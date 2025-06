Top 10 Quickbase-alternatieven en concurrenten in 2025

De markt voor low-code platforms is booming en Quickbase is een grote naam in deze sector.

Maar niet iedereen is fan. Misschien vindt u de interface onhandig, de prijzen te hoog of heeft u gewoon behoefte aan meer flexibiliteit. Wat de reden ook is, u zit niet vast aan één platform voor applicatieontwikkeling.

Er zijn tal van geweldige alternatieven, van krachtige pakketten boordevol functies tot budgetvriendelijke opties. Bekijk dus de beste Quickbase-concurrenten en vind het juiste platform voor uw bedrijf.

Wat is Quickbase?

Quickbase is een low-code platform waarmee u aangepaste apps kunt bouwen zonder te worstelen met complexe code. Of u nu werkstromen wilt automatiseren, projecten wilt beheren of specifieke zakelijke uitdagingen wilt aanpakken, u kunt het allemaal met een paar klikken doen.

Het haalt gegevens uit meerdere systemen, waardoor u realtime inzichten op één plek krijgt, zonder tussen spreadsheets te hoeven schakelen. Automatisering neemt repetitief werk uit handen, waardoor uw team efficiënter kan werken. En dankzij de intuïtieve drag-and-drop-builder is het ontwerpen van aangepaste bedrijfsapplicaties een fluitje van een cent.

Altijd onderweg? Quickbase heeft een mobiele app voor iOS en Android om iedereen gesynchroniseerd te houden. Ondertussen kunnen beheerders eenvoudig gebruikers beheren, de veiligheid handhaven en de integriteit van gegevens waarborgen, terwijl teams slimmer werken met interactieve rapporten en bruikbare inzichten.

Beperkingen van Quickbase

Quickbase is een solide tool voor het bouwen van aangepaste applicaties, maar het heeft ook nadelen. Hier zijn enkele pijnpunten waar u tegenaan kunt lopen:

Beperkingen van de sandbox : De sandbox-functie van Quickbase, die alleen beschikbaar is bij bepaalde abonnementen, staat slechts één sandbox per live app toe en biedt geen ondersteuning voor acties, webhooks of gekoppelde tabellen

Uitdagingen bij het ophalen van gegevens : Het ophalen van gegevens uit gekoppelde tabellen is vaak ingewikkeld, waardoor het frustrerend is om snel inzichten te krijgen

Dynamische installatie van formulieren : Het configureren van formulieren die veranderen op basis van invoer van gebruikers vereist extra inspanning en tijd

Configuraties exporteren : Het samenvatten of exporteren van app-instellingen is niet eenvoudig, wat de documentatie bemoeilijkt

Tekortkomingen mobiele app : De mobiele versie mist belangrijke functies van de webapp, wat een beperking kan zijn voor gebruikers die onderweg zijn

Leercurve: Ondanks dat Quickbase een platform zonder code is, kan het lastig zijn om onder de knie te krijgen, vooral voor mensen die niet bekend zijn met databases of app-ontwikkeling

Door deze problemen bent u misschien op zoek naar Quickbase-concurrenten die perfect aansluiten op de werkstroom van uw team.

👀 Wist u dat? Volgens het Amerikaanse Ministerie van Arbeid en Statistiek zal het aantal banen voor softwareontwikkelaars de komende tien jaar met 17% groeien (veel sneller dan gemiddeld)!

Waar moet u op letten bij alternatieven voor Quickbase?

Let bij het kiezen van een alternatief voor Quickbase op uw doel.

Bouwt u eenvoudige werkstromen of hebt u een platform nodig dat complexe bedrijfsprocessen kan verwerken? Bent u op zoek naar eenvoudige aanpassingsmogelijkheden of is veiligheid uw hoogste prioriteit?

Wat uw behoeften ook zijn, hier zijn de sleutelfactoren om in gedachten te houden:

Gebruiksgemak en aanpasbaarheid : Niemand wil worstelen met een ingewikkelde installatie. Een goed platform zonder code moet u in staat stellen om moeiteloos werkstromen, formulieren en dashboards te bouwen met drag-and-drop-tools

Schaalbaarheid en prestaties : Naarmate uw bedrijf groeit, moet uw applicatieontwikkelingsplatform met u meegroeien. Het verwerken van grote datasets, aangepaste databases en complexe processen mag geen vertraging veroorzaken

Integraties en automatisering : Een sterk low-code platform moet naadloze integratie bieden met CRM's, ERP's, Google Workspace, SQL-databases en tools van derden voor gestroomlijnd gegevensbeheer

Samenwerking en gebruikersbeheer : realtime teamwork, op rollen gebaseerde toegang, goedkeuringswerkstromen en notificaties houden uw team verbonden en projecten op gang

