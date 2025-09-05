10 beste alternatieven voor Google AI Mode die u nu kunt uitproberen

De AI-modus van Google is goed in het vinden van antwoorden, maar wat gebeurt er als je iets met die antwoorden nog te doen hebt?

Het punt is dat verschillende AI-tools uitblinken in verschillende dingen. Sommige zijn gebouwd voor naadloze app-integratie, andere zijn sterk in data-analyse en een paar zijn gespecialiseerd in het begrijpen van uw branchecontext.

Als je op zoek bent naar alternatieven voor Google AI Mode die het zware werk in je dagelijks werk kunnen verrichten, bieden deze opties iets unieks op de tabel. 🎯

De beste alternatieven voor Google AI Mode in één oogopslag

Dit zijn de beste alternatieven voor Google AI Mode in vergelijking. 👇

Tool Het beste voor *beste functies Prijzen* ClickUp Individuen, kleine teams en grote ondernemingen die op één plek willen overstappen van AI-inzichten naar uitvoering door het team Zet AI-prompts om in geplande ClickUp-taak met ClickUp Brain, beantwoord vragen automatisch met Autopilot Agents en schakel direct tussen meerdere LLM's Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Perplexity AI Analisten, academici en nieuwsgierige leerlingen die realtime onderzoek doen Krijg antwoorden met bronvermeldingen, blader door nieuws en academische artikelen, stel vervolgvragen in threads Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand You. com Makers, studenten en marketeers die behoefte hebben aan aanpasbare AI-ervaringen Schakel tussen zoekmodi, sluit sites van lage kwaliteit uit, gebruik op tijd gebaseerde filters Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand 1min. AI Schrijvers, contentonderzoekers en solopreneurs die op zoek zijn naar snelle informatiesynthese Vat onderwerpen samen, haal statistieken eruit, genereer kopij, haal context uit meerdere zoekresultaten Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per maand Microsoft 365 Copilot Microsoft 365-gebruikers en onderneming-teams die AI willen integreren in Office-apps Gebruik binnen Edge en Bing, analyseer afbeeldingen en gegevens rechtstreeks in het chatten, krijg contextbewuste hulp Free abonnement beschikbaar (alleen chatten); betaalde abonnementen beginnen bij $ 30 per maand per gebruiker ChatGPT Pro Professionals, onderzoekers en technische teams die complexe zoekredeneringen nodig hebben Behoud context, structureer lange onderzoeksgesprekken, ondersteun creatieve ideeënvorming Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Claude AI Onderzoekers, schrijvers en diepzinnige denkers op zoek naar genuanceerde gesprekken Krijg ethische inzichten over gevoelige onderwerpen, provider contextuele redeneringen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand Pi van Inflection AI Personen die informele gesprekken voeren Verken onderwerpen in een gesprek, stel vervolgvragen, kies het detailniveau Free Leo van Brave Individuen en veiligheid-bewuste teams die privacygerichte AI-ondersteuning willen Verwerk query's lokaal, vat browser tabbladen samen, behoud volledige anonimiteit Free abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 14,99/maand Aria van Opera One Multitaskers die op zoek zijn naar AI geïntegreerd in hun webbrowsingactiviteiten Samenvattingen van artikelen maken, pagina's ter plekke vertalen, synchroniseren tussen apparaten Free

Waarom kiezen voor alternatieven voor Google AI Mode?

Dit is waarom het verstandig is om alternatieven voor Google AI Mode te verkennen:

meer dan alleen zoeken: *De AI-zoekmachine van Google blinkt uit in het vinden van informatie, maar misschien heb je tools nodig om die inzichten te creëren, uit te bouwen of ernaar te handelen

Specifieke sterke punten: Er zijn verschillende platforms gebouwd voor specifieke gebruikssituaties, zoals het aanmaken van content, data-analyse of werkstroomautomatisering, waar Google Search niet aan kan tippen

werkstroom-integratie:* De meeste professionals hebben behoefte aan AI die context onthoudt, kan worden geïntegreerd met bestaande tools en zich aanpast aan hun manier van werken, in plaats van alleen aan hun manier van zoeken

taakspecifieke uitmuntendheid:* Speciaal ontwikkelde alternatieven voor Google AI Mode leveren vaak betere resultaten voor intensief creatief werk, complexe analyses of branchespecifieke vereisten

Naadloze werkstroom: De beste De beste intelligente zoektools stellen zich niet tot het stellen van limiet. Ze worden onderdeel van uw werkstroom en maken uw hele proces slimmer

🔍 Wist je dat? Slechts 8,5% van de mensen zegt altijd te vertrouwen op de AI-overzichten van Google in zoekresultaten. Dat is een duidelijk teken dat gebruikers nog steeds voorzichtig zijn met het laten vormen van wat ze online zien door AI.

