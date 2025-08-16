Jotform vs. Typeform: welke formulierbouwer is geschikt voor u?

Heeft u moeite om te kiezen tussen Jotform en Typeform?

Beide hebben een solide reputatie op het gebied van het helpen van teams bij het maken van mooie, praktische formulieren, maar hun aanpak verschilt aanzienlijk.

Jotform biedt geavanceerde functies, sjablonen en geavanceerde formulierlogica, terwijl Typeform de nadruk legt op een elegant, gebruiksvriendelijk ontwerp en een meer conversatiegerichte ervaring.

Op het eerste gezicht is het een toss-up. Maar wanneer u jongleert met projecten, sjablonen voor feedbackformulieren maakt of interacties met clients beheert, moet de formuliertool die u gebruikt handig zijn en voor u werken.

In dit artikel vergelijken we de echte verschillen tussen Typeform en Jotform. En als u op zoek bent naar Typeform en Jotform, dan hebben wij wat u nodig hebt. ✨

Jotform vs. Typeform in één oogopslag

Functie / Tool Jotform Typeform ClickUp (bonus) Formulierontwerp en gebruikersinterface Traditionele formulieren, zeer aanpasbaar, meerdere pagina's, CSS-ondersteuning Conversationeel, één vraag tegelijk, modern en boeiend Drag-and-drop-bouwer, aanpasbaar, ondersteunt afbeeldingen en instructies, geïntegreerd met werkstromen Voorwaardelijke logica Geavanceerd (velden weergeven/verbergen, aangepaste notificaties, omleidingen) Logische sprongen (dynamische vertakking, slimme validatie) Geïntegreerde voorwaardelijke logica voor formulieren en werkstromen Betalingsintegraties 40+ gateways (Stripe, PayPal, Square, enz.), terugkerende betalingen, geen extra kosten Stripe, Square (beperkte opties) Native ClickUp-betalingen worden niet ondersteund, maar kunnen worden verbonden via integraties Analytics & rapportage Ingebouwde analyses, visuele rapporten, exporteren naar Excel/Sheets Basisanalyses, integreert met Google Analytics en Facebook Pixel Aangepaste dashboards, enquêterapporten, AI-gestuurde inzichten Integraties Google Spreadsheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Salesforce, Mailchimp, enz. Google Spreadsheets, Slack, HubSpot, Mailchimp, Zapier, enz. meer dan 1.000 integraties, automatiseringen, koppelt formulieren aan taken, documenten, chatten en meer Mobiele ondersteuning Voor mobiel geoptimaliseerde formulieren, offline gegevensverzameling via app Mobielvriendelijke formulieren Mobiele app, formulieren toegankelijk en bruikbaar op mobiele apparaten Gebruiksgemak Veel functies, lichte leercurve voor geavanceerde functies Zeer eenvoudig, minimale leercurve Intuïtief voor formulieren, plus projectmanagement, documenten en automatisering op één plek automatisering Geautomatiseerde werkstromen, e-mailmeldingen, CRM-overdrachten Beperkte automatisering Krachtige automatiseringen, triggers en AI-agents voor alle formulieren en al het werk Prijzen (maandelijks) Free, Bronze $39, Silver $49, Gold $129, Enterprise (aangepast) Basic $29, Plus $59, Business $99, Growth Essential $119, Pro $349, Aangepast Free Forever; betaalde abonnementen beschikbaar Het beste voor Teams die geavanceerde formulieren, betalingen en uitgebreide aanpassingsmogelijkheden nodig hebben Gebruiksvriendelijke, boeiende enquêtes, feedback en leadgeneratie Teams die formulieren + projectmanagement, automatisering, documenten, dashboards en AI willen – alles in één platform

Wat is Jotform?

via Jotform

Jotform is een krachtige en flexibele online formulierbouwer die is ontworpen om het maken, beheren en analyseren van formulieren voor verschillende gebruikssituaties te vereenvoudigen. Met deze online formulierbouwer kunnen gebruikers eenvoudig formulieren samenstellen en beheren met behulp van een drag-and-drop-interface.

