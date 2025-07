15+ beste GPT's voor verkoopteams om meer deals te sluiten

Verkoop draait niet alleen om overtuigingskracht. Het gaat om kennis van uw concurrentie, inzicht in de markt en het leveren van waarde voordat uw potentiële klant erom vraagt. Dat is waar AI-aangedreven verkooptools om de hoek komen kijken. Ze helpen u niet alleen, u zou zonder hen in het nadeel zijn.

De juiste GPT kan pitches verfijnen, outreach personaliseren en klantbehoeften voorspellen voordat ze op 'reply' klikken

Maar welke is nu echt de moeite waard? Laten we de beste GPT's voor verkoop eens onder de loep nemen en het uitzoeken.

Wat zijn GPT's?

Generative Pre-trained Transformers (GPT's) zijn grote taalmodellen (LLM's) die deep learning gebruiken om menselijke tekst te begrijpen en te genereren.

Deze veelzijdige modellen, zoals GPT-3 en GPT-4, beschikken over een breed begrip van taal en de wereld. Hun mogelijkheden omvatten een breed scala aan taken op het gebied van natuurlijke taalverwerking.

Stel u voor dat u een ervaren verkoopcoach, een data-analist en een copywriting-expert in één hebt, die 24/7 beschikbaar zijn om uw pitches te verfijnen, overtuigende e-mails op te stellen en de sentimenten van klanten te analyseren.

Dat is wat GPT's kunnen doen voor verkoopteams.

GPT's zijn getraind op honderden miljarden woorden en de nieuwste datasets. Ze zijn ongelooflijk bedreven in het beantwoorden van queries, het samenvatten van informatie en het voorspellen van de beste volgende stap in een verkoopgesprek.

📚 Lees ook: Baanbrekende productbeschrijvingsgeneratoren

Waar moet u op letten bij GPT's voor verkoop?

Om de deal te sluiten, moet u niet alleen een vlekkeloze pitch geven, maar ook beschikken over een perfecte timing, personalisatie en inzicht in de behoeften van uw potentiële klant. Een topverkoper beschikt over deze kwaliteiten, en dat moet uw GPT-tool ook hebben.

Waar moet u op letten bij de selectie van de beste GPT's voor verkoop? Het vergelijken van verschillende AI-verkooptools op basis van prijs is niet voldoende. Laten we eens kijken naar de gewenste eigenschappen van AI-tools om de productiviteit van verkoopteams te verbeteren:

Nauwkeurigheid en context : zoek naar GPT's die uw branche begrijpen. Een tool die is afgestemd op de gezondheidszorg zal bijvoorbeeld relevantere en overtuigender content creëren voor medische verkoop

Naadloze integratie : zorg ervoor dat GPT soepel samenwerkt met uw bestaande verkoopstack voor ononderbroken werkstromen. Misschien wilt u ook AI-verkooptools met CRM-integratie overwegen

Aanpassingsvermogen : kies tools die de toon, stijl en strategie van uw team leren kennen en zich in de loop van de tijd aanpassen aan uw merkstem

Automatisering : Geef prioriteit aan GPT's die follow-ups, gegevensinvoer en andere repetitieve taken automatiseren, zodat uw team meer tijd heeft voor klantcontact.

Content evaluation : Wanneer u AI-gestuurde verkooptools voor outbound cold calling overweegt, kies dan voor geavanceerde tools die relevantie, toon en zelfs sentiment beoordelen om ervoor te zorgen dat berichten goed overkomen

Concurrentie-inzichten : kies voor GPT's met benchmarkingmogelijkheden om de zichtbaarheid van uw merk bij te houden en hiaten te identificeren

Samenwerkingstools : kies GPT's die teamwork verbeteren met realtime waarschuwingen, ondersteuning voor meerdere gebruikers en aanpasbare rapporten

Gebruiksgemak: De beste AI-software voor verkoopteams biedt een intuïtieve interface, waardoor de trainingstijd tot een minimum wordt beperkt en de productiviteit wordt gemaximaliseerd

de 18 beste GPT's voor verkoop in één oogopslag

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen Sales Guru GPT Onervaren verkoopteams verfijnen hun verkooppraatjes Rollenspel scenario's, omgaan met bezwaren, directe feedback Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Sales Cold Email Coach Alle verkoopteams die koude e-mails schrijven/beoordelen Gepersonaliseerde cold e-mails, conceptbeoordelingen, feedback, focus op probleemoplossing Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus SalesGPT Alle verkoopteams die AI-gestuurde verkoopstrategieën plannen Contextbewuste reacties, verkoopinzichten via meerdere kanalen (e-mail, sms, WhatsApp) Gratis (beperkt); Inbegrepen bij ChatGPT Plus Sales Development Rep SDR's die outreach en het boeken van vergaderingen willen vereenvoudigen Leadgeneratie, gepersonaliseerde outreach, CRM-integratie Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Pitch Perfect Alle verkopers die hun verkooppraatjes willen perfectioneren Overtuigende berichten, aanpassing van de toon, optimalisatie voor meerdere kanalen Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Meeting Summarizer Pro Alle verkoopteams die bruikbare conclusies willen trekken uit vergaderingen AI-vergaderverslagen, extractie van actiepunten, belangrijke statistieken Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Sales Negotiation Coach Sales teams die onderhandelingen willen beheersen Omgaan met bezwaren, inzichten in dealstrategieën, scenario-gebaseerde rollenspellen Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Sales Mentor AI Personen die op zoek zijn naar gepersonaliseerde verkoopcoaching Real-time coaching, omgaan met bezwaren, rollenspellen, prestatieanalyses Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Sales Content Creator Pro Alle teams die sales content creëren AI-verkoopteksten, dynamische berichten, content in meerdere formaten (e-mails, advertenties, presentaties) Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Revenue Catalyst Salesmanagers en teams die hun omzet willen verhogen Omzetprognoses, prioritering van leads, prestatierapportages Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus SalesResearcher Verkoopmedewerkers die zich bezighouden met prospecting en onderzoek naar concurrenten Inzicht in prospects, concurrentieanalyses, samenvattingen van gesprekken Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Onmogelijke verkoper Verkoopteams die moeilijke objecten behandelen Omgaan met bezwaren, pitchoptimalisatie, leadkwalificatie, datagestuurde inzichten Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus E-mail GPT Alle verkoopteams die verkoop-e-mails opstellen Gepersonaliseerde e-mails, aanpassing van de toon, suggesties voor directe reacties Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Sales Strategist Advisor Sales teams die op zoek zijn naar datagestuurde sales planning Verkoopprognoses, scenario's simuleren, CRM-integratie, pitches aanpassen Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Sales Insights GPT Sales teams en managers die verkooptrends willen ontdekken Optimalisatie van verkoopgebieden, analyse van concurrenten, begeleiding bij verkoopmethodologieën Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Competitor Scout Enterprise-verkoopteams die een concurrentieanalyse uitvoeren SWOT-analyse, analyse van advertentiecampagnes, trend-/gedragsanalyse Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus Sales Manager Salesmanagers die sales teams aansturen Prognoses/rapportages, quotabeheer, pijplijnorganisatie Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus E-mail Wizard Alle verkoopteams automatiseren hun e-mailcontacten Aanmaken van koude e-mails, gepersonaliseerde outreach, analyse van websites/cv's Gratis (beperkt); inbegrepen bij ChatGPT Plus

