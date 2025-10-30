Top 11 Survicate-alternatieven voor klantfeedback en enquêtes

Meer dan de helft van uw klanten zwijgt na een slechte ervaring, en dat zwijgen kost meer dan één ontevreden gebruiker. Het verbergt patronen, vertraagt de groei en zorgt ervoor dat u beslissingen neemt op basis van gissingen.

De oplossing is altijd geweest om feedback van klanten te verzamelen voordat het misgaat.

Tools zoals Survicate helpen deze hiaten op te vullen met functies zoals enquêtelogica en verdeling via meerdere kanalen. Het is echter niet de enige optie en misschien niet de meest geschikte voor uw team.

Of u nu op zoek bent naar betere prijzen, diepere inzichten of een intuïtievere ervaring, er zijn tal van sterke alternatieven beschikbaar. Hier zijn de beste alternatieven voor Survicate om u te helpen feedback te verzamelen, de tevredenheid te verhogen en met meer vertrouwen productbeslissingen te nemen.

🎯 In deze gids vindt u: Tools die verder gaan dan enquêtes – denk aan sentiment-AI + realtime inzichten

Opties voor teams van elke grootte en elk budget

Gerichte target-werkstroom om feedback om te zetten in beslissingen

Waarom zou u op zoek gaan naar een alternatief voor Survicate?

Zoals een Survicate-gebruiker uitlegt:

Als het meer geavanceerde functies en geavanceerde analyses zou hebben, zouden we het ook voor complexe enquêtes kunnen gebruiken. *

Hoewel Survicate uitstekend geschikt is voor eenvoudige online enquêtes, schiet het tekort voor bedrijven die hun algehele reputatie willen beheren. Hier zijn enkele uitdagingen die u met deze tool kunt tegenkomen:

Limiet enquêteopties: Beperkingen op vraagtypes en -formaten kunnen de flexibiliteit voor het uitvoeren van diverse of complexe enquêtes verminderen.

Uitdagingen bij het targeten van doelgroepen: Limiet filtermogelijkheden maken het moeilijker om specifieke klantsegmenten te bereiken voor gerichte feedback.

Prestatieproblemen: Incidentele vertragingen of vertragingen kunnen de efficiënte bewerking en beheer van meerdere enquêtes verstoren.

Limiet aanpassing: Door minder ontwerp- en brandingopties is het moeilijk om enquêtes af te stemmen op uw merkidentiteit.

Basisanalyses: Ontbreekt geavanceerde rapportagetools en functies zoals sentimentanalyse over meerdere kanalen heen.

Limiet schaalbaarheid : beter geschikt voor kleine tot middelgrote teams, en mogelijk ontoereikend voor grotere organisaties.

Prijsproblemen: Biedt minder functies dan concurrerende producten in dezelfde prijsklasse, waardoor het voor sommige gebruikers minder kosteneffectief is.

Survicate-alternatieven in één oogopslag

Naam van de tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Alle teamgroottes (individuen, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen) Feedbackformulieren met automatisering, voorwaardelijke logica, AI-gestuurde inzichten en tools voor teamwerken. Free Forever-abonnement; aanpassingen mogelijk voor ondernemingen Typeform Creatieve teams Interactieve gebruikerservaring en gepersonaliseerde vragenreeksen Betaalde abonnementen beginnen bij $ 29; aangepaste aanpassingen mogelijk voor ondernemingen. Qualtrics Ondernemingen Aangepaste logica voor het integreren van enquêtes in websites, Google Analytics-integratie en Stats iQ- en Text iQ-analyse met AI en ML. Aangepaste prijzen Google Formulier Particulieren en kleine bedrijven Flexibele formulierbouwer, personalisatie-functies, ingebouwde tools voor datavisualisatie Gratis abonnement; aanpassingen mogelijk voor ondernemingen SurveyMonkey Kleine tot middelgrote bedrijven Vragenbank, enquêtelogica, meertalige ondersteuning om te ondersteunen en ingebouwde analysetools Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 11. Jotform Kleine bedrijven en middelgrote ondernemingen Betalingsintegraties, functies voor automatisering en HIPAA-compliance Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 39. Zoho Survey Middelgrote bedrijven Meertalig ondersteunen, e-mailverdeling, realtime rapportage en CRM-integratie Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 6. GetFeedback Middelgrote bedrijven en ondernemingen Drag-and-drop-builder, NPS-bijhouden, Salesforce-integratie en voor mobiel geoptimaliseerde enquêtes Aangepaste prijzen Formulieren. app Particulieren en kleine bedrijven Formulierbouwer zonder code, productvermeldingen en betalingsondersteuning Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 25. ProProfs Survey Maker Kleine bedrijven en creatieve teams Aanpasbare sjablonen, score- en vertakkinglogica, realtime analyses en integraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen beginnen bij $ 39. Formstack Middelgrote bedrijven en ondernemingen E-handtekeningen, workflow automatisering en gegevensversleutelingsfuncties Betaalde abonnementen beginnen bij $ 99.

