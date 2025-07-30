10 beste campusbeheersoftwareprogramma's (2025)

Het runnen van een school of universiteit is een complexe, continu doorgaande operatie. U beheert toelatingen, aanwezigheid, roosters van docenten, collegegeld, studentenbetrokkenheid, ondersteuning van alumni... en nog veel meer.

U jongleert ook met een tiental verschillende tools om één dag door te komen.

Het probleem is dat de meeste niet met elkaar communiceren. Wat gestroomlijnd zou moeten zijn, verdwijnt uiteindelijk in e-mails, spreadsheets en gemiste follow-ups.

Daarom herzien steeds meer basisscholen, middelbare scholen en universiteiten hun manier van campusbeheer.

Als u op zoek bent naar campusbeheersoftware die alles samenbrengt – studentengegevens, academische gegevens, bedrijfsvoering en communicatie – dan bent u hier aan het juiste adres. In deze gids zetten we de beste tools van dit jaar op een rijtje, met echte voor- en nadelen en informatie over prijzen, zodat u de juiste keuze voor uw instelling kunt maken.

Waar moet u op letten bij campusbeheersoftware?

Campusbeheersoftware moet u helpen uw academische, administratieve en operationele werkstromen op één plek te verenigen. Dit zijn de belangrijkste functies waaraan u prioriteit moet geven:

Gecentraliseerde studentgegevens: Gemiddeld besteedt Gecentraliseerde campusbeheersoftware bewaart academische gegevens, aanwezigheidsregistratie, persoonlijke informatie en communicatiegeschiedenis in één veilig systeem Gemiddeld 60% van de tijd van een team aan het zoeken, bijwerken en delen van informatie tussen niet-gekoppelde systemen.Gecentraliseerde campusbeheersoftwarebewaart academische gegevens, aanwezigheidsregistratie, persoonlijke informatie en communicatiegeschiedenis in één veilig systeem

Werkstromen voor toelating en inschrijving van studenten: Wilt u repetitieve taken zoals het verzenden van formulieren, het verzamelen van documenten en goedkeuringen automatiseren? De meeste campusbeheertools zijn tegenwoordig zo ontworpen dat ze een soepele onboarding-ervaring garanderen

Academische planning en roostering: Kies tools die u helpen bij het beheren van roosters, cursuskalenders, docentenschema's en opdrachten met minimale handmatige inspanning

Communicatietools: Met ingebouwde chat, aankondigingen en interactieve portals helpen deze apps u om een naadloze coördinatie tussen studenten, docenten, bovenliggende instanties en personeel tot stand te brengen

Prestaties bijhouden en analyseren: Visuele dashboards en rapporten kunnen een groot pluspunt zijn, omdat u hiermee cijfers, aanwezigheid, betrokkenheid en institutionele KPI's kunt monitoren zonder dat u aparte analysetools nodig hebt

Mobiele toegang en selfservice portals: Geef studenten en docenten 24/7 toegang tot essentiële bronnen via mobiele apps of web dashboards

Integratie en schaalbaarheid: Zorg ervoor dat de software kan worden verbonden met tools zoals uw LMS (Learning Management System) en SIS (Student Information System) om mee te groeien met uw instelling

