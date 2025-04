Hoe korte termijn doelen stellen en bereiken (+voorbeelden)

Serena Williams ooit gezegd ,

Mijn droom was om de beste tennisspeler ter wereld te worden.

Serena Williams, Tennisster

Ze begon ernaar toe te werken toen ze drie jaar oud was. Tegen de tijd dat ze dat doel bereikte, was ze al in de 20.

Het bereiken van een langetermijndoel, zoals nummer 1 worden op de wereldranglijst, een business opstarten of een meester worden in een bepaalde vaardigheid, is geen eenvoudige lineaire reis. Het bestaat uit honderden kortetermijndoelen die in de loop van de tijd bij elkaar optellen.

Om je doelen op lange termijn bij te houden, heb je doelen op korte en middellange termijn nodig die zich opstapelen. Of je nu een grote droom hebt of gewoon vandaag je best mogelijke leven wilt leiden, hier zijn enkele kortetermijndoelen die je op weg zullen helpen.

**Wat zijn doelen voor de korte termijn?

Definitie van doelen op korte termijn

Kortetermijndoelen zijn doelen die je in een kortere periode wilt bereiken, meestal in een dag, week, maand of in de nabije toekomst. Ze zijn:

Simpel : Kortetermijndoelen zijn meestal klein en kunnen snel Voltooid worden

: Kortetermijndoelen zijn meestal klein en kunnen snel Voltooid worden Inclusief : Vaak dragen kortetermijndoelen bij aan het bereiken van langetermijndoelen

: Vaak dragen kortetermijndoelen bij aan het bereiken van langetermijndoelen Gericht : Onmiddellijke prioriteiten of kleinere mijlpalen in de reis naar je langetermijnambities

: Onmiddellijke prioriteiten of kleinere mijlpalen in de reis naar je langetermijnambities Geperkt: Hebben een gesloten einde met een minimale reikwijdte

Verschil tussen doelen op korte en lange termijn

Laten we een eenvoudig voorbeeld nemen. Als het je doel op lange termijn is om een coachingsbusiness op te starten, dan is je doelen op middellange termijn zouden zijn:

Gecertificeerd worden

Een persoonlijk merk/website lanceren

Een netwerk op LinkedIn opbouwen

Kaders en sjablonen creëren

Van daaruit zouden je doelen op korte termijn zijn om:

Elke dag 2 uur studeren voor het certificeringsexamen

20 sessies van een uur coachen

Twee keer per week posten op LinkedIn

Zoals je ziet, helpen kortetermijndoelen om je langetermijndoelen op te splitsen in haalbare, beheersbare, hapklare componenten. Het belangrijkste verschil tussen korte versus lange termijn doelen is het tijdsbestek en de reikwijdte. Maar er is meer.

Parameter Doelen op korte termijn Doelen op lange termijn Tijdlijn Meestal dag, week of maand Meestal 1-5 jaar Focus: onmiddellijke taken: complexe en ambitieuze ondernemingen Inspanning: minimaal en onmiddellijk; maximaal en consistent Uitkomsten Klein en incrementeel Groot en transformationeel Omvang: meestal een individu of kleine teams. Meestal grotere teams

Verschillen tussen korte- en langetermijndoelen

Het belang van het instellen van korte-termijn doelen

Als je het gevoel hebt dat je al veel te doen hebt zonder je zorgen te hoeven maken over nog een set doelen, dan begrijpen we dat. Tussen werk, hobby's, relaties, sociaal leven, training, geestelijke gezondheid en maatschappelijke betrokkenheid is er voor iedereen al veel te doen.

In plaats van een nieuwe bron van druk te zijn, kunnen kortetermijndoelen een geweldige manier zijn om te organiseren en te prioriteren wat je wilt in het leven. Dit is hoe.

Beheersbaarheid

Kortetermijndoelen helpen je om je langetermijnabonnementen te beheren. Heb je een pensioenfonds nodig? Investeer elke maand kleine bedragen. Droomt u ervan een standupcomic te worden? Treed elke week op bij een open mic. Wil je afvallen? Loop elke dag een mijl.

Doelen op korte termijn maken je verre ambities op lange termijn beheersbaar en controleerbaar. Ze voorkomen overweldiging, besluitverlamming en andere psychologische barrières.

Momentum opbouwen

Doelen op korte termijn helpen je om de vruchten van je inspanningen te plukken. Als je je kortetermijndoelen consequent bereikt, bouw je vertrouwen en motivatie op om nog meer te doen. Dit creëert momentum.

Als het je doel voor dit jaar is om je eerste roman te schrijven, dan zou je kortetermijndoel zijn om elke dag twee pagina's of één hoofdstuk te schrijven. Als je hier een gewoonte van maakt, zul je meer kunnen schrijven en misschien zelfs je doel eerder voltooien.

