10 beste alternatieven voor Trint voor AI-aangedreven transcriptie in 2025

U hebt Trint gebruikt. Het werkt als een transcriptietool, maar slechts tot op zekere hoogte.

Nu transcriptie slechts een onderdeel is geworden van een grotere werkstroom – het aanmaken van content, onderzoek door gebruikers, documentatie van vergaderingen – kunnen tools zoals Trint beperkend gaan aanvoelen. Het exporteren verloopt moeizaam. Samenwerking voelt geforceerd. En het integreren van transcripties in uw eigenlijke werkstroom vereist vaak te veel omwegen.

De tekortkomingen worden snel zichtbaar voor teams die meer nodig hebben dan alleen een transcriptie, die content willen organiseren, bewerken, samenwerken, hergebruiken en er inzichten uit willen halen.

Of u nu op zoek bent naar gedetailleerde bewerkingsfuncties, AI-gestuurde inzichten of betere manieren om samen te werken met uw team, er is een Trint-alternatief dat is ontworpen voor uw specifieke werkstroom.

Laten we de beste transcriptietools verkennen, samen met hun sleutelfuncties, beperkingen en prijzen, zodat u een weloverwogen keuze kunt maken.

Waarom kiezen voor alternatieven voor Trint?

Trint is een populaire AI-aangedreven transcriptietool die audio- en videobestanden omzet in doorzoekbare, bewerkbare en samen te bewerken tekstdocumenten.

Hier zijn enkele redenen waarom u alternatieven voor Trint zou kunnen overwegen die transcriptie ondersteunen:

Beperkingen in nauwkeurigheid: Trint werkt goed met duidelijke audiobestanden, maar kan moeite hebben met sterke accenten, overspraak of achtergrondgeluiden. Misschien wilt u een oplossing die transcripties met een hogere nauwkeurigheid kan genereren, of zelfs menselijke transcripties als back-up voor kritieke opnames

Beperkte export- en formaatopties: Trint zal beperkend aanvoelen als u uw transcripties in specifieke bestandsformaten zoals SRT, VTT of aangepaste sjablonen moet exporteren. Zoek naar alternatieven voor Trint die een breder bereik aan formaten bieden om transcripties in uw werkstroom of contentpijplijn te integreren

Gebruikersinterface en bewerkingstools: Andere platforms blinken uit als u de voorkeur geeft aan een gebruiksvriendelijkere interface met een overzichtelijkere layout, minder klikken en een vlottere bewerking van de werkstroom. Ze bieden geavanceerde functies zoals inline commentaar, aantekeningen bij sprekers en nauwkeurige tijdcodering

Samenwerkingsfuncties: Als u met een team werkt, zijn realtime samenwerking, versiegeschiedenis en beheer van gebruikersrollen van cruciaal belang. Sommige transcriptietools gaan verder dan de basis en bieden geïntegreerde feedbacktools en deelopties

Ondersteuning voor talen en sprekers: Hoewel Trint meerdere talen ondersteunt, is de spraakherkenning niet altijd even nauwkeurig. Als u vaak interviews met meerdere sprekers of internationale content transcribeert, kunt u beter kiezen voor tools met betere meertalige modellen en een verfijndere spraakherkenning

Veiligheid en naleving: U hebt robuuste veiligheidsprotocollen nodig, vooral in sterk gereguleerde sectoren. Kies transcriptiesoftware met HIPAA, GDPR en andere branchespecifieke naleving voor gegevensbescherming op ondernemingsniveau

💡 Pro-tip: Kies voor uitzonderlijke nauwkeurigheid, vooral wanneer u met technische content werkt of in een rumoerige omgeving, voor transcriptietools met krachtige ondersteuning voor meerdere talen, nauwkeurige sprekerherkenning en ingebouwde functie voor het aanmaken van ondertitels. De beste alternatieven voor Trint passen zich aan diverse transcriptiebehoeften aan, van interviews tot wereldwijde content, zonder dat dit ten koste gaat van de nauwkeurigheid.

Trint-alternatieven in één oogopslag

Hier is een kort overzicht van de beste alternatieven voor Trint voor nauwkeurige transcriptie:

