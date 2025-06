De beste gratis sjablonen voor Google Documenten om op te vallen

Of u nu een cv schrijft, een voorstel opstelt of een planner ontwerpt, hoe het eruitziet is net zo belangrijk als wat er staat. Een strakke, esthetische sjabloon maakt uw document direct aantrekkelijker, leesbaarder en professioneler. ✨

In deze blog hebben we de beste gratis esthetische sjablonen voor Google Documenten verzameld om uw documenten te laten opvallen, zonder dat u uren hoeft te besteden aan opmaak. Of u nu student, creatief, bedrijfseigenaar of freelancer bent, er zit altijd wel iets voor u bij.

Laten we aan de slag gaan en uw documenten de uitstraling geven die ze verdienen.

🧠 Leuk weetje: Onderzoek wijst uit dat de meeste mensen webpagina's scannen in een F-vormig patroon: ze springen naar de bovenkant, kijken naar links en merken de rest nauwelijks op. Als uw sleutelinformatie niet in deze hotspots staat, is deze net zo goed onzichtbaar!

Gratis sjablonen voor Google Documenten

Hier zijn zeven top sjablonen voor Google Documenten om uit te kiezen op basis van uw behoeften:

1. De sjabloon voor esthetische artikelen van Template.net

Op zoek naar een manier om de aandacht van uw lezers te trekken of om op te vallen tussen de vele generieke persberichten? De sjabloon voor esthetische artikelen van Template.net geeft uw teksten een frisse, moderne uitstraling en zorgt ervoor dat ze overzichtelijk en gemakkelijk te lezen blijven.

De gestructureerde layout helpt u ook om uw documenten een professionele uitstraling te geven en de aandacht van uw lezers vast te houden.

Deze sjabloon biedt:

Strakke typografie die uw content zeer leesbaar maakt

Slimme spatiëring en layout die lezers op natuurlijke wijze door uw tekst leiden

Ingebouwde opmaak voor koppen, citaten en callouts die de visuele harmonie behouden

Vooraf ingestelde secties die u helpen uw ideeën logisch te structureren

Ideaal voor: Bloggers, marketeers, schrijvers en teams die mooi opgemaakte, gemakkelijk leesbare documenten willen.

💡 Pro-tip: Wilt u dit sjabloon verbeteren? Gebruik de add-on Extensis Fonts. Klik gewoon op Add-ons > Add-ons ophalen > zoek naar 'Extensis Fonts'. U krijgt dan toegang tot honderden prachtige lettertypen waarmee u uw artikelen kunt laten opvallen zonder het strakke ontwerp van het sjabloon te verstoren.

2. De sjabloon voor een esthetische tijdlijn van Template.net

De sjabloon 'Esthetische tijdlijn' van Template.net is een perfecte mix van functionaliteit en elegantie voor al uw planningsbehoeften. Deze aanpasbare en bewerkbare sjabloon is ontworpen om uw schema's een vleugje verfijning te geven, waardoor deze ideaal is voor creatieve projecten en gebeurtenissen.

Met deze sjabloon kunt u:

Pas de sjabloon eenvoudig aan de unieke vereisten van uw project aan

Maak gebruik van een visueel aantrekkelijk kader dat de leesbaarheid en betrokkenheid verbetert

Bewerk en deel in Google Documenten en PDF-formaten

Ideaal voor: Professionals, organisatoren van evenementen en creatievelingen die op zoek zijn naar een stijlvolle en efficiënte manier om hun agenda's te organiseren.

3. De sjabloon voor esthetische aantekeningen van Template.net

Verbeter uw aantekeningen met de sjabloon voor esthetische aantekeningen van Template.net. Deze sjabloon is ontworpen om functionaliteit te combineren met visuele aantrekkingskracht en zorgt ervoor dat uw aantekeningen overzichtelijk en aantrekkelijk zijn.

