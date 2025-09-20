Top 10 Veed.io-alternatieven voor video-bewerking in 2025

Veed.io is geweldig voor sociale video's. Je kunt er snel mee bewerken en het voegt automatisch ondertitels toe.

Als je echter opslagruimte, teamsamenwerking, automatisch aanpassen van de grootte, batchbewerking of ondersteuning voor YouTube-tutorials, webinars en podcastclips nodig hebt, moet je meer geavanceerde video-bewerkingstools overwegen.

Laten we eens kijken naar enkele van de beste alternatieven voor Veed.io die deze limieten ondervangen bij de bewerking van video's. We delen de sleutelfuncties, prijzen en limieten om u te helpen de beste keuze te maken.

Waar moet je op letten bij alternatieven voor Veed.io?

Voordat je je aanmeldt voor de volgende tool, moet je even een stap terug doen en jezelf afvragen: wat heeft je video-werkstroom nodig dat Veed je niet biedt? Hier zijn de geavanceerde functies die prioriteit verdienen in je werkstroom voor het aanmaken van video-content.

Bewerkingdiepte: Als Veed te eenvoudig is voor uw projecten, zoek dan naar video-tools met geavanceerde functies zoals multitrack-tijdlijnen, audiolagen en aangepaste overgangen

Betere samenwerking: Heb je meer nodig dan alleen solo-bewerking in je online video? Geef dan de voorkeur aan Veed.io-alternatieven die opmerkingen, op rollen gebaseerde toestemming en gedeelde mappen ondersteunen, zodat feedback en goedkeuringen soepel verlopen

Branding en sjabloonondersteuning: Kies tools waarmee je je merkmiddelen kunt opslaan, video-sjablonen kunt hergebruiken en automatisch de grootte kunt aanpassen voor verschillende sociale platforms. Je wilt niet elke keer dat je een video uploadt je logo opnieuw uploaden of lettertypes opnieuw typen

aI-functies en automatisering: *Veed biedt Magic Cut en automatische ondertitels, maar andere video-tools gaan nog verder. Zoek naar AI-tools die stiltes verwijderen, sociale clips genereren of langere video's snel hergebruiken

Flexibele en schaalbare prijzen: Als het watermerk of de teamprijzen je tegenhouden, kies dan voor een Veed-alternatief met betere gratis niveaus, schaalbare prijzen of individuele en zakelijke abonnementen waarbij je alleen betaalt voor wat je gebruikt

geschikt voor uw werkstroom: *Sommige editors zijn gemaakt voor YouTubers, andere voor marketeers of podcasters. Vind een video-bewerkingstool die aansluit bij uw werkstroom, of u nu tutorials, TikToks of merkvideo's maakt

De beste alternatieven voor Veed.io in één oogopslag

Hier is een kort overzicht van de beste alternatieven voor Veed.io:

Naam van de tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen* ClickUp Visuele storyboard-sjablonen, taakbeheer, realtime samenwerking, aangepaste weergaven Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven en ondernemingen Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste prijzen voor ondernemingen Kapwing AI-video aanmaken, Magic Subtitles, Smart B-Roll, Speaker Focus Kleine bedrijven, makers Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 24 per lid/maand Descript Tekstgebaseerde bewerking, script-synchroniseren, ondersteunen voor meerdere camera's, AI-spraaktools Kleine tot middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 24 per lid/maand InVideo AI Link-naar-video, gezichtsloze video's, meer dan 5000 sjablonen, Magic Box-bewerking Kleine bedrijven, middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 35 per maand CapCut Mobielvriendelijke bewerking, effecten, filters, snelheidsregelaars Makers, kleine bedrijven 7 dagen gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 9,99 per maand HeyGen AI-avatars, aangepaste avatars, meertalige ondersteuning, bewerkingstools Middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis AI video pagina; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per maand Synthesia AI-avatars, scriptgeneratie, stemklonen, meer dan 140 talen Middelgrote bedrijven, ondernemingen Gratis AI-video-pagina; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per maand Colossyan Maker Converteer documenten/dia's naar video, schermopnames, scènes met meerdere avatars, brandingtools Kleine tot middelgrote bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 27 per maand Camtasia Geavanceerde schermopname, annotaties, quizzen, slimme zoom/pan Middelgrote bedrijven, ondernemingen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,99/maand Vereenvoudigd AI-clips, automatische ondertitels, publicatie op sociale media, slimme bewerking Kleine bedrijven, content teams Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29/maand

Beste alternatieven voor Veed.io

Laten we eens nader kijken naar de functies, limieten, gebruikerecensies en abonnementen van elk van deze tools.

