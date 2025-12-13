11 beste GroupMe-alternatieven voor teamchat en samenwerking in [jaar]

Het begint met één bericht te veel dat je gemist hebt.

Het ene moment bespreekt u deadlines, het volgende moment bent u verwikkeld in GIF's, off-topic discussies en vraagt iemand (voor de derde keer) of de vergadering nog steeds doorgaat.

Als dat u bekend in de oren klinkt, bent u waarschijnlijk klaar om GroupMe niet langer als uw belangrijkste tool voor teamchat en samenwerking te gebruiken.

Deze overzichtslijst met de beste GroupMe-alternatieven is een goed startpunt. En voordat we verder gaan.

Waarom kiezen voor GroupMe-alternatieven?

De eenvoud van GroupMe is geschikt voor eenvoudige groepschats, maar de beperkingen ervan kunnen een belemmering vormen voor teams die meer controle of betrouwbaarheid nodig hebben. Deze beperkingen maken de overstap naar alternatieven aantrekkelijk voor een soepelere teamcommunicatie.

Hier zijn enkele redenen waarom u andere opties zou willen verkennen:

Geen zoekfunctie voor berichten: eindeloos scrollen om oude berichten terug te vinden, wat de teamcoördinatie vertraagt.

Limiet aan beheerderscontroles: laat ongemodereerde berichten openbare groepen overspoelen, waardoor belangrijke updates onder het rumoer verdwijnen.

Overmatige notificaties: iedereen wordt gestoord voor kleine zaken zoals profielwijzigingen, waardoor de inbox vol raakt.

Geen vastgezette berichten: Verliest belangrijke informatie zoals evenementplannen in drukke threads, wat frustrerend is voor gebruikers.

Verminderd deel van de media: foto's en video's worden sterk gecomprimeerd, waardoor de kwaliteit van gedeelde beelden wazig wordt.

Onhandige desktopervaring: Levert een trage webapp, zonder geavanceerde pc-functies

Ingewikkeld groepsbeheer: Het toevoegen of verwijderen van leden verloopt omslachtig, waardoor teamupdates vertraging oplopen.

🔍 Wist u dat? 93% van de communicatie is non-verbaal. Volgens psychologisch onderzoeker Albert Mehrabian wordt slechts 7% van de betekenis overgebracht via woorden. De rest? Toon (38%) en lichaamstaal (55%). Dus onthoud de volgende keer dat u aan een video-vergadering deelneemt: uw gezicht zegt meer dan uw woorden.

GroupMe-alternatieven in één oogopslag

Weet u niet zeker waar u moet beginnen? Hier volgt een kort overzicht van de beste GroupMe-alternatieven. 📊

Tool Belangrijkste functies Het meest geschikt voor Prijzen ClickUp Chat + projectmanagement, AI-assistent, documenten, video-gesprekken, automatiseringen, integraties Alles-in-één teamcommunicatie en projecten Free Forever; betaalde abonnementen beschikbaar Slack Kanalen, integraties, zoeken in berichten, huddles, automatisering van de werkstroom Afdelingscommunicatie en automatisering van de werkstroom Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 7,25/gebruiker/maand Discord Spraak-/video-kanalen, rollen, bots, scherm delen, communitytools Wereldwijde teams die behoefte hebben aan eenvoudige, veilige chat Free; Nitro: aangepaste prijzen WhatsApp End-to-end-encryptie, spraak/video, uitzendlijsten, synchronisatie tussen mobiel en desktop Wereldwijde teams die behoefte hebben aan eenvoudige, veilige chat Free Flock Takenlijsten, gedeelde aantekeningen, videogesprekken, slimme kanalen, productiviteitsapps Budgetbewuste teams, media delen Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 6 per gebruiker per maand Telegram Grote groepen/kanalen, bots, cloudopslagruimte, privacyfuncties Grote gemeenschappen, teams die privacy hoog in het vaandel hebben staan Free; Premium-abonnement beschikbaar Microsoft Teams Office 365-integratie, vergaderingen, wiki's, tags, transcripties, bestanden delen Microsoft-gerichte organisaties Free; betaalde abonnementen vanaf $ 4 per gebruiker per maand Connecteam Mobile-first, dienstroosters, digitale formulieren, training, gerichte communicatie Teams zonder vaste werkplek/in het veld Free; betaalde abonnementen vanaf $ 35/maand Google Chat Ruimtes, Google Workspace-integratie, zoeken, Meet-vergaderingen, samenwerken aan bestanden Teams die Google Workspace gebruiken Geen gratis abonnement; betaalde abonnementen vanaf $ 8,40/gebruiker/maand Rocket.Chat Zelf gehost, open source, aangepaste werkstroomen, federatieve netwerken, versleuteling Datasoevereiniteit, gereguleerde sectoren Gratis; betaalde abonnementen vanaf $ 8 per gebruiker per maand Signal End-to-end-encryptie, verdwijnende berichten, spraak/video, open source Teams die prioriteit geven aan veiligheid en privacy Free

De beste GroupMe-alternatieven om te gebruiken

Klaar om te zien wat er allemaal beschikbaar is? Hier volgt een gedetailleerd overzicht van de beste GroupMe-alternatieven voor instant messaging op het werk.

1. ClickUp (het beste voor alles-in-één teamcommunicatie en projectmanagement)

Aan de slag met ClickUp Chatten Voer gesprekken en werk uit, allemaal in ClickUp Chat.

GroupMe houdt teams in contact, maar draagt weinig bij aan het voortgang van het werk. Het is niet ontworpen voor gestructureerde samenwerking, dus zodra het gesprek moet worden omgezet in een taak, een bestand of een update, moet u tussen verschillende tools schakelen.

