorme contextvensters of cameragestuurde scèneanalyse nodig hebt, terwijl ChatGPT de voorkeur verdient als je een gepolijst, veelzijdig ecosysteem met tal van extensions wilt.

Functie #3: Redeneren, taakautomatisering en werkstroomintegratie

Naast het beantwoorden van vragen, is de echte test hoe goed AI kan denken, handelen en in uw werkstroom past.

Grok 4

De Heavy-variant van Grok 4 is ontwikkeld voor diepgaande, langdurige redeneringen in formulier.

Het maakt gebruik van een multi-agent installatie om technische problemen op het gebied van wiskunde, code en wetenschappelijke logica aan te pakken, en het behaalt sterke resultaten op moeilijke benchmarks zoals AIME en Humanity's Last Exam.

ChatGPT

ChatGPT richt zich op taak-automatisering met zijn Agent-modus. Het kan meerstapsacties uitvoeren (boeken, onderzoek of app-integraties) terwijl u de mogelijkheid hebt om in te grijpen op sleutelcontrolepunten.

Met connectoren voor tools zoals Gmail, GitHub, kalender en Notion past het naadloos in dagelijkse werkstroom.

🏆 Winnaar: Het is weer een gelijkspel! Grok 4 blinkt uit als je gestructureerd redeneren en technische nauwkeurigheid nodig hebt, terwijl ChatGPT wint op het gebied van werkstroomautomatisering en integratie in de praktijk.

Grok 4 versus ChatGPT op Reddit

We zijn op Reddit gaan kijken hoe gebruikers denken over de discussie tussen Grok 4 en ChatGPT.

Een recensent deelde het volgende:

Het hangt af van wat u nog te doen heeft. Grok 4 is veel slimmer dan Grok 3. Het is minder gecensureerd dan ChatGPT, wat een pluspunt is als u creatief schrijft. ChatGPT schrijft echter beter. Voor code is Grok 4 het beste, gevolgd door ChatGPT en dan Grok 3...

Het hangt af van wat u nog te doen heeft. Grok 4 is veel slimmer dan Grok 3. Het is minder gecensureerd dan ChatGPT, wat een pluspunt is als u creatief schrijft. ChatGPT schrijft echter beter. Voor code is Grok 4 het beste, gevolgd door ChatGPT en dan Grok 3...

Dit is wat Redditors vinden van het gebruik en de betrouwbaarheid:

Voor mij persoonlijk is het een moeilijke keuze. Ik heb SuperGrok en ChatGPT Plus. Grok 4 voelde erg prettig in het gebruik in vergelijking met bijvoorbeeld O3. Het is soms misschien niet erg snel, maar in mijn prompttests gaf het de langste en meest uitgebreide antwoorden. Ik kan de companion-modus nog niet gebruiken, wat het enige nadeel is. GPT is goedkoper en sneller, maar voor zware taken zou ik op Grok vertrouwen. Als ik er maar één zou moeten kopen voor mijn gebruik, zou dat zonder twijfel Grok zijn.

Voor mij persoonlijk is het een moeilijke keuze. Ik heb SuperGrok en ChatGPT Plus. Grok 4 voelde erg prettig in het gebruik in vergelijking met bijvoorbeeld O3. Het is soms misschien niet erg snel, maar in mijn prompttests gaf het de langste en meest uitgebreide antwoorden. Ik kan de companion-modus nog niet gebruiken, wat het enige nadeel is. GPT is goedkoper en sneller, maar voor zware taken zou ik op Grok vertrouwen. Als ik er maar één zou moeten kopen voor mijn gebruik, zou dat zonder twijfel Grok zijn.

En wat gebruikers opvielen aan de prestatie-limieten:

Om u een idee te geven: ik heb 7 maanden aan een project gewerkt met Grok 3 en het lukte gewoon niet om het af te krijgen omdat het nooit slim genoeg was. Toen Grok 4 uitkwam, heb ik het project in 2 uur afgerond...

Om u een idee te geven: ik heb 7 maanden aan een project gewerkt met Grok 3 en het lukte gewoon niet om het af te krijgen omdat het nooit slim genoeg was. Toen Grok 4 uitkwam, heb ik het project in 2 uur afgerond...

