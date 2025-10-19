Top 8 software voor kostenbeheersing voor bouwprojecten in 2025

Bouwbudgetten hebben een eigen wil. Zodra u het bijhouden verliest, exploderen de kosten. McKinsey meldt dat 98% van de megaprojecten het budget met meer dan 30% overschrijdt en te maken krijgt met ernstige vertragingen. Denk aan wijzigingen in de blauwdruk halverwege de bouw, ontbrekende urenregistraties en één Excel-fout die uitmondt in een ramp van zes cijfers.

Toch vertrouwt 80% van de aannemers nog steeds op handmatig bijhouden, wat fouten en chaos in de hand werkt. De oplossing? Software voor kostenbeheersing in de bouw die uitgaven automatiseert, afwijkingen in realtime signaleert en alle items samenbrengt in één overzichtelijk dashboard.

In deze gids verkennen we de beste tools voor kostenbeheersing in de bouw, waarmee u kostenoverschrijdingen kunt voorkomen, datagestuurde beslissingen kunt nemen en elk project binnen de planning en het budget kunt houden. 🏗️

Het ene moment houdt u het bij, het volgende moment loopt uw budget volledig uit de hand. Deze tools helpen u om voorop te blijven lopen, problemen vroegtijdig te signaleren en de kosten onder controle te houden.

Tool Het beste voor Beste functies Prijzen ClickUp Projectmanagement van bouwprojecten en kostenbijhouden Teamgrootte: Individuen tot ondernemingen Aangepaste weergaven, taakhiërarchieën, Gantt-grafieken, RFI's en goedkeuringsformulieren, financiële dashboards Voor altijd gratis; Aanpassing op onderneming beschikbaar Procore Documenten beheren en samenwerken tussen teams Teamgrootte: middelgrote tot grote ondernemingen Budget bijhouden, geïntegreerde urenregistratie, op rollen gebaseerde toegang, meer dan 400 integraties Aangepaste prijzen RedTeam Realtime financieel zichtbaarheid en operationele efficiëntie Teamgrootte: algemene aannemers, commerciële bouwers Omzetting van ramingen naar begrotingen, wijzigingsopdrachten, vergelijkingen van offertes, mobiele toegang Aangepaste prijzen CoConstruct Beheer van woningbouw in samenwerking met de client Teamgrootte: Bouwers van aangepaste woningen, verbouwers Tweerichtingssynchroniseren met QuickBooks, selectiebladen, begroting versus werkelijkheid, clientportals Aangepaste prijzen Autodesk Build Projectprestaties bijhouden en synchroniseren tussen kantoor en werkterrein Teamgrootte: Grote aannemers, AEC-bedrijven PCO's en wijzigingsopdrachten, RFI's/inzendingen, account-integraties, op regels gebaseerde goedkeuringen Vanaf $ 140/gebruiker/maand; opties voor onbeperkt aantal gebruikers aangepast Fieldwire Taakbeheer op de bouwplaats en coördinatie in het veld Teamgrootte: Buitenploegen, onderaannemers, kleine GC-teams Budgetmodule, import van kostencodes, planmarkeringen, API voor BI-integraties Gratis abonnement beschikbaar; Betaald vanaf $54/gebruiker/maand CMiC Financiële gegevens samenvoegen met ERP-kwaliteitscontroles Teamgrootte: Bouwbedrijven van onderneming Grootboek, salarisadministratie, inkoop, mobiele veldgegevens, analyses Aangepaste prijzen Sage Intacct Cloudboekhouding en realtime financieel zichtbaarheid Teamgrootte: Aannemers met meerdere entiteiten, financiële teams GL/AP/AR, WIP-tools, slimme gebeurtenissen en regels, AI-ondersteunde automatisering Aangepaste prijzen

Waar moet u op letten bij software voor kostenbeheersing in de bouw?

Bouwplaatsen zijn net als orkesten: één verkeerde aantekening en de hele uitvoering loopt in het honderd. U hebt meer nodig dan een grootboek; u hebt een dirigeerstokje nodig om budgetten, deadlines en middelen in realtime op elkaar af te stemmen.

🧠 Wist u dat: In 1989 sloeg Hard Dollar de eerste digitale hamer op de ouderwetse manier van calculeren en verving het vervelende rekenwerk door geautomatiseerde magie.