Veiligheid en compliance : Uw bedrijfsapplicaties hebben bescherming van het hoogste niveau nodig. Zoek naar op rollen gebaseerde toestemmingen, versleuteling, auditlogboeken en compliance met SOC 2, HIPAA en GDPR

Rapportage en analyse : Een goede bedrijfssoftwareoplossing doet meer dan alleen gegevens beheren, het helpt u ook om deze te begrijpen. Ingebouwde rapportage, dashboards en tools voor datavisualisatie zetten ruwe gegevens om in inzichten

Mobiele toegankelijkheid : Werk gebeurt niet altijd achter een bureau. Een voor mobiel geoptimaliseerde app met offline toegang zorgt ervoor dat u altijd verbonden blijft, waar u ook bent

Prijzen en licenties: Niemand houdt van verborgen kosten. Transparante prijzen die meegroeien met uw bedrijf, zonder verrassingskosten voor integraties, extra gebruikers of geavanceerde functies, zijn een must

Quickbase-alternatieven in één oogopslag

Naam tool Belangrijkste functies Beste voor Prijzen ClickUp Project- en taakbeheer, aangepaste werkstromen, automatisering met weinig code, AI-agenten, meer dan 15 weergaven, tabelweergave, sjablonen, tijdregistratie, meer dan 1000 integraties Projectmanagement en aangepaste werkstromen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 7/gebruiker/maand Airtable Hybride spreadsheet-database, aangepaste velden, gekoppelde tabellen, automatisering, meerdere weergaven, integraties, mobiele app Aangepaste databases maken en beheren Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 20/gebruiker/maand Zoho Creator Low-code app-bouwer, Zia AI, BI-analyse, betalingsintegraties, REST API's, 99,9% uptime App-ontwikkeling met weinig code en automatisering van werkstromen Vanaf $ 12/gebruiker/maand Smartsheet Interface in spreadsheetstijl, weergave in raster/kaart/gantt/kalender, automatisering van werkstromen, DataMesh, Brandfolder, CMEK-veiligheid Projectmanagement met spreadsheets Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12/gebruiker/maand Appian Procesorkestratie, RPA, AI, datafabric, dynamische rapportage, mobiel-ready apps, casemanagement Automatisering van complexe bedrijfsprocessen Aangepaste prijzen Mendix Platform Geavanceerde IDE, AI-assistent, samen te stellen architectuur, vooraf gebouwde integraties, snelle implementatie Snelle app-ontwikkeling en automatisering van processen Gratis; vanaf $ 1.027+/maand Caspio App-bouwer zonder code, AI-assistent, REST API, SQL-functies, betalingsintegraties, FileStor CDN Kleine bedrijven die aangepaste database-apps bouwen Vanaf $ 100/maand Oracle APEX Low-code webapp-bouwer, interactieve rapporten, AI-assistent, REST-gegevens, PWA-ondersteuning, lokalisatie Apps voor ondernemingen met Oracle Cloud Altijd gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 122/maand Monday. com Aanpasbare werkstromen, automatisering recepten, 200+ integraties, Apps Framework, realtime analyses, AI-tools Aanpasbare werkstromen creëren Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 12/zetel/maand Kintone Aangepaste apps, meer dan 25 soorten gegevensvelden, gedetailleerde toestemmingen, automatisering van werkstromen, grafieken, revisiegeschiedenis Aangepaste apps en werkstromen voor kleine bedrijven Vanaf $ 16/gebruiker/maand

De 10 beste alternatieven voor Quickbase

Klaar voor verandering? Met deze 10 Quickbase-alternatieven kunt u aangepaste apps maken zonder gedoe met coderen:

1. ClickUp (het beste voor projectmanagement en aangepaste werkstromen)

Centraliseer uw gegevens, projecten en alles daartussenin met ClickUp, één platform voor al uw projectmanagementbehoeften

Als u op zoek bent naar een alternatief voor Quickbase dat taakbeheer, aangepaste werkstromen en automatisering zonder code biedt, is ClickUp wellicht de perfecte match voor u. Het is ontwikkeld voor teams die krachtige tools met weinig code willen zonder het gedoe van traditionele databaseplatforms.

Waar ClickUp echt uitblinkt, is in zijn low-code automatisering en AI-aangedreven agents. Met automatisering kunt u aangepaste regels instellen die automatisch taken toewijzen, statussen bijwerken of notificaties verzenden, zonder dat u code hoeft te schrijven.

