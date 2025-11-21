11 beste alternatieven voor YouCanBookMe voor slimmere planning

Uw planningsbehoeften zijn uw huidige tool ontgroeid.

Misschien hebt u behoefte aan betere kalendersynchronisatie, aangepaste werkstroom die aansluit bij uw processen, of automatisering die verder gaat dan alleen het bevestigen van boekingen.

De juiste planningsoplossing moet zich aanpassen aan uw manier van werk.

Deze alternatieven voor YouCanBookMe bieden de geavanceerde mogelijkheden die u zoekt, van naadloze integraties tot aangepaste boekingsformulieren die precies vastleggen wat u nodig hebt.

Tijd om je perfecte planning te vinden. ⏰

YouCanBookMe Alternatieven in één oogopslag

Dit zijn de beste planningstools in vergelijking.

Gereedschap Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Ingebouwde planning met taken, documenten en realtime updatesTeamgrootte: Ideaal voor multifunctionele projectteams AI-kalender, sjabloon voor het boeken van afspraken, formulieren, herinneringen, kalender synchroniseren, chat, slimme tijdblokkering, ingebouwde AI-assistent Voor altijd gratis; aangepaste opties beschikbaar voor ondernemingen Calendly Snel boeken met één klik voor vergaderingen en demo's Teamgrootte: Ideaal voor kleine teams en zelfstandige professionals Soorten gebeurtenissen, tijdzone-detectie, screeningvragen, buffertijden, betalingsinning Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand Acuity Planning Op dienstverlening gebaseerde afsprakenwerkstroom met formulierinvoerTeamgrootte: Ideaal voor studio's, coaches en therapeuten Aangepaste intakeformulieren, terugkerende boekingen, client-pakketten, geautomatiseerde workflows, wachtlijsten Gratis proefversie; betaalde abonnementen vanaf $ 20 per maand SimplyBook. me Boeken voor meerdere bedrijfslocatiesTeamgrootte: Ideaal voor winkels, spa's en bedrijven met meerdere vertakkingen Beheer van meerdere locaties, kortingsacties, loyaliteitsprogramma's, widget-integraties, meerdaagse boekingen Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9,90/maand Setmore Deel boekingssystemen voor kleine teamsTeamgrootte: Ideaal voor kleine provider en interne teams Personeelsspecifieke boekingspagina's, sms-/e-mailherinneringen, integratie met sociale media, basis-CRM, gegevensexport Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 9 per maand per gebruiker Krabbel Op enquêtes gebaseerde planning voor groepsbeschikbaarheid Teamgrootte: Ideaal voor commissiegebaseerde of teamoverschrijdende installaties Tools voor het plannen van afspraken, zoals polls, zichtbaarheid van beschikbaarheid, deadlines voor reacties Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 14,95 per maand per gebruiker. OnceHub Leadkwalificatie + automatisering van vergadering-werkstroomTeamgrootte: Ideaal voor verkoop-, marketing- en onboardingteams Prekwalificatieformulieren, chatbots, slimme routing, merkpagina's, boekingsanalyses Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 12 per maand per gebruiker Met de klok mee Kalenderoptimalisatie voor diepgaand werk en vergaderingenTeamgrootte: Ideaal voor teams op afstand die Google Workspace gebruiken Smart Focus-tijdblokken, schema-analyse, Slack-synchroniseren, automatische verplaatsing van vergaderingen, kalendersynchroniseren Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 7,75 per maand per gebruiker. Microsoft Bookings Planning binnen het Microsoft 365-ecosysteemTeamgrootte: Ideaal voor scholen, klinieken en MS-gebaseerde bedrijven Teams-integratie, automatische uitnodigingen, toegang tot klantendatabase, synchroniseren met Outlook Vanaf $ 6 per maand (met Microsoft 365 Basic) Zoho Boekingen Afspraken in verbinding met CRM en facturering Teamgrootte: Ideaal voor support-, sales- en succesteams Zoho CRM-synchronisatie, facturering, klantgeschiedenis, aangepaste velden, gedetailleerde intake-bijhouden Betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand per gebruiker. Square Afspraken Betalingsgekoppelde planning voor dienstverlenende bedrijvenTeamgrootte: Ideaal voor salons, consultants en winkeleigenaren Aanbetalingen, cadeaukaarten, PoS, betalingsherinneringen via sms en afhandeling van annuleringskosten Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 29 per maand per locatie

Waarom kiezen voor YouCanBookMe-alternatieven?