Gericht blijven

Doelen op korte termijn voorkomen dat je wordt afgeleid tijdens het uitvoeren van de Taak. Door een groter doel op te splitsen in kleinere brokken, kun je bovenop de taken blijven zonder je (voorlopig) zorgen te maken over het grotere geheel.

Laten we zeggen dat je een ontwikkelaar bent die een product aan het bouwen is. Door het op te splitsen in kleine functies, kun je kortetermijndoelen stellen en je richten op het coderen in plaats van afgeleid te worden door feedback van gebruikers of verzoeken van ontwerpers.

Bijhouden van voortgang

Kortetermijndoelen zijn de mijlpalen op je routekaart naar langetermijndoelen. Ze helpen om de voortgang te evalueren, overwinningen te vieren, problemen te identificeren en zo nodig aanpassingen te maken.

Ik hoop dat dit je overtuigd heeft om zelf aan de slag te gaan met de instelling van kortetermijndoelen. Hier is een uitgebreide reeks inspirerende voorbeelden voor je.

Voorbeelden van doelen op korte termijn

Je kunt kortetermijndoelen stellen voor zo ongeveer alles wat je wilt bereiken in elke dimensie van je leven. In dit gedeelte splitsen we de doelen die je kunt stellen voor het leesgemak op in verschillende categorieën.

Carrière-gerelateerde doelen op korte termijn

Of je nu een freelancer bent, aan het begin van je carrière staat of een leider bent, kortetermijndoelen kunnen de stappen duidelijk maken naar de positie die je ambieert. Probeer het volgende als leidraad.

1. Ontwikkel een nieuwe vaardigheid

In de wereld van technologie en AI moet iedereen zich voortdurend bijscholen. Gebruik een kortetermijndoel om je te helpen nieuwe professionele vaardigheden te leren, te oefenen met een nieuwe tool of je bestaande vaardigheden bij te werken.

Doel: In vier weken een machine learning-applicatie leren coderen met Python.

2. Maak een persoonlijke website

Veel carrièregroei gebeurt tegenwoordig via netwerken. Naarmate je hoger op de ladder komt, moet je vindbaar zijn voor potentiële werkgevers, headhunters of medewerkers. Een persoonlijke website is een goed startpunt.

Doel: Maak in twee weken een eenvoudige persoonlijke website op Notion of Squarespace met een basisprofiel en contactgegevens.

3. Professioneel netwerk uitbreiden

De volgende stap in personal branding is het hebben van een breed en betrokken professioneel netwerk. Je kunt dit behandelen als een doel op zowel korte als middellange termijn, afhankelijk van hoe diep je wilt gaan. Enkele doelen die je op korte termijn kunt stellen zijn:

Update je LinkedIn profiel met de laatste informatie tegen het einde van de week

Post twee keer per week op LinkedIn

Kom elke maand naar twee offline gebeurtenissen om te netwerken

4. Vraag regelmatig feedback

Professionele groei vereist regelmatige en constructieve feedback van degenen met wie we werken. Maak er een gewoonte van om feedback te verzamelen door kortetermijndoelen te stellen.

Doel: Plan maandelijkse 1-op-1 vergaderingen met de manager die rapporteert en de manager op overloopniveau om feedback te verzamelen.

5. Productief zijn

Meer dan 50% van de werknemers zei dat ze zich niet productief voelen op het werk constateert McKinsey. Dit komt vooral doordat het moderne werk wordt bedolven onder afleidingen. Te veel vergaderingen, Slack berichten, e-mails en andere hulpmiddelen nemen tijd weg om te doen wat werknemers geacht worden te doen.

Om deze uitdaging te overwinnen, moet je jezelf op korte termijn doelen voor productiviteit zoals:

Beperk vergaderingen tot minder dan 90 minuten per dag

Besteed minstens vier uur per dag aan kernwerk, zoals coderen, schrijven, enz.

Routines voor het begin en het einde van de dag instellen en voltooien

6. Zoek mentorschap

Op een bepaald punt in je carrière loop je waarschijnlijk vast. Een goede mentor kan de obstakels uit de weg ruimen en je pad effenen.

**Doel: Zoek een mentor, bespreek doelen en laat je ondersteunen. Plan tweemaandelijkse vergaderingen met hem/haar.

7. Beter worden in spreken in het openbaar

Bij spreken in het openbaar denken mensen vaak aan het toespreken van grote groepen of het houden van een toespraak. Dat hoeft niet zo te zijn. Goed spreken in het openbaar komt van pas bij het motiveren van je team of het omgaan met een familiecrisis.