ClickUp brengt daar verandering in. Het is 's werelds eerste geconvergeerde AI-werkruimte die projectmanagement, kennisbeheer en chat combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

ClickUp Chat brengt gesprekken naar het hart van uw werkstroom. Elke ruimte, map en lijst heeft zijn eigen chat, zodat uw team taken kan bespreken, updates kan delen en actie kan ondernemen zonder het project te verlaten.

De chat is de werkruimte.

ClickUp BrainGPT

Een enkel bericht kan binnen enkele seconden een taak worden: handmatig als u het liever aangepast wilt hebben, of direct via ClickUp BrainGPT.

De AI-assistent haalt de context uit het bericht en schrijft een duidelijke naam en beschrijving voor de taak, compleet met een link naar het oorspronkelijke gesprek. Als iemand voorstelt om een tweede variant van een pitchdeck te maken, wordt die taak meteen aangemaakt.

Gebruik de AI-aangedreven Catch me up in ClickUp Chat om op de hoogte te blijven van uw threads.

Als je een paar dagen weg bent geweest of druk bezig bent geweest met ander werk, vat AI CatchUp samen wat je hebt gemist. Het haalt beslissingen, taaktoewijzingen en belangrijke vragen eruit, zodat je meteen weer op de hoogte bent als je weer meedoet aan een projectchat.

Follow-ups in ClickUp Chat

Verantwoordelijkheid is ook niet afhankelijk van geheugen of reacties tijdens het chatten.

Wijs follow-ups toe in ClickUp Chat, zodat acties worden bijgehouden en niet worden vergeten

U kunt elk bericht toewijzen aan een teamlid, waarna het een FollowUpTM wordt. Iedereen weet wat er is gedelegeerd en u hoeft zich geen zorgen te maken dat u iemand twee keer moet aanspreken of achter de volgende stappen aan moet jagen.

Als uw team genoeg heeft van eindeloze discussies, geeft ClickUp Chat het gesprek een richting.

SyncUps in ClickUp

SyncUps zijn ingebouwde video-/audio-oproepen die zijn ontworpen om iedereen op één lijn te houden en vooruitgang te boeken. Met ClickUp kunt u syncups rechtstreeks in uw werkruimte plannen en uitvoeren, zodat discussies, beslissingen en volgende stappen altijd worden vastgelegd waar het werk plaatsvindt. AI-aangedreven samenvattingen en het extraheren van actiepunten zorgen ervoor dat niets door de mazen van het net glipt: elke sync-up leidt tot duidelijke resultaten en bijgehouden follow-ups.

Chatagenten in ClickUp

Gebruik vooraf gebouwde agents of maak uw eigen agents met ClickUp AI Autopilot Agents.

Agenten in ClickUp zijn AI-aangedreven assistenten die specifieke taken voor u kunnen uitvoeren. Ze helpen bij de automatisering van routinetaken, het beantwoorden van vragen en het bieden van directe ondersteuning op de plek waar uw team samenwerkt. Of u nu een lange thread moet samenvatten, een projectupdate moet genereren of een nieuwe taak moet aanmaken op basis van een gesprek, Chat Agents staan altijd klaar om u te helpen. Ze houden uw team productief door repetitief werk uit handen te nemen en belangrijke informatie naar voren te halen, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is.

De beste functies van ClickUp

Clips die voor u spreken: Neem schermwalkthroughs of video-updates op en deel ze rechtstreeks in de chat via Neem schermwalkthroughs of video-updates op en deel ze rechtstreeks in de chat via ClickUp Clips — ideaal voor asynchrone communicatie wanneer uw team verspreid is over verschillende tijdzones.

Berichten die niet verdwijnen: zet belangrijke updates, beslissingen of aantekeningen van vergaderingen om in berichten die vastgepind blijven en later gemakkelijk terug te vinden zijn.

SyncUps voor snelle gesprekken: Start een spraak- of video-gesprek rechtstreeks vanuit elke chat in ClickUp om snel af te stemmen, volgende stappen te verduidelijken of Start een spraak- of video-gesprek rechtstreeks vanuit elke chat in ClickUp om snel af te stemmen, volgende stappen te verduidelijken of in realtime samen te werken zonder van tabblad te wisselen.

Notificaties die voor u werken: Stel kanaalspecifieke waarschuwingen in, zodat u alleen notificaties ontvangt over updates die daadwerkelijk uw aandacht vereisen.

Documenten waar de conversatie plaatsvindt: Deel en voer Deel en voer ClickUp-documenten rechtstreeks in Chat uit, zodat iedereen op dezelfde pagina blijft (letterlijk!).

Zoeken dat echt helpt: vind snel specifieke berichten, taken of gekoppelde content uit uw werkruimte en geïntegreerde apps van derden met behulp van vind snel specifieke berichten, taken of gekoppelde content uit uw werkruimte en geïntegreerde apps van derden met behulp van Enterprise Search en AI-aangedreven filters.

Profielen en planning van teamgenoten: Bekijk iemands prioriteiten via Bekijk iemands prioriteiten via ClickUp-kalender , die rechtstreeks in Chat werkt, zodat je tijd kunt reserveren zonder heen en weer te hoeven mailen.

Chat-automatisering die tijd bespaart: trigger het aanmaken van taken, verstuur follow-ups of reageer met trigger het aanmaken van taken, verstuur follow-ups of reageer met ClickUp-automatisering — allemaal op basis van specifieke berichten of voorwaarden.

Limieten van ClickUp

De uitgebreide reeks functies van het platform kan in het begin een leercurve met zich meebrengen.

Prijzen van ClickUp

ClickUp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (meer dan 10.200 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.450 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over ClickUp?