De beste GPT's voor verkoopteams en managers

Hier is een uitgebreide lijst met enkele van de beste GPT's die ideaal zijn voor verkoop:

1. Sales Guru GPT (het beste voor het verfijnen van verkooppraatjes)

via Sales Guru GPT

Sales Guru GPT is als een ervaren verkoopmentor binnen handbereik. Het helpt teams hun pitches te verfijnen, bezwaren weg te nemen en deals met vertrouwen te sluiten.

Met deze tool kunt u realistische rollenspellen spelen om uw gespreksvaardigheden aan te scherpen in een praktijkgerichte omgeving. Als u moeite heeft met bezwaren als 'Ik zal erover nadenken', helpt deze AI-coach u de juiste woorden te vinden.

Heeft u een team van beginners of professionals? Dat maakt niet uit. Deze ChatGPT add-on kan uw verkoopvaardigheden aanscherpen.

Steekproef prompts: Help me een verkooppraatje te schrijven voor mijn ROI-calculator

Hoe gebruik ik de Challenger-verkoopmethodologie?

Dit is het belangrijkste bezwaar dat ik tegenkom bij de verkoop. Hoe kan ik hier het beste mee omgaan?

De beste functies van Sales Guru GPT

Neem deel aan rollenspellen om verkoopgesprekken te simuleren en uw aanpak te verfijnen

Ontvang op maat gemaakte begeleiding bij het overwinnen van bezwaren, het pitchen van producten en het omgaan met moeilijke prospects

Krijg direct feedback over verkoopstrategieën om uw berichtgeving en afsluitingstechnieken te verbeteren

Oefen uw productdemonstraties en verkooppresentaties zodat u ze met meer impact en zelfvertrouwen kunt geven

Beperkingen van Sales Guru GPT

Handmatige aanpassingen nodig om ervoor te zorgen dat reacties aansluiten bij de merkstem en de verwachtingen van klanten?

Prijzen van Sales Guru GPT

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en recensies van Sales Guru GPT

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

👀 Wist u dat? Verkoopmedewerkers geven aan dat ze 70% van hun tijd besteden aan niet-verkoopgerelateerde taken, waardoor het moeilijk is om contact te leggen met potentiële klanten.

2. Sales Cold Email Coach (het beste voor het schrijven en beoordelen van koude e-mails)

via Sales Cold Email Coach

Koude e-mails zijn voor velen irritant. Maar als ze goed worden gedaan, kunnen ze een drijvende kracht zijn voor uw verkoopmachine.

Van het initiëren van een gesprek met nieuwe prospects tot het opvolgen ervan, deze AI-add-on kan uw e-mails verfijnen om uw responspercentages te verbeteren.

Laat het een koude e-mail zien die u hebt geschreven en de GPT wijst u precies aan wat niet werkt en hoe u dit kunt oplossen. Het stelt u slimme vragen over wie uw target is en welke problemen zij hebben, en helpt u e-mails te schrijven die relevant en gefundeerd overkomen.

Steekproef prompts: Hier is een e-mail die ik heb geschreven. Kunt u deze bekijken en suggesties doen om deze scherper te maken?

Help me een script te schrijven voor een koude e-mail voor [functietitel] bij [branche] over mijn product

Kunt u mij helpen bedenken wat ik in mijn e-mail moet vragen om pijnpunten aan het licht te brengen?

De beste functies van Sales Cold Email Coach

Stel gepersonaliseerde cold e-mails op die beknopt en boeiend zijn en op maat zijn gemaakt voor elke prospect

Ontvang conceptbeoordelingen en feedback om de duidelijkheid, relevantie en conversiepercentages te verbeteren

Focus op het oplossen van problemen door de uitdagingen van potentiële klanten te benadrukken in plaats van traditionele verkooppraatjes te houden

Beperkingen van Sales Cold Email Coach

Biedt beperkte functionaliteit door zich alleen te richten op het schrijven van e-mails in plaats van bredere verkoopstrategieën

Vereist snelle experimenten om de beste resultaten te behalen en de effectiviteit van e-mail te optimaliseren

Prijzen voor Sales Cold Email Coach

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en recensies van Sales Cold Email Coach

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

📚 Lees ook: Tools voor automatisering van de verkoop voor kleine bedrijven

3. SalesGPT (het beste voor AI-gestuurde verkoopstrategieën)

via SalesGPT

Een eenvoudig script of een follow-up e-mail vereist veel denkwerk en brainstormen. Voor teams die hier niet in gespecialiseerd zijn, kan dit een tijdrovende nachtmerrie zijn. SalesGPT is als een persoonlijke verkoopassistent die u hierbij helpt. Het biedt uw team specifieke, krachtige verkooptechnieken die zich automatisch aanpassen aan elke klant of verkoopsituatie.

Het creëert overtuigende pitches, overkomt bezwaren en helpt u sneller deals te sluiten, waardoor de productiviteit van de verkoop wordt vergroot. Deze GPT-tool kan ook realtime inzichten bieden om uw conversies te vergroten. Zie het als een virtuele verkoopstrateeg die helpt om sneller meer deals te sluiten.

