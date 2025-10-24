75 gratis sjablonen voor zachte uitdagingen om uw dagelijkse voortgang bij te houden

Voor veel kantoormedewerkers is het leven schrikbarend sedentair geworden. Stilzitten is onze standaard instelling geworden tijdens het woon-werkverkeer, bij kantoorbaan en tijdens het eindeloos scrollen. Zachte dagelijkse uitdagingen helpen je actief te blijven en gezonde gewoontes op te bouwen zonder dat je een drill sergeant hoeft te worden.

Je hebt geen streng schema nodig om je beter te voelen, je hebt alleen consistentie nodig. Een gratis 75 Soft Challenge-sjabloon biedt je precies dat. Het helpt je om je dagelijkse gewoontes bij te houden, je persoonlijke doelen te controleren en je fitnessreis zonder stress voort te zetten.

Of je je nu richt op gezond eten, dagelijkse beweging of ontspannen met een boek in plaats van eindeloos scrollen, de 75 Soft Challenge is gemaakt voor het echte leven, inclusief drukke agenda's, werkverplichtingen en zelfs sociale gelegenheden die je kunnen verleiden om van je pad af te wijken.

Een solide sjabloon helpt u om consistent te blijven. Laten we er meer over te weten komen.

Wat zijn 75 soft challenge-sjablonen?

De 75 Soft Challenge-sjablonen zijn kant-en-klare trackers waarmee u uw dagelijkse taken gedurende 75 dagen kunt bijhouden. Deze sjablonen bevatten meestal secties voor waterinname, lichaamsbeweging, lezen, maaltijden en andere dagelijkse gewoontes die verband houden met de uitdaging.

Ze zijn ontworpen om u te helpen consistent te blijven, uw voortgang bij te houden en uw persoonlijke doelen te bereiken zonder dat u helemaal zelf een planner hoeft te maken.

Of u nu gericht bent op zelfverbetering, het welzijn van uw werknemers of gewoon een duidelijk sjabloon nodig hebt om uw dagelijkse routine te ondersteunen, deze sjablonen zijn gemaakt voor iedereen die verantwoordelijk wil blijven zonder zich overweldigd te voelen.

Wat maakt een goede 75 Soft Challenge-sjabloon?

Een solide 75 Soft-sjabloon houdt het simpel en helpt je om elke dag consistent te blijven. Je moet het kunnen openen, bijhouden wat belangrijk is en verdergaan.

Dagelijkse taakvolger : Vink uw training, lezen, water drinken en andere dagelijkse taken af

Flexibele lay-out : pas de ruimte aan op basis van uw persoonlijke doelen en routine

Lichaamsmetingstrackers : registreer veranderingen in uw lichaam terwijl u bezig bent

Gewoontelogboek: Houd bij welke gewoontes u aan het opbouwen of afleren bent

Voortgangskalender : Bekijk hoeveel dagen u het bijhouden hebt volgehouden

Maaltijd- en watertracker : noteer uw maaltijden en waterinname op één plek

Ruimte voor stemming of reflectie : noteer hoe u zich voelt of wat er die dag opviel

Afdrukbare of digitale versie : gebruik het op uw apparaat of druk het af – wat werkt

Minimaal ontwerp: focus op het bijhouden zonder rommel of afleiding

🔎 Wist u dat? Inactiviteit verhoogt het risico op hart- en vaatziekten met 147% en account voor 80% van de gevallen van diabetes type 2. Een consistente routine met bijgehouden waterinname, evenwichtige maaltijden en lichaamsbeweging verlaagt echter uw risico.

De 75 beste sjablonen voor zachte uitdagingen in één oogopslag

13 gratis sjablonen voor het bijhouden van 75 zachte uitdagingen

U hoeft uw tracker niet helemaal zelf te bouwen. Deze kant-en-klare 75 Soft-sjablonen helpen u om sterk te beginnen, georganiseerd te blijven en de uitdaging te voltooien. Laten we aan de slag gaan:

1. ClickUp-sjabloon voor trainingslogboek

Ontvang een gratis sjabloon Houd uw volledige fitnessroutine bij met de ClickUp-sjabloon voor trainingslogboek

Als u ClickUp al gebruikt voor uw werk, is het logisch om uw fitness en 75 Soft Challenge bijhouden in dezelfde ruimte toe te voegen. De ClickUp-trainingslogboek-sjabloon verandert uw training in een taak die u kunt afvinken, voltooien met aantekeningen, herhalingen, tijd, apparatuur en zelfs gegevens over uw trainer. Het is perfect voor mensen die een evenwichtige levensstijl willen opbouwen

U hebt geen aparte app of notitieboekje nodig. Alles staat op één plek, met weergaven waarmee u binnen enkele seconden kunt schakelen tussen weekplannen en een volledig logboek.