Topcampusbeheersoftware in één oogopslag

Tool Beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Middelgrote tot grote onderwijsinstellingen die zowel academische als administratieve werkstromen beheren Aanpasbare projectruimtes voor elke afdeling, meer dan 15 weergaven (lijsten, Kanban, enz.), ClickUp-formulieren, whiteboards, AI-kalender, documentenhub, Autopilot Agents en ClickUp Brain voor AI-aangedreven inzichten Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Alma SIS Kleine tot middelgrote K-12-instellingen die zich richten op gebruiksvriendelijkheid en betrokkenheid van bovenliggende instellingen Op rollen gebaseerde portals, geautomatiseerde planning, realtime dashboards, aanpasbare transcripties en analyses, naadloze integraties (Google Classroom, Canvas) Aangepaste prijzen Campus 365 Kleine tot middelgrote scholen die behoefte hebben aan configureerbare, alles-in-één ERP meer dan 80 modules (academische zaken, hostel, financiën, transport), native live lessen, mobiele ondersteuning, 24/7 hulp, realtime dashboards Aangepaste prijzen Ellucian Middelgrote tot grote universiteiten die behoefte hebben aan ERP + SIS gericht op hoger onderwijs Geïntegreerde gegevens over de levenscyclus van studenten, academische en operationele dashboards, HR/salarisadministratie/ERP-beheer, adviesportalen Aangepaste prijzen PowerSchool K-12-schooldistricten die een schaalbaar SIS met robuuste compliance nodig hebben Realtime synchroniseren met LMS'en, sjablonen voor naleving, aanpasbare plug-ins, hybride/cloud/on-prem-opties Aangepaste prijzen Fedena Kleine tot middelgrote Amerikaanse K-12-instellingen met beperkte IT-ondersteuning Van automatisering van toelatingen en betalingen tot mobielvriendelijke portals, integraties (Zoom, Teams) en aangepaste rapportages Betaalde abonnementen beginnen bij $ 999/jaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Blackbaud SIS Privé basisscholen en middelbare scholen in de VS die een geïntegreerd LMS en SIS willen Uniforme portals, flexibele beoordelings-/cijfermodellen, realtime synchroniseren, dashboards voor naleving en academische bijhouden Aangepaste prijzen Academia ERP Instellingen met meerdere campussen die modulaire ERP nodig hebben Configureerbare modules (van toelating tot HR), realtime waarschuwingen, beveiligde portals, rapportage voor meerdere campussen Aangepaste prijzen Workday Student Grote universiteiten die op zoek zijn naar uniforme gegevens over studenten, HR en financiën Selfserviceportals, tools voor curriculum/advies/facturering, voorspellende analyses, schaalbaarheid voor grote campussen Aangepaste prijzen Skyward Amerikaanse K-12-schooldistricten die betrouwbare, stabiele systemen met sterke betrokkenheid van het gezin nodig hebben Gecentraliseerde gegevens (aanwezigheid, financiën, HR), realtime portals, export voor naleving, aangepaste formulieren Aangepaste prijzen

De beste campusbeheersoftware voor uw instelling

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Nu u een handige checklist hebt om u te begeleiden, kunt u deze aanbevelingen voor campusbeheertools overwegen die u zou moeten uitproberen:

1. ClickUp (Beste alles-in-één systeem voor het beheer van academische en administratieve werkstromen)

Probeer ClickUp gratis Pas de weergaven, taken, documenten, whiteboards en automatiseringen van ClickUp aan de manier waarop uw instelling werkt

Als de alles-in-één app voor werk biedt ClickUp onderwijsinstellingen een uniform platform om elk onderdeel van het campusleven te beheren, zonder te hoeven schakelen tussen losse systemen. Of u nu toezicht houdt op toelatingen, taken van docenten beheert of de voortgang van studenten bijhoudt, u kunt ClickUp aanpassen om alles te doen, afgestemd op de structuur van uw instelling.

Visualiseer alles, van studentenprofielen tot apparatuur inventaris op één plek met ClickUp's 15+ weergaven, waaronder lijsten, tabellen en Kanban-borden.

Elke afdeling binnen uw instelling kan werken vanuit aanpasbare projectruimtes in ClickUp waarin hun sleutelgegevens zijn opgeslagen. Zo kunt u afzonderlijke werkstromen hebben voor academici, bedrijfsvoering, HR en gebeurtenissen, maar ze allemaal binnen één tool monitoren. Over efficiëntie gesproken!

En nu we het er toch over hebben, laten we u laten zien hoe ClickUp Automations u nog meer tijd bespaart.

Stel dat een student tijdens het toelatingsseizoen zijn aanvraag indient via een aangepast ClickUp-formulier dat u hebt verstuurd. Dat formulier maakt automatisch een ClickUp-taak aan in de lijst "Toelatingspijplijn" met alle gegevens ingevuld.

Vervolgens wordt de taak automatisch toegewezen aan een toelatingsmedewerker, met een deadline voor verificatie van de documenten.

💡 Pro-tip: ClickUp Autopilot Agents werken als AI-teamgenoten die taken monitoren en acties ondernemen op basis van uw instructies. Voor documentverificatie kunt u een aangepaste ClickUp Agent trainen om te controleren of de vereiste aangepaste velden in de verzonden formulieren (zoals "Transcript geüpload" of "ID-bewijs") zijn ingevuld. Als er iets ontbreekt, kan de agent de status van de taak automatisch wijzigen in 'Ontbrekende documenten' en een herinnering per e-mail naar de aanvrager sturen. Zodra alle documenten zijn ontvangen, wordt de status bijgewerkt naar 'Klaar voor beoordeling' – handmatige controles zijn niet nodig. Gebruik ClickUp Autopilot Agents om uw dagelijkse taken snel uit te voeren

Aan het einde van de week heeft het toelatingsteam volledige zichtbaarheid van welke aanvragen in behandeling zijn, voltooid of vastzitten, en niemand verdrinkt in spreadsheets of eindeloze e-mailketens.