Deze G2-recensie zegt eigenlijk alles:

Het grootste probleem dat ik had met andere tools was fragmentatie. Ik beheerde taken in de ene app, communiceerde met mijn team in een andere, bijhield documenten ergens anders en schakelde voortdurend tussen tabbladen alsof ik Tetris op het toetsenbord speelde. Het was inefficiënt. Wat ClickUp voor mij onderscheidt, is hoe naadloos het taakbeheer combineert met realtime berichten en samenwerking. In plaats van over te schakelen van een taak naar een app om te chatten, kan ik gewoon op een taak klikken en daar meteen een discussie starten. Elke opmerking, elk bestand en elke update bevindt zich precies waar het hoort, als bijlage bij de Taak zelf.

Het grootste probleem dat ik had met andere tools was fragmentatie. Ik beheerde taken in de ene app, communiceerde met mijn team in een andere, bijhield documenten ergens anders en schakelde voortdurend tussen tabbladen alsof ik Tetris op het toetsenbord speelde. Het was inefficiënt. Wat ClickUp voor mij onderscheidt, is hoe naadloos het taakbeheer combineert met realtime berichten en samenwerking. In plaats van over te schakelen van een taak naar een app om te chatten, kan ik gewoon op een taak klikken en daar meteen een discussie starten. Elke opmerking, elk bestand en elke update bevindt zich precies waar het hoort, als bijlage bij de Taak zelf.

📮 ClickUp Insight: 92% van de werknemers gebruikt inconsistente methoden om actiepunten bij te houden, wat resulteert in gemiste beslissingen en vertraagde uitvoering. Of je nu follow-upaantekeningen verstuurt of spreadsheets gebruikt, het proces is vaak versnipperd en inefficiënt. De taakbeheeroplossing van ClickUp zorgt ervoor dat gesprekken naadloos worden omgezet in taken, zodat je team snel kan handelen en op één lijn blijft.

2. Slack (het beste voor communicatie binnen afdelingen en automatisering van de werkstroom)

via Slack

Ken je dat gevoel wanneer je een belangrijk bericht niet kunt vinden omdat het begraven ligt in een enorme groepschat? Slack lost dat probleem voorgoed op. Je kunt gesprekken organiseren in kanalen, zodat alles blijft waar je het kunt vinden (zonder afhankelijk te zijn van Slack-hacks ).

De functie Huddles is superhandig: klik en praat voor die snelle vragen zonder nog een Zoom-gesprek te plannen.

De beste functies van Slack

Creëer speciale kanalen voor projecten en teams om gesprekken per onderwerp te ordenen.

Maak gebruik van Slack-integraties met tools voor productiviteit die rechtstreeks verbinding maken met uw werkruimte.

Doorzoek uw volledige berichtengeschiedenis met behulp van filters en operators die u helpen specifieke gesprekken, beslissingen of gedeelde bestanden van maanden geleden terug te vinden.

Bouw aangepaste werkstroomen met eenvoudige automatiseringstools voor moeiteloos Slack-projectmanagement.

Limieten van Slack

Het gratis abonnement heeft een limiet van 90 dagen voor de toegang tot de berichtengeschiedenis, waardoor gebruikers kiezen voor Slack-alternatieven.

Het kan overweldigend worden om te gebruiken zonder een goede organisatie van de kanalen.

Video-gesprekken missen enkele geavanceerde functies die wel aanwezig zijn in speciale conferencingtools.

Prijzen van Slack

Free

Pro: $7,25/maand per gebruiker

Business+: $15/maand per gebruiker

Enterprise Grid-abonnement: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Slack

G2: 4,5/5 (meer dan 34.280 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (23.845+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Slack?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Ik heb Slack bij meerdere bedrijven en ondernemingen gebruikt en ben erg te spreken over het gebruiksgemak. Het biedt naadloze contactmogelijkheden voor mensen binnen uw organisatie zonder dat u uw persoonlijke telefoonnummer hoeft te delen. We maken ook veel gebruik van de huddle-vergaderfunctie. Met een team dat voor 75% uit externe medewerkers bestaat, maakt Slack het gemakkelijk om als team te werken. Het maakt het gemakkelijk om te zien wie er voor vergaderingen is ingepland, wie berichten heeft gelezen, en het creëert een gedeelde opslagruimte voor bestanden.

Ik heb Slack bij meerdere bedrijven en ondernemingen gebruikt en ben erg te spreken over het gebruiksgemak. Het biedt naadloze contactmogelijkheden voor mensen binnen uw organisatie zonder dat u uw persoonlijke nummer hoeft te delen. We maken ook veel gebruik van de huddle-vergaderfunctie. Met een team dat voor 75% uit externe medewerkers bestaat, maakt Slack het gemakkelijk om als team te werken. Het maakt het gemakkelijk om te zien wie er voor vergaderingen is ingepland, wie berichten heeft gelezen, en het creëert een gedeelde opslagruimte voor bestanden.

3. Discord (het beste voor het opbouwen van een community en informele teaminteractie)

via Discord

Discord is ontwikkeld voor gamers, maar is perfect voor elk team dat op een natuurlijke manier wil communiceren. De spraakkanalen zijn waarschijnlijk de beste functie. Je stapt gewoon in wanneer je wilt praten en stapt weer uit wanneer je klaar bent. Geen ongemakkelijke 'Kan ik je bellen?'-berichten meer nodig.

Teams op afstand vinden het geweldig dat dit spontane gesprekken terugbrengt die nieuwe ideeën opleveren. Het delen van schermen werkt ook goed, zelfs wanneer iemand ontwerpbestanden of video's deelt.

De beste functies van Discord

Stel aparte servers in voor verschillende projecten of afdelingen, zodat er duidelijke grenzen ontstaan.

Organiseer live audiosessies met Stage Channels om ideeën te presenteren, teamupdates te geven of community-AMA's in realtime te houden.

