de 11 beste geautomatiseerde AI-tools voor het maken van aantekeningen in 2025

Heb je ooit een vergadering bijgewoond waarbij je driftig aantekeningen maakte, maar cruciale informatie miste omdat je het niet kon bijhouden? De voortdurende strijd om de aandacht te verdelen tussen actieve deelname en documentatie leidt er bij de meesten van ons toe dat we onvolledige aantekeningen maken en kansen missen.

Maak kennis met geautomatiseerde AI-notuleringstools: uw digitale schrijvers die uw gesprekken vastleggen, transcriberen en zelfs samenvatten, terwijl u zich kunt concentreren op wat belangrijk is: zinvol deelnemen aan discussies.

Deze AI-assistenten zijn geëvolueerd van eenvoudige transcriptietools tot geavanceerde vergaderpartners die informatie organiseren, actiepunten extraheren en integreren met uw bestaande werkstroom.

Laten we eens kijken naar de beste AI-notitieprogramma's die ervoor zorgen dat "Kan iemand aantekeningen maken?" tot het verleden behoort.

De beste geautomatiseerde AI-notitieprogramma's in één oogopslag

Bekijk dit korte overzicht van de beste AI-notulanten om uw vergaderbeheersysteem te verbeteren!

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven, ondernemingen AI-aangedreven planning en beheer van vergaderingen, geautomatiseerde samenvattingen en actiepunten, geïntegreerde notities, taken en documenten, sjablonen voor vergadernotities Gratis abonnement beschikbaar; aanpassingen beschikbaar voor ondernemingen Otter. ai Kleine bedrijven, middelgrote ondernemingen Realtime transcriptie, sprekerherkenning, samenvattingen van vergaderingen Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 18/maand/gebruiker; aangepaste prijzen voor ondernemingen Fireflies Kleine bedrijven, middelgrote ondernemingen AI-vergadernotities, zoeken met spraakcommando's, CRM-integraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 16,99/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen Notion AI Particulieren, kleine bedrijven, middelgrote bedrijven AI-contentgeneratie, automatisering van vergadernotities, kennisbeheer Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen; voeg AI toe aan elk Notion-abonnement voor $ 10/maand/gebruiker Fathom Particulieren, kleine bedrijven Hoogtepunten van vergaderingen met één klik, AI-samenvattingen, synchroniseren met CRM Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 19/maand/gebruiker; aangepaste prijzen voor ondernemingen tl;dv Particulieren, kleine bedrijven Notities met tijdstempel, AI-samenvattingen, Zoom- en Meet-integraties Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand/gebruiker; aangepaste prijzen voor ondernemingen Avoma Middelgrote bedrijven, ondernemingen AI-notities, gespreksintelligentie, tools voor verkoopcoaching Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 29/maand/gebruiker; aangepaste prijzen voor ondernemingen Glean Middelgrote bedrijven, ondernemingen Uniforme zoekfunctie voor de werkplek, AI-gestuurde kennisontsluiting, samenvatting van vergaderingen Gratis proefversie beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 15/maand; aangepaste prijzen voor instellingen Tactiq Particulieren, kleine bedrijven Live transcriptie, hoogtepunten, exporteren naar documenten en tools Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 12/maand/gebruiker; aangepaste prijzen voor ondernemingen Notta Kleine bedrijven, middelgrote ondernemingen Meertalige transcriptie, AI-samenvattingen, bestandsuploads Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 13,49/maand/gebruiker; aangepaste prijzen voor ondernemingen Reflect Particulieren, kleine bedrijven AI-app voor het maken van aantekeningen met suggesties, backlinks en spraak-naar-tekst-transcriptie Gratis proefversie beschikbaar; één abonnement, één prijs van $ 10/maand/gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Waar moet u op letten bij geautomatiseerde AI-notitieprogramma's?

