Otter AI vs. Fireflies AI: welke tool voor vergaderingen is beter?

Heb je ooit een vergadering verlaten met het gevoel dat je belangrijke inzichten hebt gemist of dat de volgende stappen niet duidelijk zijn? We praten sneller dan we schrijven, en het bijhouden van aantekeningen tijdens een vergadering terwijl je je concentreert op de discussie kan aanvoelen als een verloren strijd.

AI-vergaderassistenten zoals Otter AI en Fireflies AI beloven vergaderingen te transcriberen, sleutelmomenten vast te leggen en samenvattingen na de vergadering te leveren, zodat u nooit iets mist.

Beide tools bieden realtime transcriptie, genereren uitgebreide vergadernotulen en vereenvoudigen het maken van gezamenlijke aantekeningen. Maar welke is nu eigenlijk beter voor u? Voordat u verdwaalt in een doolhof van vergelijkingen, zetten we de belangrijkste verschillen op een rijtje.

Otter AI vs. Fireflies AI vs. ClickUp in één oogopslag

Otter AI is het meest geschikt voor Fireflies AI is het meest geschikt voor is het meest geschikt voor ClickUpis het meest geschikt voor Live transcripties van vergaderingen met realtime vastlegging van aantekeningen Diepgaande inzichten in vergaderingen met behulp van sentimentanalyse en gespreksanalyse Vergaderingen plannen, uitvoeren en documenteren – allemaal binnen dezelfde projectwerkruimte met behulp van ClickUp Meetings en de door AI gegenereerde agenda's van ClickUp Brain Sprekerherkenning met aantekeningen met tijdstempel voor eenvoudige navigatie Geluidsfragmenten genereren om sleutel momenten uit gesprekken te knippen en te delen Intelligente planning met behulp van de AI-aangedreven kalender van ClickUp , die optimale tijden voorstelt, aantekeningen van vergaderingen synchroniseert en conflicten met prioriteit markeert Samenvattingen na vergaderingen met bewerkbare discussiepunten en actiepunten AI-werkstromen zoals het bijhouden van verkopen en het detecteren van conflicten via Fred (AI-chatbot) Live aantekeningen van vergaderingen worden automatisch vastgelegd, georganiseerd en gekoppeld aan taken met behulp van de ClickUp AI Notetaker Eenvoudige integratie met populaire vergaderplatforms (Zoom, Google Meet, Teams) Uitgebreide integraties met projectmanagementtools zoals ClickUp, Salesforce en HubSpot Diepe integratie met taakbeheer, documenten, whiteboards en doelen om vergaderingen om te zetten in echt, traceerbaar werk Snelle samenvattingen van vergaderingen en minimale bewerking Geautomatiseerde follow-ups die ervoor zorgen dat geen enkel sleutel moment of actie item verloren gaat Directe follow-ups na vergaderingen, inclusief actiepunten, beslissingen en taaktoewijzingen

Wat is Otter AI?

via Otter AI

Otter AI is een AI-aangedreven assistent voor vergaderingen. Als transcriptietool luistert het naar gesprekken en transcribeert het deze in realtime, zodat u tijdens discussies niet meer driftig aantekeningen hoeft te maken. Het is een ideale oplossing voor vergaderingen, interviews en zelfs live lezingen.

Naast audio-naar-tekst-functies organiseert het ook uw aantekeningen op basis van actie en impact, waardoor u uw energie kunt verleggen van het maken van aantekeningen naar actief luisteren.

Bovendien legt het sleutelmomenten vast tijdens uw online vergaderingen, zodat u deze later gemakkelijker kunt terugvinden. Of u nu een videovergadering houdt op Google Meet of ideeën uitwisselt op Microsoft Teams, Otter AI zorgt ervoor dat uw gesprekken tijdens vergaderingen duidelijk, doorzoekbaar en gemakkelijk te bekijken zijn.

🧠 Leuk weetje: AI-tools die vergaderingen transcriberen, identificeren sprekers met algoritmen die spraakpatronen analyseren en scheiden — een afgezwakte versie van spraakbiometrie!

Functies van Otter AI

Als krachtige transcriptietool biedt Otter AI meerdere functies die zijn gericht op het nauwkeurig vastleggen van de content van uw vergadering. Laten we eens kijken wat deze functies inhouden.

1. Vergaderingen en transcriptie van opnames

Het leven heeft misschien geen knop om terug te spoelen, maar uw vergaderingen wel. Otter AI komt dicht in de buurt van een dergelijke knop voor uw belangrijke gesprekken.

