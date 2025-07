10 alternatieven voor Circleback AI voor teams en vergaderingen in 2025

Als u de laatste tijd meer Zoom-gesprekken hebt gevoerd dan lunchpauzes hebt genomen, is de kans groot dat u Circleback AI hebt geprobeerd: de stille collega die aantekeningen maakt tijdens vergaderingen, samenvattingen schrijft en actiepunten bijhoudt.

Het is een handige tool, maar het kan snel duur worden. Als uw vergaderingen snel verlopen of chaotisch zijn, kunnen de aantekeningen hun doel missen. Bovendien ontbreken de diepgaande aanpassingsmogelijkheden en functies voor teamsamenwerking die veel GTM-teams nodig hebben.

Als de basisinstallatie niet meer voldoet, hebben we de beste alternatieven voor Circleback AI voor u op een rijtje gezet: AI-tools voor het maken van aantekeningen tijdens vergaderingen die echt begrijpen hoe moderne teams vergaderen, delen en uitvoeren.

Van slimmere transcripties tot naadloze integraties, deze tools brengen duidelijkheid en controle terug in uw kalender, zonder dat u hoeft te twijfelen aan uw herinneringen van vergaderingen.

Waar moet u op letten bij een alternatief voor Circleback AI?

Volgens Forbes vinden er dagelijks ongeveer 55 miljoen vergaderingen plaats, waarvan de helft tijdverspilling is.

Een transcriptietool kan u helpen tijd te besparen en inzichten uit vergaderingen te implementeren met nauwkeurige aantekeningen en suggesties, zodat u na de vergadering daadwerkelijk productief kunt zijn.

Als Circleback AI niet voldoet, bekijk dan de volgende kwaliteiten om u te helpen bij het kiezen van een alternatief:

Nauwkeurige vastlegging van vergaderingen : leg realtime transcripties vast met labels voor sprekers, zelfs in rommelige of snelle gesprekken. Zoek naar functies zoals ruisonderdrukking, tijdregistratie en ondersteuning voor verschillende accenten om aantekeningen glashelder te houden

Slimme AI-assistentie : haal actiepunten uit vergaderingen, analyseer sentiment en automatiseer follow-ups van eerdere vergaderingen. Bonuspunten als de : haal actiepunten uit vergaderingen, analyseer sentiment en automatiseer follow-ups van eerdere vergaderingen. Bonuspunten als de spraak-naar-tekst-software verbetert door in de loop van de tijd de patronen van uw team te leren kennen

Integratie met meerdere platforms : synchroniseer met Zoom, Google Meet, Slack, Notion en CRM's om werkstromen te stroomlijnen. De beste notitie-app moet automatisch aantekeningen naar uw bestaande tech stack sturen

Aangepaste samenvattingsopties : pas de toon, lengte en format van samenvattingen aan, of u nu bullet points of volledige verhalen nodig hebt, zodat iedereen de transcripties van vergaderingen kan bekijken op de manier die het beste bij hen past

Sjablonen: Gebruik Gebruik sjablonen voor vergadernotities voor verkoopgesprekken, stand-ups, retro's en meer. Sjablonen verminderen handmatig werk en houden de output van uw team consistent

Functies voor samenwerking : werk samen aan aantekeningen van vergaderingen met gedeelde dashboards, team-tags en bewerkbare samenvattingen, zodat iedereen op één lijn blijft en verantwoordelijk blijft

Enterprise-grade veiligheid : bescherm uw gegevens met end-to-end-versleuteling, veilige cloud-opslagruimte, op rollen gebaseerde toegang en naleving van normen zoals SOC 2, GDPR of HIPAA

Content-ready exports: exporteer gepolijste aantekeningen van vergaderingen in meerdere formaten, waaronder PDF, Markdown of rechtstreeks naar uw taakbeheer, zodat inzichten snel worden omgezet in actie

🧠 Leuk weetje: Whisper van OpenAI, een AI-aangedreven spraakherkenningssysteem, kan soms hallucineren en hele zinnen en zinsdelen verzinnen. Stel je voor dat dat gebeurt in de aantekeningen van je vergadering! Als je tool niet kan omgaan met snelle gesprekken, sprekers die elkaar overlappen of accentvariaties, kan het gebeuren dat er actiepunten worden verzonnen of, erger nog, dat cruciale actiepunten worden gemist.

