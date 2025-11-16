Top 11 Zulip-alternatieven voor teamcommunicatie en samenwerking

De productiviteit van uw team hangt af van hoe effectief iedereen communiceert.

Hoewel de op onderwerpen gebaseerde gespreksthreads van Zulip goed werken voor asynchrone teams, schiet het programma mogelijk tekort als u op zoek bent naar diepere integraties, ingebouwde projectmanagement of betere ondersteuning voor video.

Er zijn tal van flexibele platforms voor teamsamenwerking die wellicht beter aansluiten bij de manier waarop uw team daadwerkelijk werkt. In deze blog bekijken we de beste alternatieven voor Zulip die helpen om de communicatie soepel te laten verlopen en projecten op schema te houden, ongeacht waar en wanneer uw team werkt.

🔎 Wist u dat? Het kan ongeveer 23 minuten duren om u weer te concentreren na een contextwisseling. Door een platform te kiezen dat onderwerpen, taken en gesprekken op één plek bijhoudt, wordt de ruis verminderd, zodat uw team in de werkstroom blijft en niet in de inhaalmodus terechtkomt.

De beste Zulip-alternatieven in één oogopslag

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Alles-in-één samenwerking; AI-aangedreven Taak, documenten en whiteboards aanmaken, rechtstreeks vanuit ClickUp Chat. Alles-in-één samenwerking; AI-aangedreven taken, documenten en whiteboards aanmaken, rechtstreeks vanuit ClickUp Chat. Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Slack Integraties Kanalen, threads, meer dan 2400 integraties Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per maand Microsoft Teams Microsoft 365-gebruikers Office-integratie, oproepen, kanalen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per maand Mattermost Veiligheid-bewuste organisaties Zelf hosten, naleving Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 10 per maand Rocket. Chatten Zelf gehoste implementatie Open source, aangepast Gratis; betaalde abonnementen beginnen bij $ 8 per maand Discord Community opbouwen Spraakkanalen, servers Gratis; aangepaste instellingen beschikbaar voor ondernemingen Twist Asynchrone communicatie Thread-first, focusvriendelijk Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per maand Pumble Kleine teams met een beperkt budget Onbeperkte geschiedenis, kanalen Free; betaalde abonnementen vanaf $ 3 per maand Zoom Video-first communicatie HD-video, teamchat Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 17 per maand Flock Gestroomlijnde werkstroom Ingebouwde tools voor productiviteit Free; betaalde abonnementen vanaf $ 3 per maand Google Workspace Gebruikers van het Google-ecosysteem Integratie met Gmail, Drive en Meet Betaalde abonnementen beginnen bij $ 3 per maand.

Wat is Zulip?

Zulip is open-source software voor teamcommunicatie die gesprekken organiseert in streams en specifieke onderwerpen. In tegenstelling tot traditionele berichtenapps die chats chronologisch structureren, maakt Zulip gebruik van een uniek threadingsysteem dat de directheid van realtime communicatie combineert met de organisatie van e-mailthreads.

Het platform biedt functies zoals:

Op onderwerpen gebaseerde threads voor georganiseerde discussies

Krachtige zoekfunctie

Markdown-ondersteuning om rich text-opmaak te ondersteunen

Mogelijkheden voor het delen van bestanden

Integraties met verschillende tools en diensten

Meerplatforms ondersteunen, inclusief mobiele apps

Zulip is vooral populair bij teams van ontwikkelaars en organisaties die de voorkeur geven aan open-source alternatieven met sterke privacycontroles.

👀 Wist u dat? Een Finse arts heeft de eerste teamchat ontwikkeld. In 1988 creëerde Jarkko Oikarinen Internet Relay Chat (IRC) terwijl hij in een ziekenhuis in Finland werkte om de communicatie tussen artsen te verbeteren.

Limieten van Zulip

Het streams- en topics-model van Zulip biedt een onderscheidende benadering van teamcommunicatie. Toch heeft dit unieke systeem een aantal opvallende nadelen die van invloed kunnen zijn op de productiviteit en samenwerking van uw team.

Steile leercurve : streams en onderwerpen kunnen verwarrend zijn voor gebruikers die gewend zijn aan traditionele chatlayouts.

Limiet videoconferencing : geen robuuste native optie; afhankelijk van integraties van derden

Basis taakbeheer : ondersteunt het aanmaken van taken, maar mist volledige projectmanagement-functies.

Mobiele ervaring : mobiele apps kunnen minder gepolijst aanvoelen dan hun desktop-tegenhangers.

Kleinere community : minder integraties en een kleiner netwerk om te ondersteunen dan grote concurrenten

Gebruikersinterface : de gebruikersinterface kan verouderd aanvoelen in vergelijking met modernere samenwerkingsplatforms.