Doel:

Leer presentatievaardigheden via een online cursus of een communicatiecoach

Word vrijwilliger en spreek op drie gebeurtenissen in het bedrijf

Schrijf je in voor conferenties en presenteer voor kleine groepen

Korte termijn doelen voor persoonlijke ontwikkeling

Yi Tay, de ex-CEO van Reka AI, heeft onlangs een blogbericht gepubliceerd waarin hij uitlegt waarom hij terugkeert naar Google. Daarin zegt hij iets dat de meesten van ons ervaren, maar niet verwoorden.

Om met zoveel dingen tegelijk te jongleren, eisten mijn fysieke en mentale gezondheid een grote tol en mijn lichaam verschaalde met 15 KG vet door de intensiteit en ongezonde levensstijl.

Yi Tay, Onderzoekswetenschapper, Google Deep Mind

Ons persoonlijke en professionele leven zijn zo nauw met elkaar verweven dat het een het ander beïnvloedt. Dus, instelling persoonlijke doelen helpt bij het behouden van een gezonde balans tussen werk en privé.

8. Bouw gezonde gewoonten op

Veel dingen in je persoonlijke leven kunnen in deze categorie kortetermijndoelen worden ondergebracht. Kies dus wat het beste bij je past.

Doelen:

Doe vijf keer per week 30 minuten aan krachttraining

Verminder koolhydraten in je maaltijden en vervang ze door eiwitten

Drink elke dag acht glazen water

Maak elke dag 20 minuten een wandeling in een park in de buurt

Neem zeven uur slaap

9. Creëer routines

Mensen zijn gewoontedieren. Wat we regelmatig doen vormt de manier waarop we denken en wie we worden. Of je ze nu actief koestert of niet, je vormt bepaalde gewoonten en houdt ze vol totdat er iets verandert.

Je kunt je gewoonten dus net zo goed doordacht en doelgericht aanpakken door doelen op korte termijn te stellen.

Maak je bed op zodra je wakker wordt

Journaliseer elke dag 20 minuten

Doe een gebed, meditatie, lezing of mindfulnessoefening

Sluit de dag af door ten minste 60 minuten voor het slapengaan geen beeldschermen meer te gebruiken

10. Zorg voor een sociaal leven

Het is misschien ongebruikelijk om doelen te stellen voor je sociale leven. Het hoort spontaan te gebeuren, toch? Maar heb je ooit het gevoel gehad dat het dagen geleden is dat je een vriend(in) hebt gesproken? Vermijd dit door kortetermijndoelen te stellen voor je sociale leven.

Elke vrijdag na het werk met vrienden afspreken

Elke maand een spelletje spelen of een film kijken met een vriend(in)

Stuur elk weekend een tekst of bel een vriend(in)

Bezoek elke maand uitgebreide familie

11. Minimaliseer sociale media

Het is vaak makkelijker om door Instagram te scrollen en een bericht te 'liken' dan om de telefoon te pakken en iemand te bellen. Sociaal netwerken is echter niet genoeg om zinvolle verbindingen te creëren.

Stel kortetermijndoelen om je sociale mediagebruik te minimaliseren, die vervolgens kunnen uitgroeien tot gezonde digitale gewoonten op de lange termijn.

Beperk het gebruik van Instagram tot 20 minuten per dag

Gebruik sociale media niet tot twee uur na het wakker worden

Neem 30 dagen lang een digitale detox

12. Ruim je leven op

Hoe georganiseerd je ook bent, rommel stapelt zich ongemerkt op. Het helpt dus om vaak doelen te stellen om je leven op te ruimen. Dit kan bijvoorbeeld zijn:

Dingen wegdoen (kleding, kantoorbenodigdheden, enz.) die je drie maanden niet hebt gebruikt

Alle spullen terug in hun doos stoppen

Opruimen van de desktop, downloads en andere veelgebruikte mappen op je computer

Documenten, rekeningen, enz. sorteren en archiveren

Uitschrijven van onnodige e-mail

13. Lees verder

A recent onderzoek wees uit dat 23% van de Amerikaanse volwassenen een jaar lang geen boek heeft gelezen! Degenen die nog wel lezen zijn lezen minder . Dus, als je bent teruggevallen in je lezen, niet zweten. Begin opnieuw.

Doel: Lees elke dag vijf pagina's voordat je naar bed gaat (maak je geen zorgen of het een fysiek boek, ebook of luisterboek is. Lezen is lezen)

14. Oefen met koken

Een belangrijk onderdeel van gezond zijn is om thuis te koken en als gezin te eten. Het helpt ook om precies te weten wat je in je lichaam stopt en hoe je je daarna voelt. Dus waarom zou je geen korte-termijn doelen stellen met betrekking tot koken?

Doel: Vijf dagen per week minstens één maaltijd per dag thuis koken. (Afhankelijk van hoe snel je dit ritme te pakken hebt, kun je het doel verhogen).

15. Vrijwilliger

Als het leven te snel gaat, is vrijwilligerswerk een geweldige manier om het rustiger aan te doen en activiteiten te ontdekken die je meer betekenis en doel geven.