Samenwerking verloopt naadloos tussen verschillende rollen. Uw faculteit, medewerkers en ondersteuningsteams voor studenten kunnen opmerkingen achterlaten bij taken voor follow-up. Ze kunnen ook in realtime samenwerken aan ClickUp Whiteboards en ClickUp-documenten om lesplannen op te stellen, beleidsdocumenten bij te werken of materiaal voor gebeurtenissen voor te bereiden.

Ingebouwde planningstools zoals de AI-kalender van ClickUp helpen u alles te beheren, van lesroosters tot vergaderingen tussen afdelingen. En met project- of taakspecifieke kanalen in ClickUp Chat kunnen teams snel discussiëren of contextuele updates delen , zodat elk gesprek verbonden blijft met het werk waar het over gaat.

Wilt u zien welke afdelingen overbelast zijn of welke studenten voortdurend risico lopen? Probeer aangepaste kaarten, grafieken en rapporten in ClickUp Dashboards. Of vraag uw AI-assistent, ClickUp Brain, om deze gegevens voor u op te halen uit uw werkruimte.

Beoordeel de prestaties van studenten en medewerkers en ontdek trends met ClickUp Brain

Ten slotte blijft institutionele kennis bewaard en gemakkelijk toegankelijk met ClickUp Docs Hub en zijn veilige kennisbank. Van schoolbeleid tot studentenhandboeken en IT-probleemoplossingsgidsen, u kunt documentatie maken, opslaan en delen, allemaal binnen hetzelfde platform.

Beste functies van ClickUp

Maak gestructureerde, gezamenlijke documenten met geneste pagina's, realtime bewerking en teamcommentaar met ClickUp Docs

Verzamel naadloos gegevens van studenten of medewerkers via aanpasbare ClickUp-formulieren die rechtstreeks in takenlijsten worden ingevoerd

Houd doelen en sleutelresultaten bij voor alle afdelingen met behulp van de ingebouwde ClickUp-doelen en voortgang dashboards

Pas uw werkruimte aan met ClickApps — schakel functies in of uit op basis van wat uw instelling nodig heeft

Vat lange threads of e-mails samen, werk taken direct bij en haal inzichten uit uw werkruimte met spraakcommando's via de ClickUp Brain MAX desktop-app

Beperkingen van ClickUp

De enorme flexibiliteit kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

Ik waardeer het dat al het werk van de school zichtbaar is voor het hele team van beheerders.

Ik waardeer het dat al het werk van de school zichtbaar is voor het hele team van beheerders.

📮 ClickUp Insight: Werk zou geen giswerk moeten zijn, maar dat is het vaak wel. Uit ons onderzoek naar kennisbeheer blijkt dat werknemers vaak tijd verspillen met het doorzoeken van interne documenten (31%), kennisdatabases van het bedrijf (26%) of zelfs persoonlijke aantekeningen en schermafbeeldingen (17%) om te vinden wat ze nodig hebben. Met ClickUp's Connected Search zijn alle bestanden, documenten en gesprekken direct toegankelijk vanaf uw startpagina, zodat u binnen enkele seconden antwoorden vindt in plaats van minuten. 💫 Echte resultaten: Teams kunnen met ClickUp meer dan 5 uur per week terugwinnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

2. Alma SIS (beste door docenten ontwikkelde SIS met intensieve betrokkenheid van bovenliggende instanties)

Alma SIS is een cloud-native studenteninformatiesysteem dat op grote schaal wordt gebruikt in Amerikaanse basisscholen en middelbare scholen. Het is ontworpen om aanwezigheid, beoordeling, planning en naleving van staatsvoorschriften te vereenvoudigen in één intuïtieve interface.

De USP? Het is ontwikkeld door docenten die begrijpen hoe belangrijk gebruiksvriendelijkheid en snelle acceptatie zijn voor campusbeheersoftware. Docenten, beheerders en zelfs gezinnen raken vaak binnen enkele minuten vertrouwd met de tool.

