11 gratis sjablonen voor renovatieprojecten om uw verbouwing te organiseren

Renovatieregel #1: Niets verloopt ooit volgens plan. Renovatieregel #2: Je hebt nog steeds een abonnement nodig, want improviseren met een steekproef in de ene hand en een schreeuwende aannemer aan de telefoon is niet bepaald ideaal.

Huiseigenaren liggen wakker van beslissingen over de achterwand van de keuken. Interieurontwerpers krijgen om 3 uur 's nachts tekstberichten van clients. Aannemers leven in groepschats. Vastgoedbeheerders verouderen in hondenjaren. Het leven van een renovatie is wild.

Daarom hebt u een duidelijk renovatieprojectplan nodig dat echt werkt, zonder dat u een fulltime projectmanager of parttime gedachtenlezer hoeft te worden. Maar laten we eerlijk zijn: niemand wil urenlang een plan vanaf nul opbouwen.

Dus hebben we het voor u gedaan. Hier zijn de beste gratis sjablonen voor renovatieprojecten waarmee u alles kunt organiseren, uw hoofd koel kunt houden en misschien zelfs kunt slapen tijdens de verbouwing.

Laten we aan de slag gaan voordat er nog iets anders uit de planning loopt!

Wat zijn sjablonen voor renovatieprojecten?

Sjablonen voor renovatieprojecten zijn gestructureerde documenten of digitale tools die worden gebruikt om renovatietaken, tijdlijnen, budgetten en verantwoordelijkheden te organiseren, beheren en bijhouden.

Ze bieden een gestandaardiseerd format voor een goede planning en monitoring van elke fase van een renovatieproces, van de eerste beoordelingen en het verkrijgen van vergunningen tot de sloop, het projectmanagement en de eindinspectie.

Deze sjablonen bevatten doorgaans secties over de omvang van het project, materiaallijsten, taken van aannemers, deadlines en het bijhouden van de voortgang.

🧠 Leuk weetje: In 2020 hadden de meeste mensen in de VS meer tijd en werkten ze aan hun tuin. In Europa was de situatie anders: mensen in Frankrijk richtten zich op het inrichten van hun huis, terwijl in het Verenigd Koninkrijk veel mensen ervoor kozen om hun badkamer uit te breiden of te renoveren.

11 gratis sjablonen voor renovatieprojecten

Bekijk enkele van de beste sjablonen voor renovaties die ClickUp te bieden heeft. Ze zijn allemaal ontworpen om het projectmanagement van bouwprojecten eenvoudiger te maken, zodat u de ruimte van uw dromen kunt realiseren.

1. Sjabloon voor woningrenovatie van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer elke stap van uw huisrenovatie met de sjabloon voor huisrenovatie van ClickUp: houd budgetten, tijdlijnen en taken allemaal op één plek bij

De ClickUp-sjabloon voor woningrenovatie geeft u een overzicht van uw hele renovatieproces. Van het bijhouden van sloopdata tot het beheren van aannemersschema's, u kunt het hele proces visualiseren met aanpasbare taakstatussen, checklists en prioriteiten.

U kunt budgetten, materiaalbestellingen en voortgang allemaal in één dashboard bijhouden, zodat u nooit uit het oog verliest wie wat doet en wanneer.

Naast de basiskenmerken onderscheidt deze sjabloon zich door het volgende:

Organiseer renovatietaken per kamer, ruimte of prioriteit

Koppel taken met afhankelijkheid om planningsconflicten te voorkomen

Volg de voortgang per taakstatus met behulp van de bordweergave

Automatiseer updates en meldingen met vooraf ingestelde automatiseringen van ClickUp

Maak mappen om werkzaamheden aan de buitenkant, binnenkant en specifieke ontwerpen te scheiden

📌 Ideaal voor: Huiseigenaren of projectmanagers die overzicht willen houden tijdens verbouwingen in meerdere kamers en tijdlijnen.

2. Sjabloon voor een projectplan voor badkamerrenovatie van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer loodgieterswerk, vergunningen en armaturen met behulp van de sjabloon voor het projectplan voor badkamerrenovatie van ClickUp, zodat uw badkamerrenovatie op schema blijft

Als u ooit hebt onderschat hoe complex een badkamerrenovatie kan zijn, dan is dit iets voor u. De sjabloon voor het renovatieplan voor badkamers van ClickUp verdeelt uw project in afzonderlijke secties, waaronder loodgieterswerk, sanitair, tegelwerk, elektriciteit en meer.