De mogelijkheden gaan echter veel verder dan het aanmaken van eenvoudige formulieren. In de loop der jaren is Jotform uitgegroeid tot een multifunctioneel platform met geavanceerde formulierfuncties, zoals een mobiele app voor formulieren, een PDF-formuliereditor, ondersteuning voor elektronische handtekeningen en krachtige integraties.

Dit maakt het ideaal voor teams en organisaties die gegevensverzameling willen automatiseren en administratieve werkstromen willen stroomlijnen.

Of het nu gaat om het verzamelen van feedback van klanten, het verwerken van betalingen, het inwerken van nieuwe medewerkers of het registreren van deelnemers aan een evenement, Jotform biedt de tools om eenvoudig functionele en visueel aantrekkelijke formulieren te maken.

Functies van Jotform

Jotform biedt uitgebreide tools voor het verbeteren van het genereren van formulieren en het verzamelen van gegevens. Deze vereenvoudigen het proces van het maken, delen en beheren van formulieren voor softwareteams met verschillende niveaus van technische kennis. Hier volgt een overzicht van de functies van Jotform:

1. Formulierbouwer met slepen en neerzetten

Met de eenvoudige drag-and-drop-interface van Jotform kunnen gebruikers zonder technische kennis formulieren op maat ontwerpen.

Voeg formuliervelden, widgets en connectoren toe en pas ze aan om aan uw behoeften te voldoen. Er zijn ook opties om tekstvakken, vervolgkeuzelijsten, selectievakjes, velden voor het uploaden van bestanden en widgets naar het canvas te brengen en deze naar wens te herschikken.

Begin helemaal vanaf nul of kies uit duizenden kant-en-klare sjablonen. Geavanceerde ontwerpopties maken het eenvoudig om formulieren aan te passen aan uw huisstijl door kleuren, lettertypes en layout-instellingen aan te passen.

2. Voorwaardelijke logica

Met voorwaardelijke logica kunnen formulieren dynamisch velden weergeven of verbergen op basis van antwoorden van gebruikers, wat resulteert in een meer gepersonaliseerde ervaring en een sneller gegevensverzamelingsproces.

Met de voorwaardelijke logica van Jotform kunt u de gebruikerservaring aanpassen op basis van de ingevoerde antwoorden. Zo kunt u formuliervelden weergeven of verbergen, aangepaste notificaties verzenden of gebruikers omleiden na het verzenden, afhankelijk van hoe ze specifieke vragen beantwoorden.

Deze dynamische interactie stroomlijnt het invullen van formulieren en zorgt ervoor dat respondenten alleen relevante vragen krijgen, waardoor het aantal afhakers wordt verminderd en de nauwkeurigheid van de gegevens wordt verbeterd.

3. Betalingsintegraties

Jotform ondersteunt meer dan 30 veilige betalingsgateway-integraties, waaronder Stripe, PayPal en Square.

Naast de ingebouwde betalingsmogelijkheden kunt u eenvoudig feedback van klanten krijgen en bestelformulieren, pagina's voor evenementregistratie, donatieformulieren of abonnementen maken zonder extra transactiekosten van Jotform zelf.

Met deze tool kunt u ook binnen enkele minuten terugkerende betalingen configureren, facturen instellen of belasting- en verzendopties toevoegen.

4. Mobiele responsiviteit

Jotform-formulieren zijn geoptimaliseerd voor mobiele apparaten en bieden een intuïtieve interface voor consumenten op smartphones of tablets.

Bovendien kunnen gebruikers met de Jotform Mobile Forms-app zelfs offline gegevens verzamelen. Zodra de internetverbinding is hersteld, worden alle antwoorden automatisch gesynchroniseerd met de cloud.

Dit is vooral handig voor teams in het veld, onderzoekers of evenementenpersoneel die werken in omgevingen met een slechte verbinding.