Naam van de tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp AI Notetaker, gezamenlijke documenten, taakbeheer, realtime bewerking, ClickUp Brain-inzichten Ondernemingen, middelgrote bedrijven, kleine bedrijven Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 7 per gebruiker per maand Otter. ai Realtime transcriptie, samenvattingen van vergaderingen, actiepunten, dia's vastleggen, doorzoekbare transcripties Kleine bedrijven, Professionals Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99/gebruiker/maand Descript Scriptgebaseerde bewerking, overdubben van stemmen, multitrackbewerking, verwijderen van stopwoorden, controle van de tijdlijn voor video/audio Makers van content, podcasters Gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 24/gebruiker/maand Happy Scribe AI en menselijke transcriptie, ondertiteling editor, letterlijke transcriptie en SDH ondersteuning Onderzoekers, juridische sector, onderwijs Pay-as-you-go-model; prijzen beginnen bij $ 12/uur Sonix Meertalige ondersteuning, onderwerpdetectie, audioverbetering, uploads van meerdere tracks, betrouwbaarheidsscores Middelgrote bedrijven, Professionals Gratis abonnement; Transcriptie vanaf $ 5/uur (Premium) Verbit Real-time CART-ondertiteling, Gen. V AI-samenvattingen, veilig en compliant (HIPAA, GDPR), labeling van sprekers, vertaling Ondernemingen, Onderwijs, Juridisch Gratis voor maximaal 30 minuten; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand Temi Snelle AI-transcriptie, innovatieve bewerkingstools, een mobiele app en aanpassing van tijdcodes Kleine bedrijven, zelfstandige professionals Gratis proefversie beschikbaar; prijzen beginnen bij $ 0,25/audiominute Rev AI + menselijke transcriptie, AI-assistent, inzichten in meerdere bestanden, aangepaste sjablonen Middelgrote bedrijven, onderzoekers AI-transcriptie begint bij $ 14,99/maand Scribie nauwkeurig proces in 4 stappen, ondersteuning voor accenten, realtime status bijhouden, aangepaste opmaak Kleine bedrijven, wereldwijde teams Prijzen beginnen bij $ 0,80/min Amberscript Inbranding van ondertitels, herschikking van tijdcodes, mobiele opname, beheer van teamtoegang, naleving van GDPR/SOC2 Ondernemingen, mediateams Vanaf $ 8 per uur TranscribeMe WhatsApp/Telegram-spraaktranscriptie, ChatGPT-integratie, meertalige realtime vertaling, branchespecifieke outputformaten Ondernemingen, onderzoekers, mobiele gebruikers Aangepaste prijzen

De beste alternatieven voor Trint

Laten we elk alternatief voor Trint bekijken met zijn functies, prijzen, beoordelingen en gebruikersrecensies:

1. ClickUp (het beste voor het opnemen, transcriberen en eenvoudig integreren van content in werkstromen)

Neem video- of audioberichten op, transcribeer uw bestanden en trek direct conclusies via ClickUp Brain

Als u op zoek bent naar een alternatief voor Trint, wilt u waarschijnlijk dat de tool meer biedt dan alleen transcriptie. U hebt een uitgebreid platform nodig waarmee u kunt transcriberen, inzichten kunt verkrijgen, taken kunt toewijzen en kunt samenwerken met uw teamgenoten.

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, combineert deze mogelijkheden om gesprekken om te zetten in gestroomlijnde werkstromen en bruikbare resultaten. Het beste van alles is dat het een gebruiksvriendelijke interface heeft, waardoor zelfs niet-technische gebruikers gemakkelijk aan de slag kunnen.

De AI Notetaker van ClickUp transcribeert automatisch uw vergaderingen en spraakaantekeningen om sleutelpunten, beslissingen en actiepunten vast te leggen terwijl ze zich voordoen.

Met naadloze integraties met platforms zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams maakt ClickUp het opnemen en transcriberen van audio- en video-content moeiteloos. Na elke vergadering genereert de AI-tool voor het maken van aantekeningen slimme vergaderverslagen via ClickUp Docs, zodat u een beknopt overzicht van de discussie krijgt.

Leg elk detail vast: gebruik ClickUp's AI Notetaker om ideeën, actiepunten en aantekeningen van vergaderingen direct te noteren

Uw transcript blijft doorzoekbaar, zodat u snel alle informatie kunt vinden die u nodig hebt. Het beste deel? Alle actie-items uit het gesprek kunnen direct worden omgezet in traceerbare taken, zodat u gemakkelijk georganiseerd blijft en belangrijke punten kunt opvolgen.

Zo kunnen taken als het afronden van het ontwerp van een marketingcampagne of het controleren van het kwartaalbudget automatisch worden toegewezen. U kunt ook gratis sjablonen voor vergadernotities gebruiken om notulen van vergaderingen in een gestructureerd format te schrijven en iedereen gemakkelijk op de hoogte te houden.

Nu u de transcriptie hebt, analyseert ClickUp Brain, een ingebouwde AI-assistent, uw content en brengt belangrijke inzichten naar voren. Met ClickUp Brain kunt u eenvoudig bruikbare informatie uit uw aantekeningen van vergaderingen, transcripties en documenten halen en sneller slimmere beslissingen nemen.

Stel vragen in natuurlijke taal over aantekeningen van vergaderingen en krijg binnen enkele minuten specifieke informatie met ClickUp Brain

U kunt vragen in natuurlijke taal stellen, zoals 'Wat zijn de actiepunten van deze vergadering?' of 'Wat is de status van de taken die vorige week zijn besproken?', en direct waardevolle inzichten krijgen. Dit is uw assistent die ervoor zorgt dat u altijd met de meest relevante gegevens werkt en u de informatie biedt die u nodig hebt om projecten vooruit te helpen.

Bovendien kan ClickUp Docs u helpen bij het organiseren en samenwerken met andere teams. De functies voor realtime bewerking helpen u bij het bewerken of verduidelijken van discussiepunten in uw vergadernotities en zorgen ervoor dat iedereen altijd op de hoogte is.

Organiseer uw transcripties en werk moeiteloos samen aan documenten met ClickUp Docs

Met functies zoals ingebouwde taken, checklists en eenvoudige opmaak houdt ClickUp Docs alles wat u nodig hebt op één plek, zodat u op schema blijft en afgestemd bent met uw team. U kunt ook rechtstreeks naar andere ClickUp-taken linken, verantwoordelijkheden toewijzen en de voortgang bijhouden, allemaal binnen het document.

