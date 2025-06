ClickUp vs. Jotform: welke tool past bij uw projectmanagementbehoeften?

Het kan stressvol zijn om eindeloze taken te jongleren, de voortgang van meerdere projecten bij te houden en verspreide formulieren te verwerken die niet helemaal passen in uw werkstroom.

Of u nu een team beheert, nieuwe gebruikers en nieuwe medewerkers inwerkt of klantgegevens verzamelt, de juiste software kan uw efficiëntie maken of breken.

ClickUp en Jotform bieden krachtige functies voor gegevensverzameling, maar welke vereenvoudigt uw werkstroom?

Terwijl ClickUp uitblinkt in het bijhouden van projecten en het beheren van taken, is Jotform een uitstekende keuze voor het aanmaken van formulieren en het verzamelen van gegevens met voorwaardelijke logica. De keuze tussen beide hangt af van uw prioriteit. Laten we het eens op een rijtje zetten, zodat u de beste tool kunt vinden!

ClickUp vs. Jotform in één oogopslag

Hier volgt een snelle vergelijking van de functies van ClickUp en Jotform:

Functie ClickUp Jotform Primaire focus Alles-in-één werkplatform voor projectmanagement, het bijhouden van taken, documenten, formulieren en automatisering van werkstromen Richt zich op het aanmaken van formulieren, gegevensverzameling en automatisering van werkstromen Formulier aanmaken Formulierbouwer met slepen en neerzetten, aangepaste branding, voorwaardelijke logica en directe integratie in taken en werkstromen Formulierbouwer met slepen en neerzetten, aangepaste branding en voorwaardelijke logica Aanpassing Matige aanpassing van formulieren, het meest geschikt voor interne processen en het bijhouden van taken; ondersteunt aangepaste velden en automatisering Zeer aanpasbaar met voorwaardelijke logica en integratieopties Formulier antwoorden Het verzenden van formulieren creëert of actualiseert direct taken, triggert automatiseringen en integreert met project werkstromen Genereer automatisch formulierresponsen, analyseer gegevens, trigger werkstromen en krijg AI-gestuurde inzichten automatisering Geavanceerde automatisering: taaktoewijzing, notificaties, triggers voor werkstromen, AI-aangedreven taakoverzichten en meer Automatisch formulierresponsen genereren, gegevens analyseren, werkstromen triggeren, AI-gestuurde inzichten Projectmanagement Functie voor tabellen (raster, kalender, kaartweergave) voor het bijhouden van verzendingen, geen geavanceerde afhankelijkheid van taken en projectvisualisatie Functie voor tabellen (raster, kalender, kaartweergave) voor het bijhouden van verzendingen, geen geavanceerde afhankelijkheid van taken en projectvisualisatie Samenwerkingstools Real-time samenwerking aan taken, opmerkingen, documenten, whiteboards, chatten en notificaties Teamsamenwerking in tabellen, beperkte opties voor taakbeheer AI-aangedreven functies AI voor taakoverzichten, deadlinevoorspelling, automatisering van werkstromen, aantekeningen van vergaderingen en het genereren van content AI voor data-analyse, automatische antwoorden, trendidentificatie en rapportage Integraties meer dan 1000 integraties: Slack, Google Drive, Zapier, Teams, GitHub en meer meer dan 150 integraties met CRM's, e-mailmarketingtools en betalingsverwerkers Betalingsintegratie Geen directe betalingsverwerking in formulieren Accepteer betalingen via PayPal en Stripe rechtstreeks vanuit formulieren

Wat is ClickUp?

Krijg één platform om taken te beheren, werkstromen te automatiseren en samen te werken met ClickUp

ClickUp is een alles-in-één software voor productiviteit en projectmanagement die het werk tussen teams, afdelingen en bedrijven stroomlijnt. Het centraliseert taakbeheer, documentsamenwerking en het aanpassen van werkstromen, terwijl het onnodig schakelen tussen apps aanzienlijk vermindert.

Als u complexe projecten beheert, teamprestaties bijhoudt of dagelijkse taken stroomlijnt, biedt ClickUp een zeer aanpasbare ervaring. De formulierbouwer, taakvolgsysteem, Gantt-grafieken en AI-aangedreven automatisering helpen bedrijven van elke grootte georganiseerd en efficiënt te blijven.