5. Integratie met applicaties van derden

Jotform kan worden geïntegreerd met verschillende applicaties van derden, waaronder Google Spreadsheets, Dropbox, Slack, Trello, Airtable, Mailchimp en Salesforce. Deze integraties maken het mogelijk om reacties automatisch te synchroniseren, realtime notificaties te ontvangen en taken soepeler over te dragen tussen teams of tools.

Er kunnen ook geautomatiseerde werkstromen worden ingesteld, zoals het doorsturen van nieuwe verzendingen naar een CRM of het triggeren van e-mailmeldingen, zonder dat daarvoor extra automatiseringsplatforms nodig zijn.

6. Geavanceerde formulieranalyse

Jotform bevat ingebouwde analysetools waarmee gebruikers de prestaties van formulieren, verzendingspercentages en gebruikersgedrag kunnen bijhouden.

Met visuele rapportages en responsetrends kunt u drop-off-punten identificeren, vragen optimaliseren voor meer duidelijkheid en weloverwogen beslissingen nemen over de structuur en content van formulieren. Deze inzichten zijn van onschatbare waarde voor het verbeteren van de betrokkenheid en het waarborgen van de datakwaliteit.

Prijzen van Jotform

Starter: Gratis

Bronze: $39/maand

Zilver: $49/maand

Gold: $129/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

🧠 Leuk weetje: Het eerste online formulier werd in 1993 gemaakt door onderzoekers van het National Center for Supercomputing Applications (NCSA). Het bestond uit één tekstvak, waarmee gebruikers op de website van NCSA naar documenten konden zoeken.

Wat is Typeform?

via Typeform

Typeform is een innovatief online platform dat het traditionele maken van formulieren omzet in een dynamische, interactieve ervaring.

Typeform staat bekend om zijn gestroomlijnde, conversatiegerichte formulieren en stelt gebruikers in staat om boeiende enquêtes, quizzen, contactformulieren en polls te maken zonder ook maar één regel code te schrijven.

Of u nu klantinzichten en feedback van gebruikers verzamelt, feedback van werknemers verzamelt of een leadgeneratiecampagne uitvoert, Typeform helpt u formulieren te maken die meer aanvoelen als menselijke gesprekken dan als statische vragenlijsten.

Bovendien biedt Typeform een aantrekkelijke combinatie van ontwerpflexibiliteit, voorwaardelijke logica en naadloze integraties voor bedrijven die op zoek zijn naar de juiste formulierbouwer om hun strategie voor gegevensverzameling naar een hoger niveau te tillen.

De unieke benadering van interactie met de gebruiker onderscheidt Typeform van traditionele formulierbouwers. In plaats van alle vragen in één keer te presenteren, geeft Typeform één vraag per keer weer, waardoor de werkstroom van een natuurlijk gesprek wordt nagebootst.

Deze conversatie-interface maakt formulieren aantrekkelijker en verhoogt de responspercentages door de cognitieve belasting voor gebruikers te verminderen.

Functies van Typeform

Typeform biedt mogelijkheden voor het maken van dynamische en gebruiksvriendelijke formulieren die reageren op feedback van werknemers. Deze functies zijn bedoeld om gebruikers een meer gepersonaliseerde en boeiende ervaring te bieden.

1. Gespreksinterface

Het ontwerp van Typeform geeft vragen tegelijkertijd weer, waardoor een gesprek wordt gesimuleerd. Deze methode verbetert de betrokkenheid van de gebruiker en resulteert in een hoger voltooiingspercentage.

De aantrekkingskracht van Typeform zit hem vooral in de conversatie-achtige layout en de gebruiksvriendelijke interface. Door vragen afzonderlijk te presenteren, creëert de formulierbouwer van Typeform een gerichte en persoonlijke ervaring voor respondenten. Deze aanpak is ideaal voor contactformulieren, enquêtes over werknemersbetrokkenheid en feedbackformulieren, waarbij toon en eenvoud belangrijk zijn.