Steekproef prompts: Ontdek de beste manier om prijsbezwaren tijdens een verkoopgesprek weg te nemen

Maak een follow-upbericht na een productdemo voor een enterprise-client

Wat is een goede vraag om een retail operations manager te stellen?

De beste functies van SalesGPT

Herken de verkoopcontext om op maat gemaakte reacties te genereren op basis van de fase van het gesprek

Communiceer via meerdere kanalen, waaronder spraak, e-mail, sms en berichtenapps zoals WhatsApp en Telegram

Verkrijg unieke verkoopinzichten, nieuwe strategieën en handige tips

Beperkingen van SalesGPT

Vereist technische expertise om de tool af te stemmen op specifieke bedrijfsbehoeften

Afhankelijk van hoogwaardige gegevens, aangezien de prestaties slechts zo goed zijn als de gegevens die u invoert

Prijzen van SalesGPT

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en recensies van SalesGPT

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. Sales Development Representative (het beste voor het vereenvoudigen van verkoopactiviteiten)

via SDR

Het bereiken van prospects is moeilijk. Sales Development Representative maakt het gemakkelijker. Het helpt sales development representatives (SDR's) bij het opstellen van gepersonaliseerde berichten, het afhandelen van bezwaren en het boeken van meer vergaderingen. Met AI-gestuurde inzichten vereenvoudigt het de outreach en verbetert het de responspercentages.

Wilt u AI gebruiken voor het kwalificeren van leads voor uw verkoopteam? Deze tool kan het internet doorzoeken om lijsten met leads samen te stellen, bedrijfsinformatie verzamelen om deze te kwalificeren en prioriteren, en gepersonaliseerde benaderingen opstellen op basis van LinkedIn-profielen.

Steekproef prompts: Vind 10 SaaS-bedrijven in de VS die in de afgelopen 6 maanden financiering hebben ontvangen

Genereer een CSV-bestand met contactgegevens uit deze LinkedIn-profielen

Laat me zien hoe ik mijn follow-up e-mails via Gmail kan automatiseren

De beste functies voor Sales Development Representative

Genereer automatisch leads door ideale prospects te identificeren en te verzamelen

Verhoog de betrokkenheid met gepersonaliseerde e-mails en berichten

Elimineer handmatige gegevensinvoer en bespaar vertegenwoordigers elke week uren tijd

Integreer naadloos met CRM-systemen om interacties met prospects te registreren en bij te houden

Beperkingen van Sales Development Representative

U hebt mogelijk een abonnement nodig om toegang te krijgen tot tools zoals LinkedIn Sales Navigator, Apollo. io en meer om taken uit te voeren zoals leadgeneratie en automatisering van de verkoop

Vereist een leercurve, aangezien de beste functies installatie en aanpassing vereisen

Prijzen voor Sales Development Representative

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en recensies van Sales Development Representative

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📚 Lees ook: Hoe u effectieve verkoopdoelen stelt

5. Pitch Perfect (het beste voor het perfectioneren van verkooppraatjes)

via Pitch Perfect

Een goede pitch kan een deal maken of breken. Het gebruik van Pitch Perfect GPT is hier zinvol. Het kan uw verkopers helpen hun boodschap te verfijnen, overtuigende pitches te maken en deze met vertrouwen te presenteren.

Het ondersteunt de volledige verkoopcyclus door branchespecifieke, op het publiek afgestemde pitches te creëren die resultaten opleveren.

Door gebruik te maken van CRM-inzichten, zoals de fase waarin een lead zich bevindt, bekende bezwaren of pijnpunten van kopers, kan Pitch Perfect contextgebonden berichten en gepersonaliseerde follow-ups leveren. Het past de toon en het format van de berichten aan de stem van de organisatie aan.

Steekproef prompts: Schrijf een LinkedIn-bericht aan een CFO bij een groeiende start-up. Wij bieden [producttype] voor [type doelbedrijf]. Houd het informeel maar geloofwaardig

Geef me een script voor een kennismakingsgesprek met een klein vastgoedbeheerbedrijf. Wij bieden [type software]. Het doel is om pijnpunten bloot te leggen

Maak een overtuigend verkoopscript voor een virtuele vergadering met [ICP]. Wij verkopen [producttype] dat helpt bij [productvoordelen]

De beste functies van Pitch Perfect

Communiceer op overtuigende wijze met behulp van beproefde verkoopstrategieën zoals urgentie, challenger selling en storytelling

Pas de toon en stijl aan op basis van het publiek, van zakelijke tot informele pitches

Optimaliseer voor meerdere kanalen, waaronder e-mail, LinkedIn, cold calls en persoonlijke vergaderingen

Beperkingen van Pitch Perfect

Ontbreekt het aan menselijke emotie, waardoor handmatige personalisatie nodig is

Geen live coaching, omdat dit geen vervanging is voor realtime mentorschap

Pitch Perfect-prijzen

Free Forever (Beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Pitch Perfect beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

6. Meeting Summarizer Pro (het beste voor het samenvatten van verkoopvergaderingen)

via Meeting Summarizer Pro

Vergaderingen zijn essentieel, maar vaak tijdrovend. En lange vergaderingen zijn bij niemand favoriet. Voor degenen die niet aan de live sessie hebben deelgenomen, is het nog erger. Zij moeten de opname bekijken of het volledige transcript lezen. Dat is saai!

Meeting Summarizer Pro helpt u hierbij, zodat u nooit belangrijke punten mist. Het luistert, transcribeert en vat discussies samen in beknopte aantekeningen. U hoeft niet langer door lange opnames te spitten, maar krijgt binnen enkele seconden bruikbare inzichten.