Met de visuele automatiseringsbouwer kan iedereen eenvoudig processen stroomlijnen en repetitief werk elimineren. Maar dat is nog niet alles: de AI-agents van ClickUp, beschikbaar in lijsten en ClickUp Chat, tillen automatisering naar een hoger niveau. Deze intelligente assistenten kunnen routinetaken uitvoeren, vragen beantwoorden en zelfs helpen bij het beheren van projecten, zodat uw team zich kan concentreren op wat echt belangrijk is.

Gebruik de AI-agent van ClickUp om terugkerende taken te automatiseren

Het beste is dat dit alles diep geïntegreerd is met ClickUp-taken. U kunt taken met uitgebreide details, aangepaste velden, afhankelijkheden en checklists maken, zodat elk aspect van een project efficiënt wordt bijgehouden en beheerd. Het platform ondersteunt geavanceerde filter-, sorteer- en groeperingsfuncties, zodat teams hun werkruimte kunnen aanpassen aan unieke processen en rapportagebehoeften.

Stroomlijn uw werkstroom: bouw, volg en beheer elke taak rechtstreeks in ClickUp

Bovendien gaat ClickUp's AI-aangedreven projectmanagement nog een stap verder en geeft u volledige controle over hoe u werk plant, bijhoudt en uitvoert. Geeft u de voorkeur aan Gantt-grafieken voor tijdlijnen? Heeft u een werklastweergave nodig om middelen in evenwicht te brengen? Wilt u een eenvoudig Kanban-bord? U heeft opties: meer dan 15 manieren om uw projecten te visualiseren, om precies te zijn.

Als het organiseren van gegevens een prioriteit is, verandert de tabelweergave van ClickUp ClickUp in een aangepaste database, ideaal voor CRM's of het bijhouden van alles wat uw team nodig heeft. En met kant-en-klare sjablonen is de installatie snel, zodat u zich kunt concentreren op uw werk in plaats van op het opmaken.

Maak razendsnelle spreadsheets en dynamische visuele databases met de tabelweergave van ClickUp

Samenwerken is ook heel eenvoudig. Opmerkingen in de app, het delen van bestanden en vermeldingen geven context aan discussies, terwijl sjablonen voor communicatieabonnementen u helpen om binnen enkele minuten aan de slag te gaan. En met integraties voor Slack en Google Werkruimte blijft alles verbonden.

En natuurlijk is er ClickUp Project Time Tracking, want weten waar de uren van uw team naartoe gaan is net zo belangrijk als het werk zelf beheren. Genereer rapporten, identificeer knelpunten en zorg dat werkstromen soepel verlopen, zodat elke minuut goed besteed is.

Beste functies van ClickUp

Optimaliseer uw werkstroom met de AI-gestuurde automatisering van ClickUp Brain en pas deze aan de behoeften van uw team aan

Houd uw projectgesprekken bij uw taken met ClickUp Chat . Tag teamleden, koppel projecten en houd discussies op koers

Houd uw targets bij en bereik ze met ClickUp Goals , of het nu gaat om dagelijkse, wekelijkse, driemaandelijkse of jaarlijkse targets, in één eenvoudige ruimte

Breng strategieën en processen in kaart in ClickUp Whiteboards en koppel ze vervolgens rechtstreeks aan uw taken en projecten voor een vereenvoudigde werkstroom

Zet jezelf op weg naar succes met kant-en-klare sjablonen voor projectmanagement en pas ze aan de exacte behoeften van je team aan

Beperkingen van ClickUp

Sommige weergaven van ClickUp zijn nog niet beschikbaar in de mobiele app

Het brede bereik aan functies kan een leercurve voor zakelijke gebruikers creëren

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 9.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie luidt:

Ik ben dol op ClickUp en de manier waarop het processen kan automatiseren, van het wijzigen van eigendom op basis van de status van een taak tot het bijhouden van de tijd die gebruikers aan een taak besteden. Het is een geweldige tool om samen te werken aan projecten waarvoor meerdere mensen nodig zijn, inclusief derden.

Ik ben dol op ClickUp en de manier waarop het processen kan automatiseren, van het wijzigen van eigendom op basis van de status van een taak tot het bijhouden van de tijd die gebruikers aan een taak besteden. Het is een geweldige tool om samen te werken aan projecten waarvoor meerdere mensen nodig zijn, inclusief derden.

📮ClickUp Insight: 88% van de respondenten van onze enquête gebruikt AI voor persoonlijke taken, maar meer dan 50% schuwt het gebruik ervan op het werk. De drie belangrijkste belemmeringen? Gebrek aan naadloze integratie, kennislacunes of zorgen over veiligheid. Maar wat als AI in uw werkruimte is ingebouwd en al veilig is? ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, maakt dit mogelijk. Het begrijpt vragen in gewone taal en lost alle drie de zorgen over AI-implementatie op, terwijl het uw chat, taken, documenten en kennis in de hele werkruimte met elkaar verbindt. Vind antwoorden en inzichten met één enkele klik!