🌟 Sleutelfuncties:

Stel taken in voor elke trainingssessie

Gebruik aangepaste velden voor het bijhouden van herhalingen, duur en type oefening

Organiseer trainingen op basis van status, zoals Voltooid, Gemist of Nog te doen

Visualiseer uw wekelijkse routine met meerdere weergaven

🔑 Ideaal voor: beginners of fitnessliefhebbers die op zoek zijn naar een centrale ruimte om trainingen, dagelijkse taken en voortgang bij te houden in één app.

2. ClickUp-sjabloon voor het bijhouden van persoonlijke gewoontes

Ontvang een gratis sjabloon Ontwikkel betere gewoontes met de ClickUp Personal Habit Tracker sjabloon

Als uw 75 Soft Challenge meer over gezonde gewoontes gaat en minder over trainingen, dan is deze ClickUp Personal Habit Tracker Template iets voor u. Het is een eenvoudige, gestroomlijnde tracker waarmee u aangepaste instellingen kunt instellen, zoals '15 pagina's lezen' of '64 oz drinken', en uw voortgang kunt bekijken.

Je vinkt niet alleen vakjes aan, je bouwt een ritme op. Met ClickUp kun je gewoontes taggen, filteren en prioriteren, zodat je routine niet in het honderd loopt, zelfs als het leven chaotisch wordt.

🌟 Sleutelfuncties:

Houd dagelijkse doelen bij met behulp van aangepaste velden voor specifieke gewoontes, zoals stappen, lezen of hydratatie

Bekijk uw voortgang in tabel- of lijstformat, afhankelijk van hoe u uw zaken graag organiseert

Gebruik statusupdates om gewoontes als open of voltooien te markeren

Groepeer gewoontes op prioriteit of type met behulp van ingebouwde tags

🔑Ideaal voor: iedereen die de 75 Soft Sjabloon gebruikt om structuur en verantwoordelijkheid te creëren rond niet-fitnessgewoonten zoals lezen, slapen of bewust eten

3. ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning

Ontvang een gratis sjabloon Plan en bereid uw wekelijkse maaltijden voor met de ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning

Deze sjabloon helpt je bij het plannen van je maaltijden zonder dat het een fulltime baan wordt. Met de ClickUp-sjabloon voor maaltijdplanning kun je recepten ordenen, ingrediëntenlijsten samenstellen en je doelstellingen voor een evenwichtige voeding bijhouden in één dashboard.

Het is ideaal voor iedereen die de 75 Soft Challenge volgt en last-minute afhaalmaaltijden of ongeplande cheat meals wil vermijden. Je kunt maaltijden naar een kalender slepen, op type sorteren en zelfs voedingswaarden zoals netto calorieën en eiwitten registreren. Je kunt ook al je maaltijden bijhouden, van je ochtendroutine tot je slaapmutsje. Het is snel, visueel en flexibel.

🌟 Sleutelfuncties:

Houd maaltijden bij met behulp van aangepaste velden zoals netto koolhydraten, calorieën en soort maaltijd

Organiseer recepten en boodschappenlijsten in aparte mappen voor snelle toegang

Gebruik het bord en de kalenderweergave om uw maaltijden voor de hele week in kaart te brengen

Stel statussen in voor elke maaltijdtaak om te weten wat er is voorbereid, in behandeling is of is klaar

🔑Ideaal voor: iedereen die een 75-soft challenge-sjabloon wil volgen en tegelijkertijd zijn maaltijden, voeding en boodschappenplanning strak en eenvoudig wil houden.