Beheer van notificaties: De instellingen voor notificaties zijn minder intuïtief dan in andere tools.

Naarmate teams groter worden en communicatiebehoeften complexer worden, worden deze limieten vaak duidelijker, waardoor organisaties op zoek gaan naar alternatieve platforms.

🧠 Leuk weetje: De term 'Zoom-moeheid' werd populair tijdens de COVID-19-pandemie, toen mensen steeds vaker gebruik maakten van videoconferenties voor werk, onderwijs en sociale interacties. De term is bedacht door Stanford-professor Jeremy Bailenson en beschrijft de uitputting die wordt veroorzaakt door virtuele vergaderingen. Deze uitputting wordt veroorzaakt door constant oogcontact, staren naar je eigen gezicht, beperkte fysieke beweging, cognitieve overbelasting, gebrek aan informele pauzes en de druk om altijd 'aan' te staan.

De beste alternatieven voor Zulip om te gebruiken

Hier is onze zorgvuldig samengestelde lijst met de beste alternatieven voor Zulip. Deze tools kunnen u helpen andere systemen te ontdekken om de samenwerking en communicatie tussen diverse teams te verbeteren.

ClickUp (beste alles-in-één samenwerkingstool met projectmanagement)

Probeer ClickUp Chatten nu Versnel efficiënte samenwerking met ClickUp Chatten

Losstaande communicatietools stoppen bij gesprek. ClickUp daarentegen is 's werelds eerste Converged AI-werkruimte die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door volledig contextuele AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Het is vooral waardevol voor teams op afstand, ontwikkelaars, bedrijven en professionals die behoefte hebben aan efficiënte, realtime communicatie die nauw is geïntegreerd met hun werkstroom.

Het probleem met moderne chat-apps is dat ze los staan van je werkplek. Je volgt een taak op met een collega, krijgt een update en werkt de taak vervolgens handmatig bij om de update weer te geven. Of je doorzoekt chatthreads regel voor regel om de context te vinden die je nodig hebt om je werk te doen. Dat is allemaal verleden tijd met ClickUp Chat.

Met de ingebouwde berichtenapp van ClickUp kun je chats direct omzetten in ClickUp-taken, deze toewijzen aan de juiste persoon en een deadline instellen. Zo kun je gemakkelijk actiepunten vastleggen die tijdens een gesprek naar voren komen, zodat er niets over het hoofd wordt gezien. Je kunt ook AI gebruiken om threads samen te vatten, berichten toe te wijzen of gerelateerde taken te vinden, allemaal rechtstreeks vanuit Chat.

Omdat ClickUp teamchatten en taakbeheer combineert, wordt elke discussie automatisch omgezet in toegewezen werk met duidelijke eigendom en deadlines.

Wijs meerdere taken rechtstreeks toe in ClickUp Chat

Maar dat is nog niet alles. Je kunt ClickUp documenten en ClickUp Whiteboards rechtstreeks vanuit je chatvenster maken, zonder de werkstroom te onderbreken, allemaal met ClickUp AI.

De SyncUps -functie van ClickUp verbetert de teamcommunicatie nog verder door vergaderingen in uw werkstroom te integreren.

In tegenstelling tot traditionele conferentietools die los staan van uw werk, combineert SyncUps realtime videovergaderingen met gezamenlijke agenda's, aantekeningen, opnames en automatische taak aanmaken – allemaal direct geïntegreerd in de context van uw project.

Werk binnen enkele seconden face-to-face samen met uw collega's met ClickUp SyncUps.

Met SyncUps kunt u gestructureerde vergader-sjablonen maken, samen agendapunten toevoegen voordat de vergadering begint, belangrijke discussies opnemen om later terug te kunnen luisteren en gespreksonderwerpen direct omzetten in toewijsbare taken.

In tegenstelling tot standalone berichtenapps zoals Zulip, kunt u ook documenten, afbeeldingen en bestanden uit uw volledig geïntegreerde werk rechtstreeks in ClickUp Chat delen, zodat u altijd alle bronnen binnen handbereik hebt. Hierdoor zijn belangrijke zaken gemakkelijk te vinden en toegankelijk. Deze zoekfunctie is uniform in Chat en Taak en is niet beperkt tot de chatgeschiedenis.

En als iemand een vraag stelt in de groepschat, laat je ClickUp Agent die gewoon beantwoorden. Teams kunnen snel antwoorden krijgen op vragen over de werkruimte, ideeën voor content genereren of repetitieve taken laten uitvoeren met ClickUp AI, dat diep in Chat is geïntegreerd. Zo blijven gesprekken met productiviteit en gericht op werk met een hoge waarde.