Houd rekening met deze essentiële functies bij de selectie van een AI-notulist om de maximale waarde te halen:

Nauwkeurigheid van transcriptie : AI-tools voor vergaderingen moeten zeer nauwkeurige aantekeningen genereren, vooral bij het vastleggen van technisch jargon en het omgaan met verschillende accenten

Real-time opnamemogelijkheden : dankzij real-time transcriptie kunnen deelnemers direct correcties aanbrengen en kunnen laatkomers snel de draad weer oppakken en eerdere discussiepunten teruglezen zonder de werkstroom van de vergadering te verstoren

Integratieopties : De AI-notitie-app moet kunnen worden geïntegreerd met uw bestaande werkstroom-apps. De app moet automatisch taken aanmaken op basis van actiepunten of notulen van vergaderingen synchroniseren met uw individuele of teamkennisbank, afhankelijk van de context van de vergadering

Samenvatting genereren : geavanceerde AI-notulisten moeten beknopte notulen van de vergadering leveren. Ze moeten onderscheid maken tussen algemene discussiepunten en kritieke beslissingen die daaruit voortvloeien

Zoekbaarheid : Robuuste zoekfunctionaliteit moet filters voor datum, deelnemer, onderwerp en contenttype omvatten, samen met semantisch zoeken om informatie op concept te vinden, niet alleen op trefwoorden

Veiligheid en privacy : Er moeten certificeringen voor versleuteling en naleving aanwezig zijn, zodat gegevenscontrole, beperkte toegang en correcte verwerking van opnames, bewaring en toestemmingen gewaarborgd zijn

Samenwerkingsfuncties : realtime samenwerking moet deelnemers in staat stellen om sleutelpunten te markeren, context toe te voegen en verantwoordelijkheden bij te houden

Kosteneffectiviteit: De functies moeten aansluiten bij uw budget en het rendement op investering moet worden beoordeeld door een schatting te maken van de tijd die wordt bespaard op handmatig notuleren en follow-ups

De beste geautomatiseerde AI-notulanten voor uw vergaderingen

Nu u weet waar u op moet letten bij een goede AI-notulist, volgen hier onze beste aanbevelingen om u te helpen de juiste keuze te maken.

1. ClickUp (het beste voor AI-aangedreven notities maken met taakbeheer)

Probeer ClickUp AI Notetaker Verander uw vergaderingen in uitvoerbare taken met de ClickUp AI Notetaker

Stel je voor dat elk gesprek automatisch wordt georganiseerd in duidelijke actieplannen met toegewezen eigenaren en deadlines. Met ClickUp, de alles-in-één app voor werk, verdwijnt de kloof tussen praten over werk en het daadwerkelijk gedaan krijgen.

ClickUp is veel meer dan een app voor het maken van aantekeningen. Het is een uitgebreid platform voor productiviteit waarbij AI-aantekeningen naadloos worden gekoppeld aan uw taken en documenten voor een complete context.

De ClickUp AI Notetaker is ontworpen om de content van vergaderingen vast te leggen (inclusief een spraakopname!) en tegelijkertijd automatisch actiepunten, beslissingen en belangrijke punten te identificeren in een overzichtelijk transcript. Je krijgt ook labels voor sprekers om te identificeren wie wat heeft gezegd.

Wat ClickUp tot uitzonderlijke software voor vergaderbeheer maakt, is de mogelijkheid om belangrijke punten uit gesprekken direct om te zetten in toewijsbare taken en elk transcript doorzoekbaar te maken.

Maak aantekeningen en transcripties van vergaderingen doorzoekbaar met ClickUp Brain

ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent, kan u helpen antwoorden te krijgen op vergadervragen met behulp van natuurlijke taal. Het scant uw vergadertranscripten, zelfs die van maanden geleden, om cruciale informatie naar boven te halen waarvoor u anders urenlang e-mails en Slack-threads zou moeten doorzoeken.

Brain kan ook vergaderagenda's genereren op basis van eerdere discussies en openstaande taken.

Stel binnen enkele seconden een uitgebreide agenda voor een vergadering op met behulp van AI met ClickUp Brain

Na afloop van de vergadering ontvangt u de automatische notities met gepersonaliseerde actiepunten in uw ClickUp-inbox. De notities worden in ClickUp Docs georganiseerd als een dynamische, bruikbare bron voor uw team. Dankzij de bidirectionele koppeling tussen Docs en ClickUp-taken worden de actiepunten uit uw notities naadloos geïntegreerd in de werkstroom van uw project. Deze gestructureerde aanpak zorgt voor productieve vergaderingen.

Ontvang geautomatiseerde AI-notities van ClickUp's AI Notetaker rechtstreeks in uw ClickUp-inbox

De vergaderfuncties van ClickUp verbeteren de ervaring van het maken van aantekeningen nog verder door speciale ruimtes te bieden voor de voorbereiding, uitvoering en opvolging van vergaderingen.