🔊 Wat zeggen klanten over ClickUp?

Ik kan er niet genoeg goede dingen over zeggen. Met de automatisering, sjablonen en alle verschillende soorten bijhouden en weergaven kan het gewoon niet misgaan met ClickUp.

4. ClickUp-sjabloon voor zelfzorgplan

Ontvang een gratis sjabloon Geef prioriteit aan uw mentale en fysieke welzijn met de ClickUp-sjabloon voor zelfzorgplannen

Als de 75 soft challenge net zozeer gaat over vertragen als over aanwezig zijn, dan past deze er perfect bij. De ClickUp Self Care Plan sjabloon helpt je tijd vrij te maken voor gewoontes die niet worden bijgehouden op je smartwatch: rust, routines, slaap en herstel.

Je kunt het aanpassen aan je dagelijkse routine, herinneringen instellen voor zelfzorgtaken en velden gebruiken om je stemming of energieniveau bij te houden. Het is ontworpen voor eenvoud, zodat je het plannen van je zelfzorg niet als een extra klusje gaat zien.

🌟 Sleutelfuncties:

Voeg dagelijkse zelfzorg-taak toe, zoals het bijhouden van een dagboek, huidverzorging of digitale detox-tijd

Houd uw emotionele of fysieke energieniveau bij met aangepaste velden

Stel terugkerende herinneringen in, zodat u geen rustdagen of reflectietijd overslaat

Creëer een flexibele routine die zowel productiviteit als ontspanning ondersteunt

🔑Ideaal voor: iedereen die dagelijkse gewoontes opbouwt rond herstel, mindfulness en persoonlijke groei, terwijl hij of zij een meer evenwichtige benadering van gezondheid volgt.

🚀 De impact van ClickUp in de praktijk: Teams die ClickUp-sjablonen gebruiken, melden een afname van 83% in de implementatietijd van projectplannen —dankzij vooraf opgestelde playbooks die de tijd die wordt besteed aan het organiseren en operationaliseren van werk elimineren. Vasthouden aan iets als de 75 Soft Challenge wordt een tweede natuur.

5. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse planner

Ontvang een gratis sjabloon Structureer uw hele dag met behulp van het ClickUp Daily Planner sjabloon

Deze dagelijkse plannersjabloon van ClickUp is meer dan een eenvoudige takenlijst: het is een persoonlijk commandocentrum. U kunt uw dag opsplitsen in taken in verschillende categorieën, zoals persoonlijke doelen, fitness of werk, en alles prioriteren met ingebouwde vlaggen en filters.

De kalender- en lijstweergaven helpen je om je dagelijkse routine op een visuele en overzichtelijke manier te structureren. Geen rommel. Geen verwarring. Als je de 75 Soft Challenge doet, kan dit sjabloon structuur brengen in je trainingen, leestijd, zelfzorg en maaltijden – allemaal op één plek.

🌟 Sleutelfuncties:

Organiseer uw dag op basis van taaktype, prioriteit of deadline

Gebruik de kalenderweergave om dagelijkse gewoontes en niet-onderhandelbare zaken in te plannen

Houd de voortgang van alle activiteiten bij met behulp van een bord- of lijstweergave

Maak aangepaste secties voor waterinname, lichaamsbeweging of lezen

🔑Ideaal voor: iedereen die een herhaalbare dagelijkse routine wil opbouwen die structuur combineert met flexibiliteit, vooral tijdens een 75 soft challenge of een fase van persoonlijke ontwikkeling

💡 Pro-tip: Bijna 60% van de werknemers besteedt tijd aan het schakelen tussen verschillende tools om eenvoudige routines te beheren. ClickUp maakt een einde aan deze wildgroei aan tools en brengt uw gewoontes, taken, aantekeningen en updates samen in één weergave, zodat uw 75 Soft Challenge niet wordt gedwarsboomd door digitale chaos.

6. ClickUp-sjabloon voor dagelijkse takenlijst

Ontvang een gratis sjabloon Pak uw dagelijkse prioriteiten aan met de ClickUp Daily Nog te doen-sjabloon

Voor wie graag alles scherp en duidelijk houdt, komt deze ClickUp Daily Nog te doen Lijst Sjabloon meteen ter zake. Het is gemaakt om u te helpen uw dag met minimale wrijving te plannen.