Hier is waarom het verkennen van alternatieven voor YouCanBookMe kan helpen:

Aangepaste boekingspagina's: Maakt links voor het plannen van afspraken met een sterke merkidentiteit die passen bij de uitstraling van uw bedrijf.

Niche-integraties: Maakt verbinding met specifieke CRM's of tools zoals Zapier voor soepelere bedrijfsvoering

Slimmere automatisering: Automatiseert herinneringen, follow-ups of intakeformulieren voor clients om tijd te besparen.

Teamplanning: Biedt geavanceerde groeps- of roterende personeelsboekingen voor complexe teams.

Mobiel beheer: Hiermee kunt u overal boekingen afhandelen met robuuste mobiele apps.

Inzichtelijke rapporten: Houdt boekingspatronen of clientgegevens bij met gedetailleerde analyses

Unieke planningsopties: Biedt basisplanningsfuncties zoals groepsenquêtes of boekingen voor meerdere diensten.

🧠 Leuk weetje: Het woord 'kalender' bestaat al sinds minstens 1487. Het verscheen voor het eerst als werkwoord in Britse parlementaire verslagen. Het is ook als zelfstandig naamwoord uit de Middelengelse periode vastgelegd.

De beste alternatieven voor YouCanBookMe

Hier zijn onze keuzes voor de beste alternatieven voor YouCanBookMe. 👇

Maak tijdblok eenvoudig met ClickUp Kalender Blokkeer voorbereidingstijd en follow-up tijd rond geplande vergaderingen met ClickUp Kalender

ClickUp is de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Elk onderdeel van uw boekingswerkstroom, van intake tot follow-up, kan op één plek plaatsvinden, met volledige zichtbaarheid en automatisering.

AI-aangedreven kalender voor automatische planning

Begin met ClickUp Kalender. Dit is een dynamische kalender voor werkruimte die uw planning weergeeft en u actief helpt bij het plannen en aanpassen.

U kunt vergaderingen plannen, automatisch tijd blokkeren om prioriteit te geven aan werk en direct opnieuw plannen wanneer er iets verandert. Het ondersteunt dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse weergaven en synchroniseert met Google Agenda en Outlook voor een soepele coördinatie.

Stel dat u stakeholdercheck-ins, sprintbeoordelingen en interne synchronisaties in meerdere tijdzones beheert. U kunt de AI-kalender gebruiken om elk type vergadering in afzonderlijke kleurgecodeerde weergaven te organiseren, voorbereidingstijd vóór gesprekken te blokkeren en buffers in te stellen om taken bij te werken of follow-ups te versturen.

Notulist voor vergaderingen, aangedreven door AI

Zet live discussies om in bruikbare projectupdates met ClickUp's AI Notetaker

Tijdens vergaderingen neemt de AI Notetaker van ClickUp deel aan uw gesprekken om belangrijke punten op te nemen, uit te schrijven en te koppelen aan relevante documenten en taken.

Voeg ClickUp Brain toe aan de mix en je krijgt realtime updates die je werklast en kalender analyseren om een slim schema op te stellen dat een evenwicht biedt tussen vergaderingen en taken met hoge prioriteit.

Stel, je hebt een voorbeeld van een vergadering over de productroadmap. ClickUp neemt de discussie op, maakt actiepunten voor het productteam en werkt het gekoppelde planningsdocument bij.

Verzoeken om een vergadering met formulieren

Verzamel boekingsinformatie via ClickUp-formulieren

Gebruik vervolgens ClickUp Formulieren om verzoeken voor vergaderingen of serviceboekingen te beheren.

Elke verzonden formulier wordt een taak, voltooid met formuliergegevens, aangepaste tags en toegewezen personen. Je kunt dropdownmenu's, kalenders of tekstvelden toevoegen om precies te verzamelen wat je team nodig heeft.

Een HR-team kan bijvoorbeeld een formulier gebruiken voor 'Boek een 1:1-check-in'. Zodra een medewerker dit invult, wordt er een taak aangemaakt met een tag voor de afdeling, wordt deze toegewezen aan hun HR-partner en wordt het verzoek toegevoegd aan de agenda.

Routeplanningstaken met ClickUp automatisering

Koppel vervolgens alles aan elkaar met behulp van ClickUp automatisering. Je kunt instellingen instellen om taken toe te wijzen op basis van formulierreacties, herinneringen plaatsen in ClickUp Chat en zelfs documenten of checklist naar de aanvrager sturen.