U vindt er ook ruimte om vergunningen, budgetten en tijdlijnen van aannemers te beheren, zonder dat u op het laatste moment alles nog in elkaar moet puzzelen.

Naast de essentiële zaken helpt de sjabloon u ook met het volgende:

Groepeer verbouwingswerkzaamheden op basis van specifieke vakgebieden om overlapping te voorkomen

Voeg belangrijke documenten voor het project toe, zoals ontwerpspecificaties of loodgietersschema's

Houd inspectiedata en goedkeuringen rechtstreeks bij op taakkaarten

Stel terugkerende taken in voor follow-ups en vergaderingen met aannemers

Gebruik subtaak om complexe installaties op te splitsen in beheersbare stappen

📌 Ideaal voor: Ontwerpers, aannemers of huiseigenaren die een kleine tot middelgrote badkamerrenovatie plannen waarbij meerdere vakmensen betrokken zijn.

👀 Wist u dat? Hoewel badkamer- en keukenrenovaties populair bleven tijdens de pandemie, zagen ook hightech upgrades zoals snel internet en beveiligingscamera's een aanzienlijke stijging. In de VS werden deze slimme functies voor thuis bijna net zo vaak geïnstalleerd als tuinarchitectuur en binnenschilderwerk, wat een duidelijke verschuiving naar slimmere leefruimtes laat zien.

3. ClickUp Projectmanagement voor woningrenovatie

Gratis sjabloon downloaden Coördineer teams, goedkeuringen en tijdlijnen moeiteloos met de sjabloon voor projectmanagement voor woningrenovatie van ClickUp

Renoveren draait niet alleen om taken, maar ook om het coördineren van teams, goedkeuringen en deliverables. De sjabloon voor projectmanagement voor woningrenovatie van ClickUp brengt orde in de chaos.

Met ingebouwde taakafhankelijkheden, tijdlijnweergaven en het bijhouden van opdrachten werkt het als een virtuele bouwopzichter die nooit stopt met werken.

U zult ook waarderen hoe het u kan helpen:

Stel mijlpalen in voor sleutelrenovatiefasen zoals sloop, framing en inspecties

Wijs rollen en verantwoordelijkheden toe aan teams en houd de werklast bij

Bekijk de status van uw project via dashboards voor projectmanagement in de vastgoedsector

Houd de voortgang bij voor meerdere panden met mappen en tags in verschillende kleuren

Vereenvoudig de communicatie met commentaar threads en vermelding van taken

📌 Ideaal voor: Aannemers die teams en onderaannemers beheren voor meerdere objecten of complexe projecten.

📮 ClickUp Insight: 53% van de managers definieert het succes van een project aan de hand van eerdere successen. Het is een bekende tactiek: terugkijken en kopiëren wat heeft gewerkt. Maar hier zit een addertje onder het gras: het succes van gisteren komt niet altijd overeen met de doelen, teamdynamiek of prioriteiten van vandaag. Wanneer succes niet duidelijk is gedefinieerd, vertrouwen teams op aannames. Dat leidt tot misalignment, inconsistente resultaten en een heleboel "wacht even... wat was ook alweer ons doel?" Met ClickUp Goals en Milestones laat u succes niet aan interpretatie over. U definieert het samen. Stel duidelijke, traceerbare doelen, verdeel ze in taken en checklists, wijs een realistisch budget toe en geef uw team een gedeelde target die ze kunnen zien.

4. Sjabloon voor projectmanagement in de bouw van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd de activiteiten op de bouwplaats bij, beheer veiligheidschecklists en monitor het werk per fase met behulp van de sjabloon voor projectmanagement in de bouw van ClickUp

De sjabloon voor bouwprojectmanagement van ClickUp is ontworpen voor renovatieprofessionals die denken als bouwers en biedt alles van projectcalculatie tot bouwlogboeken. U vindt er fasegewijze tijdsregistratie, veiligheidschecklists en realtime updates – ideaal voor het beheer van zowel residentiële als lichte commerciële verbouwingen.