2. Logische sprongen

De functie Logic Jumps van Typeform introduceert slimme formuliervalidatie en dynamische vertakkingen, waardoor het formulier zich kan aanpassen aan de eerdere antwoorden van een respondent. Dit helpt gebruikers om relevante, gepersonaliseerde ervaringen te creëren en het verzamelen van gegevens te stroomlijnen.

Begin dus met het maken van een quiz of onboarding-formulier met Logic Jumps, zodat alleen relevante vragen worden getoond en zowel de gebruiker als de respondent tijd bespaart.

3. Multimedia-integratie

Verrijk uw formulieren met afbeeldingen, video's en GIF's om visueel rijke en interactieve ervaringen te creëren. Dit is bijzonder effectief voor merkverhalen, productdemo's, medewerkerstevredenheidsonderzoeken of onboardingquizzen.

Multimedia-ondersteuning transformeert statische enquêtes in meeslepende formulieren die gebruikers betrokken houden, perfect voor het vastleggen van hoogwaardige formuliergegevens.

4. Aanpasbare sjablonen en branding

Het behouden van merkconsistentie is essentieel, en Typeform biedt aanpasbare sjabloonopties om dat te ondersteunen.

Van het kiezen van merkspecifieke lettertypes en kleuren tot het uploaden van logo's en het aanpassen van lay-outstijlen, u kunt elk formulier aanpassen aan uw visuele identiteit. Dit zorgt ervoor dat zelfs uw traditionele formuliercontent er verzorgd en professioneel uitziet, zoals contactformulieren of registratiepagina's.

5. Integratie met applicaties van derden

Typeform kan worden geïntegreerd met populaire platforms van derden, zoals Google Spreadsheets, Slack, HubSpot en Mailchimp, waardoor u uw werkstromen gemakkelijker kunt automatiseren en verzamelde gegevens efficiënt kunt beheren.

Bovendien kunt u reacties naadloos synchroniseren voor analyse, e-mails triggeren of leads naar uw CRM pushen. Deze integraties ondersteunen slimmere zakelijke beslissingen en realtime actie op basis van verzamelde gegevens.

6. Onbeperkt aantal formulieren en reacties

Voor gebruikers met een betaald abonnement biedt Typeform de flexibiliteit om onbeperkt formulieren te maken zonder limiet op het aantal reacties, waardoor het geschikt is voor schaalbare bedrijven en groeiende teams.

Deze functie is vooral handig wanneer u meerdere campagnes tegelijkertijd uitvoert of bedrijfsbrede enquêtes zonder beperkingen beheert.

Prijzen van Typeform

Basis: $29/maand

Plus: $59/maand

Business: $99/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Essentieel voor groei: $ 119/maand

Growth Pro: $349/maand

Groei Aangepast: Aangepaste prijzen

Jotform vs. Typeform: functies vergeleken

Bij het kiezen van de juiste formulierbouwer komt het vaak neer op de details en geavanceerde functies, zoals formulierontwerp, integraties, aanpassingsmogelijkheden, gegevensanalyse en prijzen.

Zowel Typeform als Jotform bieden aantrekkelijke oplossingen, maar ze zijn afgestemd op verschillende werkstromen en voorkeuren van gebruikers.

Hieronder vindt u een gedetailleerde vergelijking van Typeform en Jotform op zes sleutelgebieden om u te helpen bepalen welk platform het beste bij uw behoeften past.

Functie 1: Formulierontwerp en gebruikersinterface

Typeform staat bekend om zijn unieke conversatiestijl die een één-op-één dialoog nabootst. Deze ontwerpbenadering stelt één vraag per keer en begeleidt gebruikers door een naadloze en boeiende ervaring.

De minimalistische layout helpt cognitieve overbelasting te verminderen, wat vaak resulteert in een hogere voltooiingsgraad en beter doordachte antwoorden. Het is ideaal voor feedbackformulieren, enquêtes over werknemersbetrokkenheid en quizzen die interactie en focus van de gebruiker vereisen.