In een algemene vergelijking gaven Reddit-gebruikers de volgende commentaar:

Beide zijn goede producten en even sterk, met verschillende sterke en zwakke punten. Ik heb een maand SuperGrok gekocht, maar ik blijf bij ChatGPT. Video- en beeldgeneratie is superieur in ChatGPT en de apps werken soepeler. De spraakmodus in ChatGPT is veel vloeiender en natuurlijker. Grok is soms leuk omdat je niet wordt uitgescholden, maar ik hou niet echt van zijn persoonlijkheid of gevoel voor humor...

Beide zijn goede producten en even sterk, met verschillende sterke en zwakke punten. Ik heb een maand SuperGrok gekocht, maar ik blijf bij ChatGPT. Video- en beeldgeneratie is superieur in ChatGPT en de apps werken soepeler. De spraakmodus in ChatGPT is veel vloeiender en natuurlijker. Grok is soms leuk omdat je niet wordt uitgescholden, maar ik hou niet echt van zijn persoonlijkheid of gevoel voor humor...

🔍 Wist u dat? Onderzoekers zijn begonnen met het bouwen van AI-modellen die met andere AI-modellen communiceren om elkaar te debuggen, evalueren of zelfs trainen. Dit wordt multi-agent samenwerking genoemd en het is de manier waarop toekomstige AI-systemen mogelijk complexere capaciteiten gaan ontwikkelen.

Heeft u vergadering met ClickUp: het beste alternatief voor ChatGPT en Grok 4

Zowel ChatGPT als Grok 4 staan als zelfstandige assistenten voor AI-uitdagingen, omdat ze geen projecten beheren, werkstroom automatiseren of kennis centraliseren.

ClickUp kiest voor een andere aanpak door AI te integreren in de tools die Teams al gebruiken. In plaats van te schakelen tussen assistenten en projectsoftware, krijg je één verbonden platform.

Zo legt het de balk hoger. 🤩

ClickUp's One Up #1: Contextuele AI, precies waar u werkt

Brainstorm ideeën vanaf elke plek in je werkruimte met ClickUp Brain

ClickUp Brain is de AI-assistent die is geïntegreerd in ClickUp. Het bevindt zich in uw werkruimte en helpt u bij het uitvoeren van taken en het werken met documenten. U kunt het gebruiken om gesprekken samen te vatten, updates te delen, content op te stellen en ideeën te genereren zonder tussen tabbladen te hoeven schakelen.

Een van de belangrijkste functies van ClickUp Brain is het begrip van de context van de werkruimte. Het begrijpt uw projecten, teamleden en werkstroom en biedt op maat gemaakte suggesties en automatiseringen op basis van realtime gegevens uit de werkruimte.

Neem bijvoorbeeld een onboardingprogramma voor aangepaste klanten. Vraag ClickUp Brain om een reeks welkomstmails op te stellen, en het haalt trainingsstappen uit je checklist, toonrichtlijnen uit documenten en clientgegevens uit taken. Je krijgt een reeks e-mails die past bij de klant, aansluit bij je merkstem en in lijn is met de projecttijdlijnen.

Je kunt zelfs schakelen tussen ClickUp Brain, ChatGPT, Claude en Google Gemini zonder de app te verlaten. Genereer afbeeldingen, taken, berichten en projecten zonder ingewikkelde prompts of handmatige invoer.

Schakel binnen ClickUp Brain tussen toonaangevende AI-modellen

Voor complexere projecten breidt ClickUp Brain MAX deze kracht uit tot een voltooide AI-desktopassistent. Het combineert de beste AI-modellen, uw ClickUp-gegevens en werkcontext met krachtige automatisering, allemaal in een veilige en naadloze desktopervaring.

💡Pro-tip: dicteer taken, zoekquery's of zelfs hele documenten met uw stem. Brain MAX's AI-aangedreven Talk to Text werkt overal op uw computer, waardoor handsfree productiviteit werkelijkheid wordt. Pas aan hoe uw stem wordt getranscribeerd en geïnterpreteerd, inclusief woordgebruik en stijl, voor een echt gepersonaliseerde ervaring.

