Zulip vs. Slack: welke teamchat-app is het beste voor jou?

Wist u dat minder dan 28% van de tools op de werkplek geïntegreerd is? Hierdoor moeten uw medewerkers schakelen tussen meerdere tools, terwijl ze die tijd ook hadden kunnen besteden aan het bedenken van een betere bedrijfsstrategie.

De reden? Slecht ontworpen communicatiemiddelen die niet samenwerken.

Vaak verliezen werknemers de context tijdens meerdere gesprekken. Het vinden van het juiste bericht of de juiste discussie tussen alle berichten voelt als het zoeken naar een speld in een hooiberg, wat tijd en moeite kost.

Hoe los je dit op? Met het juiste berichtenplatform. Slack en Zulip zijn twee populaire opties, maar ze hebben een heel verschillende benadering van teamcommunicatie. Dus welke is geschikt voor jou?

In dit artikel vergelijken we Zulip en Slack en zetten we hun functies, sterke punten en zwakke punten op een rijtje. En als geen van beide de juiste optie voor u lijkt, hebben we ClickUp, een alternatief dat beide verslaat!

Zulip vs. Slack in één oogopslag

Hier is een snelle vergelijkingstabel voor u:

Functie Slack Zulip Bonus+ ClickUp Ervaring van gebruikers Modern, gepolijst, realtime chatten Overzichtelijke, op onderwerpen gebaseerde threads Eén werkruimte, geïntegreerd chatten + taken Meertalige ondersteuning 9 talen, geen RTL 20+ UI, 30+ berichten Meerdere talen, ondersteuning voor RTL Licenties Eigen, alleen cloud Open source, zelf te hosten Eigen, alleen cloud Integraties 2600+ native bots 120+ native, Zapier, API 1000+ native, API, automatisering Veiligheid en privacy End-to-end-versleuteling, geen zelfhosting Zelf hosten, volledige controle over gegevens SOC 2, GDPR, HIPAA, geen zelfhosting Mobiele apps iOS, Android iOS, Android iOS, Android Zoeken Krachtig, filters, zoeken in bestanden Volledige tekst, op onderwerpen gebaseerd Wereldwijd, filters, AI-zoekfunctie Notificaties Aanpasbaar, niet storen Gedetailleerd, per onderwerp Aangepast, per taak, per chat Bestanden delen Slepen en neerzetten, voorbeelden Bijlagen, inline Bijlagen, documenten, opmerkingen Samenwerking Kanalen, threads, huddles Streams, onderwerpen Taken, documenten, whiteboards, chatten Taakbeheer Basisherinneringen, integraties Geen ingebouwd Geavanceerd: taken, sprints, documenten Aanpassing Thema's, emoji's, werkstromen Aangepaste bots, plug-ins Aangepaste velden, weergaven, automatisering Prijzen Gratis en betaalde abonnementen Gratis, betaalde hosting Gratis en betaalde abonnementen

Hoe we software beoordelen bij ClickUp Ons redactieteam volgt een transparant, op onderzoek gebaseerd en leveranciersonafhankelijk proces, zodat u erop kunt vertrouwen dat onze aanbevelingen gebaseerd zijn op de werkelijke waarde van het product. Hier vindt u een gedetailleerd overzicht van hoe we software beoordelen bij ClickUp.

Wat is Zulip?

via Zulip

Zulip is een open-source chat- en samenwerkingsplatform dat instant chat combineert met e-mailachtige threads. Het is ontworpen voor bedrijven, non-profitorganisaties en onderwijsinstellingen en helpt teams discussies efficiënt te beheren zonder te verdwalen in rommelige groepschats.

Het unieke aan Zulip is dat het een open-source chatoplossing is. Om te voorkomen dat u volledig afhankelijk bent van servers van derden, kunt u het dus gewoon zelf hosten en een interne chatinterface voor uw team maken.

Functies van Zulip

Zulip geeft prioriteit aan thread-gebaseerde communicatie om discussies relevant te houden. Het biedt dynamische opmaak, berichten voor samenwerking zoals polls en taken, het plannen van berichten en meer.