Met ClickUp kunnen teams samenwerken, voortgang bijhouden en gegevens analyseren, waardoor het een krachtig alternatief is voor traditionele oplossingen voor projectmanagement.

Functies van ClickUp

ClickUp biedt een reeks functies die zijn ontworpen om werkstromen te vereenvoudigen en de productiviteit te verhogen. Elke tool binnen dit platform maakt taakbeheer moeiteloos, van het bijhouden van projecten tot automatisering.

Hieronder staan drie belangrijke functies die ClickUp onderscheiden.

1. ClickUp-formulierweergave: verzenden verzamelen en automatiseren zonder moeite

Zet het verzenden van formulieren direct om in uitvoerbare taken met ClickUp Form View

Formulieren zijn niet alleen bedoeld om informatie te verzamelen, ze moeten ook actie triggeren. De formulierweergave van ClickUp zet formulierantwoorden naadloos om in taken, zodat teams direct op gegevens kunnen reageren. Of u nu feedback van klanten verzamelt, taakverzoeken verwerkt of medewerkerstevredenheidsonderzoeken beheert,

De weergave van ClickUp-formulieren kan rechtstreeks in uw werkstromen worden geïntegreerd. Het biedt:

Voorwaardelijke logica: Toon of verberg vragen dynamisch op basis van eerdere antwoorden voor een relevantere gegevensverzameling

AI-velden: Voeg AI-aangedreven velden toe aan formulieren/taken die automatisch samenvattingen, vertalingen of voortgangsupdates genereren

AI-inzichten: Gebruik AI om verzonden formulieren te analyseren, sentimenten samen te vatten, veelgestelde vragen te markeren en trends te identificeren op basis van formuliergegevens

Automatisering van werkstromen: Trigger automatiseringen op basis van reacties op formulieren om taken aan te maken, teamleden toe te wijzen en direct prioriteiten in te stellen

Aanpassing: Personaliseer formulieren met aangepaste branding, omslagafbeeldingen, knopstijlen en verschillende veldtypen (tekst, vervolgkeuzelijst, beoordelingen, enz. )

Verborgen velden: Leg extra informatie vast met verborgen velden die niet zichtbaar zijn voor respondenten, maar wel worden opgenomen in verzonden formulieren

ClickUp Brain

💡 Pro-tip: Gebruik het sjabloon voor feedbackformulieren van ClickUp om klantinzichten te stroomlijnen. Dit sjabloon organiseert automatisch reacties, categoriseert feedback en triggert follow-ups op basis van urgentie. Of u nu een product verbetert, de klantenservice verfijnt of de tevredenheid van medewerkers bijhoudt, de AI-aangedreven analyse brengt trends en cruciale inzichten aan het licht. Zo besteedt u minder tijd aan het sorteren van gegevens en meer tijd aan het nemen van maatregelen. Bekijk hier meer gratis sjablonen voor feedbackformulieren.

2. ClickUp-taken: vereenvoudigd en geautomatiseerd taakbeheer

Stroomlijn uw werk met slimme automatisering en realtime bijhouden met ClickUp-taken

ClickUp Tasks integreert alles uit uw formulieren en zet elke verzending om in individuele taken, waardoor het volgen, prioriteren en automatiseren van werk eenvoudiger wordt. Met taakafhankelijkheden, aangepaste statussen en meerdere weergaven zoals lijst-, Kanban- en Gantt-grafieken kunnen teams de werkstromen voor het verzenden van formulieren, zoals een workflow voor het volgen van bugs, in één oogopslag visualiseren.

Slimme notificaties zorgen ervoor dat u geen updates mist en dat taken op schema blijven, zodat projecten op koers blijven zonder micromanagement. Met ClickUp-taken kunt u:

Stel relaties tussen taken in, zodat teams zich eerst op werk met hoge prioriteit kunnen concentreren

Schakel tussen lijst, Kanban, Gantt-grafieken en kalenders voor een flexibele werkstroom

Ontvang realtime updates over de voortgang van taken, opmerkingen of wijzigingen zonder dat uw inbox vol raakt

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Kritieke zakelijke inzichten gaan verloren in de digitale ruis zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen. Met de taakbeheerfuncties van ClickUp hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak taken aan vanuit chats, taakopmerkingen, documenten en e-mails met één enkele klik!