Circleback AI-alternatieven in één oogopslag

Hier zijn de gebruiksscenario's en sleutelfuncties voor elke AI-notulist die we in deze blog bespreken:

Tool Meest geschikt voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Alle teamgroottes AI-aangedreven notulist, vergaderverslagen, opnames, gezamenlijke documenten, sjablonen, automatisering van taken Free Forever; Unlimited: betaalde abonnementen vanaf $ 7 Fireflies. ai Gezondheidszorg, durfkapitaalbedrijven Geautomatiseerde transcripties, sentimentanalyse, slimme filters, AI-samenvattingen Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 18 Sembly AI Middelgrote en grote bedrijven AI-chat, hoogtepunten, slimme tags, genereren van voorstellen Persoonlijk: Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 15 Fathom Middelgrote bedrijven Live samenvattingen, CRM synchroniseren, realtime exporteren, meertalig Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 19 tl;dv Wereldwijde teams Meertalige transcripties, detectie van concurrenten/zinnen Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 29 Fellow. app Kleine en middelgrote bedrijven AI-vergaderagenda's, contextuele transcripties, actiepunten Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 19 MeetGeek AI Enterprises Gelijktijdige opnames, integratie van telefoonkiezer, automatische follow-ups Basic: gratis voor altijd; betaalde abonnementen vanaf $ 19 Tactiq Kleine bedrijven, solopreneurs Aanpassing van de werkstroom, ChatGPT-samenvattingen, follow-ups Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 12 Rev Onderzoek, media, juridisch Extractie van sleutelfactoren, meertalige ondertitels, menselijke/AI-transcriptie Free Forever; Betaalde abonnementen vanaf $ 14,99 Grain Grote IT-bedrijven Afspeellijsten, stapsgewijze handleidingen, trendanalyses Free Forever; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand/gebruiker

De beste alternatieven voor Circleback AI

Nu u weet hoe een ideaal alternatief voor Circleback AI eruitziet, gaan we de functies van de beste opties bekijken.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven vergadernotities en automatisering van taken)

Houd elke minuut van uw vergaderingen bij en genereer bruikbare samenvattingen met ClickUp AI Notetaker

ClickUp is de alles-in-één app voor werk, met een ingebouwde AI-notitie-app en geïntegreerde kalender die het gemakkelijk maakt om vergaderingen te organiseren, inzichten vast te leggen en discussies om te zetten in actie.

Als robuust alternatief voor Circleback AI gaat ClickUp veel verder dan passieve transcriptie en het maken van aantekeningen.

Het luistert actief, begrijpt en transformeert uw vergaderingen in gestructureerde outputs die uw team daadwerkelijk kan gebruiken. Of u nu een verkoopteam, oprichter of GTM-leider bent die achter elkaar telefoontjes afhandelt, het platform zorgt ervoor dat elk cruciaal moment wordt vastgelegd, verwerkt en opgeslagen zonder iets te missen.

Leg nauwkeurige transcripties van vergaderingen vast met ClickUp AI Notetaker

Begin met het stroomlijnen van uw vergaderingen met behulp van de ClickUp AI Notetaker, die automatisch deelneemt aan uw Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-gesprekken.

Het neemt vergaderingen tot een uur op en levert ze in realtime, compleet met doorzoekbare transcripties en labels voor sprekers. Zo krijgt u zelfs in snelle gesprekken duidelijkheid over wie wat wanneer heeft gezegd. Deze transcripties worden vervolgens opgeslagen als privé ClickUp-documenten, getagd met de naam en datum van de vergadering, zodat ze gemakkelijk te vinden en te raadplegen zijn.

Genereer samenvattingen van vergaderingen met ClickUp Brain

Zodra uw transcriptie klaar is, neemt ClickUp Brain het over. Deze AI-assistent voor aantekeningen van vergaderingen scant uw discussie en identificeert direct actiepunten, en helpt u deze om te zetten in uitvoerbare ClickUp-taken, compleet met deadlines en toegewezen personen.

Nooit meer eindeloze aantekeningen doorbladeren – vraag het gewoon aan Brain en krijg een overzichtelijke samenvatting van uw vergadering met duidelijke, beknopte inzichten waarop uw team kan voortbouwen. Binnen enkele seconden weet u of een klant een functie heeft aangevraagd of dat een collega een levering heeft beloofd.

Werk samen aan vergaderagenda's en aantekeningen met ClickUp Documenten

Om voortdurende samenwerking te ondersteunen, laat ClickUp Docs uw team vergaderagenda's en notulen in realtime gezamenlijk bewerken. U kunt rechtstreeks in het document opmerkingen plaatsen, tags toevoegen en follow-ups toewijzen.

Beschikbaar in alle werkruimtes, kunt u uw aantekeningen opmaken om ze visueel te ordenen en wanneer u klaar bent, kunt u elk item omzetten in een taak, compleet met deadlines, toegewezen personen en prioriteiten. Het is een eenvoudige manier om binnen enkele seconden van "slechts een gedachte" naar een echt resultaat te gaan.

Bovendien beschikt u binnen ClickUp over Autopilot-agents die kunnen worden geconfigureerd om de samenvattingen van vergaderingen naar de juiste chatkanalen te sturen, teamleden te helpen antwoorden te vinden op basis van vergadertranscripties en nog veel meer.

Automatiseer drukke werkzaamheden eenvoudig met ClickUp's Autopilot Agents

Visuele documentatie nodig? Gebruik ClickUp Clips om uw vergaderingen op te nemen of korte video's te delen voor asynchrone updates. Deze clips kunnen worden ingesloten in taken, documenten en chats om extra context te bieden, waardoor het gemakkelijk is om later anderen te informeren of in te werken.