Hier volgt een overzicht van de functies:

Functie #1: Gesprekken in threads

via Zulip

Zulip biedt, net als Slack, ook kanalen. Maar het onderscheidt zich door berichten te ordenen in threads binnen streams, waardoor discussies overzichtelijk en gemakkelijk te volgen blijven. De op onderwerpen gebaseerde threading van Zulip, vergelijkbaar met e-mailthreads, zorgt ervoor dat elk gesprek in context blijft, zelfs in een snel veranderende chat.

U kunt:

Reageer op specifieke berichten met context tijdens meerdere lopende gesprekken

Houd meerdere discussies bij die in dezelfde stream plaatsvinden

Doorzoek de berichtengeschiedenis en bekijk onderwerpen opnieuw zonder eindeloos door berichten te hoeven bladeren

Voeg interactieve elementen zoals polls en takenlijsten toe aan onderwerpen en threads

In plaats van te zoeken naar een specifieke discussie in het kanaal, kun je direct naar een specifiek onderwerp springen, criteria toevoegen en moeiteloos de juiste discussie vinden.

Functie #2: Zelf gehoste chat met open-source code

via Zulip

Zulip is 100% open source, waardoor teams en organisaties volledige controle hebben over hun communicatieplatform. In tegenstelling tot propriëtaire tools kunt u Zulip zelf hosten, aanpassen en uitbreiden naar uw behoeften, waardoor het de perfecte tool is voor schaalbare bedrijven en ondernemingen.

Hiermee kunt u:

Host Zulip op uw eigen servers voor betere veiligheid en naleving van de regelgeving

Pas functies en integraties aan uw werkstroom aan

Draag bij aan de Zulip-community en help het platform te verbeteren

Functie #3: Asynchroon chatten met krachtige zoekfunctie

via Zulip

Zulip is ontworpen voor teams op afstand en biedt asynchrone communicatiemiddelen voor werknemers in verschillende tijdzones. Omdat berichten overzichtelijk zijn geordend in onderwerpen, kunnen leden op hun gemak reageren op de juiste discussie zonder de context te verliezen.

Je krijgt een overzicht van alle gesprekken met ongelezen berichten in je inbox. Bovendien is er een zoekknop met krachtige filters om je te helpen het juiste onderwerp te vinden.

📮 ClickUp Insight: Kenniswerkers versturen gemiddeld 25 berichten per dag, op zoek naar informatie en context. Dit betekent dat er veel tijd verloren gaat met scrollen, zoeken en ontcijferen van gefragmenteerde gesprekken in e-mails en chats. 😱Had u maar een slim platform dat taken, projecten, chat en e-mails (plus AI!) op één plek samenbrengt. Maar dat heeft u:

Functie #4: Meertalige lokalisatie

via Zulip

83% van de werknemers maakt een aantekening dat thuiswerken voor hen efficiënter en productiever is geweest. Het model van werken op afstand stelt bedrijven in staat om talent over de grenzen heen aan te werven.

Maar hoewel dit je toegang geeft tot enkele van de knapste koppen, brengt het ook een taalbarrière met zich mee. Zulip kan dat helpen voorkomen met meer dan 20 gelokaliseerde talen. Je kunt de interface vertalen om tegemoet te komen aan individuele werknemers die Engels niet als moedertaal hebben.

Prijzen van Zulip

Zulip Cloud:

Free Forever

Standaard: $ 8/maand per gebruiker

Plus: $ 12/maand per gebruiker

Zelf gehost:

Free Forever

Basis: $3,50/maand per gebruiker

Business: $ 8/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

👀 Wist je dat? Ongemotiveerde werknemers, vaak het gevolg van slechte communicatie, kosten de wereldeconomie ongeveer 8,9 biljoen dollar aan verloren productiviteit.

Wat is Slack?

via Slack

Slack is een AI-aangedreven taakbeheertool met een kanaalgebaseerde instant messaging-functie. U kunt een instant communicatiekanaal opzetten met clients en partners. Het houdt ook teamdiscussies georganiseerd tussen relevante kanalen waar u documenten, spreadsheets, presentaties en meer kunt delen.