Beste functies van ClickUp

Gebruik checklists om voltooiing te garanderen: Gebruik Gebruik ClickUp Checklists om actiepunten uit het transcript op elkaar af te stemmen, en elk item kan worden afgevinkt als voltooid

Voortgang monitoren: Houd de voltooiing van taken of actie-items die in het transcript zijn geïdentificeerd bij met ClickUp-taken en zorg dat het team op één lijn blijft en op schema blijft

Reageer met opmerkingen en vermeldingen : gebruik : gebruik ClickUp Assign Comments om teamleden rechtstreeks in het document te vermelden en vragen te stellen of realtime feedback te geven

Gebruik de versiegeschiedenis : houd documentwijzigingen bij met : houd documentwijzigingen bij met ClickUp Docs en keer indien nodig terug naar eerdere versies

Neem eenvoudig videoclips op: Gebruik Gebruik ClickUp Clips om uw scherm op te nemen en video's direct te transcriberen met ClickUp Brain

Beperkingen van ClickUp

Het platform kan voor nieuwe gebruikers in het begin wat overweldigend zijn

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een G2-recensie zegt:

ClickUp Brain is een tijdbespaarder. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder context hoeft te wisselen en minder add-on tools nodig heeft.

ClickUp Brain is een tijdbespaarder. De ingebouwde AI kan nu lange threads samenvatten, documenten opstellen en zelfs spraakfragmenten transcriberen binnen een taak, waardoor mijn team minder context hoeft te wisselen en minder add-on tools nodig heeft.

Leer hoe u AI kunt gebruiken voor vergadernotulen:

2. Otter. ai (het beste voor live transcriptie van vergaderingen en samenwerking)

Otter. ai is een AI-aangedreven transcriptietool voor het maken van aantekeningen in realtime, het opnemen van vergaderingen en gezamenlijke transcriptie. Zodra u uw agenda koppelt, neemt OtterPilot automatisch deel aan uw Zoom-, Google Meet- of Microsoft Teams-gesprekken, transcribeert alles in realtime en legt zelfs dia's en schermopnames vast tijdens het gesprek.

Deze AI voor vergadernotities haalt ook belangrijke punten en actiepunten eruit. Vervolgens hoeft u niet meer door pagina's met tekst te scrollen, maar kunt u vragen stellen als "Wat hebben we besloten over de volgende stappen?" en Otterpilot wijst u direct naar het antwoord. U kunt het ook de namen, acroniemen of jargon leren die uw team vaak gebruikt, zodat het elke keer weer de juiste details weergeeft.

Otter. ai beste functies

Genereer automatisch duidelijke en beknopte samenvattingen van uw vergaderingen en leg sleutelinzichten, beslissingen en vervolgopdrachten vast

Organiseer de transcripties van uw vergaderingen en deel aantekeningen met specifieke teams of projecten via Channels

Schakel tweefactorauthenticatie (2FA) in om uw account beter te beveiligen en ervoor te zorgen dat uw vergaderingen en gegevens beschermd blijven tegen ongeoorloofde toegang

Beperkingen van Otter.ai

Soms, wanneer een spreker een sterk accent heeft, kan de transcriptie minder nauwkeurig zijn en tekst opleveren die onduidelijk of moeilijk te begrijpen is

Prijzen van Otter.ai

Basis : Gratis

Pro : $16,99/gebruiker

Business : $30/gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Otter.ai

G2: 4,3/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Een recensie van Capterra zegt:

Ik ben dol op de functie voor directe transcriptie en het feit dat je Otter kunt 'instellen en vergeten' voor je vergaderingen. De app vraagt dan om deel te nemen aan je gesprekken en aantekeningen te maken, je gesprekken samen te vatten en zelfs schermafbeeldingen te maken, zodat je geen details vergeet.

Ik ben dol op de functie voor directe transcriptie en het feit dat je Otter kunt 'instellen en vergeten' voor je vergaderingen. De app vraagt dan om deel te nemen aan je gesprekken en aantekeningen te maken, je gesprekken samen te vatten en zelfs schermafbeeldingen te maken, zodat je geen details vergeet.

📚 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Otter.ai

3. Descript (het beste voor audio- en video-bewerking met geïntegreerde transcriptie)

via Descript

Descript is een AI-tool voor audio- en videobewerking die drie methoden biedt, Script, Canvas en Tijdlijn, om u te helpen uw content eenvoudig te bewerken.

Met de Script-interface kunt u het transcript direct wijzigen om secties te verwijderen, herschikken of aanpassen zonder het originele mediabestand te beïnvloeden. De functie Canvas voegt visuele elementen toe, zoals titels, bijschriften en afbeeldingen. De tijdlijn biedt gedetailleerde controle over uw audio, zodat u fades en de volgorde van lagen kunt aanpassen en elementen kunt synchroniseren.

Trint is een transcriptietool die is ontwikkeld voor nauwkeurige transcriptie en teamsamenwerking. Het biedt doorzoekbare transcripten, labels voor sprekers en tools voor werkstromen. Descript is een volwaardige audio-/video-editor waarbij transcriptie slechts het begin is. Door tekst te bewerken, kunt u media knippen, herschikken en publiceren.