Steekproef prompts: Vat dit transcript van onze sessie met feedback van clients samen met duidelijke conclusies

Vat deze driemaandelijkse business review samen met alle financiële gegevens, targets en prestatiestatistieken duidelijk gemarkeerd

Vat het verslag van de kick-offvergadering van dit project van gisteren in Zoom samen. Neem actiepunten op naam op en houd eventuele vermelde deadlines of budgetten bij

De beste functies van Meeting Summarizer Pro

Genereer AI-aangedreven samenvattingen die lange vergaderingen binnen enkele seconden samenvatten tot bruikbare inzichten

Extraheer automatisch actie-items om ervoor te zorgen dat follow-ups duidelijk zijn en aan de juiste personen worden toegewezen

Markeer gegevens en sleutelcijfers voor eenvoudige toegang tot belangrijke cijfers, deadlines en toewijzingen

Limieten van Meeting Summarizer Pro

Er ontbreekt subjectiviteit bij het stellen van prioriteiten, waardoor het moeilijk is om te bepalen welke onderwerpen strategisch belangrijker zijn

Gebruikt een strakke opmaak voor samenvattingen, die mogelijk niet aansluit bij de persoonlijke voorkeuren van teams

Prijzen van Meeting Summarizer Pro

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Reviews en beoordelingen van Meeting Summarizer Pro

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 25% van de vergaderingen acht of meer deelnemers heeft. Hoewel grote vergaderingen waardevol kunnen zijn voor afstemming en besluitvorming, brengen ze vaak ook uitdagingen met zich mee. Uit een andere enquête van ClickUp blijkt zelfs dat 64% van de mensen in bijna de helft van hun vergaderingen moeite heeft met onduidelijke volgende stappen. Als alles-in-één app voor werk vullen we deze leemte met een end-to-end oplossing voor vergaderbeheer. ClickUp Meetings transformeert de manier waarop teams samenwerken met dynamische agenda's, terwijl AI Notetaker alle waardevolle inzichten vastlegt, waardoor verwarring bij de opvolging wordt voorkomen en iedereen op één lijn blijft! 💫 Echte resultaten: Teams die de functies voor vergaderbeheer van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

7. Sales Negotiation Coach (het beste voor het beheersen van onderhandelingen)

via Sales Negotiation Coach

Onderhandelen is de kern van sales. Sales Negotiation Coach helpt u uw pitch te verfijnen, bezwaren weg te nemen en deals met vertrouwen te sluiten. Het werkt als een persoonlijke mentor en biedt realtime strategieën op basis van beproefde onderhandelingstechnieken.

Deze tool plaatst u in live, realistische rollenspel scenario's waarin u optreedt als de service provider die probeert een deal te sluiten, terwijl u wordt geconfronteerd met de verwachte bezwaren en zorgen van de prospect. U krijgt onmiddellijk feedback over wat wel en niet werkte en hoe u zich kunt verbeteren.

Steekproef prompts: Ik ben een [uw rol] en ik wil [uw ICP] een aanbod doen. Begin de onderhandeling

Ik verkoop [product of dienst]. Laten we een verkoopgesprek naspelen

Ik bied [product of dienst] aan een sceptische [uw ICP]. Speel de koper

De beste functies van Sales Negotiation Coach

Verbeter het omgaan met bezwaren met AI-aangedreven weerleggingen voor veelvoorkomende verkoopbezwaren

Krijg inzicht in dealstrategieën die zijn afgestemd op de complexiteit van onderhandelingen en het gedrag van clients

Maak gebruik van scenario's om rollenspellen te spelen en zo echte verkoopgesprekken te oefenen voordat u daadwerkelijk gaat pitchen

Beperkingen van Sales Negotiation Coach

Gebrek aan diepgaand contextueel bewustzijn, waardoor het minder effectief is in complexe deals met meerdere fasen

Het biedt beperkte aanpasbaarheid aan de sector en werkt het beste voor algemene verkoop in plaats van nichemarkten

Prijzen voor Sales Negotiation Coach

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en beoordelingen van Sales Negotiation Coach

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. SalesMentor AI (het beste voor gepersonaliseerde verkoopcoaching)

via SalesMentor AI

Goede verkopers worden niet geboren, ze worden opgeleid. SalesMentor AI fungeert als een persoonlijke verkoopcoach en biedt realtime feedback en begeleiding om uw verkoopvaardigheden te verbeteren.

Het helpt gebruikers hun prospecting, communicatie en deal-closing vaardigheden te verbeteren door middel van functies zoals aangepaste abonnementen voor verkoopsucces, modules voor vaardigheidsontwikkeling, bewezen playbooks en realtime prestatie bijhouden.

Door integratie met CRM-tools en het aanbieden van onderhandelingstechnieken stroomlijnt SalesMentor AI het verkoopproces. Of u nu een beginner bent of een doorgewinterde professional, deze tool helpt u uw pitches aan te scherpen, bezwaren weg te nemen en deals sneller te sluiten.

Steekproef prompts: Geef me een script om het bezwaar 'We werken al met een andere leverancier' tijdens een cold call af te handelen

Beoordeel mijn verkoopvaardigheden. Ik ben sterk in verkennende gesprekken, maar heb moeite met het sluiten van deals met een hoge waarde

Schrijf een eerste cold e-mail voor [uw bedrijfstype] gericht op prospects in [branche]

De beste functies van SalesMentor AI

Verfijn verkoopgesprekken, e-mails en presentaties met realtime verkoopcoaching

Genereer AI-gestuurde antwoorden om effectief om te gaan met bezwaren van klanten

Simuleer rollenspellen om verkopers te helpen bij het oefenen van reacties en het vergroten van hun zelfvertrouwen

Houd prestatieanalyses bij om de voortgang te meten en bruikbare verbeteringen voor te stellen

Beperkingen van SalesMentor AI

Gebrek aan branchespecifieke aanpassingen, waardoor handmatige aanpassingen voor nichemarkten nodig zijn

Afhankelijk van de kwaliteit van de invoergegevens om betere resultaten te leveren wanneer gedetailleerde verkoopinformatie wordt verstrekt

Prijzen van SalesMentor AI

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

SalesMentor AI beoordelingen & beoordelingen

GA: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Sales Content Creator Pro (het beste voor het creëren van content die verkoopt)

via Sales Content Creator Pro

Goede sales content bestaat niet alleen uit woorden. Het gaat om overtuigingskracht, duidelijkheid en impact. Sales Content Creator Pro helpt uw sales teams om met een paar muisklikken e-mails, pitch decks, productbeschrijvingen, sales enablement content, posts voor sociale media en meer te maken die tot conversies leiden.

