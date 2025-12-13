Karbon versus ClickUp: welke werkstroomtool is beter voor boekhouding?

Uw bedrijf heeft geen problemen vanwege slechte accountants, maar omdat goede accountants vastzitten aan werk dat door software zou moeten worden gedaan.

Follow-ups. Overdrachten. Gemiste statussen. Handmatige checklists.

Nu bent u actief op zoek naar een tool die uw provisorische werkstroom kan ondersteunen.

Wie wint er in het debat tussen Karbon en ClickUp? De ene is speciaal ontworpen voor boekhouding, terwijl de andere je de vrijheid geeft om werkstroomen op jouw manier op te bouwen.

Laten we het eens bekijken. 📦

Karbon en ClickUp in één oogopslag

Hier is een korte samenvatting om u op weg te helpen:

Criteria ClickUp Karbon Primaire doelgroep Cross-functionele teams van elke grootte, waaronder individuen, kleine en middelgrote bedrijven en grote ondernemingen. Boekhoud- en accountancykantoren Weergaven en flexibiliteit Lijst-, bord-, kalender-, gantt- en tijdlijnweergaven Lijst-, tijdlijn-, activiteit- en Kanban-bordweergaven Analytics en rapportage Dashboards met grafieken, formules, rekenkaarten, aanpasbare widgets en andere algemene tools voor projectmanagement. WIP, realisatie, personeelsbezetting en clientgedrag Documenten en SOP's Ingebouwde documenten met verschillende sjablonen voor het grootboek, onder andere wiki's, taakkoppelingen en toestemmingen Ondersteunt documentatie via gekoppelde taken AI-mogelijkheden Robuust met ClickUp Brain dat contextuele antwoorden, samenvattingen, automatische taakcreatie en dashboards biedt. Geïntegreerde AI voor efficiëntie in de werkstroom en inzichten

Wat is ClickUp?

Probeer ClickUp vandaag nog gratis uit. Houd de factureerbare uren zichtbaar en het werk voor klanten bij met ClickUp.

Het werk van vandaag is gebrekkig, vooral in de boekhouding.

Teams worden overspoeld door werkverspreiding: gefragmenteerde werkstroom verspreid over spreadsheets, e-mails, gedeelde schijven, niet-gekoppelde boekhoudapps en tools die niet met elkaar communiceren. Het resultaat? Accountants zijn urenlang bezig met het zoeken naar ondersteunende documenten, het schakelen tussen systemen en het samenvoegen van context uit audits, afstemmingen en afsluitingsactiviteiten. Ondertussen verliezen bedrijven en financiële teams productiviteit, nauwkeurigheid en tijd die ze zich tijdens piekperiodes niet kunnen veroorloven.

Als 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte combineert het projectmanagementplatform van ClickUp projectmanagement, kennismanagement en realtime samenwerking, aangedreven door AI die uw werk begrijpt en u helpt sneller te werken met minder fouten.

Het biedt structuur voor omvangrijke, deadline-gedreven boekhoudkundige werkzaamheden, variërend van maandafsluitingen tot audits en klantleveringen. Standaardiseer uw werkstroom met aangepaste statussen, automatiseringen en toestemmingen om herhaalbare processen te creëren, herwerk te verminderen en partners, controllers en medewerkers volledig zichtbaarheid te geven in elke opdracht, taak en deadline.

Functies van ClickUp

Laten we eens kijken naar de functies van ClickUp die zijn ontworpen om meerstapsprocessen, cross-functionele samenwerking en klantgericht werk nauwkeurig af te handelen.

Functie #1: Financieel projectmanagement

ClickUp voor financiële teams maakt van het onboarden van leveranciers, salarisadministratie en P&L-beoordelingen herhaalbare, traceerbare werkstroomen met kant-en-klare sjablonen en gespecialiseerde tools.

Maak ClickUp-taken met specifieke details om de context te waarborgen

ClickUp-taaken zijn de belangrijkste componenten die dienen als flexibele actie-eenheden.

Maak bijvoorbeeld bij het opstellen van een financieel rapport voor het derde kwartaal een taak aan in de client-map met subtaaken voor bankafschriften, onkostencontroles, afstemmingen en een eindoverzicht, elk met een deadline.

Gebruik ClickUp aangepaste velden voor 'Budgeted Amount' (begroot bedrag), 'Actual Spend' (werkelijke uitgaven) en 'Variance' (verschil) en pas formules toe om verschillen automatisch rechtstreeks in de Taak te berekenen.