Jotform daarentegen houdt vast aan een meer traditionele layout voor formulieren, maar biedt krachtige ontwerpflexibiliteit. Krijg toegang tot aanpasbare sjablonen voor verschillende sectoren, van gezondheidszorg tot onderwijs en e-commerce.

Bovendien kunt u secties herschikken, formats voor meerdere pagina's gebruiken of voorwaardelijke velden toepassen. Jotform ondersteunt ook ingebedde CSS en lay-outwijzigingen, waardoor gevorderde gebruikers meer vrijheid hebben om complexe formulierontwerpen te maken.

Winnaar: Typeform vanwege de op betrokkenheid gerichte interfaces.

Functie 2: Integraties en betalingsverwerking

Beide tools bieden uitgebreide integratiemogelijkheden met populaire apps zoals Google Spreadsheets, Slack, Mailchimp en HubSpot, zodat u werkstromen kunt automatiseren en verzamelde gegevens in realtime kunt synchroniseren.

Er is echter een aanzienlijk verschil als het gaat om betalingsverwerking.

Jotform loopt voorop met meer dan 40 betalingsgateway-integraties, waaronder PayPal, Stripe, Square, Authorize.net en zelfs regio-specifieke platforms. U kunt terugkerende betalingen, belastinginstellingen, productlijsten en meer configureren, allemaal zonder extra transactiekosten van Jotform.

Hoewel Typeform effectief is voor het vastleggen van leads en enquêtes, ondersteunt het een beperkter bereik van betalingsgateways, voornamelijk Stripe en Square. Deze beperking maakt het minder geschikt voor e-commerce of op donaties gebaseerde formulieren die verschillende transactiemethoden vereisen.

Winnaar: Jotform vanwege de superieure betalingsverwerkingsmogelijkheden en flexibiliteit.

Functie 3: Voorwaardelijke logica en aanpassing

Dynamische formulieren zijn sterk afhankelijk van voorwaardelijke logica om de ervaring van de respondent te personaliseren.

Jotform en Typeform ondersteunen deze functie, waardoor gebruikers de volgende vraag kunnen aanpassen op basis van eerdere antwoorden. Dit zorgt voor slimmere enquêtes, gestroomlijnde werkstromen en relevantere gegevensverzameling.

Jotform gaat echter nog een stap verder met uitgebreidere aanpassingsmogelijkheden, zoals aangepaste widgets, HTML/CSS-codering en het toevoegen van berekeningen of automatische antwoorden. Dit geeft Jotform een voorsprong voor geavanceerde toepassingen, zoals registratieformulieren die kosten berekenen op basis van selecties of intakeformulieren die automatisch specifieke waarden invullen.

Typeform hanteert een meer vereenvoudigde aanpak, waarbij gebruiksvriendelijkheid voorrang krijgt boven complexiteit. Hoewel dit de gebruikerservaring voor makers van formulieren verbetert, beperkt het de mogelijkheid tot diepgaande technische aanpassingen die sommige ervaren gebruikers nodig hebben.

Winnaar: Jotform vanwege de flexibelere en technisch uitgebreide functies voor aanpassing.

Functie 4: Analytics en rapportage

Jotform biedt diepgaande analyse van formulieren, waardoor gebruikers toegang krijgen tot trends bij het verzenden, locaties van gebruikers, conversiepercentages en drop-off points.

Rapporten kunnen worden gevisualiseerd in het dashboard van Jotform of worden geëxporteerd naar Excel, Google Spreadsheets of tools van derden via integratie. Er kunnen zelfs visuele grafieken worden gegenereerd voor presentaties of interne beoordelingen.

Typeform bevat basisanalyses zoals het aantal reacties, het voltooiingspercentage en de gemiddelde tijd per reactie. Het kan ook worden geïntegreerd met Google Analytics en Facebook Pixel voor een uitgebreidere registratie, maar mist native rapportagetools die zo uitgebreid zijn als die van Jotform. Gebruikers zijn vaak afhankelijk van externe platforms om meer gedetailleerde inzichten te verkrijgen.