Stel dat iemand via uw intakeformulier een kick-offgesprek plant. Automatiseringen kunnen de taak toewijzen aan de projectmanager, de client een voorbereidingschecklist sturen en een bevestigingsbericht plaatsen in het chatkanaal #client-updates.

Vereenvoudig boekingen met een kant-en-klaar sjabloon

Gratis sjabloon downloaden Maak binnen enkele minuten een boekingssysteem dat volledig is met de sjabloon voor afspraakboekingen van ClickUp.

Om uw installatie te versnellen, kunt u de ClickUp-sjabloon voor het boeken van afspraken gebruiken. Deze bevat een kant-en-klaar formulier, geautomatiseerde taakroutering en een kalenderweergave om elke bevestigde boeking bij te houden. U kunt de formuliervelden aanpassen, automatiseringstappen aanpassen en voorbereide documenten aan elke taak koppelen.

De beste functies van ClickUp

Snelle herinneringen die blijven hangen: Maak Maak ClickUp-herinneringen aan op basis van taken of opmerkingen om voor en na vergaderingen op schema te blijven.

Met één klik bellen: Ga rechtstreeks vanuit uw kalender, takenoverzicht of notificaties naar Zoom-, Meet- of Teams-links.

Tijdsregistratie die bij uw werkstroom past: Registreer de duur van telefoongesprekken voor taken om de inspanningen bij te houden, client te factureren of de werklast te beoordelen met behulp van ClickUp Project Tijdsregistratie.

Gedeelde schema's in één oogopslag: Weergave van teamkalenders naast elkaar om het beste tijdstip voor iedereen te vinden.

Limieten van ClickUp

ClickUp biedt geen openbare gepersonaliseerde boekingslink waarmee anderen een tijdstip kunnen kiezen uit uw live kalender.

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Rechtstreeks uit een G2-recensie:

Wat ik het leukste vind aan ClickUp is hoe naadloos het zich aanpast aan de unieke werkstroom van ons team. Met meer dan 20 leden van ons team die het dagelijks gebruiken – waaronder QA, ontwikkelaars, ontwerpers en leidinggevenden – houdt het iedereen op één lijn zonder dat het overweldigend aanvoelt. Dankzij de flexibiliteit van de weergaven (lijst, bord, tijdlijn, enz.) kan iedereen zijn werk doen op de manier die het beste bij hem of haar past, terwijl iedereen toch bijdraagt aan een uniform proces. We vinden het vooral geweldig dat taken, documenten, sprints en doelen allemaal met elkaar verbonden zijn. Daardoor hoeven we niet met meerdere tools te jongleren en blijft de samenwerking transparant en snel. *

2. Calendly (het beste voor snelle boekingen met één klik)

via Calendly

Ken je die vervelende e-mailwisselingen waarin jij en iemand anders proberen een tijdstip voor een vergadering te vinden? Calendly maakt een einde aan dat gesprek voordat dat begint. Mensen kunnen zien wanneer je beschikbaar bent en een tijdstip kiezen zonder de gebruikelijke 'Wat dacht je van dinsdag?'

De tool voor zelfplanning synchroniseert met uw Google-, Outlook- of Apple-agenda en blokkeert automatisch tijd. Wat deze tool zo bijzonder maakt, is de manier waarop hij omgaat met tijdzones. U hoeft niet meer uit te rekenen of 15.00 uur EST geschikt is voor uw client aan de westkust. U deelt gewoon een link en mensen boeken zelf een afspraak.

De beste functies van Calendly

Maak meerdere soorten gebeurtenissen aan voor verschillende vergaderduur en doeleinden.

Stel buffertijden in tussen afspraken om te voorkomen dat afspraken te dicht op elkaar volgen.

Voeg screeningvragen toe om leads te kwalificeren vóór vergaderingen

Koppel Stripe of PayPal om betalingen te innen tijdens het boekingsproces

Limieten van Calendly

De gratis versie beperkt gebruikers tot één type gebeurtenis.

De integratie met iCloud Kalender is stopgezet voor nieuwe gebruikers.

Prijzen van Calendly

Free

Standaard: $12/maand per gebruiker

Teams: $ 20 per maand per gebruiker

Onderneming: Vanaf $ 15.000 per maand

Beoordelingen en recensies van Calendly

G2 : 4,7/5 (2395+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 4000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Calendly?