De beste alternatieven voor Google AI Mode

Laten we eens kijken naar de beste alternatieven voor Google AI Mode. 🤖

1. ClickUp (het beste voor het omzetten van AI-inzichten naar teamuitvoering op één plek)

Zet inzichten om in toegewezen taken met ClickUp Brain

AI-tools zijn geweldig in het geven van antwoorden. Maar voor de meeste teams is dat niet het probleem.

De echte uitdaging begint nadat je het antwoord hebt gekregen: bedenken wat je ermee gaat doen, het omzetten in een taak, de juiste persoon toewijzen, opvolgen en de voortgang bijhouden.

ClickUp helpt je daarbij door je inzichten, werkstroom en teamacties met elkaar in verbinding te brengen, zodat je zonder vertraging van input naar uitvoering kunt gaan. Dat maakt het een van de meest voltooide alternatieven voor Google AI Mode.

Zet AI-reacties om in zichtbare voortgang

ClickUp Brain is geen chatbot die bovenop je werk wordt gelegd; het is een assistent die je ClickUp-werkruimte door en door kent. Het begrijpt je projecten, eigenaren, tijdlijnen, werkstroom, afhankelijkheden en zelfs gekoppelde apps zoals Google Drive.

Stel dat je feedback van klanten samenvoegt in een ClickUp-document en ClickUp Brain vraagt om de belangrijkste klachten te vinden. Het vat direct de belangrijkste problemen samen, zoals trage onboarding of onduidelijke prijzen. Van daaruit kan het taken genereren en toewijzen aan teamgenoten, deadlines instellen en het brondocument koppelen voor context.

Automatiseer teamacties

Beantwoord statusvragen automatisch met de Answers Autopilot Agent in ClickUp

ClickUp Autopilot Agents zijn gebouwd op basis van de AI-assistent en ontworpen om handmatige follow-ups te automatiseren die projecten vertragen. Er zijn twee soorten:

Vooraf gebouwde agents beantwoorden vragen en maken updates, en zijn klaar voor gebruik in reactie op specifieke triggers

*met aangepaste Agents kunt u uw eigen automatisering bouwen zonder code

Stel dat een verzonden formulier is getagd als 'urgent' en gemarkeerd als 'client', maar alleen voor deals boven de $10.000. Een aangepaste Autopilot Agent controleert automatisch alle drie de voorwaarden, maakt vervolgens een taak aan, wijst deze toe aan de lead, voegt een deadline toe en plaatst een chatupdate.

Voeg aangepaste instructies toe voor uw ClickUp Custom Autopilot Agents

Spreek opdrachten uit en onderneem direct actie

Wanneer u druk bezig bent, kan het typen van prompts en het klikken door menu's u vertragen. ClickUp Brain MAX biedt u een spraakgestuurde desktop-AI-assistent die is gemaakt voor snelle interactie.

Stel dat u bezig bent met het beoordelen van een conceptpersbericht. U opent Brain MAX en zegt: 'Maak deze alinea formeler en voeg een lijst met opsommingstekens toe van de sleutelstatistieken uit ons rapport over het tweede kwartaal. '

De gekoppelde AI haalt context uit het gekoppelde document, herschrijft de content volgens uw voorkeur voor toon, haalt de juiste cijfers uit de Q2-rapportage in uw werkruimte op en voegt alles toe aan het document.

Je kunt Brain MAX ook vragen om afbeeldingen te genereren, taken aan te maken of zelfs vergaderingen te plannen.