Plan vergaderingen en neem er rechtstreeks vanuit ClickUp aan deel met behulp van ClickUp Kalender

Gebruik de AI-aangedreven ClickUp-kalender om voor iedereen geschikte tijden te vinden voor 1-op-1- of groepsvergaderingen. Plan vergaderingen rechtstreeks in de kalender en synchroniseer ze met uw Google Agenda. Verstuur uitnodigingen en neem zelfs deel aan videogesprekken zonder het platform te verlaten.

Ingebouwde sjablonen voor agenda's, stand-ups, 1:1's en retrospectieven maken de voorbereiding van vergaderingen snel en consistent. Omdat alles met elkaar is verbonden – van uw kalender tot uw documenten en taken – zorgt ClickUp ervoor dat elke vergadering doelgericht en uitvoerbaar is.

💡 Pro-tip: Gebruik de Zoom-integratie van ClickUp om een Zoom-vergadering rechtstreeks vanuit een ClickUp-taak te starten!

Het notitieblok van ClickUp werkt als uw digitale kladblok om gedurende de dag snel uw gedachten te noteren. Het helpt u willekeurige ideeën te ordenen in zinvolle categorieën die later kunnen worden uitgebreid tot volledige documenten of taken.

Leg snel aantekeningen, ideeën en herinneringen vast met ClickUp Notepad

Ingebouwde sjablonen voor vergadernotities voor agenda's, stand-ups, 1:1's en retrospectieven maken de voorbereiding van vergaderingen snel en consistent in ClickUp.

De sjabloon voor vergadernotities van ClickUp biedt bijvoorbeeld een gestructureerd format voor het vastleggen van doelstellingen, discussiepunten en actiepunten met duidelijke verantwoordelijkheden.

Gratis sjabloon downloaden Maak betere aantekeningen van vergaderingen met de sjabloon voor vergadernotities van ClickUp

Het sjabloon is:

Beginnersvriendelijk : Ontworpen voor eenvoudige implementatie, zodat teams zonder uitgebreide installatie aan de slag kunnen

Veelzijdig : past zich aan verschillende soorten vergaderingen aan en voldoet aan diverse teambehoeften

Effectieve documentatie: zorgt ervoor dat elke vergadering goed wordt gedocumenteerd, wat duidelijke communicatie en bruikbare follow-ups bevordert

De sjabloon ClickUp Daily Notes helpt bij het consistent documenteren van lopende projecten en markeert automatisch patronen en terugkerende thema's in invoer. Voor studenten of onderzoekers organiseert de sjabloon ClickUp Class Notes for College Students colleges met AI-aangedreven samenvattingen en conceptkoppelingen.

De beste functies van ClickUp

Genereer uitgebreide vergaderverslagen met één klik

Zet discussiepunten automatisch om in toewijsbare taken met behulp van AI-tools

Organiseer aantekeningen met AI-gestuurde categorisering en tagging

Werk in realtime samen met teamleden aan vergaderdocumenten, agenda's en meer

Krijg contextuele suggesties voor gerelateerde documenten en taken

📮ClickUp Insight: Uit onze enquête over de effectiviteit van vergaderingen blijkt dat 25% van de vergaderingen acht of meer deelnemers heeft. Hoewel grote vergaderingen waardevol kunnen zijn voor afstemming en besluitvorming, brengen ze vaak ook uitdagingen met zich mee. Uit een ander onderzoek van ClickUp bleek zelfs dat 64% van de mensen in bijna de helft van hun vergaderingen moeite heeft met onduidelijke volgende stappen. Als de alles-in-één app voor werk vullen we deze leemte met een end-to-end oplossing voor vergaderbeheer. ClickUp Meetings transformeert de manier waarop teams samenwerken met dynamische agenda's, terwijl AI Notetaker alle waardevolle inzichten vastlegt, waardoor verwarring bij de follow-up wordt voorkomen en iedereen op één lijn blijft! 💫 Echte resultaten: Teams die de functies voor vergaderbeheer van ClickUp gebruiken, melden een enorme vermindering van 50% in onnodige gesprekken en vergaderingen!

