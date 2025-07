Top 11 Aisera-alternatieven voor AI-aangedreven automatisering in 2025

Ik vind het leuk hoe de backend van de plug-in goed werkt en er erg mooi uitziet – zo verfrissend in vergelijking met veel andere plug-ins. Het stelt ons in staat om veel ingewikkelde boekingen te doen zonder een aangepast ontwikkelingsbedrijf in te huren. Ik vind het ook leuk dat er een levenslange licentie is en dat de prijzen zeer redelijk zijn voor kleine bedrijven.