Gebruik de Auto-Answers Agent in ClickUp Chatten om sneller inzichten te verkrijgen.

ClickUp Brain verbetert de communicatie tussen diverse teams door AI-mogelijkheden rechtstreeks in uw gesprekken te integreren. Het helpt u bij het opstellen van reacties, het samenvatten van lange discussies en het genereren van creatieve oplossingen, allemaal binnen de chatcontext.

ClickUp Brain MAX, een speciale desktop-AI-assistent, brengt chat, zoeken en automatisering samen in al uw werk-apps en op het web. Met multi-model AI-chatten, contextuele antwoorden en spraak-naar-tekst helpt Brain MAX u om sneller werk te creëren, te vinden en te automatiseren, waardoor een einde komt aan de chaos van losstaande AI-tools.

Met geïntegreerd chatten, projectmanagement, directe berichten, bestandsdelen en ingebouwde video-conferencing stroomlijnt ClickUp werkstroom, vermindert het app-moeheid en zorgt het ervoor dat de gesprekken van uw team altijd tot actie leiden.

De beste functies van ClickUp

Maak taken rechtstreeks vanuit chatberichten en koppel ze aan taken of documenten voor een naadloze integratie in de werkstroom.

Krijg direct antwoord zonder menselijke tussenkomst met ClickUp Chat Agents

Georganiseerde project- en taakgebaseerde kanalen, groepschatten en privéberichten, allemaal binnen één platform.

Maak gebruik van slimme notificaties en automatisering van de werkstroom om gefocust te blijven en een overdaad aan notificaties te voorkomen.

Gebruik gespreken en krachtige zoekfuncties om discussies gemakkelijk te volgen en snel eerdere informatie terug te vinden.

Limieten van ClickUp

Door de uitgebreide functie kan er een leercurve zijn.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

ClickUp heeft de chaos van het beheren van meerdere teams, platforms en projecten verminderd. Ik hoef niet langer te schakelen tussen apps voor chatten, documenten, taken en updates. Het heeft mijn bedrijf efficiënter, beter op elkaar afgestemd en met meer productiviteit gemaakt, vooral in een snel veranderende kantooromgeving zoals die van ons.

ClickUp heeft de chaos van het beheren van meerdere teams, platforms en projecten verminderd. Ik hoef niet langer te schakelen tussen apps voor chatten, documenten, taken en updates. Het heeft mijn bedrijf efficiënter, beter op elkaar afgestemd en met meer productiviteit gemaakt, vooral in een snel veranderende kantooromgeving zoals die van ons.

💡 Pro-tip: Overweeg om ClickUp-functies zoals "@vermelding" te gebruiken om iemands directe aandacht te trekken, maar vermijd overmatig gebruik om overbelasting door notificaties en onnodige afleiding te voorkomen. Het toepassen van goede chat-etiquette bevordert een respectvolle en efficiënte communicatieomgeving, waardoor de samenwerking en productiviteit van het team worden verbeterd.

2. Slack (het beste voor integraties en ecosysteem)

via Slack

Slack blijft een populaire keuze voor teamcommunicatie, waarbij gesprekken worden georganiseerd in kanalen voor projecten, onderwerpen of afdelingen.

Het uitgebreide integratie-ecosysteem maakt verbinding met meer dan 2000 apps van derden, waardoor werkstroom direct binnen gesprekken wordt gestroomlijnd. In tegenstelling tot de op onderwerpen gerichte threads van Zulip, maakt Slack gebruik van kanalen en threads om rommel te verminderen.

Met de werkstroombouwer van Slack kunt u zonder code aangepaste automatisering instellen, terwijl de AI-aangedreven zoek- en samenvattingstools teams helpen informatie te vinden en gemiste discussies in te halen. Het biedt ook een solide zoekfunctie voor alle berichten en bestanden, huddles voor snelle audio-/video-gesprekken en canvasdocumenten voor gezamenlijke documentatie.

De beste functies van Slack

Organiseer gesprekken in openbare en privékanalen

Start direct audiogesprekken met scherm deel

Aangepaste notificaties op basis van trefwoorden en belangrijkheid

Verbeter de samenwerking op de werkplek met Slack Connect

Limieten van Slack

Kan overweldigend worden door het grote aantal kanalen en notificaties

Limiet mogelijkheden voor taakbeheer en AI-functie in vergelijking met projectgerichte tools

Prijzen van Slack

Free

Pro : $ 7 per maand per gebruiker

Business+ : $ 15/maand per gebruiker

Enterprise+: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2 : 4,5/5 (meer dan 34.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 23.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Een recensie op Capterra zegt:

Ik waardeer de mogelijkheid om meerdere groepen aan te maken, wat helpt om de communicatie effectief te organiseren. Daarnaast vind ik de huddle-functie bijzonder nuttig; het informele karakter ervan maakt snelle, één-op-één interacties mogelijk, waardoor problemen efficiënter kunnen worden opgelost dan met tekstberichten.