➡️ Lees ook: Hoe kiest u een CRM-systeem voor uw bedrijf?

2. Airtable (het beste voor het maken en beheren van aangepaste databases)

Als webgebaseerd SaaS-platform maakt Airtable het eenvoudig om vanaf nul databases te bouwen, velden aan te passen, tabellen te koppelen en processen te automatiseren. Het combineert het gemak van een spreadsheet met de kracht van een database, waardoor het een sterk alternatief voor Quickbase is.

Met aanpasbare velden, gekoppelde tabellen en automatisering verbetert het de werkstromen zonder complexiteit. Of u nu projecten, verkooppijplijnen of contentkalenders beheert, deze databasesoftware houdt alles gestructureerd, toegankelijk en eenvoudig te beheren, zonder dat u uitgebreide kennis van coderen nodig hebt.

Beste functies van Airtable

Maak en koppel databases met een intuïtieve interface in spreadsheetstijl

Automatiseer taken met trigger-gebaseerde werkstromen en AI-aangedreven geautomatiseerd procesbeheer

Schakel tussen Kanban-, Gantt-, kalender- en rasterweergave voor een betere visualisatie

Integreer met Salesforce, Slack, Google Workspace en meer met behulp van native verbindingen en een open API

Toegang tot en update databases vanaf elke locatie met de mobiele app

Limieten van Airtable

Het abonnement voor teams biedt maximaal 50.000 invoer per database, waarbij elke tabel ook is beperkt tot 50.000 records

Het bewerken van meerdere cellen of het selecteren van niet-aaneengesloten gegevens is niet mogelijk, wat u vertraagt

Prijzen van Airtable

Free

Team : $ 20/maand

Business : $ 45/maand

Enterprise-schaal: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Airtable

G2 : 4,6/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2100 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Airtable?

Een G2-recensie zegt:

De flexibiliteit van Airtable is zijn grootste kracht. We hebben het voor alles gebruikt, van het bijhouden van projecten van klanten tot het automatiseren van taken. Een opvallend voorbeeld was toen we een aangepaste Stripe-integratie hebben opgezet voor een client met behulp van de scripting- en webhook-functies van Airtable. Het werkte perfect en bespaarde ons veel tijd.

De flexibiliteit van Airtable is zijn grootste kracht. We hebben het voor alles gebruikt, van het bijhouden van client projecten tot het automatiseren van taken. Een opvallend voorbeeld was toen we een aangepaste Stripe-integratie opzetten voor een client met behulp van de scripting- en webhook-functies van Airtable. Het werkte perfect en bespaarde ons veel tijd.

➡️ Lees ook: Beste Airtable-alternatieven

3. Zoho Creator (het beste voor het bouwen van apps met weinig code voor automatisering van werkstromen)

Wat als uw low-code app meer zou kunnen doen dan alleen bestellingen volgen? Zoho Creator's Zia AI brengt slimme voorspellingen, sentimentanalyse en data-inzichten rechtstreeks in uw werkstromen, zodat uw apps niet alleen werken, maar ook leren.

Ingebouwde betalingsintegraties zoals PayPal en Razorpay zorgen voor een naadloze afhandeling van transacties; er zijn geen extra tools nodig. Dat is een voordeel ten opzichte van Quickbase, dat afhankelijk is van betalingsintegraties via Zapier of Pipedream.

Beste functies van Zoho Creator

Vereenvoudig app-ontwikkeling met een low-code platform dat eenvoudig te gebruiken is, maar krachtig genoeg voor complexe werkstromen

Krijg realtime inzichten met business intelligence (BI)-analyses en interactieve dashboards

Maak verbinding met bestaande tools met behulp van vooraf gebouwde integraties en REST API's

Garandeer betrouwbaarheid met 99,9% uptime en veiligheid op ondernemingsniveau

Beperkingen van Zoho Creator

Limieten voor het importeren van subformulieren, formulevelden en het uploaden van bestanden kunnen complexe gegevens lastig maken

AI-functies zoals voorspellingen, OCR en AR hebben gebruikslimieten, waardoor geavanceerde werkstromen worden beperkt

Prijzen van Zoho Creator

Standaard : $ 12/maand per gebruiker

Professional : $30/maand per gebruiker

Enterprise : $ 37/maand per gebruiker

Flex: Aangepaste prijzen; jaarlijks beschikbaar

Beoordelingen en recensies van Zoho Creator

G2 : 4,3/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 160 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Zoho Creator?