Maak taken aan, stel deadlines in, organiseer ze per categorie (zoals fitness, maaltijden, lezen) en houd uw voortgang bij de 75 soft challenge bij zonder rommel. Het valt op hoe gemakkelijk het is om grote doelen op te splitsen in kleinere stukjes en ze af te ronden.

🌟 Sleutelfuncties:

Maak gestructureerde takenlijsten met velden zoals taakcategorie, locatie en streak-teller

Stel deadlines, herinneringen en visuele voortgangsbalkjes in voor elke taak

Stel prioriteiten op basis van urgentie en belangrijkheid met ingebouwde labels

Gebruik meerdere weergaven – kalender, lijst, bord, gantt – om uw dag op uw manier te plannen

🔑Ideaal voor: iedereen die een duidelijke, no-nonsense dagelijkse tracker wil die taken, gewoontes en persoonlijke doelen van 's ochtends tot 's avonds zichtbaar en haalbaar houdt.

🔎 Wist u dat? Als de huidige trends zich voortzetten, zal het percentage mensen dat te weinig beweegt in 2030 wereldwijd naar verwachting 35% bedragen. Sjablonen helpen deze trend te keren door structuur en verantwoordelijkheid te creëren.

7. ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan

Ontvang een gratis sjabloon Stel duidelijke doelen en houd uw groei op lange termijn bij met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan.

Dit helpt je om niet langer in cirkels rond te draaien met vage doelen en te beginnen met werk aan persoonlijke groei. De ClickUp-sjabloon voor persoonlijk ontwikkelingsplan biedt je structuur zonder je in de weg te staan.

Met ingebouwde statusopties zoals 'op schema' en 'doel bereikt' weet u in één oogopslag waar u staat. Met deze sjabloon voor het stellen van doelen kunt u persoonlijke doelen in kaart brengen, deze opsplitsen in mijlpalen en kleine overwinningen vastleggen.

🌟 Sleutelfuncties:

Verdeel ontwikkelingsdoelen over kwartalen, weken of aangepaste tijdlijnen.

Gebruik aangepaste velden om voortgang, tijdsblokken en prestaties bij te houden.

Schakel tussen verschillende planningsweergaven, zoals actiestappen, trackers en samenvattingen.

Evalueer regelmatig met beoordelingsvelden zoals 'Hoe tevreden bent u met uw voortgang?'.

🔑Ideaal voor: iedereen die de 75 Soft Challenge-sjabloon gebruikt als onderdeel van een groter zelfzorgplan gericht op mindset, routine en meetbare voortgang.

➡️ Lees meer: Hoe krijg je meer energie na het werk?

8. ClickUp-sjabloon voor persoonlijke productiviteit

Ontvang een gratis sjabloon Stroomlijn uw dag en bereik uw doelen met de ClickUp-sjabloon voor persoonlijke productiviteit.

Als je naast je baan of bijbaan ook nog moet jongleren met trainingen, lezen, maaltijden en zelfzorg, dan houdt deze sjabloon alles op orde. De ClickUp Personal Productiviteit Template is meer dan een takenlijst: het is een compleet systeem voor het bijhouden van tijd, het organiseren van je doelen en het registreren van je voortgang.

U kunt persoonlijke taken zoals het bereiden van maaltijden of stevige wandelingen combineren met werkgerelateerde doelen zonder uw focus te verliezen. Met gedetailleerde statusopties en realtime herinneringen loopt u niets meer mis.

🌟 Sleutelfuncties:

Categoriseer uw taken in 15 aangepaste statussen en zie precies wat er nog moet gebeuren of al is klaar.

Geef prioriteit aan uw dagelijkse gewoontes en persoonlijke doelen met lijst- en bordweergaven.

Plan taken en houd de bestede tijd bij met de ingebouwde timer van ClickUp.

Stel herinneringen, labels en filters in om scherp te blijven en op schema te blijven.

🔑 Ideaal voor: iedereen die een 75 soft challenge-tracker combineert met een drukke dag en die de planning wil vereenvoudigen zonder details over het hoofd te zien.