Luister naar een echte G2-recensent:

Enorme tijdbesparing: geen eindeloze e-mailwisselingen meer om een geschikt tijdstip voor een vergadering te vinden. Ik deel gewoon mijn link en clients kiezen een tijdstip – boem, het is meteen gepland en toegevoegd aan mijn agenda... Af en toe loopt de mobiele app vast of crasht hij. Herinstalleren of opnieuw opstarten helpt, maar het is vervelend als je onderweg iets wilt regelen. Ik heb ook een paar herinneringen in mijn spamfolder gekregen. *

🔍 Wist u dat? Uit vroeg onderzoek naar kalendergebruik, dat teruggaat tot 1982, bleek dat professionals vaak met meerdere kalenders werken, die elk een ander doel dienen. Papieren kalenders bleven jarenlang dominant omdat ze meer flexibiliteit, een betere visuele layout en eenvoudigere archivering boden dan de vroege digitale alternatieven.

3. Acuity Scheduling (het beste voor het beheer van afspraken op basis van dienstverlening)

via Acuity Scheduling

Acuity is een online planningstool speciaal voor dienstverlenende bedrijven. Je kunt er natuurlijk afspraken mee boeken, maar ook intakeformulieren verzamelen, pakketten verkopen en groepslessen beheren.

Het platform begrijpt de context en past zich aan verschillende soorten clients aan. Een vertegenwoordiger van een verkoopteam heeft bijvoorbeeld andere boekingslogica nodig dan een bedrijfsadviseur. Klanten kunnen vooraf betalen voor sessies, terugkerende afspraken boeken en zelfs op wachtlijsten worden geplaatst wanneer hun voorkeurstijden vol zijn.

De beste functies van Acuity Scheduling

Wijs specifieke leden, ruimtes of apparatuur toe aan verschillende soorten afspraken.

Stel pakketaanbiedingen en lidmaatschapsprogramma's samen voor terugkerende client-relaties.

Maak wekelijkse schema's voor groepslessen en workshops, naast individuele boekingsopties.

Configureer geautomatiseerde werkstroom die wordt getriggerd op basis van specifieke boekingsacties.

Limieten van Acuity Scheduling

Limiet opties voor het aangepaste uiterlijk zorgen ervoor dat boekingspagina's er saai uitzien.

De betalingsopties hebben een limiet van PayPal, Stripe en Square.

Prijzen van Acuity Scheduling

Gratis proefversie

Startpakket: $20/maand

Standaard: $34/maand

Premium: $ 61 per maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Acuity Scheduling

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 5730 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Acuity Scheduling?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Acuity Scheduling is een essentieel hulpmiddel geweest voor de uitvoering van mijn rol. Het is goed samengesteld in een vereenvoudigde gebruikersinterface, waardoor het voor ons heel gemakkelijk was om het te configureren, te implementeren, te gebruiken en te beheren. Het biedt een breed bereik aan functies en flexibiliteit, waardoor we verschillende soorten afspraken kunnen plannen, van client-bijeenkomsten tot groepsgesprekken en nog veel meer. De aangepaste aanpassingsmogelijkheden van Acuity Scheduling zijn uitstekend, waardoor we afspraken kunnen verzetten, annuleren en toevoegen en de nodige wijzigingen in onze kalenders kunnen aanbrengen.

4. SimplyBook. me (het beste voor bedrijfsbeheer met meerdere locaties)

via SimplyBook.me

Met SimplyBook.me kunt u vanuit één dashboard de planning voor meerdere locaties beheren. Uw locatie in het centrum biedt bijvoorbeeld mogelijk andere diensten aan dan uw vestiging in de buitenwijken, en het systeem verwerkt die verschillen moeiteloos.

Het meest opvallende? De ingebouwde promotiemotor waarmee je verwijzingsprogramma's kunt uitvoeren, kortingen kunt aanbieden of trouwe clients kunt belonen, rechtstreeks vanuit de boekingswerkstroom. Een client boekt vandaag een sessie bij je en krijgt een kortingscode voor de volgende keer, zonder dat daar extra tools voor nodig zijn.

SimplyBook. me beste functies

Voeg aangepaste booking widgets toe die perfect bij het ontwerp van uw website passen.