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

De beste alternatieven voor Survicate om te gebruiken

Investeren in de juiste klantenservicetool is de gemakkelijkste manier om ervoor te zorgen dat uw CS-team floreert. Laten we eens kijken naar de beste enquête- en onlineformulierbouwers die de gebruikerservaring kunnen verbeteren door middel van inzichten.

ClickUp (het beste voor het aanmaken van aanpasbare formulieren, het verzamelen van gegevens en het beheren van feedback)

Zet klantreacties om in resultaten met ClickUp Formulieren

ClickUp, de eerste Converged AI Workspace, fungeert als een gedeeld referentiepunt voor bedrijven, marketeers en productteams. Het is een volwaardig productiviteitplatform dat zorgt voor de organisatie van samenwerking, werkstroom en kritieke gegevens.

Met de aanpasbare formulierenfunctie van ClickUp kunnen gebruikers eenvoudig feedbackenquêtes met hun eigen huisstijl maken met behulp van een drag-and-drop-interface, die een breed scala aan veldtypen ondersteunt (tekst, keuzelijsten, beoordelingen en meer).

Of u nu feedback verzamelt na aankoop, NPS-enquêtes uitvoert of suggesties voor productfuncties verzamelt, u kunt al uw vragen afstemmen op uw target.

In tegenstelling tot starre enquêtetools voelen deze formulieren aan als een integraal onderdeel van uw werkstroom en leggen ze verzendingen direct verbinding met uitvoerbare taken. U hoeft geen gegevens meer van het ene platform naar het andere te kopiëren en te plakken en u heeft geen gedoe meer met het importeren van bestanden. Deze directe integratie met ClickUp-taak Management stroomlijnt het feedbackbeheer en zet elke klantinput om in een traceerbare taak.

Integreer ClickUp Formulieren in uw client-portaal om klantproblemen en feedback bij te houden en om te zetten in uitvoerbare taken.

Om uw formulier te delen, of het nu gaat om het verzamelen van feedback van klanten, productsuggesties of tevredenheidsscores, kunt u dit eenvoudig doen via een link of door het in een webpagina in te sluiten.

De ClickUp Formulier Weergave fungeert ook als uw commandocentrum.

Het bevindt zich in uw weergavebalk, zijbalk of formulierenhub, zodat u formulieren rechtstreeks vanuit het project waaraan u werkt kunt maken en beheren. U hoeft uw werkstroom niet te verlaten om een enquête bij te werken of een nieuwe te starten. Het is naadloos en flexibel, waardoor feedbackformulieren rechtstreeks in het hart van uw dagelijkse activiteiten worden geplaatst.

Reageer op klanten die feedback geven via formulieren met ClickUp automatisering.

Zodra de reacties binnenkomen, wilt u een systeem dat meer doet dan alleen gegevens opslaan. Maak kennis met ClickUp Automatisering + AI Agents, uw onvermoeibare operations lead.