Bovendien helpt het bij het creëren van verkoopgerelateerde content, waardoor tijd wordt bespaard en consistentie wordt gewaarborgd. Door veelvoorkomende bezwaren aan te pakken, unieke waardeproposities te benadrukken en aan te sluiten bij de huidige markttrends, zorgt het ervoor dat verkopers altijd beschikken over overtuigende, merkgerichte boodschappen.

Steekproef prompts: Schrijf een B2B-cold e-mail waarin u ons nieuwe AI-product voor [persona] bij middelgrote techbedrijven introduceert

Maak een pitchscript van 2 minuten voor ons [product/dienst] gericht op [doelgroep]

Maak een lijst van de vijf belangrijkste bezwaren die potentiële klanten kunnen hebben tegen de overstap naar ons product en ga hierop in

De beste functies van Sales Content Creator Pro

Genereer AI-aangedreven verkoopteksten voor overtuigende e-mails, pitches en posts op sociale media

Pas berichten dynamisch aan om ze af te stemmen op de merkstem en specifieke doelgroepsegmenten

Creëer content in meerdere formats voor e-mails, landingspagina's, advertentieteksten en presentaties

Beperkingen van Sales Content Creator Pro

Vereist menselijke bewerking, aangezien de gegenereerde content vaak moet worden gepersonaliseerd en emotioneel verfijnd

Ontbreekt het aan brede geloofwaardigheid, met een klein aantal gebruikers en beperkte beoordelingen of recensies

Prijzen voor Sales Content Creator Pro

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en recensies van Sales Content Creator Pro

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Revenue Catalyst (het beste voor het stimuleren van de omzet)

via Revenue Catalyst

Revenue Catalyst is ontworpen voor sales teams die hun omzetdoelstellingen sneller willen behalen. Het analyseert verkoopgegevens, identificeert kansen en biedt AI-gestuurde inzichten om deals efficiënt te sluiten.

Het vereenvoudigt ook taken zoals het schrijven van cold e-mails, het opstellen van lijsten met potentiële klanten en het opstellen van op maat gemaakte pitches door gebruik te maken van realtime gegevens en beproefde strategieën.

Verspillen uw verkopers tijd aan het beheren van een pijplijn of het optimaliseren van prijsstrategieën? Deze tool, met zijn op gegevens gebaseerde aanbevelingen, kan hun werk (en leven) gemakkelijker maken. Het is alsof u een snelle, gerichte verkoopassistent hebt die nooit tijd verspilt, berichten altijd scherp houdt en ervoor zorgt dat elke stap actiegericht is.

Steekproef prompts: Vind besluitvormers bij [bedrijfsnaam] en vat hun rol samen

Schrijf een cold e-mail naar het hoofd van de verkoopafdeling van [bedrijf] en bied [uw oplossing] aan

Zoek [website van concurrent] en maak een lijst met sleutelverschillen ten opzichte van ons product

De beste functies van Revenue Catalyst

Voorspel omzettrends met AI-gestuurde prognosemodellen

Geef prioriteit aan leads met een hoge waarde door automatisch de beste prospects te identificeren

Genereer prestatierapporten om het succes van uw verkoopteam en verbeterpunten bij te houden

Beperkingen van Revenue Catalyst

Problemen met CRM-integratie, waarbij handmatige gegevens nodig zijn wanneer de compatibiliteit met de bestaande CRM-werkstromen niet goed is

Verliest details van eerdere gesprekken en bewaart alleen recente interacties

Prijzen van Revenue Catalyst

Free Forever (Beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en beoordelingen van Revenue Catalyst

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

11. SalesResearcher (het beste voor het verzamelen van inzichten over potentiële klanten)

via SalesResearcher

Het vinden van de juiste leads is het halve werk in sales. SalesResearcher GPT onderscheidt zich precies op dit punt. Deze tool helpt verkopers door hen snel, onderzoeksgestuurde inzichten te geven in elk bedrijf dat ze target, zonder dat ze zelf websites hoeven te doorzoeken.

Het maakt het genereren van leads eenvoudig door inzichten te verzamelen over prospects, concurrenten en trends in de branche. Het geeft een gedetailleerd overzicht van wat een bedrijf doet, hun producten, recente updates zoals financiering of aanwervingen, wie hun clients zijn en zelfs wie hun concurrenten zijn.

Deze GPT-add-on helpt uw verkopers om voorop te blijven lopen met realtime gegevens en strategische aanbevelingen.

Steekproef prompts: Wat doet [doelbedrijf], wie zijn hun clients en hoe kan ik hen mijn B2B SaaS aanbieden?

Geef me een overzicht van de activiteiten van [target company] en hoe bureaus aan hen kunnen verkopen

Vertel me hoe [target company] zich positioneert, wie het gebruikt en met wie ze concurreren

De beste functies van SalesResearcher

Verzamel informatie over potentiële klanten via hun website en online informatie

Genereer gespreksinzichten die onderzoek presenteren in een gemakkelijk te lezen format, alsof u inzichten krijgt van een goed geïnformeerde collega

Analyseer concurrenten om de sterke en zwakke punten van uw merk binnen de branche te vergelijken

Gebruik op maat gemaakte verkoopstrategieën om gepersonaliseerde benaderingen voor prospecten te ontwikkelen

Beperkingen van SalesResearcher

Hiaten in niche-industrieën, vooral voor kleine of geheimzinnige bedrijven met een beperkte online aanwezigheid

Prijzen van SalesResearcher

Free Forever (Beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

SalesResearcher beoordelingen en beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

12. Impossible Sales Rep (het beste voor het omgaan met moeilijke bezwaren)

via Impossible Sales Rep

Impossible Sales Rep maakt het sluiten van deals een stuk eenvoudiger. Deze AI-aangedreven add-on helpt verkoopteams hun pitch te verfijnen, bezwaren weg te nemen en lastige onderhandelingen te voeren.

In plaats van generieke berichten te versturen, begint het met onderzoek naar het bedrijf van de potentiële client, zodat het precies begrijpt wat er in dat bedrijf speelt. Het combineert dat inzicht met een diepgaande kennis van uw product of dienst om een e-mail te creëren die relevant, actueel en op maat gemaakt aanvoelt.

