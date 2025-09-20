10 beste alternatieven voor Speechmatics voor nauwkeurige spraak-naar-tekst in 2025

Spraak-naar-tekst-technologie heeft een lange weg afgelegd. Wat vroeger uren duurde, kost nu slechts enkele minuten, met scherpere resultaten dan ooit.

Speechmatics is een van de grootste namen in deze ruimte. Het is nauwkeurig, snel en ondersteunt een breed bereik aan talen. Maar het is geen oplossing die één grootte pas past.

Misschien hebt u realtime transcriptie, sprekerslabels of betere integraties nodig die aansluiten bij uw werkstroom en budget. Of u nu ontwikkelaar, podcaster, journalist of contentprofessional bent, er is altijd een tool die bij uw gebruikssituatie past.

In deze gids vindt u de beste alternatieven voor Speechmatics. Elke concurrent biedt iets anders: functies, prijzen of prestaties. Als bonus laten we u kennismaken met de revolutionaire Talk to Text-functie van ClickUp, die niet alleen uw spraak transcribeert, maar ook uw werk voor u doet!

De beste alternatieven voor Speechmatics in één oogopslag

Bekijk dit korte overzicht van de beste alternatieven voor Speechmatics om uw spraak-naar-tekst-werkstroom naar een hoger niveau te tillen!

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen* ClickUp Alle teamgroottes die taken, transcriptie en samenwerking op één plek nodig hebben Talk to Text, ClickUp Brain en Brain Max, AI Notetaker, ClickUp Brain, ClickUp-taak, AI-powered Docs Free Forever-abonnement; aangepaste aanpassingen voor ondernemingen Deepgram Midden-grote teams die realtime, API-gestuurde transcriptie nodig hebben Nova-3-model, realtime transcriptie, sprekerdiarisering, slimme format Pay-as-you-go Google Spraak-naar-tekst Grote teams die behoefte hebben aan nauwkeurige, meertalige transcripties op grote schaal meer dan 125 talen, realtime- en batchmodi, aangepaste woordenschat, spreker-ID Pay-as-you-go Otter. ai Kleine teams die behoefte hebben aan geautomatiseerde aantekeningen van vergaderingen en samenvattingen Realtime transcriptie, samenvattingen, actiepunten, Otter Chatten Free, betaald vanaf $ 16,99/gebruiker/maand AssemblyAI Ontwikkelingsteams die transcriptie nodig hebben met AI-functies zoals sentiment en redactie Real-time en batchverwerking, sentimentanalyse, PII-redactie, taaldetectie Gratis; betaald vanaf $ 0,12 per uur Rev. ai Kleine tot grote teams die behoefte hebben aan snelle, zeer nauwkeurige transcriptie Streaming en asynchroon, aangepaste woordenlijsten, optie voor transcriptie door mensen Betaald vanaf $ 14,99 per gebruiker/maand Whisper Solo-ontwikkelaars die behoefte hebben aan open-source, meertalige offline transcriptie Meertalig, vertaling naar het Engels, open source, lokale implementatie Pay-as-you-go DeepSpeech Personen die offline, realtime transcriptie op lokale apparaten nodig hebben Offline gebruik, realtime, vooraf getrainde modellen, platformonafhankelijk, open source Gratis (open source) Gladia Grote teams die behoefte hebben aan slimme, meertalige transcriptie met analysefuncties meer dan 100 talen, code-switching, diarization, samenvatting, sentiment Free; betaald vanaf $ 0,612 per uur Braina Geregelde gebruikers die offline dicteren met AI-assistentfuncties nodig hebben Dicteren, meertalige ondersteuning, spraakopdrachten, offline modus en een AI-assistent Free, betaald vanaf $ 99 per jaar

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Speechmatics?