ClickUp Dashboards brengen alles in beeld en tonen in afwachting zijnde goedkeuringen, aankomende deadlines en gemarkeerde taken voor alle klanten en afdelingen.

Gebruik batterijgrafieken in ClickUp dashboards om de werklast van teams en de status van projecten te visualiseren

Stel dat u de facturering voor 20 klanten beheert. Bouw een klantenportaal met ClickUp met behulp van:

Een staafdiagram van factureerbare uren per client

Een berekening van de omzet versus de projectie

Een lijst met taken voor achterstallige facturen

Zo kunt u vertragingen vroegtijdig opsporen, werk opnieuw toewijzen en op schema blijven.

💡 Pro-tip: Pas de 'Minimum Viable Workflow'-mentaliteit toe. Begin met het documenteren van uw werkstroom op de meest eenvoudige en snelle manier: een checklist, een tijdlijnschets en een spraakaantekening. Doorloop één cyclus, evalueer en verfijn. Formaliseer vervolgens alleen wat na een paar keer herhalen werkt.

Functie #2: AI-aangedreven functies

Stel aangepaste 'als dit, dan dat'-regels in met ClickUp Automations en ClickUp AI om administratieve taken te stroomlijnen.

Gebruik ClickUp-automatiseringen en AI-velden om taken te sorteren op urgentie, klantniveau of deadline

Als uw boekhoudteam de belastingdossiers voor vrijdag moet controleren:

Stel een automatisering in om taken toe te wijzen op basis van aangepaste velden zoals 'klantniveau' of 'indieningsdeadline'.

Verplaats taken automatisch naar 'Klaar voor beoordeling' zodra de documenten zijn geüpload.

Trigger een waarschuwing als een taak aan het einde van de dag op donderdag nog steeds als 'In uitvoering' is gemarkeerd.

En wanneer u snel iets moet controleren of bijpraten, is ClickUp Brain er om voor u mee te denken.

Vraagt u zich af hoe u AI kunt gebruiken in de boekhouding? Vraag Brain gewoon om alle openstaande items en recente updates samen te vatten. Moet u een wekelijkse update naar een client sturen? De AI Writer kan deze voor u opstellen aan de hand van Taak-activiteiten en opmerkingen, zodat u niet meer hoeft te kopiëren en plakken.

Stel dat u een operationeel manager bent die zich voorbereidt op een wekelijkse evaluatie.

📌 Voorbeeldprompt: Maak een overzicht van alle openstaande items en blokkades voor client ABC deze week. Vermeld ook de geregistreerde tijd en goedkeuringen die nog moeten worden afgewacht.

Binnen enkele seconden krijgt u een duidelijk beeld van wat klaar is, wat er achterstallig is en wat er moet gebeuren.

🚀 Voordeel van ClickUp: Een add-on voor deze functies is ClickUp Email Projectmanagement, waarmee u e-mails rechtstreeks vanuit uw werkruimte kunt verzenden, ontvangen en beheren. Zet e-mails van klanten direct om in taken, compleet met deadlines, toegewezen personen en bijlagen. Voeg opmerkingen toe, volg gesprekken en koppel hele threads aan het juiste resultaat. Zet e-mails om in taken en vice versa met ClickUp om uw werkstroom te centraliseren.

Functie #3: Samenwerkingsfuncties

Financiële activiteiten kunnen niet soepel verlopen als de communicatie buiten het systeem plaatsvindt. Om dit probleem op te lossen, kunt u met ClickUp Chat speciale chatkanalen gebruiken binnen elk project of elke client-map om discussies gericht te houden.

Drukke dag? AI CatchUp markeert belangrijke updates en actiepunten, zodat u niet hoeft te scrollen en direct kunt zien wat uw aandacht nodig heeft.

Wilt u een interne bevestiging? Vraag het gewoon in de thread en AI Answers haalt het exacte antwoord uit eerdere berichten, documenten of zelfs gekoppelde tools.

En als u samenwerking binnen uw documentatie nodig hebt, kunt u terecht bij ClickUp Docs. Dit biedt een gestructureerde manier om SOP's, financieel beleid en klantgerichte sjablonen op te slaan binnen uw werkruimte.