1. ClickUp (het beste voor het beheren van video-projecten en team-samenwerking)

Organiseer ideeën en taken en werk visueel samen met ClickUp Whiteboards

Als je video-projecten beheert die verder gaan dan alleen bewerking, biedt ClickUp, de alles-in-één app voor werk, je alle tools die je nodig hebt op één plek. Je kunt beginnen met ClickUp Whiteboards om je productietijdlijn te plannen en je videoserie uit te stippelen.

U kunt ideeën in realtime met uw team verslepen, neerzetten en herschikken, zodat iedereen vanaf het begin op dezelfde pagina zit. Dit is vooral handig voor vroege brainstormsessies, het plannen van scriptstromen of het bijhouden van visuele elementen zoals scènetransities en shotlijsten.

Als u klaar bent om te beginnen, kunt u ClickUp-taak gebruiken om uw video-werkstroom op te splitsen in duidelijke, beheersbare stappen. U kunt verantwoordelijkheden toewijzen, deadlines instellen en de voortgang bijhouden om projecten op tijd te voltooien.

Begin bijvoorbeeld met een taak voor het schrijven van een script, waarbij je een concept als bijlage toevoegt, deze toewijst aan een schrijver, samenwerkt via ClickUp Docs en een deadline instelt voor beoordeling. Vervolgens komt het storyboard, gevolgd door het filmen. Elke scène of opname kan worden bijgehouden als een afzonderlijke taak, met checklist voor camera-installaties, locaties en apparatuur.

Beheer taken, stel deadlines in en stroomlijn de werkstroom voor het aanmaken van video met ClickUp-taak

Gebruik in de bewerking voor voice-overs en geanimeerde ondertitels taakstatussen zoals 'In uitvoering', 'Moet worden gecontroleerd' en 'Definitieve export' om bij te houden hoe het met elke video staat.

Zodra je de werkstroom hebt opgezet, kun je ClickUp Brain gebruiken, de ingebouwde AI-assistent voor scriptondersteuning. Of je nu een eerste script opstelt, een scène verfijnt, geanimeerde bijschriften schrijft of ruwe beelden transcribeert, de AI kan je helpen om een nette kopie te genereren met behulp van meerdere LLM's (denk aan Gemini, Claude en meer) vanuit dezelfde interface.

En wanneer u met uw team moet communiceren, kan ClickUp Brain ook e-mails, opmerkingen of taakupdates voor u opstellen op basis van de context van uw project. U kunt het ook vragen naar de status van specifieke taken. U wilt bijvoorbeeld weten of het script definitief is of dat de beelden zijn geüpload. ClickUp Brain haalt de laatste updates rechtstreeks uit uw werkruimte.

Ten slotte kunt u met ClickUp Clips korte video's rechtstreeks in uw werkruimte opnemen zonder het platform te verlaten. Bovendien genereert ClickUp, een krachtig alternatief voor Veed.io, automatisch een transcriptie van uw commentaar wanneer u een Clip opneemt. Zo kan uw team de sleutelpunten doorlopen of raadplegen zonder de hele video opnieuw te bekijken.

Neem moeiteloos video's op, deel ze en organiseer ze met ClickUp Clips

ClickUp Brain, een AI-tool, verbetert dit proces nog verder door je in staat te stellen te communiceren met clips en hun transcripties. Je kunt Brain vragen om een clip samen te vatten, actiepunten te extraheren of delen van de transcriptie te verduidelijken, zodat je team op één lijn blijft en gefocust blijft.

Clips worden ook automatisch opgeslagen en gekoppeld aan taken of documenten. Het laatste wat u wilt, is dat belangrijke informatie verloren gaat in e-mailthreads of berichtenapps. Het is een eenvoudige manier om visuele communicatie gedurende uw hele project in een werkstroom te laten stromen.

Om het projectmanagement van uw video-project nog efficiënter te maken, biedt ClickUp kant-en-klare sjablonen die speciaal zijn ontwikkeld voor creatieve werkstroom. Met het ClickUp-sjabloon voor video kunt u elke fase van uw project beheren met duidelijke taken, tijdlijnen en samenwerkingstools, zodat niets over het hoofd wordt gezien.