3. ClickUp-automatisering: weg met repetitief werk

Elimineer druk werk en automatiseer werkstromen moeiteloos met ClickUp Automatisering

Als u na het verzenden van elk formulier handmatig een taak aan iemand moet toewijzen, kost dat waarschijnlijk uren aan verloren productiviteit per kwartaal. De automatisering en AI-agents van ClickUp kunnen u helpen het drukke werk af te handelen.

De AI Autopilot Agents van ClickUp brengen intelligente automatisering rechtstreeks naar uw werkruimte en werken naadloos samen in zowel de lijst- als de chatweergave. Deze agents beheren proactief repetitieve taken, stroomlijnen de communicatie en zorgen ervoor dat niets door de mazen van het net glipt.

Met ClickUp Automatisering en AI-agents kunt u:

Automatisering in takenlijsten: AI Autopilot Agents kunnen automatisch taken toewijzen, statussen bijwerken en notificaties triggeren op basis van aangepaste regels of realtime wijzigingen in uw lijsten. Ze kunnen ook taakoverzichten genereren, projectgegevens analyseren en volgende stappen voorstellen, zodat uw projecten zonder handmatige tussenkomst blijven lopen

Automatiseren in chat: In In ClickUp Chat monitoren AI-agenten gesprekken, vatten discussies samen en kunnen zelfs taken aanmaken of bijwerken op basis van chatactiviteit. Ze brengen actiepunten naar voren, sturen herinneringen en zorgen ervoor dat belangrijke updates nooit worden gemist

AI-gestuurde inzichten: Gebruik Gebruik ClickUp AI om intelligente samenvattingen te genereren, trends te analyseren en proactieve aanbevelingen te doen, of u nu in een lijst werkt of samenwerkt via chat

Naadloze integraties: maak verbinding met tools zoals Slack, Google Drive en Zapier, zodat AI-agents werkstromen kunnen coördineren en informatie binnen uw hele toolset kunnen synchroniseren

Met AI Autopilot Agents die beschikbaar zijn in zowel Lijst als Chat, stelt ClickUp uw team in staat om meer te automatiseren, slimmer samen te werken en zich te concentreren op werk met een grote impact.

Bovendien kunt u met de krachtige AI-functie ClickUp Brain een duidelijke, op maat gemaakte layout genereren op basis van uw doelen, of het nu gaat om het verzamelen van feedback van gebruikers of het vastleggen van intake-aanvragen. Wanneer u ClickUp AI vraagt om een formulier te maken, genereert het een goed gestructureerd formulier met de details die u moet opnemen.

Ontvang binnen enkele seconden gedetailleerde feedbackformulieren met ClickUp Brain

Prijzen van ClickUp

Wat is Jotform?

via Jotform

Jotform is online software voor het maken van formulieren die gegevensverzameling, automatisering en werkstroombeheer vereenvoudigt. Met een gebruiksvriendelijke interface met slepen en neerzetten kunnen gebruikers binnen enkele minuten aangepaste formulieren, enquêtes en betalingsformulieren maken.

Jotform kan ook worden geïntegreerd met meer dan 150 zakelijke apps, waardoor een naadloze verbinding met CRM's, e-mailmarketingtools en cloudopslag mogelijk is.

Van het beheren van feedback van klanten tot het inwerken van nieuwe medewerkers: de voorwaardelijke logica en AI-gestuurde automatisering van Jotform stroomlijnen processen, waardoor reacties op formulieren direct kunnen worden opgevolgd.

Functies van Jotform

Jotform gaat verder dan traditionele formulieren. Het is een krachtige tool voor automatisering van werkstromen. Met AI-gestuurde formulierverwerking, integraties met projectmanagement tools en geautomatiseerd aanmaken van taken helpt Jotform bedrijven bij het bijhouden, analyseren en activeren van formulierresponsen.