Prijzen van ClickUp

📮 ClickUp Insight: 21% van de mensen zegt dat meer dan 80% van hun werkdag wordt besteed aan repetitieve taken. En nog eens 20% zegt dat repetitieve taken minstens 40% van hun dag in beslag nemen. Dat is bijna de helft van de werkweek (41%) besteed aan taken die niet veel strategisch denken of creativiteit vereisen (zoals follow-up e-mails 👀). ClickUp AI Agents helpen deze sleur te doorbreken. Denk aan het aanmaken van taken, herinneringen, updates, vergadernotities, het opstellen van e-mails en zelfs het creëren van end-to-end werkstroomen! Dat alles (en meer) kan in een handomdraai worden geautomatiseerd met ClickUp, uw alles-in-één app voor werk. 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door ClickUp-automatiseringen te gebruiken, wat leidt tot een toename van 12% in werkefficiëntie.

Wat is Karbon?

via Karbon

Karbon is een tool voor collaboratief praktijkbeheer die speciaal is ontwikkeld voor boekhoudkantoren en klantenservicebedrijven, met name in de sectoren belastingen, audit en boekhouding.

U kunt e-mails omzetten in taken, herbruikbare werksjablonen maken voor terugkerende diensten zoals maandelijkse afsluitingen of belastingvoorbereiding, en de capaciteit van het hele team beheren met behulp van tijdlijnen en takenoverzichten.

Functies van Karbon

Hier zijn enkele belangrijke functies die Karbon biedt om u te helpen uw financiën te organiseren:

Functie #1: Projectmanagement

Stroomlijn complexe boekhoudkundige werkstroomen met Karbon automatisering van werkstroomen

De werkstroom-automatisering van Karbon helpt projectboekhoudteams om administratief werk met een lage toegevoegde waarde te elimineren en zich te concentreren op de impact op de klant. Met automatische herinneringen en e-mailacties kunt u contactmomenten en klantverzoeken automatiseren, waardoor tijdige en traceerbare communicatie wordt gegarandeerd.

Gebruik werksjablonen met aangepaste statussen, checklists en rollen om terugkerende processen, zoals maandelijkse afstemmingen of belastingaangiften, te standaardiseren. Bovendien kunt u met automatiseringen updates van de voortgang van taken triggeren, beoordelaars toewijzen of statussen wijzigen op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden, zodat uw werkstroom zonder handmatige tussenkomst kan worden voortgezet.

Het Kanban-bord en de werkplanner geven teams een realtime overzicht van de werklasten en tijdlijnen, terwijl de weergave Mijn week individuen helpt om gefocust te blijven op prioriteiten.

📖 Lees ook: Beste projectmanagementsoftware met clientportalen

Functie #2: Facturering en betalingen

Neem de controle over de factureringscyclus met Karbon-facturen en -betalingen

Het factureren van een client is niet slechts één enkel proces. Het omvat het bijhouden van tijd, het genereren van facturen en fiscale details. Met Karbon kunt u tijd bijhouden met voorgestelde tijdsregistraties om ervoor te zorgen dat geen enkele factureerbare minuut wordt gemist, en vervolgens factureren door een vast bedrag of terugkerende facturering in te stellen die gekoppeld is aan uw werkschema's.

De klantportaalfunctie maakt het mogelijk om Taaken voor het verzamelen van documenten rechtstreeks aan klanten toe te wijzen, wat cruciaal is voor de boekhouding.

Automatiseer klantbetalingen met 'Karbon Payments' en maak automatische betalingen via kaart of automatische incasso mogelijk om vorderingen te verminderen. Het 'Receivables Dashboard' geeft u ook realtime zichtbaarheid in onbetaalde facturen en potentiële cashflowrisico's.

Met WIP- en realisatierapporten, afschrijvingen en factureringstaken maakt Karbon handmatige afstemming overbodig en geeft u volledige controle over uw inkomsten.

💡 Pro-tip: Voordat u iets als klaar markeert, moet u ervoor zorgen dat u aan de QC-criteria voldoet. Voeg een checklist toe en vraag uzelf af: zijn de ondersteunende documenten bijgevoegd? Zijn de interne aantekeningen duidelijk? Is er klantvriendelijke taal gebruikt? Is de volgende stap gepland? Wijs een andere reviewer toe voor roulerende audits van willekeurig geselecteerde taken.