Naast al deze functies kunnen de sjablonen voor aantekeningen van ClickUp u veel tijd en moeite besparen als het gaat om het helpen van teams om hun productiviteit te verhogen.

Gratis sjabloon Organiseer eenvoudig transcripties van vergaderingen met de sjabloon voor vergadernotulen van ClickUp

Het sjabloon voor ClickUp-vergadernotulen helpt u bijvoorbeeld bij het opstellen van vergaderagenda's en het organiseren van deelnemers, aantekeningen en volgende stappen, zodat u nooit belangrijke details mist.

Het maakt ook follow-ups moeiteloos door u in staat te stellen notulen van vergaderingen direct om te zetten in taken.

Voor die essentiële 1:1-check-ins kunt u bovendien de sjabloon ClickUp Employee & Manager 1:1 uitproberen.

Gratis sjabloon Houd gesprekken tussen medewerkers en managers bij met de sjabloon ClickUp Employee & Manager 1:1

Dit sjabloon helpt bij het afstemmen van doelen, het bijhouden van discussies en het geven van feedback die leidt tot echte verbetering. U kunt terugkerende sessies plannen, de voortgang bewaken en ervoor zorgen dat elke vergadering resultaten oplevert.

Met geavanceerde transcriptie, intelligente samenvattingen, naadloze samenwerking, strakke taakintegratie en kant-en-klare, integreerbare sjablonen, voelt Circleback AI met ClickUp als slechts een eerste concept.

De beste functies van ClickUp

Vertaal aantekeningen van vergaderingen naar meer dan 10 talen, waaronder Spaans, Frans, Arabisch en Chinees

Werk in realtime samen met ClickUp Chat voor directe teamcommunicatie en ClickUp Notepad om snel ideeën, actiepunten of persoonlijke aantekeningen te noteren tijdens vergaderingen

Beheer agenda's, maak checklists en automatiseer de voorbereiding en follow-up van vergaderingen zonder handmatige installatie met ClickUp Meetings

Integreer ClickUp met meer dan 1000 zakelijke apps zoals Slack, Zoom, Google Workspace, Grammarly en Zapier om een gecentraliseerde tech stack op te bouwen

Zet vergadernotities of chatberichten naadloos om in uitvoerbare taken, wijs eigenaren toe, stel deadlines in en automatiseer follow-ups met ClickUp-taken en automatisering

Gebruik of maak sjablonen voor vergaderagenda's en aantekeningen om processen te standaardiseren en consistentie tussen teams te garanderen met ClickUp-sjablonen

Brainstorm, breng ideeën in kaart en werk visueel samen met ClickUp Whiteboards tijdens of na vergaderingen

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers kunnen de uitgebreide functies in het begin overweldigend vinden

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.300 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

ClickUp is super intuïtief en flexibel. Ik vind vooral de tag-functie erg handig – deze helpt ons echt om al onze projecten per business unit te organiseren en vervolgens te rapporteren over de tijd die per BU is besteed en de benodigde middelen. Het was voor het team heel eenvoudig om te leren en te gebruiken toen we het voor het eerst implementeerden; we gebruiken het nu elke dag. Nu bewaren we alles op één plek – al onze taken en al onze aantekeningen. Het is zo eenvoudig om actiepunten uit een vergadering om te zetten in taken, wat vroeger een pijnpunt was. Voorheen gebruikten we EasyProjects, dat een vreselijke zoekfunctie had, waardoor je nooit kon vinden wat je nodig had, en dat bovendien veel te ingewikkeld was. We vinden ook de kalenderfunctie erg prettig, die we voorheen apart op Sharepoint moesten bijhouden. Nu hebben we alles wat we nodig hebben op één plek!

ClickUp is super intuïtief en flexibel. Ik vind vooral de tag-functie erg handig – deze helpt ons echt om al onze projecten per business unit te organiseren en vervolgens te rapporteren over de tijd die per BU is besteed en de benodigde middelen. Het was voor het team heel eenvoudig om te leren en te gebruiken toen we het voor het eerst implementeerden; we gebruiken het nu elke dag. Nu houden we alles op één plek bij – al onze taken en al onze aantekeningen. Het is zo eenvoudig om actiepunten uit een vergadering om te zetten in taken, wat vroeger een pijnpunt was. Voorheen gebruikten we EasyProjects, dat een vreselijke zoekfunctie had, waardoor je nooit kon vinden wat je nodig had, en dat bovendien veel te ingewikkeld was. We vinden ook de kalenderfunctie erg prettig, die we voorheen apart op Sharepoint moesten bijhouden. Nu hebben we alles wat we nodig hebben op één plek!

💡 Pro Tip: Gebruik ClickUp-formulieren om na elke vergadering feedback te verzamelen om te begrijpen hoe uw team de vergadering heeft ervaren en wat er nog verbeterd kan worden om de vergadering efficiënter te maken

2. Fireflies. ai (het beste voor het analyseren van sentimenten tijdens online vergaderingen)

Terwijl Circleback AI zich vaak beperkt tot basistranscripties, biedt Fireflies.ai slimme inzichten en samenwerkingsmogelijkheden die veel verder gaan dan AI-vergadernotities.