De belangrijkste functie is het realtime transcriberen van gesprekken, waarbij elk woord automatisch wordt vastgelegd, zodat u dit niet handmatig hoeft te doen. Dankzij de integratie met populaire videoconferentieplatforms zoals Google Meet, Zoom en Microsoft Teams wordt elk gesprek, van interne videovergaderingen tot externe gesprekken met clients, gedekt.

Otter AI biedt ook een opname- of uploadfunctie om gesproken gesprekken uit persoonlijke vergaderingen of audiobestanden eenvoudig te transcriberen. De automatische sprekerherkenning en aantekeningen met tijdstempels maken het volgen van gesprekken eenvoudiger, zodat u snel en zonder verwarring terug kunt gaan naar sleutelmomenten.

2. Overzichten en samenvattingen genereren

Otter AI biedt een speciaal tabblad met samenvattingen voor elk gesprek en live transcripties van vergaderingen. De functie Highlight Summaries legt automatisch een beknopt overzicht, sleutelacties en een gestructureerde discussie-overzicht vast. Zo hoeft u later niet meer door lange vergadertranscripties te spitten.

Zodra het gesprek is beëindigd, kunt u actiepunten toewijzen aan uw team of de samenvatting naar wens bewerken. U kunt de samenvatting ook met één klik kopiëren en delen, zodat iedereen moeiteloos op dezelfde pagina blijft.

3. AI-chatten tijdens vergaderingen

Vergaderingen kunnen snel gaan en deelnemers die met vragen of twijfels binnenvallen, kunnen de werkstroom gemakkelijk verstoren. Om dat te voorkomen, kunt u de chatfunctie van Otter AI gebruiken, waar deelnemers vragen kunnen stellen, aantekeningen kunnen maken of zelfs realtime notulen van de vergadering kunnen genereren.

Dit houdt gesprekken gestructureerd zonder iemand af te leiden, zodat iedereen betrokken blijft. Dit is handig wanneer u een punt wilt verduidelijken of snel iets wilt terugvinden dat zojuist is vermeld, zonder de spreker te onderbreken.

Prijzen van Otter AI

Basic: Gratis

Pro: $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

💡Pro-tip: Met de meeste AI-vergaderassistenten kunt u aangepaste woordenschat of trefwoorden voor vakjargon, projectnamen of veelgebruikte termen maken. Zo kan uw AI belangrijke onderwerpen nauwkeurig vastleggen en markeren, waardoor u later minder tijd kwijt bent aan het corrigeren van fouten in transcripties.

Wat is Fireflies?

via Fireflies

Fireflies is een AI-vergaderassistent die inzichten uit gesprekken levert. Naast het transcriberen van vergaderingen, gebruikt het gespreksanalyses om acties te stimuleren en ervoor te zorgen dat belangrijke discussiepunten niet verloren gaan.

Fireflies past zich aan aan branchespecifieke gebruikssituaties, waaronder verkoop, werving, podcasting en gezondheidszorg, waardoor het veelzijdig inzetbaar is voor uiteenlopende zakelijke behoeften.

Na elk gesprek worden automatisch samenvattingen en transcripties gedeeld met alle deelnemers aan de vergadering. Bovendien gaan de inzichten verder dan eenvoudige aantekeningen of herhalingen van wie wat heeft gezegd, waardoor teams follow-ups kunnen bijhouden, sleutelmomenten kunnen herkennen die van invloed zijn op beslissingen en de productiviteit kunnen verhogen.

Functies van Fireflies

Fireflies is niet alleen een transcriptietool, maar biedt ook geavanceerde functies waarmee u meer uit elke vergadering kunt halen.

Dit is wat het een populaire AI-aangedreven assistent voor vergaderingen maakt.

1. Transcriptie en genereren van soundbites

Fireflies transcribeert en vat zowel video- als audioconferenties samen, maar onderscheidt zich door de functie voor soundbites. Met deze tool kunt u belangrijke momenten uit vergaderingen knippen en delen, zodat u niet de hele opname hoeft te bekijken en meteen ter zake kunt komen.

Of het nu gaat om een verzoek van een client, een beslissing over een project of een sleutelinzicht, u kunt het fragment eenvoudig vastleggen en delen met uw team. Bovendien kunt u zelfs een afspeellijst met soundbites maken, waardoor follow-ups en samenvattingen sneller dan ooit zijn.