Dit is waar bouwkostenbeheersoftware u bij moet helpen:

Kostenbijhouden : houd de uitgaven voor materiaal, arbeid en apparatuur in realtime bij

Geautomatiseerde budgetwaarschuwingen : stuur notificaties wanneer de kosten vooraf gedefinieerde limiet overschrijden, zodat teams onmiddellijk actie kunnen ondernemen

Geavanceerde prognoses: Voorspel toekomstige uitgaven op basis van historische gegevens en uitgaventrends om onverwachte financiële verrassingen te voorkomen

aangepaste dashboards*: krijg een gepersonaliseerde weergave van de belangrijke gegevens en statistieken die u wilt bijhouden bij het beheren van bouwprojecten

beheer van middelen: * Houd het gebruik van arbeidskrachten, materialen en apparatuur bij om een optimaal gebruik van middelen te garanderen

Integratie: Integreer met populaire platforms zoals QuickBooks, Xero en Sage voor naadloze werkstroom

beheer van wijzigingen en variaties: *Houd wijzigingen in de scope bij, werk budgetten bij en zorg voor financiële transparantie met belanghebbenden

beheer van onderaannemers en offerteaanvragen*: automatiseer het vergelijken van offertes, zorg voor nauwkeurige overeenkomsten en voorkom onnodige kostenstijgingen

De beste software voor kostenbeheersing voor bouwprojecten

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen zijn gebaseerd op de werkelijke waarde van het product. Hier volgt een gedetailleerd overzicht van hoe we bij ClickUp software beoordelen.

We hebben de beste software voor kostenbeheersing geselecteerd die de werkprocessen voor bouwbedrijven, projectmanagers, calculators, financiële teams en aannemers stroomlijnt. Of u nu grootschalige projecten bouwt of residentiële projecten beheert, deze tools kunnen u helpen om binnen uw budget te blijven.

Laten we eens kijken wat elk programma te bieden heeft.

1. ClickUp (het beste voor bouwprojectmanagement en kostenbepaling)

Houd bouwprojecten bij van pre-sales tot concept tot oplevering

ClickUp is een toonaangevend cloudgebaseerd platform voor projectmanagement dat door duizenden teams wereldwijd wordt vertrouwd, waaronder teams in de bouwsector. Het stroomlijnt complexe werkstroom met realtime updates, automatisering, dashboard en geïntegreerde tools op basis van uw zakelijke behoeften.

De bouwprojectmanagementsoftware van ClickUp helpt teams bij het beheren van projecten door alles, van pre-sales tot levering, samen te brengen in één intuïtief platform. Teams kunnen alle projectgerelateerde documenten, zoals blauwdrukken, contracten, goedkeuringen en vergunningen, centraliseren in ClickUp Docs. Om in realtime beter samen te werken, houdt ClickUp Chat discussies in verbinding met werk door u taken en documenten te laten insluiten in een AI-aangedreven chatinterface.

Houd feedback en discussies in context – bijlagen aan taken, documenten of lijsten – zonder van tool te wisselen met ClickUp Chat

Het bijhouden van de tijd van uw team is eenvoudig met een globale timer. Bovendien kunt u schattingen instellen en rapportage maken die laten zien hoe uw projecten verlopen. Ook kunt u aangepaste RFI's en goedkeuringsformulieren naar aannemers en ontwerpers sturen, taken toewijzen en ervoor zorgen dat de werkstroom soepel verloopt.

De financiële dashboards van ClickUp laten zien waar u uw geld aan uitgeeft door u in realtime inzicht te geven in budgettoewijzingen, werkelijke uitgaven en winsten. U kunt ook aangepaste dashboards maken om belangrijke prestatie-indicatoren (KPI's) bij te houden, zoals het percentage voltooide projecten en de naleving van het budget.

Maak aangepaste dashboards om inzicht te krijgen in uw financiën met ClickUp

In ClickUp krijgt u volledig aanpasbare sjablonen voor bouwbeheer, inclusief tools voor taak-, project- en resourcebeheer, samen met budgetfuncties.