De realtime integraties met Google Classroom, Canvas, Schoology en Microsoft Teams elimineren dubbele gegevens: cijfers en aanwezigheid worden automatisch gesynchroniseerd tussen systemen.

De beste functies van Alma SIS

Vereenvoudig de betrokkenheid van ouders, studenten en docenten via moderne, op rollen gebaseerde portals

Automatiseer het plannen van lessen, het bijhouden van aanwezigheid en het genereren van rapportkaarten

Visualiseer academische trends met realtime dashboards en rapportage over naleving van wet- en regelgeving

Pas rapportkaarten, transcripties en analyses aan om aan de specifieke behoeften van uw school te voldoen

Beperkingen van Alma SIS

De tools voor het delen van bestanden en samenwerken scoren lager in online beoordelingen in vergelijking met concurrenten

De masterplanner wordt beheerd via een tool van een derde partij, die sommige beheerders minder intuïtief vinden

Prijzen van Alma SIS

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Alma SIS

G2: 4,2/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (430+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Alma SIS?

Rechtstreeks uit een Capterra-recensie:

SIS ALMA is gebruiksvriendelijk voor beheerders, studenten, docenten en bovenliggende instanties. Als ik als ALMA-beheerder hulp nodig heb, is de klantenservice gemakkelijk bereikbaar en kan ik altijd binnen enkele ogenblikken terecht. Als ik het als docent gebruik, weet ik dat mijn cijfers veilig zijn en gemakkelijk toegankelijk voor studenten en ouders, zodat zij op de hoogte blijven van de prestaties van hun kind.

SIS ALMA is gebruiksvriendelijk voor beheerders, studenten, docenten en bovenliggende instellingen. Als ik als ALMA-beheerder hulp nodig heb, is de klantenservice gemakkelijk bereikbaar en altijd binnen enkele ogenblikken beschikbaar. Als ik het als docent gebruik, weet ik dat mijn cijfers veilig zijn en gemakkelijk toegankelijk voor studenten en ouders, zodat zij op de hoogte blijven van de prestaties van hun kind.

🧠 Leuk weetje: Bij IU International University of Applied Sciences heeft het gebruik van de AI-tutor Syntea de leertijd met ongeveer 27 % verkort na ongeveer drie maanden in vergelijking met niet-AI-ondersteunde cohorten. De sleutel tot het verschil? Gepersonaliseerd leren!

3. Campus 365 (het beste voor zeer configureerbare modules)

Campus 365 biedt een van de meest uitgebreide modulecatalogi in de branche: meer dan 80 modules voor toelating, academische zaken, financiën, vervoer, bibliotheek, hostel en live lessen, allemaal toegankelijk via web- en mobiele apps.

Het is ontworpen om scholen te helpen opschalen met gecentraliseerde dashboards die beheerders realtime zichtbaarheid bieden in de bedrijfsvoering, van het innen van collegegeld tot academische prestatiestatistieken.

Gebruiksgemak is een groot voordeel van dit ERP-systeem voor scholen. Gebruikers melden dat ze dankzij de overzichtelijke interface en intuïtieve werkstromen zelfs in lowtech-omgevingen binnen enkele minuten personeel kunnen inwerken. Ondersteuning is een ander hoogtepunt, met 24/7 chat, telefonische en live hulp, plus training via webinars en sessies op locatie.

De beste functies van Campus 365

Beheer meer dan 80 academische en administratieve modules vanuit één dashboard

Geef live online lessen zonder tools of plug-ins van derden

Ondersteun bovenliggende instanties, studenten en medewerkers met mobiele apps en meertalige toegang

Automatiseer het innen van collegegeld, het bijhouden van aanwezigheid en het plannen van colleges

Limieten van Campus 365

De live-lesmodule kan moeite hebben met grote virtuele klaslokalen

De mate van aanpassingsmogelijkheden varieert per module. Voor complexe werkstromen kan ondersteuning bij het aanpassen nodig zijn

Prijzen van Campus 365

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Campus 365

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Campus 365?

Een gebruiker op G2 zegt:

De software is intuïtief en gebruiksvriendelijk, en ik waardeer het feit dat ik de verschillende instellingen kan aanpassen aan mijn behoeften.

De software is intuïtief en gebruiksvriendelijk, en ik waardeer het feit dat ik de verschillende instellingen kan aanpassen aan mijn behoeften.