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers melden een leercurve voor nieuwe teamleden

De mobiele notitie-ervaring is niet zo robuust als de desktop versie

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Een recensie op Reddit zegt:

wat betreft de belangrijkste punten en actiepunten, vind ik ze uiterst gedetailleerd en duidelijk. Ik vind het ook geweldig dat ze actiepunten direct in het document taggen/toewijzen aan personen... We zijn tot nu toe erg tevreden over de notetaker en kijken uit naar nog meer geoptimaliseerde functies in de toekomst!

wat betreft de belangrijkste punten en actiepunten, vind ik ze uiterst gedetailleerd en duidelijk. Ik vind het ook geweldig dat ze actiepunten direct in het document taggen/toewijzen aan personen... We zijn tot nu toe erg tevreden over de notetaker en kijken uit naar nog meer geoptimaliseerde functies in de toekomst!

📖 Lees ook: Gratis sjablonen voor takenlijsten in Excel en ClickUp

2. Otter. ai (Beste voor realtime transcriptie en samenwerking)

Als u een gedetailleerd verslag wilt van elk woord dat tijdens uw vergaderingen wordt gezegd, kan Otter AI dat mogelijk maken. Het zet gesprekken om in doorzoekbare, deelbare transcripties die op het scherm worden bijgewerkt terwijl de woorden worden uitgesproken. Het is alsof u een persoonlijke assistent heeft die zich volledig toelegt op het documenteren van uw discussies.

De AI-transcriptietechnologie van Otter AI biedt realtime spraak-naar-tekst-mogelijkheden op meerdere platforms. De service is zeer veelzijdig en werkt even goed voor virtuele vergaderingen, persoonlijke discussies, interviews en lezingen.

Otter. ai beste functies

Neem automatisch deel aan geplande vergaderingen via de kalenderintegratie

Maak aantekeningen en AI-aangedreven samenvattingen met de belangrijkste onderwerpen in een oogopslag

Doorzoek al uw gesprekken met geavanceerde filters en AI-functies

Leg sleutel schermafbeeldingen vast tijdens presentaties en organiseer ze

Integreer met Zoom, Microsoft Teams en Google Meet

Beperkingen van Otter.ai

De nauwkeurigheid kan variëren door verschillende accenten of achtergrondgeluiden

Beperkte mogelijkheden voor taakbeheer in vergelijking met ClickUp

Prijzen van Otter.ai

Basis: Gratis versie (beperkt aantal minuten opnemen)

Pro : $ 16,99/maand voor particulieren

Business : $ 30/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (290+ beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Otter.ai?

Een G2-recensie zegt:

De realtime transcriptie is zeer nauwkeurig en AI-samenvattingen besparen tijd. Doorzoekbare transcripties maken het teruglezen van vergaderingen moeiteloos, wat de productiviteit verhoogt.

De realtime transcriptie is zeer nauwkeurig en AI-samenvattingen besparen tijd. Doorzoekbare transcripties maken het teruglezen van vergaderingen moeiteloos, wat de productiviteit verhoogt.

📖 Lees ook: Beste alternatieven en concurrenten voor Otter.ai

👀 Wist u dat? Het Cornell Notes-systeem, ontwikkeld door Cornell-professor Walter Pauk in 1950, organiseert aantekeningen in secties voor sleutelpunten, details en samenvattingen voor een betere herinnering. Het volgt de vijf R's: recorderen, reduceren, reciteren, reflecteren en reviseren.

3. Fireflies (het beste voor gespreksintelligentie en inzichten in vergaderingen)

Fireflies. ai is gespecialiseerd in het opnemen, transcriberen en analyseren van uw gesprekken op verschillende vergaderplatforms. De AI-assistent 'Fred' kan automatisch deelnemen aan vergaderingen op platforms zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams om discussies vast te leggen.

Hiermee kunnen gebruikers duizenden vergaderingen doorzoeken op trefwoorden, sprekers, datums of aangepaste filters. Elke vergadering wordt automatisch georganiseerd met een transcriptie, audio-opname en een door AI gegenereerde samenvatting.

Fireflies. ai beste functies

Maak aangepaste onderwerpvolgers voor bedrijfsspecifieke terminologie

Genereer AI-aangedreven vergaderverslagen met sentimentanalyse

Deel clips en hoogtepunten met leden van uw team

Integreer met CRM's, projectmanagement tools en samenwerkingsplatforms

Fireflies. ai beperkingen

Sommige gebruikers melden incidentele vertragingen bij het verwerken van langere vergaderingen

Het optimaliseren van aangepaste woordenschat training kost tijd

Fireflies. ai prijzen

Gratis versie : beperkte functies en transcriptieminuten

Pro : $ 18/maand per zetel

Business : $ 29/maand per zetel

Enterprise: $ 39/maand per zetel

Fireflies. ai beoordelingen en recensies

G2: 4,8/5 (meer dan 600 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Fireflies.ai?