Enkele van de belangrijkste functies zijn:

Overzichtelijk gestructureerd: secties voor koppen, opsommingstekens en sleutelpunten zorgen ervoor dat alles gemakkelijk te bekijken is

Overzichtelijke layouts en subtiele designelementen maken uw aantekeningen prettig om te lezen en leuk om terug te kijken

Geschikt voor verschillende aantekeningen, van colleges tot samenvattingen van vergaderingen

Ideaal voor: Studenten, professionals en iedereen die zijn aantekeningen stijlvol en efficiënt wil verbeteren.

4. De sjabloon voor digitale aantekeningen van Aesthetic Study door Template.net

Wie zegt dat studieaantekeningen er saai uit moeten zien? Met de sjabloon Aesthetic Study Digital Note Paper van Template.net verandert u studiesessies in een creatieve reis samen met uw collega's. De sjabloon bevat verschillende handige functies die hem tot een uitstekende keuze maken.

U kunt:

Kies uit een verscheidenheid aan goed ontworpen sjablonen met subtiele patronen en strakke lettertypes om aantekeningen aantrekkelijker te maken

Gebruik ze in Word, Google Documenten of PDF-formaat, afhankelijk van wat u nodig hebt

Pas de layout aan, voeg persoonlijke aantekeningen toe en pas de sjabloon aan voor verschillende onderwerpen en studiemethoden

Ideaal voor: Studenten die hun aantekeningen overzichtelijker en visueel aantrekkelijker willen maken.

5. De sjabloon voor esthetische documenten van Template.net

Professioneel ogende cv's, rapporten en marketingmateriaal hoeven niet saai en eenvoudig te zijn. De sjabloon Aesthetic Docs van Template.net is een ideale keuze om uw nieuwe document een persoonlijk tintje te geven.

Dit is waarom deze sjabloon de moeite waard is:

Bewerkbare tekstbladen voor eenvoudige aanpassing van lettertypes, kleuren en layouts, zodat ze bij uw merk passen

Vooraf opgemaakte secties om uw werkervaring, vaardigheden en opleiding te benadrukken

Ingebouwde stijlen voor het maken van bijpassende sollicitatiebrieven en professionele flyers

Compatibel met Microsoft Word en Google Documenten voor bewerking en delen

Kant-en-klare secties om uw professionele diensten en prestaties te presenteren

Ideaal voor: Werkzoekenden en professionals die verzorgde, visueel aantrekkelijke documenten willen maken die opvallen.

6. Het document Projectdocumentatie Professional van Canva

via Canva

Moet u snel een projectoverzicht van twee pagina's versturen? Gebruik de sjabloon Projectdocumentatie Professional van Canva om snel aan de slag te gaan.

Deze sjabloon verdeelt complexe projecten in duidelijke, hapklare delen. U kunt deze downloaden van Canva als een DOCX-bestand en uploaden naar Google Documenten om eenvoudig te delen en samen te bewerken.

Met deze sjabloon kunt u:

Voeg projectnaam, data, gegevens van de manager, doelstellingen en doelgroep toe

Bepaal de reikwijdte, documenteer resultaten en leg belangrijke beslissingen vast

Houd taken bij, wijs eigendom toe, controleer deadlines en beheer planningen

Leg resultaten vast, voeg grafieken toe en maak lijsten met aanbevelingen

Pas de kleuren, lettertypen en ontwerpelementen van uw huisstijl aan of voeg AI-gegenereerde afbeeldingen toe

Ideaal voor: Projectmanagers, teams, freelancers en bedrijven die een gestructureerde en visueel duidelijke manier nodig hebben om projectdetails efficiënt te plannen, bij te houden en te presenteren.

🧠 Leuk weetje: De kleuren in je documenten zien er niet alleen mooi uit, ze geven ook vorm aan hoe mensen zich voelen en reageren. Blauw staat bijvoorbeeld voor vertrouwen en professionaliteit en wordt daarom veel gebruikt in bedrijfsrapporten en zakelijke presentaties.

via Canva

Het aannemen van nieuw talent kan al snel een mechanisch proces worden. Maar ambitieuze werknemers zijn meer dan alleen hun cv. Leer ze beter kennen met de uitgebreide sjabloon voor het werven van kandidaten van Canva.

