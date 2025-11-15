Glean versus Elasticsearch: welke AI is het beste voor zoeken en kennisbeheer?

AI-gestuurde tools zoals Glean en Elasticsearch hebben een revolutie teweeggebracht in de manier waarop we gegevens zoeken, ophalen en beheren.

Maar welke past het beste bij uw behoeften? Heeft u een tool nodig die uitblinkt in het uitvoeren van snelle, nauwkeurige zoekopdrachten voor uw interne kennisbank, of een tool die u helpt bij het creëren van een intuïtieve en schaalbare wiki?

In deze blogpost vergelijken we deze twee zoektools voor bedrijven: Glean en Elasticsearch. We evalueren hun functies en prestaties en bespreken hoe ze uw kennisbeheersysteem beïnvloeden om relevante zoekresultaten te verkrijgen. We introduceren ook een solide alternatief voor beide tools: ClickUp!

🔎 Wist u dat? De allereerste zoekmachine, "Archie " , ging in 1990 live. Archie is ontwikkeld door universiteitsstudenten Alan Emtage, Peter Deutsch en Bill Heelen en indexeerde bestanden op openbare FTP-servers, waardoor gebruikers deze konden vinden en downloaden. De naam is afgeleid van het woord *archive, waarbij de 'v' is weggelaten. Hoewel Archie baanbrekend was, verdween het tegen het einde van de jaren negentig geleidelijk aan.

Glean versus Elasticsearch – en het beste alternatief in één oogopslag

Functie Glean Elasticsearch Het beste alternatief: ClickUp ⭐️ Zoekfunctie AI-aangedreven zoeken met behulp van grote taalmodellen en machine learning om gepersonaliseerde, relevante resultaten te genereren. Krachtige full-text zoekfunctie voor gestructureerde en ongestructureerde gegevens. Aanpasbaar via Query DSL voor ontwikkelaars. Uniforme ondernemingszoekfunctie voor taken, documenten, opmerkingen en meer – geen installatie vereist. Ontwikkeld voor teams die snelle, bruikbare resultaten nodig hebben. Data-opname en -verrijking Integreert met meer dan 100 tools en organiseert gegevens in een uniforme ervaring voor naadloos zoeken op verschillende platforms. Ondersteunt complexe datatransformaties, mapping, aangepaste tokenisatie en indexering. Integreert goed met big data-tools zoals Hadoop en Spark. Haal automatisch gegevens op uit taken, documenten en gekoppelde apps zoals Slack of Google Drive. Geen ingewikkelde configuratie nodig. Gebruikerservaring en interface Ontworpen voor niet-technische gebruikers. Eenvoudige, intuïtieve interface met natuurlijke taalprompts en gegevensorganisatie. Vereist technische expertise. Het volledige potentieel wordt benut door inzicht in zoekalgoritmen en Query DSL. Ontwikkeld voor dagelijkse gebruikers: zoeken is slechts een onderdeel van een vertrouwde werkruimte waar teams al hun werk beheren. Gegevensveiligheid en naleving Ingebouwde governance-tools voor gegevenstoegang en privacy, die naleving garanderen. Meer aanpasbare veiligheid-functies, geschikt voor complexe compliance- en veiligheidbehoeften Gedetailleerde toestemming-controles voor werkruimten, mappen en taken. Voldoet aan de behoeften van de meeste teams zonder extra overhead. Schaalbaarheid en prestaties Geoptimaliseerd voor AI-gestuurde zoekopdrachten in grote datasets, maar mist fijnmazige controle en horizontale schaalbaarheid. Horizontale schaalbaarheid met een gedistribueerde architectuur, die hoge beschikbaarheid en snelle prestaties garandeert, zelfs als de hoeveelheid gegevens toeneemt. Kan gemakkelijk omgaan met groeiende teams en projecten. De prestaties blijven betrouwbaar, zelfs als werkruimten in grootte en complexiteit toenemen.

Wat is Glean?

via Glean

Glean is een AI-platform voor werk dat is ontworpen om bedrijven te helpen hun gegevens, tools en taken onder controle te houden. Het sluit aan op de bestaande apps van uw bedrijf, zoals Google Workspace, Slack, Salesforce en meer, en maakt gebruik van AI om te begrijpen hoe uw organisatie werkt. Het resultaat is een intelligentere zoekfunctie, betere aanbevelingen en snellere antwoorden die zinvol zijn in uw specifieke werkcontext.