Een G2-gebruiker deelt:

Enorme verbetering van de productiviteit, vooral wanneer u meerdere vergaderingen hebt en de app namens u aanwezig is.

Enorme verbetering van de productiviteit, vooral wanneer u meerdere vergaderingen hebt en de app namens u aanwezig is.

4. Notion AI (het beste voor het gezamenlijk organiseren van notities)

via Notion AI

Notion AI integreert kunstmatige intelligentie rechtstreeks in zijn populaire platform voor kennisbeheer en biedt ondersteuning bij het schrijven, bewerken en ordenen van informatie. Het is erop gericht teams te helpen de content van vergaderingen om te zetten in goed gestructureerde, bruikbare documentatie binnen een verbonden werkruimte.

De AI-schrijfassistent kan vergaderverslagen opstellen, een vergaderagenda maken en actiepunten genereren op basis van de content van de vergadering. Notion AI kan ook complexe onderwerpen uitleggen, sleutelpunten extraheren of content vertalen naar verschillende talen of stijlen.

De beste functies van Notion AI

Genereer actiepunten op basis van de content van vergaderingen

Vertaal notities naar verschillende formats (opsommingen, tabellen, enz. )

Creëer contextuele verbindingen tussen gerelateerde documenten

Verbeter uw schrijfstijl met aanpassingen van de toon en verbeteringen in de duidelijkheid

Beperkingen van Notion AI

Niet in de eerste plaats ontworpen voor live transcriptie

Voor sommige soorten vergaderingen moet u handmatig opnames importeren

Prijzen van Notion AI

Gratis : Basisfuncties voor particulieren

Plus : $ 12/maand per gebruiker

Business : $ 18/maand per gebruiker

Enterprise : aangepaste prijzen

Notion AI: $ 10/maand per gebruiker (add-on bij elk abonnement)

Beoordelingen en recensies van Notion AI

G2 : 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Notion AI?

Een gebruiker van Capterra deelt:

Ik vond het prettig dat ik aantekeningen kon maken in het document. We werden altijd op de hoogte gebracht wanneer iemand anders wijzigingen aanbracht of iets toevoegde aan het project. Het was een eenvoudige manier om iedereen op dezelfde pagina te houden.

Ik vond het prettig dat ik aantekeningen kon maken in het document. We werden altijd op de hoogte gesteld wanneer iemand anders wijzigingen aanbracht of iets toevoegde aan het project. Het was een eenvoudige manier om iedereen op dezelfde pagina te houden.

5. Fathom (het beste voor het opnemen van vergaderingen met snelle hoogtepunten)

via Fathom

Na elke vergadering maakt Fathom informatie eenvoudig deelbaar en toegankelijk. Deze AI-aangedreven tool neemt gesprekken naadloos op, transcribeert ze en markeert belangrijke momenten, zodat u deze kunt markeren met eenvoudige snelkoppelingen op het toetsenbord of spraakcommando's.

Maak aangepaste clips voor teamgenoten die de discussie hebben gemist, zoek snel in transcripties naar sleuteldetails en wijs actie-items rechtstreeks vanuit het vergaderverslag toe, zodat niets verloren gaat.

Ontdek de beste functies

Neem automatisch deel aan vergaderingen op alle grote platforms en neem ze op

Deel specifieke clips met aanpasbare instellingen voor privacy

Krijg toegang tot onbeperkte opnames van vergaderingen

Begrijp de beperkingen

Beperkte mogelijkheden voor taakbeheer

Minder robuuste analyses in vergelijking met concurrenten

Prijzen van Fathom

Free

Premium : $ 19/maand per gebruiker

Team-editie : $ 29/maand per gebruiker

Team edition pro: $ 39/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies doorgronden

G2: 5/5 (4700+ beoordelingen)

Capterra: 5/5 (700+ beoordelingen)

👀 Wist u dat? ClickUp heeft ontdekt dat 47% van de vergaderingen een uur of langer duurt. Maar is al die tijd echt nodig? Waarom zijn we sceptisch? Slechts 12% van onze respondenten beoordeelt hun vergaderingen als zeer effectief.