Dit zorgt voor extra controle en organisatie:

Houd arbeidsuren en projectkosten bij met vooraf opgemaakte velden

Log dagelijkse rapporten over de locatie rechtstreeks in de werkruimte

Stel herinneringen in voor terugkerende veiligheidsvergaderingen en nalevingstaken

Visualiseer bouwfasen in een Gantt-grafiek met aanpassingen via slepen en neerzetten

Organiseer bouwvoorstellen , offertes van leveranciers, facturen en RFI's in speciale ruimtes voor taken

📌 Ideaal voor: Bouwmanagers of renovatiebedrijven die meerdere dure verbouwingen tegelijkertijd uitvoeren in een gezamenlijke werkruimte.

5. ClickUp Sjabloon voor renovatieprojecten

Gratis sjabloon downloaden Plan inspecties, ontwerpgoedkeuringen en elke mijlpaal van de verbouwing met de sjabloon voor het plan voor een verbouwing van ClickUp

De sjabloon voor renovatieprojecten van ClickUp dient als blauwdruk voor uw renovatie en biedt vooraf opgestelde werkstromen voor sloop, vergunningen, inspecties en ontwerpgoedkeuringen.

Het bevat zelfs aangepaste statussen die de gebruikelijke fasen van een verbouwing weergeven, zoals het plaatsen van het frame, de afwerking en de laatste inspecties.

Het brengt ook structuur in complexe verbouwingen door u het volgende te laten doen:

Stel werkstromen op voor goedkeuringen van de gemeente of handtekeningen van clients

Werk samen met aannemers , ontwerpers en huiseigenaren met behulp van opmerkingen en vermelding van taken

Houd risicofactoren en vertragingen van projecten bij met behulp van visuele tijdlijnen

Houd parallelle werkstromen zoals loodgieterswerk en kasten bij in afzonderlijke weergaven

Voeg voor/na-afbeeldingen toe om de voortgang van de transformatie te documenteren

📌 Ideaal voor: Teams die werken aan grondige renovaties of grote huisverbeteringen waarvoor cross-functionele coördinatie nodig is.

👀 Wist u dat? Sommige projecten voor woningverbetering bieden een enorm rendement op uw investering: Het vervangen van een garagedeur kan de waarde met 194% verhogen

Vervanging van de toegangsdeur door een stalen deur voegt ongeveer 188% toe

Kleine keukenrenovaties leveren ongeveer 96% op

Badkamerrenovaties leveren ongeveer 74% rendement op

6. Sjabloon voor projectplanner voor woningverbetering van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer snelle upgrades zoals schilderen of verlichting met de flexibele en gebruiksvriendelijke sjabloon voor huisverbeteringsprojecten van ClickUp

Niet elke upgrade vereist een volledige sloop. Voor kleinere verbeteringsprojecten, zoals het vervangen van kasten, het vernieuwen van verlichting of het schilderen van interieurs, houdt de sjabloon voor huisverbeteringsprojecten van ClickUp alles overzichtelijk zonder overweldigende details. Het is lichtgewicht maar aanpasbaar, perfect voor een snellere doorlooptijd van projecten.

Zelfs voor kleinere klussen kunt u nog steeds:

Geef prioriteit aan snelle resultaten met een vereenvoudigd dashboard voor projecten

Plan renovaties voor elke kamer met behulp van de kamerweergave

Hergebruik lijsten met verbeteringstaken met opgeslagen sjabloonstructuren

Stel tijdsinschattingen en herinneringen in voor taken in het weekend of op korte termijn

Tag taken met benodigde materialen of gereedschappen voor een betere voorbereiding

Voeg mobiele checklists toe voor het voltooien van taken op locatie

📌 Ideaal voor: Huiseigenaren en handige professionals die snel uitvoerbare verbeteringstaken of kleine opknapbeurten beheren.

7. ClickUp sjabloon voor interieurontwerp

Gratis sjabloon downloaden Plan ontwerptaken, zoek leveranciers en beheer feedback van clients met de sjabloon voor interieurontwerp van ClickUp

Interieurontwerpers hebben veel te doen: moodboards, leveranciers, goedkeuringen van clients en inkoop. Met de sjabloon voor interieurontwerp van ClickUp kunt u alles organiseren, van het eerste idee tot de dag van de installatie.