Automatiseer terugkerende werkstroom

AI wordt ook gebruikt voor ClickUp Autopilot Agents die repetitieve werkstroom overnemen. Zo plaatsen Weekly en Daily Report Agents updates in een ruimte of lijst, terwijl een Team StandUp Agent samenvat waar je team aan heeft gewerkt.

Stel triggers in en ontvang updates, rapportage en antwoorden met ClickUp Autopilot Agents

Neem als voorbeeld de ondersteuningskanalen. Leden van het team stellen vaak dezelfde vragen over producten. In plaats van een manager te vragen om deze te beantwoorden, springt de Auto-Answers Agent in met context die rechtstreeks uit documenten, taken en chats wordt gehaald. Het resultaat? Snellere antwoorden, minder herhalingen en een team dat zich kan blijven concentreren op het werk dat er echt toe doet. Als u iets meer op maat nodig hebt, kunt u aangepaste Autopilot-agents bouwen met de no-code builder. Deze agents passen zich aan uw werkruimteregels aan en reageren op triggers zoals nieuwe creatieve taken, bijgewerkte documenten of uitnodigingen voor sprint-abonnementen.

ClickUp's One Up #2: AI in documenten

Genereer nieuwe content of voer bewerking uit aan bestaande content met ClickUp Brain binnen ClickUp Document

ClickUp Documenten zijn levende documenten die rechtstreeks gekoppeld zijn aan uw taken, projecten en kennisbank. Elk document is native geïntegreerd in uw ClickUp-werkruimte, zodat updates en actiepunten verbonden blijven met het echte werk.

Met AI in Document kunt u:

Schrijf beter: vraag AI gewoon om je tekst te verbeteren, in te korten of uit te breiden, of de toon te veranderen

Blijf op de hoogte: plaats de muisaanwijzer op de titel van het document, klik op Vraag het aan AI > Samenvatting en krijg een beknopte samenvatting. Perfect om in enkele seconden een voorstel van 10 pagina's door te nemen

Krijg snel antwoord: Gebruik Ask AI om een document te queryen zoals u dat met een teamgenoot zou doen. Wilt u weten wat het goedgekeurde proces is volgens een beleidsdocument? AI doorzoekt de content en geeft direct antwoord

Kom direct in actie: markeer vereisten of vergadering-aantekeningen en selecteer vervolgens 'Actiepunten genereren'. Er worden direct taken met deadlines aangemaakt

Vergemakkelijk samenwerking tussen regio's: selecteer tekst of een heel document en AI vertaalt het naadloos

ondersteun technische teams:* Vat API-referenties samen of maak gestructureerde technische documentatie met AI. Dit vermindert fouten en zorgt voor consistente productkennis binnen engineering en ondersteuning

Stel dat een customer success team een playbook voor clients aan het maken is. Terwijl ze dit opstellen, haalt AI informatie uit gekoppelde taken, opmerkingen en documenten om nieuwe secties voor te stellen. Het resultaat is documentatie die altijd in lijn is met de nieuwste productupdates en processen.

ClickUp's One Up #3: Projectmanagement met AI

ClickUp is ontwikkeld als projectmanagementplatform en dankzij die basis zijn de AI-functies veel effectiever. Alle taken, mijlpalen en afhankelijkheden in ClickUp Project Management Software zijn met elkaar verbonden, zodat AI-output altijd in de juiste context wordt geplaatst.

Hier volgt een kort overzicht van enkele manieren waarop de geïntegreerde AI van ClickUp dagelijkse projectmanagement-taak soepeler laat verlopen

Krijg meer klaar, sneller: ClickUp Brain vat projectupdates, vergaderantekeningen en lange commentaarthreads samen en genereert daaruit taken, subtaaken en actiepunten. Het stelt ook de beste toegewezen personen voor op basis van werklast, expertise en eerdere activiteiten

verbeter de samenwerking: *Het genereert realtime voortgangsrapporten en statusupdates zonder handmatige invoer. Bovendien categoriseert en vat het taakinformatie samen in aangepaste AI-velden voor een betere organisatie van informatie

verbeter efficiëntie en productiviteit: *De AI van ClickUp helpt u slimmer te werken met aanbevelingen op maat op basis van uw rol en verantwoordelijkheden. Alles wordt voor u bijgehouden, van projectrisico's tot mijlpalen. Bovendien helpt de AI-aangedreven ClickUp-kalender u uw tijd te plannen op basis van prioriteiten, taken en geplande gebeurtenissen

Plan vergaderingen met natuurlijke taal met behulp van de AI-aangedreven kalender van ClickUp

Bovendien kan Brain MAX ClickUp-taaken, documenten, chats en kalender-gebeurtenissen rechtstreeks vanaf uw desktop aanmaken, bijwerken en beheren.