Winnaar: Gelijkspel — Jotform blinkt uit in native rapportage, terwijl Typeform goed kan worden gekoppeld aan externe analysetools.

Functie 5: Prijzen en schaalbaarheid

De kosten zijn cruciaal, vooral wanneer het gebruik wordt uitgebreid naar meerdere teams of afdelingen.

De prijzen van Typeform zijn gebaseerd op het aantal reacties per maand en beginnen bij een hoger basisbedrag dan veel concurrenten. Hoewel het elegante formulieren biedt, is de verhouding tussen waarde en functies misschien niet gerechtvaardigd voor kleine teams of teams die onbeperkt formulieren willen verzenden.

Jotform biedt daarentegen meer genereuze gratis en betaalde abonnementen, inclusief ondersteuning voor het maandelijks verzenden van formulieren, opslagruimte en velden in formulieren.

Het gratis abonnement is bijzonder concurrerend en biedt gebruikers toegang tot de belangrijkste functies met minder beperkingen. Voor organisaties die onbeperkte formulieren en grotere responsquota's nodig hebben, biedt Jotform meer waarde op schaal.

Winnaar: Jotform is ideaal voor groeiende teams dankzij de betaalbare, schaalbare abonnementen.

Functie 6: Gebruikerservaring en leercurve

Typeform blinkt uit in gebruiksgemak. De minimalistische editor, realtime previews en overzichtelijke interface maken het uiterst toegankelijk, zelfs voor gebruikers die niet bekend zijn met tools voor het maken van formulieren. De stapsgewijze structuur en vooraf gemaakte sjablonen verminderen de installatietijd en voorkomen verwarring.

Hoewel Jotform veel functies biedt, kan het iets complexer aanvoelen vanwege de geavanceerde instellingen, widgets en aanpassingsmogelijkheden. Beginners hebben mogelijk meer tijd nodig om de interface en functionaliteit te begrijpen, vooral wanneer ze zich verdiepen in voorwaardelijke logica of integraties.

Winnaar: Typeform vanwege zijn ongeëvenaarde eenvoud, snelle leercurve en soepele gebruikerservaring.

Jotform vs. Typeform op Reddit

Om een beter beeld te krijgen van hoe Jotform en Typeform in de praktijk verschillen, hebben we Jotform en Typeform vergeleken op Reddit, waar mensen hun ervaringen met beide platforms deelden.

Veel Reddit-gebruikers waarderen de uitgebreide integratiemogelijkheden en aanpassingsopties van Jotform:

JotForm is echt fantastisch. Tal van integraties, super aanpasbare PDF-uitvoer en ze geven je instructies om het zelf te hosten als je dat wilt.

Sommige gebruikers hebben echter hun bedenkingen bij de prestaties en prijzen van Jotform:​

Ik gebruik Jotform al een tijdje, en ja, het is goed, MAAR!! Het is lang niet perfect, en als je ook nog eens de prijs erbij neemt, is het behoorlijk slecht. Meerdere keren zijn mijn formulieren beschadigd geraakt toen gebruikers ze indienden, en de PDF's die ze genereren bevatten ook veel fouten.

Aan de andere kant wordt Typeform vaak geprezen om zijn aantrekkelijke gebruikerservaring:

Typeform is veruit de beste tool. Het mooie van Typeform is dat mensen het leuk vinden om ze in te vullen.

Sommige gebruikers hebben hun bezorgdheid geuit over de prijsstructuur van Typeform:

Als marketeer vind ik Typeform erg prettig, omdat de formulieren met meerdere stappen een hogere conversieratio hebben. Dat gezegd hebbende, is het wel erg duur.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Jotform en Typeform

ClickUp, de alles app voor werk, is een uitgebreid alternatief dat geavanceerde mogelijkheden voor het maken van formulieren en projectmanagement, automatisering en analysetools biedt.