Wijs aangepaste rollen toe met specifieke toestemmingen die bepalen wie wat kan zien, wie kanalen kan wijzigen, nieuwe leden kan uitnodigen of andere aspecten van uw werkruimte kan beheren.

Voeg gespecialiseerde bots toe die de productiviteit verhogen door routinetaken zoals herinneringen aan vergaderingen en kanaalorganisatie af te handelen.

Limieten van Discord

De zakelijke functies zijn niet zo robuust als die van communicatietools voor grote ondernemingen.

De limieten voor het delen van bestanden zijn restrictief bij gratis abonnementen.

De zoekfunctie is niet zo krachtig als bij sommige andere GroupMe-alternatieven.

Prijzen van Discord

Free

Nitro: Aangepaste prijzen

Discord-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 500 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Discord?

Lees wat deze Capterra-recensent te zeggen had:

Discord is zeer nuttig geweest bij het werken op afstand binnen mijn bedrijf, wat voor mij aanvankelijk een grote verrassing was. We gebruiken het dagelijks voor alles, van korte gesprekken tot meer diepgaande vergaderingen voor teams.

Discord is zeer nuttig geweest bij het werk op afstand binnen mijn bedrijf, wat voor mij aanvankelijk een grote verrassing was. We gebruiken het dagelijks voor alles, van korte gesprekken tot meer diepgaande vergaderingen van het team.

💡 Pro-tip: Bevorder een cultuur waarin disruptieve feedback wordt toegejuicht. Dit is feedback die de status quo uitdaagt of grote veranderingen suggereert, waardoor het team wordt aangemoedigd om buiten de gebaande paden te denken. Het verlegt grenzen en stimuleert innovatie in communicatiepraktijken.

4. WhatsApp (het beste voor internationale teams die behoefte hebben aan eenvoudige, veilige berichtenuitwisseling)

via WhatsApp

U gebruikt waarschijnlijk al WhatsApp om met vrienden te chatten, maar vergeet het niet voor teamcommunicatie. De app blinkt uit wanneer u iets eenvoudigs nodig hebt dat iedereen al weet te gebruiken. Hier zijn geen trainingssessies nodig!

De end-to-end-encryptie geeft je gemoedsrust bij het bespreken van gevoelige informatie. Teams met internationale leden waarderen het vooral dat WhatsApp perfect werkt, zelfs met een slechte internetverbinding.

De functie voor spraakberichten is handig wanneer u iets ingewikkelds moet uitleggen dat te lang zou duren om te typen.

De beste functies van WhatsApp

Maak uitzendlijsten waarmee je aankondigingen naar meerdere mensen kunt sturen zonder iedereen in een groepschat te plaatsen waar ze elkaars reacties kunnen zien.

Deel locatiegegevens met teamleden voor eenvoudige coördinatie tijdens persoonlijke gebeurtenissen of vergaderingen op onbekende locaties.

Gebruik WhatsApp Web of de desktop-app om gesprekken naadloos voort te zetten vanaf uw computer.

Maak een back-up van uw geschiedenis van het chatten in de cloud en synchroniseer deze tussen verschillende apparaten om uw gegevens veilig en toegankelijk te houden.

Limieten van WhatsApp

Beperkte organisatietools voor het sorteren of terugvinden van eerdere gesprekken

Groepen zijn beperkt tot 256 leden, waardoor communicatie binnen grotere teams wordt beperkt.

Geen planningsfuncties voor berichten of herinneringen

Vereist telefoonnummers, die sommige leden van het team misschien niet willen delen.

Prijzen van WhatsApp

Free

WhatsApp-beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (95+ beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (16.055+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over WhatsApp?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

WhatsApp was de eerste mobiele privéberichtendienst die een kritische massa bereikte. Als WhatsApp-gebruiker/zakelijke client hebben we geleerd dat meer dan 100 miljoen mensen WhatsApp elke maand gebruiken, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom. Ik vind de gebruiksvriendelijke interface en leuke functies van WhatsApp erg prettig, evenals de veiligheid en privacy die het biedt.

WhatsApp was de eerste mobiele privéberichtendienst die een kritische massa bereikte. Als WhatsApp-gebruiker/zakelijke client hebben we geleerd dat meer dan 100 miljoen mensen WhatsApp elke maand gebruiken, en het is gemakkelijk te begrijpen waarom. Ik vind de gebruiksvriendelijke interface en leuke functies van WhatsApp erg prettig, evenals de veiligheid en privacy die het biedt.

🧠 Leuk weetje: Studies tonen aan dat emoji's helpen om de toon en emotie over te brengen bij werken op afstand, waardoor digitale gesprekken menselijker aanvoelen. Een simpele 😄 of 👀 kan feedback verzachten of speelsheid toevoegen aan de teamchat.

5. Flock (het beste voor budgetbewuste teams die media willen delen)

via Flock

Flock is misschien niet de bekendste naam op deze lijst, maar verdient wel uw aandacht. Dit platform biedt verrassende functies in een overzichtelijke interface.

Teams geven aan vooral onder de indruk te zijn van de takenlijstfunctie, waarmee gesprekken worden omgezet in uitvoerbare taken met deadlines. Als uw team meerdere apps heeft samengevoegd om aan verschillende communicatiebehoeften te voldoen, kan Flock uw werkstroom stroomlijnen zonder uw budget te belasten.

De beste functies van Flock

Zet berichten direct om in taken met deadlines en toegewezen personen, zodat je gemakkelijk kunt bijhouden welke afspraken er tijdens teamgesprekken zijn gemaakt.

Maak tijdens vergaderingen gedeelde aantekeningen die iedereen tegelijkertijd kan bewerken, zodat er geen aparte tools voor documentsamenwerking meer nodig zijn.