Wilt u enquêtetaken direct toewijzen aan een producteigenaar? Klantensucces op de hoogte stellen wanneer een score onder een bepaalde drempel komt? Volgende stappen automatiseren op basis van sentiment? Dat kan eenvoudig. Agentic-automatisering in ClickUp zorgt ervoor dat uw team responsief blijft zonder te verzanden in handmatig werk.

Deze automatisering bespaart niet alleen tijd, maar zorgt er ook voor dat feedback naar de juiste leden van het team wordt doorgestuurd en snel wordt afgehandeld, waardoor de algehele efficiëntie van de werkstroom wordt verbeterd.

Om het grote geheel te zien, zet u uw strateeg in: ClickUp Dashboards. Deze haalt inzichten uit uw formulier, taken en tijdlijnen, zodat u het sentiment van klanten, de reactietijd van teams of de status van follow-ups kunt visualiseren.

Voeg kaarten toe voor enquêteresultaat, trends of SLA-naleving, en u krijgt een live overzicht van uw volledige feedback-ecosysteem.

Laten we nu wat AI aan de operatie toevoegen. ClickUp Brain stelt teams in staat om snel bruikbare inzichten te halen uit grote hoeveelheden feedbackenquêtes op websites en online enquêtes, waardoor betere product- en servicebeslissingen kunnen worden genomen. Dit alles binnen uw werkruimte.

Analyseer klantverzendingen in realtime en krijg AI-inzichten met ClickUp Brain.

U kunt diepere inzichten verkrijgen met ClickUp Brain MAX . Met Brain MAX krijgt u toegang tot verbeterde AI-modellen, Talk-to-Text, diepgaandere analyses en krachtigere automatiseringen, waardoor u complexe feedback op grote schaal kunt analyseren, gedetailleerde rapporten kunt genereren en geavanceerde werkstroom kunt automatiseren.

De beste functies van ClickUp

Pas formuliervragen aan op basis van enquêtes in het product, waardoor de ervaring relevanter wordt met voorwaardelijke logica

Maak aangepaste velden in ClickUp-formulieren om precies die informatie vast te leggen die u nodig hebt.

Voeg visuele elementen toe die aansluiten bij uw vragen met behulp van informatieblokken en vraagbeschrijvingen.

Analyseer verzonden formulieren in realtime, vat het klanttraject samen, identificeer veelvoorkomende thema's en breng kritieke problemen aan het licht met AI-inzichten.

Beheer bugrapportages, functieverzoeken, sprintretrospectieven en interne procesfeedback met aanpasbare formulieren voor softwareteams

Dien een formulier in met de mobiele app van ClickUp

Limieten van ClickUp

Voor beginners kan de leercurve wat steiler zijn.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op TrustRadius luidt als volgt:

Onze teams hebben formulieren en sjablonen gebruikt om bepaalde werkstroom te standaardiseren. We hebben ook de ingebouwde automatisering gebruikt om bepaalde werkstroom te vereenvoudigen, met name wanneer aangepaste velden informatie vastleggen die kan helpen bepalen wie aan een taak moet worden toegewezen. Ten slotte hebben we ook de e-mailintegratie en API-functies gebruikt om automatisch taken te genereren wanneer bepaalde platforms waarschuwen voor mogelijke prestatieproblemen of deze weergeven.

💡 Pro-tip: Wilt u dat ChatGPT voor u schrijft? Of heeft u Claude nodig om aan wat code te werken? U kunt binnen de ClickUp-werkruimte schakelen tussen verschillende LLM-modellen!

2. Typeform (het beste voor interactieve gegevensverzameling)

via Typeform

Als Survicate te utilitair aanvoelt, biedt Typeform een meer gepolijst, gebruiksvriendelijk alternatief. De lay-out met één vraag per keer zorgt voor een natuurlijke werkstroom op elk apparaat, waardoor de betrokkenheid en de kwaliteit van de reacties worden verhoogd.