Een voorbeeld hiervan is de sjabloon voor projectkostenbeheer van ClickUp. Hiermee kunt u elke dollar die tijdens uw project wordt uitgegeven bijhouden en beheren.

Ontvang een gratis sjabloon Maak een schatting van alle projectkosten, keur ze goed en houd ze van begin tot eind bij met de ClickUp-sjabloon voor projectkostenbeheer

De software bevat zes aangepaste statussen om projectkosten bij te houden en laat u taken categoriseren met attributen om uw taken te beheren. Het biedt ook aangepaste weergaven, zoals Projectenlijst, Projectkostentabel en Goedkeuringsprocesbord, waardoor u gemakkelijk toegang hebt tot informatie en deze kunt ordenen.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Blijf projectkosten in realtime bijhouden

Plan uw budget en beheer onverwachte uitgaven

Neem weloverwogen beslissingen over de toewijzing van middelen en budgettering

Een andere handige sjabloon is de sjabloon voor projectkostenanalyse van ClickUp, waarmee u de kosten van meerdere projecten kunt vergelijken.

Ontvang een gratis sjabloon Analyseer de prestaties van het project met de sjabloon voor projectkostenanalyse van ClickUp

Het bevat aangepaste statussen zoals Voltooid, In uitvoering en Nog te doen om alle kostenelementen bij te houden; vijf aangepaste velden voor het vastleggen van sleutel kostendetails; en aanpasbare weergaven om alles georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk te houden.

U kunt dit sjabloon gebruiken om:

Krijg een duidelijk beeld van alle projectgerelateerde uitgaven

Helpt u mogelijkheden te identificeren waar u kosten kunt besparen

Maak prognoses voor toekomstige kosten en plan aankomende uitgaven

De beste functies van ClickUp

Projectmonitoring : voeg : voeg ClickUp-aangepaste velden toe, zoals geschat budget, werkelijke uitgaven en kostenverschillen, om de financiële voortgang in elke fase van uw bouwproject bij te houden en te vergelijken

Tijdgerelateerde kosten bijhouden: Gebruik de Gebruik de tijdsregistratie-functie van ClickUp om de uren die aan taken zijn besteed bij te houden en deze te vergelijken met uw oorspronkelijke plannen, zodat u eenvoudig gedetailleerde urenstaten kunt opstellen

automatisering: *Stel ClickUp Automatisering in om uw architect automatisch op de hoogte te stellen zodra u blauwdrukken goedkeurt, zodat een naadloze overdracht en onmiddellijke volgende stap worden gegarandeerd zonder handmatige follow-up

Wilt u weten hoe u tijd kunt besparen met automatisering? Bekijk dan deze video.

Limieten van ClickUp

De leercurve kan steil zijn vanwege de uitgebreide reeks functies

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Hier is een recensie van G2:

ClickUp doet precies wat het belooft: het is een echte alles-in-één tool waarmee ik alles kan beheren wat ik nodig heb. Het kan worden geïntegreerd met de meeste andere tools die mijn clients gebruiken en is al jarenlang een dagelijkse noodzaak.

2. Procore (het beste voor het beheren van documenten en samenwerken)

via Procore

Procore is software voor bouwprojectmanagement die bouwteams helpt fouten als gevolg van dubbele gegevens en losstaande spreadsheets te minimaliseren door al uw financiële gegevens, zoals budgetten, contracten, wijzigingsopdrachten en facturen, in één systeem op te slaan. Geïntegreerde urenregistraties helpen bij het bijhouden van arbeidsuren en bijbehorende kosten, rechtstreeks afgezet tegen uw budget.

Bovendien kunt u met dashboard op eigenaars- en directieniveau direct kostenrapporten, afwijkingsrapporten en winstgevendheidsoverzichten genereren om de transparantie te vergroten.

De beste functies van Procore:

Integreer met meer dan 400 tools, waaronder ERP-systemen zoals SAP, Sage, QuickBooks, BIM-software en andere bouwtools

Stel uw teams in het veld in staat om foto's te maken, RFI's in te dienen, problemen te registreren en punch lists te beheren, rechtstreeks vanaf de bouwplaats met de mobiele app

Bied rolgebaseerde toegang en aanpasbare werkstroom waarmee u kunt bepalen wie projectitems kan bekijken, bewerken of goedkeuren

Limieten van Procore

Voor bedrijven die geen speciale projectmanagementteams of technische experts hebben, kan het navigeren door de interface van Procore aanvoelen als een fulltime baan

Prijzen van Procore

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Procore

G2: 4,6/5 (meer dan 3.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Procore?

