Gratis sjablonen voor urenregistratie voor consultants om factureerbare uren bij te houden

Het bijhouden van factureerbare uren is essentieel voor consultants, freelancers, bureaus en zelfs technologische teams om een nauwkeurige facturering voor de client te garanderen.

Het handmatig registreren van deze tijd of het verstrekken van ruwe tijdstempels werkt echter vaak averechts, wat leidt tot gedoe, gemiste uren en uiteindelijk vertraagde betalingen.

Daar komen sjablonen voor urenregistratie voor consultants om de hoek kijken! Met kant-en-klare sjablonen registreert u eenvoudig werkuren, overuren en pauzes, terwijl u een duidelijk overzicht houdt voor clients en de salarisadministratie.

In deze gids hebben we een lijst samengesteld met de beste gratis sjablonen voor urenregistratie voor consultants, waaronder sjablonen voor wekelijkse, tweewekelijkse en maandelijkse urenregistratie, zodat u uw tijdregistratie en facturatieproces kunt optimaliseren. Laten we aan de slag gaan! ✨

Wat zijn sjablonen voor urenregistratie voor consultants?

Een sjabloon voor een urenregistratie voor consultants is een vooraf ontworpen, geautomatiseerd urenregistratiedocument dat consultants helpt hun werkuren, factureerbare tijd, overuren en pauzes te organiseren. Met deze sjablonen kunt u eenvoudig gewerkte uren bijhouden, waardoor nauwkeurige facturering en salarisberekeningen voor meerdere projecten worden gegarandeerd.

Sjablonen voor urenregistratie worden dagelijks, wekelijks, tweewekelijks of maandelijks gebruikt, afhankelijk van de behoeften van uw project. Ze bevatten vaak velden voor datum, naam van de client, projectdetails, werkuren, pauzes en totale factureerbare tijd.

Wat maakt een goede sjabloon voor urenregistratie voor consultants?

Bij het selecteren van een sjabloon voor een urenregistratie voor consultants is het cruciaal om rekening te houden met verschillende sleutelfactoren die bijdragen aan de effectiviteit ervan.

Een goede sjabloon moet meer zijn dan alleen een plek om werkuren te registreren. Het moet meer lijken op tijdregistratiesoftware die u helpt bij het automatiseren van tijdregistratie en het gemakkelijk maakt om te zien hoeveel uur er aan een project is gewerkt.

🔎 Wist u dat? Bedrijven die tijdregistratie- en salarisadministratiesoftware integreren, zien een vermindering van 44% in het aantal fouten.

Dit is waar u op moet letten:

Gebruiksvriendelijke interface: Selecteer een sjabloon voor maandelijkse of dagelijkse urenregistratie die intuïtief en gemakkelijk te navigeren is, waardoor nieuwe gebruikers snel aan de slag kunnen

Aanpasbare velden: Kies voor sjablonen voor urenregistratie die flexibiliteit bieden om velden aan te passen aan specifieke projectvereisten, wat essentieel is om de gratis sjablonen voor urenregistratie aan te passen aan uw specifieke vereisten

Nauwkeurige berekening: Kies sjablonen voor urenregistratie met formules waarmee u berekeningen voor totaal aantal uren, overuren en factuurtarieven kunt automatiseren, waardoor handmatige invoer en fouten worden verminderd

Duidelijke rapportage functies: Kies een sjabloon die uitgebreide rapporten genereert voor facturering aan klanten en projectanalyse, en stuur herinneringen voor het invullen van urenstaten zodat u de uren van uw medewerkers regelmatig kunt bijhouden

Integratieopties: Kies voor een sjabloon voor urenregistratie die compatibel is met andere tools voor tijdregistratie, zoals projectmanagementsoftware of boekhoudsystemen, zodat uw werkstromen worden gestroomlijnd

Nauwkeurigheid: Kies sjablonen voor urenregistratie met een consistente en nauwkeurige tijdregistratie om een correcte facturering aan de client zonder fouten te garanderen

💡 Pro-tip: Als u als consultant meerdere projecten beheert, maak dan aparte urenregistraties en betalingsprotocollen aan op basis van uw contract. Het doorlezen van handleidingen voor projectmanagement voor consultants is een goede manier om te beginnen.