Gebruik dit aantrekkelijke sjabloon om de carrièredoelen, dromen, ambities en vaardigheden van sollicitanten bij te houden.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd de juiste kandidaten voor vacatures bij, controleer de status van sollicitaties en zoek snel naar specifieke sollicitaties

Houd een checklist bij voor sollicitatiegesprekken, bewaar aantekeningen over bedrijfsonderzoek en open voorbereidingsmateriaal in Google Documenten

Leg interviewervaringen vast, maak aantekeningen over verbeterpunten en houd de voortgang bij tijdens het sollicitatieproces

HR-teams en bedrijven kunnen de sjabloon personaliseren voor een professionele uitstraling met hun eigen huisstijl

Ideaal voor: HR-teams die op zoek zijn naar een gestructureerde manier om kandidaten te beoordelen en de voortgang van het wervingsproces bij te houden, en werkzoekenden die hun zoekproces willen organiseren.

Wat maakt een goede esthetische Google Documenten-sjabloon?

Een geweldige Google Documenten-sjabloon ziet er niet alleen goed uit, maar helpt ook de productiviteit, organisatie en functionaliteit te verbeteren, en dat terwijl het eruitziet alsof het een fortuin heeft gekost!

Hier zijn enkele gedetailleerde tips die de beste Google-sjablonen onderscheiden:

Duidelijke, georganiseerde structuur: Een goed ontworpen Google-documentensjabloon heeft een logische werkstroom, waardoor informatie gemakkelijk te lezen en te navigeren is, of het nu gaat om een cv-sjabloon, een takenlijst of een projectvoorstel

Aanpassing en flexibiliteit: Met de beste sjablonen voor Google Documenten kunt u kleuren, lettertypen en opmaak aanpassen aan uw stijl, met behoud van een verzorgde uitstraling

Visuele aantrekkingskracht met een doel : een hoogwaardige sjabloon voor documenten biedt een evenwicht tussen stijl en leesbaarheid, met lettertypes, kleuren en layouts die uw content versterken in plaats van afleiden

Professioneel en toch uniek ontwerp : de juiste Google Documenten-sjabloon combineert creativiteit en professionaliteit, zodat uw document opvalt zonder overdreven te zijn

Compatibiliteit en toegankelijkheid: een geweldige Google Documenten-sjabloon werkt soepel op alle apparaten, waardoor u deze altijd en overal gemakkelijk kunt openen, bewerken en samenwerken

Beperkingen van het gebruik van Google Documenten als esthetische sjablonen

Als u effectieve documentsjablonen wilt maken, is Google Documenten een voor de hand liggende keuze. Maar voordat u een nieuw document opent, zijn hier enkele belangrijke nadelen om rekening mee te houden:

Beperkte ontwerpflexibiliteit: Het aanbrengen van uitgebreide ontwerpwijzigingen of het toevoegen van unieke elementen kan lastig zijn in Google Documenten. In tegenstelling tot gespecialiseerde ontwerpsoftware zit u vast aan basisopmaakopties die mogelijk niet overeenkomen met uw creatieve visie

Generieke look en feel: Aangezien deze sjablonen voor documenten algemeen beschikbaar zijn, bestaat het risico dat uw documenten er net zo uitzien als die van iedereen

Formatteringsproblemen: Uw zorgvuldig ontworpen document kan er anders uitzien wanneer het wordt geopend op andere apparaten of in andere software. Deze inconsistentie kan vooral problematisch zijn wanneer de visuele presentatie belangrijk is

Geen native integratie voor taakbeheer: Behalve taken toewijzen aan medewerkers, kunt u weinig doen om de voortgang, bestede tijd en meer bij te houden

Basis AI-mogelijkheden: Google Documenten loopt nog achter op het gebied van AI-functies in vergelijking met andere platforms. Hoewel de functies van Gemini steeds verder worden uitgerold, kan samenwerking complexer zijn als niet iedereen er toegang toe heeft

💡Pro-tip: Wilt u Google Documenten aanpassen? Sla de doe-het-zelf-trucs over en integreer het gewoon met ClickUp om direct context aan uw taken toe te voegen, als een productiviteitswizard!