Of u nu te maken hebt met rommelige werkstroom, verspreide informatie moet opsporen of gewoon sneller wilt werken, Glean past zich aan uw behoeften aan. Het kan zelfs naadloos worden geïntegreerd in de apps die uw medewerkers al gebruiken.

Functies van Glean

Functie #1: Promptbouwer en geavanceerde prompts

Met de promptbouwer van Glean kunt u zoekopdrachten in natuurlijke taal opstellen. U kunt beginnen met eenvoudige prompts om documenten te vinden of de content ervan samen te vatten. Voor complexere taken zijn echter geavanceerde prompts nodig.

via Glean

Traditioneel zou dit meerdere systemen of prompts vereisen. Met geavanceerde prompts kunt u met Glean de taak opsplitsen in kleinere stappen, elk met specifieke zoekopdrachten of acties, en deze vervolgens gekoppeld tot een samenhangende, geautomatiseerde werkstroom. Elke stap bouwt voort op de vorige, waardoor u bij voortgang diepere inzichten krijgt.

📮 ClickUp Insight: 1 op de 5 professionals besteedt dagelijks meer dan 3 uur aan het zoeken naar bestanden, berichten of aanvullende context over hun taken. Dat is bijna 40% van een volledige werkweek verspild aan iets dat slechts enkele seconden zou moeten duren! ClickUp's Enterprise Search brengt al uw werk samen – taken, documenten, e-mails en chats – zodat u precies kunt vinden wat u nodig hebt wanneer u het nodig hebt, zonder tussen verschillende tools te hoeven schakelen. 💫 Echte resultaten: Teams zoals QubicaAMF hebben met ClickUp meer dan 5 uur per week teruggewonnen – dat is meer dan 250 uur per jaar per persoon – door verouderde kennisbeheerprocessen te elimineren. Stel je eens voor wat je team zou kunnen bereiken met een extra week productiviteit per kwartaal!

Functie #2: Promptbibliotheken om AI-vaardigheid op te bouwen

De promptbibliotheek is de plek waar al uw aangepaste prompts worden bewaard. In plaats van helemaal opnieuw te beginnen, kunt u eenvoudig bestaande prompts bekijken die door uw team zijn gemaakt. Elk lid van het team kan effectieve prompts ontdekken en hergebruiken, waardoor redundantie wordt verminderd en de acceptatie wordt versneld.

via Glean

Glean suggereert zelfs populaire prompts op basis van rol en eerdere gebruikspatronen. Het is als een gedeelde kennisbank die voortdurend groeit naarmate uw team leert hoe het een wiki met AI-aangedreven werkstroom kan maken. Met suggesties om aan de slag te gaan, hoeft u geen tijd te verspillen met alles vanaf nul op te bouwen.

Functie #3: AI voor elke rol

Het platform van Glean is no-code, wat betekent dat iedereen, van verkoop tot ondersteunen, zijn werkstroom kan automatiseren met behulp van eenvoudige natuurlijke taal.

via Glean

Of het nu gaat om het opstellen van een antwoord aan een klant, het samenvatten van documenten of het vinden van relevante informatie in eerdere gesprekken, Glean begrijpt de context en helpt het werk vooruit te helpen zonder extra installatie of technische kennis.

Functie #4: Slimme collecties voor gestroomlijnd kennisbeheer

via Glean

Glean helpt de rommel van verspreide documenten en moeilijk te vinden links te verminderen door teams in staat te stellen belangrijke informatie op één plek te organiseren. Met Collections kunnen teams gerelateerde bestanden, aantekeningen, links en gesprekken groeperen, ongeacht waar ze oorspronkelijk vandaan komen, of dat nu Google Drive, Slack of interne tools zijn.

Dit maakt het gemakkelijker om projectmateriaal bij te houden, updates te delen en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot dezelfde informatie zonder dat er op meerdere platforms hoeft te worden gezocht.

Prijzen van Glean

Aangepaste prijzen

Wat is Elasticsearch?

via Elasticsearch

Elasticsearch is een open-source, gedistribueerde zoek- en analyse-engine die is ontwikkeld om grote hoeveelheden gestructureerde en ongestructureerde gegevens te verwerken. Zie het als Google, maar dan voor uw interne bedrijfsgegevens. Het haalt informatie uit meerdere bronnen, zoals databases, logbestanden, documenten of applicatiegegevens, en indexeert deze, zodat u deze snel en efficiënt kunt doorzoeken.