4. Ellucian (beste ERP + SIS-suite voor hoger onderwijs, schaalbaar)

Ellucian bedient openbare en privé hogescholen en universiteiten in de VS met robuuste rapportage, CRM, SIS en ERP die specifiek zijn afgestemd op werkstromen in het hoger onderwijs. Studenten kunnen zich online aanmelden, de voortgang bijhouden en hun diploma's plannen; adviseurs en medewerkers krijgen bruikbare dashboards en rapporten om risicostudenten te identificeren en de werving te stroomlijnen.

Met de analysetools van Ellucian kunnen instellingen trends detecteren, zoals dalingen in het aantal inschrijvingen of hotspots voor studentenuitval, en proactief actie ondernemen. Het is gebouwd voor schaalbaarheid en ondersteunt ook de naleving van Amerikaanse regelgeving op het gebied van financiële steun.

Beste functies van Ellucian

Integreer gegevens over de levenscyclus van studenten, van werving tot alumni-betrokkenheid

Beheer HR, salarisadministratie en ERP-activiteiten naast academische gegevens

Creëer naadloze portals voor adviseurs en dashboards voor studievoortgangsbewaking

Beperkingen van Ellucian

Vereist een toegewijd IT-team en formele training voor implementatie

Kan duurder zijn om te implementeren dan lichtgewicht SIS-platforms

Prijzen van Ellucian

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Ellucian

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 3,6/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Ellucian?

Een recensie op Capterra luidt:

Ik prijs Ellucian voor de recente updates die ze hebben doorgevoerd in de look en feel van het product. Ik vind het nu gemakkelijker te gebruiken en gemakkelijker te ondersteunen (geen Java meer nodig voor de beheerder!).

Ik prijs Ellucian voor de recente updates die ze hebben doorgevoerd in de look en feel van het product. Ik vind het nu gemakkelijker te gebruiken en gemakkelijker te ondersteunen (geen Java meer nodig voor de beheerder!).

5. PowerSchool (beste SIS voor basis- en voortgezet onderwijs met brede implementatie en integraties in de VS)

PowerSchool wordt veel gebruikt in Amerikaanse basisscholen en middelbare scholen en biedt een kern-SIS, cijferlijst, aanwezigheidsregistratie, roostering en krachtige ondersteuning voor naleving van rapportagevoorschriften via speciale regionale teams. Het kan worden geïntegreerd met LMS zoals Canvas en Schoology, ondersteunt portals voor gezinnen en studenten en draait op een veilige infrastructuur op basis van ISO-27001/Azure.

De grootste kracht ligt in de uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Scholen kunnen aangepaste velden, pagina's, rapportages en automatisering creëren en zelfs plug-ins gebruiken om aan unieke werkstromen te voldoen.

Scholen genieten van de flexibiliteit, maar melden ook dat de implementatie, navigatie en complexiteit van verouderde databases vakkundige beheerders vereisen.

De beste functies van PowerSchool

Maak gebruik van door de staat gecertificeerde sjablonen voor rapportage en werkstromen voor naleving

Synchroniseer aanwezigheid, cijfers en roosters in realtime tussen verschillende portals

Naadloze integratie met Canvas, Schoology, Ed‑Fi, SIF en tools van derden

Host on-premise, in de cloud of hybride, met beheerde of zelfbeheerde modi

Beperkingen van PowerSchool

Technische expertise en ondersteuning van personeel nodig voor interne aanpassingen

De responstijden en documentatie van de ondersteuning kunnen inconsistent zijn

Prijzen van PowerSchool

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van PowerSchool

G2: 4,2/5 (730+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over PowerSchool?

Een trouwe gebruiker van G2 zegt:

Ons district gebruikt PS SIS al 9 jaar, altijd als een gehoste instance. In al die jaren hebben we nooit last gehad van downtime of gegevensverlies. De training voor beheerders is geweldig.

Ons district gebruikt PS SIS al 9 jaar, altijd als een gehoste instance. In al die jaren geen problemen met downtime of gegevensverlies. De training voor beheerders is geweldig.

👀 Wist u dat? Ivy Tech Community College gebruikt Google Cloud en machine learning om de prestaties van studenten met een nauwkeurigheid van 80% te voorspellen, waarbij dagelijks meer dan 12 miljoen gegevenspunten worden verwerkt! Hun AI-aangedreven platform identificeerde in slechts één semester 16.000 risicostudenten en hielp duizenden hun cijfers te verbeteren. Met selfservice-analytics voor bijna de helft van hun personeel is Ivy Tech overgestapt van reactieve rapportage naar proactieve studentenondersteuning op grote schaal.