Vraag ClickUp Brain MAX om te ondersteunen bij het plannen van vergaderingen en meer

De beste functies van ClickUp

ClickUp limiet

Houd rekening met een leercurve als uw team niet gewend is aan alles-in-één-platforms zoals ClickUp

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een gebruiker op Reddit deelde:

ClickUp Brain bespaart me eerlijk gezegd een hoop heen en weer gestuur. Ik weet dat er AI-tools zijn met een behoorlijk efficiënte gratis versie, maar het voortdurend schakelen tussen tabbladen eist zijn tol. En eerlijk gezegd, als ik diep in mijn werk zit, is dat het laatste wat ik wil doen. Ik gebruik de AI voornamelijk voor het schrijven van teksten, aangezien ik in de contentindustrie werk. Het bewerkt ook wat ik heb geschreven (geweldig!). Wat me ook erg helpt, is document. Ik ben dol op de formatopties, vooral die banners. Zo schattig!

🧠 Leuk weetje: Het allereerste concept van een neuraal netwerk werd al in 1943 voorgesteld door een neurofysioloog en een wiskundige, Warren McCulloch en Walter Pitts, decennia voordat de rekenkracht bestond om er een te laten draaien.

2. Perplexity AI (het beste voor realtime onderzoek)

via Perplexity AI

Zie Perplexity AI als die vriend die het nieuws leest en terugkomt met de rente stukjes. Je stelt een vraag en in plaats van een muur aan zoekresultaten krijg je een duidelijk antwoord met ondersteunend bewijs.

Het platform haalt informatie uit meerdere bronnen en verweeft deze tot een samenhangend verhaal dat logisch is. Je kunt er zelfs voor kiezen om zoekquery's te richten op specifieke domeinen, zoals academische literatuur, technische teksten of discussieforums zoals Reddit.

Het slimme aan Perplexity is hoe het omgaat met uw vervolgvragen. U kunt dieper op onderwerpen ingaan zonder elke keer opnieuw te moeten beginnen. Het voelt alsof u een onderzoeksassistent hebt die nooit moe wordt van de eindeloze 'maar hoe zit het met...'-vragen.

Met de toevoeging van de Comet browser kunt u deze AI-tool nu ook gebruiken om uw kalender te beheren, e-mails op te volgen en ideeën te bedenken.

De beste functies van Perplexity AI

Query meerdere databases en bronnen tegelijkertijd om uitgebreide informatie over elk onderwerp te verzamelen, met gedetailleerde bronvermeldingen voor elke bewering

Krijg toegang tot het laatste nieuws en actuele gebeurtenissen op het moment dat ze plaatsvinden dankzij realtime webcrawlingmogelijkheden

Organiseer onderzoeksthreads in Collecties en creëer deelbare en gerichte opslagplaatsen voor kennis voor projecten

Analyseer geüploade documenten, waaronder pdf's, csv's en tekstbestanden, om de content samen te vatten of sleutel gegevenspunten te extraheren

Limiet van Perplexity AI

Het kan soms tegenstrijdige informatie van verschillende providers geven zonder een duidelijke oplossing

De prestaties nemen merkbaar af bij het verwerken van zeer technische of gespecialiseerde queries

Limiet aanpassingsmogelijkheden voor het aanpassen van de responsstijl of formatvoorkeuren

Prijzen van Perplexity AI

Free

Pro: $20/maand

onderneming Pro: *$40/maand per gebruiker

Perplexity AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Perplexity AI?

Een Reddit-commentaar zegt:

Veel mensen in tech-kringen geven er inmiddels de voorkeur aan boven Google. Onthoud dat Perplexity AI niet bedoeld is om Open AI te vervangen. Het is bedoeld om Google te vervangen. De resultaten zijn beter, plus het concept van threads en bibliotheken. Ze zijn zeker op de goede weg.

3. You. com (het beste voor aanpasbare AI-ervaringen)

via You.com

Met You.com kunt u uw zoekopdrachten personaliseren op basis van uw eigen denkwijze, niet op basis van wat algoritmen denken dat u zou moeten denken. Het platform combineert traditioneel zoeken op internet met AI-chatten, zodat u op natuurlijke wijze vragen kunt stellen en zinvolle resultaten krijgt.

Het beste deel? Je kunt zelf bepalen welke bronnen prioriteit krijgen. De zoekresultaten worden geleverd met door AI gegenereerde samenvattingen, maar je kunt nog steeds doorklikken naar de originele bronnen als je meer details nodig hebt. Je kunt zelfs zoeken binnen specifieke tijdsbestekken of bepaalde soorten content uitsluiten.