Deze software voor vergaderbeheer gaat verder dan het bijhouden van vergaderinzichten en onderscheidt zich door de functie voor sentimentanalyse, die u precies laat zien hoe de deelnemers aan de vergadering zich tijdens de discussie voelden.

Fireflies. ai helpt ook bedrijven in de gezondheidszorg bij het automatiseren van klinische aantekeningen en het vastleggen van patiëntinzichten. U kunt gevoelige medische informatie opslaan en voldoen aan de veiligheidseisen voor ondernemingen.

Fireflies. ai beste functies

Automatisch vergaderingen registreren in uw CRM met actie-items en bijgevoegde aantekeningen

Zoek transcripties op spreker, onderwerp of sentiment met behulp van slimme filters

Zet gesprekken om in taken, tickets en follow-ups in uw bestaande tech stack

Vat lange telefoongesprekken direct samen met door AI gegenereerde vergaderverslagen en bullet points

Beperkingen van Fireflies.ai

De transcriptietool kan duur zijn voor kleine bedrijven en start-ups

Prijzen van Fireflies.ai

Free Forever

Pro: $ 18/maand per gebruiker

Business: $29/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (680+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Fireflies.ai?

Een G2-recensie zegt:

Bij sommige Teams-vergaderingen (afhankelijk van de toestemming of de installatie van de vergadering) kan het aansluiten van de bot vertraging oplopen of moet deze handmatig worden uitgenodigd. Dit is geen groot probleem, maar wel iets om rekening mee te houden. In een drukke omgeving met veel lawaai is Fireflies nog steeds uitstekend in het oppikken van gesprekken, maar af en toe interpreteert het verkeerd wat er is gezegd en moet u de aantekeningen van de vergadering handmatig aanpassen – wat weer heel eenvoudig is met behulp van hun online platform. Het zou geweldig zijn als het telefoongesprekken zou kunnen samenvatten en opnemen – die functie is momenteel niet beschikbaar.

Bij sommige Teams-vergaderingen (afhankelijk van de toestemming of de installatie van de vergadering) kan het deelnemen van de bot vertraging oplopen of moet deze handmatig worden uitgenodigd. Dit is geen groot probleem, maar wel iets om rekening mee te houden. In een drukke omgeving met veel lawaai is Fireflies nog steeds uitstekend in het oppikken van gesprekken, maar af en toe interpreteert het verkeerd wat er is gezegd en moet u de aantekeningen van de vergadering handmatig aanpassen – wat weer heel eenvoudig is met hun online platform. Het zou geweldig zijn als het telefoongesprekken zou kunnen samenvatten en opnemen – die functie is momenteel niet beschikbaar.

📮 ClickUp Insight: Monday blues? Het blijkt dat maandag een zwakke schakel is in de wekelijkse productiviteit (woordspeling niet bedoeld), aangezien 35% van de werknemers deze dag als hun minst productieve dag beschouwt. Deze dip kan worden toegeschreven aan de tijd en energie die op maandagochtend wordt besteed aan het zoeken naar updates en wekelijkse prioriteiten. Een alles-in-één app voor werk, zoals ClickUp, kan je hierbij helpen. Instance, ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan je binnen enkele seconden op de hoogte brengen van alle belangrijke updates en prioriteiten. En alles wat je nodig hebt voor je werk, inclusief geïntegreerde apps, is doorzoekbaar met ClickUp's Connected Search. Met ClickUp's Knowledge Management is het eenvoudig om een gedeeld referentiepunt voor je organisatie op te bouwen! 💁

3. Sembly AI (het beste voor het genereren van automatische voorstellen op basis van vergaderingen)

Met realtime sprekerherkenning en het bijhouden van trefwoorden helpt Sembly AI u de transcriptielimieten van Circleback AI te overwinnen. Dit platform verandert uw vergaderingen in een doorzoekbare opslagplaats, waardoor het een solide alternatief is.

U kunt ook voorstellen genereren op basis van discussies, en uw teams kunnen specifieke momenten taggen en taken rechtstreeks in Sembly AI toewijzen. Bovendien kan de ingebouwde AI-chat vragen over uw vergadering beantwoorden en inzichten uit verschillende vergaderingen tegelijkertijd verzamelen, zodat u optimaal kunt werken.

De beste functies van Sembly AI

Sprekers automatisch detecteren en taggen voor georganiseerde transcripties

Gebruik Semblian 2. 0, de kunstmatige intelligentie-bot van de tool, om actiepunten, beslissingen en hoogtepunten te genereren

Zoek in vergadertranscripten met behulp van trefwoorden, filters of namen van sprekers

Exporteer aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen naar tools zoals Notion, Slack of Trello voor eenvoudige overdracht en voortdurende samenwerking tussen verschillende platforms

Beperkingen van Sembly AI

De prijs loopt op wanneer u uw team uitbreidt

Prijzen van Sembly AI

Persoonlijk: Free Forever

Professioneel: $15/maand

Team: $29/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sembly AI

G2: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte klanten over Sembly AI?