6. Fedena (Beste modulaire, kosteneffectieve SIS/ERP voor kleine tot middelgrote Amerikaanse K-12-instellingen)

Fedena is ontwikkeld voor instellingen met beperkte IT-ondersteuning en biedt ERP-niveau automatisering, rapportage en engagement tools voor K-12 instellingen in de VS. U kunt het gebruiken om alles te beheren, van toelatingen en aanwezigheid tot vervoer en hostels.

Bovendien maken de betaalbare prijzen en een intuïtieve gebruikersinterface het voor kleinere scholen toegankelijker dan sommige andere tools op deze lijst.

Het kan worden geïntegreerd met Google Workspace, Zoom en Microsoft Teams en ondersteunt plug-in extensies en aanpasbare modules voor flexibele werkstromen.

Beste functies van Fedena

Automatiseer werkstromen van toelating tot betaling met modules voor inschrijving en betaling

Implementeer mobielvriendelijke portals voor bovenliggende instellingen en studenten met realtime aanwezigheids- en cijferupdates

Integreer online cursussen, opgenomen colleges, quizzen en samenwerkingstools

Genereer aangepaste rapportages en dashboards voor aanwezigheid, prestaties en activiteiten

Fedena-beperkingen

Minder schaalbaarheid voor grote districten in vergelijking met Enterprise-systemen zoals PowerSchool

De kwaliteit van de ondersteuning varieert per regio; sommige recensenten maken aantekeningen over tragere updates van functies

Prijzen van Fedena

Standaard: $ 999/jaar

Premium : $ 1.399/jaar

Ultimate: $ 1.699/jaar

Enterprise: Aangepaste prijzen

Fedena beoordelingen en recensies

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Fedena?

Hier is de mening van een G2-gebruiker:

Over het algemeen is het een goed platform voor studentenbeheer. Gebruiksvriendelijk, maar voor velen is een initiële training vereist. Het combineert alle noodzakelijke functies, zoals aanwezigheidsbeheer, persoonlijke informatie, examenbeheer, cijfers en rapporten, en maakt deze gemakkelijk toegankelijk voor alle belanghebbenden.

Over het algemeen is het een goed platform voor studentenbeheer. Gebruiksvriendelijk, maar voor velen is een initiële training vereist. Het combineert alle noodzakelijke functies, zoals aanwezigheidsbeheer, persoonlijke informatie, examenbeheer, cijfers en rapporten, en maakt deze gemakkelijk toegankelijk voor alle belanghebbenden.

7. Blackbaud Student Information System (Beste SIS voor privé K-12 onafhankelijke scholen in de VS)

👀 Wist u dat? Sinds 2023 heeft 54% van de instellingen hun SIS geïntegreerd met LMS en andere beheerplatforms.

Wilt u ook een uniforme ervaring waarbij LMS-functionaliteit, studentenportalen, facturering en inschrijvingsbeheer onder één login samenkomen? Blackbaud is een solide keuze.

Docenten en beheerders gebruiken het om een holistische 360°-weergave te krijgen van het volledige traject van elke student, van cijferlijsten tot opdrachten en buitenschoolse activiteiten.

De kers op de taart? Geautomatiseerde cursusaanvragen, wachtlijsten, werkstromen voor beoordelingen en configureerbare, op rollen gebaseerde goedkeuringen verminderen administratieve wrijving en ondersteunen de naleving van Amerikaanse rapportage- en accreditatievereisten.

Beste functies van Blackbaud SIS

Profiteer van single sign-on toegang voor bovenliggende, studenten, docenten en medewerkers met op rollen gebaseerde dashboards

Stroomlijn het beoordelen en configureren van cijferlijsten met flexibele beoordelingsmodellen

Maak uniforme planning, goedkeuring van cursusaanvragen en realtime synchroniseren van roosters mogelijk

Gebruik afdelingsoverschrijdende dashboards om beheerders te helpen bij het monitoren van aanwezigheid, academische trends en naleving

Beperkingen van Blackbaud SIS

Sommige gebruikers melden dat modules vaak aanvoelen als toegevoegde modules in plaats van een schoon, uniform systeem

Prijzen van Blackbaud SIS

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Blackbaud SIS

G2 : 4,2/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Blackbaud SIS?