Laten we eens kijken naar drie opvallende functies.

1. Formulierbouwer: aangepaste formulieren met voorwaardelijke logica

via Jotform

Jotform maakt het aanmaken van formulieren eenvoudig met zijn intuïtieve interface met slepen en neerzetten. Bedrijven kunnen professioneel ogende formulieren maken met aangepaste branding, voorwaardelijke logica en AI-aangedreven formuliersuggesties. Met de formulierbouwer kunt u:

Velden weergeven of verbergen op basis van invoer van gebruikers, waardoor formulieren dynamisch en efficiënt worden

Verzend formuliergegevens naar Google Spreadsheets, Slack, Trello of een van de meer dan 150 zakelijke apps van Jotform

Accepteer betalingen via PayPal, Stripe of Square rechtstreeks vanuit uw formulieren

🧠 Leuk weetje: Zie je een kat op de website, blog of in e-mailcampagnes van Jotform? Dat is Podo, de mascotte van het merk. Deze kat spreekt meer dan een dozijn talen en helpt gebruikers bij het ontdekken van de nieuwe functies van het merk!

2. Jotform-tabellen: een flexibele functie voor taakbeheer

via Jotform

Jotform-tabellen fungeren als een hybride spreadsheetdatabase, waarmee teams projecten kunnen bijhouden, verzendingen kunnen beheren en gegevens op één plek kunnen organiseren.

In tegenstelling tot traditionele taakbeheersoftware biedt Jotform Tables dynamische weergaven en realtime tools voor samenwerking om reacties op formulieren bij te houden. Het helpt u:

Schakel tussen raster-, kalender- of kaartweergave voor een taakorganisatie in ClickUp-stijl

Converteer invoer in formulieren naar taken en wijs deze toe aan teamleden

Wijzigingen in een verzonden formulier worden direct weergegeven in de gekoppelde Jotform-tabellen

✨ Bonustip: U kunt de vooraf gemaakte tabelsjablonen van Jotform gebruiken om feedback van gebruikers, medewerkerstevredenheidsonderzoeken en registraties voor gebeurtenissen bij te houden zonder dat u daarvoor een aparte taakbeheerder nodig hebt.

3. Jotform AI: automatiseer werkstromen en verbeter inzichten

via Jotform

Jotform AI tilt automatisering naar een hoger niveau door directe reacties, slimme inzichten en verbeteringen in de werkstroom mogelijk te maken. Het kan automatisch verzonden formulieren analyseren, rapporten genereren en zelfs reageren op query's van klanten. Met de Jotform AI-formuliergenerator kunt u:

Automatisch antwoorden op verzonden formulieren op basis van vooraf gedefinieerde voorwaarden

Identificeer trends, haal belangrijke inzichten uit gegevens en maak visuele rapportages

Wijs verzendingen toe aan de juiste persoon of trigger project werkstromen

🎯 Bonustip: Jotform AI kan helpen om enquêteresultaten binnen enkele seconden samen te vatten, waardoor u uren aan handmatige invoer en analyse van gegevens bespaart.

Prijzen van Jotform

Gratis abonnement

Bronze: $39/maand per gebruiker

Silver: $49/maand per gebruiker

Gold : $ 129/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

ClickUp vs. Jotform: functies vergeleken

ClickUp en Jotform bieden krachtige tools voor automatisering van werkstromen, het maken van formulieren en gegevensbeheer.

Als u een oplossing nodig hebt die gericht is op het bijhouden van projecten, samenwerking en automatisering van taken, is ClickUp de betere keuze. Maar als uw prioriteit ligt bij het verzamelen van gegevens, automatisering op basis van formulieren en AI-gestuurde inzichten, dan is Jotform de beste keuze.

Laten we hun belangrijkste verschillen eens op een rijtje zetten.

#Functie 1: Formulierbouwer en aanpassing

Met de formulierweergave van ClickUp kunnen gebruikers automatisch formulierantwoorden verzamelen en deze omzetten in taken. De formulieren kunnen rechtstreeks worden geïntegreerd in het projectmanagementsysteem van ClickUp, zodat formulierantwoorden werkstromen, taaktoewijzingen en geautomatiseerde acties activeren. De formulieren worden ook gesynchroniseerd met dashboards voor realtime tracking. Het bevat ook functies zoals aangepaste branding, voorwaardelijke logica en AI-aangedreven velden waarmee u gegevens beter kunt vastleggen.