Het platform zoekt niet alleen naar overeenkomende trefwoorden, maar rangschikt de resultaten ook op basis van relevantie en context. Of u nu een specifiek document zoekt, klantgedrag analyseert of realtime systeemlogboeken bijhoudt, Elasticsearch is ontworpen om vrijwel onmiddellijk de juiste gegevens te retourneren, zelfs uit miljoenen records.

Functies van Elasticsearch

Van het integreren van AI-zoekmogelijkheden tot het schalen van uw infrastructuur: Elasticsearch biedt de flexibiliteit en prestaties die u nodig hebt. Hieronder vindt u enkele van de beste functies:

Functie #1: Bouw AI-zoekfuncties in uw applicaties in

via Elasticsearch

De Elasticsearch Relevance Engine (ESRE) voegt semantische zoekmogelijkheden toe aan uw applicaties, waardoor gebruikers resultaten kunnen vinden op basis van betekenis, en niet alleen op basis van overeenkomende trefwoorden. Het werkt direct uit de doos, zonder dat u modellen voor uw specifieke domein opnieuw hoeft te trainen, waardoor het gemakkelijker is om aan de slag te gaan.

U kunt ESRE ook combineren met externe taalmodellen, het aangepast met uw eigen transformatiemodellen of hybride zoekervaringen bouwen die traditioneel zoeken combineren met semantische relevantie. Deze flexibiliteit maakt het nuttig voor het aangepast van zoekfunctie of voor automatisering van AI-werkstroom aan verschillende soorten content en gebruikerbehoeften.

💡 Pro-tip: Onderschat metadata niet! Het gaat niet alleen om wat u zoekt, maar ook om hoe dingen worden getagd, gecategoriseerd en gekoppeld. Sterke metadata (zoals datums, auteurs, projecttags of toegangsniveaus) helpen om zoekresultaten te verfijnen, relevantie te personaliseren en vergeten pareltjes op het juiste moment naar boven te halen.

Functie #2: Schaalbaarheid voor elke zakelijke behoefte

Elasticsearch schaalt horizontaal, wat betekent dat het met u meegroeit. De ervaring blijft consistent, of u nu op één knooppunt of op een cluster van 300 knooppunten werkt.

Het verwerkt miljoenen verzoeken per seconde en zorgt ervoor dat indexen en queries over het cluster worden verdeeld voor een soepele, efficiënte werking. Dankzij de schaalbaarheid van Elasticsearch kunt u uw mogelijkheden voor het zoeken naar gegevens moeiteloos opschalen als u zich afvraagt hoe u AI kunt gebruiken voor productiviteit.

Functie #3: Sla gegevens op en verken ze op de manier die u wilt

via Elasticsearch

Elasticsearch biedt u flexibiliteit in hoe en waar uw gegevens worden opgeslagen. Afhankelijk van uw behoeften kunt u ze lokaal bewaren voor snelle query's, of gebruikmaken van meer schaalbare opties, zoals goedkope S3-opslagruimte.

Met runtime-velden is het eenvoudig om u aan te passen aan veranderende gegevens of om direct nieuwe datasets toe te voegen. Voor teams die zich richten op betere workflows voor documentbeheer, maakt Elasticsearch het eenvoudig om uw gegevens te organiseren, te beheren en te doorzoeken.

Functie #4: Hoge beschikbaarheid en foutdetectie

Functies zoals cross-cluster replicatie zorgen ervoor dat er altijd een back-up klaarstaat. Het gedistribueerde systeem is gebouwd met het oog op veerkracht en betrouwbaarheid. Uw gegevens blijven beschikbaar, zelfs als er iets misgaat.

Prijzen van Elasticsearch

Aangepaste prijzen

Glean versus Elasticsearch: functies vergeleken

Glean en Elasticsearch pakken dezelfde uitdaging aan: teams helpen efficiënter te werk te gaan door middel van zoeken in de werkruimte. Maar ze pakken dit op verschillende manieren aan.