Het is alsof u een deskundige verkoopcoach in huis hebt die in actie komt wanneer iedereen vastloopt en niet verder weet.

Voorbeelden van prompts: Ik help [doelgroep klanten X doen met Y]. Kunt u een cold e-mail schrijven naar de CMO van [doelbedrijf]?

Onderzoek [bedrijfsnaam] en creëer een gepersonaliseerde outreach voor [uw product] op basis van hun laatste updates, financiële gegevens en roadmap

Maak een verkooppitch voor een technisch onderlegd publiek van [klanttype], rekening houdend met hun huidige wervingstrends

De beste functies van Impossible Sales Rep

Ga effectief om met bezwaren dankzij AI-aangedreven suggesties om aarzelingen bij kopers weg te nemen

Optimaliseer uw verkooppraatjes door scripts te verfijnen voor maximale betrokkenheid

Kwalificeer leads efficiënt om hoogwaardige prospects te identificeren

Bied datagestuurde inzichten op basis van eerdere verkoopgesprekken

Onmogelijke beperkingen voor verkopers

Door het ontbreken van menselijke intuïtie moeten door AI gegenereerde reacties soms worden bijgeschaafd

Worstel met branchespecifieke nuances, die mogelijk niet volledig aansluiten bij nichemarkten

Onmogelijke prijzen voor verkoopvertegenwoordigers

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en beoordelingen van Impossible Sales Rep

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

13. E-mail GPT (het beste voor het opstellen van verkoopmails)

Het schrijven van verkoopmails is vrij eenvoudig. Dat is wat de meeste mensen denken, totdat ze daadwerkelijk gaan zitten en beginnen met typen. Als u geen deskundige e-mailschrijver in huis heeft, kan deze AI-e-mailmarketingtool u het werk gemakkelijker maken. Het kan binnen enkele seconden gepersonaliseerde e-mails met een hoge conversieratio opstellen.

Door follow-ups, verduidelijkingen of lastige interacties met klanten op een gepolijste en consistente manier af te handelen, kunnen verkoopteams zich meer concentreren op het sluiten van deals en het opbouwen van relaties, in plaats van vast te lopen in het schrijven van reacties vanaf nul.

Of u nu koude e-mails verstuurt, opvolgt of voorstellen verstuurt, deze AI-aangedreven tool zorgt ervoor dat uw berichten opvallen.

Steekproef prompts: Stel een e-mail op om een klant te verontschuldigen voor een gemiste afspraak

Een gebruiker is in de war over een factuur en wil uitleg; help mee een beleefd antwoord te schrijven

Schrijf een follow-up e-mail naar een klant wiens product vorige week is verzonden

E-mail GPT beste functies

Personaliseer e-mails op grote schaal door content aan te passen aan verschillende leads

Pas de toon dynamisch aan om natuurlijker en boeiender te klinken

Stel direct reacties voor om gesprekken soepel te laten verlopen

E-mail GPT-limieten

Handmatige bewerking vereist, aangezien door AI gegenereerde output mogelijk moet worden aangepast om aan de merkstem te voldoen

Zonder subjectieve meningen, zodat de antwoorden neutraal blijven

Prijzen voor e-mail GPT

Free Forever (Beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

E-mail GPT-beoordelingen en beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

14. Sales Strategist Advisor (het beste voor datagestuurde verkoopabonnementen)

via Sales Strategist Advisor

Gesprekken alleen leiden niet tot verkoopsucces – u hebt een strategisch verkoopabonnement nodig.

Sales Strategist Advisor GPT komt hier goed van pas. Met deze GPT kunnen uw verkoopteams slimmere benaderingen ontwikkelen, berichten verfijnen en deals effectiever sluiten.

Deze tool past zich aan de stijl en markt van de gebruiker aan, of deze nu behoefte heeft aan concurrentieanalyses, aanpasbare e-mailsjablonen of rollenspellen om zijn vaardigheden aan te scherpen. De tool biedt ook voortdurende updates over markttrends, meertalige ondersteuning voor wereldwijd bereik en interactieve dashboards voor het bijhouden van prestaties.

Outreach, bezwaren overwinnen, een verkoopstrategie voor een nieuw product opstellen en nog veel meer wordt heel eenvoudig met deze tool. Sales Strategist Advisor kan uw verkoopstrategie aanscherpen.

Voorbeelden van prompts: Simuleer een scenario waarin een koper tijdens een verkoopgesprek zegt dat ons product te duur is

Analyseer de verkoopstrategie van [concurrent] en stel drie manieren voor waarop we hen kunnen overtreffen in het genereren van leads

Maak een cold e-mail voor een [product] gericht op [doelgroep] bij bedrijven van [grootte van het bedrijf]

De beste functies van Sales Strategist Advisor

Voorspel verkooptrends met AI-gestuurde prognoses voor een beter abonnement

Simuleer verkoopsituaties met virtuele rollenspellen

Integreer met sales-CRM's om gegevensbeheer te stroomlijnen

Pas verkooppraatjes aan op basis van buyer persona's en behoeften

Beperkingen van Sales Strategist Advisor

Dit is geen vervanging voor ervaring, want menselijk inzicht blijft cruciaal

Kernfuncties kunnen niet worden gewijzigd, waardoor voor wijzigingen tussenkomst van een ontwikkelaar nodig is

Prijzen voor Sales Strategist Advisor

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Sales Strategist Advisor beoordelingen en beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

15. Sales Insights GPT (het beste voor het blootleggen van verkooptrends)

via Sales Insights GPT

Data is nutteloos als u niet weet wat het u vertelt. Sales Insights GPT zet ruwe verkoopdata om in bruikbare inzichten.

Het combineert geavanceerde RevOps-best practices, gegevens over de intenties van kopers en AI-gestuurde inzichten. Uw verkopers kunnen de tool gebruiken om trends te analyseren, kansen te identificeren en hun verkoopstrategieën te verfijnen.