Voor visuele planning biedt de ClickUp Storyboard Template een gestructureerde lay-out om scènes, timing en visuele richting te organiseren, zodat uw team op één lijn blijft. Deze gratis storyboard-sjablonen stroomlijnen creatieve werkstroom door visuals, aantekeningen, deadlines en samenwerking te combineren in één georganiseerde ruimte.

Op deze manier kunt u met ClickUp uw hele video-productieproces beheren, van planning en scripting tot samenwerking en levering, allemaal op één plek.

De beste functies van ClickUp

Stel aangepaste dashboards in: Krijg een overzicht van de voortgang, deadlines en werklasten, en houd taken in alle fases van de video-productie bij met behulp van Krijg een overzicht van de voortgang, deadlines en werklasten, en houd taken in alle fases van de video-productie bij met behulp van ClickUp Dashboards

Plan met geïntegreerde kalenders: Maak gebruik van Maak gebruik van ClickUp Kalender om eenvoudig opnames, beoordelingssessies of lanceringsdata te plannen en deze gebeurtenissen te synchroniseren met uw team

Automatiseer repetitieve taken: bespaar tijd door bespaar tijd door ClickUp automatisering in te stellen die taken verplaatst na goedkeuring, teamleden toewijzen wanneer de status verandert of herinneringen stuurt voor aankomende deadlines

Direct samenwerken: Gebruik Gebruik ClickUp Chat om taken te bespreken, feedback te geven en samen te werken zonder tussen platforms te hoeven schakelen

Limieten van ClickUp

De uitgebreide reeks functies kan overweldigend zijn voor nieuwe gebruikers

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op G2 zegt:

ClickUp Brain is een tijdbespaarder. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder hoeft te schakelen tussen contexten en minder add-on tools nodig heeft.

ClickUp Brain is een tijdbespaarder. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen, rechtstreeks vanuit een taak. Hierdoor hoeft mijn team minder vaak van context te wisselen en zijn er minder add-on tools nodig.

🌼 Leer hoe u met ClickUp een geschaalde video-contentoperatie kunt opzetten. 👇🏼

via Kapwing

Kapwing, een AI-videobewerkingstool, maakt het aanmaken van video's eenvoudig voor iedereen, zelfs zonder videobewerkingsvaardigheden. Begin met het typen van een tekstprompt en de AI voltooit een voltooide video met muziek, geluidseffecten en overgangen. Met Magic Subtitles kunt u direct door AI gegenereerde ondertitels krijgen en de stijl en animaties aangepast aan uw merk. Smart B-Roll analyseert automatisch uw video en voegt beelden toe die passen bij uw belangrijkste punten terwijl uw video tot stand komt.

Als uw video meerdere sprekers bevat, kunt u Speaker Focus gebruiken om de camera te richten op degene die aan het woord is, zodat uw publiek de verbinding erbij kan houden. Wanneer u in verschillende talen werkt, zorgt Lip Sync ervoor dat de audio synchroniseert met de mondbewegingen van de spreker, waardoor vertalingen soepel en natuurlijk aanvoelen. En met Split Vocals kunt u stemmen eenvoudig scheiden van achtergrondmuziek, waardoor u meer controle hebt over de audiokwaliteit en bewerkingen.

De beste functies van Kapwing

Samenwerken in realtime: laat meerdere teamleden tegelijkertijd dezelfde video bewerken en eraan bijdragen, en verbeter de efficiëntie van uw team

Vertaal video's moeiteloos: Converteer audio naar meer dan 70 talen met behulp van AI-gegenereerde stemmen of stemklonen om een wereldwijd publiek te bereiken

verwijder automatisch stiltes:* Gebruik Smart Cut om stille delen in uw video's te detecteren en te verwijderen, zodat u tijd bespaart op handmatige bewerking

Limieten van Kapwing

De geluidskwaliteit kan aanzienlijk afnemen bij het exporteren van de video-content

Prijzen van Kapwing

Free Forever

Pro: $ 24 per lid/maand

Business: $ 64 per lid/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Kapwing beoordelingen en recensies

G2: 4/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Kapwing?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind de sectie Kapwing Templates erg leuk. Deze biedt duizenden sjablonen die zijn ontworpen door professionals en helpt ons onze video's uit te laten blinken door simpelweg onze content te veranderen met afbeeldingen, video's en tekst.

Ik vind de sectie Kapwing Templates erg leuk. Deze biedt duizenden sjablonen die zijn ontworpen door professionals en helpt ons onze video's uit te laten blinken door simpelweg onze content te veranderen met afbeeldingen, video's en tekst.