Start videoconferenties met schermdelingsmogelijkheden rechtstreeks vanuit het chatten, zonder dat u extra software hoeft te downloaden of links hoeft te gebruiken.

Stel slimme kanalen in die automatisch relevante berichten filteren op basis van trefwoorden of de rol van de afzender, zodat belangrijke informatie een hoge mate van zichtbaarheid heeft.

Limieten van Flock

Een kleiner gebruikersbestand betekent minder integraties dan meer gevestigde GroupMe-alternatieven.

De mobiele app loopt soms achter op de desktop-versie wat betreft functionaliteit.

Beperkte aanpassingsmogelijkheden voor notificaties en waarschuwingen

Prijzen van Flock

Free

Pro: $ 6/maand per gebruiker

Onderneming: Aangepaste prijzen

Flock-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 270 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 340 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Flock?

Een G2-recensie verwoordt het als volgt:

Het eerste wat mij opvalt aan Flock is het gebruiksvriendelijke en overzichtelijke ontwerp. Dankzij de cloud-opslagruimte kunnen berichten en bestanden veilig worden opgeslagen en vanaf elk apparaat worden geopend. Bovendien zijn de geïntegreerde spraakoproepen van uitstekende kwaliteit, waardoor we soepel kunnen blijven communiceren.

Het eerste wat mij opvalt aan Flock is het gebruiksvriendelijke en overzichtelijke ontwerp. Dankzij de cloudopslagruimte kunnen berichten en bestanden veilig worden opgeslagen en vanaf elk apparaat worden geopend. Bovendien zijn de geïntegreerde spraakoproepen van uitstekende kwaliteit, waardoor we soepel kunnen blijven communiceren.

6. Telegram (het beste voor grote gemeenschappen met uiteenlopende privacybehoeften)

via Telegram

Telegram kan zonder problemen enorme openbare groepen van maximaal 200.000 leden aan, ideaal als je grote communities beheert of bedrijfsbrede aankondigingen doet. Met de kanaalfunctie kun je updates naar een onbeperkt aantal volgers verzenden en tegelijkertijd bepalen wie erop kan reageren.

Teams die veel waarde hechten aan veiligheid, waarderen de optie om berichten met gevoelige informatie die niet bewaard mogen blijven, automatisch te laten verdwijnen. Bovendien automatiseert het bot-ecosysteem repetitieve taken, van planning tot gegevensverzameling.

Hoewel sommige teams Telegram in eerste instantie uitproberen vanwege de functies voor veiligheid, blijven ze het gebruiken vanwege de verrassende snelheid en betrouwbaarheid, zelfs bij het delen van grote bestanden.

De beste functies van Telegram

Creëer openbare kanalen waar een onbeperkt aantal volgers updates kan ontvangen, terwijl beheerders volledige controle behouden over wie content kan posten.

Bouw aangepaste bots met behulp van de eenvoudige API om routinetaken te automatiseren, zoals het verzamelen van dagelijkse rapporten of het beantwoorden van veelgestelde vragen.

Krijg toegang tot cloudopslagruimte waarmee u bestanden tot 2 GB per bestand kunt delen zonder uw telefoonopslagruimte vol te proppen of aparte cloudaccounts nodig te hebben.

Organiseer chats met behulp van mappen en vastgezette berichten, zodat u belangrijke gesprekken nooit uit het oog verliest.

Limieten van Telegram

Standaardversleuteling is niet end-to-end voor gewone chats (alleen voor geheime chats).

De bedrijfsspecifieke functies zijn beperkt in vergelijking met enterpriseplatforms.

Sommige teamleden maken zich mogelijk zorgen over de Russische oorsprong, ondanks de huidige onafhankelijkheid van het bedrijf.

Prijzen van Telegram

Free

Premium-abonnement beschikbaar

Telegram-beoordelingen en recensies

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,7/5 (meer dan 6370 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Telegram?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Telegram is een uitstekende berichtenapp in vergelijking met veel andere apps. Je hebt geen Gmail-account nodig voor opslagruimte en je kunt schakelen tussen apparaten zonder je zorgen te maken over back-ups: je informatie blijft intact. Met krachtige privacyfuncties, waaronder geheime chats, is Telegram ideaal voor mensen die veiligheid belangrijk vinden. Een ander groot voordeel is de mogelijkheid om zonder problemen grote bestanden te verzenden en te openen. Bovendien is Telegram ideaal voor het organiseren van grote online vergaderingen, waardoor het het perfecte platform is voor gebedsvergaderingen en bijbelstudies. Veel mensen hebben belangstelling getoond om lid te worden, maar de meeste apps hebben limieten wat betreft de grootte van de groep. Daarom raad ik Telegram aan mijn voorganger aan als een betere optie voor onze gemeenschap.

Telegram is een uitstekende berichtenapp in vergelijking met veel andere apps. Je hebt geen Gmail-account nodig voor opslagruimte en je kunt schakelen tussen apparaten zonder je zorgen te maken over back-ups: je informatie blijft intact. Met krachtige privacyfuncties, waaronder geheime chats, is Telegram ideaal voor mensen die veiligheid belangrijk vinden. Een ander groot voordeel is de mogelijkheid om zonder problemen grote bestanden te verzenden en te openen. Bovendien is Telegram ideaal voor het organiseren van grote online vergaderingen, waardoor het het perfecte platform is voor gebedsvergaderingen en bijbelstudies. Veel mensen hebben belangstelling getoond om lid te worden, maar de meeste apps hebben limieten wat betreft de grootte van de groep. Daarom raad ik Telegram aan mijn voorganger aan als een betere optie voor onze gemeenschap.