Een G2-recensie zegt:

Het beste aan Zoho Creator is het platform zonder code, waarmee we applicaties voor onze bedrijven kunnen maken op basis van onze behoeften, zonder dat we vaste regels code hoeven te schrijven. Het is ook een eenvoudige manier om gegevens uit formulieren te halen en daar grafieken van te maken, alsof u meerdere formulieren hebt die aan elkaar zijn gekoppeld en u informatie uit alle formulieren kunt halen.

Het beste aan Zoho Creator is het platform zonder code, waarmee we applicaties voor onze bedrijven kunnen maken op basis van onze behoeften, zonder dat we vaste regels code hoeven te schrijven. Het is ook een eenvoudige manier om gegevens uit formulieren te halen en er grafieken van te maken, alsof u meerdere formulieren hebt die aan elkaar zijn gekoppeld en u informatie uit alle formulieren kunt halen.

4. Smartsheet (het beste voor projectmanagement met spreadsheets)

Smartsheet biedt een intuïtieve interface in spreadsheetstijl met ingebouwde weergaven in raster, kaart, Gantt en kalender, zonder dat er extra installatie nodig is. Het bijhouden van kritieke paden helpt teams om knelpunten direct te identificeren, een native functie die Quickbase niet heeft.

Smartsheet vereenvoudigt ook de automatisering van de werkstroom met regels zonder code voor waarschuwingen, goedkeuringen en taaktoewijzingen, waardoor processen zonder handmatige inspanningen blijven lopen. Dit maakt het een gestructureerd, visueel en gebruiksvriendelijk alternatief voor de meer database-zware aanpak van Quickbase, vooral voor teams die met meerdere projecten jongleren.

Beste functies van Smartsheet

Werkstromen automatiseren en gegevens synchroniseren tussen apps met Bridge voor slimmere processen

Breng grote datasets in kaart en verbind ze tussen verschillende sheets en rapporten met DataMesh

Upload, download en centraliseer gegevens uit CRM's, ERP's en databases met Data Shuttle

Beheer digitale assets moeiteloos met Brandfolder voor een naadloze organisatie en verdeling

Beveilig gevoelige gegevens met door de klant beheerde versleuteling Sleutels (CMEK) voor volledige controle

Limieten van Smartsheet

Mist enkele geavanceerde mogelijkheden die beschikbaar zijn in Excel of Google Spreadsheets, zoals het dupliceren van kolommen of het invoegen van gegevens in meerdere cellen tegelijk

De mobiele app kan bugs bevatten en moet vaak opnieuw worden geïnstalleerd om crashes te verhelpen

Prijzen van Smartsheet

Free

Pro : $ 12/maand per gebruiker

Business : $ 24/maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2 : 4,4/5 (19.300+ beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Smartsheet?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het leuk dat Smartsheet veelzijdig is en voor veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Soms gebruik ik het gewoon als een meer geavanceerde en interactieve versie van Excel, andere keren kun je profiteren van het dashboard en de automatiseringsfuncties om zeer krachtige tools te creëren die het werk een stuk eenvoudiger en overzichtelijker maken.

Ik vind het leuk dat Smartsheet veelzijdig is en voor veel verschillende toepassingen kan worden gebruikt. Soms gebruik ik het gewoon als een meer geavanceerde en interactieve versie van Excel, andere keren kun je profiteren van het dashboard en de automatiseringsfuncties om zeer krachtige tools te creëren die het werk een stuk eenvoudiger en overzichtelijker maken.

➡️ Lees ook: Gratis sjablonen voor spreadsheets in Excel & ClickUp

5. Appian (het beste voor het automatiseren van complexe bedrijfsprocessen met robotgestuurde procesautomatisering)

Appian onderscheidt zich door procesorkestratie, waardoor een naadloze coördinatie tussen menselijke taken en digitale automatisering wordt gegarandeerd. De drag-and-drop-interface maakt het bouwen van bedrijfsapplicaties eenvoudig, terwijl data fabric-technologie gegevens uit meerdere bronnen verenigt zonder complexe codering.

De tool blinkt ook uit in AI-aangedreven documentverwerking en geavanceerd casemanagement, waardoor het een sterke keuze is voor organisaties die complexe werkstromen verwerken. Met ingebouwde automatisering voor goedkeuringen, taaktoewijzingen en integraties met belangrijke tools voor ondernemingen, stroomlijnt het de activiteiten terwijl alles verbonden blijft.