Alternatief voor esthetische Google Documenten-sjablonen

Hoewel Google Documenten esthetische sjablonen biedt voor gestructureerde documentatie, is het grootste nadeel het ontbreken van native integratie met taakbeheer.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, combineert projectmanagement, kennisbeheer en chat, allemaal aangedreven door AI die je helpt sneller en slimmer te werken.

Davide Mameli, Business Unit Manager bij ICM.S, zegt:

Vóór ClickUp werkten we met twee afzonderlijke tools. Het was voor ons team inefficiënt om voortdurend heen en weer te moeten schakelen tussen de ene tool voor taakbeheer en de andere voor documentatie.

Vóór ClickUp werkten we met twee afzonderlijke tools. Het was voor ons team inefficiënt om voortdurend heen en weer te moeten schakelen tussen de ene tool voor taakbeheer en de andere voor documentatie.

Bekijk deze video om te zien hoe u een sjabloon kunt maken👇

Hier zijn de 10 beste ClickUp-sjablonen die verder gaan dan Google Documenten-sjablonen:

1. De sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan, organiseer en houd uw projecten eenvoudig bij met de sjabloon voor projectmanagement van ClickUp

Heb je ooit geprobeerd een rommelig projectplan te ontcijferen dat eruitziet alsof het in allerijl in elkaar is geflanst? Een esthetisch sjabloon voor projectmanagement geeft duidelijkheid over je plannen, is prettig voor het oog en zeer overzichtelijk. Zo ben je minder tijd kwijt met staren naar de chaos en heb je meer tijd om dingen gedaan te krijgen.

De ClickUp-sjabloon voor projectmanagement is onze keuze om uw team te helpen duidelijke projectdoelen te stellen, taken toe te wijzen en de voortgang te volgen in één centrale hub.

Dit kunt u doen met deze sjabloon:

Maak en houd projectdoelen bij met speciale secties die iedereen helpen om op één lijn te blijven met targets en resultaten

Stel aangepaste statussen in, zoals 'Voltooid', 'In uitvoering' en 'In behandeling', om de voortgang van projecten duidelijk zichtbaar te houden

Voeg essentiële projectinformatie toe met aangepaste velden voor geplande kosten, probleemniveaus en resterende budgetten

Krijg toegang tot meerdere weergaven, waaronder de handleiding voor beginners, het activiteitenbord en de teamprestaties, om uw project vanuit verschillende hoeken te bekijken

Ideaal voor: Projectmanagers en teamleiders die complexe projecten willen organiseren en iedereen op één lijn willen houden.

2. De sjabloon voor de ClickUp-kennisbank

Gratis sjabloon downloaden Bouw een uitgebreide kennisbibliotheek voor uw team met de ClickUp Knowledge Base-sjabloon

Net zoals esthetische planner-apps helpen bij het organiseren van je persoonlijke leven, houdt een goed gestructureerde kennisbank de informatie van je team overzichtelijk en toegankelijk.

De ClickUp Knowledge Base Template biedt een kant-en-klaar framework voor het bouwen van de centrale informatiehub van uw team.

Dit krijgt u met deze sjabloon:

Een gestructureerde installatie met secties voor kennisartikelen, veelgestelde vragen en essentiële documentatie om informatie georganiseerd en gemakkelijk te vinden te houden

Vooraf gemaakte gebieden voor welkomstpagina's, missieverklaringen, kernwaarden, werknemershandboeken en afdelingsinformatie, zodat u niet helemaal opnieuw hoeft te beginnen

Eenvoudige tools voor het aanmaken van documenten om nieuwe content te maken of bestaande documenten van andere platforms te importeren

Slimme zoekfuncties in combinatie met AI helpen teamleden specifieke informatie te vinden zonder door mappen te hoeven bladeren

Ideaal voor: Teams die een georganiseerde, doorzoekbare bibliotheek met bedrijfsinformatie en documentatie willen maken.