Functie #3: Bedrijfsanalyses

Ontdek knelpunten en houd de winstgevendheid van clients bij met Karbon

Als projectboekhoudsoftware helpt Karbon's bedrijfsanalyse u bij het monitoren van teamprestaties, klantgedrag en werkstroom-efficiëntie. Houd budgetten en tijdlijnen bij met het dashboard 'Tijd & Budgetten' en gebruik 'Klantanalyse' om te bepalen welke klanten de meeste aandacht nodig hebben.

Bovendien kunt u met tools zoals 'Work Lists' en 'Activity Time Lines' blokkades en achterstallige items opsporen voordat ze van invloed zijn op de levering. U kunt ook rapporten exporteren of de API van Karbon gebruiken om aangepaste dashboards te bouwen in Excel of Power BI.

Prijzen van Karbon

Team: $79/maand per gebruiker

Business: $ 99/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

💡 Pro-tip: Maak teamprestaties leuker met een 'Work Wins'-klassement. Geef punten voor acties die waarde toevoegen: Klantgerichte taken vroegtijdig voltooien = +5

Het verstrekken van klantgerichte documentatie of checklists = +3

Potentiële fouten opsporen en corrigeren = +2 Wekelijkse shoutouts of 'Top Contributor'-spotlights in interne kanalen. Wissel statistieken af om het fris te houden, zoals tijd tot afsluiting, kwaliteit, volume of klanttevredenheid. Dit werkt vooral goed in drukke belastingseizoenen of maandelijkse afsluitingscycli wanneer het moreel daalt.

ClickUp versus Karbon: vergelijking van functies

Als het gaat om het beheren van boekhoudkundige werkstroomen, beloven zowel ClickUp als Karbon structuur, automatisering en zichtbaarheid. Maar hoe verhouden ze zich tot elkaar als je functies vergelijkt die dagelijks van belang zijn, zoals taakbeheer, samenwerking en automatisering?

Laten we eens kijken hoe elk van deze clientportaalsoftware presteert. 🎯

Functie #1: Taakbeheer

Met zowel ClickUp als Karbon kunt u werk opsplitsen in uitvoerbare eenheden, verantwoordelijkheden toewijzen en deadlines bijhouden.

ClickUp

ClickUp biedt een alles-in-één taakbeheersysteem dat is ontwikkeld om elke teamstructuur of werkstroom te ondersteunen. U kunt taken beheren in meerdere weergaven (lijst, bord, kalender en gantt), sjablonen maken, processen automatiseren en details toevoegen, zoals afhankelijkheden, prioriteiten, aangepaste velden en tijdregistratie.

Het ondersteunt ook agile sprints, werklasten en teamsamenwerking, waardoor het zeer geschikt is voor zowel individuele medewerkers als multifunctionele teams.

Karbon

Karbon richt zich op gestructureerde, herhaalbare werkstroomen die zijn afgestemd op boekhoudpraktijken. Taken zijn gekoppeld aan werksjablonen en volgen vaak een checklist-achtige structuur. Hoewel het platform automatiseringstriggers en statusupdates biedt, zijn de aanpassingsmogelijkheden beperkter.

🏆 Winnaar: ClickUp wint vanwege zijn flexibele en schaalbare taakbeheersysteem.

Functie #2: Werkstroomautomatisering

Werkstroomautomatisering is essentieel voor bedrijven die handmatige taken willen verminderen, overdrachten willen minimaliseren en administratieve overheadkosten willen verlagen.

ClickUp

De automatiserings- en AI-functies van ClickUp helpen repetitief werk te elimineren door middel van triggergebaseerde regels, zoals het toewijzen van taken of het versturen van waarschuwingen op basis van status of deadlines.

AI-taakaanmaak, geautomatiseerde samenvattingen via ClickUp Brain en dynamische formulieren geven het een voorsprong bij het stroomlijnen van snel veranderende of omvangrijke werkstroomprocessen.

Karbon

De workflowautomatisering van Karbon is ontworpen met het oog op voorspelbaarheid. Automatiseringstools triggeren taakupdates, herinneringen en klantcheck-ins op basis van sjablonen en statussen in het klantenportaal. Dit is handig voor terugkerende boekhoudkundige werkstroomen, maar minder dynamisch als uw bedrijf niet-standaardverzoeken of variabele schema's verwerkt.

🏆 Winnaar: ClickUp, dankzij de veelzijdigere en door AI verbeterde automatisering.