Hier is een recensie van G2:

Wij zijn een commerciële hoofdaannemer en Procore is essentieel geworden voor onze bedrijfsvoering. We gebruiken het voor projectmanagement, planning, contractering, facturering – noem maar op. We maken gebruik van bijna alle functies die het biedt en eerlijk gezegd zouden we ons bedrijf niet kunnen runnen zonder Procore.

💡 Pro-tip: Gebruik software die realtime dashboards, geautomatiseerde waarschuwingen en prognosemogelijkheden biedt, zodat bouwteams kostenafwijkingen vroegtijdig kunnen signaleren. Dit helpt bij het beheren van projectkostenrisico's, het nemen van corrigerende maatregelen en het behouden van de winstgevendheid van projecten.

3. RedTeam (het beste voor realtime financiële zichtbaarheid en operationele efficiëntie)

via RedTeam

Met RedTeam kunt u uw kostenramingen omzetten in echte projectbudgetten, waardoor u gemakkelijk alle wijzigingen kunt bijhouden, van de oorspronkelijke offerte tot het definitieve nummer. U kunt uw budget segmenteren op basis van divisies, kostencodes en andere aangepaste criteria om de kostenbeheersing te verbeteren.

Met de mobiele app hebben teams die werkzaam zijn in de bouwsector overal toegang tot projectinformatie, kunnen ze statussen bijwerken en taken beheren, waardoor de productiviteit en communicatie op locatie worden verbeterd.

De beste functies van RedTeam:

Vergelijk meerdere offertes van onderaannemers op één plek en maak de beste optie uit

Houd de werkelijke kosten bij ten opzichte van de begrote kosten per projectfase of taak, en monitor kostenverschillen in realtime

Automatisering van het aanmaken van wijzigingsopdrachten op basis van observaties op de bouwplaats en koppel voorgestelde wijzigingen aan de oorspronkelijke contracten

Limieten van RedTeam

De tool heeft geen functies zoals een takenlijst om taken aan werknemers toe te wijzen en te controleren, en de dagelijkse voortgang op te volgen

Prijzen van RedTeam

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van RedTeam

G2: 4,3/5 (meer dan 80 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over RedTeam?

Hier is een recensie van G2:

Integratie met projectbetrokkenen zoals architecten, ingenieurs en onderaannemers op één plek. Het bespaart me zeker tijd en moeite.

4. CoConstruct (het beste voor het beheer van woningbouwprojecten)

via CoConstruct

CoConstruct is speciaal ontworpen voor bouwers en verbouwers van aangepaste woningen. Deze tool voor bouwkostenbeheersing organiseert budgetten op basis van kostencodes, waardoor managers een duidelijke weergave krijgen van de uitgaven, wat er is uitgegeven en wat er nog moet worden betaald.

De tool biedt een gecentraliseerd selectieblad dat ontwerp-, schattings- en productieprocessen op één locatie integreert. Terwijl clients hun selecties maken, worden de financiële gegevens in realtime bijgewerkt, zodat iedereen direct zichtbaarheid heeft in de projectkosten.

De beste functies van CoConstruct

Houd de geschatte kosten bij ten opzichte van de werkelijke kosten en genereer facturen rechtstreeks op basis van voltooid werk

Gebruik gantt-grafieken, kalender-weergaven en markering van kritieke paden om planningen effectief te beheren

Registreer dagelijkse activiteiten en weersomstandigheden en deel foto's en voortgang met clients vanaf de bouwplaats

Limieten van CoConstruct

Met de calculatietool kunt u niet alle verschillende calculaties van onderaannemers in het systeem laden en vervolgens de selectie maken van welke opties u wilt selecteren

Prijzen van CoConstruct

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CoConstruct

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over CoConstruct?

Hier is een recensie van G2:

CoConstruct is een zeer nuttig hulpmiddel. De software is zeer doordacht ontworpen. De budgetten, inkoopbestellingen en wijzigingsbestellingen zijn allemaal relatief soepel en gebruiksvriendelijk.