6. tl;dv (het beste voor het maken van aantekeningen tijdens videoconferenties)

Heb je ooit een specifieke clip van 30 seconden uit een vergadering van twee uur moeten delen? tl;dv lost dit probleem op door een perfect geïndexeerde videobibliotheek te creëren. Elke aantekening, opmerking en markering wordt gekoppeld aan het moment waarop deze is gemaakt, waardoor 'snel vooruitspoelen naar het belangrijke gedeelte' overbodig wordt.

tl;dv (uitgesproken als "TL-DEV" van "too long; didn't view") is speciaal ontworpen voor het documenteren van videovergaderingen.

Tijdens of na vergaderingen kunnen gebruikers aantekeningen met tijdstempels toevoegen en korte, deelbare videoclips maken van sleutel momenten. De vergaderbibliotheek van het platform centraliseert al uw opnames, waardoor u eerdere discussies gemakkelijk kunt terugvinden op datum, deelnemer of content.

tl;dv beste functies

Houd actiepunten en beslissingen bij met AI-assistentie

Integreer met Slack, Notion en andere productiviteitstools

Gebruik als browser extensie voor video conferencing platforms zoals Zoom, Google Meet en Microsoft Teams

tl;dv beperkingen

Voornamelijk gericht op videoconferentieplatforms

Beperkte integratie met tools voor projectmanagement

tl;dv-prijzen

Free

Pro : $ 29/maand per gebruiker

Business : $ 98/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

tl;dv beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 300 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen

7. Avoma (het beste voor verkoop- en klantenserviceteams)

via Avoma

Wat als uw verkoopnotities u precies konden vertellen waarom deals wel of niet worden gesloten? Avoma luistert naar gesprekken met klanten met de expertise van een ervaren verkoopcoach. Het identificeert koopsignalen, bezwaren en vermeldingen van concurrenten die menselijke notulisten vaak missen.

Als AI-vergaderassistent en platform voor omzetinformatie is het bijzonder waardevol voor verkoopgesprekken, check-ins voor klantensucces en andere omzetkritische interacties. Het herkent onderwerpen zoals productfuncties, prijsbesprekingen, vermeldingen van concurrenten en klantensentiment zonder dat handmatige tagging nodig is.

Voor sales teams analyseert Avoma de gesprekspatronen van top performers en de rest van het team. Het identificeert effectieve verhoudingen tussen praten en luisteren, de frequentie van vragen en de onderwerpen die aan bod komen die correleren met succesvolle resultaten, waardoor managers datagestuurde coaching kunnen bieden.

De beste functies van Avoma

Bijhouden van vermeldingen van concurrenten en marktinformatie

Genereer follow-up e-mails met actiepunten en maak taken op basis van toewijzingen

Maak navigatie op basis van onderwerpen voor opnames van vergaderingen

Synchroniseer vergaderingsinzichten rechtstreeks met CRM-systemen

Gesprekken opnemen, transcriberen en analyseren in Zoom, Google Meet en Microsoft Teams

Beperkingen van Avoma

In de eerste plaats ontworpen voor teams die zich bezighouden met omzet

Sommige geavanceerde functies hebben een leercurve

Prijzen van Avoma

AI Meeting Assistant : $ 29/maand per gebruiker

Conversation Intelligence : $ 69/maand per gebruiker

Revenue Intelligence : $ 99/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Avoma

G2: 4,6/5 (meer dan 1300 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. Glean (het beste voor studenten, voor het maken van academische aantekeningen)

via Glean

De paradox van pen versus participatie spookt door collegezalen wereldwijd. Studenten staan voor een onmogelijke keuze: grondige aantekeningen maken en belangrijke concepten missen, of zich volledig inzetten en het risico lopen later informatie te missen. Glean lost dit dilemma op elegante wijze op met zijn audio-opnametechnologie.

Glean is speciaal ontworpen als een academisch platform voor het maken van aantekeningen voor studenten aan onderwijsinstellingen. De kernfunctionaliteit van het platform is gebaseerd op een vierfasen leerproces. Leg alles vast op audio, organiseer content met labels en structuren, verfijn aantekeningen na de les en pas kennis toe door middel van effectief studeren.

Glean biedt toegankelijkheidsfuncties om een gelijk speelveld te creëren voor studenten met leermoeilijkheden of een handicap. Het platform stelt studenten in staat om colleges op te nemen, tijdens de les in hun eigen tempo tekstnotities toe te voegen en vervolgens terug te keren om hun notities te verbeteren.