12 sjablonen voor urenregistratie voor consultants

Met zoveel sjablonen voor urenregistratie voor consultants beschikbaar, kan het een uitdaging zijn om de juiste te vinden voor uw behoeften.

Gelukkig hebben we een lijst samengesteld met de beste gratis sjablonen voor urenregistratie voor consultants, zodat u eenvoudig factureerbare uren kunt registreren, vergelijkbaar met consultancysoftware.

Deze sjablonen zijn beschikbaar in verschillende formaten, waaronder Microsoft Excel, Google Spreadsheets en zelfs ClickUp , de allesomvattende app voor werk, waardoor ze aanpasbaar zijn voor alle soorten werkinstellingen.

1. Sjabloon voor tijdregistratie voor ClickUp Consultant

Gratis sjabloon downloaden Houd factureerbare uren en projecttijd moeiteloos bij met de sjabloon voor tijdregistratie van ClickUp Consultant

Consultants werken voor meerdere clients en aan meerdere projecten, waardoor nauwkeurige tijdregistratie essentieel is voor facturering en prestatieanalyse. De sjabloon voor tijdregistratie voor ClickUp Consultants doet precies dat door professionals te helpen bij het registreren van werkuren, het onderscheiden van factureerbare en niet-factureerbare taken en het eenvoudig genereren van gedetailleerde rapporten.

Dit sjabloon biedt een gestructureerd systeem voor het invoeren van tijd, geautomatiseerde urenberekeningen en visuele tijdanalyses, zodat consultants hun productiviteit kunnen bijhouden zonder handmatig gegevens in te voeren. Bovendien raken gebruikers dankzij realtime bijhouden en opslagruimte in de cloud nooit hun factureerbare uren kwijt.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Registreer moeiteloos uren met gestructureerde invoer voor verschillende projecten

Automatiseer tijdberekeningen om facturering en salarisadministratie te vereenvoudigen

Visualiseer tijdgebruik met ingebouwde analyse- en rapportagetools

Exporteer urenregistraties eenvoudig voor facturering aan clients en het bijhouden van projecten

Ideaal voor: Onafhankelijke consultants, bedrijfsadviseurs en freelancers die meerdere clients hebben en op zoek zijn naar een gedetailleerd, geautomatiseerd systeem voor tijdregistratie om facturering en facturering te stroomlijnen.

📮 ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers gebruikt gepersonaliseerde strategieën voor tijdbeheer. De meeste tools voor werkstroombeheer bieden echter nog geen robuuste ingebouwde functies voor tijdbeheer of prioritering, wat een effectieve prioritering kan belemmeren. De AI-aangedreven plannings- en tijdregistratiefuncties van ClickUp helpen u dit giswerk om te zetten in datagestuurde beslissingen. Het kan zelfs optimale focusvensters voor taken voorstellen. Bouw een aangepast tijdbeheersysteem dat zich aanpast aan uw werkstijl!

2. Sjabloon voor urenregistratie voor ClickUp Services

Gratis sjabloon downloaden Monitor servicegerelateerde werkuren en facturering aan clients met de sjabloon voor urenregistratie van ClickUp Services

Voor consultants die met meerdere clients jongleren, vereenvoudigt de ClickUp Services Urenregistratie sjabloon het bijhouden van werkuren voor verschillende projecten. Met deze sjabloon kunnen professionals uren registreren op basis van taken, geleverde diensten of specifieke projecten, wat zorgt voor duidelijkheid bij facturering en loonberekening.

Bovendien helpen aanpasbare werkcategorieën, automatische totaalberekeningen en gedetailleerde rapportageopties consultants om transparant te blijven naar clients en tegelijkertijd hun werkschema's te optimaliseren. Het resultaat is dat u overuren bijhoudt en servicegerelateerde facturen efficiënt beheert.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Krijg gedetailleerd inzicht in hoe tijd wordt verdeeld over verschillende diensten met de rapportagefuncties van ClickUp

Houd factureerbare en niet-factureerbare tijd bij om de winstgevendheid van projecten te verbeteren

Krijg toegang tot rapporten die direct door de client kunnen worden gebruikt, met automatische opmaak

Stroomlijn facturering door nauwkeurige urenregistratiegegevens te exporteren

Ideaal voor: Service consultants, juridische adviseurs, professionals bij agentschappen en teams die in contact staan met klanten en een efficiënte manier nodig hebben om service-uren bij te houden voor facturering.