**Doel: Elke zondag twee uur vrijwilligerswerk doen bij de kattenopvang in de buurt.

16. Een marathon lopen

Technisch gezien is het lopen van een marathon een doel op lange termijn. Maar om daar te komen, kun je een aantal kortetermijndoelen stellen:

Elke dag 30 minuten joggen

Elke week of twee weken vijf minuten meer joggen

De juiste uitrusting vinden om het marathonlopen te ondersteunen

17. Stap uit je comfortzone

Is er iets dat je al lang wilt doen, maar waar je nooit de moed voor hebt gevonden? Dan is dit een goed moment.

Stel doelen zoals zwaardere gewichten heffen, een kilometer langer lopen dan normaal of eindelijk die bungeejump wagen.

Financiële doelen op korte termijn

De beste manier om meer geld te hebben is om goed om te gaan met wat je hebt. Met financiële kortetermijndoelen kun je back-up opbouwen, je rijkdom vergroten en je geld goed beheren.

18. Start een regenachtige dag fonds

De eerste stap in financiële abonnementen is het hebben van een goed noodfonds. Dit helpt je niet alleen in noodsituaties, maar geeft je ook het vertrouwen om risicovollere investeringen te doen met de rest van het geld.

**Doel: Wijs $200 per maand toe aan een noodfonds totdat je $3000 hebt.

19. Maak een maandelijks budget

Weet waar je geld naartoe gaat, minimaliseer verspilling en geef uit waar het belangrijk is met een duidelijk en bruikbaar budget.

Doel: Maak een uitgebreid maandelijks budget op de eerste dag van elke maand. Controleer afwijkingen van het budget en pas het abonnement voor de volgende maand hierop aan.

20. Beheer uw persoonlijke financiën

Het is tegenwoordig makkelijk om geld uit te geven. Winkelen met één klik, tikken en betalen, nu kopen, later betalen, enz. maken impulsief winkelen gemakkelijker en aantrekkelijker. De enige manier om bewust geld uit te geven is door je persoonlijke financiën goed te beheren.

Doelen:

Onderzoek boekhoudsoftware

Meld u aan voor een programma dat uw persoonlijke financiën beheert op de manier die u wilt

Regels instellen voor uitgaven, zoals online winkelen beperken tot minder dan $100

Rapportages en notificaties instellen om ervoor te zorgen dat u uw eigen regels niet overtreedt

21. Begin met beleggen

Het is nooit te vroeg of te laat om te beginnen met beleggen. Binnen de financiële doelen op korte termijn zijn investeringsabonnementen misschien wel het belangrijkst omdat de waarde van de juiste investeringen exponentieel kan toenemen.

Doelen:

Zet 10% van je maandelijkse inkomen opzij voor investeringen

Diversifieer je portfolio door 40% toe te wijzen aan schuldfondsen, 30% aan aandelen, enz.

Verhoog het geïnvesteerde bedrag elk jaar met 10%

Creëer extra investeringen voor korte termijn abonnementen zoals reizen of het kopen van een nieuwe auto

22. Betaal uw schulden vooraf

Leningen zoals een hypotheek of een studielening bieden mogelijkheden voor vervroegde aflossing. Maak daar gebruik van en betaal je schulden zo snel mogelijk af.

Doel: Elke maand $150 extra betalen aan schulden op kredietkaarten.

23. Verspillende uitgaven elimineren

Heb je een abonnement op een tijdschrift dat je nooit gebruikt? Blijf je verzekeringen betalen voor een apparaat dat je niet meer bezit? Het elimineren van dergelijke verkwistende uitgaven heeft een financieel opruimdoel nodig.

Doel: Identificeer en elimineer verspillende uitgaven elk kwartaal. Zet het bespaarde geld op een aparte spaarrekening voor later gebruik.

24. Krediet verbeteren

Een goede kredietscore kan op lange termijn financieel voordeel opleveren in de vorm van lagere rentepercentages, gemakkelijke toegang tot leningen, enz. Iedereen moet korte termijn doelen stellen om zijn kredietscore te verbeteren door:

Alle rekeningen op tijd te betalen

Blijf ruim binnen de limiet van het krediet op elke kaart

Om de zes maanden je kredietrapport te controleren en ervoor te zorgen dat je onjuiste transacties of kosten betwist

Doelen op korte termijn voor studenten

Hoewel de bovenstaande doelen algemeen en breed toepasbaar zijn, dekken ze niet specifieke levensfasen, zoals de universiteit. Hier zijn enkele kortetermijndoelen voor studenten.

25. Voltooi alle opdrachten op tijd

Als je het type bent dat tot diep in de nacht doorwerkt op de dag dat de opdracht af moet zijn, dan is dit een nuttig doel.