Ik waardeer de mogelijkheid om meerdere groepen aan te maken, wat helpt om de communicatie effectief te organiseren. Daarnaast vind ik de huddle-functie bijzonder nuttig; het informele karakter ervan maakt snelle, één-op-één interacties mogelijk, waardoor problemen efficiënter kunnen worden opgelost dan met tekstberichten.

📮 ClickUp Insight: 64% van de werknemers werkt af en toe of vaak buiten hun geplande uren, waarbij 24% op de meeste dagen extra uren maakt! Dat is geen flexibiliteit, dat is eindeloos werk. 😵‍💫 Pigment, een platform voor bedrijfsplanning, stapte over op ClickUp om hun gefragmenteerde communicatieproblemen op te lossen. Met behulp van ClickUp Chat, ClickUp-taak en ClickUp automatisering hebben ze de communicatiekosten met 40% verlaagd en de efficiëntie van de teamcommunicatie met 20% verbeterd, waardoor hun ontwikkelingscycli zijn versneld.

3. Microsoft Teams (het beste voor Microsoft 365-gebruikers)

via Microsoft Teams

Van informele chatten tot samenwerking aan documenten: Microsoft Teams neemt de grenzen tussen communicatie en productiviteit weg door Office-toepassingen diep in gesprekken te integreren. Met Teams kunt u zaken als kwartaalprognoses bespreken terwijl u de weergave van het daadwerkelijke Excel-bestand bekijkt, waardoor u sneller en beter geïnformeerde beslissingen kunt nemen, zolang u binnen het Microsoft 365-ecosysteem werkt.

Voor deze organisaties brengt het chat, bestanden en vergaderingen samen in één ruimte. Teams biedt ook een uitgebreide samenwerkingshub met diepe integratie in de suite voor productiviteit van Microsoft.

De beste functies van Microsoft Teams

Integreer essentiële apps en tools in communicatiekanalen

Bescherm gevoelige gesprekken met geavanceerde beveiligingsmaatregelen

Creëer boeiendere vergaderingen met de Together-modus

Faciliteer discussies in kleine groepen met speciale breakout rooms

Organiseer grootschalige uitzendingen met uitgebreide tools voor live-gebeurtenissen

Limieten van Microsoft Teams

Kan veel resources vergen en traag zijn op oudere hardware

Complexere interface voor de gebruiker in vergelijking met speciale chatten tools

Prijzen van Microsoft Teams

Free

Microsoft Teams Essentials : $ 4/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Microsoft 365 Business Basic : $ 6 per maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Microsoft 365 Business Standard : $ 12,50/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Microsoft 365 Business Premium: $ 22/maand per gebruiker, jaarlijks gefactureerd

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2 : 4,3/5 (meer dan 12.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 8.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Teams?

Een recensie op G2 luidt:

Ik vind het erg fijn dat Teams alles op één plek bewaart: chats, vergaderingen, bestanden en zelfs takenlijsten. Dat is superhandig als je met een team werkt, omdat je niet steeds tussen verschillende apps hoeft te schakelen. Ik vind het ook fijn dat het verbonden is met Outlook en andere Microsoft-tools, waardoor het plannen van vergaderingen of het delen van documenten heel eenvoudig is. Het houdt alles georganiseerd en helpt me om projecten op schema te houden.

Ik vind het erg fijn dat Teams alles op één plek bewaart: chats, vergaderingen, bestanden en zelfs takenlijsten. Dat is erg handig wanneer je met een team werkt, omdat je niet voortdurend tussen verschillende apps hoeft te schakelen. Ik vind het ook fijn dat het in verbinding staat met Outlook en andere Microsoft-tools, waardoor het plannen van vergaderingen of het delen van documenten heel eenvoudig is. Het houdt alles georganiseerd en helpt me om projecten op schema te houden.

🧠 Leuk weetje: De eerste set van 176 emoji's werd in 1999 ontworpen door de Japanse ontwerper Shigetaka Kurita voor het mobiele internetplatform van NTT DoCoMo. Deze emoji's, die tegenwoordig veel worden gebruikt bij chatten op de werkplek, zijn bedoeld om digitale communicatie te verbeteren door emotionele nuances toe te voegen.