Hier volgt een kort overzicht van hun verschillen:

Glean Elasticsearch Intuïtieve, gebruiksvriendelijke oplossing met no-code AI-mogelijkheden Zeer aanpasbaar, schaalbaar zoekplatform Kan snel interne kennis organiseren en ophalen met gepersonaliseerde antwoorden en contextbewuste resultaten. Kan grote datasets en complexe queries verwerken met de flexibiliteit van een full-text zoekplatform voor ondernemingen. Geeft niet-technische gebruikers de mogelijkheid om gebruik te maken van AI-gestuurde zoekfuncties, data-analyse en natuurlijke taalprompts. Biedt geavanceerde veiligheidfuncties voor compliance en complex gegevensbeheer. Stroomlijnt kennisbeheer met slimme collecties en Go Links voor snelle toegang Ondersteunt grootschalige data en biedt een gedistribueerde architectuur voor horizontale schaalbaarheid.

Laten we nu eens dieper ingaan op de sleutelfuncties om te zien waar elke tool in uitblinkt.

Functie #1: Zoekfunctionaliteit

Glean is een door AI aangestuurd zoekplatform voor ondernemingen dat gebruikmaakt van LLM's en machine learning om meer gepersonaliseerde, nauwkeurige zoekresultaten te genereren. Het richt zich op het geven van relevante antwoorden door de context achter elke query te begrijpen.

Elasticsearch richt zich daarentegen op snelle, krachtige full-text zoekopdrachten in gestructureerde en ongestructureerde gegevens. Dankzij de Query DSL (Domain Specific Language) kunnen query's gedetailleerd worden aangepast, waardoor ontwikkelaars nauwkeurige controle hebben over zoekopdrachten en rangschikkingsresultaten.

🏆 Winnaar: Glean. De AI-gestuurde zoekfunctie biedt meer gepersonaliseerde en contextbewuste resultaten, waardoor deze effectiever is voor niet-technische gebruikers die intuïtieve, relevante antwoorden willen zonder handmatig zoekopdrachten aan te passen.

Functie #2: Data-opname en -verrijking

Aan de ene kant kan Glean worden geïntegreerd met meer dan 100 tools, waardoor gegevens worden georganiseerd in een uniforme ervaring voor naadloos zoeken op verschillende platforms. Aan de andere kant biedt het een hoge flexibiliteit bij het opnemen van gegevens.

De invoerpijplijnen ondersteunen complexe gegevenstransformaties en mapping, waardoor gebruikers aangepaste tokenisatie- en indexeringsprocessen in de instelling kunnen zetten die zijn afgestemd op hun behoeften.

Elasticsearch kan makkelijk worden geïntegreerd met big data-tools zoals Hadoop en Spark, waardoor het ideaal is voor grotere data-operaties.

🏆 Winnaar: Elasticsearch wint hier vanwege de aanpasbare en gedetailleerde controle over data-ingestiepijplijnen, waardoor bedrijven het data-indexeringsproces precies kunnen afstemmen op hun behoeften.

Functie #3: Gebruikerservaring en interface

De interface van Glean is gebruiksvriendelijk en intuïtief ontworpen. Het is ontwikkeld met niet-technische gebruikers in gedachten, dus u hebt geen gespecialiseerde kennis nodig om ermee te werken. Functies zoals natuurlijke taalprompts en de mogelijkheid om gegevens in collecties te ordenen, maken Glean zeer toegankelijk.

Elasticsearch is echter veel technischer. Hoewel het robuuste functies biedt, moeten gebruikers een grondige kennis hebben van zoekalgoritmen en de Query DSL om het volledige potentieel ervan te kunnen benutten.

🏆 Winnaar: Glean wint hier vanwege zijn gebruiksvriendelijke interface die een provider is zonder technische expertise, waardoor teams snel informatie kunnen vinden en hun productiviteit kunnen behouden.

Functie #4: Gegevensveiligheid en compliance

Glean heeft ingebouwde governance-tools die zorgen voor de juiste toegang tot gegevens en privacy, waardoor organisaties kunnen voldoen aan interne beleidsregels en externe regelgeving.

Elasticsearch biedt daarentegen robuustere en zeer aanpasbare veiligheid-functies, waardoor het een betere keuze is voor ondernemingen met complexe veiligheid- en nalevingsvereisten.