Deze integratie zorgt ervoor dat gegevensverzameling onmiddellijk wordt gekoppeld aan uw werkstromen, wat de efficiëntie en productiviteit verhoogt.

ClickUp's One Up #1: Geïntegreerde formulierbouwer

Verzamel gegevens en zet reacties om in actie met ClickUp Forms

Met ClickUp Forms kunt u aangepaste formulieren ontwerpen die rechtstreeks aan uw werkstromen zijn gekoppeld. Elke verzending van een formulier genereert automatisch taken met specifieke parameters, zoals toegewezen personen, deadlines en prioriteitsniveaus. Deze functionaliteit vermindert het moeizame invoeren van gegevens en houdt alles georganiseerd op één locatie.

Dit versnelt de overgang van gegevensverzameling naar bruikbare activiteiten. De eenvoudige interface met slepen en neerzetten biedt ondersteuning voor verschillende veldtypen, waaronder tekstvakken, vervolgkeuzelijsten en selectievakjes, om aan een breed bereik van vereisten voor gegevensverzameling te voldoen.

Wat ClickUp Forms onderscheidt, is de uitgebreide integratie van alle aspecten van uw werkstroom. Gebruik verzendingen om taken in de juiste lijst aan te maken, aangepaste velden in te vullen en zelfs taken toe te wijzen aan specifieke teamleden zonder het platform te verlaten. Bovendien kan geïntegreerde voorwaardelijke logica complexe werkstromen ondersteunen.

Kortom, ClickUp Forms helpt u:

Bespaar tijd met een intuïtieve formulierbouwer: Maak snel formulieren aan en pas ze aan zonder technische kennis, zodat u zich kunt concentreren op het verzamelen van de informatie die u nodig hebt

Krijg inzicht met AI-gestuurde analyse: zet reacties direct om in bruikbare gegevens, zodat u sneller slimmere beslissingen kunt nemen

Begeleid respondenten met informatieve blokken en vraagbeschrijvingen: Voeg duidelijke instructies en nuttige context rechtstreeks in uw formulieren toe om de kwaliteit van de antwoorden te verbeteren

Verbeter de duidelijkheid met inline afbeeldingen en instructies: Gebruik afbeeldingen en beschrijvende tekst naast vragen om formulieren aantrekkelijker en gemakkelijker te voltooien te maken

Blijf georganiseerd met de gecentraliseerde Forms Hub: Bekijk, beheer en houd al uw formulieren en reacties bij op één handige locatie

Versterk uw merk met aanpassingsopties: Personaliseer omslagafbeeldingen, achtergronden en kleuren van knoppen om ervoor te zorgen dat elk formulier uw unieke stijl weerspiegelt

Stroomlijn werkstromen met naadloze ClickUp-integratie: Zet verzonden formulieren automatisch om in taken, zodat het werk van uw team verbonden en uitvoerbaar blijft

Centraliseer feedback voor een betere samenwerking: Verzamel alle feedback op één plek, zodat u de input van uw team of clients gemakkelijk kunt bekijken en ernaar kunt handelen

ClickUp's One Up #2: Krachtige automatisering

Automatiseer repetitieve taken met ClickUp-automatisering

Met ClickUp-automatisering worden repetitieve taken geëlimineerd.

In tegenstelling tot andere formuliertools maken de automatiseringen van ClickUp deel uit van een groter ecosysteem van werkstromen. U kunt acties starten op basis van verzonden formulieren, tijd, taakactiviteit, afhankelijkheid en statuswijzigingen in de hele werkruimte. Met deze functie kunt u geavanceerde end-to-end-processen maken voor het uitvoeren van marketingcampagnes, het onboarden van clients en het beheren van IT-verzoeken.