Doel: De weekopdracht twee dagen voor de deadline afmaken en inleveren.

26. Cijfers verbeteren

Om je studieprestaties op de lange termijn te verbeteren, moet je je cijfers op de korte termijn verbeteren. Nog te doen, probeer het volgende:

Bestudeer alle lessen op de dag dat ze werden gegeven (en stel het niet uit tot de dag voor het examen)

Geef jezelf proefexamens om je leerresultaten te evalueren

Voltooi alle opdrachten op tijd

Slaap goed voor de dag van het examen

27. Allround uitmuntendheid bereiken

Onderwijs draait niet alleen om cijfers, maar ook om de ervaring van het onderwijs. Mis dus geen buitenschoolse activiteiten.

Stel doelen om elk weekend een uur lang deel te nemen aan een club of een sportactiviteit.

28. Vrijwilliger

Een ander aspect van allround ontwikkeling is om ervaring op te doen met vrijwilligerswerk. Stel doelen om in het weekend een plaatselijk goed doel te helpen.

Dit hoeft niet ter plaatse te zijn. Vrijwilligerswerk kan ook op afstand of vanuit huis worden gedaan, zoals het aanleren van een vaardigheid in een online klas, mensen helpen met het updaten van hun website of e-mails beantwoorden met loopbaanadvies.

29. Bereid je voor op een carrière

De universiteit is ook het moment om jezelf klaar te stomen voor de professionele wereld. Begin dus met doelen op korte termijn, zoals:

Maak een cv met je professionele stamboom

Bouw een portfolio met persoonlijke projecten om je vaardigheden te laten zien

Word lid van professionele netwerkgroepen om verbindingen op te bouwen

Leiderschapservaring opdoen door het managen van projecten of gebeurtenissen op de universiteit

Doe stage-ervaring op

30. Gedragsvaardigheden ontwikkelen

In het onderwijs op de universiteit worden vaak niet direct de gedragsvaardigheden aangeleerd die nodig zijn op de werkplek, zoals communicatie, problemen oplossen, samenwerken, weerbaarheid, conflicten oplossen, feedback geven/aannemen, enz.

Doel: Benader een mentor om inzicht te krijgen in de gedragsvaardigheden die nodig zijn om uit te blinken op het werk. Maak een stap-voor-stap aanpak om ze te ontwikkelen.

Bonus: Bekijk andere SMART doelen voor studenten om je te helpen gemotiveerd te blijven.

Korte-termijn doelen voor jonge professionals

Alleen al in de VS kwamen er in 2024 miljoenen banen bij, waardoor jonge professionals kansen kregen om hun carrière een kickstart te geven. Om goed te gedijen in je nieuwe rollen en te groeien in je carrière, zullen deze kortetermijndoelen je helpen.

31. Abonneer je op je werkdag

Creëer een routine om ervoor te zorgen dat je een effectief abonnement hebt op je werkdag. Voor een kenniswerker bestaat een typische dag uit het controleren van e-mails, reageren op instant messages, deelnemen aan vergaderingen en samenwerken met collega's naast het voltooien van hun individuele taken.

Doel: De dag zo plannen dat de belangrijke Taken worden Voltooid in overeenstemming met uw doelen van het team . Je zou zelfs technieken als kalender blokken of Pomodoro kunnen gebruiken om dingen Nog te doen.

32. Verbeter professionele communicatie

Vandaag de dag bestaat het meeste werk uit communiceren met elkaar, of dat nu via e-mails, presentaties, vergaderingen, memo's of brainstormsessies is. Probeer daarom uw communicatie te verbeteren met doelen als:

Kortere, duidelijkere e-mails schrijven

Uitgebreide instructies/vereisten schrijven voor collega's

Oefen met het schrijven van notulen van vergaderingen om actiepunten beter te beheren

33. Ontwikkel besluitvormingsvaardigheden

Professionals in het begin van hun carrière, vooral bij starters en kleine bedrijven, moeten een aantal belangrijke beslissingen nemen.

Om ze goed te nemen, moet je kortetermijndoelen stellen om besluitvormingskaders te creëren. Begrijp risicobeoordeling, best practices, onbekende onbekenden enz.

Houd bronnen zoals ClickUp's kaderdocument voor besluitvorming handig.