💡 Pro-tip: Wilt u effectief budgetbeheer voor clients onder de knie krijgen? Begin dan met deze stappen: Begin met een gedetailleerd budget, verdeel het in duidelijke categorieën en mijlpalen

Stel uitgavendrempels in waarvoor goedkeuring vereist is en gebruik geautomatiseerde werkstroom om wijzigingsopdrachten te beheren

Zorg voor regelmatige, duidelijke financiële updates waarin de voortgang van het budget, de werkelijke kosten en eventuele risico's of afwijkingen met voorgestelde oplossingen worden weergegeven

Reserveer altijd een buffer (5-10%) voor onverwachte uitgaven, houd het gebruik ervan apart bij en vermijd het gebruik ervan voor niet-essentiële items

5. Autodesk Build (het beste om projectprestaties in realtime bij te houden)

via Autodesk Build

Autodesk Build maakt verbinding tussen gegevens van zowel de bouwplaats als het kantoor, zodat u kunt achterhalen wat de oorzaak is van budgetwijzigingen. Aannemers kunnen het ook gebruiken om uitdagingen op het gebied van projectmanagement op te lossen, zoals kostenoverschrijdingen en een gebrek aan soepele coördinatie tussen architecten, onderaannemers, ontwerp- en veldteams.

Functies voor planning en voortgang helpen u de tijdlijn van het project bij te houden, terwijl tools voor kwaliteits- en veiligheidsbeheer ervoor zorgen dat u voldoet aan de voorschriften en normen.

Met deze tool kunt u ook op regels gebaseerde goedkeuringswerkstroom en aangepaste sjablonen maken om contracten en wijzigingen eenvoudig te verwerken.

De beste functies van Autodesk Build

Houd projectbudgetten in de gaten, volg uitgaven, maak facturen en beheer wijzigingsopdrachten in realtime.

Stroomlijn het aanmaken, bijhouden en oplossen van RFI's en inzendingen, zodat goedkeuringen tijdig worden verleend.

Synchroniseer financiële gegevens door Autodesk Build te integreren met uw accountsystemen, zoals Sage, Viewpoint en JD Edwards.

Limiet van Autodesk Build

Zodra u een taak indient en aan iemand anders toewijst, wordt deze vergrendeld, waardoor het moeilijk is om fouten te herzien of te corrigeren zonder meerdere mensen in te schakelen om de taak opnieuw toe te wijzen.

Prijzen van Autodesk Build

Prijs per gebruiker : $ 140 per gebruiker/maand

Onbeperkte gebruiker prijzen: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Autodesk Build

G2: 4,4/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Autodesk Build?

Hier is een recensie van G2:

Alles verloopt soepel; ik weet waar alle documenten zijn, ik kan door de tekeningen navigeren en allerlei aantekeningen en maatregelen maken die ik nodig heb en deze controleren wanneer dat nodig is, ik kan zien wie en wanneer wijzigingen moet aanbrengen en deze coördineren, ik kan de app onderweg gebruiken, tot nu toe heb ik geen klantenservice nodig gehad omdat het echt intuïtief en gebruiksvriendelijk is.

🎯 Productiviteitstip: in plaats van voor elk project handmatig een kostenstructuur (CBS) op te bouwen, kunt u een digitale CBS-sjabloon voor de bouwsector gebruiken. Hoe helpt dit? Bespaar tijd tijdens de installatie van projecten door repetitief werk te elimineren.

Zorgt voor consistentie tussen projecten, waardoor rapportage en analyse eenvoudiger worden.

Maakt snelle aanpassingen mogelijk: kopieer gewoon de sjabloon en wijzig alleen de projectspecifieke items.

6. Fieldwire (het beste voor taakbeheer op de bouwplaats en coördinatie in het veld)

via Fieldwire

Fieldwire biedt een speciale budgetmodule waarmee bouwprofessionals projectbudgetten gedurende de hele levenscyclus van een project kunnen beheren. U kunt uitgaven ordenen door kostencodes te definiëren voor verschillende categorieën, zoals materialen, arbeid, apparatuur en onderaannemers. Deze kunnen ook worden geïmporteerd vanuit een Excel-sjabloon voor een snellere installatie.