👀 Wist u dat? De term soundbite werd populair aan het eind van de jaren 70, toen korte, krachtige uitspraken van politici en publieke figuren de aandacht van de media trokken. Hun citeerbare, opvallende uitspraken werden al snel favoriet in de nieuwsredacties, waardoor krantenkoppen makkelijker te verkopen waren – en makkelijker te onthouden!

2. Slim zoeken en analyse van onderwerptrackers

Het vinden van sleutelinzichten in een vergadering is eenvoudiger wanneer u georganiseerde gegevens binnen handbereik hebt. Fireflies AI biedt een slimme zoekoptie die opnames segmenteert op sentiment, spreektijd en voorkeursfilters, zodat u belangrijke momenten snel kunt vinden.

Het beschikt ook over een topic tracker die terugkerende thema's bijhoudt aan de hand van vooraf gedefinieerde trefwoorden, waardoor het eenvoudiger wordt om discussies over meerdere vergaderingen bij te houden. Zo worden essentiële onderwerpen, zoals feedback van clients of updates over projecten, nooit meer over het hoofd gezien.

3. AI-app-werkstromen

Een opvallende functie die Fireflies AI onderscheidt, is Fred, de ingebouwde AI-chatbot. Fred doet meer dan alleen snelle samenvattingen en oppervlakkige inzichten bieden: het is de motor achter een reeks AI-aangedreven werkstromen die zijn ontworpen om de follow-up van vergaderingen te automatiseren en actie te stimuleren.

Fred kan bijvoorbeeld werkstromen voor het bijhouden van verkopen aansturen die gesprekken analyseren op signalen van de intentie van kopers. Het kan ook potentiële risico's signaleren met behulp van werkstromen voor conflictdetectie die misalignment of spanning in teamdiscussies identificeren.

Of u nu verkoopkansen opvolgt, interne problemen aanpakt of belanghebbenden op één lijn houdt, Fred zorgt ervoor dat geen enkel cruciaal moment over het hoofd wordt gezien. Zo transformeert Fireflies AI van een eenvoudige transcriptietool tot een proactieve assistent voor vergaderingen.

Prijzen van Fireflies

Free

Pro: $ 18/maand per gebruiker

Business: $ 29/maand per gebruiker

Enterprise: $39/maand per gebruiker (jaarlijkse facturering)

🧠 Leuk weetje: Bill Gates maakt ook geen aantekeningen tijdens vergaderingen, dat laat hij over aan AI. Met AI-gegenereerde samenvattingen die alle gesprekken tijdens vergaderingen verwerken, beweert hij dat hij zich kan concentreren op grote ideeën in plaats van aantekeningen te maken.

Otter AI vs. Fireflies: functies vergeleken

Zowel Otter AI als Fireflies stroomlijnen het beheer van vergaderingen, maar ze voorzien in iets andere behoeften. Otter AI is gespecialiseerd in realtime transcriptie, terwijl Fireflies zich richt op analyse en automatisering.

Hieronder zie je hoe ze als vergadertools tegen elkaar opboksen:

Functie Otter AI Fireflies Transcriptie Ja. Real-time transcriptie Ja. Transcriptie na het gesprek Sprekerherkenning Ja. Aantekeningen met tijdstempel en labels voor sprekers Ja. Aantekeningen met tijdstempel en labels voor sprekers Inzichten in vergaderingen Basis. Biedt samenvattingen van vergaderingen en actiepunten Gedetailleerd. Biedt sentimentanalyse, soundbites en het bijhouden van onderwerpen Integraties Alledaagse apps zoals Zoom, Google Meet, Teams, Slack, Salesforce, HubSpot Meer uitgebreide kalenderopties, apps voor productiviteit en een speciale API AI-mogelijkheden Chatbot voor queries en inzichten Chatbot en AI-gestuurde werkstromen voor verkoop, het bijhouden van projecten en meer gebruiksscenario's Het beste voor Live online vergaderingen en aantekeningen maken Diepgaande analyse van vergaderingen en automatisering van werkstromen

Dit zijn de belangrijkste verschillen, maar hieronder ziet u hoe ze zich tot elkaar verhouden op aspecten die de impact van een vergadertool bepalen.

Transcriptiesnelheid

Otter AI biedt realtime transcriptie met sprekersherkenning en aantekeningen met tijdstempels, waardoor het ideaal is voor live vergaderingen. Het verfijnt ook transcripties na de vergadering om de nauwkeurigheid te verbeteren.