Beste functies van Descript

Maak een spraakmodel op basis van uw opnames en genereer nieuwe regels door te typen, ideaal voor het corrigeren van fouten of het toevoegen van content

Bewerk meerdere audiobestanden in één transcript en gebruik sequenties om elke track nauwkeurig aan te passen

Zet audiobestanden om in boeiende beelden met aanpasbare ontwerpen om podcast-hoogtepunten online te delen

Beperkingen van Descript

Op dit moment werkt de transcriptie alleen betrouwbaar voor het Engels. Het platform heeft nog bredere taalondersteuning nodig om efficiënt te zijn

Prijzen van Descript

Free

Hobbyist: $ 24 per persoon/maand

Maker: $35 per persoon/maand

Business: $ 65 per persoon/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Descript

G2: 4,6/5 (770+ beoordelingen)

Capterra: 4,8/5 (meer dan 170 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Descript?

Een G2-recensie zegt:

Descript is geweldig om te gebruiken in mijn werk. Het heeft zoveel tijd bespaard bij taken zoals het bewerken van podcasts. Ik ben ook dol op de AI-functies die beschikbaar zijn voor het maken van aantekeningen bij shows, enz. Het is gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te begrijpen, gemakkelijk te installeren en gemakkelijk te bewerken. Ik gebruik het bijna elke dag op mijn werk en ik vind het geweldig dat alles wordt opgeslagen in de cloud, zodat ik geen bestanden kwijtraak en ze niet op mijn computer hoef op te slaan.

Descript is geweldig om te gebruiken in mijn werk. Het heeft zoveel tijd bespaard bij taken als het bewerken van podcasts. Ik ben ook dol op de AI-functies die beschikbaar zijn bij het maken van aantekeningen bij shows, enz. Het is gemakkelijk te gebruiken, gemakkelijk te begrijpen, gemakkelijk te installeren en gemakkelijk te bewerken. Ik gebruik het bijna elke dag op mijn werk en ik vind het geweldig dat alles wordt opgeslagen in de cloud, zodat ik geen bestanden kwijtraak en ze niet op mijn computer hoeven te worden opgeslagen.

🧠 Wist u dat? Chef-kok en auteur Jamie Oliver, die dyslexie heeft, had moeite met traditionele schrijfmethoden. Om dit te overwinnen, nam hij zijn eerste boeken op met een dictafoon, zodat hij zijn ideeën kon dicteren in plaats van ze op te schrijven.

4. Happy Scribe (het beste voor meertalige transcriptie en ondertiteling)

via Happy Scribe

Happy Scribe, een AI-aangedreven transcriptie- en ondertitelingstool, stelt u in staat om uw content snel te transcriberen en te ondertitelen. U kunt beginnen met snelle, door AI gegenereerde transcripties die ongeveer 85% nauwkeurig zijn in meer dan 120 ondersteunde talen en dialecten.

U kunt ook een door mensen gemaakte transcriptieservice bestellen als u zeer nauwkeurige transcripties moet verwerken, zoals juridische procedures, medische dossiers of onderzoeksinterviews. Dit levert een nauwkeurigheid tot 99% op met professionele proeflezing.

Het ondersteunt ook SDH (ondertiteling voor doven en slechthorenden). Ze gaan verder dan gesproken dialoog en omvatten ook non-verbale signalen zoals muziek, gelach of achtergrondgeluiden, waardoor uw video content inclusiever wordt.

De beste functies van Happy Scribe

Definieer specifieke regels voor grammaticale correcties, labels voor sprekers en het opmaken van ondertitels om consistentie te behouden in al uw transcripties en ondertitels

Stel gespecialiseerde woordenlijsten samen voor merknamen, technische termen of regionale uitdrukkingen om een hoge nauwkeurigheid te garanderen en uw ondertiteling en transcriptie sneller te laten verlopen

Gebruik een syntactische analysator om continue spraak op te splitsen in nauwkeurige ondertitelsegmenten met een nauwkeurige timing voor een betere ondertitelkwaliteit

Beperkingen van Happy Scribe

De functie 'woordenschat toevoegen' lijkt niet goed te werken, wat leidt tot terugkerende kleine fouten in de meeste podcasttranscripties

Prijzen van Happy Scribe

Starter: Betaal naar gebruik vanaf $ 12 per 60 min

Lite: $9 per maand · $0,15/min

Pro: $29 per maand · $0,05/min

Business: $49 per maand · $0,01/min (alleen jaarlijkse facturering)

Beoordelingen en recensies van Happy Scribe

G2: 4,8/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 30 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Happy Scribe?

Een TrustPilot-recensie zegt:

Ik was dol op Happy Scribe omdat het zonder twijfel een van de meest toegankelijke tools is voor het werken met ondertitels (wat echt heel belangrijk is als je ze zelf maakt). De app is super intuïtief, zit boordevol handige functies en het belangrijkste is dat je nooit het gevoel hebt dat je 'alleen met de tekst' zit. Je hebt ingebouwde vertaling, AI-ondersteuning en zelfs de mogelijkheid om indien nodig een menselijke vertaling te bestellen. Kortom, heel veel functies, maar allemaal echt nuttig in het echte leven.