Een ClickUp-gebruiker deelt:

ClickUp is het meest robuuste beheerplatform dat ons bedrijf op zoveel manieren heeft geholpen bij het onderhouden van processen en werkstroom en het op tijd afronden van werk.

ClickUp is het meest robuuste beheerplatform dat ons bedrijf op zoveel manieren heeft geholpen bij het onderhouden van processen en werkstroom en het op tijd klaar maken van werk.

Bouw slimmere werkstroom

Maar daar houdt de magie niet op.

Creëer automatiseringswerkstroom om uren handmatig werk te besparen met ClickUp automatisering

ClickUp Automatiseringen besparen uren aan handmatig werk. Ze volgen eenvoudige 'wanneer dit gebeurt, doe dan dat'-regels, die u in enkele minuten kunt instellen. Eenmaal geactiveerd, werken ze stil op de achtergrond, zodat projecten vorderen zonder voortdurende handmatige invoer.

Hier zijn enkele voorbeelden van automatisering waar teams op vertrouwen: Werk de status bij van de Taak nadat de QA-test is voltooid en breng de engineer op de hoogte

Plaats samenvattingen op de kanalen van belanghebbenden wanneer een testcyclus is voltooid

Maak vervolg-taak voor onopgeloste bugs

Houd samenwerking gekoppeld aan de context

Bespreek projecten zonder je werkruimte te verlaten met ClickUp Chatten

ClickUp Chatten maakt discussies onderdeel van de werkstroom. Elk bericht staat naast taken en documenten, zodat de context nooit verloren gaat tussen verschillende tools.

Teams kunnen vragen stellen, beslissingen delen en actiepunten aanmaken in dezelfde ruimte waar het werk plaatsvindt. FollowUps zetten actiepunten om in taken, SyncUps maken spraak- en video-gesprekken mogelijk en de AI-aangedreven Catch Me Up-functie helpt teamgenoten snel op de hoogte te blijven.

clickUp Insight: *Slechts 12% van de respondenten van onze enquête maakt gebruik van AI-functies die zijn geïntegreerd in productiviteit suites. Deze lage acceptatiegraad suggereert dat de huidige implementaties mogelijk niet de naadloze, contextuele integratie bieden die gebruikers zou kunnen overtuigen om over te stappen van hun favoriete standalone gesprek platform. Kan de AI bijvoorbeeld een automatiseringswerkstroom uitvoeren op basis van eenplatte tekstprompt van de gebruiker? ClickUp Brain kan dat! De AI is diep geïntegreerd in elk aspect van ClickUp, inclusief maar niet beperkt tot het samenvatten van chatthreads, het opstellen of bijwerken van tekst, het ophalen van informatie uit de werkruimte, het genereren van afbeeldingen en nog veel meer! Sluit u aan bij de 40% van de ClickUp-klanten die 3+ apps hebben vervangen door onze alles-in-één app voor werk!

Zet AI-inzichten om in actie met ClickUp

Hoewel Grok 4 uitblinkt met betere redeneringen en realtime gegevens, en ChatGPT opvalt door zijn gesprek-intelligentie, kunnen geen van beide volledig worden geïntegreerd in uw dagelijkse werkstroom.

Dat is waar ClickUp het voortouw neemt.

Met ClickUp Brain helpt AI bij het creëren van content, het prioriteren van taken en het automatiseren van projectupdates, rechtstreeks vanuit uw werkruimte. In combinatie met de robuuste projectmanagementfuncties van ClickUp, zoals realtime rapportage, planning en taakautomatisering, kunnen Teams sneller werken, op één lijn blijven en het aantal routineklussen in alle projecten verminderen.

Meld u vandaag nog aan bij ClickUp en laat AI voor u werken! ✅