Beste functies van Appian

Automatiseer werkstromen met RPA, AI en IDP voor een snellere uitvoering

Breng bedrijfsgegevens samen met een geïntegreerde datafabric

Krijg realtime inzichten met dynamische rapportage en procesinformatie

Verbeter de gebruikerservaring met mobielvriendelijke apps en webportals

Beheer complexe dossiers met modulaire, schaalbare applicaties

Appian-beperkingen

Kennis van coderen is vereist voor geavanceerde functies

Geen mogelijkheden om opmerkingen toe te wijzen aan specifieke team leden

Prijzen van Appian

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Appian

G2 : 4,5/5 (meer dan 400 beoordelingen)

Capterra: 4,2/5 (70+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Appian?

Een Capterra-recensie zegt:

Het is eenvoudig om integraties met systemen van derden in te stellen, en de vooraf gebouwde standaard layouts en UI-componenten en krachtige procesmodel-mogelijkheden zijn uitstekend.

Het is eenvoudig om integraties met systemen van derden op te zetten, en de vooraf gebouwde standaard layouts en UI-componenten en krachtige procesmodel-mogelijkheden zijn uitstekend.

👀 Wist u dat? Accenture voorspelt dat AI 40% van de werkuren kan ondersteunen of uitbreiden! Bij de ontwikkeling van aangepaste apps met weinig code betekent dat snellere werkstromen, slimmere automatisering en minder handmatig werk.

6. Mendix Platform (het beste voor snelle app-ontwikkeling en automatisering van processen)

Generatieve AI en andere technologieën kunnen 60 tot 70% van de werkzaamheden automatiseren, waardoor repetitieve taken zoals gegevensinvoer en bestandsorganisatie worden verminderd. Mendix gaat nog een stap verder met Maia, zijn AI-assistent, die microflows, widgets en logische componenten voorstelt om de ontwikkeling te versnellen.

De modulaire architectuur zorgt ervoor dat teams snel applicatiecomponenten kunnen samenstellen en hergebruiken, waardoor het systeem gemakkelijker kan worden aangepast aan veranderende bedrijfsbehoeften.

Beste functies van Mendix Platform

Voer complexe taken moeiteloos uit met een geavanceerde IDE en AI-aangedreven tools

Bouw een samen te stellen onderneming met vooraf gebouwde integraties, sjablonen en extensies

Versnel de ontwikkeling met AI-ondersteunde functies en aangepaste ML-modellen

Overal implementeren met één klik: publieke, privé of hybride cloud

Mendix Platform-limieten

Data Grid bevat kopteksten voor sorteren, maar ondersteunt geen acties met één klik, dus het is niet mogelijk om details rechtstreeks vanuit de tabel in een pop-up te openen

Prijzen van het Mendix-platform

Free

Standaard : vanaf $ 1027 per maand (€ 900 per maand)

Premium: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Mendix Platform

G2 : 4,4/5 (190+ beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Mendix Platform?

Een G2-recensie zegt:

Mendix is een geweldig low-code en no-code platform dat een groot potentieel heeft om een snel applicatieontwikkelingsmodel binnen het bedrijf mogelijk te maken. Het beste aan Mendix vind ik de TAT (Turn Around Time) van het project. Met behulp van Mendix kunnen we eenvoudig een applicatie leveren in een tijdsbestek van 3 weken, vanaf het begin tot aan de implementatie, wat bij traditionele codering meestal maanden duurt.

Mendix is een geweldig low-code en no-code platform dat een groot potentieel heeft om een snel applicatieontwikkelingsmodel binnen het bedrijf mogelijk te maken. Het beste aan Mendix vind ik de TAT (doorlooptijd) van het project. Met behulp van Mendix kunnen we eenvoudig een applicatie leveren in een tijdsbestek van 3 weken, vanaf het begin tot aan de implementatie, wat bij traditionele codering meestal maanden duurt.

🧠 Leuk weetje: De wortels van low-code ontwikkeling gaan terug tot de jaren 80 en 90 met de opkomst van rapid application development (RAD) tools zoals Borland's Delphi, PowerBuilder en Microsoft's Visual Basic.

7. Caspio (het beste voor kleine bedrijven die aangepaste databaseapplicaties willen bouwen zonder programmeerkennis)

via Caspio

En als het gaat om integraties, maakt de native REST API van Caspio een einde aan de vervelende workarounds waar Quickbase-gebruikers vaak mee te maken hebben.

Beste functies van Caspio

Versnel de ontwikkeling met een AI-aangedreven assistent voor het plannen en ontwerpen van apps

Breid de functionaliteit uit met REST API en SQL-functies

Verwerk online betalingen veilig met de ingebouwde PayPal- en Stripe-integratie

Sla bestanden op en beheer ze met FileStor CDN en cloud opslagruimte

Profiteer van een SQL-database van enterprise-kwaliteit met hoge schaalbaarheid en veiligheid

Beperkingen van Caspio

Sommige klanten vinden de limiet van DataPage beperkend, zelfs bij betaalde abonnementen met een hoge paginabehoefte

Webhook-berichten zijn beperkt tot 10 MB

Prijzen van Caspio

Lite : $ 100/maand

Plus : $ 300/maand

Business : $ 600/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Caspio beoordelingen en recensies

G2 : 4,4/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Caspio?