De juiste spraak-naar-tekst-tool is afhankelijk van hoe u werkt, welke functies u nodig hebt en hoeveel u bereid bent te besteden. Hier zijn de sleutelzaken waar u op moet letten bij het vergelijken van alternatieven:

Hoge transcriptienauwkeurigheid : geef prioriteit aan : geef prioriteit aan transcriptietools die consistente, betrouwbare resultaten leveren, zelfs bij accenten, achtergrondgeluiden of nichewoordenschat

Real-time en batchverwerking : kies een tool waarmee u live audio kunt transcriberen of bestanden in bulk kunt uploaden, afhankelijk van uw werkstroom

Aangepast vocabulaire : voeg uw eigen termen of branchespecifieke taal toe om de herkenning te verbeteren en handmatige bewerkingen te verminderen

Integratiemogelijkheden : maak een verbinding tussen de tool en uw bestaande platforms, zoals software voor bewerking, : maak een verbinding tussen de tool en uw bestaande platforms, zoals software voor bewerking, software voor trainingsvideo's , cloudopslag of CMS, om uw proces te stroomlijnen

Schaalbare prijzen : kies een abonnement dat past bij uw gebruik, of u nu wekelijks een paar minuten of uren aan audio transcribeert

Ondersteuning voor meerdere talen : zorg ervoor dat de tool de talen en dialecten ondersteunt waarmee u werkt, vooral voor wereldwijde content

Sprekeridentificatie : maak duidelijke labels voor sprekers mogelijk om transcripties gemakkelijker te volgen en te bewerken

Exportformaten : sla transcripties op in de bestandstypen die u nodig hebt, of dat nu TXT, SRT of JSON is voor postproductie of ontwikkelingsdoeleinden

Ontwikkelaarsvriendelijke API's: gebruik robuuste, goed gedocumenteerde API's als u transcriptie in uw apps of systemen wilt integreren

De beste alternatieven voor Speechmatics

Nu u weet waar u op moet letten bij een alternatief voor Speechmatics, gaan we eens kijken naar de beste spraakherkenningstools die het proberen waard zijn.

1. ClickUp (het beste voor taakbeheer en transcriptie in één platform)

Probeer ClickUp Talk to Text Leg onderweg ideeën of aantekeningen vast met ClickUp Talk To Text

ClickUp is 's werelds eerste Converged AI Workspace. Dit betekent dat het niet alleen uw vergaderingen vastlegt, maar u ook helpt om elk gesprek om te zetten in actie en resultaat! Het is een aantrekkelijke keuze voor Speechmatics-gebruikers, vooral voor diegenen die op zoek zijn naar een spraak-naar-tekstplatform dat de volledige context van uw werk begrijpt en taken voor u kan uitvoeren.

Met ClickUp hoeft u niet meer van de ene tool naar de andere te springen. Het combineert geavanceerde spraak-naar-tekstmogelijkheden met AI-aangedreven taak- en projectmanagement. Klaar om afscheid te nemen van werkversnippering?

ClickUp Talk to Text

Talk to Text van ClickUp is een krachtige, AI-gestuurde dicteertool die is ontworpen om uw werkstroom te stroomlijnen door spraak om te zetten in gepolijste, bruikbare tekst.

Zet uw ideeën om in bruikbare tekst met de functie Talk to Text

Dit is wat het te bieden heeft:

AI-automatische bewerking: In tegenstelling tot standaard spraakherkenning, transcribeert Talk to Text van ClickUp niet alleen, maar bewerkt het uw spraak ook op intelligente wijze in realtime. U kunt het niveau van verfijning kiezen, van minimale correcties tot professionele verfijning

Contextbewuste meldingen en links: De AI herkent wanneer u collega's, taken of documenten vermeldt en voegt automatisch de juiste links of meldingen toe, zodat uw aantekeningen bruikbaar blijven en verbonden blijven binnen het ClickUp-ecosysteem

Persoonlijke woordenschat: De tool leert uw unieke termen, vakjargon en bijnamen, waardoor nauwkeurige en gepersonaliseerde transcripties worden gegarandeerd

meertalige ondersteuning: *dicteer in uw moedertaal, want ClickUp ondersteunt meer dan 50 talen voor internationale teams

uniforme zoekfunctie en integratie: *dicteer overal in ClickUp, werk met geavanceerde AI-modellen en zoek in al uw gekoppelde apps zonder van tool te wisselen