Voor elke begrotingsitem kunt u met deze tool de werkelijk gemaakte kosten invoeren en ondersteunende documenten, zoals bonnen en facturen, als bijlage toevoegen. Aangezien deze invoer in realtime wordt bijgewerkt, krijgen alle belanghebbenden direct zichtbaarheid in hoe de werkelijke uitgaven zich verhouden tot de oorspronkelijke begroting.

De beste functies van Fieldwire

Maak verbinding met systemen zoals Google Drive en Power BI via de REST API van Fieldwire om gegevens te extraheren, te analyseren en te automatiseren.

Voeg gerelateerde documenten, zoals RFI's en taken, als bijlage toe aan wijzigingsopdrachten voor een uitgebreide administratie.

Genereer gedetailleerde rapporten over de voortgang van taken, inspecties en andere statistieken om inzicht te krijgen in de prestaties van projecten.

Limieten van Fieldwire

Het uploaden en hernoemen van tekeningen kan lastig zijn, omdat er geen manier is om de naamgeving op een aangepaste manier in te stellen.

Prijzen van Fieldwire

Basis

Pro : $ 54 per gebruiker/maand

Zakelijk : $ 74 per gebruiker/maand

Business Plus: $ 104 per gebruiker/maand

Beoordelingen en recensies van Fieldwire

G2: 4,5/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 90 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Fieldwire?

Hier is een recensie van G2:

Ik gebruik Fieldwire voor de meeste opdrachten bij mijn bedrijf. Het is een geweldige manier om elk project, het tijdbeheer en de verantwoordelijkheid van werknemers bij te houden. Evenals bewijs van werk en voor- en nafoto's met metadata zoals tijd en GPS-locaties.

📮 ClickUp Insight: 30% van de werknemers houdt zich aan vaste werktijden, maar 27% werkt regelmatig overuren en 19% heeft helemaal geen vast rooster. Als het werk onvoorspelbaar is, hoe kunt u dan ooit echt stoppen met werken? 🕰️ Geautomatiseerde taakplanning in ClickUp Calendar kan zelfs de meest onvoorspelbare planningen meer structuur geven. Plan uw week, stel vaste werkuren in en automatiseer herinneringen om uit te loggen, want u moet zelf de controle hebben over uw tijd! 💫 Echte resultaten: Lulu Press bespaart 1 uur per dag per medewerker door gebruik te maken van ClickUp automatisering, wat leidt tot een toename van 12% in werk-efficiëntie.

7. CMiC (het beste voor het samenvoegen van financiële gegevens en projectmanagement)

via CMiC

CMiC is een ERP-software (Enterprise Resource Planning) die financiële tools biedt voor het beheer van bouwprojectkosten, waaronder grootboek, crediteuren- en debiteurenadministratie en financiële rapportage. Het integreert boekhouding, inkoop, salarisadministratie en gegevens uit projectmanagement-systemen in één databaseplatform, zodat alle teams vanuit één bron werken.

Voor medewerkers in het veld helpen functies zoals tijdsregistratie, monitoring van het gebruik van apparatuur en beheer van werkorders de productiviteit te verbeteren en realtime updates naar het centrale systeem te sturen.

De beste functies van CMiC

Geef uw teams in het veld realtime toegang tot projectgegevens met de mobiele app.

Gebruik analysetools om bruikbare inzichten te krijgen in projectprestaties, financiële gezondheid en benutting van middelen.

Gebruik door AI gegenereerde werkstroom en automatisering om projectwijzigingen en taken van onderaannemers te beheren.

Beperkingen van CMiC

De backend-installaties zijn complex en vereisen uitgebreide kennis of het ondersteunen van CMiC om een goede controle te garanderen zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van de gegevens.

CMiC-prijzen

Aangepaste prijzen

CMiC-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,1/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over CMiC?

Hier is een recensie van G2:

CMiC is eenvoudig te navigeren. De layout is intuïtief en relatief aanpasbaar. Het downloaden en uploaden van bestanden is eenvoudig, met meerdere manieren om toegang te krijgen tot bestanden.