De AI-aangedreven analyses van de tool graven diep in sentiment, gedrag en intentie, zodat u beter begrijpt wat gebruikers zeggen en waarom. Het is ook een solide alternatief voor Jotform voor teams die enquêtes willen vereenvoudigen zonder in te boeten aan inzicht.

De beste functies van Typeform

Verzend formulierinzendingen en interacties als gebeurtenissen in Google Analytics.

Voeg uw eigen logo en merkelementen toe om de identiteit van uw bedrijf te ontwerpen.

Ontvang een gedetailleerde analyse van het enquêteresultaat met de gemiddelde en meest populaire antwoorden.

Typeform limiet

De geautomatiseerde e-mailinstallatie is omslachtig.

Uitgebreide aangepaste aanpassingen buiten de aangeboden enquêtesjablonen hebben een limiet.

Prijzen van Typeform

Core Basic : $ 29/maand per gebruiker

Core Plus : $ 59/maand per 3 gebruikers

Kernactiviteit : $ 99/maand per 5 gebruikers

Core Enterprise: Aangepaste prijzen

Typeform-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (750+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 850 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Typeform?

Een recensie op Capterra luidt:

Ik gebruik Typeform om nieuwe clients te screenen. Dit heeft enorm geholpen, omdat ik hen nu minder vaak persoonlijk vragen hoef te stellen op het Typeform-formulier. Ik kan clients sorteren en de gegevens bekijken om de marketing te ondersteunen. *

📖 Lees ook: Hoe u feedback en beoordelingen kunt vragen om uw vaardigheden te verbeteren

3. Qualtrics (het beste voor het in realtime identificeren en oplossen van frustraties bij aangepaste klanten)

via Qualtrics

Niet elke aangepaste klant zal u vertellen wanneer er iets mis is, maar hun acties zullen dat wel doen.

Woede-klikken, onregelmatig scrollen of het halverwege verlaten van een formulier kunnen allemaal wijzen op frustratie. Qualtrics AI detecteert dit gedrag om te identificeren wanneer gebruikers moeite hebben. U kunt het pijnpunt in realtime identificeren en een oplossing afsluiten.

Qualtrics genereert ook voorspellende inzichten over het hele gebruikersproces door verbindingen te leggen. U kunt de sentimenten bijhouden vanaf het eerste bezoek aan de website tot het laatste ondersteuningsgesprek. Hierdoor kan het team een uitgebreid beeld visualiseren, wat leidt tot meer retentie, loyaliteit en productverbeteringen.

De beste functies van Qualtrics

Integreer enquêtes in uw website met behulp van aangepaste weergavelogica om vragen te triggeren op basis van gebruiker gedrag.

Integreer met Google Analytics om de betrokkenheid bij enquêtes, het aantal afhakers en het gedrag van gebruikers in realtime bij te houden.

Implementeer AI- en machine learning-functies met StatsiQ voor complexe statistische analyses en Text iQ voor open feedbackinterpretatie.

Limieten van Qualtrics

Communiceren met aangepaste klantenservicemedewerkers kan een uitdaging zijn

Limiet aangepaste mogelijkheden voor rapportage

Prijzen van Qualtrics

Aangepaste prijzen

Qualtrics-beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 70 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Qualtrics?

Een recensie op G2 luidt:

Het Qualtrics-platform biedt uitgebreide integratiemogelijkheden met verschillende SAP- en niet-SAP-systemen en verschillende communicatiekanalen voor de verdeling van enquêtes.

👀 Wist u dat: 81% van de consumenten AI essentieel vindt voor moderne klantenservice.

4. Google Forms (het beste voor het maken van formulier binnen het Google-ecosysteem)

via Google Formulier

Bent u al diep verankerd in het Google-ecosysteem?

Google Formulieren zijn de beste keuze voor gratis en eenvoudige gegevensverzameling. Dankzij de naadloze integratie met Google Drive zijn uw formulieren gemakkelijk toegankelijk, onderhevig aan bewerking en deelbaar.