Ontdek de beste functies

Neem colleges en lessen op elk apparaat op

Maak aantekeningen in uw eigen tempo terwijl de audio alles vastlegt

Werk online of offline op meerdere apparaten

Deel aantekeningen met klasgenoten voor gezamenlijk leren

Toegang tot gespecialiseerde sjablonen voor het maken van academische aantekeningen

Ontdek de beperkingen

Voornamelijk gericht op academische omgevingen en niet zozeer op het bedrijfsleven

Minder gericht op integratie met tools voor projectmanagement

Voor toegang tot alle functies is mogelijk een institutionele licentie vereist

Prijzen bekijken

Gratis proefversie: Beschikbaar voor individuele studenten

Glean voor particulieren: $ 15 per maand (omgerekend van £ 12 GBP)

Institutionele klanten: Aangepaste prijzen voor scholen en universiteiten

Opmerking: De prijs van het individuele abonnement is omgerekend van Britse ponden (£ 12) naar Amerikaanse dollars om consistentie te garanderen met andere tools in dit artikel. De werkelijke prijs kan variëren op basis van de huidige wisselkoersen.

Beoordelingen en recensies verzamelen

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. Tactiq (het beste voor Google Meet en Zoom-integratie)

De vergadering is afgelopen, maar waar zijn de notities? Dat moment van paniek verdwijnt met de browserextensie van Tactiq, die alles vastlegt terwijl u zich concentreert op het gesprek. Als een onzichtbare secretaresse werkt het stil in uw browser op populaire videoconferentieplatforms en zet gesproken woorden om in georganiseerde tekst zonder uw werkstroom te verstoren.

Tactiq kan transcripties automatisch opslaan in Google Documenten, waardoor de content van uw vergadering direct beschikbaar is in uw bestaande documentbeheersysteem.

Voor teams die samenwerken, maakt Tactiq het mogelijk om markeringen te delen, waarbij meerdere deelnemers tijdens de vergadering essentiële punten kunnen markeren. Deze gezamenlijke aantekeningen helpen teams om zonder extra discussie prioriteiten en conclusies op één lijn te brengen.

De beste functies van Tactiq

Markeer belangrijke momenten met aanpasbare tags

Exporteer de content van vergaderingen naar verschillende productiviteitstools

Toegang tot ondersteuning voor meertalige transcriptie

Krijg realtime transcriptie voor gesprekken in Google Meet, Zoom en Microsoft Teams

Beperkingen van Tactiq

Beperkte functies in vergelijking met stand-alone AI-notitieplatforms

Browser-gebaseerde aanpak kan de prestaties beïnvloeden

Prijzen van Tactiq

Free

Pro : $ 12/maand per gebruiker

Teams : $ 20/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Tactiq

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮 ClickUp Insight: 1 op de 5 professionals besteedt dagelijks meer dan 3 uur aan het zoeken naar bestanden, berichten of aanvullende context voor hun taken. Dat is bijna 40% van een volledige werkweek verspild aan iets dat slechts enkele seconden zou moeten duren! De Connected Search van ClickUp brengt al uw werk samen – taken, documenten, e-mails en chats – zodat u precies kunt vinden wat u nodig hebt wanneer u het nodig hebt, zonder tussen tools te hoeven schakelen.

10. Notta (het beste voor meertalige transcriptie)

Bedenk eens hoe taalbarrières informatiesilo's creëren in internationale organisaties: details gaan verloren in de vertaling of worden simpelweg nooit gedeeld tussen teams.

Notta biedt een AI-aangedreven transcriptieplatform dat uitblinkt in het met hoge nauwkeurigheid omzetten van spraak naar tekst in verschillende talen. De tool werkt op meerdere platforms, waaronder Zoom, Google Meet en Microsoft Teams. Het kan ook geüploade audio- en videobestanden verwerken, waardoor het veelzijdig genoeg is voor zowel live transcriptie als documentatie na de vergadering.

Notta gaat verder dan eenvoudige transcriptie en biedt slimme samenvattingen waarin de sleutelpunten, actiepunten en beslissingen uit gesprekken worden gehaald. De AI analyseert de content in zijn context om belangrijke segmenten te identificeren, zodat gebruikers snel de essentie van lange discussies kunnen begrijpen.