Slack is populair onder apps voor teamcommunicatie omdat het super eenvoudig te gebruiken is. Teamleden kunnen met elkaar chatten of discussies voeren in kanalen, bestanden delen, de chatgeschiedenis doorzoeken en alle details overzichtelijk houden. Bovendien biedt het, net als Zulip, ook een mobiele app.

🧠 Leuk weetje: Slack begon als een intern communicatiemiddel voor een game-ontwikkelaar genaamd Tiny Speck tijdens het werk aan Glitch. De game flopte, maar Slack werd een enorm succes!

Functies van Slack

De grootste kracht van Slack is de eenvoudige en zeer aanpasbare interface. Uw team kan de thema's aanpassen en voorkeuren instellen in de menubalken.

Naast de esthetiek biedt Slack indrukwekkende functies voor chatten en taakbeheer, zoals:

Functie #1: Chatten via kanalen

via Slack

In tegenstelling tot Zulip, dat zich richt op topic-based threading, biedt Slack kanalen om gesprekken op één plek te houden in plaats van door honderden directe berichten te moeten bladeren. Je kunt ze instellen voor teams, projecten of afdelingsoverschrijdende discussies.

Je kunt ook Slack-hacks gebruiken, zoals het instellen van herinneringen door een schuine streep gevolgd door 'remind' (/remind) te typen. Vermeld vervolgens de specifieke persoon of het kanaal en de tijd en datum voor de herinnering.

Met de kanaalgebaseerde chats van Slack kunt u:

Maak privékanalen voor interne teams

Bouw externe kanalen om te communiceren met clients, leveranciers en partners

Maak belangrijke berichten vast en deel bestanden naadloos

💡 Pro Tip: Stel werkuren in met je team en zet je Slack-profiel op 'niet storen'. Als iemand tijdens deze periode een bericht stuurt, krijg je geen berichtmelding. Als de afzender denkt dat het dringend genoeg is, kan hij ervoor kiezen om je op de hoogte te stellen.

Functie #2: Native audio- en video-oproepen

via Slack

U kunt direct vanuit Slack een snelle voicechat starten of een videovergadering beginnen. De chat-app biedt de functie 'huddles', waarmee u direct 1-op-1-gesprekken kunt voeren vanuit directe berichten of discussies kunt starten op kanalen voor realtime teamcommunicatie. U kunt ook uw scherm delen om presentaties en Google Documenten in realtime te bespreken.

Functie #3: Geautomatiseerde werkstromen

via Slack

U kunt geautomatiseerde werkstromen op Slack instellen door eenvoudige commando's te typen of de functie slepen en neerzetten te gebruiken. Met deze communicatiesoftware kunt u ook werkstromen automatiseren met AI. Vraag de ingebouwde Slack AI gewoon om een specifieke automatisering te maken, die deze binnen enkele seconden voor u in het juiste kanaal instelt.

Functie #4: Sjablonen

via Slack

De sjablonen van Slack vereenvoudigen taakbeheer met vooraf gebouwde structuren voor projectorganisatie, onboarding van medewerkers, marketingcampagnes en meer. Het platform heeft ook sjablonen voor communicatieabonnementen om u te helpen bij het opstellen van agenda's voor vergaderingen, hulpverzoeken en middelen.

Functie #5: AI-aangedreven samenvattingen en zoeken

via Slack

Slack AI maakt teamcommunicatie en taakbeheer eenvoudig met kanaalsamenvattingen. Het kan zelfs vergadertranscripties en aantekeningen voor u maken tijdens een huddle, zodat u zich volledig kunt concentreren op de discussie.

Op zoek naar specifieke informatie? Vertel Slack AI wat je zoekt en het haalt de juiste gegevens uit de chat-app.