De slimme regels voor gegevensvalidatie voorkomen dat gebruikers ongeldige of onvolledige gegevens indienen, waardoor u later tijd bespaart bij het controleren en opschonen van reacties. Met ingebouwde regels kunt u automatische controles instellen om specifieke invoer te valideren op basis van het gewenste gegevenstype.

De beste functies van Google Formulieren

Bied klanten de mogelijkheid om Google Formulieren te maken, te bewerken en te beantwoorden vanaf elk apparaat dat hen het beste uitkomt.

Kies uit meerdere vraagtypes, sleep elementen naar de gewenste plek en pas zorgvuldig samengestelde thema's toe.

Maak eenvoudige cirkeldiagrammen, staafdiagrammen en lijndiagrammen om enquêteresultaten te visualiseren en een overzicht van uw gegevens te krijgen, zodat u trends en patronen kunt beoordelen.

Limieten van Google Forms

De bibliotheek met enquêtesjablonen heeft een limiet.

Mist slimme suggesties, logische overslaan en vertakking

Prijzen van Google Forms

Free

Formulieren voor Werk: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Google Forms

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,7/5 (meer dan 10.800 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Formulieren?

Een recensie op Capterra luidt:

Ik vind het geweldig dat ik gemakkelijk formulier kan maken voor zowel externe als interne behoeften.

📮 ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt dagelijks AI-tools voor persoonlijke taken en 55% gebruikt ze meerdere keren per dag. Hoe zit het met AI op het werk? Met een gecentraliseerde AI die alle aspecten van uw projectmanagement, kennisbeheer en samenwerking aanstuurt, kunt u tot wel 3+ uur per week besparen, die u anders zou besteden aan het zoeken naar informatie, net als 60,2% van de ClickUp-gebruikers! Bekijk het hier in actie. 👇🏼

5. Survey Monkey (het beste voor het verzamelen van gedetailleerde inzichten)

via Survey Monkey

De formulieren van SurveyMonkey maken gebruik van drie mechanismen: skip-logica, piping en flip-logica.

Skip Logic leidt respondenten alleen naar de relevante vragen op basis van hun eerdere antwoorden, waardoor onnodige stappen worden geëlimineerd en de enquêtepijplijn soepeler verloopt. Piping gaat nog een stap verder door antwoorden mee te nemen naar volgende vragen, waardoor een dynamische, gepersonaliseerde ervaring ontstaat die meer aanvoelt als een gesprek.

Ten slotte wil Willekeurig Logic de antwoordmogelijkheden willekeurig maken om vooringenomenheid te minimaliseren, zodat de volgorde van de opties geen invloed heeft op hoe respondenten ranking- of meerkeuzevragen beantwoorden.

De beste functies van Survey Monkey

Volg reacties, bekijk live deelnamestatistieken in weergave, en controleer voltooiingspercentages voor realtime inzichten.

Vergelijk historische gegevens, houd veranderingen in de loop van de tijd bij en benchmark resultaten ten opzichte van industrienormen of interne prestaties.

Genereer staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, heatmaps en trendgrafieken die complexe gegevens gemakkelijk te interpreteren maken.

Kies uit meer dan 400 SurveyMonkey-sjablonen om snel enquêtes te maken voor klantfeedback, werknemersbetrokkenheid, marktonderzoek en meer.

Limieten van Survey Monkey

De problemen met vertraging van de tool kunnen het moeilijk maken om een enquête te voltooien.

Het informeert klanten niet als ze de enquête hebben voltooid zonder een geüpgraded abonnement.

Prijzen van Survey Monkey

Basis : Gratis

Individueel standaard maandelijks: $ 11/maand

Individueel voordeel per jaar : $ 24/maand

Individueel Premier-jaarabonnement: $ 59/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Survey Monkey

G2: 4,4/5 (meer dan 22.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over SurveyMonkey?

Een recensie op G2 luidt:

Ik waardeer het dat het zo eenvoudig is om met minimale inspanning enquêtes te maken en te verspreiden. Dankzij de drag-and-drop-interface is het maken van enquêtes een fluitje van een cent, zelfs voor mensen zonder technische achtergrond.