Lancering van kortingscodes en loyaliteitsprogramma's voor klantenbinding

Verwerk complexe meerdaagse boekingen voor uitgebreide diensten of gebeurtenissen

Pas verschillende boekingsregels en beschikbaarheid toe voor verschillende servicecategorieën

Limiet van SimplyBook.me

Geavanceerde promotiefuncties vereisen duurdere abonnementen.

De interface wordt rommelig wanneer meerdere locaties tegelijkertijd worden beheerd.

Prijzen SimplyBook.me

Free

Basis: Ongeveer $ 11,49/maand (€ 9,9/maand)

Standaard: Ongeveer $ 34,69/maand (€ 29,9/maand)

Premium: Ongeveer $69,50/maand (€59,9/maand)

SimplyBook. me beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1265 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SimplyBook.me?

Een kort fragment uit een G2-recensie:

Het is mogelijk om de bovenstaande functies aan te vullen met extra diensten, zodat u één totaaloplossing krijgt voor de digitale marketing van uw bedrijf. De gebruikerservaring van het platform kan worden geoptimaliseerd om het gemakkelijk toegankelijk te maken. Door het bereik te vergroten, kunt u een bredere markt bereiken.

⚡ Sjabloonarchief: Gebruik het ClickUp-kalender sjabloon voor takenlijsten om taken op basis van deadlines te ordenen en uw planning duidelijk in beeld te brengen. Het schattige kalendersjabloon is perfect om dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse prioriteiten bij te houden met behulp van drag-and-drop.

5. Setmore (het beste voor de coördinatie van kleine teams)

via Setmore

Kleine teams hebben vaak te maken met een veelvoorkomend planningsprobleem: je hebt meer nodig dan een persoonlijke agenda, maar minder dan een oplossing op bedrijfsniveau. Setmore vult precies deze leemte op. Elk teamlid beheert zijn eigen beschikbaarheid en deelt tegelijkertijd hetzelfde boekingssysteem.

De integratie met sociale media is ook erg handig; mensen kunnen rechtstreeks vanaf uw Facebook- of Instagram-pagina afspraken boeken zonder dat ze daarvoor allerlei hindernissen moeten nemen.

De beste functies van Setmore

Maak personeelsspecifieke pagina's voor verschillende providers

Exporteer aangepaste klantgegevens en afspraakgeschiedenis voor externe administratie

Automatiseer sms- en e-mailherinneringen om het aantal no-shows bij afspraken te minimaliseren

Limieten van Setmore

Geavanceerde rapportage- en analysefuncties vereisen betaalde abonnementupgrades.

Sommige gebruikers rapporteren incidentele synchronisatie- en planningsproblemen tussen externe kalenders.

Prijzen van Setmore

Free

Pro: $12/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Setmore

G2: 4,5/5 (meer dan 265 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (955+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Setmore?

Zie wat deze Capterra-recensie zegt:

Setmore heeft geweldige functies die het maken van afspraken en het beheren van mijn agenda supergemakkelijk hebben gemaakt. De premiumopties hebben zoveel functies die handig zijn voor zelfstandigen en kleine teams... Ik zou willen dat het Google Agenda kon synchroniseren en dat het ook in de gratis versie beschikbaar was. *

📮 ClickUp Insight: Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 25% van de vergaderingen acht of meer deelnemers telt. Hoewel grote vergaderingen waardevol kunnen zijn voor afstemming en besluitvorming, brengen ze vaak ook uitdagingen met zich mee. Uit een ander onderzoek van ClickUp bleek zelfs dat 64% van de mensen in bijna de helft van hun vergaderingen worstelt met onduidelijke vervolgstappen. Als de alles-in-één-app voor werk vullen we deze leemte met een end-to-end oplossing voor vergaderbeheer. ClickUp Vergaderingen verandert de manier waarop teams samenwerken met dynamische agenda's, terwijl AI Notetaker alle waardevolle inzichten vastlegt, waardoor verwarring bij de follow-up wordt voorkomen en iedereen op één lijn blijft! 💫 Echte resultaten: Teams die de vergaderingsbeheerfuncties van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

6. Doodle (het beste voor het coördineren van vergaderingen van groepen)

via Doodle

Met Doodle kunt u meerdere tijdstippen voorstellen en deelnemers laten stemmen op wat het beste werkt, zonder dat ze een account nodig hebben. Zodra iedereen heeft gereageerd, kiest u de meest populaire optie en worden er automatisch kalenderuitnodigingen verstuurd. Het is ook geïntegreerd met Google Meet, Outlook en Microsoft Teams.