🏆 Winnaar: Elasticsearch. Dit is de duidelijke winnaar als u behoefte heeft aan robuustere, zeer aanpasbare veiligheid.

Functie #5: Schaalbaarheid en prestaties

Glean optimaliseert AI-gestuurd zoeken op de werkplek in grote datasets en biedt een goede schaalbaarheid. Het biedt echter niet dezelfde efficiënte zoekmogelijkheden, gedetailleerde controle over systeembronnen en horizontale schaalbaarheid als Elasticsearch.

Elasticsearch maakt gebruik van een gedistribueerde architectuur die is gebouwd voor horizontale schaalbaarheid, waardoor het moeiteloos kan worden geschaald over meerdere knooppunten. Dit zorgt voor hoge beschikbaarheid en snelle prestaties, zelfs als de hoeveelheid gegevens toeneemt.

🏆 Winnaar: Elasticsearch is hier de winnaar, met zijn gedistribueerde, schaalbare architectuur die zorgt voor soepele prestaties bij grote datasets en meerdere knooppunten.

Glean versus Elasticsearch op Reddit

Reddit-gebruikers hebben vaak uitgesproken meningen over de verschillen tussen Glean en Elasticsearch, en hun weergaven worden gevormd door specifieke behoeften en werkstroom.

De algemene mening neigt vaak naar Glean voor gebruikers die op zoek zijn naar eenvoud en snelle integratie met populaire tools. Een Reddit-gebruiker, Old_Cauliflower6316, maakt een melding op r/Llamaindex:

Als uw gebruiksscenario eenvoudig is, zou ik kiezen voor een product als Glean. Ze hebben een groot klantenbestand, bewezen waarde en flexibiliteit. Met 'eenvoudig' bedoel ik integratie met populaire databronnen zoals Slack, Google Drive, Confluence, Notion, Jira, enz., en het bieden van een vertrouwde chatbot-/zoekmachine-ervaring.

Als uw gebruiksscenario eenvoudig is, zou ik kiezen voor een product als Glean. Ze hebben een groot klantenbestand, bewezen waarde en flexibiliteit. Met 'eenvoudig' bedoel ik integratie met populaire databronnen zoals Slack, Google Drive, Confluence, Notion, Jira, enz. , en het bieden van een vertrouwde chatbot/zoekmachine-ervaring.

Elasticsearch daarentegen is populair bij gebruikers die behoefte hebben aan robuuste, aanpasbare zoekmogelijkheden, vooral in grotere, complexere omgevingen. Veel Redditors waarderen de flexibiliteit, schaalbaarheid en open-sourcekarakter van Elasticsearch, waardoor ze meer controle hebben over indexering en zoekopdrachten van gebruikers. Een Reddit-gebruiker, elk-content-share, deelt op r/elasticsearch:

App Search is een zoekoplossing van Elastic bovenop Elasticsearch om te helpen bij het integreren van de zoekmachine in een aangepaste applicatie.

App Search is een zoekoplossing van Elastic bovenop Elasticsearch om te helpen bij het integreren van de zoekmachine in een aangepaste applicatie.

Dit benadrukt de sterke punten van Elasticsearch in aangepaste applicaties en het verwerken van grootschalige, diverse datasets die gedetailleerde controle over zoekindexering en prestaties vereisen.

Enkele gebruikers hadden echter een neutraal standpunt over beide zoekmachines. Unixmonster geeft bijvoorbeeld een melding:

Ik werk veel met Glean en het is super eenvoudig in te stellen. Ze hebben een uitgebreide set API's waarmee je interne tools kunt bouwen als je dat wilt.

Ik werk veel met Glean en het is super eenvoudig in te stellen. Ze hebben een uitgebreide set API's waarmee je interne tools kunt bouwen als je dat wilt.

Op dezelfde manier schrijft Draxenato over Elasticsearch:

Zoals alles heeft ook ELS zijn sterke en zwakke punten. Het is zeer geschikt voor scenario's met hoge snelheid, grote volumes en kleine datastores. Het geeft zeer snel een enorme hoeveelheid statistieken weer op een zinvolle, leesbare manier, denk bijvoorbeeld aan firewall-logs, veel kleine documenten met een hoge frequentie. Het kan worden aangepast om het efficiënter te maken voor andere gebruiksscenario's, bijvoorbeeld een grote bibliotheek met pdf's, maar als dat uw gebruiksscenario is, kunt u misschien beter andere oplossingen overwegen.