3. Het sjabloon voor het abonnement van ClickUp Marketing Campaign

Gratis sjabloon downloaden Plan, houd bij en voer marketingcampagnes uit met aangepaste statussen en weergaven met behulp van de sjabloon voor marketingcampagneplanning van ClickUp

Wilt u marketingcampagnes voeren die resultaten opleveren? Met de sjabloon voor marketingcampagneplannen van ClickUp kunt u uw hele campagne in één keer in kaart brengen.

Wat deze sjabloon extra voordelig maakt:

Stel zeven aangepaste velden in om essentiële informatie bij te houden, zoals budgetten, campagnekoppen en campagnetypen. Ideaal om uitgaven en verantwoordelijkheden in de gaten te houden

Schakel tussen lijst-, Gantt-, werklast- en kalenderweergave om de voortgang van uw campagne precies te zien zoals u dat wilt

Houd iedereen op één lijn met ingebouwde opmerkingen, tags en waarschuwingen voor afhankelijkheid

Integreer Google Spreadsheets of Google Presentaties om externe campagnegegevens en marketingbriefs op te slaan

Ideaal voor: Marketingteams die een gestructureerde manier nodig hebben om hun campagneprestaties te plannen, uit te voeren en bij te houden.

📮ClickUp Insight: Uit het onderzoek van ClickUp naar de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 18% van de respondenten opmerkingen in documenten gebruikt voor asynchrone samenwerking. Hoewel dit de vergadertijd verkort, ontbreekt het verspreide opmerkingen vaak aan verantwoordelijkheid, waardoor actiepunten niet worden bijgehouden en onvolledig blijven. ClickUp Docs transformeert de samenwerking aan documenten met toegewezen opmerkingen. Elke opmerking kan aan een specifiek lid van het team worden toegewezen, waardoor passieve feedback wordt omgezet in uitvoerbare taken. Bouw verantwoordelijkheid in uw documentwerkstromen in! 💫 Echte resultaten: Teams die de functies voor vergaderbeheer van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

4. De sjabloon voor vergadernotities van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak aantekeningen tijdens vergaderingen, zet ze om in taken en houd de voortgang van projecten bij met de sjabloon voor vergadernotities van ClickUp

Liggen er overal aantekeningen van vergaderingen? Gebruik de sjabloon voor vergadernotities van ClickUp als een slimme en gestructureerde manier om inzichten uit vergaderingen vast te leggen, te ordenen en bij te houden.

Met deze sjabloon kunt u:

Houd de fasen van vergaderingen bij met gepersonaliseerde statussen

Categoriseer en ken vergaderdetails toe met aangepaste velden

Visualiseer aantekeningen op een esthetische manier met meerdere weergaven, zoals lijst, Gantt en kalender

Werk moeiteloos samen met schermopname, AI-aangedreven tools en automatisering

Ideaal voor: Professionals en teams die op zoek zijn naar een efficiëntere manier om vergaderingen te documenteren en te beheren.

💡 Pro-tip: Gebruik de ClickUp AI Notetaker als uw vergaderingsassistent: laat hem discussies transcriberen en zet vervolgens de belangrijkste punten direct om in uitvoerbare taken, samenvattingen en follow-ups. Nooit meer gedoe om te onthouden wie wat heeft beloofd!

5. De ClickUp-sjabloon voor het werknemershandboek voor aannemers

Gratis sjabloon downloaden Maak een duidelijk, uitgebreid handboek voor aannemers met de sjabloon ClickUp Employee Handbook for Contractors

Werknemershandboeken eindigen vaak als saaie, vergeten handleidingen die alleen in crisissituaties worden afgestoft.