Prijzen van Slack

Free

Pro: $ 8,75/gebruiker per maand

Business+: $ 15/gebruiker per maand

Enterprise Grid: Aangepaste prijzen

Je kunt Slack AI toevoegen aan alle betaalde abonnementen voor $ 10 extra per gebruiker per maand

🧠 Leuk weetje: Microsoft Teams had wereldwijd te maken met een grote storing, simpelweg omdat iemand was vergeten een verificatiecertificaat te vernieuwen.

Zulip vs. Slack: functies vergeleken

Als je nog steeds moeite hebt om te kiezen tussen Slack en Zulip, vind je hier een vergelijking van hun functies en voordelen:

Nu u een basisidee heeft van de verschillen tussen Slack en Zulip, volgt hier een meer gedetailleerde vergelijking met duidelijke winnaars voor elk:

1. Gebruikerservaring en interface

Zulip richt zich op functionaliteit en gestructureerde communicatie. De strakke interface neigt naar een utilitair ontwerp, waarbij organisatie voorrang krijgt boven esthetiek. Het unieke stream- en topicsysteem verbetert de duidelijkheid van berichten. Nieuwe gebruikers hebben echter wel even tijd nodig om eraan te wennen. De aanpassingsmogelijkheden zijn minimaal, met minder ontwerpopties.

In vergelijking met Zulip is Slack een meer gepolijst en modern chatplatform met een intuïtievere gebruikersinterface. De vloeiende animaties zorgen voor een visueel aantrekkelijke ervaring. De navigatie is eenvoudiger en dankzij het realtime chatmodel van Slack voelt het sneller en responsiever aan.

🏆 Winnaar: SlackAls esthetiek voor jou net zo belangrijk is als functionaliteit, dan is Slack de winnaar.

2. Meertalige ondersteuning

Wanneer je Slack en Zulip met elkaar vergelijkt, zie je dat Zulip in meer dan 20 talen is gelokaliseerd. Dat betekent dat je de volledige interface van het platform naar een van die talen kunt vertalen. Bovendien ondersteunt Zulip meer dan 30 talen, zodat je berichten kunt verzenden en ontvangen, zelfs als je voorkeurstaal niet een van de gelokaliseerde talen is. In totaal kun je 64 talen in Zulip gebruiken.

Slack ondersteunt momenteel echter slechts negen talen. Het platform ondersteunt nog geen talen die van rechts naar links worden geschreven. U kunt echter nog steeds berichten verzenden en ontvangen in talen die Slack niet ondersteunt door de instellingen voor spellingcontrole aan te passen.

🏆 Winnaar: ZulipAls je niet-native teamleden hebt die vanuit verschillende landen en regio's werken, is Zulip de duidelijke winnaar.

3. Softwarelicentiemodel

Het belangrijkste pluspunt van Zulip is dat het een open-sourceplatform is. U kunt de broncode gebruiken om uw eigen chatinterface aan te passen en te personaliseren. Dergelijke mogelijkheden voor zelfhosting bieden veel flexibiliteit, vooral voor organisaties die werken met gevoelige en streng gereguleerde gegevens.

Slack is daarentegen propriëtaire software. Je hebt geen toegang tot de onderliggende code om een intern chatplatform te creëren.

🏆 Winnaar: ZulipAls je een ontwikkelaar bent, een privacybewust bedrijf hebt of een team bent dat zelfhosting en aanpassing verkiest boven vendor lock-in, dan is Zulip de winnaar.

4. Uitgebreide integraties

Zulip biedt meer dan 120 native integraties. U kunt echter meer platforms synchroniseren via de integratie met Zapier en IFTTT. Met Zulip kunt u ook uw eigen integraties schrijven met behulp van de open-source code. Maar dat is lastig als u geen team van ontwikkelaars heeft.

Aan de andere kant kan Slack worden geïntegreerd met meer dan 2600 apps. Enkele van de beste Slack-integraties zijn Microsoft Teams, Asana en ClickUp. Deze creëren een gecentraliseerd ecosysteem voor projectmanagement en communicatie, zelfs als u geen ervaring hebt met coderen.