Bovendien hebt u toegang tot verschillende toonaangevende LLM's zoals GPT-4 en Claude en gespecialiseerde modi voor specifieke taken zoals onderzoek, het aanmaken van afbeeldingen en code.

You. com beste functies

Ontwerp aangepaste AI-assistenten met specifieke persoonlijkheden, expertisegebieden en responsstijlen voor terugkerende taak

Schakel tussen verschillende zoekmodi , afhankelijk van of je feitelijk onderzoek of creatieve inspiratie nodig hebt

Genereer zowel lange formulieren als visuele middelen binnen hetzelfde platform

Sluit specifieke websites of content uit van zoekresultaten om irrelevante of slechte informatie te vermijden

Limiet van You.com

Het heeft een kleiner gebruikersbestand, wat van invloed kan zijn op de breedte en diepte van de dekking voor niche query

Hoewel het citaten biedt in de onderzoeksmodus, kunnen deze minder prominent en consistent zijn

Gebruikers rapporteren dat het platform traag of log kan aanvoelen, vooral bij AI-intensieve taken of het uploaden van bestanden

Prijzen van You.com

Free

Pro: $20/maand

Max: $ 200/maand

onderneming: *Aangepaste prijzen

You. com beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over You.com?

Uit een G2-recensie:

Ik vind het handig dat ik tijdens het gebruik niet van pagina naar pagina hoef te springen. Ik heb de vertaler gebruikt voor communicatie met Europese clients en voor brainstormsessies bij het opstellen van een projectpresentatie. Ik vond het gemakkelijk te gebruiken.

🔍 Wist je dat? Teams die ClickUp Brain gebruiken, rapporteren tot 86% kostenbesparing, simpelweg omdat herhalend werk zichzelf afhandelt.

4. 1min. AI (het beste voor snelle informatiesynthese)

via 1min.AI

Stel een vraag aan 1min. AI en krijg binnen 60 seconden een uitgebreid antwoord, voltooid met sleutel feiten en relevante context. Dit alternatief voor Google AI Mode blinkt uit in het terugbrengen van complexe zoekonderwerpen tot wat u moet weten.

Het verspilt geen tijd aan fancy animaties of complexe interfaces. Je uploadt, en het verwerkt. Zo simpel is het.

De applicatie combineert meerdere tools van OpenAI, Anthropic, Midjourney en meer in één platform. Het is niet alleen een zoekmachine, maar helpt ook bij het aanmaken van content, van de bewerking van audiobestanden tot het schrijven van teksten of het genereren van afbeeldingen met AI.

1 min. De beste functies van AI

Verwerk meerdere zoekresultaat tegelijkertijd om relevante en realtime informatie te extraheren zonder dat handmatige controle nodig is

Genereer snelle samenvattingen van trending topics, het laatste nieuws en actuele gebeurtenissen voor een snel begrip

Haal specifieke gegevens en statistieken uit zoekresultaten met behulp van natuurlijke taalvragen in plaats van te zoeken op trefwoorden

Werk met documenten door tekst te extraheren of te chatten met PDF-bestanden om snel informatie te vinden

1 min. Limieten van AI

Snelle verwerking gaat soms ten koste van nuance en context ten gunste van snelheid

Limiet mogelijkheden om zeer creatieve of subjectieve content-verzoeken te verwerken

Door de focus op beknoptheid kunnen belangrijke details in complexe scenario's over het hoofd worden gezien

1 min. AI-prijzen

Free

Pro: $ 8/maand

business: *$12,5/maand

enterprise: *$ 8,5/maand per gebruiker

1 min. AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 360 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over 1min. AI?

Een G2-recensie over deze AI-aangedreven zoekmachine zegt:

Ik waardeer het enorm hoe snel en gemakkelijk het te gebruiken is. Het platform levert resultaten, waardoor het perfect is voor snelle concepten, samenvattingen of ideeën voor content wanneer je een strak schema hebt. De interface is overzichtelijk en gebruiksvriendelijk, met efficiënte AI-ondersteuning die de klus klaart.

5. Microsoft 365 Copilot (het beste voor Office-integratie)

via Microsoft 365

Met Microsoft 365 Copilot kunt u zoeken en chatten in dezelfde ruimte. Stel een vraag en het haalt informatie van het web, reageert in een conversatieformat en koppelt naar bronnen wanneer dat nodig is.