💡 Pro-tip: Leen het concept van Creative Conspiracy van Leigh Thompson en faciliteer samenwerkingssessies waarin teamleden bewust samen innovatieve oplossingen bedenken. Deze methode bevordert een cultuur van bewuste en gerichte creativiteit.

✅ We hebben onderzoek gedaan naar de beste communicatietools voor teams, en dit zijn de resultaten:

7. Microsoft Teams (het beste voor organisaties die sterk geïntegreerd zijn met Microsoft 365)

via Microsoft Teams

Als uw bedrijf vertrouwt op het Microsoft-ecosysteem, zorgt Teams ervoor dat alles op zijn plaats valt. Dankzij de diepgaande integratie met Office-apps kunt u Excel-spreadsheets samen bewerken, rechtstreeks in uw chatvenster.

Vergaderingen met teams voelen verrassend gepolijst aan met functies als achtergrondvervaging en breakout rooms, die elders vroeger alleen in premiumversies beschikbaar waren. De gesprekken met tabbladen helpen om projecten georganiseerd te houden zonder dat er een miljoen verschillende kanalen hoeven te worden aangemaakt.

De beste functies van Microsoft Teams

Plan vergaderingen en neem er rechtstreeks vanuit de chat aan deel met kalenderintegratie die de beschikbaarheid van iedereen weergeeft en automatische herinneringen verstuurt.

Maak wiki's voor teams en projecten die dienen als centrale kennisbanken, waardoor repetitieve vragen en de inwerktijd voor nieuwe leden worden verminderd.

Gebruik tags om specifieke groepen binnen grote teams te bereiken zonder aparte kanalen te creëren of anderen te storen met irrelevante notificaties.

Krijg toegang tot transcripties en opnames van vergaderingen om later belangrijke beslissingen terug te lezen of te raadplegen.

Beperkingen van Microsoft Teams

De interface kan voor nieuwe gebruikers rommelig en overweldigend aanvoelen.

De prestaties kunnen traag zijn op oudere computers of bij een limiet aan bandbreedte.

Sterke afhankelijkheid van het Microsoft 365-abonnement voor volledige functionaliteit

Gesprekken op basis van threads zijn minder intuïtief dan sommige concurrerende alternatieven voor GroupMe.

Prijzen van Microsoft Teams

Home-abonnementen

Microsoft Teams: Gratis

Microsoft 365 Personal: $ 6,99/maand

Microsoft 365 Family: $ 9,99/maand

Business-abonnementen

Microsoft Teams Essentials: $ 4 per maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Basic: $ 6/maand per gebruiker

Microsoft 365 Business Standard: $ 12,50/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Microsoft Teams

G2: 4,4/5 (meer dan 15.985 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 10.055 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Microsoft Teams?

Deze Reddit-opmerking trok onze aandacht:

Teams is veel geschikter voor zakelijke scenario's. Het is ook volledig geïntegreerd in de Office 365-wereld, die de meeste bedrijven al gebruiken. […] Teams heeft ook tal van andere functies (vergaderingen, telefoonsysteem) die niet in andere platforms aanwezig zijn. Het biedt ook ondersteuning voor samenwerking aan bestanden via SharePoint, wat op zich al behoorlijk indrukwekkend is.

Teams is veel geschikter voor zakelijke scenario's. Het is ook volledig geïntegreerd in de Office 365-wereld, die de meeste bedrijven al gebruiken. […] Teams heeft ook tal van andere functies (vergaderingen, telefoonsysteem) die niet in andere platforms aanwezig zijn. Het ondersteunt ook samenwerking aan bestanden via SharePoint, wat op zich al behoorlijk indrukwekkend is.

🔍 Wist u dat? Slechte teamcommunicatie vertraagt het werk en zorgt voor extra druk. Uit een rapport blijkt dat dit leidt tot 51% meer stress, 41% lagere productiviteit, 31% gespannen relaties en gemiste deadlines. Duidelijke communicatie zorgt ervoor dat teams op één lijn blijven en het werk op schema blijft.

8. Connecteam (het beste voor het beheren van teams zonder vaste werkplek en teams in het veld)

via Connecteam

Connecteam lost problemen op die andere communicatietools niet eens herkennen. Het is speciaal ontwikkeld voor teams waarvan de meeste leden niet de hele dag achter een bureau zitten. Denk bijvoorbeeld aan werknemers in de detailhandel, de bouw, de gezondheidszorg of de buitendienst.

Het mobielvriendelijke ontwerp zorgt ervoor dat iedereen een goede verbinding houdt, ongeacht hun locatie. Teams waarderen vooral de in- en uitklokfuncties die rechtstreeks in het communicatieplatform zijn geïntegreerd. Nog beter? Met de trainingsmodule kunt u belangrijke informatie verdelen en controleren wie deze daadwerkelijk heeft gelezen, wat handig is om aan compliance-eisen te voldoen tijdens vergaderingen.

De beste functies van Connecteam

Stuur gerichte berichten naar specifieke locaties, afdelingen of posities zonder aparte groepen aan te maken.

Maak digitale checklists en formulieren die buitendienstmedewerkers op hun mobiele apparaten kunnen voltooien, zodat papieren processen overbodig worden.

Verspreid trainingsmateriaal en houd de voltooiingsstatus bij om ervoor te zorgen dat alle teamleden belangrijke updates ontvangen, ongeacht hun werkschema.

Plan diensten in en laat werknemers open diensten claimen of vrij vragen rechtstreeks via het platform.

Limieten van Connecteam

Meer gericht op operationele communicatie dan op informele teambuilding

De desktopervaring van de tool is niet zo verfijnd als de mobiele applicatie.

Hogere leercurve voor leden van teams die niet technisch onderlegd zijn

Prijzen van Connecteam

Free

Basis: $35/maand

Geavanceerd: $59/maand

Expert: $ 119/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Connecteam

G2: 4,6/5 (2.355 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2350 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Connecteam?