Ik was dol op Happy Scribe omdat het zonder twijfel een van de meest toegankelijke tools is voor het werken met ondertitels (wat echt heel belangrijk is als je ze zelf maakt). De app is superintuïtief, zit boordevol handige functies en het belangrijkste is dat je nooit het gevoel hebt dat je 'alleen met de tekst' bent. Je hebt ingebouwde vertaling, AI-ondersteuning en zelfs de mogelijkheid om indien nodig een menselijke vertaling te bestellen. Kortom, heel veel functies, maar allemaal echt nuttig in het echte leven.

📚 Bonus: Otter AI vs. Fireflies AI: welke tool voor vergaderingen is beter?

5. Sonix (het beste voor het organiseren en samenvatten van meertalige transcripties)

via Sonix

Met Sonix kunt u audio- en videobestanden in meer dan 53 talen transcriberen. De functie voor onderwerp- en entiteitsdetectie organiseert uw transcript automatisch en tagt sleutelonderwerpen en namen, zodat u gemakkelijk kunt vinden wat u zoekt.

Geautomatiseerde tijdcode-uitlijning zorgt ervoor dat uw ondertitels perfect gesynchroniseerd blijven met de audio, zelfs na bewerkingen. Trint biedt weliswaar betrouwbare transcriptie, maar niet dit niveau van automatische organisatie en vereist dat gebruikers handmatig content zoeken en taggen.

Moet u vervolgens meerdere transcripties uploaden? Met de multitrack-uploads van Sonix kunt u dat doen en ze samenvoegen tot één transcriptie met nauwkeurige labels voor de sprekers. Ruisonderdrukking en verbeterde audioverwerking kunnen achtergrondgeluiden verwijderen en zorgen voor een nauwkeurige transcriptie als uw opname niet duidelijk is.

De beste functies van Sonix

Maak gebruik van de AI-aangedreven ruisfiltering van Sonix om de duidelijkheid van transcripties te verbeteren, zelfs in rumoerige omgevingen

Herken automatisch woorden met een lage betrouwbaarheid, zodat u zich kunt concentreren op gebieden die mogelijk handmatig moeten worden gecontroleerd of gecorrigeerd

Genereer beknopte samenvattingen van uw transcripties in de vorm van zinnen of een lijst met opsommingstekens

Beperkingen van Sonix

Het ondersteunt het uploaden van bestanden voor transcriptie, maar biedt geen live spraak-naar-tekst-mogelijkheden

Prijzen van Sonix

Platformprijs Standaard: $ 0 per maand Premium: $ 22 per zetel per maand Enterprise: Aangepaste prijzen

Standaard: $0 per maand

Premium: $ 22 per zetel per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Standaard: $0 per maand

Premium: $ 22 per zetel per maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

AI-transcriptie Standaard: $ 10 per uur Premium: $ 5 per uur. Bespaar 50% Enterprise: Aangepaste prijzen

Standaard: $10 per uur

Premium: $ 5 per uur. Bespaar 50%

Enterprise: Aangepaste prijzen

Standaard: $10 per uur

Premium: $ 5 per uur. Bespaar 50%

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Sonix

G2: 4,7/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,9/5 (meer dan 130 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Sonix?

Een recensie van Capterra zegt:

Dit is een van de weinige diensten die transcripties en vertalingen in meerdere talen kan verwerken. Ik vond de gebruiksvriendelijke interface en de mogelijkheid om naar software zoals Adobe en Atlas te exporteren erg prettig. Het beste is dat transcripties heel eenvoudig kunnen worden bewerkt.

Dit is een van de weinige diensten die transcripties en vertalingen in meerdere talen kan verwerken. Ik vond de gebruiksvriendelijke interface en de mogelijkheid om naar software zoals Adobe en Atlas te exporteren erg prettig. Het beste is dat transcripties heel eenvoudig kunnen worden bewerkt.

📮ClickUp Insight: Bijna 88% van de respondenten van onze enquête vertrouwt nu op AI-tools om persoonlijke taken te vereenvoudigen en te versnellen. Wilt u dezelfde voordelen op het werk realiseren? ClickUp helpt u graag! ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan u helpen uw productiviteit met 30% te verbeteren met minder vergaderingen, snelle AI-gegenereerde samenvattingen en geautomatiseerde taken.

6. Verbit (het beste voor transcriptie en compliance op ondernemingsniveau)

via Verbit

Verbit is professionele transcriptiesoftware die zijn eigen AI-engine, Captivate™, combineert met deskundige menselijke editors om een nauwkeurigheid van meer dan 99% te bereiken. Dit is waar het zich onderscheidt als alternatief voor Trint.

Als u transcripties in realtime nodig hebt, ondersteunt de live transcriptie- en ondertitelingsservice van Verbit gebeurtenissen, webinars en vergaderingen.

Met Gen. V™ AI krijgt u ook toegevoegde waarde, zoals samenvattingen, markering van trefwoorden en voorgestelde titels, waarmee u het maximale uit uw content haalt. Verbit biedt AI-aangedreven vertaling en nasynchronisatie voor een wereldwijd publiek, zodat uw boodschap in meer dan 50 talen duidelijk en natuurlijk overkomt.