6. Jotform (het beste voor offline gegevensverzameling)

via Jotform

Jotform is een krachtig alternatief voor Survicate dat uitblinkt in het eenvoudig maken van zeer aangepaste klantfeedbackenquêtes en online formulieren.

Het biedt duizenden volledig aanpasbare enquêtesjablonen, geavanceerde ontwerpopties, waaronder aangepaste CSS, en een intuïtieve drag-and-drop-formulierbouwer, waarmee u enquêtes kunt aanpassen aan uw merk en specifieke behoeften.

Het is ook een geweldig alternatief voor SurveyMonkey, omdat er geen internetverbinding nodig is voor het verzamelen van gegevens. Met deze tool kunnen uw klanten offline formulier invullen, handtekening plaatsen en reacties indienen. Zodra ze weer online zijn, worden alle gegevens automatisch synchroniseren.

De beste functies van Jotform

Downloaden verzamelde feedback in verschillende formaten (CSV, Excel, PDF) voor rapportage, analyse of opslagruimte.

Vergrendel het formulier met de veiligheid van de kioskmodus om voortijdig afsluiten te voorkomen en een ononderbroken, gecontroleerde verzameling van feedback te garanderen.

Automatisering van abonnementen, lidmaatschappen en betalingen in termijnen voor een probleemloze inning van inkomsten.

Limieten van Jotform

U hebt niet veel controle over het ontwerp van de enquêtesjablonen.

Het aanmaken van vertakking kan een uitdaging zijn

Prijzen van Jotform

Starter: Free Forever

Brons: $39/maand

Zilver: $ 49/maand

Gold: $ 129/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Jotform-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 3200 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

🧠 Leuk weetje: Merken die investeren in personalisatie hebben 71% meer kans op een verbeterde klantloyaliteit.

7. Zoho Survey (het beste voor het vertalen van open antwoorden op enquêtes)

via Zoho Survey

Een klant uit Spanje laat een gedetailleerde productbeoordeling achter in het Spaans, die een leverancier in Frankrijk direct in het Frans ontvangt dankzij de antwoordvertaling van Zoho Survey. Het vertaalt automatisch korte antwoorden, gedetailleerde uitleg en matrix-invoer naar de door u gekozen taal.

Zoho biedt ook een breed bereik aan vraagtypes en geavanceerde enquêtelogica, waardoor u complexere en target feedback kunt verzamelen in vergelijking met Survicate.

De beste functies van Zoho Survey

Maak meertalige enquêtes in meer dan 75 talen voor uw diverse klantenbestand.

Maak supporttickets aan op basis van enquêteresultaten met behulp van de Zoho Desk-integratie.

Pas geavanceerde filters toe om specifieke reacties te selecteren op basis van voorwaarden zoals antwoorden op vragen, demografische gegevens of aangepaste variabelen.

Krijg meer inzicht in klanttevredenheid en feedbacktrends met de uitgebreide rapportage- en analysefuncties voor gebruikersonderzoek.

Limiet van Zoho Survey

Na het invullen van een enquête kunnen uw klanten terechtkomen op een spamadvertentie voor Zoho Survey.

Integratie met CRM-systemen van derden kan een uitdaging zijn.

Prijzen van Zoho Survey

Free Forever

Basis: $ 6/maand per gebruiker

Plus: $10/maand per gebruiker

Pro: $29/maand per gebruiker

Onderneming: $ 68/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Zoho Survey

G2: 4,4/5 (meer dan 850 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Zoho Survey?

Een recensie op G2 luidt:

Ik vind het erg prettig dat de resultaten worden weergegeven in overzichtelijke grafieken, rapporten en eenvoudige filters. Ik heb het zowel voor interne teambEO's als voor feedbackformulieren van klanten gebruikt, en het werkt prima.

8. GetFeedback (het beste voor Salesforce-geïntegreerd CX-beheer)

via GetFeedback

Aangepaste klantfeedbacktools kunnen zakelijke beslissingen vormen, en GetFeedback sluit zich aan bij deze visie.