Zoals alles heeft ook ELS zijn sterke en zwakke punten. Het is zeer geschikt voor scenario's met hoge snelheid, grote volumes en weinig opslagruimte. Het geeft zeer snel een enorme hoeveelheid statistieken weer op een zinvolle, voor mensen leesbare manier, denk bijvoorbeeld aan firewall-logs, veel kleine documenten met een hoge frequentie. Het kan worden aangepast om het efficiënter te maken voor andere gebruiksscenario's, bijvoorbeeld een grote bibliotheek met pdf's, maar als dat uw gebruiksscenario is, kunt u misschien beter andere oplossingen overwegen.

Volgens Reddit komt het erop neer dat als u iets wilt dat direct uit de doos werkt met tools die uw team al gebruikt, Glean het eenvoudig houdt. Maar als u graag elke tandwiel onder de motorkap nauwkeurig afstelt, is Elasticsearch wellicht meer iets voor u.

🧠 Leuk weetje: Het oorspronkelijke algoritme van Google voor het rangschikken van websites, PageRank, is vernoemd naar Larry Page, niet alleen omdat het pagina's rangschikt, maar ook naar zijn mede-maker, Page.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Glean en Elasticsearch.

Als je de sterke punten van Glean en Elasticsearch combineert, krijg je als resultaat ClickUp!

Het werk van vandaag is gebrekkig. 60% van onze tijd besteden we aan het delen, zoeken en bijwerken van relevante informatie in verschillende tools. Onze projecten, documentatie en communicatie zijn verspreid over losstaande tools die de productiviteit ondermijnen.

ClickUp lost dit probleem op met 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte, die projecten, kennis en chat op één plek combineert, allemaal aangedreven door 's werelds meest voltooide werk-AI.

Vandaag de dag gebruiken meer dan drie miljoen teams ClickUp om sneller te werk te gaan met efficiëntere werkstroom, gecentraliseerde kennis en focusgericht chatten dat afleidingen elimineert en de productiviteit van de organisatie verhoogt.

Laten we eens kijken naar de details.

ClickUp's One-Up #1: Alles-in-één zoekfunctie

ClickUp wint met een ruime voorsprong als het gaat om zoekprestaties. Met ClickUp Enterprise Search krijgt u een uniforme, intelligente zoekmachine die kan worden geïntegreerd met alle tools die uw team gebruikt.

In tegenstelling tot Glean, dat soms moeite heeft om de juiste informatie naar boven te halen, biedt ClickUp realtime, relevante resultaten met Connected AI.

Zoek naadloos in Slack, Notion, Google Documenten en uw hele werkruimte met ClickUp's Enterprise Search.

Dit is hoe ClickUp's Enterprise Search uitblinkt:

Uniforme zoekfunctie : zoek in al uw tools in verbinding met behulp van natuurlijke taalcommando's, van Google Drive, GitHub, Figma, Salesforce en meer.

Realtime context : u vindt niet alleen bestanden, maar ziet ook de gesprekken eromheen, waardoor belangrijke context wordt toegevoegd.

Toegang tot het commandocentrum: met slechts één druk op de knop hebt u toegang tot alles in ClickUp en de daarmee in verbinding staande tools, zonder het platform te verlaten.

Met ClickUp kunt u direct zoeken in taken, documenten, wiki's, chats, doelen en zelfs geïntegreerde tools van derden, allemaal vanaf één platform. Dit betekent dat u niet meer hoeft te schakelen tussen apps, documenten hoeft door te spitten of informatie kwijtraakt die verspreid is over verschillende silo's, ook wel bekend als werkversnippering. Dat is allemaal verleden tijd met AI-aangedreven zoeken.

ClickUp's One-Up #2: Een contextuele, door AI aangestuurde werkruimte

ClickUp Brain is de ingebouwde AI-assistent van ClickUp die de manier waarop teams kennis vinden en gebruiken transformeert. Het gaat verder dan zoeken op trefwoorden door de context te begrijpen, relevante informatie naar boven te halen en zelfs vragen in natuurlijke taal te beantwoorden.

Of u nu op zoek bent naar een specifiek document, een projectupdate of historische beslissingen, ClickUp Brain levert direct nauwkeurige resultaten – iets wat in Elasticsearch aanzienlijk aangepast moet worden en in Glean minder intuïtief is.