Daarnaast heeft het platform een boekingspagina als functie. Dit is ideaal voor teamleiders of projectmanagers die open kantooruren willen instellen zonder mensen handmatig in te plannen.

De beste functies van Doodle

Stel deadlines vast voor reacties om planningsprocessen te versnellen

Geef collectieve beschikbaarheidspatronen weer om optimale vergadermomenten te identificeren

Integreer populaire kalenderapplicaties om automatisch de realtime beschikbaarheid te controleren.

Limieten van Doodle

Limiet functie voor traditionele individuele afsprakenplanning

Geavanceerde functies zoals automatische herinneringen voor deadlines vereisen betaalde abonnementen.

Doodle-prijzen

Free

Pro: $14,95/maand per gebruiker

Team: $19,95/maand per gebruiker

Doodle-beoordelingen en recensies

G2: 4. 4/5 (2060+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 1830 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Doodle-beoordelingen?

Hier is een perspectief uit de eerste hand uit een G2-recensie:

Doodle heeft het veel gemakkelijker gemaakt om te peilen welke data en tijden het meest geschikt zijn voor vergaderingen. Het heeft ons veel tijd en stress bespaard bij het zoeken naar de beste tijdstippen voor vergaderingen met grotere groepen mensen met verschillende kalenders... Ik denk dat het handig zou zijn om een link te hebben waarmee je het resultaat van de poll kunt bekijken zonder dat je hoeft te reageren op de poll. Soms moet ik het resultaat delen met medewerkers die niet hoeven te stemmen, maar wel geïnteresseerd zijn in het resultaat...*

🔍 Wist u dat? In 1993 concludeerden onderzoekers dat de belangrijkste functie van een kalender niet alleen het bijhouden van data was. Het ondersteunde ook het prospectieve geheugen, wat betekent dat het mensen hielp herinneren wat ze in de toekomst nog te doen hadden.

7. OnceHub (het beste voor werkstroom voor leadkwalificatie)

via OnceHub

OnceHub heeft chatbots, formulier en routeringslogica rechtstreeks in het planningsproces ingebouwd.

Wanneer een potentiële klant uw boekingspagina bezoekt en enkele kwalificerende vragen beantwoordt, wordt hij automatisch doorgestuurd naar de juiste verkoper. U kunt bijhouden waar mensen uit uw boekingsfunnel vallen en deze vervolgens optimaliseren.

Het dashboard van het platform geeft u een duidelijk beeld van de voortgang van leads, van de eerste interactie tot bevestigde vergaderingen. U kunt het ook integreren met uw CRM- en marketingstack om acties te triggeren op basis van het gedrag van leads.

De beste functies van OnceHub

Stel meerstap boekingsfunnels op die potentiële klanten vooraf kwalificeren voordat er vergaderingen worden gepland.

Implementeer intelligente chatbots die de eerste screening en informatieverzameling afhandelen.

Leid inkomende afspraken door naar specifieke leden van het team op basis van vooraf gedefinieerde criteria.

Ontwikkel aangepaste boekingspagina's die passen bij uw eigen huisstijl.

Limieten van OnceHub

De complexiteit van het platform kan gebruikers die behoefte hebben aan eenvoudige planningsfunctie overweldigen.

Voor sommige geavanceerde integraties is technische kennis vereist om ze correct te implementeren.

Prijzen van OnceHub

Free

Schema: $12/maand per gebruiker

Route: $23/maand per gebruiker

Engage: $47/maand per gebruiker

OnceHub beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over OnceHub?

Volgens een G2-recensie:

OnceHub is echt ontworpen voor succesvolle verkoopteams die een ruimte nodig hebben om afspraken te plannen, te chatten en contact te leggen met prospects en klanten, en die kan worden geïntegreerd met andere tools om alle gebruikers een gecoördineerde ervaring te bieden... In het begin is het misschien niet erg intuïtief voor gebruikers, omdat de functies in verschillende secties zijn ondergebracht. Maar als je er eenmaal aan gewend bent, kun je snel wijzigingen aanbrengen.

🧠 Leuk weetje: Wanneer mensen herinneringen in hun kalender zetten of aantekeningen op plakbriefjes schrijven, passen ze cognitieve offloading toe, waarbij ze geheugentaak uitbesteden aan externe hulpmiddelen. We besteden misschien meer uit dan nodig is, niet alleen omdat we twijfelen aan ons geheugen, maar ook omdat we de mentale inspanning van het onthouden helemaal willen vermijden.