Jotform's Form Builder biedt ook voorwaardelijke logica, aangepaste branding en meer dan 150 integraties met CRM's, betalingsverwerkers en marketingtools. Gebruikers kunnen betalingen accepteren, rapporten genereren en formulieren op verschillende platforms integreren.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel. De formulieren van ClickUp zijn handig voor het bijhouden van interne taken en geïntegreerde CRM-systemen. Jotform biedt meer aanpassingsmogelijkheden en opties voor het innen van betalingen.

💡 Pro-tip: Stel geen algemene vragen zoals 'Wat vind je ervan?', maar gerichte vragen zoals 'Welke specifieke functies zouden je ervaring verbeteren?'. Zo krijg je meer gestructureerde antwoorden waarop je je besluit kunt baseren. Meer informatie over hoe je effectief om feedback kunt vragen.

#Functie 2: Taken en projecten bijhouden

ClickUp is een volledig uitgeruste tool voor projectmanagement waarmee gebruikers taken, afhankelijkheid, prioriteiten en deadlines kunnen beheren. De aangepaste weergaven, zoals lijst-, tabel-, Kanban- en Gantt-weergaven, bieden verschillende manieren om werk te visualiseren. Teams kunnen samenwerken binnen taken, afhankelijkheid instellen en werkprocessen automatiseren.

De tabellen van Jotform fungeren als een lichtgewicht projecttracker. Gebruikers kunnen verzonden formulieren omzetten in tabelinvoer, statussen toewijzen en gegevens ordenen in raster-, kalender- of Kanban-weergaven. Het ontbreekt echter aan afhankelijkheid tussen taken, het bijhouden van de werklast of geavanceerde tools voor projectvisualisatie zoals ClickUp.

🏆 Winnaar: ClickUp wint deze ronde! Het is veel beter voor taakbeheer, het bijhouden van projecten en samenwerking. De tabelfunctie van Jotform is handig voor het ordenen van formulierreacties, maar kan niet tippen aan de uitgebreide projectmanagementmogelijkheden van ClickUp.

#Functie 3. Automatisering en AI-aangedreven functies

Met ClickUp's automatisering kunnen gebruikers trigger-gebaseerde werkstromen voor taakbeheer aanmaken. Gebruikers kunnen het aanmaken van taken, toewijzingen, notificaties en statusupdates automatiseren. ClickUp AI verhoogt de productiviteit nog verder door discussies samen te vatten, rapporten te genereren, directe inzichten te bieden en deadlines voor projecten te voorspellen.

De AI en automatisering van Jotform zijn gericht op op formulieren gebaseerde werkstromen. AI kan gegevens analyseren en klantenservice bieden met behulp van AI-agenten. Formulieren kunnen verzendingen automatisch doorsturen, goedkeuringswerkstromen triggeren en rapporten genereren.

🏆 Winnaar: ClickUp is hier de winnaar. ClickUp blinkt uit in taakautomatisering en AI-gestuurd werkstroombeheer, evenals AI-gestuurde gegevensanalyse, terwijl Jotform beter is voor een op formulieren gebaseerde verwerkingswerkstroom.

💡 Pro-tip: Feedback is niet alleen bedoeld om problemen te identificeren, maar is ook een hulpmiddel voor continue verbetering en betrokkenheid. Zorg ervoor dat er een follow-up-proces is wanneer u feedback van medewerkers verzamelt. Bekijk voorbeelden van feedback van medewerkers uit de praktijk om uw aanpak te verfijnen.

ClickUp vs. Jotform op Reddit

Reddit-gebruikers hebben uiteenlopende meningen over ClickUp en Jotform gedeeld, die de waarde weerspiegelen die elk platform aan uw organisatie kan toevoegen. Laten we de belangrijkste gebruikersrecensies eens onder de loep nemen en kijken wat ze onthullen over het gebruik van deze tools in de praktijk.