In plaats van te gissen naar wat werkt, krijgt u duidelijke aanbevelingen op basis van gegevens. Of het nu gaat om het optimaliseren van go-to-market-acties, het signaleren van risico's in de funnel of het modelleren van quota-abonnementen, met deze tool kunnen verkoopteams sneller handelen, slimmer werken en meer deals sluiten.

Voorbeelden van prompts: Help mij mijn verkoopgebieden opnieuw in te delen met behulp van TAM, whitespace en input over de capaciteit van vertegenwoordigers

Modelleer het capaciteitsplan voor de verkoop van volgend jaar met behulp van quota, ramp rates en veronderstellingen over personeelsverloop

Genereer 3 goed converterende sjablonen voor uitgaande e-mails voor [ICP] met behulp van intentiesignalen en firmografische gegevens

Sales Insights GPT beste functies

Optimaliseer verkoopgebieden door ze efficiënt te definiëren, plannen en in kaart te brengen

Krijg realtime begeleiding bij alles, van de status van de pijplijn tot de uitvoering van deals en prognoses

Analyseer concurrenten strategisch om marktkansen te ontdekken

Begeleid verkoopmethodologieën met frameworks zoals MEDDPIC voor cloudoplossingen

Sales Insights GPT-limieten

Beperkte focus op de sector, aangezien het voornamelijk gericht is op SaaS- en techmarkten

Sales Insights GPT-prijzen

Free Forever (Beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Sales Insights GPT beoordelingen en beoordelingen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

16. Competitor Scout (het beste voor het analyseren van concurrenten)

via Competitor Scout

Ken uw concurrentie. Sluit meer deals. Competitor Scout is als een ervaren DTC-strateeg in uw hoek, die salesprofessionals een duidelijk voordeel geeft door precies te ontdekken hoe concurrenten hun producten online positioneren en verkopen. Het helpt sales teams om de strategieën van concurrenten, prijswijzigingen en markttrends in realtime bij te houden.

Of het nu gaat om de voorbereiding van een vergadering met een client of het verfijnen van een verkoopstrategie, het voorziet verkoopteams van diepgaande, begrijpelijke inzichten uit meerdere bronnen om slimmere gesprekken te voeren.

Als u uw concurrenten wilt overtreffen, doet deze tool het zware werk.

Steekproef prompts: Vergelijk mijn productpagina voor [product] met die van best presterende DTC-concurrenten en stel CRO-verbeteringen voor

Analyseer de betaalde advertentiestrategie voor topmerken in [branche] met behulp van Meta en TikTok

Wat moet mijn waardepropositie zijn voor een [producttype] dat concurreert met [concurrent]?

De beste functies van Competitor Scout

Voer een SWOT-analyse uit om marktkansen te identificeren

Begrijp wat er speelt in de markt, van berichten en prijzen tot productfuncties

Ontleed digitale marketingstrategieën door advertentiecampagnes van concurrenten te reverse-engineeren

Analyseer trends en consumentengedrag om marktverschuivingen te voorspellen

Beperkingen van Competitor Scout

Handmatige verificatie vereist, aangezien sommige rapporten mogelijk onnauwkeurig zijn

Biedt beperkte beeldherkenning, verwerkt visuals slechts tot op zekere hoogte

Prijzen van Competitor Scout

Free Forever (beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en beoordelingen van Competitor Scout

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

17. Sales Manager (het beste voor het beheren van verkoopteams)

via Sales Manager

Een goede salesmanager houdt niet alleen nummers bij, maar stuurt ook de strategie aan, motiveert teams en optimaliseert werkstromen. Sales Manager geeft uw salesleiders de vrijheid om precies dat te doen. Het vereenvoudigt taken en houdt teams gefocust op het sluiten van deals.

Deze tool fungeert als een strategische partner voor salesleiders en biedt realtime ondersteuning bij het afstemmen van teamdoelen op bredere bedrijfsdoelstellingen. Het verbetert de gegevensanalyse, stroomlijnt het gebruik van CRM en biedt bruikbare inzichten in markttrends, verkoopstrategieën en prestatiestatistieken.

Of het nu gaat om het oplossen van knelpunten in de pijplijn, het motiveren van slecht presterende vertegenwoordigers of het bedenken van nieuwe outreach-campagnes, de tool biedt hands-on, op ervaring gebaseerd advies in een duidelijk en praktisch format.

Steekproef prompts: Identificeer coachingmogelijkheden op basis van trends in onderprestaties bij drie verkoopteams in verschillende regio's

Geef 3 creatieve ideeën voor B2B-verkoopwedstrijden om de pijplijnsnelheid in traaglopende accounts van ondernemingen te verhogen

Wat zijn de huidige B2B-verkooptrends in de [regio] markt waarover ik mijn team moet informeren?

De beste functies van Sales Manager

Maak nauwkeurige verkoopvoorspellingen met prognoses en rapportages

Beheer quota en targets door realistische maar ambitieuze verkoopdoelen in te stellen

Krijg advies over het oplossen van veelvoorkomende problemen bij verkoopteams

Organiseer sales pipelines om leads te prioriteren en conversies te verbeteren

Beperkingen van Sales Manager

Gebrek aan creativiteit voor unieke uitdagingen, waardoor menselijke brainstormsessies nodig zijn voor innovatieve verkooptactieken

Bevat af en toe verouderde informatie, maar kan indien nodig realtime updates ophalen

Prijzen voor Sales Manager

Free Forever (Beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en beoordelingen van Sales Manager

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

18. E-mailwizard (het beste voor het automatiseren van e-mailcontacten)

Of het nu gaat om koude e-mails of follow-ups, het schrijven van verkoopmails die converteren is een kunst. Als u hiervoor geen deskundige kunstenaar in huis heeft, zullen uw verkoopmails niet het gewenste resultaat opleveren.

E-mail Wizard GPT maakt het opstellen van verkoopmails eenvoudiger. Het stelt overtuigende e-mails op, personaliseert het bereik en optimaliseert de onderwerpregels voor hogere open rates.