34. Maak een persoonlijk ontwikkelingsplan

Vorm je carrière zoals jij dat wilt met een uitgebreid maar flexibel abonnement. Maak persoonlijke ontwikkelingsdoelen om:

Vijf sleutelgebieden voor groei te identificeren

Een lijst te maken en uitvoerbare stappen te nemen om voortgang te boeken op elk gebied

De voortgang te bespreken met de manager en feedback te krijgen

Te begrijpen wat er nodig is om promotie te krijgen en deze vaardigheden te verwerven

Pleiten voor promotie

35. Werk en privé in balans brengen

Stel korte- en middellangetermijndoelen om werk en privé in balans te houden. Stel doelen zoals:

Ontwerp je werkdag op een manier die het beste past bij je levenssituatie

Controleer geen e-mails of chatten op kantoor na 18.00 uur

Houd het weekend volledig vrij voor persoonlijke voeding

Neem de 3 weken verlof waar je recht op hebt

36. Leer nee te zeggen

Professionals in het begin van hun carrière zijn vooral huiverig om nee te zeggen uit angst om iets te missen of zelfs een berisping te krijgen. Maar nee zeggen is een cruciaal onderdeel van productiviteit.

Leer om alle taken of verzoeken af te wijzen die buiten je prioriteiten of verantwoordelijkheden vallen.

37. Onderhandelen over een salarisverhoging

Voor een goede professionele ontwikkeling heb je ook onderhandelingsvaardigheden nodig. Het vermogen om je zaak zelfverzekerd te presenteren en te onderhandelen over je vergoeding of voordelen is een sleutelvaardigheid.

Doel: Je zaak voor een loonsverhoging opbouwen vóór de volgende beoordeling. Leer te onderhandelen over de loonsverhoging die je wenst.

Bonus: Bekijk andere professionele doelen voor werk .

Doelen op korte termijn voor managers

Managen is geen aangeboren vaardigheid. Het wordt langzaam en nauwgezet aangeleerd. Om een betere manager te worden, moet je tijd en energie steken in het leren hoe je er een bent.

38. Leer manager te zijn

Begin met lezen management boeken om te begrijpen wat leiderschap is en wat er van je verwacht wordt. Neem lessen en kaders uit deze boeken op in uw dagelijkse Taken. Evalueer en optimaliseer terwijl je bezig bent.

Doel: Lees 10 managementboeken in één kwartaal.

39. Feedback vragen

Feedback wordt meestal van bovenaf gegeven, wat betekent dat managers vaak feedback geven aan hun teamleden. Om een betere manager te zijn, moet je naar je team luisteren.

Doel: Voer maandelijkse retrospectieven uit om feedback te verzamelen over je prestaties als manager.

40. Introspect

Managers hebben vaak het gevoel dat ze alleen maar babysitters zijn. Een belangrijke reden hiervoor kan de manier zijn waarop ze hun teams managen. Om veranderingen aan te brengen in de manager die je nu bent en de manager te worden die je wilt zijn, moet je kortetermijndoelen stellen voor gedragsveranderingen.

Doel: Voer elke maand 1-op-1 gesprekken met jezelf om hiaten in je eigen prestaties te identificeren.

Korte-termijn doelen voor ondernemers

In de VS, 5.5 miljoen nieuwe zakelijke toepassingen werden vorig jaar ingediend. Voeg daar nog freelancers, solopreneurs en side gig-ers aan toe en we hebben een bloeiende wereld van ondernemerschap. Succes in dit veld vereist doordachte doelen op korte termijn.

41. Valideer je business idee

Als ondernemer moet je weten of je idee geldig en potentieel winstgevend is voordat je tijd kunt besteden aan de ontwikkeling ervan. Doe dat eerst. Stel doelen om je bedrijfsidee te valideren door middel van secundair onderzoek, enquêtes, interviews, enz.

Doel: Binnen zes maanden de product-markt fit bevestigen.

42. Identificeer target doelgroep

Zodra je je idee hebt gevalideerd, bedenk dan wie de meeste waarde uit je product zal halen, d.w.z. wie je ideale avatar van klanten is.

Doel: Definieer je ideale klantprofiel binnen een maand

43. Maak een product roadmap

In theorie werkt je idee. Nu is het tijd om het in praktijk te brengen. Stel kortetermijndoelen op die zullen bijdragen aan uw langetermijn abonnement om een succesvol product te maken.

Een MVP lanceren tegen het einde van deze maand

Identificeer en prioriteer functies die je in elke Sprint wilt toevoegen

Maak een abonnement om het product stapsgewijs op te bouwen

Deadlines stellen

44. Maak een go-to-market abonnement

Doelen:

Maak binnen een week een pitch van één minuut waarin je de waarde van je business communiceert

Dit kwartaal een strategie uitstippelen voor het promoten van je business via online kanalen

Een website bouwen met landingspagina's voor het vastleggen van leads tegen het einde van het kwartaal

Binnen een week profielen instellen op LinkedIn, Instagram en X

45. Een CRM instellen

Elk bedrijf-B2B of B2C in alle sectoren heeft een robuust systeem nodig om alle interacties met klanten op één plek bij te houden. Stel dat eerst in.

Doel: Onderzoek CRM-tools en neem er binnen een week een.