Meer informatie over agentische, geautomatiseerde werkstromen in ClickUp vindt u in deze korte video:

ClickUp's One Up #3: Uitgebreide dashboards

Visualiseer de voortgang en neem slimmere beslissingen met ClickUp Dashboards

ClickUp Dashboards geven u een overzichtelijk beeld van uw projecten en de prestaties van uw team. Maak aangepaste rapporten met tal van widgets voor het meten van parameters zoals tijd, voortgang van sprints en verkoopoverzichten.

Dashboards bieden zichtbaarheid die Typeform en Jotform niet bieden. Hiermee kunt u prestaties bijhouden, enquêterapporten maken en resultaten op één plek presenteren aan belanghebbenden. Deze uniforme weergave helpt teams om beter geïnformeerde beslissingen te nemen en hun doelen te behalen.

💡 Pro-tip: Koppel relevante taken en lijsten in ClickUp-dashboards om een duidelijk overzicht op hoog niveau te krijgen van uw financiële prestaties, waardoor u sneller en op basis van gegevens beslissingen kunt nemen.

ClickUp's One Up #4: ClickUp Brain

Maak formulieren en krijg sneller inzicht met ClickUp Brain

ClickUp Brain is de ingebouwde AI-assistent van het platform, bedoeld om de algehele productiviteit te verhogen. ClickUp Brain helpt uw team slimmer te werken in plaats van harder, door taken samen te vatten, projectupdates te produceren en vragen over de content van de werkruimte te beantwoorden.

Moet u een e-mail opstellen, een vergadering samenvatten of vragen voor een klantenservice-enquête opstellen? ClickUp Brain regelt het allemaal zonder dat u van tool of context hoeft te wisselen.

Als u AI-mogelijkheden een stap verder wilt brengen, biedt Brain MAX, de AI-desktop-companion van ClickUp, functies voor spraak-naar-tekst, krachtige zoekfuncties voor ondernemingen, toegang tot meerdere LLM's, directe beeldgeneratie en meer vanuit één desktop-app!

U kunt ClickUp Brain gebruiken als AI-formulierbouwer en een structuur voor klantfeedback genereren. Hier is een voorbeeld dat we hebben gemaakt: Een voorbeeld van een klantfeedbackformulier gemaakt door ClickUp Brain

🎁 Bonus: ClickUp-sjabloon voor formulieren

Gratis sjabloon Maak moeiteloos uw formulier met het ClickUp-sjabloon voor formulieren

De ClickUp-sjabloon voor formulieren vereenvoudigt het proces van het ontwikkelen en beheren van formulieren, waardoor het toegankelijk wordt voor teams van elke grootte. Deze sjabloon maakt het verzamelen van gegevens efficiënter en houdt verzendingen gestructureerd voor snelle controle en actie.

Waarom u dit leuk zult vinden:

Maak unieke formulieren met het intuïtieve ontwerp, dat een bereik aan veldtypes omvat, zoals tekstvakken, keuzelijsten en selectievakjes

Optimaliseer de werkstroom, zodat u zich kunt concentreren op het analyseren van antwoorden en het nemen van goede beslissingen

Verzamel en organiseer verzendingen van gebruikers voor betere inzichten

Los het debat tussen Jotform en Typeform op met ClickUp

Bij het kiezen tussen Jotform en Typeform hebben beide tools unieke kenmerken, of het nu gaat om de uitgebreide integraties en formulierlogica van Jotform of het strakke, gebruiksvriendelijke ontwerp van Typeform.

Als u echter op zoek bent naar een platform dat informatie verzamelt en omzet in actie, hoeft u niet verder te zoeken. ClickUp overtreft standaard AI-formulierbouwers met zijn volledig geïntegreerde formulieren, automatiseringen en dashboards.

Het integreert uw gegevens in uw werkstromen, automatiseert procedures om uw team meer mogelijkheden te bieden en biedt duidelijke zichtbaarheid van de voortgang, allemaal op één locatie. Dus in plaats van meerdere tools te beheren, kunt u alles onder één platform samenbrengen

Meld u vandaag nog gratis aan en ervaar hoe het maken van formulieren eruitziet wanneer het is ontworpen voor productiviteit.