📚 Lees meer: Beste tools voor rapportage en -software

8. Sage Intacct (het beste voor cloudboekhouding en realtime financiële zichtbaarheid)

via Sage Intacct

Sage Intacct is een uitgebreide suite van financiële modules, waaronder grootboek, crediteurenadministratie, debiteurenadministratie, cashmanagement, bestellingbeheer, inkoop, facturering en facturering. Real-time dashboards bieden een gedetailleerde analyse van gegevens en trends, waardoor u beter onderbouwde, strategische beslissingen kunt nemen.

De tool consolideert meerdere entiteiten, dochterondernemingen en valuta's, waardoor het een goede keuze is voor wereldwijde activiteiten. Met Smart Events en Smart Rules kunt u zelfs het delen van rapporten en waarschuwingen automatiseren.

De beste functies van Sage Intacct:

Leg wijzigingsopdrachten vast en beheer ze door projectbudgetten en kostenprognoses automatisch bij te werken.

Start en beheer het RFP-proces om offertes van leveranciers aan te vragen en te verzamelen.

Automatiseer taken en werkstroom met Sage Copilot, de AI-assistent van het platform.

Limieten van Sage Intacct

De software kan soms traag zijn, vooral bij het verwerken van grote datasets of het uitvoeren van complexe rapportages.

Prijzen van Sage Intacct

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sage Intacct

G2: 4,3/5 (meer dan 3000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sage Intacct?

Hier is een recensie van G2:

Met Sage Intacct hebben we bijna alle accountprocessen die we voorheen in andere softwaresystemen uitvoerden, kunnen stroomlijnen. Papier en archiefkasten zijn niet langer nodig: geautomatiseerde bedrijfskredietkaartsystemen, ACH-betalingen en geautomatiseerde budgettering door integratie met Martus.

Buildertrend is ontwikkeld met het oog op de huiseigenaar: selecties, communicatie met de client en eenvoudige planning die projecten en klanten op één lijn houdt. Het koppelt selecties aan budgetten en wijzigingsopdrachten, zodat u een client kunt laten zien hoe een gekozen upgrade het eindresultaat beïnvloedt zonder dat u door tientallen spreadsheets hoeft te spitten. Als uw bedrijf veel klantcontact heeft en u op zoek bent naar een moderne, mobielvriendelijke tool die eigenaren op de hoogte houdt, dan is Buildertrend de ideale oplossing.

Viewpoint is een ERP-first platform dat zich richt op diepgaande financiële gegevens, salarisadministratie en jobkostenberekening voor grote aannemers en zware civiele werken. Het is gebouwd om multi-entity boekhouding, vakbondssalarissen en complexe project-hiërarchieën te verwerken — het soort backoffice-infrastructuur dat grotere bedrijven daadwerkelijk nodig hebben. Verwacht robuuste rapportage en strakke integraties met boekhoudkundige werkstroom; het is het soort motor dat u gebruikt wanneer spreadsheets en kleine apps gewoon niet meer volstaan.

Foundation Software is een boekhoudpakket voor projectkosten dat AIA-facturering, salarisadministratie en projectkostenberekening centraal stelt. Het is eenvoudig en doelgericht: voer kosten in, koppel ze aan projecten en ontvang betrouwbare financiële rapportage zonder veel poespas. Voor teams die behoefte hebben aan een solide boekhoudkundige controle en duidelijke audittrails is Foundation een praktische, no-nonsense keuze.

Houd bouwkosten onder controle met ClickUp

Bij het kiezen van het juiste platform voor kostenbeheersing komt het op drie dingen aan: het moet naadloos aansluiten op de werkstroom van uw team, goed samenwerken met uw bestaande systemen en u een glashelder financieel overzicht bieden. Met zoveel opties op de markt is het verstandig om een paar demo's uit te proberen. Alleen dan weet u welke echt bij uw proces past.

Als u een flexibele, gebruiksvriendelijke oplossing voor de bouwsector nodig hebt, voldoet ClickUp aan alle eisen. Het consolideert ramingen, planningen, budgetten en communicatie in één intuïtieve hub, zodat u overschrijdingen kunt opsporen voordat ze zich voordoen en elk project op schema kunt houden.

Klaar om slimmer te bouwen? Probeer ClickUp vandaag nog en krijg controle over uw bedrijfsresultaten.