🏆 Winnaar: SlackSlack is de beste keuze voor een eenvoudig, direct berichtensysteem dat gemakkelijk kan worden geïntegreerd met uw bestaande tech stack. Zulip is meer geschikt voor wie een intern communicatiesysteem wil opzetten en over het juiste ontwikkelteam beschikt om de integraties te ontwerpen.

5. Veiligheid en privacy

Slack biedt veiligheid op ondernemingsniveau met nalevingscertificeringen zoals SOC 2 en ISO 27001. Het zorgt ervoor dat uw chats veilig zijn met end-to-end gegevensversleuteling. Aangezien het echter een eigen platform is, hebt u niet veel controle over het privacybeleid van Slack.

Met Zulip kunt u daarentegen uw eigen veilige systeem bouwen met behulp van de open-source code. De zelfhostingfunctie geeft u meer controle over uw privacy, waardoor het een sterke keuze is voor grote ondernemingen.

🏆 Winnaar: ZulipIn Slack vs. Zulip wint de laatste op het gebied van privacy en veiligheid, omdat je met de open-source code van Zulip je eigen communicatiesysteem kunt bouwen.

Zulip vs. Slack op Reddit

De meningen van Redditors over het debat Slack vs. Zulip zijn nogal verdeeld. Sommigen geven de voorkeur aan de gepolijste interface en integraties van Slack, terwijl anderen Zulip verkiezen vanwege de gestructureerde threads en open-source flexibiliteit.

Hier is bijvoorbeeld wat een Reddit-gebruiker te zeggen had over Zulip als alternatief voor Slack op r/programming:

Luister, het is goed dat het open source en zelf gehost is, maar het probleem met alle berichtenproducten komt niet alleen voort uit het feit dat ze eigendom zijn van een bedrijf, maar ook uit de focus op het maken van oplossingen voor één client. IRC en XMPP hebben veel problemen, maar het zijn protocollen, dus iedereen kan de clients schrijven die hij wil (grafisch, command line, bots, ...) en die gebruiken met elke dienst die deze protocollen gebruikt. Door nieuwe domeinspecifieke client-serverprotocollen te creëren, geef je mensen gewoon minder keuze.

Luister, het is goed dat het open source en zelf gehost is, maar het probleem met alle berichtenproducten komt niet alleen voort uit het feit dat ze eigendom zijn van een bedrijf, maar ook uit de focus op het maken van oplossingen voor één client. IRC en XMPP hebben veel problemen, maar het zijn protocollen, dus iedereen kan de clients schrijven die hij wil (grafisch, command line, bots, ...) en die gebruiken met elke dienst die deze protocollen gebruikt. Door nieuwe domeinspecifieke client-serverprotocollen te creëren, geef je mensen gewoon minder keuze.

Sommige Redditors zijn echter ook erg enthousiast over Zulip, zoals een Redditor op r/self-hosted:

... Ik ben helemaal weg van de layout van de kanalen en subonderwerpen van Zulip. Het staat momenteel bovenaan mijn lijst om volgende week aan mijn team voor te stellen. Het is heel intuïtief en ik vind het geweldig...

... Ik ben helemaal weg van de layout van de kanalen en subonderwerpen van Zulip. Het staat momenteel bovenaan mijn lijst om volgende week aan mijn team voor te stellen. Het is heel intuïtief en ik vind het geweldig...

Aan de andere kant prijzen Reddit-gebruikers Slack om zijn eenvoud als communicatiesoftware. Ze vinden de gestructureerde communicatie en realtime herinneringen ideaal voor kleine teams.

Een Reddit-gebruiker wees hierop in r/Slack:

Op het eerste gezicht doet het simpelweg een simpele taak... Het product heeft diepgang die je niet nodig hebt als je alleen een simpel communicatiemiddel wilt. Het is een FANTASTISCH hulpmiddel voor spontane bijeenkomsten om informatie uit te wisselen, waar sommige andere producten (rijmt op beams) een overdreven ingewikkelde structuur opleggen bovenop meerdere plaatsen waar berichten kunnen worden... Mijn favoriete functie om aan anderen te laten zien was de /remind-tool, waarmee je vrijwel natuurlijke taal kon gebruiken en Slack je een herinnering stuurde...