💡 Pro-tip: Kapwing is geweldig voor snelle bewerkingen. Maar als u zich afvraagt hoe uw video's in een bredere marketingstrategie passen, bekijk dan deze gids voor videomarketingsoftware. Hierin worden tools vergeleken die u niet alleen helpen bij het maken van content, maar ook bij het abonnement, de verdeling en het bijhouden ervan.

3. Descript (het beste voor bewerking van video's via transcripties en gezamenlijke scripting)

via Descript

Descript is een AI-aangedreven platform voor audio- en video-bewerking. Als alternatief voor Veed.io stelt het gebruikers in staat om mediabestanden te wijzigen via een op tekst gebaseerde interface, waardoor het net zo intuïtief is als het bewerken van een document. Met functies als Overdub (AI-stemklonen), het verwijderen van stopwoorden, multitrack-bewerking en audioverbetering van studiokwaliteit kunt u professionele content produceren zonder complexe bewerkingsvaardigheden.

Als je YouTube-shorts maakt, ondersteunt Description schermopnames. Voor marketingteams biedt deze AI-video-editor de mogelijkheid om samen te werken met je teamleden.

De beste functies van Descript

Bewerk met de tijdlijn : bekijk uw compositie in de loop van de tijd en breng nauwkeurige aanpassingen aan in zowel uw media als uw scriptuitlijning voor een traditionele bewerkingservaring

Organiseer met behulp van projecten en composities: Houd uw werk gestructureerd door onderscheid te maken tussen projecten (de actieve ruimte voor bewerking) en composities (definitieve of conceptversies voor export)

Op afstand opnemen met SquadCast: Neem naadloos audio op met medewerkers vanaf elke locatie, direct geïntegreerd met Descript voor soepele sessies op afstand

Limieten van Descript

De integratiemogelijkheden van het platform zijn niet erg intuïtief

Prijzen van Descript

Free Forever

Hobbyist: $ 24 per lid/maand

Maker: $ 35 per lid/maand

Business: $ 50 per lid/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Een recensie op Capterra zegt:

Descript is een gamechanger voor iedereen die zijn audio- en video-bewerking wil stroomlijnen, vooral voor beginners. Het heeft geweldige functies zoals automatische transcriptie, schermopname en tekst-gebaseerde bewerking. De mogelijkheid om mediabestanden net zo gemakkelijk te bewerken als een Word-document bespaart veel tijd en moeite.

Descript is een gamechanger voor iedereen die zijn audio- en video-bewerking wil stroomlijnen, vooral voor beginners. Het heeft geweldige functies zoals automatische transcriptie, schermopname en tekst-gebaseerde bewerking. De mogelijkheid om mediabestanden net zo gemakkelijk te bewerken als een Word-document bespaart veel tijd en moeite.

via InVideo AI

InVideo. io is een online platform voor het aanmaken van video's, ontworpen voor marketeers, socialemediamanagers en contentteams. U kunt snel marketingvideo's genereren met behulp van tekstprompts, blogcontent hergebruiken in korte video's of in bulk visuals aanmaken voor advertentiecampagnes. Het biedt ook een merkpakket, voice-overtools, stockintegraties en automatische aanpassing van de grootte voor meerdere platforms.

De bibliotheek met vooraf gebouwde sjablonen, dynamische tekstanimaties en drag-and-drop-interface maakt het geschikt voor het maken van een breed bereik aan video's, waardoor het een goed alternatief is voor Veed.io.

Hoewel Veed.io beter is voor nauwkeurige bewerking van ruwe beelden of podcasts, is InVideo geschikter wanneer u met minimale inspanning kant-en-klare, indrukwekkende video's in grote hoeveelheden wilt publiceren.

Met InVideo AI kunt u nieuwsartikelen, YouTube-video's of blogpagina's eenvoudig omzetten in prachtige video's door simpelweg een link te plakken. Het platform verwerkt de content automatisch en creëert met slechts een paar klikken een video met relevante beelden, voice-overs en overgangen.