Functie #3: Samenwerking en communicatie

ClickUp en Karbon streven er beide naar om de communicatie met klanten dicht bij het werk te houden. Hieronder ziet u hoe hun samenwerkingsfuncties zich tot elkaar verhouden:

ClickUp

ClickUp biedt realtime samenwerking met tools zoals Chatten, SyncUp-gesprekken, documenten en e-mailintegratie.

Binnen projecten zijn er chatkanalen en AI CatchUp markeert belangrijke berichten. U kunt rechtstreeks op taken of documenten reageren, gesprekken omzetten in actiepunten en e-mails beheren binnen de werkruimte.

Karbon

Karbon centraliseert e-mailcommunicatie binnen klanttijdlijnen en werkitems en biedt @vermeldingen, gedeelde inboxen en zichtbaarheid in threads. Het mist echter tools zoals in-app chat en gezamenlijke documenten.

🏆 Winnaar: ClickUp biedt meerdere realtime samenwerkingsopties binnen hetzelfde platform.

ClickUp versus Karbon op Reddit

We hebben de functies vergeleken, maar hoe is het om ClickUp of Karbon dagelijks te gebruiken? Om een beeld te krijgen van de praktijk, hebben we Reddit-threads bekeken waar professionals hun ongefilterde mening delen.

ClickUp wordt vaak geprezen omdat het precies doet wat het belooft, aldus deze gebruiker:

Ik gebruik het sinds 2017. Het is geweldig. De AI is erg goed. Ik gebruik de documenten als mijn tweede brein voor mijn bedrijf. Ik heb geen klachten, behalve dat het soms lastig is om uit te vinden hoe je ermee aan de slag moet gaan. De sjablonen helpen daarbij. Ik heb de meeste andere tools geprobeerd en ClickUp is nog steeds de beste als allround platform voor project-/productbeheer (zelfs beter dan Jira).

Ik gebruik het sinds 2017. Het is geweldig. De AI is erg goed. Ik gebruik de documenten als mijn tweede brein voor mijn bedrijf. Ik heb geen klachten, behalve dat het soms lastig is om uit te vinden hoe je ermee aan de slag moet gaan. De sjablonen helpen daarbij. Ik heb de meeste andere tools geprobeerd en ClickUp is nog steeds de beste als allround platform voor project-/productbeheer (zelfs beter dan Jira).

Zelfs het gratis abonnement krijgt goede recensies:

De gratis versie van ClickUp is verrassend goed... Ik gebruik het al maanden zonder te hoeven upgraden en het voldoet aan de meeste van mijn behoeften.

De gratis versie van ClickUp is verrassend goed... Ik gebruik het al maanden zonder te hoeven upgraden en het voldoet aan de meeste van mijn behoeften.

Dit is wat Karbon-klanten te zeggen hadden:

We gebruiken Karbon al jaren en ik ben er erg tevreden over. Het is een beetje duur, maar het is het waard... De enige functie die Karbon had en die niemand anders had, was collaboratieve werkstroom: werkstroomitems konden niet alleen intern, maar ook aan de client worden toegewezen.

We gebruiken Karbon al jaren en ik ben er erg tevreden over. Het is een beetje duur, maar het is het waard... De enige functie die Karbon had en die niemand anders had, was collaboratieve werkstroom: itemmen konden niet alleen intern, maar ook aan de client worden toegewezen.

💡 Pro-tip: Bepaal hoe uw team werkt. Volgt u terugkerende taken, servicepijplijnen of een ticketmodel? Gebruik swimlanes of fasen, zoals 'Te beoordelen', 'In afwachting van documenten' en 'Veld', om aan te sluiten bij de echte fasen van de klantenservice.

Welke werkstroom is het meest geschikt voor boekhoudkantoren?

Na alles afgewogen te hebben, is de keuze duidelijk in het debat tussen Karbon en ClickUp.

ClickUp komt als beste uit de bus. 🚀

Karbon is wellicht geschikt voor boekhoudkundige professionals, maar ClickUp biedt een flexibele en schaalbare werkruimte die geschikt is voor elk team, van financiën en bedrijfsvoering tot productontwikkeling en HR.

Met ClickUp Brain, automatiseringen, documenten, dashboards en chat op één plek is ClickUp de slimmere keuze voor modern, snel veranderende werkstroombeheer.

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp. ✅