Met de sjabloon voor het werknemershandboek voor aannemers van ClickUp kunt u een gestructureerde gids opstellen die ook visueel aantrekkelijk is. Houd uw aannemers eenvoudig op de hoogte en op één lijn met het bedrijfsbeleid met deze sjabloon.

Dit is wat het ook nog meer te bieden heeft:

Houd handboekonderdelen van begin tot eind bij met aangepaste statussen zoals 'Concept', 'Beoordelen' en 'Afgerond'

Voeg specifieke details toe met aangepaste velden voor namen van aannemers, startdatums en checklists voor naleving

Houd alles georganiseerd met meerdere weergaven, zoals lijst, Gantt en kalender, om handboeksecties op uw manier te beheren

Werk soepel samen met behulp van ingebouwde opmerkingen, bestandsbijlagen en notificaties

Ideaal voor: HR-teams en managers die duidelijke richtlijnen voor aannemers moeten opstellen en bijhouden.

6. Het sjabloon voor productvereisten van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Maak duidelijke, uitgebreide documenten met productvereisten met de sjabloon voor productvereisten van ClickUp

Heb je een esthetisch ogende hub nodig voor je Product Requirements Document (PRD)?

Met de sjabloon voor productvereisten van ClickUp kunnen productteams ontwikkelingsplannen opstellen en de voortgang bijhouden op één centrale plek.

Dit is wat deze sjabloon zo bijzonder maakt:

Met de ingebouwde taakregistratie kunt u goedkeurders toewijzen, de status van taken bijwerken met een balk met percentages en de voortgang rechtstreeks in uw PRD volgen

Versiebeheer houdt alle wijzigingen bij en documenteert ze, zodat u indien nodig kunt teruggrijpen op eerdere concepten

Met tools voor realtime samenwerking kunnen teamleden samen documenten bewerken, feedback geven en de werkstroom communicatief houden

Ideaal voor: Productmanagers en ontwikkelingsteams die een gestructureerde manier nodig hebben om productvereisten te documenteren en bij te houden.

7. De sjabloon voor de wekelijkse contentkalender van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan en organiseer uw content met de sjabloon voor een wekelijkse contentkalender van ClickUp

Je hub voor social media planning moet net zo visueel aantrekkelijk zijn als je posts! De sjabloon voor een wekelijkse contentkalender van ClickUp is een geweldige manier om social media posts, blogartikelen, nieuwsbrieven en andere content te plannen. Bekijk labels, contenttypes, deadlines en meer in één oogopslag, zodat je nooit meer een post mist.

Deze sjabloon kan u helpen:

Houd content bij in verschillende fasen met statusopties zoals 'Idee', 'In ontwikkeling', 'In beoordeling' en 'Gepubliceerd' om de zichtbaarheid van uw contentpijplijn te behouden

Voeg aangepaste velden toe voor contenttype, publicatiedatum, doelgroep en trefwoorden om uw content georganiseerd en doorzoekbaar te houden

Schakel tussen de weergaven Bord, Lijst, Kalender en Tijdlijn om uw contentplanning vanuit verschillende hoeken te bekijken en eventuele hiaten op te sporen

Houd al uw sjablonen voor ontwerpopdrachten en content op één plek georganiseerd

Ideaal voor: Contentmanagers, socialemediateams en marketingprofessionals die een consistent publicatieschema moeten aanhouden.

8. De sjabloon voor de tijdlijn van het creatieve project van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan, volg en voer creatieve projecten eenvoudig uit met de sjabloon voor de tijdlijn van creatieve projecten van ClickUp

Creatieve teams weten hoe het werkt: jongleren met meerdere projecten, deadlines en feedback van clients, terwijl alles georganiseerd blijft.

Dat is waar de sjabloon voor de tijdlijn van ClickUp Creative Project uitblinkt. Het helpt u grafische ontwerpsjablonen en creatieve middelen te organiseren en tegelijkertijd een duidelijk overzicht te behouden van de voortgang van het project.