Op het eerste gezicht doet het gewoon wat het moet doen... Het product heeft diepgang, maar die blijft op de achtergrond als je alleen een eenvoudige communicatietool wilt. Het is een FANTASTISCH hulpmiddel voor spontane bijeenkomsten om informatie uit te wisselen, waar sommige andere producten (rijmt op beams) een overdreven ingewikkelde structuur opleggen bovenop meerdere plaatsen waar berichten kunnen worden...

Mijn favoriete functie om aan anderen te laten zien was de /remind-tool, waarmee je vrijwel natuurlijke taal kon gebruiken en Slack je een herinnering stuurde...

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Slack en Zulip

Zowel Slack als Zulip hebben hun nadelen. Als je het beste van twee werelden wilt, waarbij je profiteert van de flexibiliteit en samenwerking van Zulip en de AI-aangedreven functies van Slack, kies dan voor ClickUp, de alles-in-één app voor werk.

ClickUp heeft alle communicatie van verschillende kanalen, zoals e-mails, chats en WhatsApp, naar één plek verplaatst. Zo weet u altijd waar u de informatie kunt vinden die u nodig hebt.

ClickUp heeft alle communicatie van verschillende kanalen, zoals e-mails, chats en WhatsApp, naar één plek verplaatst. Zo weet u altijd waar u de informatie kunt vinden die u nodig hebt.

👀 Wist je dat? 75% van de werknemers gebruikt AI-tools, en dat zonder toezicht van de werkgever.

ClickUp's One Up #1: ClickUp Chat

Slack is een geweldige communicatietool voor kleine teams. Het mist echter functies voor taakbeheer voor schaalbare organisaties met dynamische werkstromen. ClickUp Chat vult dat gat en combineert gesprekken, taken en projecten van teams op één aanpasbare plek.

Met ClickUp Chat kunt u:

Maak kanaalgebaseerde gesprekken voor specifieke onderwerpen en projecten

Maak aankondigingen en volg eerdere berichten op

Stuur berichten naar individuele teamleden of het hele team

Verbind individuele gesprekken met relevante taken en organiseer ze in specifieke mappen en lijsten

Gebruik AI in chat om vragen te beantwoorden, threads samen te vatten en zelfs agents te creëren die specifieke vragen kunnen triëren

Verander berichten in taken met één klik

In tegenstelling tot de op onderwerpen gebaseerde chats van Zulip biedt ClickUp een superieure communicatiestructuur. Al uw discussies worden netjes opgeslagen in de bijbehorende projecten en kunnen worden gecoördineerd door AI-agenten

ClickUp One Up #2: ClickUp Brain

Het grootste voordeel van ClickUp? Het is een AI-assistent! ClickUp Brain overbrugt de kloof tussen chat en taken, waardoor teams naadloos kunnen samenwerken. Het helpt je om gesprekken om te zetten in actie, iedereen op één lijn te houden en ervoor te zorgen dat niets door de mazen van het net glipt.

Maak direct taken aan vanuit chatberichten

Vermelding en bespreking van taken rechtstreeks in de chat

Vat chat threads of taakbesprekingen samen met AI

Krijg slimme suggesties voor het maken of bijwerken van taken op basis van de context van de chat

Werk taakdetails (status, toegewezen persoon, deadline) direct vanuit de chat bij

Ontvang realtime notificaties in de chat over wijzigingen in taken

Bekijk gerelateerde taken, documenten en opmerkingen naast de chat

Stel automatische herinneringen en follow-ups in voor actie-items

Zoek in zowel chatberichten als taken met de geïntegreerde AI-zoekfunctie

💡Pro-tip: Wist je dat ClickUp Brain meer dan één AI-model gebruikt en zelfs voor je op internet zoekt? Dat betekent dat wanneer je een vraag stelt, het informatie uit je werkruimte haalt, een optie biedt om verschillende AI-modellen te raadplegen en online zoekt om je de meest accurate en actuele antwoorden te geven. Dus of je nu op zoek bent naar iets specifieks of gewoon het laatste nieuws wilt, Brain staat voor je klaar!