3. Sjabloon voor personeelsrooster van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer en plan de diensten van medewerkers naadloos met de sjabloon voor personeelsroosters van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor personeelsroosters is ontworpen om de planning en tijdregistratie van teams van consultants te stroomlijnen. Met de intuïtieve interface kunt u eenvoudig personeelsroosters maken en beheren, zodat u verzekerd bent van een optimale toewijzing van middelen en tijdlijnen voor projecten.

Deze sjabloon biedt een gecentraliseerd platform voor het beheren van de beschikbaarheid van personeel, ploegendiensten en tijdinvoer. Het bevat functies voor het toewijzen van taken aan teamleden, het bijhouden van gewerkte uren en het genereren van rapporten over de productiviteit van het personeel.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Plan en wijs werkdiensten toe om de inzet van consultants effectief te optimaliseren en pas in realtime aanpassingen door

Houd moeiteloos de beschikbaarheid bij met ingebouwde planningstools

Gebruik aanpasbare velden voor specifieke rollen binnen het team, aantal uren, projecttoewijzingen en beschikbaarheid

Verbeter de coördinatie binnen uw team door planningen te delen tussen afdelingen

Ideaal voor: Adviesbureaus, HR-teams en managers die toezicht houden op opdrachten van consultants en een georganiseerd personeelsrooster nodig hebben om de beschikbaarheid en ploegendienstroosters efficiënt te beheren.

🎁 Bonus: Bent u het beu om met meerdere apps te jongleren voor tijdregistratie, goedkeuringen en rapportage? Ziet u op tegen de weekafsluiting, wanneer u uren uit verschillende bronnen moet verzamelen? Beheer tijd nauwkeurig, zodat uw team zich kan concentreren op wat echt belangrijk is met ClickUp Urenregistratie ClickUp Urenregistratie elimineert deze problemen door het hele proces binnen uw bestaande werkstroom te verenigen. Deze functie creëert een systeem waarin tijdinvoer rechtstreeks vanuit uw taken wordt overgenomen, goedkeuringen worden gestroomlijnd en rapportage direct plaatsvindt. Het is tijdregistratie die eindelijk de behoeften van uw team begrijpt.

4. Invulbare sjabloon voor tijdlijn van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Visualiseer werkschema's en deadlines effectief met de invulbare tijdlijnsjabloon van ClickUp

Het beheren van consultancyprojecten vereist duidelijke tijdlijnen om de voortgang bij te houden, teams op één lijn te brengen en deadlines efficiënt te halen. De invulbare tijdlijnsjabloon van ClickUp biedt een interactieve, aanpasbare tijdlijn die ervoor zorgt dat elke mijlpaal van het project goed gedocumenteerd en visueel toegankelijk is. Dankzij de drag-and-drop-functionaliteit, het bijhouden van mijlpalen en dynamische aanpassingen van de tijdlijn kunnen consultants eenvoudig schema's aanpassen aan de behoeften van de client, terwijl projecten op schema blijven.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Breng de tijdlijnen van projecten visueel in kaart voor meer duidelijkheid en organisatie

Wijs wekelijks, tweewekelijks of maandelijks werkuren toe om overuren bij te houden en ervoor te zorgen dat uw tijdsinschattingen overeenkomen met de werkelijke voortgang van het project

Markeer sleutel mijlpalen om ervoor te zorgen dat kritieke deliverables op schema blijven

Werk samen met teams en clients door realtime updates te delen

Ideaal voor: Adviesbureaus, projectmanagers en professionals die tijdgevoelige opdrachten uitvoeren en een visueel overzicht van hun gewerkte uren nodig hebben om een betere planning en toewijzing van middelen te garanderen.