De beste functies van InVideo

toegang tot stockmateriaal:* Ontdek meer dan 16 miljoen royaltyvrije video's, afbeeldingen en audiotracks om uw content moeiteloos te verbeteren

Kies aanpasbare sjablonen: Kies uit een breed scala van meer dan 5000 professioneel ontworpen sjablonen die geschikt zijn voor verschillende gelegenheden en sectoren

Maak boeiende video's zonder gezichten: Produceer hoogwaardige video's zonder presentatoren op het scherm, met behulp van beeldmateriaal en voice-overs om uw boodschap effectief over te brengen

Limieten van InVideo

De sjabloonbibliotheek biedt niet veel aangepaste mogelijkheden. Dit kan het moeilijk maken om een gepersonaliseerde video te maken die aansluit bij de behoeften van uw merk

Prijzen van InVideo

Free Forever

Plus: $35/maand

Max: $ 60/maand

Generatief: $ 120/maand

Beoordelingen en recensies van InVideo

G2: 4,5/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over InVideo?

Een G2-recensie zegt:

Met de intuïtieve interface van InVideo kunnen we gemakkelijk goed afgewerkte audiovisuele stukken maken. De functie voor het klonen van stemmen helpt om een consistent verhaal te behouden zonder herhaalde voice-overs.

Met de intuïtieve interface van InVideo kunnen we gemakkelijk goed afgewerkte audiovisuele stukken maken. De functie voor het klonen van stemmen helpt om een consistent verhaal te behouden zonder herhaalde voice-overs.

📚 Lees ook: Gratis podcastscriptsjablonen voor podcasters

5. CapCut (het beste voor mobielvriendelijke bewerking met creatieve visuele effecten)

via CapCut

CapCut is een video-bewerking app, ontwikkeld door ByteDance, het bovenliggende bedrijf van TikTok. Met de nauwkeurige splitsingstool kunt u clips op het exacte frame knippen dat u nodig hebt, wat perfect is voor het synchroniseren van beeldmateriaal met audio of het nauwkeurig bijsnijden van uw opnames. Als u iets creatievers wilt, kunt u met de functie voor omgekeerde video clips achteruit afspelen en uw video's een unieke en onverwachte draai geven.

Je krijgt toegang tot een uitgebreide bibliotheek met royaltyvrije muziek, geordend op sfeer en genre, zodat je gemakkelijk de perfecte soundtrack voor je project kunt vinden. Je kunt ook je eigen audio importeren als je dat liever hebt.

De beste functies van CapCut

Beheer het tempo van je video: pas de snelheid nauwkeurig aan en creëer vloeiende slowmotion- of dynamische time-lapse-effecten die aansluiten bij je visie

Verbeter beelden direct: Pas een breed bereik aan esthetische filters toe om de toon, kleur en helderheid aan te passen voor een gepolijste, professionele uitstraling

Voeg creatieve effecten toe: Gebruik speciale effecten zoals split-screen, humoristische, dromerige overlays en party-effecten om uw content te laten opvallen

Limieten van CapCut

De gratis versie van CapCut plaatst een watermerk op video's, dat alleen kan worden verwijderd met een premium abonnement

Prijzen van CapCut

7 dagen gratis proefversie

Pro: $ 9,99 per maand

CapCut-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: Slecht presterende teams gebruiken vier keer vaker meer dan 15 tools, terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te limiet tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één-app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en telefoongesprekken samen op één platform, voltooid met AI-aangedreven werkstroom. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, geeft werk zichtbaarheid en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

💡 Pro-tip: Weet u niet zeker hoe u voor avatars op het scherm moet schrijven? Deze gratis sjablonen voor het schrijven van content kunnen u helpen bij het opstellen van duidelijke, boeiende scripts, met name voor veelgestelde vragen, productdemo's en trainingsvideo's.

6. HeyGen (het beste voor het maken van video's met levensechte AI-avatars)

via HeyGen

HeyGen, oorspronkelijk gelanceerd onder de naam Surreal, is een tool voor het aanmaken van video's. Met AI Avatar Creation kunt u kiezen uit meer dan 300 avatars die een bereik aan etnische achtergronden, leeftijden en stijlen vertegenwoordigen. Voer uw script in en de avatar spreekt voor u met levensechte lipsynchronisatie.

U kunt ook werken met stilstaande of bewegende avatars voor aankondigingen, trainingen, klantcommunicatie en advertenties. De Avatar IV-functie gaat nog een stap verder door u de mogelijkheid te bieden een foto en een script of spraakfragment te uploaden om een aangepaste avatar te genereren die eruitziet en klinkt als u.

En als het tijd is om de laatste hand te leggen aan uw video, biedt de Bewerking Studio u alle tools die u nodig hebt om uw video te perfectioneren met tekst, achtergronden en effecten.