Het kan Taakgeschiedenissen en chatten doorlezen en het realtime antwoord op elke vraag die u zoekt ontcijferen!

Hier is een steekproef van ClickUp Brain op werk👇

Verzamel inzichten uit Google Drive, Slack, Salesforce, GitHub en meer, allemaal binnen ClickUp Brain, zonder te hoeven schakelen tussen apps.

Met ClickUp Brain krijgt u:

Directe antwoorden: Vraag het gewoon aan ClickUp Brain en het haalt de meest relevante resultaten uit taken, documenten, opmerkingen en gekoppelde apps.

Projectoverzichten en automatische updates: ClickUp genereert automatische statusupdates, stand-ups en voortgangsrapporten.

AI-contentcreatie: schrijf e-mails, maak projectbriefings en genereer Taak-updates in enkele seconden met behulp van schrijf e-mails, maak projectbriefings en genereer Taak-updates in enkele seconden met behulp van AI-tools voor contentcreatie

Voor organisaties die nog meer intelligentie nodig hebben, biedt ClickUp Brain MAX geavanceerde AI-mogelijkheden, waaronder diepgaande semantische zoekopdrachten, geautomatiseerde samenvattingen en slimme aanbevelingen. Het kan enorme hoeveelheden gegevens in uw werkruimte analyseren, waardoor u gemakkelijk inzichten, trends en verbindingen kunt ontdekken die anders verborgen zouden blijven.

📮 ClickUp Insight: Kunt u het antwoord niet vinden? Vraag het gewoon aan een collega, maar tegen welke prijs? Bijna de helft van de werknemers onderbreekt regelmatig teamgenoten voor informatie. En elke keer dat ze dat doen? Duurt het tot 23 minuten om zich weer te concentreren. Dat zijn uren aan verloren productiviteit per week. Dit is waar u een gecentraliseerd brein voor uw organisatie nodig hebt. Een AI-aangedreven collega, ook wel ClickUp Brain genoemd, kan je alles wat je nodig hebt op één plek bieden: antwoorden, inzichten, bestanden, context, noem maar op!

ClickUp's One-Up #3: Kies uw LLM

Kies de beste LLM voor uw taak op ClickUp Brain

In tegenstelling tot tools zoals Glean, die u koppelen aan één enkel ingebouwd model, of Elasticsearch, waarvoor een ontwikkelaar installatie nodig is om AI te integreren, kunt u met ClickUp Brain binnen uw werkruimte schakelen tussen premium externe AI-modellen, zoals ChatGPT, Gemini en Claude, zonder dat u tussen tabbladen hoeft te schakelen of extra hoeft in te loggen. Wilt u content opstellen met Claude of code oplossen met ChatGPT? Dat kan.

Deze flexibiliteit betekent dat uw AI zich aanpast aan de taak en uw stijl. En naarmate er nieuwere, slimmere modellen op de markt komen, staat ClickUp Brain klaar om deze te integreren, zodat uw AI-assistent zich samen met uw werk verder ontwikkelt.

ClickUp's One-Up #4: Uitgebreid kennisbeheer

Kennisbeheer hoeft niet ingewikkeld te zijn. ClickUp Knowledge Management is eenvoudig maar krachtig. Met ClickUp kunt u bedrijfskennis opslaan, ordenen en samenwerken zonder de wrijving die u bij Glean of Elasticsearch kunt tegenkomen.

Dit is wat het zo bijzonder maakt:

AI-aangedreven wiki's : elk document kan worden omgezet in een goed georganiseerde, gemakkelijk te navigeren wiki.

Versiebeheer en toestemming : u kunt elke bewerking bijhouden en nauwkeurig beheren wie toegang heeft tot welke gegevens.

Realtime samenwerking: teamleden kunnen naadloos samenwerken, taken koppelen, opmerkingen achterlaten en samenwerken met behulp van : teamleden kunnen naadloos samenwerken, taken koppelen, opmerkingen achterlaten en samenwerken met behulp van tools voor documentsamenwerking

Werk uw kennisbanken bij met AI-aangedreven samenvattingen en aanbevelingen met behulp van ClickUp Knowledge Management.