De functie Talk to Text is geïntegreerd in ClickUp Brain MAX, de desktop-AI-companion van ClickUp. Hier volgt een korte handleiding voor het gebruik van deze AI Super App:

ClickUp Brain

Zodra het transcript klaar is, neemt ClickUp Brain het over. Dit is een ingebouwde AI-assistent die het hele gesprek scant, de sleutelpunten eruit haalt en samenvat wat er is gezegd. Vervolgens doet het iets krachtigs: het zet die inzichten om in taken, echte, traceerbare actiepunten.

Vat uw gesprekken samen met ClickUp Brain

Elke ClickUp-taak die door Brain wordt aangemaakt, wordt op uw projectbord geplaatst. U kunt deadlines toevoegen, eigenaren toewijzen en taken opsplitsen in subtaaken, zodat alles georganiseerd en in verbinding blijft.

ClickUp AI Notetaker

De volgende is de ClickUp AI Notetaker. U plant een gesprek en het programma sluit zich stilzwijgend aan bij uw Zoom-, Google Meet- of Teams-vergadering. U hoeft niet op 'opnemen' te drukken. Het luistert, transcribeert en slaat het gesprek in realtime op, rechtstreeks in uw werkruimte.

Leg nauwkeurige transcripties vast met sprekerslabels, samenvattingen, opnames en actiepunten in een lijst weergegeven in één document, met behulp van ClickUp AI Notetaker

Uw transcripties, video-bestanden en samenvattingen worden rechtstreeks opgeslagen in privé ClickUp Docs voor veilige opslagruimte en gemakkelijke raadpleging. Bovendien zijn al uw transcripties van vergaderingen volledig doorzoekbaar, zodat gebruikers snel kunnen vinden wie wat heeft gezegd, zelfs als ze de vergadering hebben gemist of een TL;DR-samenvatting nodig hebben.

ClickUp Clips

Wilt u meer context toevoegen aan een taak? Gebruik ClickUp Clips. Neem uw scherm op, leg de volgende stap uit of begeleid uw team bij een beslissing. De clip wordt opgeslagen bij de taak. Nu hoeft uw team niet meer twee keer te vragen: ze hebben uw stem en uw scherm op één plek.

Communiceer asynchroon met uw team met behulp van ClickUp Clips

Als u contextgebaseerde antwoorden nodig hebt over werk, document of gesprek binnen ClickUp, vraag het dan gewoon aan Brain. Het vindt binnen enkele seconden wat u nodig hebt.

Door samenvattingen en kennis delen te automatiseren, kunnen teams minder tijd besteden aan het zoeken naar informatie en onnodige vergaderingen, en zich blijven concentreren op taken met hoge prioriteit.

clickUp ondersteunt ook integratie* met vergadertools en transcriptiediensten van derden. Als u bijvoorbeeld Tactiq gebruikt voor transcripties, kunt u een automatisering triggeren om een overeenkomstige taak in ClickUp aan te maken, zodat u nooit een follow-up mist, ongeacht het platform. Teams kunnen ook API's of integratieplatforms gebruiken om gegevens tussen ClickUp en andere vergader- of analysetools te synchroniseren, waardoor werkstroom verder wordt gestroomlijnd.

Met ClickUp vloeit elke functie voort uit de vorige. De vergadering wordt het transcript. Het transcript wordt de taak. De taak wordt het project. En het project wordt klaar – allemaal op één plek.

De beste functies van ClickUp

Limieten van ClickUp

De eerste installatie kan enige tijd in beslag nemen om aangepast te worden aan uw werkstroom

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensent zegt:

ClickUp Brain bespaart echt tijd. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder vaak van context hoeft te wisselen en minder add-on tools nodig heeft. Nieuwe upgrades voor de kalender en gantt maken planning minder lastig.

2. Deepgram (het beste voor realtime, ontwikkelaarsvriendelijke spraak-naar-tekst op grote schaal)

via Deepgram

De spraak-naar-tekst-API van Deepgram is ontworpen voor ontwikkelaars die behoefte hebben aan snelle, nauwkeurige transcriptie in realtime.