Fireflies hanteert een andere aanpak. In plaats van live te transcriberen, neemt het eerst de vergadering op en verwerkt het transcript zodra het gesprek is beëindigd. Afhankelijk van uw vergadering duurt dit ongeveer 10-15 minuten, waarna alle deelnemers na afloop een samenvatting per e-mail ontvangen.

🏆 Winnaar: Otter AI heeft een voorsprong als het gaat om live transcripties. Fireflies is ook behoorlijk effectief, als u het niet erg vindt om even te wachten tot het gesprek is verwerkt.

Inzichten en conclusies

Otter AI genereert AI-gestuurde samenvattingen, inclusief sleutelpunten uit de discussie en actiepunten. De bewerkbare samenvattingen geven uw team ook flexibiliteit in hoe ze inzichten willen delen en verfijnen.

Fireflies gaat een stap verder met analytische inzichten, het bijhouden van terugkerende onderwerpen, de betrokkenheid van sprekers en de sentimenten. Het stelt gebruikers ook in staat om soundbites te extraheren en afspeellijsten met sleutelmomenten te maken, zodat ze gemakkelijk kunnen worden geraadpleegd.

🏆 Winnaar: Fireflies wint met zijn sentimentanalyse, inzichten en aanpasbare soundbites – perfect voor diepgaande conclusies van vergaderingen. Voor teams die lichte discussies en projecten beheren, doet Otter AI chat goed werk bij het beantwoorden van snelle vragen.

Integraties en werkstromen voor vergaderingen

Vraagt u zich af wat beter past bij uw huidige tools?

Otter AI synchroniseert goed met Zoom, Google Meet en Teams-gebeurtenissen. Het maakt ook verbinding met Slack om gesprekken te delen en laat Enterprise-gebruikers integreren met Salesforce en HubSpot.

Fireflies bevat integraties voor veel meer vergaderkalenders en zelfs productiviteitstools zoals ClickUp. Het biedt ook meerdere AI-gestuurde werkstromen voor specifieke rapporten en gestructureerde inzichten, variërend van inzichten in projectstatistieken tot één-op-één rapportkaarten voor managers.

🏆 Winnaar: Fireflies wint met zijn robuuste AI-gestuurde automatisering en integratie van werkstromen.

Otter AI vs. Fireflies op Reddit

We hebben Reddit bezocht om te zien aan welke kant mensen staan in het debat Otter AI vs. Fireflies. Veel gebruikers op de subreddit r/productmanagement zijn het erover eens dat Otter AI de betere keuze is voor realtime transcriptie:

TechTemptress zegt:

Ik vind het geweldig. Mijn dagelijkse hulp bij vergaderingen. De transcripties moeten na de opname een beetje worden aangepast om jargon, onduidelijke uitspraken en enkele verkeerde uitspraken te corrigeren, maar als ik dat eenmaal heb gedaan, werkt Otter bot geweldig

Ik ben er dol op. Mijn dagelijkse hulp bij vergaderingen. De transcripties moeten na de opname een beetje worden aangepast om jargon, mompelende sprekers en enkele verkeerde uitspraken te corrigeren, maar als ik dat eenmaal heb gedaan, werkt Otter bot geweldig

Past_Path9215 benadrukt waarom Fireflies voor hen de beste keuze is voor inzichten in vergaderingen en automatisering:

Je kunt nog meer coole aanpassingen doen met AI-apps. Ik gebruik zelf AI-apps/sjablonen om automatisch aantekeningen naar mijn smaak te laten schrijven door AI

Je kunt nog meer coole aanpassingen doen met AI-apps. Ik gebruik zelf AI-apps/sjablonen om automatisch aantekeningen naar mijn smaak te laten schrijven door AI

Het debat tussen Otter AI en Fireflies AI op Reddit laat een duidelijke scheiding zien op basis van de prioriteiten van gebruikers. Degenen die waarde hechten aan realtime transcriptienauwkeurigheid en snelle aantekeningen tijdens vergaderingen, geven de voorkeur aan Otter AI, ondanks dat er af en toe aanpassingen nodig zijn bij onduidelijke spraak.

Aan de andere kant geven gebruikers die prioriteit geven aan inzichten na vergaderingen, aangepaste automatisering, betaalbaarheid en AI-aangedreven samenvattingen de voorkeur aan Fireflies AI vanwege de integratie met werkstromen en vergaderinformatie.

Maak kennis met ClickUp: het beste alternatief voor Otter AI en Fireflies

Je hebt je volledige aandacht aan de vergadering gegeven. Je AI-transcribent heeft uitgebreide aantekeningen gemaakt, compleet met sprekerssecties. Nu moet je taken aanmaken en bijhouden of ze aan je documenten toevoegen.

Wat als dit allemaal in één tool zou kunnen? Dat kan, met ClickUp, de alles-in-één app voor werk die projectmanagement, documenten en teamcommunicatie combineert in één platform, versneld door de volgende generatie AI-automatisering en zoekfuncties.

Wilt u zien hoe het zich onderscheidt van andere oplossingen voor vergaderbeheer? Hier zijn de beste functies voor vergaderingen.

ClickUp's One Up #1: ClickUp AI Notetaker en ClickUp Brain

Blijf op de hoogte van uw aantekeningen, samenvattingen en actiepunten met de ClickUp AI Notetaker

Terwijl Otter AI en Fireflies AI zich richten op transcripties en samenvattingen van vergaderingen, gaat ClickUp een stap verder met de ClickUp AI Notetaker. Het neemt niet alleen vergaderingen op en legt belangrijke inzichten vast, maar zet deze ook om in actiepunten binnen het platform en koppelt ze aan uw relevante ClickUp-taken en ClickUp-documenten.

Met ClickUp Brain, de native AI-assistent van het platform, kunt u direct taken aanmaken op basis van aantekeningen van vergaderingen, samenvattingen van vergaderingen posten in ClickUp Chat en deze delen met uw team om ervoor te zorgen dat actiepunten niet over het hoofd worden gezien.

Brain maakt uw transcripties ook doorzoekbaar. Stel vragen in natuurlijke taal en het scant uw aantekeningen van de vergadering om ze te beantwoorden, zelfs als u een gegevenspunt of beslissing van maanden geleden moet verifiëren.

Maak transcripties van vergaderingen doorzoekbaar met ClickUp Brain

Het beste deel? De AI Notetaker van ClickUp werkt met Google Meet, Zoom en Microsoft Teams, zodat al uw vergaderingen worden vastgelegd.

ClickUp's One Up #2: ClickUp-vergaderingen

Verbeter de productiviteit van vergaderbeheer, sluit call-links rechtstreeks in taken in en stimuleer terugkerende vergaderagenda's met ClickUp Meetings

Vergaderingen moeten aanzetten tot actie, niet alleen tot gesprekken – ClickUp Meetings zorgt daarvoor. De suite zit boordevol functies om de productiviteit van vergaderingen te verbeteren.

Begin met het opstellen van een agenda voor de vergadering met behulp van een van de vele sjablonen voor vergaderagenda's van ClickUp. Of vraag ClickUp Brain om het voor u te doen.

Stel binnen enkele seconden een uitgebreide agenda voor vergaderingen op met behulp van AI met ClickUp Brain

Vind een geschikt moment om af te spreken en verstuur uitnodigingen met de AI-kalender van ClickUp (meer hierover volgt zo!). Je kunt zelfs rechtstreeks vanuit ClickUp naar je vergadering gaan, zonder naar je externe kalender-app te hoeven navigeren.

Gebruik de ingebouwde takenchecklistes in ClickUp om agenda's om te zetten in actiepunten. Zo blijft er niets liggen voor 'later'

U kunt ook opmerkingen toewijzen aan uw teamleden om aan te geven dat er actie moet worden ondernomen voordat een taak op uw checklist voor de vergadering als voltooid kan worden gemarkeerd.

Jongleren met terugkerende vergaderingen? Geen probleem; de aangepaste frequentieoptie van de oplossing is eenvoudig toe te passen op elke agenda en takenlijst. Eenmaal ingesteld, stuurt ClickUp zelfs speciale herinneringen per e-mail, zodat u geen enkel belangrijk gesprek mist.

Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we hebben bespaard in vergaderingen sinds we zijn overgestapt op ClickUp. Wat ons vroeger drie uur per week kostte voor het plannen en bijwerken van gebeurtenissen, kost ons nu iets meer dan een uur. De betrokken teams hebben nu meer tijd om zich te concentreren op belangrijkere marketingprioriteiten.

Het is fenomenaal om te zien hoeveel tijd we hebben bespaard in vergaderingen sinds we zijn overgestapt op ClickUp. Wat ons vroeger drie uur per week kostte voor het plannen en bijwerken van gebeurtenissen, kost ons nu iets meer dan een uur. De betrokken teams hebben nu meer tijd om zich te concentreren op belangrijkere marketingprioriteiten.

Als u uw AI-vergadernotities wilt aanpassen, kunt u met ClickUp Docs meerdere teamleden samenwerken aan hetzelfde document met uitgebreide Markdown-opmaak.

Noteer inzichten, verbeter presentaties met uitgebreide opmaak en centraliseer uw vergadernotities met ClickUp Docs

Met documenten kunt u ook met één klik uitvoerbare taken maken op basis van tekst of afbeeldingen. Bovendien is het met de ingebouwde slash-commando's eenvoudiger dan ooit om prioriteiten, deadlines en tags in te stellen om snelle discussies bij te houden.

ClickUp's One Up #3: ClickUp-kalender

Plan, plan en neem deel aan vergaderingen vanuit uw werkruimte met behulp van de AI-aangedreven kalender van ClickUp

De AI-aangedreven kalenderfuncties van ClickUp maken het beheer van vergaderingen naadloos. U kunt gebeurtenissen aanmaken, taken beheren en vergaderingen opnieuw plannen rechtstreeks vanuit ClickUp, zonder tussen tabbladen te hoeven schakelen.

Gebruik de native AI van ClickUp om vergaderingen te plannen en uitnodigingen te versturen

Tijd nodig om het team op één lijn te brengen? Met ClickUp kunt u eenvoudig de beschikbaarheid van iedereen in gedeelde agenda's bekijken, zodat u snel gemeenschappelijke open tijden kunt vinden en vergaderingen kunt plannen die voor iedereen werken. Met taken in kleur, aanpasbare filters en meerdere weergaveopties (dag, week, maand of tijdlijn) houdt u prioriteiten bij en voorkomt u conflicten.

Vind geschikte momenten om met je team te vergaderen met behulp van gedeelde ClickUp-kalenders

En omdat vergaderingen niet ophouden bij het plannen, kunt u gebeurtenissen in de kalender omzetten in acties door ze te koppelen aan taken, agenda's toe te voegen, follow-ups toe te wijzen en de voortgang bij te houden – allemaal in dezelfde werkruimte.

ClickUp's One Up #4: De sjabloon voor ClickUp-vergadernotulen

Gratis sjabloon Beheer moeiteloos vergaderdetails, links naar bronnen en actiepunten met de sjabloon voor vergadernotulen van ClickUp

Bent u het beu om eindeloze aantekeningen door te spitten? De sjabloon voor vergadernotulen van ClickUp is een onmisbare oplossing. De documentsjabloon maakt het maken van aantekeningen eenvoudig met vooraf ontworpen pagina's voor elke vergaderdatum. Elke subpagina bevat zelfs gestructureerde ruimte voor het toevoegen van deelnemerslijsten, links naar bronnen, vergaderagenda's, actiepunten en zelfs het bijhouden van risico's.

Als u taken met betrekking tot vergaderingen wilt optimaliseren, is de ClickUp-sjabloon voor vergaderingen een ander antwoord om discussieonderwerpen bij te houden, presentaties op te slaan en follow-ups efficiënter toe te wijzen.

Prijzen van ClickUp

Perfecte aantekeningen en inzichten voor vergaderingen met ClickUp

De juiste tool voor vergaderingen maakt niet alleen aantekeningen, maar voorkomt ook misverstanden, vermindert de stress van snelle gesprekken en geeft uw team meer tijd om zich voor te bereiden, op te volgen en het werk daadwerkelijk vooruit te helpen.

Terwijl tools zoals Otter AI gespecialiseerd zijn in transcriptie en Fireflies zich richt op vergaderanalyses, biedt ClickUp beide – en nog veel meer.

Met ClickUp krijgt u een alles-in-één oplossing voor vergaderbeheer: AI-aangedreven notulist die vergaderingen automatisch opneemt, transcribeert en samenvat

Direct taken aanmaken op basis van notities uit vergaderingen, zodat follow-ups nooit meer worden vergeten

ClickUp Brain om actiepunten, beslissingen en volgende stappen naar voren te halen

1.000+ integraties, zodat u naadloos kunt aansluiten op uw bestaande kalender, communicatie- en planningstools

U hoeft niet te jongleren met meerdere apps of genoegen te nemen met gedeeltelijke oplossingen. ClickUp brengt uw vergaderinzichten samen met uw werk, zodat u alles op één plek kunt plannen, vergaderen en uitvoeren.

Klaar om slimmere vergaderingen te houden? Ga vandaag nog gratis aan de slag met ClickUp.