Als u nog een stap verder wilt gaan, biedt ClickUp een uitgebreide bibliotheek met sjablonen, waaronder sjablonen voor kennisbanken, waarmee u uw voortgang kunt stroomlijnen.

De ClickUp Knowledge Base sjabloon centraliseert bijvoorbeeld veelgestelde vragen, projectdetails en cruciale inzichten in één doorzoekbare hub. Dit vermindert downtime en elimineert informatiesilo's. Met realtime samenwerking, intuïtieve organisatie en volledig aanpasbare lay-outs past het naadloos in de unieke werkstroom van uw team, waardoor het delen van kennis efficiënt en moeiteloos verloopt.

Ontvang een gratis sjabloon Verhoog de efficiëntie van uw team en stroomlijn het delen van kennis met de ClickUp Knowledge Base sjabloon.

Zo kunt u deze sjabloon gebruiken:

Maak een speciale sectie voor veelgestelde vragen om problemen snel op te lossen en repetitieve taken te verminderen.

Geef duidelijke instructies voor veelvoorkomende taken, zodat het hele team consistent en efficiënt kan werken.

Houd projecttijdlijnen, vereisten en risicobeoordelingen georganiseerd en gemakkelijk toegankelijk.

Maar dat is nog niet alles! Met Connected Search van ClickUp kunt u specifieke informatie direct vinden, zodat u niet meer door lange documenten of verspreide bestanden hoeft te spitten.

Thomas Clifford, productmanager bij TravelLocal, deelde hoe ClickUp hun totaaloplossing werd voor taakbeheer, kennisbank en meer:

We gebruiken ClickUp voor al ons projectmanagement en taakbeheer, evenals als kennisbank. Het wordt ook gebruikt voor het monitoren en bijwerken van ons OKR-raamwerk en verschillende andere gebruiksscenario's, waaronder stroomdiagrammen, vakantieaanvraagformulieren en werkstroom. Het is geweldig dat we dit allemaal binnen één product kunnen doen, omdat alles heel gemakkelijk met elkaar kan worden verbonden.

We gebruiken ClickUp voor al ons projectmanagement en taakbeheer, evenals als kennisbank. Het wordt ook gebruikt voor het monitoren en bijwerken van ons OKR-raamwerk en verschillende andere gebruiksscenario's, waaronder stroomdiagrammen, vakantieaanvraagformulieren en werkstroom. Het is geweldig dat we dit allemaal binnen één product kunnen doen, omdat alles heel gemakkelijk met elkaar kan worden verbonden.

ClickUp's One-Up #5: Automatisering en werk samen aan documenten

Met ClickUp Automatisering kunt u ook repetitieve taken automatiseren, zoals het toewijzen van tickets, het bijwerken van statussen en het verzenden van notificaties. HR-teams kunnen bijvoorbeeld het beoordelingsproces voor beleidsupdates automatiseren, terwijl klantenservice-teams tickets automatisch kunnen escaleren op basis van sentimentanalyse.

Maar ClickUp gaat nog verder. Het voegt ook extra functies toe aan ClickUp Documenten, waardoor deze van eenvoudige aantekeningen veranderen in dynamische ruimtes voor samenwerking.

Creëer, bewerk en werk samen in realtime met uitgebreid format, geneste pagina's en versiebeheer in ClickUp Documenten.

Marketingteams kunnen, bijvoorbeeld, taken rechtstreeks in Docs toewijzen, zodat iedereen weet wat zijn of haar rol in het project is. Productmanagers kunnen ook gebruikersverhalen, opmerkingen en mockups rechtstreeks koppelen aan functie-documentatie, waardoor statische documenten worden omgezet in interactieve roadmaps.

Uw zoektocht naar de ultieme zoekfunctie voor ondernemingen eindigt bij ClickUp

Terwijl tools zoals Glean snelle zoekfunctie bieden en Elasticsearch uitblinkt in het verwerken van enorme data queries, biedt ClickUp het beste van beide werelden. De AI-aangedreven zoekfunctie, naadloze integraties en samenwerking aan documenten zijn allemaal onder één dak te vinden.

Met ClickUp krijgt uw team een complete oplossing die verder gaat dan zoeken en index, om werkstroom te automatiseren, projecten te beheren en uw kennisbank georganiseerd en toegankelijk te houden met actuele informatie.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en ervaar zelf de transformatie!