Het bevat lijsten met ontwerptaken, cycli voor beoordeling door de client en visuele insluitingen, zodat uw creatieve en operationele werkstromen gesynchroniseerd blijven.

Om uw creatieve visie en de uitvoering van het project op elkaar af te stemmen, biedt deze oplossing voor interieurontwerpprojecten u ook de volgende mogelijkheden:

Voeg Pinterest-borden, 3D-mockups of Google Documenten toe voor realtime inspiratie

Houd leveringen van leveranciers en doorlooptijden per kamer bij

Beheer feedbackloops voor revisies met ingebouwde goedkeuringsstatussen

Houd clients op de hoogte van de voortgang met de weergave voor clientbeoordeling en de 3D-plannerweergave

Bouw een centrale hub voor stalen, steekproeven en inspiratielinks

📌 Ideaal voor: Interieurontwerpers en decorateurs die high-touch client projecten beheren van concept tot voltooiing.

💡 Pro tip: Wilt u meer kopers aantrekken en uw aanbod uitbreiden? Gebruik een speciale marketingtool voor onroerend goed om alles te beheren, van foto's van onroerend goed en follow-ups van clients tot socialemediacampagnes en e-mailcontacten.

8. ClickUp Startpagina Renovatie Omvang van het werk

Gratis sjabloon downloaden Bepaal wat wel en niet binnen het bereik valt met behulp van de sjabloon voor de omvang van renovatiewerkzaamheden van ClickUp, perfect voor het instellen van duidelijke verwachtingen

Voordat u een hamer oppakt, moet u duidelijkheid hebben, en dat begint met de omvang van het project. Met de sjabloon voor de omvang van renovatiewerkzaamheden van ClickUp kunt u het 'wat', 'waarom' en 'hoe' van uw renovatie definiëren.

Het helpt om de verwachtingen van de client vast te leggen, te voorkomen dat het project tijdens de uitvoering uit de hand loopt en ervoor te zorgen dat alle betrokkenen op dezelfde pagina zitten.

Voor iedereen die een sterke basis voor planning nodig heeft, kan dit sjabloon ook:

Maak een gedetailleerd overzicht van de te leveren projectresultaten per fase of leverancier

Leg beperkingen en budgetramingen duidelijk vast

Koppel items rechtstreeks aan taken in het project voor een betere afstemming, zelfs voor de installatie van een thuiskantoor

Voeg tijdlijnen toe aan onderdelen om de verantwoordelijkheid te verbeteren

Gebruik statusvelden om bij te houden welke items zijn afgerond, in behandeling zijn of nog moeten worden beoordeeld

📌 Ideaal voor: Aannemers en consultants die de omvang van een project moeten vastleggen voordat ze van start gaan of voordat de client akkoord gaat.

9. ClickUp Sjabloon voor renovatieprojecten

Gratis sjabloon downloaden Breng uw team vanaf dag één op één lijn met doelen, tijdlijnen en beperkingen met de sjabloon voor het charter voor renovatieprojecten van ClickUp

Grote renovatie in het verschiet? Deze sjabloon voor een renovatieproject voor woningen van ClickUp legt de basis. Hiermee kunt u uw visie, beperkingen, doelen, belanghebbenden en risico's op elkaar afstemmen, zodat uw team gedurende de hele levenscyclus van het project een leidraad heeft.

Met dit sjabloon kunt u ook:

Definieer succesmetrics en KPI's die zijn afgestemd op de visie van het project

Bepaal vanaf het begin de rol en betrokkenheid van alle belanghebbenden

Voeg risicobeperkende plannen toe met proactieve taken voor de eigenaar

Stel budgetten in en houd ze bij om weloverwogen beslissingen te nemen over het project

Bewaar de geschiedenis van uw charter met de ingebouwde functie voor het bijhouden van versies

📌 Ideaal voor: Projectmanagers of bedrijven die vanaf dag één een strategische toon willen zetten en miscommunicatie willen verminderen.