🔎 Wist u dat? De wereldwijde kosten van inactiviteit: 54 miljard dollar aan gezondheidszorg en 13,7 miljard dollar aan productiviteit per jaar. Kleine dagelijkse acties die u bijhoudt met een gratis planner kunnen een groot verschil maken.

9. ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon

Ontvang een gratis sjabloon Blijf dagelijks bijhouden met de ClickUp 75 Hard Wellness Challenge-sjabloon.

Deze is gemaakt voor iedereen die een gestructureerde wellness-uitdaging volgt, zoals de ClickUp 75 Hard Wellness Challenge Sjabloon, die je een volledig overzicht geeft van dagelijkse acties, wekelijkse checkpoints en mijlpalen van de uitdaging.

Het organiseert uw gewoontes, doelen en beoordelingen op één plek, zodat u niet hoeft te zoeken of u elke dag uw water hebt gedronken of uw fysieke activiteiten hebt voltooid. Of u dit nu alleen of met een groep doet, het houdt alles duidelijk en consistent.

🌟 Sleutelfuncties:

Wijs dagelijkse taken toe en houd ze bij, zoals trainingen, lezen of gezond eten.

Houd uw voortgang gedurende 75 dagen bij met visuele statusupdates.

Gebruik meerdere weergaven om schema's, mijlpalen en beoordelingen te beheren.

Noteer uw successen, evalueer wekelijks en pas uw abonnement aan indien nodig.

🔑Ideaal voor: iedereen die een gratis 75 Soft Challenge-sjabloon of 75 Hard volgt en op zoek is naar een alles-in-één tracker met structuur, herinneringen en een duidelijke weergave van de voortgang.

💡Pro-tip: Als je een sportschool gebruikt voor je 75 Soft-trainingen, kan sportschoolbeheersoftware alles stroomlijnen, van het boeken van sessies tot het bijhouden van aanwezigheid.

10. 75 Soft Challenge sjabloon door LaToya Rachelle

via LaToya Rachelle

Deze 75 soft challenge-sjabloon onderscheidt zich door zijn warme, persoonlijke benadering van het opbouwen van gewoontes. Het is ontworpen door LaToya Rachelle en zorgvuldig samengesteld om zelfzorg, lichamelijke gezondheid en dagelijkse routines te combineren in één afdrukbaar format. U houdt niet alleen selectievakjes bij, maar bouwt ook intentie in uw dag.

De layout is rustgevend en gemakkelijk te volgen, perfect als u de voorkeur geeft aan een dagelijkse planner die u kunt vasthouden, markeren en waarop u kunt reflecteren.

🌟 Sleutelfuncties:

Print en personaliseer uw uitdagingslogboek met ruimte voor reflectie en aantekeningen

Houd gewoontes zoals lezen, hydratatie en beweging bij met duidelijke dagelijkse check-ins

Concentreer u op evenwichtige doelen die voortgang stimuleren zonder druk uit te oefenen

Ontwikkel discipline op een flexibele, bewuste en bemoedigende manier

🔑Ideaal voor: iedereen die de voorkeur geeft aan een papieren, gratis 75 soft challenge-sjabloon dat praktisch is en een vleugje persoonlijke inspiratie biedt.

11. 75 Days Soft Challenge Sjabloon door 101 Planners

via 101 Planners

Deze 75 soft challenge planner van 101 Planners is een afdrukbare, eenvoudige oplossing die de nadruk legt op eenvoud en structuur. In tegenstelling tot de meeste sjablonen, verdeelt deze sjabloon de uitdaging in duidelijk gelabelde, bewerkbare secties waarmee u uw gewoontes kunt bijhouden en kunt reflecteren terwijl u bezig bent.

U kunt rechtstreeks in de PDF typen of deze afdrukken en met de hand invullen. Er zijn geen afleidende extra's, alleen ruimte om uw voortgang bij te houden, dagelijkse gewoontes af te vinken en toegewijzigd te blijven aan uw persoonlijke doelen.