Een G2-recensie zegt:

Ik ben dol op de AI Chat. Je kunt de aantekeningen van de vergadering verwerken door de AI Chat prompts te geven. Het ging eigenlijk veel sneller en beter dan een mens. Ik zeg het niet graag, maar het is zo. 🙂

Ik ben dol op de AI Chat. Je kunt de aantekeningen van de vergadering verwerken door de AI Chat aanwijzingen te geven. Het ging eigenlijk veel sneller en beter dan een mens. Ik zeg het niet graag, maar het is echt zo. 🙂

🧠 Leuk weetje: Het grootste aantal deelnemers aan een virtuele businessconferentie in één week was maar liefst 21.261 mensen tijdens The Home Service Super Summit en CONQUER® (VS). Dit is zelfs opgenomen in het Guinness World Records!

4. Fathom (het beste voor het in realtime taggen van hoogtepunten tijdens vergaderingen)

via Fathom

Zou u niet willen dat u de belangrijke delen van een vergadering tijdens de vergadering zelf kon markeren in plaats van achteraf alles door te moeten spitten? In tegenstelling tot Circleback AI kunt u met Fathom sleutelmomenten in realtime taggen en direct samenvattingen met tijdstempels krijgen voor productievere vergaderingen. Nooit meer terugspoelen of opnieuw bekijken.

Het platform synchroniseert ook de hoogtepunten, beslissingen en actiepunten van uw vergadering in realtime met uw CRM. U kunt ook specifieke discussiefragmenten opnemen en delen tijdens een vergadering. Bovendien kan het gesprekken vertalen en samenvatten in 28 vreemde talen, waaronder Frans, Duits en Spaans.

Ontdek de beste functies

Markeer en vat sleutel momenten live samen tijdens vergaderingen, samen met sprekersherkenning

Synchroniseer aantekeningen van meerdere vergaderingen en samenvattingen rechtstreeks naar tools zoals HubSpot en Salesforce

Deel vergaderverslagen direct via e-mail of Slack

Categoriseer inzichten automatisch op onderwerp, project en spreker

Begrijp de beperkingen

De AI-notulist neemt een hele gebruikersbox in beslag, zelfs bij vergaderingen met twee personen, wat nogal afleidend is

Prijzen van Fathom

Free Forever

Premium: $19/maand per gebruiker

Team Edition: $29/maand per gebruiker

Team Edition Pro: $39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fathom

G2: 5/5 (4.900+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (770+ beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Fathom?

Een G2-recensie zegt:

We waren al een tijdje op zoek naar een notitieprogramma en hebben Decisions bekeken, maar na overleg als MKB-bedrijf kwamen we tot de conclusie dat de prijs voor ons niet realistisch was. We hebben toen wat onderzoek gedaan en kwamen terecht bij Fathom. Na gebruik van de proefversie van Decisions en Fathom als geheel zou ik Fathom ten zeerste aanbevelen boven Decisions, omdat het beter te gebruiken is als notitie-app, met links naar de oorspronkelijke vergadering, zodat je de communicatie kunt terugluisteren om te controleren of de informatie correct is en deze kunt gebruiken als basis voor toekomstige referentie, zodat je het vaak kunt gebruiken om vergaderingen te controleren. We hebben dit heel snel geïmplementeerd, omdat het een eenvoudig product is om in ons dagelijks gebruik op te nemen

We waren al een tijdje op zoek naar een notitieprogramma en hebben Decisions bekeken, maar na overleg als MKB-bedrijf kwamen we tot de conclusie dat de prijs voor ons niet realistisch was. We hebben toen wat onderzoek gedaan en kwamen terecht bij Fathom. Na gebruik van de proefversie van Decisions en Fathom als geheel zou ik Fathom ten zeerste aanbevelen boven Decisions, omdat het beter te gebruiken is als notitie-app, met links naar de oorspronkelijke vergadering, zodat je de communicatie kunt terugluisteren om er zeker van te zijn dat de informatie correct is en deze kunt gebruiken als basis voor toekomstige referentie, zodat je het vaak kunt gebruiken om vergaderingen te controleren. We hebben dit heel snel geïmplementeerd, omdat het een eenvoudig product is om in ons dagelijks gebruik op te nemen

5. tl;dv (Beste voor meertalige transcripties)

Als u met internationale teams werkt, weet u hoe belangrijk meertalige ondersteuning in transcriptietools is. Wie wil er nu elke transcriptie naar een andere tool vertalen om teams over de grenzen heen op één lijn te houden? tl;dv maakt meertalige transcriptie eenvoudig.