De beste functies van HeyGen

Prompt anything: Zet veelgestelde vragen, productdocument of aangepaste scripts om in boeiende video-content met AI-avatars

pas aangepaste avatars met onbeperkte looks:* Verander de outfits, achtergronden en poses van de avatars zodat ze perfect bij uw merk of boodschap passen

betrek uw publiek met uitdrukkingen*: Kies uit uitdrukkingen zoals professioneel, serieus of luchtig om de juiste toon in te stellen

Limieten van HeyGen

De stem van de avatar kan soms onnatuurlijk aanvoelen, vooral wanneer complexe emoties in langere zinnen worden uitgedrukt

Prijzen van HeyGen

Free Forever

Maker: $29 per maand

Team: $39 per lid/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

HeyGen-beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (830+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over HeyGen?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het geweldig hoe intuïtief en beginnersvriendelijk HeyGen is! Ik heb drie avatars in verschillende instellingen gemaakt voor mijn video-project voor de universiteit, en ze zagen er allemaal professioneel uit. De lipsynchronisatie is geweldig en hielp me om ideeën in het Engels duidelijker uit te drukken dan ik zelf zou kunnen. De avatars voelen natuurlijk aan en de aangepaste mogelijkheden zijn uitstekend, van het verwijderen van de achtergrond tot het veranderen van outfits. Het is alsof je een persoonlijke presentator op afroep hebt!

Ik vind het geweldig hoe intuïtief en beginnersvriendelijk HeyGen is! Ik heb drie avatars in verschillende instellingen gemaakt voor mijn video-project voor de universiteit, en ze zagen er allemaal professioneel uit. De lipsynchronisatie is geweldig en hielp me om ideeën in het Engels duidelijker uit te drukken dan ik zelf zou kunnen. De avatars voelen natuurlijk aan en de aangepaste mogelijkheden zijn uitstekend, van het verwijderen van de achtergrond tot het veranderen van outfits. Het is alsof je een persoonlijke presentator op afroep hebt!

7. Synthesia (het beste voor gelokaliseerde video-content met aangepaste stem en avatar)

via Synthesia

Synthesia is een door AI aangestuurd platform voor het aanmaken van video's waarmee gebruikers video's van professionele kwaliteit kunnen produceren zonder dat ze camera's, microfoons of acteurs nodig hebben.

Typ uw onderwerp, doelstellingen en de toon die u nastreeft, en de AI-scriptgenerator van Synthesia schrijft het script voor u. Zodra het script klaar is, kunt u kiezen uit een breed bereik van meer dan 230 AI-avatars die verschillende achtergronden en stijlen vertegenwoordigen.

Met Synthesia kunt u vanaf nul video's maken met behulp van AI-avatars die in meer dan 140 talen kunnen spreken – zonder dat u hoeft te filmen, bewerking of een productieteam nodig hebt. Als u meertalige trainings-, marketing- of informatieve video's wilt maken zonder een volledig team, is dit een goed alternatief voor Veed.io.

Veed.io richt zich daarentegen op de bewerking van bestaande beelden en biedt tools voor het knippen, ondertitelen en toevoegen van effecten. De ene bouwt video's met AI, de andere verbetert wat je al hebt opgenomen.

De beste functies van Synthesia

*evalueer de effectiviteit van content: Meet het aantal weergaven, drop-off points en engagement rates om de effectiviteit van content te evalueren

Stroomlijn samenwerking: bewerk scripts en video's samen met uw teamgenoten, deel feedback via opmerkingen en beheer projectversies in één werkruimte

Zorg voor een nauwkeurige uitspraak: Geef met 'Diction' de klemtoon op lettergrepen en fonetische aanpassingen aan om ervoor te zorgen dat namen, termen en accenten nauwkeurig klinken

Limieten van Synthesia

De integratie kan een beetje met limiet zijn. Er zijn nog niet veel native verbindingen met LMS-platforms, clouddrives of tools zoals Asana en Jira, dus je zult vooral afhankelijk zijn van export en import

Prijzen van Synthesia

Gratis AI video pagina

Starter: $ 29 per maand

Maker: $ 89 per maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Synthesia-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Synthesia?

Een recensie op Capterra zegt:

Het afgelopen jaar heeft Synthesia meerdere updates uitgebracht die de gebruikerservaring zo eenvoudig mogelijk maken, waaruit blijkt dat ze feedback van hun gebruikers ter harte nemen en implementeren.