🌟 Sleutelfuncties:

Downloaden een volledig bewerkbare PDF om deze digitaal aangepast te maken of af te drukken voor dagelijks gebruik

Houd uw fysieke activiteiten, maaltijden, leesactiviteiten, waterinname en meer bij op één blad

Houd uw voortgang bij met een 75-daagse kalenderweergave voor volledig zichtbaarheid

Voeg persoonlijke reflecties of aanpassingen toe terwijl je de uitdaging doorloopt

🔑 Ideaal voor: iedereen die op zoek is naar een eenvoudig, gratis te downloaden sjabloon voor 75 soft challenges, zonder registratievereisten en met veel flexibiliteit.

💡Pro-tip: Een app voor het bijhouden van gewoontes biedt je structuur en realtime verantwoordelijkheid. Kies er een met streaktellers, herinneringen en aanpasbare doelen.

12. 75 Soft Challenge door Notability

via Notability Gallery

Voor wie liever op een iPad of tablet werkt, biedt de 75 soft challenge-sjabloon op Notability een volledig digitale, handgeschreven ervaring. Dit is geen doorsnee tracker: hij is visueel overzichtelijk, aanpasbaar en gemaakt voor aantekeningen.

Of u nu graag aantekeningen maakt, mijlpalen omcirkelt of overwinningen markeert, dankzij de flexibiliteit van Notability kunt u het allemaal doen. U kunt zelfs spraaknotities synchroniseren met uw check-ins, waardoor uw fitnessreis nog persoonlijker wordt en u meer kunt reflecteren.

🌟 Sleutelfuncties:

Downloaden een digitale planner en maak er direct aantekeningen in met een Apple Pencil of een stylus

Vink dagelijkse gewoontes zoals water drinken, bewegen en lezen af in je aantekening

Voeg dagelijks spraakmemo's, voortgangfoto's of stemmingsreflecties toe

Bewaar alles in één app zonder afdrukken of externe tools

🔑Ideaal voor: iPad-gebruikers die op een interactieve, vrije manier hun 75 soft challenge willen beheren, met volledige flexibiliteit om te tekenen, op te nemen of te typen.

💡Pro-tip: Neuroplasticiteitsoefeningen zoals het wisselen van handen voor eenvoudige taken, dagelijks een dagboek bijhouden of een nieuwe beweging leren, kunnen uw hersenen herprogrammeren om zich snel aan te passen.

13. 75-daagse zachte uitdaging, gratis af te drukken door SnapyBiz

via SnapyBiz

Deze gratis afdrukbare 75-daagse zachte uitdaging van SnapyBiz draait helemaal om flexibiliteit. Wat hem onderscheidt, is de bewerkbare layout: lege kolommen en rijen waarmee je de uitdaging op jouw manier kunt samenstellen. Of je je nu richt op lichaamsbeweging, dagelijkse taken, een streng dieet of lezen, je kunt de tracker aanpassen aan jouw behoeften.

Het biedt ook drie moeilijkheidsgraden: gemakkelijk, gemiddeld en moeilijk, zodat u niet vastzit aan één abonnement dat bij alle groottes past. Bovendien is het in het format A4-, A5- en US Letter-formaten, zodat u het thuis gratis kunt afdrukken.

🌟 Sleutelfuncties:

Kies uit bewerkbare PDF-formaten voor volledige aangepaste instelling

Pas de moeilijkheidsgraad van de uitdaging aan uw huidige tempo aan

Houd uw dagelijkse gewoontes bij met een minimalistische, gemakkelijk te markeren layout

Gebruik het als planner, checklist of visueel logboek – allemaal vanuit één afdruk

🔑 Ideaal voor: iedereen die een 75-soft challenge wil creëren die is afgestemd op zijn of haar levensstijl en favoriete manier om bij te houden.

Blijf op koers met de 75 Soft Challenge met behulp van ClickUp

Je hebt geen complex systeem of dure app nodig om betere gewoontes aan te leren – je hebt iets nodig dat voor jou werkt. Of je nu je waterinname of maaltijden bijhoudt of tijd vrijmaakt voor zelfzorg, met deze 75 gratis sjablonen voor zachte uitdagingen wordt het gemakkelijker om consistent te blijven.

Kies een sjabloon die bij je stijl past – gratis afdrukbaar, digitaal, gestructureerd of flexibel – en geef je dagelijkse routine de reset die hij nodig heeft.