Zodra de reacties zijn verzameld, brengt de tool ze rechtstreeks in kaart bij Salesforce-records, waardoor de mening van klanten wordt gekoppeld aan bestaande CRM-gegevens. Dit creëert een realtime weergave van de klanttevredenheid.

Teams kunnen vervolgens CX-trends bijhouden, pijnpunten identificeren en de directe impact van feedback op retentie en omzet meten.

De beste functies van GetFeedback

Visualiseer inzichten met ingebouwde analyses binnen Salesforce-dashboard.

Trigger geautomatiseerde werkstroom en waarschuw serviceteams om problemen op te lossen voordat ze escaleren.

Start aangepaste outreach of maak cases aan direct binnen Salesforce om de cirkel rond te maken voor klantvragen.

Limiet van GetFeedback

De mogelijkheden voor rapportage en visualisatie hebben een limiet.

Het versturen van een enquêtelink via uw e-mail of campagne brengt extra kosten met zich mee.

Prijzen van GetFeedback

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van GetFeedback

G2: Geen beoordelingen beschikbaar

Capterra: 4,6/5 (meer dan 40 beoordelingen)

📖 Lees ook: Effectieve voorbeelden van feedback van werknemers om objectieve input te geven en het moreel te verhogen

9. Forms. app (het beste voor het aanmaken van formulieren met ingebouwde e-commerce en automatisering)

In tegenstelling tot Survicate, dat zich voornamelijk richt op enquêtes en klantfeedback, ondersteunt Forms. app transactionele werkstroom, waardoor het ideaal is voor bedrijven die meer nodig hebben dan alleen het verzamelen van feedback.

Stel je een bakkerij voor die aangepaste taarten verkoopt. Met behulp van de productmandfunctie van de Forms. app kan de bakkerij een formulier maken met een lijst van alle beschikbare smaken, maten, vullingen en decoratieopties. Klanten kunnen eenvoudig hun voorkeuren selecteren, referentieafbeeldingen voor hun ontwerp uploaden en dankzij de ingebouwde calculator direct de totale prijs in realtime zien.

Formulieren. app beste functies

Gebruik alle beschikbare functies zonder verplichte registratie voor naadloze toegang.

Geef vragen één voor één weer met enquêtes in stapweergave voor een betere betrokkenheid.

Verzamel alleen gegevens uit specifieke geografische gebieden met geolocatiebeperkingen.

Gebruik meer dan 5.000 aanpasbare enquêtesjablonen en ondersteun onbeperkt aantal enquêtes (voor betaalde abonnementen).

Limieten van de Forms-app

Er zijn geen geanimeerde formulieren, en u kunt geen vergelijkbare formulieren maken zonder code te gebruiken.

Gebruikers van de gratis versie kunnen hun logo niet toevoegen.

Formulieren. app-prijzen

Free Forever

Basis: $ 25/maand

Pro: $35/maand

Premium: $ 99/maand

Formulieren. App-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 450 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Forms. app?

Een recensie op Capterra luidt:

U kunt zelfs in het gratis abonnement uw logo toevoegen. Ik gebruik het voor het verzamelen van registraties en ik kan het proces gemakkelijk bijhouden.

10. ProProfs Survey Maker (het beste voor het begrijpen van het risico op klantverloop)

via ProProfs Survey

ProProfs stuurt klanten direct Net Promoter Score (NPS)-enquêtes via e-mail, website-embedded, pop-ups in apps en sociale media. Naarmate de reacties binnenkomen, genereren de geavanceerde functies van dit Survicate-alternatief dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse rapportage, waardoor bedrijven trends in de loop van de tijd kunnen bijhouden.

Met visuele dashboards kunnen bedrijven snel NPS-percentages analyseren, verbeterpunten identificeren en potentiële risico's op klantverloop signaleren.

De beste functies van Proprofs Survey Maker

Definieer waar uw enquête over gaat in de AI-formuliergenerator en binnen enkele seconden hebt u een sjabloon klaar.