🧠 Leuk weetje: Uit een Google-zoekanalyse en enquête van een bedrijf bleek dat 9 op de 10 huiseigenaren renovaties uitvoeren, met budgetten die sterk variëren van slechts een paar honderd dollar tot meer dan $ 50.000.

10. ClickUp-sjabloon voor projectplan voor keukenrenovatie

Gratis sjabloon downloaden Beheer alles, van sloop tot levering van apparatuur, met de ClickUp-sjabloon voor keukenrenovatieprojecten

Keukenrenovaties kunnen snel uit de hand lopen. De sjabloon voor keukenrenovatie van ClickUp brengt structuur in alles, van sloopwerkzaamheden tot de levering van apparatuur en het installeren van kasten.

Het bevat planningstools, velden voor contactgegevens van leveranciers en herinneringen voor vergunningen, zodat u niets over het hoofd ziet.

En het biedt een paar extra tools die helpen om alles op schema te houden:

Verdeel keukenzones (zoals werkbladen of sanitair) in afzonderlijke taakgroepen

Houd de installatie en levering van apparaten bij in één weergave

Sla offertes van leveranciers en contactinformatie op in relevante taken

Controleer de beschikbaarheid van materialen en lead times met behulp van aangepaste velden

Maak tijdlijnen voor inspecties om vertragingen bij de oplevering te voorkomen

📌 Ideaal voor: Aannemers of huiseigenaren die keukenrenovaties met strakke tijdlijnen en meerdere leveranciers beheren.

📚 Lees ook: Gratis sjablonen voor noodplannen in Word en ClickUp

11. ClickUp sjabloon voor het instellen van doelen voor verbouwers

Gratis sjabloon downloaden Stel kwartaaldoelen vast, houd de voortgang bij en laat uw renovatiebedrijf groeien met de sjabloon voor het instellen van doelen voor renovatiebedrijven van ClickUp

Groei-gerichte verbouwers hebben meer nodig dan alleen takenlijsten. De sjabloon voor het instellen van doelen voor verbouwers van ClickUp helpt u bij het definiëren van kwartaaldoelen, het bijhouden van KPI's en het evalueren van uw projectpijplijn. Gebruik het om de groei van uw bedrijf te stimuleren en slimmere projectbenchmarks vast te stellen.

Wat onderscheidt het van een standaard tracker:

Stel kwartaalomzet of projectdoelen vast en houd deze bij

Verdeel doelen in beheersbare taken met triggers voor voltooiing

Wijs middelen toe en houd de inspanningen bij die nodig zijn voor elk doel met behulp van de weergave Doelinspanning

Visualiseer de voortgang van uw doel met behulp van het dashboard Doelen van ClickUp

Breng teamleden op één lijn met meetbare targets en verantwoordelijkheid

📌 Ideaal voor: Eigenaren van renovatiebedrijven, zelfstandige verbouwers en teamleiders die doelen willen afstemmen op prestaties.

Wat maakt een sjabloon voor een goed renovatieproject?

Voordat de eerste muur wordt gesloopt, zorgt een solide sjabloon voor een renovatieproject met deze functies ervoor dat alles in de juiste fase terechtkomt:

Duidelijk overzicht van het project: Geeft een overzicht van de doelen, omvang, budget, tijdlijn en belangrijkste belanghebbenden, zodat iedereen vanaf dag één op één lijn zit

Gedetailleerde taakverdeling: Verdeelt elke fase – van sloop en vastgoedbeheer tot decoratie – in uitvoerbare taken met afhankelijkheden en prioriteiten

Aanpasbare tijdlijn met mijlpalen: Houd kritieke deadlines bij met behulp van Gantt-grafieken of visuele planners om momentum te behouden en verrassingen te voorkomen

Budget tracker en kostenramingen: Inclusief materiaalkosten, arbeid, vergunningen en Inclusief materiaalkosten, arbeid, vergunningen en noodplannen om te hoge uitgaven te voorkomen

Toewijzing van middelen en contacten: Lijsten met wie wat doet, inclusief aannemers, leveranciers en interne teamleden

Checklist voor vergunningen en naleving: Omvat bestemmingsplannen, veiligheidscodes en juridische documenten, zodat het project niet vastloopt in bureaucratische rompslomp

Risicobeheer: Signaleert mogelijke vertragingen of kostenoverschrijdingen en stelt back-up plannen op om deze op te vangen