Het platform verwerkt ook de discussies en resultaten van uw vergaderingen en verstuurt vervolgens follow-up e-mails. Dit is iets wat u met Circleback AI niet kunt doen.

tl:dv beste functies

Update CRM automatisch op basis van discussies in vergaderingen met clients

Houd naast andere belangrijke details ook vermeldingen van concurrenten bij in uw laatste 20 vergaderingen

Stuur elke week automatische updates over vergaderingen naar uw inbox

Vertaal transcripties van vergaderingen in meer dan 30 talen

tl:dv-beperkingen

De interface is een beetje verwarrend voor beginners

tl:dv-prijzen

Free Forever

Pro: $29/maand per zetel

Business: $65/maand per zetel

Enterprise: Aangepaste prijzen

tl:dv beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 380 beoordelingen)

Capterra: Geen beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte klanten over tl:dv?

Een G2-recensie zegt:

tl;dv is een essentieel onderdeel geworden van mijn dagelijkse werkstroom. Ik gebruik het om al mijn vergaderingen op te nemen, te transcriberen en samen te vatten, zowel intern met mijn team als extern met clients en leveranciers. De transcripties zijn zeer nauwkeurig, de samenvattingen besparen me veel tijd en de AI-highlights zijn verrassend relevant. Het heeft de communicatie en verantwoordingsplicht in mijn organisatie aanzienlijk verbeterd, vooral bij het herbekijken van actiepunten of het delen van sleutelpunten met afwezige stakeholders.

tl;dv is een essentieel onderdeel geworden van mijn dagelijkse werkstroom. Ik gebruik het om al mijn vergaderingen op te nemen, te transcriberen en samen te vatten, zowel intern met mijn team als extern met clients en leveranciers. De transcripties zijn zeer nauwkeurig, de samenvattingen besparen me veel tijd en de AI-highlights zijn verrassend relevant. Het heeft de communicatie en verantwoordingsplicht in mijn organisatie aanzienlijk verbeterd, vooral bij het herbekijken van actiepunten of het delen van belangrijke punten met afwezige stakeholders.

👀 Wist u dat? CEO's besteden 72% van hun tijd aan vergaderingen. Dat zijn heel veel gesprekken. Vertrouwen op nauwkeurige, AI-aangedreven vergadernotities is niet langer een luxe, maar een noodzaak

6. Fellow. app (het beste voor het plannen van aankomende vergaderingen)

Hoewel Circleback beperkte functies heeft voor het gezamenlijk instellen van agenda's voor komende vergaderingen, blinkt Fellow. app uit op dit gebied. U kunt het gebruiken als een kunstmatige intelligentie-assistent om vergaderagenda's te plannen, deelnemers te selecteren en zelfs één-op-één-gesprekken te voeren, rechtstreeks op het platform.

En natuurlijk genereert het in realtime transcripties van al uw vergaderingen.

Fellow. app beste functies

Leg nauwkeurige aantekeningen van vergaderingen vast, zelfs tijdens de meest technische discussies

Genereer automatisch agenda's en gespreksonderwerpen voor vergaderingen met AI

Verdeel vergadertranscripten in contextuele hoofdstukken, actiepunten en beslissingen

Beperk de duur van vergaderingen en maximaliseer hun efficiëntie met ingebouwde AI-vergaderrichtlijnen

Beperkingen van de Fellow. app

Het loopt vaak een minuut achter bij het vastleggen van vergadertranscripties

Prijzen van Fellow. app

Free Forever

Solo: $19/maand per gebruiker

Team: $11/maand per gebruiker

Business: $23/maand per gebruiker

Enterprise: $25/maand per gebruiker

Fellow. app beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Fellow. app?

Een recensie van Capterra zegt :

Mijn absolute favoriete onderdeel van Fellow zijn de actie-items. Zo krijg ik dingen gedaan. Ik vertrouw op actie-items in alle aspecten van mijn werk en ook voor mijn persoonlijke taken. Het actie-items-paneel is geweldig. Hiermee kan ik de volgorde van mijn takenlijst prioriteren, wat een enorm voordeel is om de belangrijkste dingen eerst af te krijgen.

Mijn favoriete onderdeel van Fellow zijn de actie-items. Zo krijg ik dingen gedaan. Ik vertrouw op actie-items in alle aspecten van mijn werk en ook voor mijn persoonlijke taken. Het actie-items-paneel is geweldig. Hiermee kan ik de volgorde van mijn takenlijst prioriteren, wat een enorm voordeel is om de belangrijkste dingen eerst af te krijgen.

7. MeetGeek. ai (het beste voor het bijhouden van vergaderingen)

Van teamvergaderingen in het Engels tot pitches voor klanten in het Frans, MeetGeek begrijpt precies de sfeer van uw vergaderingen, in tegenstelling tot Circleback AI. Het identificeert taal, type vergadering en context als een professional, zodat uw aantekeningen altijd kloppen. Geen knoppen om in te drukken, geen stress bij de installatie!

De sterke punten zijn onder meer automatische video-opname, nauwkeurige transcriptie en directe levering van door AI gegenereerde aantekeningen en samenvattingen van vergaderingen direct na elk gesprek.