Het Nova-3-model kan moeilijke audio aan, zoals achtergrondgeluiden, overspraak en meerdere sprekers. Of u nu gesprekken, interviews of livestreams transcribeert, Deepgram levert een zuivere output met een lage latentie.

Het beschermt ook gevoelige gegevens. Met ingebouwde redactie en slimme format kunt u leesbare, veilige transcripties produceren zonder extra nabewerking. Als u spraakfuncties in een app of dienst wilt integreren, biedt Deepgram u de tools om dat snel en op grote schaal te doen.

De beste functies van Deepgram

Transcribeer duidelijk met het Nova-3-model, zelfs in rumoerige omgevingen of omgevingen met meerdere sprekers

Stream audio in realtime met een API met lage latentie die is ontwikkeld voor live gebruikssituaties

Identificeer sprekers automatisch om stemmen te scheiden en gesprekken te labelen

Formatteer transcripties direct met ingebouwde interpunctie en een overzichtelijke structuur

Bescherm gevoelige informatie met automatische PII-redactie tijdens transcriptie

Werk in meer dan 30 talen met ingebouwde ondersteuning om internationale teams en content te kunnen ondersteunen

Limieten van Deepgram

Geen ingebouwde transcript editor of gebruikersinterface – alleen API

Prijzen van Deepgram

Pay As You Go : gratis tegoed ter waarde van $ 200

Groei : $ 4000+ per jaar

*onderneming: $15.000+ per jaar

Beoordelingen en recensies van Deepgram

G2 : 4,6/5 (meer dan 270 beoordelingen)

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Deepgram?

Een recensie op G2 luidt:

De functie die voor ons het meest opvalt, is de transcriptiefunctie van Deepgram met hoge nauwkeurigheid. We hebben de API's van Deepgram geïntegreerd in onze bestaande werkstroom met onze technologie voor het genereren van transcripties van vergaderopnames voor onze kwalitatieve use case, waar het betrouwbare outputs met hoge nauwkeurigheid genereert.

3. Google Speech-to-Text (het beste voor meertalige transcriptie op ondernemingsniveau)

Werkt u met audio in verschillende talen en tijdzones? Google Cloud Speech-to-Text transcribeert grote hoeveelheden content in realtime.

De API ondersteunt meer dan 125 talen en kan leestekens toevoegen, grof taalgebruik filteren en tekst opsplitsen in overzichtelijke, leesbare stukken.

Wilt u weten wie wat heeft gezegd? Dat wordt geregeld door sprekerdiarisering en tijdstempels op woordniveau. U kunt het resultaat ook verfijnen met aangepaste woordenschat en modelaanpassing.

Als uw gebruikssituatie wereldwijd, snel en complex is, kan de transcriptie-engine van Google u bijhouden.

De beste functies van Google Speech-to-Text

Transcribeer op uw eigen manier met streaming-, batch- of asynchrone modi

Voeg uw eigen termen toe met behulp van aangepaste woordenschat voor een betere nauwkeurigheid

Blijf audio nauwkeurig bij met tijdcodes op woordniveau voor eenvoudige revisie

Verfijn de resultaten door modellen aan te passen aan uw gebruikssituatie

Scheid sprekers automatisch met ingebouwde diarization

Limiet van Google Speech-to-Text

Problemen met sterke accenten en dialecten

Lagere nauwkeurigheid in rumoerige omgevingen

Prijzen van Google Speech-to-Text

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Speech-to-Text

G2 : 4,6/5 (meer dan 250 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Google Speech-to-Text?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind de nauwkeurigheid van de getranscribeerde content in vergelijking met andere software erg goed. Met zijn uitstekende AI en machine learning identificeert het verkeerd gespelde/verkeerd gebruikte woorden en corrigeert deze.