Het werkt binnen Bing en Microsoft Edge, zodat je er tijdens het browsen mee kunt werken. Bovendien draait het op GPT-4 en het Prometheus-model van Microsoft, waardoor het realtime gegevens ophaalt. Je kunt ook afbeeldingen maken of pagina's samenvatten zonder van tabblad te wisselen.

De kernwaarde ervan is het benutten van de interne gegevens van uw organisatie (e-mails, documenten, chats, kalender) als provider van contextbewuste ondersteuning.

De beste functies van Microsoft 365 Copilot

Upload afbeeldingen en krijg AI-inzichten over wat er op de foto staat, of het nu gaat om het identificeren van objecten, het analyseren van grafieken of het interpreteren van handgeschreven aantekeningen

Voer codefragmenten, formules of logische query's rechtstreeks uit in Bing Chatten om ideeën te testen of technische problemen op te lossen zonder van tool te wisselen

Schakel tussen AI-chatten en traditionele zoekresultaten om reacties te vergelijken of meerdere invalshoeken te verkennen in hetzelfde venster

Integreer rechtstreeks met Microsoft 365-apps om Word-documenten op te stellen, PowerPoint-presentaties te maken op basis van schetsen of gegevens in Excel te analyseren met behulp van natuurlijke taal

Limiet van Microsoft 365 Copilot

Geeft soms voorrang aan Microsoft-services (zoals Edge of Office) in reacties, wat het resultaat kan vertekenen

Het maakt gebruik van de zoekindex van Bing, die mogelijk andere of minder bronnen weergeeft dan Google AI-tools

Een Microsoft-account is vereist voor volledige toegang, inclusief geavanceerde functies en langere chat-sessies

Prijzen voor Microsoft 365 Copilot

microsoft 365 Copilot Chatten: *Free

microsoft 365 Business Basic en Copilot: *$ 36/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

microsoft 365 Business Standard en Copilot: *$ 42,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Microsoft 365 Copilot

G2: 4,4/5 (105+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist je dat? In 1956 werd de term kunstmatige intelligentie bedacht tijdens een workshop aan het Dartmouth College. Er waren slechts vijf mensen aanwezig, maar deze workshop wordt beschouwd als de geboorteplaats van AI als veld.

6. ChatGPT Pro (het beste voor complexe zoekredeneringen)

via ChatGPT Pro

ChatGPT Pro verwerkt zoekquery's die serieus nadenken vereisen. Vraag het om een ingewikkeld onderwerp te onderzoeken en het zal analyseren, vergelijken en redeneren op basis van wat het vindt.

De tool kan de context behouden tijdens lange onderzoekssessies, zodat u vervolgvragen kunt stellen die voortbouwen op eerdere zoekopdrachten zonder dat u uw hele project opnieuw hoeft uit te leggen.

Wanneer u oorzaak-gevolgrelaties moet begrijpen, meerdere perspectieven moet vergelijken of complexe onderzoeksvragen moet uitwerken, kan ChatGPT Pro het zware analytische werk aan dat basiszoekmachines op intranetten niet aankunnen.

De beste functies van ChatGPT Pro

Bewaar uitgebreide gespreksgeschiedenissen van uren of dagen zonder context te verliezen of herhaalde uitleg te hoeven geven

Vergelijk en contrasteer verschillende standpunten over controversiële of gecompliceerde onderwerpen, zodat je een evenwichtig begrip van de zoekresultaten als provider krijgt

Breek complexe onderzoeksvragen op in kleinere, behapbare delen en werk elk onderdeel systematisch door

Analyseer gegevens uit geüploade documenten, spreadsheets en afbeeldingen om samenvattingen, inzichten en visualisaties te genereren

Genereer afbeeldingen van hoge kwaliteit, stel diverse content-formats op en debug codefragmenten binnen één enkel gesprek

Limieten van ChatGPT Pro

De maandelijkse abonnementskosten kunnen oplopen, waardoor individuele gebruikers gedwongen worden om alternatieven voor ChatGPT te overwegen

ChatGPT kan met vertrouwen aannemelijk klinkende maar valse of verzonnen content genereren, waaronder verzonnen citaten of uitspraken

De responstijden kunnen nog steeds variëren tijdens perioden van extreem hoge vraag

De kennis is gebaseerd op openbare gegevens en geüploade bestanden; het heeft geen inherente toegang tot uw privé bedrijfsgegevens, chats of e-mails voor contextueel begrip

Prijzen van ChatGPT Pro

Pro: $ 200/maand

ChatGPT Pro-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (825+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 220 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ChatGPT Pro?