8. Met de klok mee (het beste voor productiviteit gericht kalenderbeheer)

via Clockwise

Voor teams op afstand kan het onmogelijk lijken om ononderbroken concentratietijd te vinden, vooral wanneer er overal ter wereld vergaderingen op de kalender staan. Clockwise lost dit op door automatisch concentratietijd te identificeren en te beschermen, terwijl de synchronisatie op schema blijft.

De AI-planner past vergaderingen aan aan ieders beschikbaarheid, houdt rekening met tijdzoneverschillen en blokkeert ononderbroken werkperiodes. Hij past zich ook in realtime aan: verplaats een vergadering en Clockwise past uw dag opnieuw aan, waarbij andere gebeurtenissen worden verplaatst om uw werkstroom te behouden.

De beste functies van Clockwise

Coördineer teamplanningen via online vergadertools om verstoringen tijdens uren van productief werk tot een minimum te beperken.

Analyseer vergaderpatronen en stel verbeteringen voor om de algehele efficiëntie van de kalender te verhogen.

Blok afleidende websites en applicaties tijdens geplande concentratieperiodes

Limieten met de klok mee

Richt zich voornamelijk op integratie met Google Agenda, waardoor gebruikers van andere platforms een limiet worden opgelegd.

Sommige automatisering-functies kunnen als opdringerig worden ervaren door gebruikers die de voorkeur geven aan meer handmatige controle.

Prijzen met de klok mee

Free

Teams: $7,75/maand per gebruiker

Business: $ 11,50/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies met de klok mee

G2: 4,7/5 (65+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Clockwise?

Gebaseerd op één G2-recensie:

Clockwise neemt in feite een deel van de last van het beheren van mijn eigen agenda van mijn schouders. Het beschermt mijn concentratietijd en dan kan ik gewoon mijn vergaderlink verstrekken en Clockwise zorgt voor het beveiligen van de belangrijke onderdelen van mijn agenda... Ik zou graag meer gedetailleerd willen zijn met het plannen van taken of projecten binnen mijn concentratietijd. Als ik een taak of gebeurtenis aan mijn kalender toevoeg, past Clockwise mijn concentratietijd aan, maar soms wil ik dat de tijd die voor die taak is geblokt, wordt opgenomen in mijn concentratietijd.

9. Microsoft Bookings (het beste voor Microsoft 365-integratie)

via Microsoft Bookings

Als uw organisatie met Microsoft 365 werkt, sluit Bookings naadloos aan op uw bestaande workflow. Afspraken worden automatisch gesynchroniseerd met Outlook, uitnodigingen voor vergaderingen bevatten Teams-links en klantgegevens worden doorgestuurd naar uw bestaande Microsoft-systemen. De tool verstuurt ook automatisch herinneringen en bevestigingen via e-mail (en sms als u Teams Premium gebruikt).

De beste functies van Microsoft Bookings

Ontwerp merkgebonden boekingspagina's die aansluiten bij de visuele identiteit van uw organisatie.

Automatische Microsoft Teams-vergaderlinks genereren voor virtuele afspraken

Toegang tot klantinformatie via het geïntegreerde klantdatabasesysteem van Microsoft

Limiet van Microsoft Bookings

Vereist een actief Microsoft 365-abonnement om toegang te krijgen tot alle planningsfuncties.

Integratiemogelijkheden met derde partijen zijn beperkt

Prijzen van Microsoft Bookings

$ 6/maand (met Microsoft 365 Business Basic)

Beoordelingen en recensies van Microsoft Bookings

G2: 3. 7/5 (30+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 145 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Bookings?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Microsoft Bookings werkt, maar het is omslachtig. Het creëert extra gebruikersaccounts in zowel Microsoft 365 Admin als Teams, alleen maar om een boekingspagina te kunnen gebruiken. De interface is verouderd, de aangepaste mogelijkheden zijn beperkt en de installatie kan erg technisch zijn. Het is prima als je volledig in het Microsoft-ecosysteem zit, maar het is niet bepaald gebruiksvriendelijk. Ik geef het een 5/10. Het is typisch Microsoft. Gemaakt voor IT-gebruikers en niet voor de eindgebruiker.