Steekproef prompts: Schrijf een e-mail van drie zinnen waarin u mijn diensten aanbiedt aan een SaaS-startup

Maak een cold e-mail om [product of dienst] te pitchen aan [type en grootte van het bedrijf] bedrijven met behulp van een case study format

Schrijf een koude e-mailintroductie voor een ontwerpbureau dat zich richt op [bedrijfstype en grootte] met een lage betrokkenheid op Instagram

De beste functies van E-mail Wizard

Schrijf krachtige cold e-mails die de aandacht trekken en reacties uitlokken

Personaliseer uw outreach op grote schaal, zodat elk bericht aanvoelt alsof het op maat is gemaakt

Analyseer websites en cv's om pitches af te stemmen op de behoeften van de ontvanger

Beperkingen van de e-mailwizard

Handmatige aanpassingen van de toon zijn nodig om deze af te stemmen op de merkstem

Beperkt tot tekstgebaseerde content, wat betekent dat het geen uitgebreide sjablonen voor e-mails kan ontwerpen

Prijzen voor E-mail Wizard

Free Forever (Beperkt gebruik)

Inbegrepen bij betaalde abonnementen van ChatGPT

Beoordelingen en beoordelingen van E-mail Wizard

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Verkoop is een snel veranderende wereld en AI-tools voor verkoop zijn niet alleen een concurrentievoordeel, maar een noodzaak.

Werk slimmer met de AI-assistentie van ClickUp

ClickUp helpt verkoopteams slimmer te werken in plaats van harder door werkstromen te stroomlijnen en repetitieve taken te elimineren.

Gebruik ClickUp AI om sneller te schrijven en uw teksten, e-mailreacties en meer te perfectioneren

Zo kan ClickUp Brain uw verkoopproces transformeren:

Genereer snel sleutelpunten uit vergaderingen en aantekeningen met AI-aangedreven vergaderverslagen met behulp van AI Notetaker

Neem verkoopdemo's op met automatische transcripties en actiepunten voor follow-ups met ClickUp Clips

Stel binnen enkele seconden overtuigende verkoopmails op met de AI Writing Assistant

Krijg nieuwe ideeën voor uw volgende grote verkoopoffensief met ClickUp Brain als uw brainstormpartner

Haal het beste uit de AI-wereld met uw keuze aan LLMs binnen één enkele tool

Verbeter de efficiëntie van uw verkoopprocessen met CRM en analytics

ClickUp is niet alleen AI. ClickUp voor verkoopteams is een complete krachtpatser voor verkoopbeheer:

Houd leads bij, beheer contacten en organiseer deals – allemaal op één plek binnen ClickUp CRM

Verminder handmatig werk met geautomatiseerde werkstromen die uw verkooptrechter in beweging houden

Krijg realtime inzicht in teamprestaties en omzetprognoses met aanpasbare dashboards

Automatiseer repetitieve taken en heb alle informatie binnen handbereik met de Autopilot AI-agents van ClickUp

Bouw gestructureerde systemen met sjablonen

AI-tools kunnen taken automatiseren, maar een gestructureerde werkstroom is net zo belangrijk. Daar komen de verkoopsjablonen van ClickUp om de hoek kijken.

Sjabloon voor ClickUp-verkoopabonnement

Gratis sjabloon Maak en organiseer taken per team, type deliverable, prioriteit, deadline en goedkeuringsstatus met de ClickUp-sjabloon voor verkoopabonnementen

Maak en organiseer taken per team, type deliverable, prioriteit, deadline en goedkeuringsstatus met de ClickUp-sjabloon voor verkoopabonnementen

Een solide verkoopplan is de ruggengraat van elk succesvol team. De sjabloon voor verkoopabonnementen van ClickUp helpt u:

Stel meetbare doelen om uw team op koers te houden

Schets uw aanpak voor het genereren van leads, het sluiten van deals en follow-ups

Zorg voor verantwoordelijkheid met duidelijke taakverantwoordelijken en gedetailleerde actie-items voor elk teamlid

Gebruik realtime gegevens om de voortgang bij te houden, strategieën aan te passen en prestaties te verbeteren

ClickUp-sjabloon voor verkooppijplijn

Gratis sjabloon Houd uw leads en deals bij met behulp van een consistent kader voor dealkwalificatie en een dealproces om de verkoop te verhogen

Het handmatig beheren van leads is vermoeiend. De sjabloon voor de verkooppijplijn van ClickUp vereenvoudigt het proces. Met deze AI-verbeterde sjabloon kunt u uw pijplijn georganiseerd houden en u concentreren op wat echt belangrijk is: deals sluiten.

Visualiseer uw pijplijn voor een duidelijke weergave van elke deal, van prospecting tot afsluiting

Identificeer knelpunten die aandacht nodig hebben en onderneem actie

Vereenvoudig taakbeheer met duidelijk gedefinieerde toegewezen personen, taakstatus, deadline, complexiteitsniveau, startdatum en afdeling

Probeer ook eens de sjabloon voor verkoopregistratie van ClickUp en de sjabloon voor verkoop-CRM van ClickUp om uw verkoopprocessen efficiënter te maken.

Wat als één app al uw AI-tools zou kunnen vervangen? Probeer Brain Max van ClickUp! Deze AI-superapp transformeert verspreide kennis in gerichte, impactvolle productiviteit, waardoor u 1,1 dag per week bespaart. Zet gesproken ideeën direct om in taken, e-mails, berichten en content met Talk to Text

Krijg toegang tot meerdere LLM's zoals ChatGPT, Claude, Gemini, enz. op één plek

Krijg contextuele reacties en informatie via ClickUp, het web en al uw verbonden apps

Verkoop draait niet alleen om nummers, maar ook om slimmer werken. De juiste AI-software voor verkoopteams kan u helpen bij strategische planning, klantbetrokkenheid en het sneller sluiten van deals. Maar kunstmatige intelligentie alleen is niet genoeg. U hebt een systeem nodig dat alles synchroniseert. Dat is waar ClickUp om de hoek komt kijken.

Met ClickUp Brain, AI-agents, AI-aangedreven schrijven, CRM en automatisering krijgt uw verkoopteam meer tijd om te verkopen in plaats van spreadsheets te beheren. AI verandert de verkoop. ClickUp zorgt ervoor dat u voorop blijft lopen.

Klaar om uw werkstroom te transformeren? Meld u vandaag nog aan voor ClickUp.