📖 Lees ook: De beste alternatieven en concurrenten voor Microsoft Teams

4. Mattermost (het beste voor organisaties die veel waarde hechten aan veiligheid)

via Mattermost

"Hoe kunnen we moderne samenwerking mogelijk maken zonder concessies te doen aan de veiligheid?" Deze vraag houdt veiligheidsbewuste organisaties dagelijks bezig. Mattermost biedt hiervoor een oplossing met zijn zelfhostingmogelijkheden en beveiligingsfuncties op ondernemingsniveau, die volledige gegevenssoevereiniteit bieden. Dit gebeurt zonder dat dit ten koste gaat van de samenwerkingservaring die teams verwachten.

Mattermost biedt een open-sourceplatform voor teamcommunicatie met beveiligings- en nalevingsfuncties op bedrijfsniveau. Net als Zulip’s toewijzing aan privacy, richt Mattermost zich op het bieden van een veilig, zelfgehost alternatief voor cloudgebaseerde chatplatforms.

De beste functies van Mattermost

Format berichten met Markdown voor rijke communicatie

Zoek uitgebreid in alle historische berichten

Automatiseer werkstroom met aangepaste slash-commando's

Maak rechtstreeks verbinding met Active Directory en LDAP

Pas aangepaste functionaliteit aan met open-source plug-ins

Houd de naleving bij met uitgebreide auditlogging

Limieten van Mattermost

Zelf hosten vereist technische expertise en infrastructuur

De interface voor de gebruiker is niet zo gepolijst als sommige commerciële alternatieven.

Prijzen van Mattermost

Free

Professional : $ 10/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mattermost

G2 : 4,3/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Mattermost?

Een recensie op G2 luidt:

Ik vind het prettig dat Mattermost open source is en volledige controle biedt over de implementatie en gegevensveiligheid. Het is ideaal voor ondernemingen met strenge compliance-eisen. De interface is overzichtelijk, ondersteunt gesprekken in threads en kan goed worden geïntegreerd met DevOps-tools zoals Jira en GitLab. Real-time berichtenverkeer en het delen van bestanden verlopen soepel, en het is ideaal voor teams op afstand.

Ik vind het prettig dat Mattermost open source is en volledige controle biedt over implementatie en gegevensveiligheid. Het is ideaal voor ondernemingen met strenge compliance-eisen. De interface is overzichtelijk, ondersteunt gesprekken in threads en kan goed worden geïntegreerd met DevOps-tools zoals Jira en GitLab. Real-time berichtenverkeer en het delen van bestanden verlopen soepel, en het is ideaal voor teams op afstand.

📮ClickUp Insight: Slechts 10% van de respondenten van onze enquête gebruikt spraakassistenten (4%) of geautomatiseerde agents (6%) voor AI-toepassingen, terwijl 62% de voorkeur geeft aan conversationele AI-tools zoals ChatGPT en Claude. De lagere acceptatie van assistenten en agents kan te wijten zijn aan het feit dat deze tools vaak zijn geoptimaliseerd voor specifieke taken, zoals handsfree bediening of specifieke werkstroom. ClickUp biedt u het beste van twee werelden. ClickUp Brain fungeert als een conversationele AI-assistent die u kan helpen bij een breed bereik aan gebruikssituaties. Aan de andere kant kunnen AI-aangedreven agents binnen ClickUp Chat-kanalen vragen beantwoorden, problemen triëren of zelfs specifieke taken uitvoeren!

5. Rocket. Chatten (het beste voor zelfgehoste implementatie)

Zelfhosting voltooit organisaties de controle over hun communicatiegegevens, en Rocket. Chat maakt dit mogelijk door alles binnen uw eigen infrastructuur te houden. Deze installatie is handig voor teams met strenge eisen aan veiligheid of teams die een zeer aanpasbaar platform nodig hebben.

In tegenstelling tot tools die alleen in de cloud beschikbaar zijn en u beperken tot vooraf gedefinieerde functies, biedt Rocket. Chat de flexibiliteit om een samenwerkingservaring te creëren die bij uw team past. Net als Zulip geeft het organisaties controle over hun communicatiestack, terwijl het toch een volledig bereik aan teamchatten-functies ondersteunt.

Rocket. Chat beste functies

Beleid om gevoelige gesprekken met end-to-end-encryptie te beveiligen.

Werk samen met externe partners via gecontroleerde toegang voor gasten

Betrek klanten rechtstreeks met geïntegreerd live chatten

Deel en bekijk bestanden naadloos binnen gesprekken

Beheer toestemming met aanpasbare gebruikerollen

Integreer met externe systemen via een uitgebreide API

Rocket. Chatlimiet

Vereist technische middelen voor zelfhosting en onderhoud

De interface voor gebruikers kan verouderd aanvoelen in vergelijking met commerciële alternatieven.