Volgens een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan ChatGPT is hoe het me helpt om mijn dagelijkse schrijf-opdrachten gemakkelijk en duidelijk te beginnen. Ik gebruik het regelmatig om brieven, e-mails en beleidsdocumenten op te stellen, dingen die vaak veel tijd kosten om precies goed te krijgen. ChatGPT geeft me een solide uitgangspunt op basis van de gedachten of punten die ik deel, en helpt me mijn ideeën om te vormen in iets gestructureerds en samenhangends. Het neemt de druk weg van de lege pagina, wat een van de grootste hindernissen kan zijn bij het schrijven van iets vanaf nul.

💡 Pro-tip: Waarom zou je één LLM gebruiken als je toegang hebt tot alle top-LLM's op één platform? Met de kennisbeheersoftware van ClickUp kun je schakelen tussen LLM's zoals GPT, Gemini of Claude, afhankelijk van wat je nodig hebt: samenvatting, schrijven, abonnement of ondersteunen bij besluitvorming. Krijg toegang tot toonaangevende LLM's op één plek met ClickUp Brain, het AI-platform van ClickUp

7. Claude AI (het beste voor genuanceerde gesprekken)

via Claude

Dit alternatief voor Google AI Mode begrijpt de intentie achter uw query, vooral wanneer u op zoek bent naar analyse in plaats van alleen feiten.

Vraag Claude om een ethisch dilemma of een complex sociaal probleem te onderzoeken en je krijgt een doordachte analyse van verschillende standpunten in plaats van simplistische antwoorden. Het zoekt met nuance en presenteert meerdere perspectieven op een eerlijke manier, met context over waarom bronnen mogelijk bevooroordeeld of onvolledig zijn.

Het wordt vooral gewaardeerd om zijn grote contextvenster, waardoor het uitgebreide documenten, codebases of gesprekgeschiedenissen in één keer kan verwerken en analyseren. Voor professionals is dit een uitstekende keuze voor taken die een diepgaand contextueel begrip vereisen.

De beste functies van Claude AI

Behandel complexe ethische en sociale kwesties die een zorgvuldige afweging van de perspectieven van verschillende belanghebbenden vereisen

Geef historische en culturele context voor zoekonderwerpen om te helpen begrijpen hoe actuele problemen zich in de loop van de tijd hebben ontwikkeld

Analyseer complexe documenten en lange teksten en geef contextuele feedback als provider waarbij rekening wordt gehouden met toon, structuur en doelgroep

Organiseer afzonderlijke gesprekken in projecten om verschillende werkstroom en kennisbanken gescheiden te houden

Claude AI limiet

Veel Claude AI-versies ondersteunen geen realtime internetten of toegang tot dynamische databronnen, waardoor de mogelijkheden om actueel nieuws, aandelenkoersen, het weer of gebeurtenissen te provider limiet is

Zelfs betaalde abonnementen hebben strikte berichtquota's: veel gebruikers bereiken al na enkele tientallen prompts hun limiet, waardoor het resultaat is dat ze urenlang worden buitengesloten

Prijzen van Claude

Free

Pro: $20/maand

Max: Vanaf $ 100 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Claude

G2: 4,4/5 (55+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

📮 ClickUp Insight: 45% van de werknemers heeft wel eens nagedacht over het gebruik van automatisering, maar heeft de sprong nog niet gewaagd. Factoren zoals limiet, onzekerheid over de beste tools en een overweldigend aanbod aan keuzes kunnen mensen ervan weerhouden om de eerste stap naar automatisering te zetten. ⚒️ Met zijn eenvoudig te bouwen AI-agents en op natuurlijke taal gebaseerde commando's maakt ClickUp het gemakkelijk om aan de slag te gaan met automatiseringen. Van het automatisch toewijzen van taken tot door AI gegenereerde project-samenvattingen: u kunt krachtige automatiseringen ontgrendelen en zelfs binnen enkele minuten aangepaste AI-agents bouwen, zonder dat u daarvoor een leercurve hoeft te doorlopen. echte resultaten: *QubicaAMF heeft de rapportagetijd met 40% verkort door gebruik te maken van de dynamische dashboards en geautomatiseerde grafieken van ClickUp, waardoor uren handmatig werk zijn omgezet in realtime inzichten.