Hier volgt een perspectief uit eerste hand:

Connecteam heeft mijn team geholpen om georganiseerd en verantwoordelijk te blijven. Dit programma heeft een aantal geweldige functies waar elk klein bedrijf van kan profiteren. Als officemanager zijn hun HR-mogelijkheden in dit programma essentieel geweest voor het bijhouden van vakantiedagen, ziektedagen, werktijden, enz.

Connecteam heeft mijn team geholpen om georganiseerd en verantwoordelijk te blijven. Dit programma heeft een aantal geweldige functies waar elk klein bedrijf van kan profiteren. Als officemanager zijn hun HR-mogelijkheden in dit programma essentieel geweest voor het bijhouden van vakantiedagen, ziektedagen, werktijden, enz.

9. Google Chat (het meest geschikt voor teams die al Google Workspace gebruiken)

via Google Chat

Google Chat zorgt ervoor dat teamcommunicatie vanaf dag één vertrouwd aanvoelt. Als u al Gmail en Google Drive gebruikt, past het naadloos in uw werkstroom. De gespreksdraden helpen om discussies gefocust te houden, terwijl de slimme suggesties u tijd besparen door relevante bestanden en agenda-gebeurtenissen aan te bevelen.

Teams waarderen het dat chatruimtes fungeren als permanente ruimtes voor lopende projecten, waar alle bestanden, taken en berichten op één overzichtelijke plek worden bewaard. Hoewel het misschien niet de meest opvallende functies heeft, zorgt de nauwe integratie met andere Google-tools ervoor dat u minder tijd kwijt bent aan het schakelen tussen apps.

De beste functies van Google Chat

Creëer ruimtes die automatisch berichten, bestanden en taken met betrekking tot specifieke projecten of teams ordenen in een chronologische tijdlijn die gemakkelijk te navigeren is.

Zoek in gesprekken met de zoekfuncties van Google, die de context begrijpen en informatie kunnen vinden, zelfs als u zich de exacte bewoordingen niet meer herinnert.

Start Google Meet-videogesprekken rechtstreeks vanuit chatthreads met één klik, waarbij de context van het gesprek behouden blijft wanneer u overschakelt van tekst naar video.

Werk samen aan Google Documenten, Spreadsheets en Slides binnen de chatinterface, met realtime bewerking en commentaar geven.

Beperkingen van Google Chat

Beperkte functionaliteit in vergelijking met speciale communicatieplatforms voor teams

Vereist een Google Workspace-abonnement voor volledige functies voor ondernemingen.

Minder aanpasbaar dan gespecialiseerde berichtenapps omdat het geen thema's heeft.

De notificatie-applicatie is niet zo verfijnd als bij andere GroupMe-alternatieven.

Prijzen van Google Chat

Business Starter: $ 8,40/gebruiker per maand

Business Standard: $ 16,80/gebruiker per maand

Business Plus: $26,40/gebruiker per maand

Beoordelingen en recensies van Google Chat

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,5/5 (2.365+ beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Google Chat?

Een recensent van TrustRadius vatte het als volgt samen:

Google Chat is zeer geschikt voor bedrijven. In mijn organisatie wordt het gebruikt om de communicatie tussen teams te onderhouden. Samenwerking tussen teams om problemen op te lossen die onze klanten niet kunnen oplossen zonder Google Chat. Onze organisatie is ervan afhankelijk. Wanneer iemand hulp nodig heeft van een ander team in de organisatie, gebruiken we Google Chat om dit probleem op te lossen.

Google Chat is zeer geschikt voor bedrijven. In mijn organisatie wordt het gebruikt om de communicatie tussen teams te onderhouden. Samenwerking tussen teams om problemen op te lossen die onze klanten niet kunnen oplossen zonder Google Chat. Onze organisatie is ervan afhankelijk. Wanneer iemand hulp nodig heeft van een ander team in de organisatie, gebruiken we Google Chat om dit probleem op te lossen.

🔍 Wist u dat? Luisteren naar medewerkers is essentieel om de communicatie soepel te laten verlopen en waar nodig verbeteringen aan te brengen. Maar liefst 75% van de communicatiemedewerkers gebruikt betrokkenheidsenquêtes om gedetailleerde feedback te krijgen, 54% vertrouwt op feedback na afloop van een gebeurtenis en 52% maakt gebruik van live vraag-en-antwoordsessies. Deze tools helpen teams om op koers te blijven, problemen aan te pakken en communicatiestrategieën te verfijnen.

10. Rocket. Chat (het beste voor organisaties die volledige zeggenschap over hun gegevens willen)

Rocket. Chat geeft u weer de controle over uw communicatiegegevens. In tegenstelling tot de meeste GroupMe-alternatieven kunt u dit platform op uw eigen servers hosten, waardoor gevoelige gesprekken volledig binnen de infrastructuur van uw organisatie blijven.

Dankzij het open-sourcekarakter kunnen ontwikkelaars het aanpassen aan uw exacte werkstroombehoeften. Teams met strenge nalevingsvereisten, met name die in gereguleerde sectoren, waarderen de mogelijkheid om specifieke beleidsregels voor veiligheid te implementeren.

Hoewel de installatie meer technische kennis vereist dan cloudopties, beloont het platform die investering met ongeëvenaarde privacycontrole.

Rocket. Chat beste functies

Aangepaste interface en functionaliteit via de open-source codebase, zodat deze aansluit bij de specifieke werkstroombehoeften van uw organisatie, zonder te hoeven wachten op updates van leveranciers.

Creëer federatieve netwerken waar meerdere afzonderlijke Rocket. Chat-Instances veilig kunnen communiceren tussen verschillende organisaties, terwijl de onafhankelijkheid behouden blijft.