Een Capterra-recensie zegt:

Het Caspio-platform was eenvoudig te gebruiken en ik kon binnen een week na het leren van de software aan de slag met een applicatie. Hun klantenservice is geweldig en zeer bereid om te helpen met alle problemen die ik had.

Het Caspio-platform was eenvoudig te gebruiken en ik kon binnen een week na het leren van de software aan de slag met een applicatie. Hun klantenservice is geweldig en zeer bereid om te helpen met alle problemen die ik had.

8. Oracle APEX (het beste voor het bouwen van apps op bedrijfsniveau met Oracle Cloud-integratie)

Oracle APEX is een low-code platform dat is ontworpen voor het bouwen van veilige en schaalbare webapplicaties met minimale codering. Een van de opvallende functies is Interactive Reports, waarmee gebruikers gegevensweergaven kunnen filteren, zoeken, sorteren en aanpassen aan hun behoeften.

Het platform bevat ook AI-gestuurde mogelijkheden, waaronder de APEX AI Assistant, die ontwikkelaars helpt bij het genereren, optimaliseren en debuggen van SQL-query's en het verfijnen van HTML, JavaScript en PL/SQL.

Beste functies van Oracle APEX

Bewerk meerdere rijen tegelijk met interactieve rasters: klikken, bewerken, opslaan, net als in een spreadsheet

Visualiseer gegevens met Oracle JET-grafieken: staafdiagrammen, cirkeldiagrammen, lijngrafieken en meer

Query en bewerk REST-databronnen met behulp van SQL; geen databasekoppelingen nodig

Schakel PWA-functionaliteit in één stap in voor offline toegang en mobiele optimalisatie

Localiseer moeiteloos met XLIFF-gebaseerde vertaling, nummeropmaak en ondersteuning voor RTL

Beperkingen van Oracle APEX

APEX kan u een buitenstaander geven als u buiten het Oracle-ecosysteem valt

Heeft een leercurve, vooral als u niet bekend bent met de omgeving van Oracle

Prijzen van Oracle APEX

Altijd gratis

APEX Application Development Service : $ 122/maand

APEX met autonome database: $ 502/maand

Beoordelingen en recensies van Oracle APEX

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Oracle APEX?

Een Capterra-recensie zegt:

Mijn favoriete functies zijn het omzetten van spreadsheets in apps, het delen van externe gegevens en de mogelijkheid om apps te schalen en te implementeren in de cloud of op locatie.

Mijn favoriete functies zijn het omzetten van spreadsheets in apps, het delen van externe gegevens en de mogelijkheid om apps te schalen en te implementeren in de cloud of op locatie.

9. Monday. com (Beste voor het maken van aanpasbare werkstromen)

In tegenstelling tot Quickbase, waarvoor codering nodig is voor geavanceerde aanpassingen, kunnen gebruikers met het Apps Framework van Monday.com aangepaste apps, dashboards en integraties bouwen met weinig tot geen code.

De automatiseringsrecepten nemen repetitieve taken uit handen, waardoor er minder scripts nodig zijn, terwijl meer dan 200 native integraties naadloos aansluiten op tools zoals Slack, Google Workspace en Salesforce.

Monday. com beste functies

Plan en voer Sprints efficiënt uit met functieprioritering en visualisatie van de roadmap

Automatiseer taken van ontwikkelaars om handmatig werk te elimineren en de productiviteit te verhogen

Houd de voortgang bij met realtime analyses en ontdek trends in Sprints

Breng teams op één lijn met deelbare roadmaps en gezamenlijke productwiki's

Integreer met GitHub, GitLab, Jira, Bitbucket, Slack, Zapier, Zendesk en meer om code te synchroniseren, problemen bij te houden, werkstromen te automatiseren en samenwerking te centraliseren

Gebruik AI-aangedreven tools om bugs te categoriseren, documenten samen te vatten en taken direct toe te wijzen

Monday. com beperkingen

Opties voor automatisering en integratie kunnen overweldigend zijn, waardoor het voor nieuwe gebruikers moeilijk is om hun weg te vinden

Gebruikers kunnen niet alle aantekeningen bij een taak bekijken zonder deze afzonderlijk te openen, wat de werkstroom kan vertragen

Monday. com prijzen

Free

Basis : $ 12/zetel per maand

Standaard : $ 14/zetel per maand

Pro : $ 24/zetel per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Monday. com beoordelingen en recensies

G2 : 4,7/5 (meer dan 12.500 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 5.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Monday?