Hier is een G2-recensie:

Een uitstekend platform voor het beheer van gegevens van studenten, bovenliggende instellingen, klassen, docenten, adviseurs, internaat en alle andere studentgerelateerde gegevens. We hebben een zeer gecompliceerde dagelijkse planning en de software kan zich aanpassen aan onze behoeften.

Een uitstekend platform voor het beheer van gegevens van studenten, bovenliggende instellingen, klassen, docenten, adviseurs, internaat en alle andere studentgerelateerde gegevens. We hebben een zeer gecompliceerde dagelijkse planning en de software kan zich aanpassen aan onze behoeften.

8. Academia ERP (het beste voor instellingen die een flexibel, modulair ERP-systeem nodig hebben dat op meerdere campussen kan worden ingezet)

Als uw school of universiteit genoeg heeft van het aanpassen van werkstromen aan uw software, kan Academia ERP een verfrissende verandering zijn. Het is ontworpen om alles te regelen, van toelatingen en academische zaken tot HR, financiën en zelfs hostelbeheer. Of u nu één campus beheert of twintig, de modulaire installatie van Academia is eenvoudig schaalbaar en u kunt vrijwel alles aanpassen zonder dat u elke keer de IT-afdeling hoeft te bellen.

Wat vinden gebruikers geweldig? De ingebouwde communicatietools. Studenten en bovenliggende instellingen krijgen realtime updates via de app, e-mail of sms, terwijl dashboards het personeel helpen om op de hoogte te blijven van aanwezigheid, cijfers, kosten en meer.

De beste functies van Academia ERP

Automatiseer kritieke werkstromen, van aanvragen tot toelatingen en kostenbeheer, via configureerbare modules

Stuur realtime waarschuwingen en gepersonaliseerde notificaties via de ingebouwde sms-, e-mail- en app-berichtenfunctie

Maak mobiel toegankelijke portals voor studenten/ouders/docenten mogelijk met beveiligde weergave van cijferlijsten, aanwezigheid en cijfers

Genereer dashboards en rapporten over aanwezigheid, financiën, academische prestaties en gegevens van meerdere campussen

Beperkingen van Academia ERP

Sommige instellingen melden dat documentatie en ondersteuning per regio kunnen verschillen, met name bij implementaties buiten de VS

Prijzen van Academia ERP

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van ERP-systemen voor de academische wereld

G2 : 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Academia ERP?

Een G2-recensie deelt:

Het systeem heeft ons toelatingsproces efficiënter gemaakt, het aantal handmatige fouten bij toelatingsbeslissingen geminimaliseerd en ons studentenbeheersysteem in het algemeen verbeterd.

Het systeem heeft ons toelatingsproces efficiënter gemaakt, het aantal handmatige fouten bij toelatingsbeslissingen geminimaliseerd en ons studentenbeheersysteem in het algemeen verbeterd.

🧠 Leuk weetje: 72 % van de SIS-systemen biedt nu mobiele toegang, wat de flexibiliteit voor medewerkers en studenten verbetert.

9. Workday Student (het meest geschikt voor grote universiteiten die op zoek zijn naar geïntegreerde studenten-, HR- en financiële activiteiten)

Workday Student is ontwikkeld voor instellingen in het hoger onderwijs die al met een groot aantal systemen werken en deze allemaal willen integreren. Als u Workday al gebruikt voor HR en financiën, kunt u met de studentenmodule uw hele instelling onder één dak brengen. Het verzorgt toelatingen, advies, curriculumplanning, facturering en meer, terwijl medewerkers en studenten beschikken over selfservice-tools die echt werken.

Dit is echter geen kant-en-klare oplossing. De implementatie vergt tijd en planning, maar zodra het systeem operationeel is, krijgt u een realtime weergave van alles – voortgang van studenten, inschrijvingstrends, status van financiële steun – en alles gesynchroniseerd met uw HR- en financiële gegevens.

De beste functies van Workday Student

Coördineer werkstromen voor toelating, financiële steun, curriculum en facturering

Lever voorspellende analyses en rapportage over retentie, inschrijvingen en academische prestaties

Bied zelfbedieningsportalen voor studenten, adviseurs en medewerkers

Schaal eenvoudig op tot tienduizenden studenten aan grote onderzoeksuniversiteiten

Beperkingen van Workday Student

Kant-en-klare rapporten voldoen mogelijk niet aan alle behoeften

Voor de implementatie is mogelijk een ervaren IT-team en een lange aanloopfase nodig

Prijzen voor Workday Student

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Workday Student

G2 : 4,0/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Workday Student?