Prijzen van Rocket. Chatten

Starter : Gratis

Pro : $ 8/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Rocket. Chat beoordelingen en recensies

G2 : 4,2/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rocket. Chatten?

Een recensent van Capterra zegt:

De aanpassingen die je kunt maken en het gemak waarmee je een live chat-widget aan je webapp kunt toevoegen zonder extra modules te importeren: je hoeft alleen maar een JavaScript-script in je webapp uit te voeren. De functionaliteit is erg goed, maar het kan wat lastig zijn om erachter te komen hoe je deze op de juiste manier gebruikt 🙂

De aangepaste mogelijkheden en het gemak waarmee je een live chat-widget aan je webapp kunt toevoegen zonder extra modules te importeren: je hoeft alleen maar een JavaScript-script in je webapp uit te voeren. De functionaliteit is erg goed, maar het kan wat lastig zijn om uit te vinden hoe je deze op de juiste manier gebruikt 🙂

6. Discord (het beste voor het opbouwen van een community)

via Discord

Discord is een veelzijdig communicatieplatform dat zowel tekst- als spraakkanalen ondersteunt binnen aanpasbare servers. Oorspronkelijk ontwikkeld voor gamers, bedient het nu diverse communities met functies zoals hoogwaardige schermdeling, Go Live-streaming en Stage Channels voor grote audio-evenementen.

Discord biedt rich tekst-opmaak, aangepaste emoji's, op rollen gebaseerde toestemming voor gedetailleerde toegangscontrole en bots die functies toevoegen, van moderatie tot het afspelen van muziek.

In tegenstelling tot de gestructureerde threads van Zulip organiseert Discord gesprekken in servers, kanalen en threads met krachtige voicechatten.

De beste functies van Discord

Signaalbeschikbaarheid met uitgebreide aanwezigheidsindicatoren

Structureer gesprekken met threading binnen kanalen

Organiseer meerdere werkruimten met servermappen

Automatiseer taken met uitgebreide botmogelijkheden

Presenteer aan grote groepen met speciale fasekanalen

Limietten van Discord

Limietten voor het delen van bestanden in de gratis versie

Een minder formele uitstraling past misschien niet bij professionele omgevingen.

Prijzen van Discord

Free

Nitro Basic : Aangepaste prijzen

Nitro: Aangepaste prijzen

Discord-beoordelingen en recensies

G2 : geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,7/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Discord?

Een recensie op Capterra zegt:

Eenvoudig in te stellen, te gebruiken en te communiceren met collega's. Uitstekende interface voor zowel school als bedrijf.

Eenvoudig in te stellen, te gebruiken en te communiceren met collega's. Uitstekende interface voor zowel school als bedrijf. *

7. Twist (het beste voor asynchrone communicatie)

via Twist

De constante stroom aan notificaties, de druk om onmiddellijk te reageren en het gevoel dat u nooit bij kunt blijven? Twist maakt een einde aan dit probleem met een notificatiesysteem dat gericht werk stimuleert door updates te bundelen. Dankzij de inbox-functie kunnen gebruikers belangrijke threads bijhouden zonder eindeloos door chatlogs te hoeven scrollen.

Twist is voorstander van asynchrone communicatie en organiseert gesprekken in threads in plaats van chaotische realtime streams. Net als Zulip organiseert Twist gesprekken in kanalen en threads, maar met een nog sterkere nadruk op gerichte en doordachte discussies. Elke thread heeft een duidelijk onderwerp met chronologische berichten, waardoor gesprekken gemakkelijk te volgen zijn, zelfs na een tijdje afwezigheid.

Het platform heeft functies voor verschillende teams of projecten, directe berichten en uitgebreide zoekfuncties voor alle gesprekken.

De beste functies van Twist

Vind alle informatie met een krachtige zoekfunctie voor meerdere gesprekken

Integreer met populaire tools zoals GitHub, Zapier en Todoist, terwijl je bestanden kunt delen en Markdown-format kunt ondersteunen.

Stel doordachte berichten op met een e-mailachtige editor

Twist limiet

Geen native video videoconferenties

Minder functie-rijk dan alles-in-één-platforms

Prijzen van Twist

Free

Onbeperkt: $ 8 per maand per gebruiker

Twist-beoordelingen en recensies

G2 : 3,9/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Twist?

Een recensie op Capterra zegt:

Het hele team was er enthousiast over, omdat mensen nu niet meer afgeleid worden telkens wanneer iemand een bericht verstuurt in een kanaal, maar eindelijk tijd kunnen besteden aan productief werk en hun e-mail en Twist-notificaties kunnen checken wanneer ze dat willen.