In tegenstelling tot Circleback AI richt MeetGeek zich sterk op gedetailleerde analyse van vergaderingen en gepersonaliseerde sjablonen voor aantekeningen. Het biedt ook robuuste integraties, waardoor het ideaal is voor teams die meertalige vergaderingen beheren of een diepgaande automatisering van de werkstroom nodig hebben.

MeetGeek. ai beste functies

Neem meerdere vergaderingen op en genereer tegelijkertijd transcripties

Bereken hoeveel u kunt besparen op vergaderkosten met de ROI-calculator

Transcribeer en neem telefoongesprekken op met integraties voor telefoonsystemen

Automatiseer de invoer van vergaderdata en follow-ups

Integreer met andere tools om aantekeningen, actiepunten en inzichten te synchroniseren in uw werkstroom

Beperkingen van MeetGeek.ai

U moet een vergadering vanaf het midden transcriberen als u de transcriptie niet van tevoren had gepland

Prijzen van MeetGeek.ai

Basis: Free Forever

Pro: $19/maand per gebruiker

Business: $39/maand per gebruiker

Enterprise: $59/maand per gebruiker

MeetGeek. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (440+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte klanten over MeetGeek.ai?

Een G2-recensie zegt:

Wat ik het leukste vind, is dat het een Chrome-extensie heeft en dat ik het handmatig kan uitnodigen voor een lopende vergadering. [Maar] het duurt ongeveer 30 minuten om de opname van de vergadering en de aantekeningen te delen, wat te lang is.

Wat ik het leukste vind, is dat het een Chrome-extensie heeft en dat ik het handmatig kan uitnodigen voor een lopende vergadering. [Maar] het duurt ongeveer 30 minuten om de opname van de vergadering en de aantekeningen te delen, wat te lang is.

8. Tactiq (het beste voor kleine bedrijven en solopreneurs)

via Tactiq

Tactiq biedt live, sprekerspecifieke transcripties van vergaderingen voor Google Meet, Zoom en Microsoft Teams zonder de vergadering op te nemen of een bot te gebruiken. Deze aanpak geeft prioriteit aan privacy en comfort voor de deelnemers, aangezien alleen de transcriptie wordt gegenereerd en er geen audio wordt opgeslagen.

Deze tool, een Chrome-extensie, is een handig alternatief voor Circleback als u op zoek bent naar een betaalbare AI-generator voor notulen van vergaderingen. De niet-opdringerige, bot-vrije installatie, focus op live transcriptie tijdens vergaderingen en directe bruikbaarheid maken het ideaal voor teams die opnames willen vermijden en follow-ups rechtstreeks vanuit het transcript willen stroomlijnen.

De beste functies van Tactiq

Tag, label en exporteer sleutelmomenten of actiepunten in verschillende formaten

Integreer met tools zoals Slack, Notion en HubSpot voor naadloze samenwerking

Genereer direct ChatGPT-samenvattingen, actiepunten en sleutelpunten

Maak gebruik van AI-aangedreven prompts om aangepaste samenvattingen, follow-up e-mails of projectupdates te genereren

Beperkingen van Tactiq

Sommige vertalingen (zoals Spaans) zijn niet verfijnd genoeg

Prijzen van Tactiq

Free Forever

Pro : $ 12/maand per gebruiker

Team : $ 20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tactiq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte klanten over Tactiq?

Een recensie op Product Hunt zegt :

Superkrachten voor vergaderingen. Alleen al het archief met wie wat heeft gezegd tijdens welke vergadering is de prijs van invoer waard, maar de mogelijkheid om dingen te vragen zoals samenvattingen en actiepunten is een echte gamechanger!

Superkrachten voor vergaderingen. Alleen al het archief met wie wat heeft gezegd tijdens welke vergadering is de prijs van de invoer waard, maar de mogelijkheid om dingen zoals samenvattingen en actiepunten op te vragen is een echte gamechanger!

📖 Lees ook: Hoe u effectieve vergaderingen houdt voor een maximale impact

9. Rev (het beste voor onderzoeksteams, mediabedrijven en advocatenkantoren)

via Rev

Juridische en onderzoeksteams kunnen zich geen fouten veroorloven tijdens virtuele gesprekken. Ze hebben nauwkeurige, betrouwbare transcripties van vergaderingen nodig om dossiers accuraat bij te houden, compliance te waarborgen en zonder hoofdpijn in gegevens te kunnen duiken.

In tegenstelling tot Circleback AI is Rev ontwikkeld met het oog op onderzoekswerkstromen. U kunt hier interviews en vergaderingen transcriberen en de nauwkeurigheid van menselijke transcripties controleren. U kunt meerdere audio- en videobestanden met getuigenissen, interviews en verklaringen uploaden en binnen enkele seconden sleutels en tegenstrijdigheden in bestanden opsporen.