Op G2 deelt een gebruiker:

Workday is een geweldig platform voor professoren om aankondigingen en opdrachten te plaatsen. Het is gebruiksvriendelijk en de notificaties zijn geweldig, vooral op mobiele apparaten. Academische begeleiding is ook een geweldige extra functie.

Workday is een geweldig platform voor professoren om aankondigingen en opdrachten te plaatsen. Het is gebruiksvriendelijk en de notificaties zijn geweldig, vooral op mobiele apparaten. Academische begeleiding is ook een geweldige extra functie.

10. Skyward (het beste voor Amerikaanse K-12-schooldistricten die stabiliteit, naleving en betrokkenheid van het gezin vooropstellen)

Skyward is een populaire keuze voor veel basisscholen en middelbare scholen in de VS, en dat is niet voor niets. Het bestaat al tientallen jaren en dat is te merken aan de uitgebreide functies die zijn ontworpen met het oog op de uitdagingen waar scholen mee te maken hebben. Of u nu de aanwezigheid bijhoudt, de salarisadministratie verzorgt, rapporten voor de overheid genereert of ouders op de hoogte houdt, Skyward doet het met stille betrouwbaarheid.

De portals voor gezinnen en studenten zijn eenvoudig maar effectief, helpen het aantal telefoontjes te verminderen en geven gezinnen een directe lijn naar wat er dagelijks gebeurt. En voor IT-teams biedt Skyward flexibele hosting (cloud of on-prem) en solide opties voor het exporteren van gegevens voor districten die graag controle hebben. De interface kan hier en daar een beetje ouderwets aanvoelen, maar daar staat tegenover dat het systeem gewoon werkt, zelfs op de drukste schooldagen.

Beste functies van Skyward

Centraliseer studentendossiers, beoordelingen, financiën, HR en planning in één systeem

Geef bovenliggende instellingen toegang tot realtime gegevens via Family Access of Student Access portals

Ondersteun rapportage van overheidsgegevens met Ed-Fi en aangepaste CSV/API-export

Maak aangepaste formulieren en gegevensvelden mogelijk om unieke behoeften van uw district bij te houden

Beperkingen van Skyward

De interface voelt verouderd aan; verschillende gebruikers melden dat de navigatie lastig is en dat de werkstroom voor docenten traag verloopt

Prijzen van Skyward

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Skyward

G2 : 3,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Skyward?

Hier is een beoordeling van Capterra:

Skyward maakte het heel eenvoudig om studentinformatie te vinden, cijfers in te voeren en opdrachten te kopiëren. Ook de aanwezigheid was gemakkelijk in te voeren. Ik vind het ook prettig dat verschillende scholen de layout van Skyward kunnen aanpassen aan hun behoeften.

Skyward maakte het heel eenvoudig om studentinformatie te vinden, cijfers in te voeren en opdrachten te kopiëren. Ook de aanwezigheid was gemakkelijk in te voeren. Ik vind het ook prettig dat verschillende scholen de layout van Skyward kunnen aanpassen aan hun behoeften.

Lessen, communicatie, naleving: beheer alles met ClickUp

Als er één ding is dat u uit dit bericht moet onthouden, dan is het dit: of u nu een kleine basisschool runt of een uitgebreid universitair systeem beheert, er is een campusbeheeroplossing voor u. Maar veel tools voegen alleen maar meer tabbladen toe aan uw browser zonder dat ze de belasting daadwerkelijk verlichten.

ClickUp is anders. Het brengt alles – projecten, mensen, processen – samen op één plek die echt gebruiksvriendelijk is. Heb je een formulier nodig voor feedback van studenten? Een dashboard voor toelatingen? AI die je helpt sneller te schrijven of rapporten samen te vatten? Je krijgt het allemaal zonder meerdere verspreide systemen te beheren.

Als uw huidige systeem aanvoelt als een overblijfsel uit het krijtbordtijdperk, is het tijd voor een upgrade. ClickUp krijgt alleen maar tienen voor gebruiksvriendelijkheid, schaalbaarheid en innovatie. Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp-account!