4. Otter. ai (het beste voor geautomatiseerde aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen)

Als u het grootste deel van uw tijd in vergaderingen doorbrengt, is Otter.ai iets voor u. Het luistert, schrijft en organiseert uw gesprekken, zodat u dat niet hoeft te doen.

Het sluit aan op uw Zoom-, Microsoft Teams- of Google Meet-gesprekken. Terwijl u praat, transcribeert het in realtime. Na de vergadering genereert het een AI-samenvatting en haalt het actiepunten eruit.

Met Otter Chat kunt u vragen stellen over uw eerdere vergaderingen en direct antwoord krijgen. Wilt u weten wat iemand vorige week heeft gezegd? Vraag het gewoon. Als uw team overzichtelijke, doorzoekbare aantekeningen wil zonder ook maar een vinger uit te steken, dan is Otter.ai een uitstekende keuze.

Otter. ai beste functies

Transcribeer vergaderingen live met realtime opname terwijl ze plaatsvinden

Vat automatisch de sleutelpunten samen na elk gesprek

Markeer volgende stappen met ingebouwde detectie van actiepunten

Maak naadloos verbinding met integraties voor Zoom, Teams en Google Meet

Zoek snel naar eerdere vergaderingen met Otter Chat, een slimme assistent

Werk overal met mobiele en desktop-apps voor iOS, Android en het web

Beperkingen van Otter.ai

Bij het exporteren van transcripties kunnen formatproblemen optreden

Prijzen van Otter.ai

Basis : Gratis

Pro : $ 16,99/maand per gebruiker

Zakelijk : $ 30/maand per gebruiker

*onderneming: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Een recensie op G2 luidt:

Otter.ai is een geweldige AI-tool om audio- en video's te transcriberen. De premiumversie is geweldig, omdat je daarmee meer audiominuten kunt uploaden. Het beste is de tijdregistratie en de nauwkeurigheid ervan. Ik gebruik de premiumversie al een hele tijd en de recente upgrade, waarbij AI je helpt om de benodigde informatie uit het gesprek te halen, is ontzettend handig.

5. AssemblyAI (het beste voor ontwikkelaars die spraakgestuurde apps op grote schaal bouwen)

via AssemblyAI

AssemblyAI wordt geleverd met een krachtige API die audio omzet in tekst – en ondertussen nog veel meer doet voor ontwikkelaars.

U krijgt realtime en asynchrone transcriptie. Het Universal-model is zeer nauwkeurig, zelfs bij ruis in de audio. Het ondersteunt ook meer dan 99 talen en kan automatisch de taal detecteren.

Wilt u meer dan alleen woorden? AssemblyAI voegt slimme functies toe, zoals sentimentanalyse, onderwerpdetectie en contentmoderatie. Het verwijdert zelfs automatisch gevoelige informatie.

Als u spraakfuncties in uw app wilt integreren, biedt deze tool u de flexibiliteit om op te schalen en de intelligentie om te groeien.

De beste functies van AssemblyAI

Transcribeer live of later met realtime- en batchverwerking

Analyseer gesprekken met sentimentanalyse, onderwerptagging en contentmoderatie

Verberg gevoelige informatie automatisch met PII-redactie

Detecteer talen direct, die worden ondersteund door meer dan 99 talen en dialecten

Label sprekers duidelijk met ingebouwde diarization voor audio met meerdere personen

Limieten van AssemblyAI

Streamingtoegang is alleen beschikbaar bij betaalde abonnementen

Alleen in de cloud, geen implementatie op locatie

Prijzen van AssemblyAI

Gratis : $ 50 gratis krediet

Pay as you go : vanaf $ 0,15 per uur

Aangepast: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van AssemblyAI

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

👀 Wist u dat? Slechts 7% van de communicatie bestaat uit de woorden die u daadwerkelijk gebruikt. De rest bestaat uit intonatie en lichaamstaal, die bepalend kunnen zijn voor hoe uw boodschap overkomt. Als u leiding geeft aan een team, is niet alleen wat u zegt belangrijk, maar ook hoe u het zegt. Leer hoe u uw communicatiestijl kunt aanpassen om betere resultaten te behalen.