Wijs positieve en negatieve waarden toe aan elke gebruiker feedback om hun klantinspanningsscore te evalueren.

Gebruik het als software voor werknemersonderzoeken en categoriseer hen als promotors, passieven of detractors om te bepalen welke gebieden verbetering behoeven.

Maak snel enquêtes aan en pas ze op een uitgebreide manier aan zodat ze bij de uitstraling van uw merk passen.

Limieten van Proprofs Survey Maker

De sjabloonbibliotheek heeft een limiet.

De rapportage kan vrij eenvoudig aanvoelen in vergelijking met concurrenten.

Prijzen van Proprofs Survey Maker

Free Forever

Essentials: $39,99/maand

Business: $ 69,99/maand

Enterprise: $ 149,99/maand (alleen jaarabonnementen)

Beoordelingen en recensies van Proprofs Survey Maker

G2: 4,3/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

11. Formstack (het beste voor automatisering van gegevensverzameling in bedrijfswerkstroom)

via Formstack

Formstack richt zich op wat er gebeurt nadat gegevens zijn verzameld. Ingebouwde automatisering, vooraf ingevulde formulieren en dynamische goedkeuringen leiden informatie naar de juiste personen, vullen documenten in, trigger goedkeuringen en synchroniseren met uw systemen.

Een ingediend leadformulier wordt, als voorbeeld, direct doorgestuurd naar de aangewezen verkoopmedewerker, terwijl een patiëntenintakeformulier naar uw registratiesysteem wordt gestuurd.

Dit alternatief voor Survicate ondersteunt ook geavanceerde functies, zoals voorwaardelijke logica, dynamische formulieren en naadloze integratie op websites, waardoor het eenvoudig is om interactieve, merkgebonden enquêtes te ontwerpen die zorgen voor meer betrokkenheid. De intuïtieve interface en uitgebreide integratiemogelijkheden helpen teams om het verzamelen van gegevens te stroomlijnen en meer inzicht te krijgen in de klanttevredenheid.

De beste functies van Formstack

Vul formulieren automatisch in met bestaande gegevens uit CRM's of andere systemen om wrijving en fouten te verminderen.

Automatiseer gebeurtenisregistraties en follow-upcommunicatie

Integreer goedkeuringen, skip-logica en werkstroom voor meerdere gebruikers voor een efficiënte gegevensoverdracht binnen een organisatie.

Speel in op sectoren die strenge gegevensbescherming vereisen, zoals de gezondheidszorg, de financiële sector en het onderwijs, met encryptie, robuuste SMTP-vereisten en nalevingsnormen.

Limieten van Formstack

Het maken van grotere formulieren kan ervoor zorgen dat de tool traag wordt of niet meer reageert.

Het koppelen van enquêtes in Formstack aan betalingssoftware kan een uitdaging zijn.

Prijzen van Formstack

Formulieren: $ 99/maand

Suite: $ 299/maand

Onderneming: Aangepaste prijzen

Formstack beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4/5 (meer dan 100 beoordelingen)

👀 Wist u dat: Organisaties met uitstekende klantvoorlichtingsprogramma's een verbetering van 20% in hun klantloyaliteitsscore zien.

Maak online formulieren met het beste alternatief voor Survicate: ClickUp.

Het verzamelen van klantinzichten hoeft geen vervelende klus te zijn.

De juiste enquêtetool verzamelt niet alleen feedback, maar beheert ook werkstroom, verbetert de samenwerking en helpt u om reacties om te zetten in actie.

Hoewel Survicate solide functies biedt, voldoet het misschien niet altijd aan uw behoeften.

Met AI-aangedreven automatisering, flexibele formulieraanmaak en naadloze integraties is ClickUp het perfecte alternatief voor Survicate, uw alles-in-één werkruimte om reacties te verzamelen en projecten uit te voeren.

Verzamel inzichten, onderneem actie en verbeter de gebruikerservaring. Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp om effectiever feedback te verzamelen.