Het hele team was er enthousiast over, omdat mensen nu niet meer afgeleid worden telkens wanneer iemand een bericht stuurt in een kanaal, maar eindelijk tijd kunnen besteden aan productief werk en hun e-mail en Twist-notificaties kunnen checken wanneer ze dat willen.

8. Pumble (het beste voor kleine teams met een beperkt budget)

via Pumble

Budgetbewuste teams zijn dol op Pumble vanwege de onbeperkte berichtengeschiedenis en kerncommunicatiefuncties, die niet gepaard gaan met prijzen op ondernemingsniveau.

In plaats van concessies te doen aan essentiële functionaliteit, kunnen kleine teams een voltooide communicatieoplossing implementeren die meegroeit met hun behoeften. Dit alternatief voor Slack biedt een kosteneffectief platform voor teamcommunicatie met onbeperkte berichtenhistorie, zelfs in het gratis abonnement.

In tegenstelling tot de gespecialiseerde threading-aanpak van Zulip biedt Pumble een eenvoudige, Slack-achtige ervaring die zich richt op essentiële communicatiefuncties zonder een hoog prijskaartje.

De beste functies van Pumble

Werk samen met externe partners via gasttoegang

Toegang tot communicatie via mobiele apps voor iOS en Android

Berichten format met rich text-mogelijkheden

Vind eerdere gesprekken met een uitgebreide zoekfunctie

Beheer onderbrekingen met aanpasbare notificaties

Maak verbinding via video-gesprekken met mogelijkheden om schermen te delen

Limieten van Pumble

Limiet geavanceerde functies in vergelijking met premium alternatieven

Minder integraties met tools van derden

Prijzen van Pumble

Free

Pro : $ 2,99/maand per gebruiker

Business: $ 4,99/maand per gebruiker

onderneming: $7,99/maand per gebruiker

Pumble-beoordelingen en recensies

G2 : Onvoldoende beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,7/5 (meer dan 180 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Pumble?

Een recensie op Capterra zegt:

Het is in feite Slack, maar dan beter. En de betaalde optie is redelijk geprijsd, dus dat is ook fantastisch.

Het is in feite Slack, maar dan beter. En de betaalde optie is redelijk geprijsd, dus dat is ook fantastisch.

9. Zoom (het beste voor communicatie waarbij video centraal staat)

via Zoom

Tekstberichten hebben hun beperkingen: toon, emotie en nuance gaan vaak verloren in de vertaling. Daarom kunnen gesprekken via chat al snel uitmonden in lange threads heen-en-weer-verduidelijkingen. Dat vertraagt iedereen.

Zoom begrijpt dit. Het stelt face-to-face interactie centraal, waardoor teams gemakkelijk en zonder problemen kunnen overschakelen van chat naar video, zonder dat ze van app hoeven te wisselen of vergaderlinks hoeven te zoeken. Terwijl Zulip zich richt op gestructureerde tekst, hanteert Zoom een meer realtime, menselijke benadering met video als hoofdrolspeler en chat als handige sidekick.

De beste functies van Zoom

Presenteer ideeën duidelijk met geavanceerde mogelijkheden om deel te nemen

Maak kleinere discussiegroepen met breakout rooms

Personaliseer uw video-ervaring met virtuele achtergronden

Leg belangrijke vergaderingen vast met opnames en transcripties

Plan efficiënt met kalenderintegratie

Werk visueel samen met interactieve whiteboards

Limiet van Zoom

Chatten-functies zijn niet zo robuust als speciale platforms

Het organiseren van gesprekken kan lastig worden

Prijzen van Zoom

Free

Pro : $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $ 21,99/maand per gebruiker

Zoom-beoordelingen en recensies

G2 : 4,5/5 (meer dan 56.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 14.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoom?

Een G2-recensent zegt:

Het platform is zeer betrouwbaar, zelfs voor grote vergaderingen, en functies zoals AI-assistent, breakout rooms en permanente whiteboards maken samenwerking gestructureerder en efficiënter.

Het platform is zeer betrouwbaar, zelfs voor grote vergaderingen, en functies zoals AI-assistent, breakout rooms en permanente whiteboards maken samenwerking gestructureerder en efficiënter.

10. Flock (het beste voor gestroomlijnde werkstroom)

via Flock

Elk chatgesprek eindigt met hetzelfde probleem: "Wie doet wat en wanneer?"