46. Veiligheid van financiering

Als ondernemer kun je niet stoppen bij het besturen van de business; je moet ook de brandstof binnenhalen.

**Doel: Benader twee investeerders per maand om startkapitaal te krijgen

47. Klantenbestand vergroten

**Doel: Vergroot uw klantenbestand met 20% in drie maanden om potentiële groei aan investeerders aan te tonen.

48. Genereer inkomsten

De beste validatie voor je bedrijfsidee is een betalende klant.

**Doel: Schrijf de eerste klant in om $100.000 aan inkomsten te genereren

49. Neem uw eerste werknemer aan

Of het nu een executive assistant is om uw kalender te beheren, een klantenservice medewerker om query's te behandelen of een stagiair om uw social media marketing te beheren, neem vol vertrouwen die eerste werknemer aan.

Doel: Binnen twee weken een stagiair voor sociale media aannemen.

50. Investeer in jezelf

Ondernemen is zwaar. Het zit vol grote hoogtepunten en diepe dieptepunten. Je moet complexe beslissingen nemen en alleen de consequenties onder ogen zien. Om een goede ondernemer te zijn, moet je in jezelf investeren.

Doel: Neem een leiderschapscoach om je reis als ondernemer te ondersteunen.

Als je naar doelen als water drinken of een coach zoeken kijkt en je afvraagt of ze echt effectief zijn, dan heb je een punt. Voor de instelling van een effectief doel heb je iets meer nodig.

Hoe stel je effectieve doelen voor de korte termijn?

Bij de instelling van doelen gaat het erom dat je kunt bereiken wat je wilt. Daarvoor heb je specifieke en actiegerichte strategieën voor de instelling van doelen en hulpmiddelen voor projectmanagement. Laten we eens kijken hoe je ze samen kunt gebruiken om je doelen te bereiken.

1. Begin met de grote doelen

Kijk naar je langetermijndoelen, dromen en ambities en leid hier je kortetermijndoelen uit af. Als uw doel op lange termijn bijvoorbeeld is om af te vallen, dan kunnen uw doelen op korte termijn betrekking hebben op training, eetgewoonten en andere mentale gezondheidspraktijken die u elke dag moet doen.

2. Verdeel je doelen in behapbare brokken

Splits een jaardoel op in kleinere kortetermijndoelen wekelijkse doelen kunnen je helpen om goede voortgang te boeken.

Instance, "schrijf 100 woorden per dag" kan je leiden naar het grotere doel "publiceer een boek in 2025," als je het volhoudt.

3. Gebruik het SMART doelen raamwerk

Als je in de loop der jaren doelen, wensen en voornemens hebt gehad, vraag je je waarschijnlijk af hoe je een doel moet formuleren goed. Probeer de SMART doelen raamwerk.

SMART staat voor Specifiek, Meetbaar, Haalbaar, Realistisch en Tijdgebonden. Door doelen in te stellen die aan al deze boxen voldoen, bereik je ze sneller. In plaats van een doel te stellen om "meer te schrijven", maak je er "Een maand lang elke dag 400 woorden schrijven" van. Dat is SMART.

Gebruik bij twijfel sjablonen voor instellingen van doelen. Probeer een SMART doelen sjabloon - deze gestructureerde aanpak helpt u tijd te besparen bij de instellingen en zorgt ervoor dat u meer doet.

Als je er nog meer nodig hebt, zijn hier enkele voorbeelden van doelen voor 1, 5, 10 jaar . Dat zou je een sterke basis moeten geven. Hier zijn nog enkele tips om in gedachten te houden.

Tips om op koers te blijven met korte-termijn doelen

De juiste instelling van je doelen is de eerste, zij het belangrijke stap. Om ervoor te zorgen dat je je doelen bereikt, moet je manieren creëren om je voortgang bij te houden. Hier zijn enkele tips om precies dat te doen.

Geef prioriteit aan je doelen

Niet alle doelen zijn even belangrijk. Geef voor elke periode, dag, week, maand of kwartaal prioriteit aan de doelen die voor jou het belangrijkst zijn. Het helpt om dit te limieten tot drie om het risico op overweldiging te vermijden.

Blijf flexibel

Soms kun je te maken krijgen met omstandigheden waardoor je je doelen moet bijstellen. Wees er klaar voor. Dit betekent niet dat je gefaald hebt. In feite helpt dit soort flexibiliteit je om wendbaar, veerkrachtig en op tijd te zijn.

Bijhouden en regelmatig evalueren van de voortgang

Je kunt je doelen niet instellen en vergeten. U moet regelmatig de voortgang bijhouden om verantwoordelijk te blijven. Met regelmatige evaluaties kunt u beoordelen wat werkt, uitdagingen identificeren en uw aanpak verfijnen.