Voortgang bijhouden en statusupdates: Hiermee kunt u de voortgang in realtime volgen en indien nodig aanpassingen maken met opmerkingen of statuslabels

Documentatie voor en na: Bevat referentiefoto's, schetsen en definitieve beelden om de transformatie te laten zien

Communicatie- en goedkeuringslogboek: Houdt een overzicht bij van input van clients, goedkeuringen van ontwerpen en tijdlijnen voor beslissingen

Er zijn honderden sjablonen voor renovaties beschikbaar, maar de meeste zorgen voor meer verwarring dan duidelijkheid. Sommige zijn te eenvoudig en andere zijn veel te complex.

Het echte verschil zit hem in het vinden van een sjabloon die werkt zoals u werkt, en dat is waar ClickUp zich onderscheidt.

Het is uw alles-app voor werk — van sloopplanningen en tijdlijnen voor aannemers tot vergunningen, aankopen en punch-lijsten. En met de gratis sjablonen voor renovaties hoeft u niet vanaf nul te beginnen of tijd te verspillen met het aanpassen van algemene spreadsheets.

Kira Kieffer, marketingmanager bij Renewal By Andersen, licht toe:

ClickUp biedt aanpasbaar taakbeheer, een intuïtieve interface, tijdregistratie, functies voor samenwerking, automatisering, aanpasbare dashboards, toegang voor gasten, mobiele toegang en voortdurend nieuwe updates.

ClickUp heeft aanpasbaar taakbeheer, een intuïtieve interface, tijdregistratie, functies voor samenwerking, automatisering, aanpasbare dashboards, toegang voor gasten, mobiele toegang en voortdurend nieuwe updates.

CEMEX, een van 's werelds toonaangevende bouwmaterialenbedrijven, gebruikte de kant-en-klare sjablonen van ClickUp om al hun planning op één plek samen te brengen. Teams konden de voortgang, tijdlijnen en goedkeuringen in realtime bijhouden – geen e-mailketens meer of gissen wie wat doet.

Het resultaat? Een 15% snellere marktintroductie en veel minder heen-en-weer-gepraat.

💡 Pro-tip: Kies niet zomaar het mooiste sjabloon, maar test het eerst grondig. Voordat u een definitieve keuze maakt, voert u een nep-project in met overlappende taken, een vertraagde tijdlijn en een wijzigingsverzoek halverwege. Als het sjabloon dat soort chaos niet aankan zonder in de war te raken (of u in de war te brengen), gooi het dan weg.

Houd de controle, van de eerste sloop tot de laatste afwerking

Renovaties verlopen zelden volgens plan. Budgetten verschuiven, materialen worden vertraagd, aannemers stellen hun planning bij en plotseling voelt uw eenvoudige verbouwing als een fulltime baan. Dat is waar een solide, kant-en-klaar projectplan u uren stress (en misschien een paar argumenten) kan besparen.

De sjablonen van ClickUp die we in deze lijst hebben opgenomen, zijn niet alleen checklists. Het zijn volledig ontwikkelde renovatiebeheersystemen die zijn ontworpen voor de chaos van echte verbouwingen.

Van het toewijzen van taken en het bijhouden van tijdlijnen tot het beheren van leveranciersgegevens, wijzigingen in bestellingen, foto's van de locatie en leveringen van materialen: elke sjabloon biedt u een centrale plek om uw hele renovatie te beheren.

Dankzij de flexibiliteit van ClickUp kunt u deze sjablonen aanpassen aan uw werkstroom. Huiseigenaren kunnen kosten en leveringen nauwlettend in de gaten houden, ontwerpers kunnen selecties en feedback van clients beheren, aannemers kunnen planningen en onderaannemers coördineren en vastgoedbeheerders kunnen meerdere projecten op verschillende locaties bijhouden.

En ja, ze zijn allemaal volledig gratis te gebruiken.

Klaar om spreadsheets, plakbriefjes en eindeloze follow-ups achter je te laten? Meld je gratis aan voor ClickUp en begin vandaag nog met het gebruik van deze sjablonen voor renovatieprojecten. Je toekomstige zelf (en je geestelijke gezondheid) zullen je dankbaar zijn.