Veel gebruikers waarderen ClickUp-formulieren als een eenvoudige manier om verzonden formulieren om te zetten in taken, maar sommigen merken op dat e-mailnotificaties handmatig moeten worden geconfigureerd. Een gebruiker zegt:

Ik heb een nieuw systeem opgezet voor mijn clients: als ze een nieuwe podcastaflevering hebben die ik moet bewerken, hoeven ze alleen maar een paar velden in een ClickUp-formulier in te vullen. Het grootste probleem is dat ik geen melding krijg wanneer ze een formulier verzenden. Weet iemand hoe ik e-mailnotificaties voor formulieren kan instellen?

Ik heb een nieuw systeem opgezet voor mijn clients. Als ze een nieuwe podcastaflevering hebben die ik moet bewerken, hoeven ze alleen maar een paar velden in een ClickUp-formulier in te vullen. Het grootste probleem is dat ik geen melding krijg wanneer ze een formulier verzenden. Weet iemand hoe ik e-mailnotificaties voor formulieren kan instellen?

Over de automatisering van ClickUp zegt een gebruiker:

Het verbaast me altijd dat niet meer mensen hiervan op de hoogte zijn, maar ClickUp biedt geweldige ondersteuning en training, en als je direct naar de bron wilt gaan. Anders zou ik denken dat je een automatisering wilt instellen om het verzenden van het formulier/de taak aan jou toe te wijzen en ervoor te zorgen dat je een notificatie krijgt wanneer er iets is toegewezen.

Het verbaast me altijd dat niet meer mensen hiervan op de hoogte zijn, maar ClickUp biedt geweldige ondersteuning en training, en als je direct naar de bron wilt gaan. Anders zou ik een automatisering instellen om het verzenden van het formulier/de taak aan jou toe te wijzen en ervoor te zorgen dat je een notificatie krijgt wanneer er iets is toegewezen.

Een gebruiker wijst erop dat Jotform gemakkelijk te gebruiken is, maar dat het ontbreekt aan uitgebreide aanpassingsmogelijkheden. Ze zeggen:

Jotform is erg simplistisch, wat goed kan zijn voor een klein bedrijf met eenvoudige verzoeken. Maar als u een groot bedrijf bent en werkstromen of integraties moet creëren, kan dit een uitdaging zijn of een functie die Jotform niet biedt.

Jotform is erg simplistisch, wat goed kan zijn voor een klein bedrijf met eenvoudige verzoeken. Maar als u een groot bedrijf bent en werkstromen of integraties moet creëren, kan dit een uitdaging zijn of een functie die Jotform niet biedt.

Een andere gebruiker wijst erop dat het gratis abonnement van Jotform waardevolle functies bevat, maar beperkingen heeft op het gebied van integratie. Ze zeggen:

Jotform biedt u gratis veel meer extra's dan Formstack. Ik heb echter dezelfde PDF nodig om automatisch naar SharePoint te uploaden voor opslagruimte, en die integratie is niet mogelijk in Jotform.

Jotform biedt u gratis veel meer extra's dan Formstack. Ik heb echter dezelfde PDF nodig om automatisch naar SharePoint te uploaden voor opslag, en die integratie is niet mogelijk in Jotform.

ClickUp vs. Jotform: welke tool voor het maken van formulieren is het beste?

Als het gaat om het maken van formulieren en automatisering van werkstromen, bieden zowel ClickUp als Jotform krachtige functies.

Na een vergelijking van hun functionaliteit, automatiseringsmogelijkheden en integratieopties komt ClickUp echter naar voren als de betere optie voor teams die op zoek zijn naar een uitgebreide oplossing voor projectmanagement met ingebouwde formuliermogelijkheden.

Jotform is uitstekend geschikt voor het zelfstandig aanmaken van formulieren en het verzamelen van gegevens, maar ClickUp gaat verder dan formulieren. Het stelt gebruikers in staat om reacties om te zetten in uitvoerbare taken, processen te automatiseren en projecten bij te houden, allemaal in één werkruimte. Als u meer wilt dan een formulierbouwer, is ClickUp de slimmere keuze voor groeiende teams en bedrijven.