Bekijk de beste functies

Upload audio-/videobestanden of integreer met Zoom voor het eenvoudig genereren van transcripties

Ontvang transcripties met tijdcodes, sprekeridentificatie en bewerkbare tekst

Kies uit transcriptie door mensen of AI op basis van snelheid, nauwkeurigheid en budget

Voeg door mensen vertaalde ondertitels in meer dan 17 talen toe aan uw video's

Identificeer sleutel feiten en tegenstrijdigheden in bestanden

Rev-limieten

De functie voor het uploaden van video's is soms traag

Rev-prijzen

Free Forever

Basis : $ 14,99/maand per gebruiker

Pro : $34,99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Bekijk beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte klanten over Rev?

Een G2-recensie zegt:

Rev bespaart me veel tijd bij het transcriberen van video-interviews, zodat artikelen kunnen worden geschreven op basis van de tekst. Ik vind het ook prettig dat het extra stopwoorden en 'ehms' uit interviews kan filteren, waardoor de transcripties veel gemakkelijker te lezen en te gebruiken zijn, met weinig of geen bewerkingen. Over het algemeen is Rev heel gemakkelijk te gebruiken.

Rev bespaart me veel tijd bij het transcriberen van video-interviews, zodat artikelen kunnen worden geschreven op basis van de tekst. Ik vind het ook prettig dat het extra stopwoorden en 'ehms' uit de interviews kan filteren, waardoor de transcripties veel gemakkelijker te lezen en te gebruiken zijn, met weinig of geen bewerkingen. Over het algemeen is Rev heel gemakkelijk te gebruiken.

🧠 Leuk weetje: Bijen houden ook vergaderingen! Wanneer ze op zoek zijn naar een nieuwe thuis, verkennen honderden bijen verschillende nestmogelijkheden en hergroeperen ze zich om een collectieve beslissing te nemen. Net zoals uw team projectupdates of feedback van clients evalueert tijdens vergaderingen, werken bijen samen om het beste resultaat te bereiken, wat bewijst dat zelfs in de natuur effectieve vergaderingen (en goede aantekeningen!) belangrijk zijn.

10. Grain (het beste voor interne softwaretraining)

via Grain

Het delen van technische middelen met uw cursisten zou geen puzzel moeten zijn. Maar met Circleback AI is dat wel zo. Al dat jargon en die complexiteit? Dat vertraagt alleen maar.

Grain maakt het eenvoudig. Het zet uw transcripties om in duidelijke, stapsgewijze handleidingen die uw team kan volgen. U kunt ook afspeellijsten en verhalen maken om opnames en transcripties van vergaderingen te ordenen. Als u wilt bijhouden wanneer iemand een belangrijke zin vermeldt, stelt u notificaties voor trefwoorden in en Grain waarschuwt u.

De beste functies van Grain

Organiseer en deel vergadertranscripties in verhaal- en stap-voor-stap-formaten

Voeg handleidingen, tips of belangrijke aantekeningen toe aan specifieke elementen in de notulen van de vergadering voor een beter begrip

Maak een afspeellijst met bronnen rechtstreeks op het platform en deel deze met uw cursisten

Trends signaleren en sleutelbegrippen uit vergaderverslagen bijhouden

Limieten voor korrelgrootte

De herkenning van zinsdelen in slimme tags is beperkt

Prijzen per graan

Free Forever

Starter: $19/maand per gebruiker

Business: $39/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies

G2: 4,6/5 (meer dan 290 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte klanten over Grain?

Een G2-recensie zegt:

Ik vond Grain heel gemakkelijk aan te passen en te implementeren in ons bedrijf. Zach reageerde heel snel op mijn vragen tijdens onze proefversie en we konden het meteen gebruiken. Het was gemakkelijk om nieuwe sjablonen te maken en ons team heeft veel geleerd van de coachingfunctie. We hebben Grain geïntegreerd met ons HubSpot-account en zien al een grote verbetering in onze gegevens.

Ik vond Grain heel gemakkelijk aan te passen en te implementeren in ons bedrijf. Zach reageerde heel snel op mijn vragen tijdens onze proefversie en we konden het meteen gebruiken. Het was gemakkelijk om nieuwe sjablonen te maken en ons team heeft veel geleerd van de coachingfunctie. We hebben Grain geïntegreerd met ons HubSpot-account en zien al een grote verbetering in onze gegevens.

Zet elke minuut van een vergadering om in actie met ClickUp

Met het juiste alternatief voor Circleback AI hoeft uw team niet meer te zoeken naar aantekeningen en kan het direct aan de slag met concrete actiepunten.

Hoewel alle bovengenoemde tools u kunnen helpen bij het transcriberen van vergaderingen, onderscheidt ClickUp zich door zijn zeer aanpasbare layout, nauwkeurige opname- en notitiefuncties en accurate AI-gegenereerde samenvattingen.

U kunt met uw team samenwerken aan vergaderagenda's, toekomstige ideeën bespreken en inzichten uit vergaderingen daadwerkelijk opvolgen met geplande taken. Kiezen voor ClickUp betekent kiezen voor een enorme boost van de productiviteit van uw vergaderingen!

Meld u vandaag nog aan voor ClickUp en ervaar zelf het verschil in uw geautomatiseerde aantekeningen.