De beste functies van Verbit

Lever nauwkeurige, realtime Communication Access Realtime Translation (CART)-ondertiteling om live toegankelijkheid voor gebeurtenissen, lessen en vergaderingen te ondersteunen

Voldoe aan strenge normen zoals HIPAA, SOC 2 en GDPR om persoonlijke, juridische of medische informatie tijdens het hele transcriptieproces te beschermen

Kies uit meerdere uitvoeropties, waaronder Word, PDF, SRT, VTT, CSV en JSON, zodat u uw productiewerkstroom kunt aanpassen

Beperkingen van Verbit

Een belangrijke beperking is dat transcripties worden weergegeven als grote, ongestructureerde blokken tekst. Dit kan ze moeilijk te volgen en minder gebruiksvriendelijk maken

Prijzen van Verbit

Gratis : tot 30 minuten

Selfservice: $ 29/maand

Volledige service: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Verbit

G2: 4,4/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Verbit?

Een G2-recensie zegt:

Over het algemeen biedt Verbit een uitstekende doorlooptijd voor ondertiteling. Dit is vooral belangrijk wanneer studenten met een beperking wachten op een ondertitelde video. De nauwkeurigheid is uitstekend. Als medische instelling hebben we te maken met een groot aantal technische termen. We kunnen Verbit documentatie verstrekken met terminologie waarmee de menselijke controleurs mogelijk niet bekend zijn, om de nauwkeurigheid van de ondertiteling te verbeteren.

Over het algemeen biedt Verbit een uitstekende doorlooptijd voor ondertiteling. Dit is vooral belangrijk wanneer studenten met een beperking wachten op een ondertitelde video. De nauwkeurigheid is uitstekend. Als medische instelling hebben we te maken met een groot aantal technische termen. We kunnen Verbit documentatie verstrekken met terminologie waarmee de menselijke controleurs mogelijk niet bekend zijn, om de nauwkeurigheid van de ondertiteling te verbeteren.

📚 Lees ook: Top gratis tools voor schermopname zonder watermerk

7. Temi (het beste voor snelle en betaalbare geautomatiseerde transcriptie)

via Temi

Temi, aangedreven door Rev, is een snelle spraak-naar-tekst-software die transcripties klaar voor revisie rechtstreeks naar uw inbox stuurt. Trint biedt ook een relatief snelle doorlooptijd, maar de interface is meer gericht op professionele gebruikers die geavanceerdere tools nodig hebben voor het organiseren en analyseren van transcripties.

Met de mobiele app van Temi kunt u audio rechtstreeks vanaf uw telefoon opnemen en transcriberen. De app biedt onbeperkte opnamemogelijkheden en realtime spraak-naar-tekst-streaming.

De beste functies van Temi

Kies uit MS Word, PDF, SRT, VTT en JSON voor een naadloze integratie van transcripties in uw werkstromen

Identificeer en verwijder snel stopwoorden zoals 'eh' en 'uh' met één tik tijdens het bewerkingsproces

Pas tijdcodes aan om een nauwkeurige synchronisatie met uw audio- of video-content te garanderen

Beperkingen van Temi

Temi biedt geen live of realtime transcriptie. Het verwerkt opnames nadat ze zijn geüpload

Prijzen van Temi

Gratis proefversie

Betaling: $0,25 per audiominuut

Beoordelingen en recensies van Temi

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Temi?

Een G2-recensie zegt:

Na transcriptie kan de content worden bewerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld de namen van sprekers worden toegevoegd op de website van Temi. Na het downloaden kan de tekst eenvoudig worden gecorrigeerd, zodat u een gepolijste transcriptie kunt delen.

Na transcriptie kan de content worden bewerkt. Zo kunnen bijvoorbeeld de namen van sprekers worden toegevoegd op de website van Temi. Na het downloaden kan de tekst eenvoudig worden gecorrigeerd, zodat u een gepolijste transcriptie kunt delen.

🧠 Leuk weetje: Tijdens de Renaissance werd stenografie populair als methode voor snelle transcriptie. Bekende figuren als Samuel Pepys en Isaac Newton gebruikten stenografie om gebeurtenissen en ideeën snel vast te leggen. In deze periode ontstond de stenografie, die een grote invloed heeft gehad op de moderne transcriptiemethoden.

8. Rev (het beste voor het op verzoek schakelen tussen AI- en menselijke transcriptie)

via Rev

Rev biedt spraak-naar-tekst-software en menselijke transcriptiediensten om u te helpen bij het kiezen van een oplossing op basis van uw specifieke behoeften. Er zijn ook AI-sjablonen die u kunt toepassen als u steeds hetzelfde soort werk doet, zoals interviews of onderzoekgesprekken. Deze sjablonen voorkomen dat u elke keer opnieuw de labels van de sprekers moet corrigeren of alles opnieuw moet structureren.

De AI-assistent is ingebouwd in de editor, dus u kunt hem vragen om dingen samen te vatten, de belangrijkste punten op een rijtje te zetten of alle vragen te vinden die iemand heeft gesteld. En als u met een batch transcripties werkt, kunt u met Multifile Insights patronen tussen de transcripties zien. Op deze manier kunt u bijhouden welke onderwerpen steeds terugkomen, zodat u ze kunt begrijpen zonder elk woord te lezen.