8. Pi van Inflection AI (het beste voor informele zoekgesprekken)

via Inflection AI

Pi maakt van zoeken iets dat aanvoelt alsof je een goed geïnformeerde vriend iets vraagt. In plaats van trefwoorden in te typen en op het beste te hopen, kun je op natuurlijke wijze vragen stellen en antwoorden krijgen die aansluiten bij je nieuwsgierigheid. Pi onthoudt wat je eerder hebt gezocht en kan nieuwe vragen koppelen aan je eerdere renten.

Het werkt goed wanneer je op een informele manier onderwerpen onderzoekt, in plaats van diepgaand onderzoek te doen, zoals 's avonds laat op Wikipedia ronddwalen, maar dan met een boeiender gesprek. De kracht ervan ligt in de natuurlijke werkstroom en de emotioneel intelligente toon.

De beste functies van Pi by Inflection AI

Graaf dieper met vervolgvragen om gerelateerde ideeën of invalshoeken te ontdekken die je in eerste instantie misschien over het hoofd hebt gezien

Kies zelf hoeveel details je wilt, of je nu op zoek bent naar een snel antwoord of een onderwerp grondiger wilt onderzoeken

Krijg stap-voor-stap begeleiding wanneer je je in iets onbekends stort en hulp nodig hebt om het stuk voor stuk uit te leggen

Krijg toegang tot de assistent op meerdere platforms, waaronder web, mobiele apps en berichtenintegraties, voor een continu gesprek

Verwoord gedachten en ideeën met behulp van de voice chat -functie, waardoor het gemakkelijk te gebruiken is tijdens multitasking of onderweg

Limiet van Pi by Inflection AI

Minder effectief voor technische taken of feitelijk onderzoek in vergelijking met andere alternatieven voor Google AI Mode

De AI ondersteunt geen visuele invoer, wat betekent dat u geen afbeeldingen, schermafbeeldingen of andere visuele gegevens kunt uploaden voor analyse

Omdat de focus op gesprek ligt, is het mogelijk geen directe antwoorden te bieden wanneer u die nodig hebt

Limiet integratiemogelijkheden of experimentele functies voor professionele of productiviteit werkstroom

Prijzen van Pi by Inflection AI

Free

Pi van Inflection AI beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Pi van Inflection AI?

Een Reddit-gebruiker deelt:

Pi is nog steeds een van de beste AI-metgezellen voor vriendschap/gesprek/persoonlijkheid, met als bijkomend voordeel realtime internettoegang, en die dingen samen kunnen heel leuk zijn! Het is niet zo krachtig als een tool voor werkproductiviteit zoals ChatGPT of Claude, maar dat is ook niet de bedoeling. De modellen van Inflection AI's 3.0 API zijn daar meer op gericht. Pi is echter nog steeds geweldig voor het organiseren van Taak en het stimuleren van motivatie, en beter voor dagelijks chatten dan de AI's voor werkproductiviteit.

🧠 Leuk weetje: AI-modellen kunnen tientallen talen spreken, maar presteren slechter in talen die een kleiner deel hebben in de trainingsdata. Daarom levert Engels nog steeds de meest coherente resultaten op.

9. Brave's Leo (het beste voor privacygerichte AI-assistentie)

via Brave

Brave Leo is een privacy-first AI-assistent die rechtstreeks in de Brave browser is ingebouwd. Het verwerkt uw query zonder een digitaal spoor van uw nieuwsgierigheid achter te laten. De AI verwerkt uw vragen waar mogelijk lokaal, zodat gevoelige zoekopdrachten op uw apparaat blijven.

Je kunt Leo vragen om persoonlijke gezondheidsinformatie, financieel advies of controversiële onderwerpen op te zoeken zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat je daarna wordt gevolgd door target-advertenties. De zoeksoftware voor ondernemingen doorzoekt ook de pagina's die je al in weergave bekijk om de context te begrijpen.