6. Rev. ai (het beste voor snelle spraak-naar-tekst met menselijke nauwkeurigheid)

Rev. ai is een andere tool voor ontwikkelaars die nauwkeurige spraakherkenning nodig hebben. Het biedt zowel realtime als asynchrone transcriptie via een eenvoudige API.

Het platform ondersteunt meer dan 30 talen en bevat functies zoals sprekerdiarisatie, aangepaste woordenlijsten en sentimentanalyse. Het is ontworpen om diverse audio-inputs met hoge nauwkeurigheid te verwerken. Rev. ai biedt ook menselijke transcriptiediensten voor scenario's waarin uiterste nauwkeurigheid essentieel is.

De beste functies van Rev. ai

Transcribeer live of opgenomen audio met ondersteuning om asynchrone en streaming te kunnen ondersteunen

Train de tool met aangepaste woordenschat voor branchespecifieke termen

Krijg snel inzicht met sentiment- en onderwerpanalyse

Automatische taaldetectie om meertalige transcriptie te stroomlijnen

Kies voor menselijke nauwkeurigheid met 99% nauwkeurige handmatige transcripties

Beperkingen van Rev. ai

Elke streamingsessie heeft een limiet van 3 uur

Er zijn momenteel geen opties voor implementatie op locatie beschikbaar

Prijzen van Rev. ai

Reverb Transcription: $0,20/uur

*onderneming: Aangepaste prijzen

Rev. ai beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: onvoldoende beoordelingen

7. Whisper (het beste voor open-source, meertalige transcriptie met flexibele implementatie)

via OpenAI Whisper

Whisper is het open-source spraak-naar-tekstmodel van OpenAI. Het is getraind op basis van honderdduizenden uren aan audio in vele talen. Dat geeft het een voorsprong bij het verwerken van accenten, achtergrondgeluiden of informele spraak.

Het kan in meer dan 99 talen transcriberen en deze ook naar het Engels vertalen. U kunt Whisper lokaal uitvoeren voor volledige controle of de API van OpenAI gebruiken als u de voorkeur geeft aan een gehoste oplossing.

Het is ontwikkeld voor ontwikkelaars die kracht, nauwkeurigheid en flexibiliteit willen, zonder licentiekosten te betalen.

De beste functies van Whisper

Vertaal spraak onmiddellijk vanuit meerdere talen naar het Engels

Aanpassen en implementeren met open-source toegang

Gebruik het offline voor volledige controle en privacy op lokale apparaten

Eenvoudig te integreren via API of in uw eigen apps

Verwerk moeilijke audio met een model dat is ontwikkeld voor accenten en achtergrondgeluiden

Limieten van Whisper

API ondersteunt momenteel bestanden tot 25 MB

Kan tekst invoegen die niet daadwerkelijk is uitgesproken

Whisper-prijzen

Betaal per gebruik : $ 0,006 per minuut via OpenAI API

Zelf gehost: Gratis (open source)

Whisper-beoordelingen en recensies

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

💡 Pro-tip: Gebruik je API's voor transcriptie? Mogelijk zie je statusberichten zoals 'verificatie succesvol in afwachting' – dat betekent gewoon dat je verzoek wordt verwerkt. Kijk voor debugging naar een ray-ID in je logboeken. Dit helpt om precies bij te houden waar een verzoek naartoe is gestuurd en wat er achter de schermen is gebeurd.

8. DeepSpeech (het beste voor offline, realtime transcriptie op lokale apparaten)

via DeepSpeech

DeepSpeech is een open-source spraak-naar-tekst-engine ontwikkeld door Mozilla. Het werkt offline, waardoor u volledige controle heeft over uw gegevens.

Het model is gebaseerd op deep learning en werkt op apparaten die zo klein zijn als een Raspberry Pi. Het kan worden gebruikt op Windows, Mac of Linux zonder internettoegang.

Het wordt geleverd met vooraf getrainde Engelse modellen, maar u kunt het indien nodig aanpassen voor andere talen. Hoewel Mozilla het niet langer actief onderhoudt, blijft de open-sourcegemeenschap het ondersteunen.