Een G2-beoordeling zegt:

Sommige functies vereisen een geavanceerde installatie om efficiënt te werken, zoals afhankelijkheid of complexe automatisering, wat het inwerken van nieuwe medewerkers kan vertragen. Ook werkt de mobiele app niet zo soepel bij het verwerken van grote borden of updates met een hoog volume, wat de flexibiliteit onderweg beperkt.

Sommige functies vereisen een geavanceerde installatie om efficiënt te werken, zoals afhankelijkheid of complexe automatisering, wat het onboarden van nieuwe medewerkers kan vertragen. Ook werkt de mobiele app niet zo soepel bij het verwerken van grote borden of updates met een hoog volume, wat de flexibiliteit onderweg beperkt.

🧠 Leuk weetje: Forrester Research introduceerde de term 'low-code development' voor het eerst in een rapport uit 2011 over nieuwe productiviteitsplatforms voor aangepaste applicaties.

10. Kintone (het beste voor het maken van aangepaste apps en werkstromen voor kleine bedrijven)

Kintone houdt alle communicatie binnen uw werkstromen, zodat er niets verloren gaat in de wirwar.

Nog een groot voordeel? De gedetailleerde instellingen voor toestemming. Beheerders kunnen de toegang op veld-, record- en app-niveau beheren, wat verder gaat dan de op rollen gebaseerde toestemmingen van Quickbase. Wilt u specifieke velden verbergen of de zichtbaarheid aanpassen op basis van voorwaarden? Kintone maakt het eenvoudig en biedt teams meer flexibiliteit bij het beheren van gevoelige gegevens, terwijl de samenwerking naadloos verloopt.

Beste functies van Kintone

Pas meer dan 25 soorten gegevensvelden aan met voorwaarden

Maak unieke weergaven en visualiseer gegevens met grafieken en diagrammen

Koppel gerelateerde apps om dubbel werk te voorkomen en informatie te centraliseren

Werkstromen automatiseren, herinneringen instellen en realtime notificaties ontvangen

Beheer de toegang met gedetailleerde toestemmingen en houd wijzigingen bij met de revisiegeschiedenis

Beperkingen van Kintone

Als u te veel filtervoorwaarden opgeeft, kan het scherm 'Weergave' mogelijk niet worden geopend

Bijlagen van één bestand zijn beperkt tot een maximale grootte van 1 GB

Prijzen van Kintone

Professional: $ 16 per gebruiker per maand

Aangepast: $ 20 per gebruiker per maand (minimaal 5 gebruikers vereist)

Beoordelingen en recensies van Kintone

G2 : 4,6/5 (meer dan 240 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Kintone?

Een G2-recensie zegt:

We moesten ons prognose- en prijssysteem uit Excel overzetten naar een database-format. Ik vind het geweldig dat we alle functionaliteit van Excel hebben met alle toestemmingen en flexibiliteit van een database. We konden in een fractie van de tijd een volledig functionerend systeem implementeren en hebben nog steeds alle flexibiliteit die we zo waardeerden in Excel. De migratie verliep erg goed en de installatie was een fluitje van een cent. Ik heb verschillende vrienden in de branche verteld dat ze eens naar Kintone moeten kijken. We gebruiken het elke dag met ons hele team en we integreren het in ons domo-systeem voor rapportage.

We moesten ons prognose- en prijssysteem uit Excel overzetten naar een database-format. Ik vind het geweldig dat we alle functionaliteit van Excel hebben met alle toestemmingen en flexibiliteit van een database. We konden in een fractie van de tijd een volledig functionerend systeem implementeren en hebben nog steeds alle flexibiliteit die we zo waardeerden in Excel. De migratie verliep erg goed en de installatie was een fluitje van een cent. Ik heb verschillende vrienden in de branche verteld dat ze eens naar Kintone moeten kijken. We gebruiken het elke dag met ons hele team en we integreren het in ons domo-systeem voor rapportage.

Vind het perfecte Quickbase-alternatief voor uw team

Quickbase is geweldig voor aangepaste toepassingen, maar het kan tijd zijn voor een overstap als de beperkingen – prijzen, integratietekortkomingen of een steile leercurve – u tegenhouden.

Het juiste alternatief moet passen bij uw werkstroom, meegroeien met uw bedrijf en flexibiliteit bieden zonder rigide structuren.

ClickUp combineert projectmanagement met aanpasbare werkstromen, automatisering en realtime samenwerking. Bouw werkstromen zonder code, volg projecten van begin tot eind en houd uw team op één lijn, allemaal op één plek.