Bekijk de beste functies

Houd de transcriptie synchroon met de audio door automatisch te scrollen en het huidige woord te markeren

Afspelen, pauzeren, terugspoelen, snelheid aanpassen, opmerkingen toevoegen, clips delen, tekst markeren en wijzigingen eenvoudig ongedaan maken/opnieuw uitvoeren

Vind en vervang snel specifieke woorden of zinnen in het transcript voor bewerking in bulk

Maak bladwijzers voor belangrijke momenten in het transcript of de audio, zodat u deze snel en gemakkelijk kunt terugvinden

Rev-beperkingen

Rev biedt geen realtime gezamenlijke bewerking, inline opmerkingen of het delen van documenten waarmee het voelt alsof je samen werkt. Het is meer een tool voor solo-overdracht

Rev-prijzen

Basis: $ 14,99 per gebruiker/maand

Pro: $34,99 per gebruiker/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Betaling per minuut Transcriptie door mensen : $1,99/minuut AI-transcriptie : $0,25/minuut

Menselijke transcriptie : $1,99 /minuut

AI-transcriptie: $ 0,25 /minuut

Menselijke transcriptie : $1,99/minuut

AI-transcriptie: $0,25/minuut

Beoordelingen en recensies van Rev

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📚 Bonus: Hoe voeg je een voice-over toe aan een video voor meer betrokkenheid?

9. Scribie (het beste voor zeer nauwkeurige transcriptie met ondersteuning voor accenten)

via Scribie

Scribie is een transcriptieservice die nauwkeurige transcripties biedt met een robuust proces in vier stappen. Dit proces omvat ruwe transcriptie en een grondige revisie, proeflezing en laatste kwaliteitscontroles, met een nauwkeurigheid van meer dan 99% als resultaat. Bovendien kunt u, afhankelijk van de urgentie, kiezen uit flexibele doorlooptijden, waaronder Express (8-12 uur), 1 dag of 3 uur.

Trint daarentegen vertrouwt voornamelijk op AI voor transcriptie, wat een snellere doorlooptijd biedt, maar de nuance en nauwkeurigheid van menselijke controle kan missen.

Als alternatief voor Trint kunt u met Scribie transcripties maken in verschillende accenten, zoals Indiaas, Afrikaans en andere niet-moedertaalsprekers, waardoor het een veelzijdige optie is voor uw wereldwijde projecten.

De beste functies van Scribie

Werk effectief samen door bestanden te delen met teamleden, met opties voor weergave of bewerking voor naadloos teamwerk

Stroomlijn uw werkstroom door uw transcripties in mappen te ordenen voor beter beheer en eenvoudige toegang

Ontvang transcripties in verschillende formaten, zoals Microsoft Word, PDF, OpenDocument Text en platte tekst, zodat u ze in verschillende toepassingen kunt gebruiken

Beperkingen van Scribie

De editor is uitdagend omdat deze wordt aangestuurd door toetsenbordcommando's en u vaak een papieren spiekbriefje moet raadplegen

Prijzen van Scribie

Geavanceerd: $0,80/min

Beoordelingen en recensies van Scribie

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Scribie?

Een G2-recensie zegt:

Een van de belangrijkste voordelen van Scribie is de nauwkeurigheid. Transcripties worden snel gemaakt, wat cruciaal is voor bedrijven en particulieren. Scribie biedt verschillende doorlooptijden, variërend van 36 uur tot 5 dagen, en heeft ook een spoedoptie voor wie zijn transcripties nog sneller nodig heeft.

Een van de belangrijkste voordelen van Scribie is de nauwkeurigheid. Transcripties worden snel gemaakt, wat cruciaal is voor bedrijven en particulieren. Scribie biedt verschillende doorlooptijden, variërend van 36 uur tot 5 dagen, en heeft ook een spoedoptie voor wie zijn transcripties nog sneller nodig heeft.

10. Amberscript (het beste voor het insluiten van ondertitels en teamgebaseerde werkstromen)

via Amberscript

Amberscript is een platform voor transcriptie en ondertiteling dat automatische en door mensen gemaakte diensten aanbiedt. Burn-In Captions is een sleutelfunctie waarmee u ondertitels rechtstreeks in uw video's kunt insluiten, zodat ze consistent worden weergegeven, zelfs op platforms die geen afzonderlijke ondertitelingsbestanden ondersteunen.

Met tijdcode-aanpassing kunt u de timing na bewerkingen aanpassen, zodat uw audio-content en ondertitels perfect synchroon blijven lopen. Het ingebouwde dashboard ondersteunt complexe projecten en biedt u tools om de voortgang bij te houden, bestanden te organiseren, de toegang van teams te beheren en eenvoudig tussen talen te schakelen.

De beste functies van Amberscript

Neem vergaderingen, lezingen en spraakaantekeningen onderweg op en zet ze rechtstreeks vanaf uw telefoon om in tekst voor een snelle en eenvoudige transcriptie

Pas uw transcripties aan met AI-aangedreven opties zoals samenvattingen, geanonimiseerde versies voor privacy of schone leesformats om de leesbaarheid te verbeteren

Zorg ervoor dat uw bestanden veilig zijn met SSL-encryptie, versleutelde opslagruimte en naleving van normen zoals SOC2 voor het veilig omgaan met gevoelige informatie

Beperkingen van Amberscript

De op machine learning gebaseerde transcriptie werkt het beste met Engels. Andere talen, zoals Duits, hebben vaak meer weglatingen en fouten

Prijzen van Amberscript

Machinaal gemaakt: Eenmalig krediet: $ 8/uur Maandelijks abonnement: $ 6,4/uur Jaarlijks abonnement: $ 5/uur

Eenmalig krediet: $ 8/uur

Maandelijks abonnement: $6,4/uur

Jaarlijks abonnement: $ 5/uur

Door mensen gemaakt: Aangepaste prijzen

Enterprise: Aangepaste prijzen

Eenmalig krediet: $ 8/uur

Maandelijks abonnement: $ 6,4/uur

Jaarlijks abonnement: $ 5/uur

Beoordelingen en recensies van AmberScript

G2: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over AmberScript?