Implementeer end-to-end-encryptie en aangepaste bewaarbeleidsregels die ervoor zorgen dat gevoelige gesprekken privé blijven en voldoen aan branchespecifieke regelgeving.

Rocket. Limieten van chatten

Vereist technische expertise voor het opzetten en onderhouden van zelfgehoste Instances.

De gebruikersinterface is minder gepolijst dan sommige commerciële GroupMe-alternatieven.

Kleine marktplaats van vooraf gebouwde integraties in vergelijking met gangbare platforms

Rocket. Prijzen voor chatten

Free

Pro: $ 8/maand per gebruiker (jaarlijks gefactureerd)

Enterprise: Aangepaste prijzen

Rocket. Chatbeoordelingen en recensies

G2: 4,2/5 (meer dan 330 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen echte gebruikers over Rocket. Chatten?

Een gebruiker schrijft in zijn recensie:

Het is zeer professionele software die veel wordt gebruikt in professionele omgevingen zoals kantoren en werkruimtes. Ook kunt u er bestanden mee delen en kanalen (groepen) aanmaken voor activiteiten, projecten en andere zaken. Het heeft functies om berichten met upthreads te verwijderen en biedt ook de mogelijkheid om in threads te reageren en de functie volgen/ontvolgen om u af te melden voor de notificaties.

Het is zeer professionele software die veel wordt gebruikt in professionele omgevingen zoals kantoren en werkruimtes. Ook kunt u er bestanden mee delen en kanalen (groepen) aanmaken voor activiteiten, projecten en andere zaken. Het heeft functies om berichten met upthreads te verwijderen en biedt ook de mogelijkheid om in threads te reageren en de functie volgen/ontvolgen om u af te melden voor de notificaties.

11. Signal (het beste voor teams die maximale veiligheid en privacy vooropstellen)

via Signal

De focus van Signal op privacy komt tot uiting in elke functie (of soms in het ontbreken van functies wanneer deze de veiligheid in gevaar kunnen brengen). Teams die met uiterst gevoelige informatie werken, vertrouwen op Signal omdat de open-sourcecode grondig is gecontroleerd door beveiligingsexperts.

Spraak- en video-gesprekken zijn end-to-end versleuteld, wat zorgt voor extra duidelijkheid, zelfs bij zwakkere verbindingen. Hoewel het veel tools voor zakelijke samenwerking mist, kiezen organisaties in sterk gereguleerde sectoren of met vertrouwelijke projecten vaak voor Signal.

De beste functies van Signal

Stel voor elk gesprek een aangepaste timer in voor het verdwijnen van berichten, zodat gevoelige informatie na de weergave permanent wordt verwijderd.

Controleer beveiligingscodes tussen apparaten om te bevestigen dat gesprekken veilig blijven tegen mogelijke onderschepping of man-in-the-middle-aanvallen.

Gebruik verzegelde afzendertechnologie die op protocolniveau verbergt wie wie berichten stuurt, waardoor relatiepatronen zelfs buiten de content van berichten worden beschermd.

Controleer contacten handmatig met behulp van veiligheidsnummers om te bevestigen dat u met de juiste persoon praat.

Beperkingen van Signal

Beperkte organisatorische functies, zoals openbare groepen of werkruimten

Geen kalenderintegratie of planningstools

De grootte van de beperkingen voor het delen van bestanden is strenger dan die van algemene GroupMe-alternatieven.

Lacks bedrijfsspecifieke functies zoals taakbeheer of polls om verbinding te maken met teams.

Prijzen van Signal

Free

Signal-beoordelingen en recensies

G2: 4,4/5 (meer dan 440 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen echte gebruikers over Signal?

Dit is wat een gebruiker over deze app te zeggen had:

Uitstekende messenger-app. Ik gebruik hem nu al een jaar, vooral voor privégesprekken, en ben nog niet teleurgesteld. Ik vind de layout prettig, de gesprekken werken goed en de webversie is ook goed. Hij is ook veilig (hoewel ik dit niet uit ervaring heb geleerd, maar alleen uit onderzoek), wat erg handig kan zijn. Het enige nadeel is dat je niet zoveel chats op je telefoon kunt zien, maar dit kan worden verholpen door mappen aan te maken.

Uitstekende messenger-app. Ik gebruik hem nu al een jaar, vooral voor privégesprekken, en ben nog niet teleurgesteld. Ik vind de layout prettig, de gesprekken werken goed en de webversie is ook goed. Hij is ook veilig (hoewel ik dit niet uit ervaring heb geleerd, maar alleen uit onderzoek), wat erg handig kan zijn. Het enige nadeel is dat je niet zoveel chats op je telefoon kunt zien, maar dit kan worden verholpen door mappen aan te maken.

💡 Pro-tip: Moedig teams aan om geen blokken met vergaderingen in te plannen in de kalender, idealiter in het midden van de dag, wanneer iedereen zich volledig kan concentreren op diepgaand werk. Ononderbroken tijd helpt om communicatieoverload te verminderen.

Slimmere chat begint in ClickUp

Teamgesprekken zouden niet moeten aanvoelen als een spelletje verstoppertje. Als je voortdurend de context kwijtraakt, oude berichten moet opzoeken of van app moet wisselen om alles bij te houden, is het tijd voor een slimmere installatie.

ClickUp onderscheidt zich van andere GroupMe-alternatieven door realtime chat te combineren met alles wat uw team nodig heeft om taken uit te voeren, documenten te bewerken, doelen te stellen en meer. Elk gesprek vindt plaats in de juiste context, gekoppeld aan uitvoerbare items, met AI-functies die updates samenvatten, volgende stappen toewijzen en terugkoppeling overbodig maken.