Het afgelopen jaar heeft Synthesia meerdere updates uitgebracht die de gebruikerservaring zo eenvoudig mogelijk maken, waaruit blijkt dat ze feedback van hun gebruikers ter harte nemen en implementeren.

8. Colossyan Maker (het beste voor het omzetten van documenten en dia's in video-lessen)

via Colossyan Maker

Colossyan Creator helpt je bij het converteren van pdf's en PowerPoint-presentaties naar gepolijste video-formaten en bespaart je tijd terwijl je de manier waarop je informatie presenteert naar een hoger niveau tilt. Met de integratie van schermopname kun je ook acties op het scherm rechtstreeks binnen het platform vastleggen. Dit maakt de tool geschikt voor tutorials of productvideo's die stap-voor-stap beelden vereisen.

Om uw video's dynamischer te maken, kunt u meerdere avatars toevoegen in scenario-gebaseerde gesprekken en levensechte dialogen creëren die de betrokkenheid van de kijker vergroten. En met brand kit-tools kunt u uw video's eenvoudig consistent houden door uw logo, lettertypen en kleuren toe te passen in elk project.

De beste functies van Colossyan Maker

Gebruik de AI-scriptassistent: Gebruik GPT-3 om uw script te verfijnen, ideeën te genereren en de grammatica in elke belangrijke taal te verbeteren met een eenvoudige toetsenbordcommando

Verhoog de interactie met weergave: Maak uw video's boeiender door meerdere Side View AI-avatars als functie te gebruiken die gesprekken voeren om een verhaal te vertellen

Maak wereldwijde content: Produceer video's in meer dan 70 talen, met verschillende accenten en stemmen, door eenvoudig van taal te wisselen in de AI-video-editor

Limieten van Colossyan Maker

Op dit moment kunnen merkelementen zoals kleuren en logo's alleen worden toegevoegd in het postproductieproces. Je hebt niet de mogelijkheid om ze vooraf in te stellen en als sjablonen te gebruiken

Prijzen van Colossyan Maker

Gratis abonnement

Starter: $ 27/maand

Business: $ 88/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Colossyan Creator

G2: 4,6/5 (470+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Colossyan Maker?

Een G2-recensie zegt:

Colossyan is een indrukwekkende, door AI aangestuurde tool voor het aanmaken van video's, waarmee je eenvoudig professioneel ogende content kunt genereren zonder dat je daarvoor uitgebreide bewerkingsvaardigheden nodig hebt. De AI-avatars zijn realistisch en de tekst-naar-spraakfunctie werkt soepel met een verscheidenheid aan stemopties.

Colossyan is een indrukwekkende AI-aangedreven tool voor het aanmaken van video's waarmee je eenvoudig professioneel ogende content kunt genereren zonder dat je daarvoor uitgebreide bewerkingsvaardigheden nodig hebt. De AI-avatars zijn realistisch en de tekst-naar-spraakfunctie werkt soepel met een verscheidenheid aan stemopties.

9. Camtasia (het beste voor gedetailleerde schermopnames en educatieve content)

via Camtasia

Camtasia is een desktopapplicatie voor schermopnames en video-bewerking. Het is beschikbaar voor Windows- en macOS-platforms en wordt gebruikt om tutorials, trainingsmateriaal en presentaties te maken. Met deze tool kunnen gebruikers tegelijkertijd hun scherm, webcam, microfoon en systeemaudio opnemen. De op een tijdlijn gebaseerde editor ondersteunt het bijsnijden, toevoegen van callouts, overgangen, bijschriften en cursoreffecten.

Veed.io daarentegen is een browsergebaseerde video-editor die zich richt op de bewerking van bestaande beelden en tools biedt zoals knippen, ondertitels en effecten. Camtasia is handig voor het maken van instructieve content op basis van schermopnames, terwijl Veed.io geschikt is voor snelle bewerkingen van vooraf opgenomen video's, met name voor sociale media.