Flock lost deze fundamentele uitdaging op het gebied van samenwerking op door productiviteitstools rechtstreeks in te bedden in de plek waar gesprekken plaatsvinden. Wanneer uw team chat op natuurlijke wijze wordt uitgebreid met polls, taken en herinneringen, blijft de werkstroom ononderbroken en wordt verantwoordelijkheid automatisch.

Flock combineert directe berichten met geïntegreerde productiviteitstools om naadloze werkstroom te creëren. In tegenstelling tot Zulip, dat zich richt op gestructureerde threads, legt Flock de nadruk op praktische efficiëntie. Het omringt gesprekken met actiegerichte functies die teams helpen om van discussie naar uitvoering over te gaan zonder van context te veranderen.

De beste functies van Flock

Maak persoonlijk contact met videoconferenties

Maak aangepaste mailinglijsten voor gerichte communicatie

Coördineer agenda's met gedeelde kalenderintegratie

Vind snel informatie met geavanceerde zoekfuncties

Automatiseer werkstroom met aangepaste slash-commando's

Maak verbinding met externe tools via robuuste integraties

Limieten van Flock

Minder intuïtieve en minder gebruiksvriendelijke interface dan sommige concurrenten

De mobiele ervaring komt niet overeen met de functie op desktopcomputers.

Prijzen van Flock

Free

Pro : $ 3/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Flock-beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Flock?

Een recensie op G2 luidt:

Eenvoudig te installeren en te gebruiken, met weinig hulp van het management nodig voor bijna elk onderdeel. Dankzij de interface is het ook eenvoudig aan te passen en te beheren voor het verzenden van content en andere zaken.

Eenvoudig te installeren en te gebruiken, met weinig hulp van het management voor bijna elk onderdeel. Dankzij de interface is het ook eenvoudig aan te passen en te beheren voor het verzenden van content en andere zaken.

11. Google Werkruimte (het beste voor gebruikers van het Google-ecosysteem)

via Google Werkruimte

Google maakt teamwork natuurlijk door chat precies daar te plaatsen waar het werk gebeurt: in Gmail, Drive, Docs en Meet. Dat betekent minder app-wisselingen en meer gesprekken in context, niet in willekeurige silo's. Het vermindert de gebruikelijke afleidingen en houdt iedereen gefocust.

Google Chatten maakt deel uit van deze installatie. Het is ingebouwd in Google Workspace, dus als uw team al Google-tools gebruikt, is dit een goede keuze. In tegenstelling tot de meer gestructureerde threads van Zulip is Google Chatten naadloos en eenvoudig, waardoor teams kunnen chatten zonder hun werkstroom te verstoren.

De beste functies van Google werkruimte

Start Google Meet-video-gesprekken met één klik vanuit het chatten

Deel en werk samen aan Drive-bestanden zonder het gesprek te verlaten.

Wijs taken toe en houd ze bij binnen communicatieruimtes

Vind elk bericht of bestand met de krachtige zoekfuncties van Google.

Werk in realtime samen met Smart Canvas en geïntegreerde Google Documenten.

Krijg naadloos toegang tot communicatie op alle apparaten met gesynchroniseerde apps.

Limieten van Google Werkruimte

Minder functies dan speciale teamchattenplatforms

De limiet voor de opties voor threading en organisatie is groter dan bij gespecialiseerde tools.

Prijzen van Google werkruimte

Business Starter : $ 3/maand per gebruiker

Business Standard : $ 12/maand per gebruiker

Business Plus : $ 24/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Werkruimte

G2 : 4,6/5 (meer dan 42.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 17.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Werkruimte?

Een G2-recensent zegt:

De naadloze integratie met tools zoals Gmail, Drive, Docs, Sheets en Meet is wat echt opvalt. Hierdoor kan ons team in realtime samenwerken, of we nu documenten opstellen, bestanden delen of vergaderingen plannen.

De naadloze integratie met tools zoals Gmail, Drive, Docs, Sheets en Meet is wat echt opvalt. Hierdoor kan ons team in realtime samenwerken, of we nu documenten opstellen, bestanden delen of vergaderingen plannen.

Vind uw perfecte communicatiepartner met ClickUp

Elk platform heeft zijn sterke punten, maar ClickUp onderscheidt zich als een veelzijdige optie voor communicatie en samenwerking. Het is een sterk alternatief voor Zulip, vooral voor teams op afstand, ontwikkelaars en bedrijven die op zoek zijn naar een alles-in-één werkruimte.

In tegenstelling tot communicatietools voor één doel, elimineert ClickUp de fragmentatie die ontstaat wanneer gesprekken op het ene platform plaatsvinden terwijl het werk op een ander platform wordt gedaan.

Probeer ClickUp vandaag nog gratis en ervaar de kracht van echt geïntegreerde teamcommunicatie en projectmanagement!