De beste functies van Brave's Leo

Deel gevoelige queries en persoonlijke informatie lokaal op uw apparaat zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over het verzenden van gegevens naar externe servers of het aanmaken van gebruikerprofielen

Onderzoek complexe onderwerpen uit verschillende bronnen efficiënt met gelijktijdige samenvattingen uit meerdere tabbladen van de browser

Blok tracking scripts en advertenties voor de privacy van gebruikers, terwijl je content-aanbevelingen krijgt op basis van je huidige browsegeschiedenis

Behoud de privacy van gebruikers door middel van anonieme, niet-opgeslagen gesprekken waarvoor geen account of login vereist is voor gratis gebruik

Beperkingen van Brave's Leo limiet

Kleinere modelcapaciteiten in vergelijking met cloudgebaseerde AI-platforms

Minder geavanceerde functies vanwege ontwerpbeperkingen waarbij privacy voorop staat

Prijzen van Brave's Leo

Free

Leo Premium: $14,99/maand

Leo-beoordelingen en recensies van Brave

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Opera One's Aria (het beste voor geïntegreerd surfen op het web)

via Opera One

Opera One beschouwt AI als onderdeel van de browse-ervaring in plaats van als een add-on functie. Leest u een complex artikel? De AI, Aria, kan het artikel direct op de pagina opsplitsen in sleutelpunten. Zit u vast op een website in een vreemde taal? Directe vertaling waarbij het oorspronkelijke format intact blijft.

De AI-suggesties verschijnen wanneer ze nuttig zijn en verdwijnen wanneer ze dat niet zijn, waardoor dat vervelende pop-up-probleem wordt vermeden. Alles wordt ge synchroniseerd op al je apparaten, zodat gesprekken en voorkeuren je overal volgen.

De beste functies van Opera One's Aria

Krijg toegang tot actuele en uitgebreide antwoorden op queries op basis van realtime zoekopdrachten op internet

Vertaal volledige websites en specifieke tekstselecties met behoud van de oorspronkelijke format, afbeeldingen en interactieve elementen

Communiceer met pagina's met behulp van de Page Context Mode, die de huidige pagina samenvat, vertaalt of vragen beantwoordt

Beheer browserfuncties, zoals het ordenen van tabbladen, met behulp van natuurlijke taalcommando's

Genereer zowel tekst als afbeeldingen rechtstreeks in de browser, met behulp van een eenvoudige opdrachtregel of de chatten

Creëer intelligente reacties op forumdiscussies, commentaarthreads en online gesprekken met behulp van relevante pagina-content als referentiemateriaal

Limiet van Opera One's Aria

Limiet aangepaste aanpassingsmogelijkheden voor het aanpassen van AI-gedrag en reacties

Op desktopversies (vooral de ontwikkelaarsversie) kan het oproepen van Aria triggeren voor browsercrashes, vastlopen of overmatig CPU/RAM-gebruik, zelfs als Aria zelf niet actief wordt gebruikt

Het vermogen van Aria om de context van een lopend gesprek te onthouden heeft een limiet

Prijzen van Opera One's Aria

Free

Aria-beoordelingen en recensies van Opera One

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

🔍 Wist je dat? AI-modellen worden niet getraind op het live internet. De meeste gegevens worden verzameld uit boeken, Wikipedia, forums en websites en vervolgens op een bepaald moment bevroren. Dus wanneer een LLM-zoekmachine zegt dat het een cutoff heeft in 2023 of 2024, is dat letterlijk: het weet niets na die datum, tenzij het wordt bijgewerkt.

Werk voelt anders in ClickUp

Weten wat nog te doen is, is nooit het moeilijkste deel. Het gaat erom die ideeën om te zetten in actie, het team op één lijn te houden en alles bij te houden terwijl het zich ontwikkelt. Dat is waar de meeste AI-tools tekortschieten.

ClickUp doet dat niet.

Het geeft je antwoorden, ja, maar het genereert ook de volgende Taak, stelt de juiste persoon op de hoogte, werkt de project tijdlijn bij en brengt alle verspreide stukjes op één plek samen. Zo blijft het onderzoek niet in een document staan, raken follow-ups niet verloren in het chatten en loopt het werk niet vast in afwachting van iemand die het toewijst.

Als uw team minder hoeft te schakelen en meer nog te doen heeft, dan is ClickUp daar al op voorbereid. Meld u vandaag nog gratis aan! ✅