Een G2-recensie zegt:

Hun service is naadloos en professioneel en biedt oplossingen op maat die perfect aansluiten bij mijn zakelijke behoeften. In tegenstelling tot andere tools die uitsluitend op AI vertrouwen, biedt Amberscript een volledige service waarbij je het gevoel hebt dat je met echte mensen werkt die je doelen begrijpen. Als je grootschalige audio- en videoprojecten beheert en eenvoudige, nauwkeurige en professionele transcripties of ondertitels nodig hebt, is Amberscript de ultieme keuze. Het is een oplossing voor professionals die kwaliteit en betrouwbaarheid eisen. Een echte aanrader!

Hun service is naadloos en professioneel en biedt oplossingen op maat die perfect aansluiten bij mijn zakelijke behoeften. In tegenstelling tot andere tools die uitsluitend op AI vertrouwen, biedt Amberscript een volledige service waarbij je het gevoel hebt dat je met echte mensen werkt die je doelen begrijpen. Als je grootschalige audio- en videoprojecten beheert en eenvoudige, nauwkeurige en professionele transcripties of ondertitels nodig hebt, is Amberscript de ultieme keuze. Het is een oplossing voor professionals die kwaliteit en betrouwbaarheid eisen. Een echte aanrader!

💡 Pro-tip: Zodra uw team klaar is met transcriberen of ondertitelen in uw favoriete Trint-alternatief, is de volgende stap de uitvoering. Of u nu een videolancering, interne beoordeling of feedbackloop plant, met de sjablonen voor takenlijsten van ClickUp kunt u een geautomatiseerd, herhaalbaar en traceerbaar proces opzetten.

11. TranscribeMe (het beste voor het transcriberen van spraakaantekeningen en meertalige AI-functies)

via TranscribeMe

TranscribeMe, een digitale transcriptiesoftware en alternatief voor Trint, hanteert een conversatiegerichte benadering van transcriptie. Het ondersteunt de transcriptie van spraakaantekeningen uit apps zoals WhatsApp en Telegram. Als u veel communiceert via spraakberichten, kunt u deze omzetten in schone, doorzoekbare tekst zonder iets te uploaden of opnieuw op te nemen.

Deze AI-aangedreven tool kan ook worden geïntegreerd met ChatGPT, zodat u vragen kunt stellen, snelle samenvattingen kunt krijgen of zelfs delen van uw transcripties kunt herformuleren, rechtstreeks vanuit het platform. En als u te maken hebt met meertalige content, helpt realtime taalvertaling u bij het transcriberen en begrijpen van spraak in verschillende talen zonder dat u daarvoor een aparte tool nodig hebt.

De beste functies van TranscribeMe

Integreer de diensten van TranscribeMe naadloos in uw bestaande systemen met behulp van de robuuste en goed gedocumenteerde API

Pas uw transcripties aan specifieke branchebehoeften aan met gespecialiseerde formaten zoals SRT voor ondertiteling, NVivo voor kwalitatief onderzoek en formats voor marktonderzoek

Gebruik transcriptiediensten rechtstreeks via berichtenplatforms en vermijd de noodzaak om extra apps te installeren. Beperkingen van TranscribeMe

Beperkingen van TranscribeMe

In tegenstelling tot sommige concurrenten heeft TranscribeMe geen geïntegreerde editor waarmee gebruikers transcripties rechtstreeks in hun browserinterface kunnen bewerken

Prijzen van TranscribeMe

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van TranscribeMe

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over TranscribeMe?

Een recensie van Capterra zegt:

TranscribeMe vermindert de tijd die nodig is om te transcriberen aanzienlijk. Het maakt het veel gemakkelijker om grote transcriptieopdrachten snel af te ronden.

TranscribeMe vermindert de tijd die nodig is om te transcriberen aanzienlijk. Het maakt het veel gemakkelijker om grote transcriptieopdrachten snel af te ronden.

ClickUp: het alles-in-één alternatief voor Trint dat gesprekken omzet in actie

Trint en zijn alternatieven kunnen u helpen sneller te transcriberen, maar daar houdt het ook op. Het helpt u niet om te organiseren wat er is gezegd, ideeën te verbinden tijdens het bewerken van bestanden of inzichten om te zetten in actie. Als u voor uw werk niet alleen op transcripties vertrouwt, is dat een probleem.

U hebt een oplossing nodig die verder gaat. Een oplossing die u helpt de informatie uit uw vergaderingen en gesprekken vast te leggen, te begrijpen en te gebruiken.

Dat is waar ClickUp zich onderscheidt. Met AI Notetaker, ClickUp Brain en geïntegreerde documenten registreert het niet alleen wat er is gezegd. Het helpt u die woorden om te zetten in werk. Alles blijft op één plek verbonden, van slimme samenvattingen tot doorzoekbare context en documenten waarop u samen kunt werken.

Meld u gratis aan bij ClickUp om transcripties om te zetten in actie.