🔍 Wist u dat? Kleurpsychologie beïnvloedt hoe we kalenders gebruiken. Kleuren zoals rood triggeren urgentie, blauw ondersteunt de concentratie en groen zorgt voor rust. Al deze kleuren beïnvloeden hoe we prioriteiten stellen, plannen maken en taken onthouden. Wanneer kleuren bewust worden ingezet, kunnen ze het geheugen versterken, stress verminderen en zelfs het tijdmanagement verbeteren.

10. Zoho Bookings (het beste voor uitgebreid klantenbeheer)

via Zoho Bookings

Als je als freelancer werkt in coaching, consulting of content, helpt Zoho Bookings je om al je diensten te stroomlijnen vanuit één enkel dashboard.

U kunt aparte servicepagina's aanmaken, beschikbaarheidsregels instellen en synchroniseren met Google, Outlook of Zoho Kalender, waardoor veelvoorkomende planningsproblemen op het werk worden voorkomen.

Wanneer iemand een afspraak boekt, maakt het systeem een klantprofiel aan, houdt het hun geschiedenis bij en maakt het verbinding met uw bredere Zoho-ecosysteem. U kunt eerdere afspraken en aantekeningen van eerdere interacties bekijken en zelfs facturen genereren.

De beste functies van Zoho Bookings

Laat clients eenvoudig terugkerende afspraken boeken, zoals wekelijkse/maandelijkse sessies.

Ontwerp aangepaste velden om branchespecifieke informatie vast te leggen die relevant is voor uw bedrijf.

Houd clients bij elke stap op de hoogte met bevestigings- of annuleringsmails.

Limiet van Zoho Bookings

Het platform werkt optimaal bij gebruik van andere Zoho-applicaties, waardoor de standalone waarde een limiet heeft.

Voor het effectief implementeren van aangepaste opties is mogelijk technische kennis vereist.

Prijzen van Zoho Bookings

Basis: $8/maand per gebruiker

Premium: $12/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho Bookings

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Bookings?

Een recensie op Capterra verwoordt het als volgt:

Het is een Zoho-app en dat maakt het voor mij erg handig... De boekingen plaatsen niet altijd automatisch de Zoho-vergaderlink in de uitnodiging voor de vergadering, wat voor verwarring zorgt en extra werk met zich meebrengt om deze handmatig toe te voegen. Het zou ook geweldig zijn als ik vergaderingen die door gebruikers zijn geboekt, zou kunnen accepteren of weigeren voordat de vergadering in mijn kalender wordt geplaatst.

11. Square Appointments (het beste voor boekingen met geïntegreerde betaling)

via Square Afspraken

Square Appointments is een geweldige tool voor consultants en freelancers die bij het maken van een afspraak een aanbetaling vragen.

De planningsapp is geïntegreerd met de betalingsinfrastructuur van Square, waardoor u binnen de boekingswerkstroom aanbetalingen kunt innen, annuleringskosten kunt verwerken en zelfs cadeaubonnen kunt verkopen. U krijgt ook basisfuncties voor verkooppunten (PoS), waarmee klanten tijdens hun afspraak voor retailitems kunnen betalen.

De beste functies van Square Appointments

Verkoop cadeaukaarten en beheer promotieaanbiedingen rechtstreeks binnen het boekingsplatform

Accepteer betalingen persoonlijk en maak eenvoudig voorraadbeheer mogelijk voor retail items.

Stuur automatische betalingsherinneringen en verwerk annuleringskosten

Genereer gedetailleerde financiële rapportage waarin afspraakgegevens en betalingsinformatie worden gecombineerd.

Limieten van Square Appointments

Limiet functies voor geavanceerde planning en kalender-organisatie

Integratiemogelijkheden zijn beperkt tot de zakelijke tools van Square

Prijzen van Square Appointments

Free

Plus: $49/maand per locatie

Premium: $ 149 per maand per locatie

Beoordelingen en recensies van Square Appointments

G2: 4. 3/5 (35+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 235 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Square Appointments?

Een gebruiker schrijft in een recensie:

Square Appointments is ideaal voor het efficiënt plannen en beheren van afspraken met clients, maar voor toegang tot geavanceerde tools is een hoger abonnement vereist.

🔍 Wist u dat? Zelfs korte pauzes van slechts enkele minuten kunnen uw energie aanzienlijk verhogen en vermoeidheid op het werk verminderen. Als u intensief mentaal werk verricht, heeft u daarom mogelijk meer dan 10 minuten nodig om te herstellen en optimaal te presteren. Plan uw kalender hierop in.