Voeg opmerkingen toe aan taken en discussies met ClickUp Opmerkingen toewijzen

Het delegeren van taken in chats is een uitdaging. Uw teamgenoten kunnen de instructies missen. Ze merken het specifieke bericht misschien niet eens op, zelfs niet met de directe chatmeldingen van Slack.

Met ClickUp Assign Comments kunt u uw input rechtstreeks aan de taak toevoegen. U kunt het gebruiken om:

Maak een actie-item rechtstreeks in de opmerking

Vermeld de relevante teamleden om het actie-item toe te wijzen

Los opmerkingen direct in de opmerking op of wijs ze opnieuw toe

Organiseer projectgebaseerde opmerkingen op één plek en zoek eenvoudig naar de juiste opmerkingen

Je kunt ClickUp Brain ook vragen om je toegewezen opmerkingen en discussies samen te vatten.

ClickUp One Up #4: ClickUp-taken

Structureer uw taken in mappen en lijsten met ClickUp-taken

Zulip is in de eerste plaats een chatplatform met minimale functies voor taakbeheer. Met Slack kunt u wel taken plannen, maar het ontbreekt aan projectgebaseerde organisatie.

Met ClickUp-taken kunt u echter elke stap van uw projecten organiseren in een gemakkelijk te volgen takenlijst. U kunt:

Pas de taakweergave aan met meer dan 15 aangepaste weergaven, zoals borden, lijsten of kalenders

Sleep taken en volg de voortgang op ClickUp Gantt-grafieken

Houd de activiteiten binnen elke taak bij in de kolom Activiteit aan de rechterkant

Plan geautomatiseerde werkstromen met meer dan 50 actietriggers

Zet documenten om in taken met ClickUp Brain

Maak subtaken en checklists binnen taken om iedereen op dezelfde pagina te houden, zelfs over de kleinste details

ClickUp One Up #5: ClickUp-kalender

Plan taken in de ClickUp-kalender

Met de ClickUp-kalender kunt u de perfecte planning maken. Hiermee kunt u:

Blokkeer automatisch tijd in de kalender op basis van de takenlijst voor die dag

Meerdere kalenders over elkaar leggen voor een uniforme weergave

Geef taken, gebeurtenissen en lijsten een kleurcode voor een eenvoudige organisatie

Filter op toegewezen persoon, status, prioriteit of aangepaste velden

Genereer doorzoekbare transcripties van vergaderingen via ClickUp's Notetaker en wijs automatisch actie-items toe

Bekijk afhankelijkheden en werklast rechtstreeks vanuit de kalender

Werk samen in een verbonden werkruimte die is aangepast aan uw team

Maar liefst 61% van de tijd van werknemers wordt besteed aan het bijwerken, zoeken en beheren van informatie in verspreide systemen. U kunt dat voorkomen door te investeren in een tool die organisatie en uitgebreide integratie biedt.

Je krijgt een aantal van die voordelen, zoals de flexibiliteit van interne Zulip om een open source project voor jezelf te maken op de Zulip interface, en eenvoudige instant messaging op het werk op Slack. Maar beide hebben enkele nadelen.

Geen compromis? Ga verder dan alleen chat-apps en kies voor de ongeëvenaarde AI-aangedreven functies voor samenwerking en taakbeheer van ClickUp. Zet chatgesprekken, documenten en zelfs opmerkingen om in taken en actiepunten.

ClickUp Brain genereert direct samenvattingen van de voortgang en discussies. Bovendien beschikt u over de exacte notulen van vergaderingen, kunt u eenvoudig chatten en hebt u een dynamische weergave van uw takenlijsten.

Meld u vandaag nog gratis aan bij ClickUp en laat uw team zich concentreren op wat belangrijk is, zonder uren te besteden aan verspreide gegevens.