De beste functies van Notta

Identificeer automatisch verschillende sprekers, zelfs in rumoerige omgevingen

Zoek in alle transcripties met krachtige filters en query's in natuurlijke taal

Bestanden en opnames efficiënt omzetten naar tekst

Toegang tot transcripties via het web en mobiele apparaten

Geen beperkingen

Beperkte functies voor gezamenlijke bewerking

Voor gespecialiseerde terminologie kan training nodig zijn

Prijzen van Notta

Free

Pro : $13,49/maand

Business : $ 27,99/maand per gebruiker

Enterprise: aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notta

G2: 4,5/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: onvoldoende beoordelingen beschikbaar

Wat zeggen echte gebruikers over Notta?

Een G2-gebruiker deelt:

Zeer goede kwaliteit transcriptie. Brits Engels wordt goed opgepikt. En het lijkt erop dat het model een paar keer doorloopt om de context te begrijpen en vervolgens te transcriberen. Door die veronderstelde functionaliteit is de outputkwaliteit relatief hoog in vergelijking met andere transcripties.

Zeer goede kwaliteit transcriptie. Brits Engels wordt goed opgepikt. En het lijkt erop dat het model een paar keer doorloopt om de context te begrijpen en vervolgens opnieuw transcribeert. Door die veronderstelde functionaliteit is de uitvoerkwaliteit relatief hoog in vergelijking met andere transcripties.

11. Reflect (het beste voor persoonlijk kennisbeheer)

via Reflect

Heb je ooit dat frustrerende gevoel gehad dat je weet dat je een belangrijk concept al eens bent tegengekomen, maar niet meer weet waar? Reflect fungeert als je tweede brein en verbindt ideeën uit vergaderingen, lectuur en persoonlijke reflecties, zodat relevante informatie precies op het juiste moment naar boven komt. Zelfs als je die verbinding nooit expliciet zelf hebt gelegd.

Reflect benadert het maken van aantekeningen vanuit het perspectief van persoonlijk kennisbeheer, waarbij de nadruk ligt op het leggen van verbindingen tussen uw ideeën en informatie in de loop van de tijd. Het is ontworpen voor individuele kenniswerkers, onderzoekers en levenslange leerlingen en organiseert hun gedachten en referentiemateriaal in een systeem dat slimmer wordt naarmate het wordt gebruikt.

De beste functies

Bouw een persoonlijke kennisgrafiek met automatische verbindingen tussen concepten

Organiseer informatie met flexibele tagsystemen

Gebruik dagelijkse notities om een chronologische kennisbank op te bouwen

Krijg toegang tot een schone, afleidingsvrije schrijfomgeving voor het vastleggen van vergadernotities. Neem discussies op en koppel automatisch tijdstempels aan uw getypte notities voor een naadloos, geïntegreerd verslag

Krijg toegang tot uw aantekeningen op desktop en mobiele apparaten

Krijg ondersteuning voor verschillende methoden voor het maken van aantekeningen, waaronder bullet journaling, dagelijkse notities en projectgebaseerde organisatie

Limieten weergeven

Meer gericht op individueel gebruik dan op teamsamenwerking

Minder gespecialiseerd voor formele vergaderdocumentatie

Prijzen weergeven

Eén abonnement, één prijs: $ 10 per maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

Beoordelingen en recensies weergeven

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Let op: ClickUp herschrijft de regels

De evolutie van AI-notetools heeft de manier waarop we informatie uit vergaderingen en gesprekken vastleggen, verwerken en activeren ingrijpend veranderd.

Van ClickUp voor algehele productiviteit tot gespecialiseerde tools zoals Avoma voor verkoopteams of Notta voor meertalige omgevingen, u heeft meerdere opties om uit te kiezen. De juiste AI-notitietool verhoogt de productiviteit van vergaderingen door documentatie te automatiseren en tegelijkertijd de kwaliteit en toegankelijkheid van informatie te verbeteren.

De AI-notulist van ClickUp gaat verder dan transcriptie: het koppelt uw aantekeningen aan uw taken en documenten in één uniforme werkruimte. In plaats van met verschillende tools te jongleren, kunt u inzichten uit vergaderingen direct omzetten in actiepunten, taken toewijzen en de voortgang bijhouden in hetzelfde platform. Dat betekent minder contextwisselingen en meer afstemming.