De beste functies van Camtasia

Lagen met multitrack-tijdlijn: Organiseer en combineer eenvoudig media, audio en effecten op meerdere tracks om complexe video-bewerkingen te creëren met volledige flexibiliteit

Exporteer in meerdere formaten: Kies uit verschillende formaten en deel uw video's rechtstreeks op platforms zoals YouTube, Vimeo of Google Drive voor eenvoudige verdeling

Benadruk met slimme focus- en zoomtools: Gebruik de zoom- en panfuncties om sleutelgebieden op het scherm te benadrukken en de aandacht van uw publiek op cruciale details te houden tijdens complexe demonstraties

Limieten van Camtasia

De tool voor het verwijderen van achtergronden heeft moeite om zuivere resultaten te leveren, zelfs met een groen scherm

Prijzen van Camtasia

Essentials: $ 14,99/maand

Creëren: $ 20,75/maand

Pro: $ 41,58/maand

Camtasia-beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 1550 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Camtasia?

Een recensie op G2 zegt:

Ik gebruik Camtasia sinds 2013 en het was het beste programma voor screencast-video's. Het heeft alles wat je nodig hebt om je scherm, webcam en geluid op te nemen en heeft ook een ingebouwde niet-lineaire editor.

Ik gebruik Camtasia sinds 2013 en het was het beste programma voor screencast-video's. Het heeft alles wat je nodig hebt om je scherm, webcam en geluid op te nemen en heeft ook een ingebouwde niet-lineaire editor.

10. Simplified (het beste voor het snel maken van video's die klaar zijn voor sociale media)

via Simplified

Simplified is een AI-platform voor contentaanmaken dat tools voor AI-schrijven, grafisch ontwerp, video-bewerking en socialemediamanagement integreert in één interface.

Het alternatief voor Veed.io bevat ook video-bewerkingsfuncties en een socialemediaplanner om content te plannen en te publiceren op meerdere kanalen.

De AI-knipfunctie van Simplified zet automatisch belangrijke momenten uit uw beeldmateriaal om in korte clips, geschikt voor verschillende soorten content op sociale media. Bovendien maakt de automatische ondertitelgenerator het toevoegen van ondertitels in meerdere talen eenvoudig.

Vereenvoudigde beste functies

Viraliteitsscore: Krijg een prestatiestatistiek voor uw video en houd bij hoe boeiend en effectief uw content is

Magic Resizer: Pas uw video automatisch aan verschillende socialemediaformaten aan en zorg voor een optimale presentatie op verschillende platforms

Automatische sprekerherkenning: Identificeer en scheid automatisch verschillende sprekers in uw video voor bewerking en beheer audiotracks eenvoudig

Vereenvoudigde limieten

De tool bevat geen geavanceerde audiofuncties die worden ondersteund, zoals ondersteuning voor meerdere tracks, nauwkeurige mixregelaars of effectieve ruisonderdrukking

Vereenvoudigde prijsstelling

Free

Eén: $29/maand

Business: $79/maand

Groei: $ 119/maand

*onderneming: Aangepaste prijzen

Vereenvoudigde beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Simplified?

Een recensie op Capterra zegt:

Het is een AI-gestuurde tool die dient als een alles-in-één oplossing voor het aanmaken van content voor sociale media. Hiermee kan ik moeiteloos scripts opstellen, deze omzetten in verschillende formaten die geschikt zijn voor verschillende platforms, afbeeldingen genereren, thumbnails ontwerpen en zelfs gemakkelijk posts plannen.

Het is een AI-gestuurde tool die dient als een alles-in-één oplossing voor het aanmaken van content voor sociale media. Hiermee kan ik moeiteloos scripts opstellen, deze omzetten in verschillende formaten die geschikt zijn voor verschillende platforms, afbeeldingen genereren, thumbnails ontwerpen en zelfs gemakkelijk posts plannen.

Neem de controle over uw video-bewerking van begin tot eind met ClickUp

Veed.io en zijn alternatieven helpen je op weg. Als je alleen op zoek bent naar een standalone bewerking, werken ze prima.

Hun limiet is dat ze de structuur en flexibiliteit missen om uw projecten van begin tot eind te beheren.

U hebt een geavanceerde tool nodig met functies die elke fase van uw video-content-aanmaakproces ondersteunen, inclusief video-bewerking. Dat is waar ClickUp zich onderscheidt.

Met functies zoals Docs voor het schrijven van scripts en het plannen van content, Whiteboards voor het visueel in kaart brengen van ideeën, ClickUp Brain voor het genereren van content met AI en Clips voor het eenvoudig opnemen en delen van korte video-updates, biedt ClickUp u één platform voor elke stap van uw proces.

Probeer ClickUp gratis om verder te gaan dan basisbewerkingen en gebruik te maken van een krachtigere, alles-in-één werkruimte.