Als u behoefte heeft aan privé, offline transcriptie in realtime, is DeepSpeech een solide startpunt.

De beste functies van DeepSpeech

Transcribeer offline zonder internetverbinding

Werkt overal op Windows, Mac, Linux of Raspberry Pi

Ga snel aan de slag met vooraf getrainde Engelse modellen die klaar zijn voor gebruik

Verwerk audio live met realtime transcriptieprestaties

Bouw uw eigen oplossing met Python, C++, JavaScript of .NET die worden ondersteund

Limieten van DeepSpeech

Limiet tot Engels, tenzij aangepast getraind

De nauwkeurigheid kan afnemen bij accenten of ruis in de audio

Prijzen van DeepSpeech

Gratis en open source onder de Mozilla Public License

Beoordelingen en recensies van DeepSpeech

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: geen beoordelingen beschikbaar

9. Gladia (het beste voor meertalige, realtime transcriptie met audio-intelligentie)

via Gladia

Gladia zet spraak om in tekst, maar dat is nog niet alles. Het begrijpt emoties, selecteert sprekers en vat samen wat er is gezegd, allemaal in één API-aanroep.

Het werkt in meer dan 100 talen en kan tijdens het spreken code wisselen. Dat betekent dat het niet in de war raakt wanneer sprekers tijdens hetzelfde gesprek wisselen tussen Engels, Frans of Spaans.

Als u spraakfuncties ontwikkelt voor een wereldwijd publiek en meer nodig hebt dan alleen ruwe tekst, biedt Gladia serieuze intelligentie voor uw transcriptie.

De beste functies van Gladia

Scheid sprekers duidelijk van elkaar met automatische diarization

Voeg snel context toe met behulp van audio-intelligentie, zoals samenvattingen en sentiment

Train de tool met aangepaste woordenschat voor branchespecifieke termen

Blijf elk woord bij met gedetailleerde woordniveau-tijdstempels

Transcribeer gemengde talen die code-switching ondersteunen voor accenten en dialecten

Limieten van Gladia

Vereist integratie in bestaande applicaties

Er zijn momenteel geen opties voor implementatie op locatie beschikbaar

Prijzen van Gladia

Gratis : $0/maand (10 uur/maand inbegrepen)

Pro en Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Gladia

G2 : Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

10. Braina (het beste voor offline dicteren met AI-assistentfuncties)

via Braina

Braina is een spraak-naar-tekst-tool die ook dienst doet als persoonlijke assistent. Hiermee kunt u dicteren in elke app – Word, Gmail of een browser – en ondersteunt (oftewel: ondersteunt) meer dan 100 talen.

Het werkt offline, vereist geen stemtraining en kan technische termen zoals medisch of juridisch jargon aan. U kunt het ook aangepaste woorden en zinnen aanleren. Naast dicteren kan Braina bestanden openen, muziek afspelen, op internet zoeken en zelfs taken automatiseren – allemaal met uw stem.

De beste functies van Braina

Dicteer overal met uw stem: in Word, browsers of elke andere app

Voeg uw termen toe met aangepaste woordenschat voor namen of nichetermen

Werk offline zonder internetverbinding

Bedien uw pc handsfree met spraakopdrachten

Gebruik uw telefoon als draadloze microfoon met mobiele integratie

Limieten van Braina

Niet beschikbaar voor macOS of Linux

Het kan verouderd aanvoelen in vergelijking met moderne apps

Prijzen van Braina

Braina Lite : Gratis

Braina Pro : $ 99/jaar

Braina Pro Plus : $ 199 voor 2 jaar

Braina Pro Ultra: $ 299 voor 3 jaar

Beoordelingen en recensies van Braina

G2 : Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 3,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Braina?

Een recensie op Capterra luidt als volgt:

Het had een leercurve die ik moeilijk vond, en hoewel Braina alle functies had die ik nodig had en alles vrij goed presteerde, was het voor mij te duur. Over het algemeen geef ik het echter een 10 voor prestaties.