Dit krijgt u met deze sjabloon:

Ingebouwde aangepaste velden om taken te categoriseren op projectfase, goedkeuringstype en uiteindelijke uitvoerformat

Tijdlijn, Gantt-grafiek en bordweergaven om de voortgang van projecten op uw manier te visualiseren

Functies voor samenwerking om bestanden te delen, feedback te verzamelen en communicatie op één plek te houden

Deadlines bijhouden met de kalenderweergave om te voorkomen dat u mijlpalen mist

Ideaal voor: Creatieve bureaus, marketingteams en ontwerpafdelingen die hun creatieve werkstroom willen organiseren en projecten op tijd willen opleveren.

9. De sjabloon voor bureaubeheer van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer clientprojecten, teamtaken en werkstromen van agentschappen in één centrale hub met de sjabloon voor agentschapbeheer van ClickUp

Het beheren van meerdere projecten voor verschillende clients terwijl je je team productief houdt, kan chaotisch zijn. Met de sjabloon voor bureaubeheer van ClickUp kun je projecten, deadlines en communicatie met clients bijhouden vanuit één georganiseerde ruimte.

Deze sjabloon zit boordevol functies die uw bureau helpen groeien:

Aangepaste statusopties zoals 'Niet gestart', 'In uitvoering' en 'Voltooid' om de fasen van projecten in één oogopslag te volgen

Meerdere weergaven, waaronder Lijst, Bord en Contracttijdlijn, zodat u uw werk vanuit verschillende hoeken kunt bekijken op basis van wat u nodig hebt

Ingebouwde tijdregistratie en taakafhankelijkheden om projecten soepel te laten verlopen

Analytics dashboards om het succes van projecten en de tevredenheid van clients te meten

Ideaal voor: Marketing- en creatieve bureaus die het werk voor hun clients willen centraliseren en de samenwerking binnen hun team willen verbeteren.

10. De sjabloon voor architectonisch ontwerp van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Beheer, volg en lever architecturale projecten met precisie met behulp van de ClickUp Architectural Design Template

De sjabloon voor architectonisch ontwerp van ClickUp organiseert elke fase van complexe architecturale projecten in één centrale hub, van de eerste concepten tot de uiteindelijke resultaten.

Enkele sleutelfuncties van de sjabloon:

Aangepaste statussen om de voortgang in elke fase bij te houden, waaronder 'Voltooid', 'In uitvoering', 'Moet worden herzien' en 'Nog te doen'

Documentweergave voor gedetailleerde projectdocumentatie, bordweergave voor organisatie in Kanban-stijl en lijstweergave voor uitgebreide planning

Ingebouwde tools voor documentbeheer voor realtime samenwerking aan architectonische ontwerpen

Aangepaste velden om essentiële projectdetails vast te leggen, zoals projectnaam, naam van de client, projectmanager, budget en deadlines

Functies voor het bijhouden van doelen om doelstellingen in te stellen en te bewaken, zodat teams gemotiveerd en verantwoordelijk blijven

Ideaal voor: Architectenbureaus en ontwerpteams die de werkstroom van projecten willen vereenvoudigen en de samenwerking willen verbeteren.

Breng uw documenten tot leven met ClickUp

Esthetische Google Documenten-sjablonen doen meer dan alleen uw werk er goed laten uitzien: ze helpen u duidelijk te communiceren, georganiseerd te blijven en een blijvende indruk achter te laten. En het beste? U hoeft niet helemaal opnieuw te beginnen of urenlang te besteden aan opmaak.

De beperkingen, zoals een gebrek aan naadloze samenwerking en flexibiliteit, kunnen echter niet worden genegeerd. Dat is waar ClickUp een stap verder gaat. Denk aan realtime samenwerking, geneste pagina's, stylingopties en ingebouwd projectmanagement – probeer ClickUp eens!

Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp-account.