Neem een partner om verantwoording af te leggen

Dwing uzelf niet om het allemaal alleen te doen. Vraag een vriend, collega of manager om u verantwoordelijk te houden. Als u zich doelen stelt op het gebied van lezen, kunt u lid worden van een boekenclub. Als u wilt afvallen, kunt u met een trainer werken.

Doelen bereiken kan al moeilijk zijn zonder overweldigd te worden door het bijhouden en rapporteren. Automatiseer dat met tools.

Maak je doelen zichtbaar

Uit het oog is uit het hart. Gebruik dus een hulpmiddel om ze zichtbaar en toegankelijk te houden. Visualiseer op uw werkplek de doelen van het hele team op één plek en houd nauwkeurig bij wie wat doet.

meet uw succes met doelen tracking tools

Beheer prioriteiten

Geef taken en doelen prioriteit als "Dringend", "Normaal" of "Laag". Dit helpt om focus en duidelijkheid te behouden en zorgt voor zinvolle voortgang zonder onnodige afleidingen.

Maak een actieabonnement

Schets hoe u uw doelen gaat bereiken. Als u benodigdheden, gereedschap, accessoires, enz. moet kopen, neem dat dan op in uw abonnement. Deel het ook met je accountabilitypartner.

Probeer een SMART doel actieplan sjabloon om uw reis op één plaats te documenteren en te beheren.

Volg uw voortgang

Kies uit een van de tientallen prachtige apps voor het bijhouden van doelen die vandaag beschikbaar zijn. Gebruik dashboards om aangepaste rapportage in te stellen voor KPI's die voor u belangrijk zijn. Ontwerp niet alleen een rapport. Maak het bruikbaar voor acties met tijdige herinneringen wanneer u ontspoort.

volg de voortgang van uw doelen met dashboards

Vind het wiel niet opnieuw uit. Voer uw persoonlijke, dagelijkse doelen in in een sjabloon voor dagelijkse doelen om u te helpen er bovenop te blijven. Maak aangepaste statussen en houd bij wat belangrijk is.

U kunt ook sjablonen voor mijlpalen gebruiken om je doelen op korte termijn te groeperen.

U kunt ook sjablonen voor mijlpalen om je doelen op korte termijn te groeperen.

Brainstorm met AI

Weet je niet zeker hoe je je doelen moet creëren? Geen zorgen. Vraag het ClickUp Brein voor ideeën. Probeer te vragen: "genereer vijf korte-termijn doelen" of "welke korte-termijn doelen kan ik stellen op basis van mijn lange-termijn doelen." Werk samen met ClickUp Brain, ontwikkel een actieplan en voer uw doelen uit.

korte-termijn doelen stellen met AI assistentie

Ondanks uw inspanningen is de instelling en het bereiken van uw doelen niet gemakkelijk. Hier zijn enkele uitdagingen die u waarschijnlijk zult tegenkomen en hoe u ze kunt overwinnen.

Gemeenschappelijke uitdagingen bij het instellen van korte-termijn doelen

Jezelf overladen met te veel doelen

Als je doelen instelt, vooral aan het begin van het jaar, kom je in de verleiding om je leven te 'transformeren' door te veel doelen te stellen. Dit zal je overweldigen en je middelen uitputten, wat leidt tot een burn-out.

Om dit te voorkomen, moet je een beheersbaar aantal doelen prioriteren en er voldoende tijd en energie aan besteden.

Gebrek aan verantwoordelijkheid

Een doel waar je geen actie op onderneemt, is slechts een wens. Om je verantwoordelijk te houden voor het uitvoeren van je doelen, kun je een goal-tracker instellen of je aanmelden bij een accountability partner.

Uitstelgedrag

Uitstelgedrag is een universeel probleem. Van het snoozen van je wekker tot het overslaan van de sportschool na een lange dag werken, uitstelgedrag is alomtegenwoordig. Vaak komt het niet voort uit luiheid, maar uit een overweldigd gevoel.

Vermijd uitstelgedrag door:

Kleine haalbare doelen in te stellen

Systemen te creëren die je stimuleren om de doelen die je hebt gesteld te voltooien

De voortgang op een zichtbare manier bijhouden

De kleine overwinningen te vieren

Stel effectieve doelen voor de korte termijn met ClickUp

We hebben allemaal dromen en ambities. Of het nu gaat om uitblinken op het wereldtoneel, eigen baas worden of dat hardnekkige vet kwijtraken, iedereen streeft dingen na. Waar mensen in falen is het creëren van consistente gewoonten om de grote doelen te bereiken.

Persoonlijke doelen op korte termijn zijn precies dat. Ze bieden een routekaart naar doelen op lange termijn. Teken die kaart met een uitgebreide en robuuste tool zoals ClickUp. Genereer ideeën, zet ze om in taken, bewaak werkstromen, integreer met meerdere platforms, houd alles in realtime bij en vink uw doelen af! Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit!