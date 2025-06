Ontdek de 10 beste AI-tools voor het genereren van persberichten in 2025

🧠 Leuk weetje! 74% van de journalisten wil meer persberichten van hoge kwaliteit ontvangen van PR-professionals.

Maar de meeste PR-teams hebben moeite om dit te realiseren. Waarom? Omdat het opstellen van het perfecte persbericht tijd, moeite en een beetje storytelling-magie vereist.

Gelukkig is er AI om u te helpen. Deze slimme AI-tools voor het genereren van persberichten maken uw werk een stuk eenvoudiger. Vandaag verkennen we 10 van de beste tools die momenteel op de markt zijn!

Waar moet u op letten bij een AI-generator voor persberichten?

Journalisten ontvangen elke maand honderden pitches. En als uw persbericht leest als een overenthousiaste AI die net bijvoeglijke naamwoorden heeft ontdekt, maakt u geen schijn van kans!

Maar hier is hoe u dit voor uzelf kunt omdraaien.

Kwaliteit van de content: Kies een schrijver van persberichten die goed geschreven, grammaticaal correcte teksten produceert die natuurlijk en professioneel klinken

Aanpassing: Zoek naar tools voor het genereren van paragrafen die zich kunnen aanpassen aan de tone of voice van uw merk en aan branchespecifieke terminologie

Functies voor bewerking: Zoek een tool waarmee u AI-content kunt bewerken om aan uw eisen te voldoen

Media distributie: Controleer of de tool verbindingen biedt met PR Newswire of Business Wire

Gebruikersinterface: Kies voor een platform met intuïtieve bedieningselementen waarmee u eenvoudig uw sleutelboodschappen en bedrijfsinformatie kunt invoeren

Integratie: Overweeg of de tool werkt met uw bestaande marketingstack

Deze factoren vormen samen een betrouwbare AI-tool voor het schrijven van persberichten.

💡Pro Tip: Neem niet genoegen met de eerste AI-generator voor persberichten die u tegenkomt. Voer dezelfde content voor persberichten in op verschillende platforms om te zien welke het beste bij uw merk past en het minste bewerking vereist.

De beste AI-persberichtgeneratoren in één oogopslag

Hier is een kort overzicht om u op weg te helpen:

Tool Het beste voor Belangrijkste functies Prijzen ClickUp Uitgebreid aanmaken van persberichten en beheer van de werkstroom AI-gestuurd schrijven, realtime samenwerking, meer dan 1000 integraties, bijhouden van taken en automatisering Gratis abonnement beschikbaar, betaalde abonnementen variëren Originality. ai Gepersonaliseerde en meertalige persberichten Aanpassing van de merkstem, ondersteuning voor meerdere talen, aanpassing van de toon en prompts voor fijnafstemming Pay-as-you-go: $30/2 jaar, Pro: $14,95/maand, Enterprise: $179/maand Hypotenuse AI SEO-geoptimaliseerde persberichten Meerdere concepten, natuurlijke integratie van trefwoorden en SEO-optimalisatie Basis: $ 150/maand, aangepaste prijzen voor Pro- en Enterprise-abonnementen Easy-Peasy. AI Aanmaken van persberichten voor beginners GPT-4 en Claude 3 Opus, ondersteuning voor meerdere talen, aanpasbare toon en meer dan 90 sjablonen Starter: $ 16/maand, Unlimited 50: $ 24/maand, Unlimited: $ 32/maand Copy. ai Creatieve intro's voor persberichten Unieke intro's, toonaanpassing, SEO-optimalisatie en de functie 'Meer zoals dit' Free Forever, Starter: $ 49/maand, Advanced: $ 249/maand, Enterprise: aangepaste prijzen Notion AI Samenwerken bij het schrijven van persberichten en integratie van de werkstroom AI-gestuurde concepten, verfijning van de toon, realtime delen en koppeling aan PR-trackers Free Forever, Plus: $10/maand/gebruiker, Business: $15/maand/gebruiker, Enterprise: aangepaste prijzen LogicBalls Brainstormen en uitgebreide persberichten genereren meer dan 200 contenttools, aanpassing van toon/stijl, citaten van leiders en integratie van CRM/PR-tools Free Forever, Pro: $9,99/maand, Premium: $19,99/maand, Business: aangepaste prijzen EIN Presswire Maximaliseer de verdeling van persberichten Zoekwoordoptimalisatie, ondersteuning voor meerdere talen en verdeling onder duizenden journalisten en platforms Free: 25 persberichten/dag, Basic: $ 149/bericht, Pro+: $ 499/7 berichten, Corporate: $ 999/20 berichten MarketersMEDIA Gedetailleerde persberichten genereren met verdeling Mediavriendelijke persberichten, verdeling naar meer dan 580 outlets, contextgebaseerde generatie en AI getraind op meer dan 400.000 persberichten Professional: $ 189/bericht, Executive: $ 389/bericht, Director: $ 899/bericht, Agency: aangepaste prijzen Article Forge SEO-geoptimaliseerde, lange persberichten Genereren van lange content, realtime onderzoek, bulkgeneratie en plagiaat-/grammaticacontroles Betaald: vanaf $ 27/maand, Business: aangepaste prijzen

De 10 beste AI-tools voor het genereren van persberichten

Laten we nu naar het spannende gedeelte gaan en de beste opties voor persberichtgeneratoren verkennen.

1. ClickUp (het beste voor het aanmaken van uitgebreide persberichten en het beheren van werkstromen)

Probeer het gratis Gebruik ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, om persberichten op te stellen en te verfijnen

ClickUp, de alles-in-één app voor werk, is in de eerste plaats software voor projectmanagement. Maar als het gaat om AI-tekstgeneratoren, is er geen betere.

Het opstellen van een professioneel persbericht is niet alleen een kwestie van schrijven, maar ook van samenwerking, timing en ervoor zorgen dat uw boodschap de juiste media bereikt. ClickUp for Media Teams maakt het aanmaken van persberichten een eenvoudige, stressvrije ervaring.

Maar hoe werkt het precies? ClickUp Brain transformeert verspreide ideeën in enkele seconden tot een goed opgesteld persbericht.

Voer gewoon uw sleuteldetails in — gebeurtenis, doelgroep en gewenste toon — en laat de AI hoogwaardige persberichten opstellen die zijn geoptimaliseerd voor media-aandacht en zoekmachines. Nooit meer twijfelen over elke zin!

Zodra u een solide concept hebt, maakt ClickUp Docs teamwork moeiteloos. Meerdere belanghebbenden kunnen in realtime samenwerken, opmerkingen achterlaten en elkaar taggen met @vermeldingen.

Werk in realtime samen om professionele persberichten op te stellen met ClickUp Documenten

U hoeft zich geen zorgen te maken over het maken van verschillende versies of het vragen wie de wijzigingen in het definitieve document heeft aangebracht. Met de versiehistoriecontrole van ClickUp hebt u volledige controle over wat er in uw document gebeurt.

Feedback nodig van de editor of het juridische team? Geen probleem. Deel het document gewoon met hen, zodat alles op één overzichtelijke plek blijft staan. Gedaan met eindeloze e-mailketens!

Maar hoe weet u of de persberichten op tijd worden gemaakt? Maak eenvoudig ClickUp-taken aan en volg ze met de aangepaste statussen om te weten welke persberichten zijn voltooid, in uitvoering zijn of nog moeten worden gestart.

Als u uw werkstroombeheer nog een stap verder wilt brengen, koppel het dan aan ClickUp Automations, en u beschikt over een handsfree generator voor persberichten die berichten verstuurt, follow-ups toewijst, herinneringen plant of zelfs e-mails naar mediakanalen en belanghebbenden verstuurt op het moment dat dit nodig is.

We maken het u nog gemakkelijker! Met de kant-en-klare sjabloon voor persberichten van ClickUp kunt u efficiënt persberichten opstellen, beheren en bijhouden. Het vereenvoudigt het proces van het opstellen van effectieve persberichten en zorgt ervoor dat de opmaak, stijl en boodschap correct zijn.

Gratis sjabloon Vereenvoudig het aanmaken van persberichten en zorg voor impactvolle berichten met de ClickUp-sjabloon voor persberichten

Van AI-gegenereerde concepten tot eenvoudige verdeling, ClickUp is een waardevolle tool die elke PR-professional nodig heeft.

De beste functies van ClickUp

Schrijf in enkele seconden persberichten van hoge kwaliteit met AI-aangedreven schrijf- en sentimentanalyse met ClickUp Brain

Maak een gecentraliseerd ClickUp-document om al uw persberichten op te slaan en in realtime samen te werken

Kies uit meer dan 1000 integraties, zoals Google Agenda en Gmail, om uw volledige werkstroom op één plek samen te brengen

Gebruik ClickUp Dashboards om de voortgang bij te houden en een overzicht te krijgen van uw PR- en outreach-strategie

Verzend en ontvang e-mails rechtstreeks binnen ClickUp via e-mailprojectmanagement

Beperkingen van ClickUp

In het begin is er een kleine leercurve

Geen ingebouwd netwerk voor verdeling

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Onze ingenieurs en productmanagers zaten vast met handmatige statusupdates tussen Jira en andere tools. Met ClickUp hebben we uren aan verspilde tijd aan dubbele taken teruggewonnen. Sterker nog, we hebben productreleases versneld door de overdracht van werk tussen QA, technische schrijvers en marketing te verbeteren

2. Originality. ai (het beste voor gepersonaliseerde en meertalige persberichten)

Als het gaat om het schrijven van hoogwaardige persberichten die uniek van u zijn, bent u bij Originality.ai aan het juiste adres. Het past de content aan uw merkstem aan, zodat elke aankondiging gepolijst, professioneel en in lijn met uw merk is.

Deze AI-contentgenerator is perfect voor bedrijven die uitbreiden naar internationale markten of voor wie zijn boodschap effectief en nauwkeurig wil overbrengen.

Originality.ai beste functies

Voer uw sleuteldetails in, zoals bedrijfsinformatie en specifieke aankondigingen, om een goed opgesteld persbericht met een unieke invalshoek te genereren

Maak persberichten in meerdere talen om diverse target audiences wereldwijd te bereiken

Pas de toon aan uw merkcommunicatie aan: formeel, informeel of iets daar tussenin

Gebruik de Finetune-functie en pas de schrijfopdrachten aan totdat u een bevredigend resultaat krijgt

Originaliteit. Beperkingen van ai

Geen functies voor zoekmachine-optimalisatie

Geen verdeling netwerk

Originality. ai prijzen

Betaal naar gebruik: $30 eenmalige betaling voor 2 jaar

Pro: $14,95/maand

Enterprise: $179/maand

Originality.ai beoordelingen en recensies

G2: 4,3/5 (meer dan 25 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

👀 Wist u dat? 70% van de PR-professionals heeft moeite met het creëren van effectieve content die ook daadwerkelijk wordt gepubliceerd.

3. Hypotenuse AI (het beste voor SEO-geoptimaliseerde persberichten)

via Hypotenuse AI

Als u het beu bent om elke keer dat u een persbericht schrijft naar een lege pagina te staren, kan Hypotenuse AI u misschien helpen. Deze AI-generator voor persberichten neemt de details van uw persbericht, analyseert de sleutelinformatie en produceert binnen enkele minuten meerdere gepolijste concepten.

Deze tools zijn geschikt voor PR-professionals en marketeers die snel hoogwaardige persberichten nodig hebben zonder in te boeten aan nauwkeurigheid of impact.

De beste functies van Hypotenuse AI

Genereer meerdere versies van uw persbericht, zodat u de versie kunt kiezen die het beste past bij uw target audience

Integreer trefwoorden op natuurlijke wijze om de zichtbaarheid in zoekmachines te verbeteren

Maak meerdere gegenereerde persberichten

Beperkingen van Hypotenuse AI

Sommige geavanceerde functies zijn alleen beschikbaar in het betaalde abonnement

Heeft een leercurve

Prijzen van Hypotenuse AI

Basis: $150/maand

Ecommerce Pro: Aangepaste prijzen

Ecommerce Enterprise: Aangepaste prijzen

Hypotenuse AI beoordelingen en recensies

G2: 4,7/5 (70+ beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

4. Easy-Peasy. AI (het beste voor het aanmaken van persberichten voor beginners)

Als u op zoek bent naar iets beginnersvriendelijks dat u helpt om met AI succesvol teksten te schrijven, dan is dit misschien iets voor u.

Easy-Peasy.AI is ontworpen voor PR-professionals, marketeers en startups en maakt het opstellen van persberichten een fluitje van een cent met meer dan 90 vooraf gemaakte sjablonen en geavanceerde AI-gegenereerde content.

Of u nu productlanceringen, mijlpalen van uw bedrijf of nieuws uit de sector aankondigt, dankzij de ondersteuning in meerdere talen en de aanpasbare toon bereikt uw persbericht gegarandeerd de juiste target audience met impact.

Easy-Peasy. Beste functies van AI

Genereer binnen enkele seconden persberichten van hoge kwaliteit met GPT-4 en Claude 3 Opus

Bereik een wereldwijd publiek met ondersteuning voor meer dan 40 talen

Pas de toon aan zodat deze past bij uw merk en sleutel boodschappen

Krijg toegang tot 90 kant-en-klare sjablonen om het gewenste resultaat te behalen

Easy-Peasy. AI-limieten

Het gratis abonnement biedt slechts 1 generatie per dag

Hiervoor zijn externe tools voor de verdeling van media nodig

Easy-Peasy. AI-prijzen

Starterspakket: $16/maand

Unlimited 50: $24/maand

Unlimited: $32/maand

Easy-Peasy. AI-beoordelingen en recensies

G2: 4,5/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

📮ClickUp Insight: 37% van onze respondenten gebruikt AI voor het aanmaken van content, waaronder schrijven, bewerken en e-mails. Dit proces omvat echter meestal het schakelen tussen verschillende tools, zoals een tool voor het genereren van content en uw werkruimte. Met ClickUp krijgt u AI-aangedreven schrijfhulp in de hele werkruimte, inclusief e-mails, opmerkingen, chats, documenten en meer, terwijl de context van uw hele werkruimte behouden blijft.

5. Copy. ai (het beste voor het genereren van creatieve intro's voor persberichten)

Heb je moeite om de perfecte inleiding voor een persbericht te schrijven? Copy.ai lost dat op. Deze tool staat bekend om zijn AI-aangedreven creativiteit en is een gamechanger voor PR-professionals, marketeers en merken die opvallende persberichten willen schrijven.

Als u journalisten vanaf het begin wilt boeien, helpt Copy. ai u om in enkele minuten nieuwe invalshoeken te bedenken en boeiende, SEO-geoptimaliseerde content te genereren.

De beste functies van Copy.ai

Genereer meerdere unieke intro's door simpelweg uw bedrijfsnaam en aankondiging in te voeren

Pas de toon aan uw merk aan: formeel, vriendelijk of spannend

Verfijn uw intro door vergelijkbare variaties te genereren van de intro's die u mooi vindt met de functie 'Meer zoals deze'

Verbeter de positie van uw persberichten met SEO-optimalisatie

Beperkingen van Copy.ai

Aangezien de tool zich richt op introducties, kan uitgebreide handmatige bewerking nodig zijn

Prijzen van Copy.ai

Free Forever

Starterspakket: $49/maand

Geavanceerd: $249/maand

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Copy.ai

G2: 4,7/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (meer dan 60 beoordelingen)

6. Notion AI (het beste voor het gezamenlijk schrijven van persberichten en integratie van werkstromen)

via Notion

Als u Notion geweldig vindt voor projectmanagement, zult u Notion AI voor het schrijven van persberichten ook geweldig vinden. Deze slimme AI-assistent helpt u bij het brainstormen, opstellen, bewerken en verfijnen van persberichten, terwijl uw documenten overzichtelijk worden geordend.

Wat het doel ook is, Notion AI maakt uw schrijfproces snel, intuïtief en moeiteloos samen te werken.

De beste functies van Notion AI

Genereer binnen enkele seconden een gepolijst persbericht door de sleuteldetails in te vullen

Verfijn de toon, corrigeer fouten en verbeter de duidelijkheid met ingebouwde AI-tools

Koppel persberichten aan PR-trackers, medialijsten en middelen voor het plannen van gebeurtenissen

Deel concepten in realtime met teamleden voor eenvoudige revisies via opmerkingen

Beperkingen van Notion AI

Geen SEO-optimalisatie

Wordt geleverd met een leercurve

Prijzen van Notion AI

Free Forever

Plus: $10/maand per gebruiker

Business: $15/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Notion

G2: 4,7/5 (meer dan 6000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

7. LogicBalls (het beste voor brainstormen en het genereren van uitgebreide persberichten)

via LogicBalls

Als het bedenken van nieuwe ideeën voor persberichten aanvoelt als een creatieve blok, dan is LogicBalls het antwoord. Deze AI-tool voor het aanmaken van content biedt meer dan 200 contenttools, waardoor het een uitstekende keuze is voor brainstormen, opstellen en verfijnen van persberichten die passen bij de stem van uw merk.

Het is ideaal voor PR-professionals, marketeers of start-ups die nieuwswaardige invalshoeken willen genereren en ervoor willen zorgen dat aankondigingen de juiste aantekening krijgen.

De beste functies van LogicBalls

Wees creatief en gebruik op gegevens gebaseerde persberichtonderwerpen die zijn afgestemd op uw branche

Pas de toon, stijl en taal aan uw merkboodschap aan

Voeg citaten van leiders toe aan uw persbericht om de kwaliteit te verbeteren

Werk soepel samen met CRM- en PR-tools, zodat uw werkstroom niet wordt onderbroken

Beperkingen van LogicBalls

Met meer dan 200 tools kan het even duren voordat u de juiste functies hebt gevonden

Geen SEO-optimalisatie

Prijzen van LogicBalls

Free Forever

Pro: $9,99/maand

Premium: $19,99/maand

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van LogicBalls

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

8. EIN Presswire (het beste voor het maximaliseren van de verdeling van persberichten)

via EIN Presswire

Als u het bereik van uw persbericht wilt vergroten, is EIN Presswire een krachtig platform voor verdeling met een uitgebreid medianetwerk. Met meer dan 25 jaar ervaring verspreidt het uw nieuws naar Google News, Bloomberg Terminals, CBS-filialen en duizenden journalisten en bloggers. Bovendien doet de tool dit alles tegen een voordelige prijs.

De beste functies van EIN Presswire

Verbeter de zichtbaarheid in zoekmachines met strategische plaatsing van trefwoorden en metadata

Schrijf persberichten in zes talen om een wereldwijd publiek te bereiken

Vergroot uw zichtbaarheid door uw persbericht te verspreiden onder duizenden journalisten en online platforms

Beperkingen van EIN Presswire

Geavanceerde targeting en analytics vereisen een betaald abonnement

Prijzen van EIN Presswire

Gratis: Genereer tot 25 persberichten per dag

Basis: $149/persbericht

Pro+: $499 voor 7 persberichten

Zakelijk: $999 voor 20 persberichten

Beoordelingen en recensies van EIN Presswire

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

9. MarketersMEDIA (het beste voor het genereren van gedetailleerde persberichten met ingebouwde verdeling)

via MarketersMEDIA

MarketersMEDIA is nog een andere tool die AI-gegenereerde persberichten combineert met een naadloze verdeling naar meer dan 500 topmedia, zoals Google News, Yahoo en Bloomberg Terminals.

Als eerste AI-generator voor persberichten die is gemaakt door een persbureau, zorgt het voor media-ready content die opvalt. Wat dit programma onderscheidt, is de contextgerichte generatie, waarbij u meer details over uw aankondigingen kunt toevoegen, zoals de lanceringsdatum, de doelgroep en meer.

MarketersMEDIA beste functies

Zorg voor hoogwaardige, mediavriendelijke persberichten met deze exclusief ontworpen tool voor PR-content

Genereer en verspreid persberichten vanaf één platform en bereik meer dan 580 mediakanalen

Behaal gedetailleerde, op maat gemaakte resultaten met het contextgebaseerde model

Maak gebruik van AI die is getraind op meer dan 400.000 gepubliceerde persberichten om geoptimaliseerde, hoogwaardige content te creëren

Beperkingen van MarketersMEDIA

Genereer maximaal drie persberichten per dag met het gratis abonnement

Prijzen van MarketersMEDIA

Professioneel: $189/bericht

Executive: $389/persbericht

Directeur: $899/bericht

Oplossingen voor agentschappen: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van MarketersMEDIA

G2: 4,6/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

10. Article Forge (het beste voor het genereren van SEO-geoptimaliseerde, lange persberichten)

via Article Forge

Als u op zoek bent naar een generator voor lange persberichten waarmee u urenlang schrijven kunt besparen, is Article Forge wellicht iets voor u. Het heeft geen exclusieve generator voor persberichten, maar u kunt nog steeds binnen enkele minuten gestructureerde content creëren.

Voeg gewoon uw instructies toe, kies een aantal woorden en laat het de rest doen. Article Forge helpt u impactvolle content te creëren die SEO-geoptimaliseerd is voor maximale zichtbaarheid.

De beste functies van Article Forge

Genereer direct lange persberichten met gestructureerde secties

Krijg toegang tot AI's realtime onderzoek om relevante en actuele content te creëren

Maak meerdere persberichten tegelijk met de bulkgenerator

Garandeer nauwkeurigheid met ingebouwde tools voor plagiaat- en grammaticacontrole

Beperkingen van Article Forge

Het resultaat is misschien niet zo goed als dat van een speciale persberichtgenerator

Prijzen van Article Forge

Betaald: Vanaf $ 27/maand voor één gebruiker

Business: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Article Forge

G2: 4,2/5 (meer dan 50 beoordelingen)

Capterra: Onvoldoende beoordelingen

Til uw PR naar een hoger niveau met ClickUp

Een persberichtgenerator kan u kostbare tijd besparen, zorgen voor beknopte informatie en uw media-aandacht vergroten. Maar als u op zoek bent naar een AI-persberichtgenerator die alles doet – schrijven, organiseren en taken beheren – dan is ClickUp de beste keuze.

Met de AI-mogelijkheden van ClickUp Brain, ClickUp Docs als uw hub voor samenwerking en kant-en-klare sjablonen hoeft u nooit meer moeite te doen om persberichten op te stellen. U kunt ook bijhouden wanneer de persberichten worden verstuurd en herinneringen voor follow-up instellen!

ClickUp helpt u uw belangrijkste boodschap effectief over te brengen en alles georganiseerd te houden. Wilt u het uitproberen? Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp-account!