5. Sjabloon voor urenschema van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Houd werkuren nauwkeurig bij en stroomlijn de salarisadministratie met de sjabloon voor urenschema's van ClickUp

Als u clients per uur factureert, is de ClickUp-sjabloon voor urenschema's een must-have. Deze sjabloon voor tijdregistratie per uur biedt een eenvoudig, gestructureerd format om factureerbare uren nauwkeurig bij te houden, wat zorgt voor transparante facturering en salarisadministratie.

Het beschikt over automatische timers waarmee u start- en stoptijden kunt vastleggen, overuren en dagelijkse aanwezigheid kunt registreren en taken kunt categoriseren op client of project.

Geïntegreerd met de rapportagetools van ClickUp, kunt u ook de productiviteit analyseren en de werkefficiëntie optimaliseren, terwijl u de transparantie voor de client behoudt en zorgt voor een nauwkeurige salarisadministratie en facturering.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Leg werksessies nauwkeurig vast met een gestructureerd urenlogboek

Houd factureerbare uren in realtime bij om te voorkomen dat u te weinig factureert

Integreer automatisch uurtarieven voor nauwkeurige facturering aan clients

Genereer gedetailleerde rapporten om de nauwkeurigheid van facturering en salarisadministratie te ondersteunen

Ideaal voor: Freelancers, onafhankelijke consultants, dienstverlenende professionals en bureaus die hun clients factureren op basis van bijgehouden uren en een betrouwbaar systeem nodig hebben voor nauwkeurige facturering.

Dit zegt Marianela Fernandez, Water Treatment Consultant bij Eco Supplier Panamá, over het gebruik van ClickUp:

ClickUp is een platform waarmee we taken op een gestructureerde manier kunnen beheren, herinneringen en automatische notificaties kunnen instellen, een inbox-weergave kunnen gebruiken, gepersonaliseerd beheer mogelijk is en we de mogelijkheid hebben om werkteams te creëren door de portfolio van organisatieprojecten te groeperen.

ClickUp is een platform waarmee we taken op een gestructureerde manier kunnen beheren, herinneringen en automatische notificaties kunnen instellen, een inbox-weergave kunnen gebruiken, gepersonaliseerd beheer mogelijk is en we de mogelijkheid hebben om werkteams te creëren door de portfolio van organisatieprojecten te groeperen.

6. Sjabloon voor tijdsbesteding van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Plan en verdeel werkuren efficiënt met de sjabloon voor tijdverdeling van ClickUp

De sjabloon voor tijdsbesteding van ClickUp is ontworpen om consultants te helpen hun werkuren efficiënt te verdelen over meerdere clients, projecten of taken. Deze sjabloon zorgt ervoor dat geen enkele tijd ongebruikt blijft, zodat u de werklast in evenwicht kunt houden en nauwkeurige facturen kunt opstellen.

Aangepaste velden voor projectnamen, tijdsinschattingen en daadwerkelijk gewerkte uren geven een duidelijk overzicht van waar uw tijd aan wordt besteed. Bovendien analyseren consultants productiviteitstrends en optimaliseren ze werkplanningen door taken op te splitsen in geplande tijdsblokken. Deze gestructureerde aanpak zorgt voor beter tijdmanagement zonder burn-out.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Verminder tijdverspilling door inefficiënties in de planning te elimineren

Identificeer tijdverlies en pas uw werkstroom aan met de visuele functies voor bijhouden

Verdeel werkuren in gestructureerde tijdvakken voor meer efficiëntie

Analyseer productiviteitspatronen met ingebouwde functies voor het bijhouden van gegevens

Ideaal voor: Tijdbewuste consultants, bedrijfsstrategen en professionals die meerdere opdrachten combineren en hun tijd strategisch moeten indelen voor maximale efficiëntie.

Hier volgt een kort overzicht van hoe u tijdblokken effectief kunt inzetten voor een hogere productiviteit:

7. Sjabloon voor tijdanalyse van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Analyseer trends in productiviteit en verbeter uw tijdbeheer met de sjabloon voor tijdanalyse van ClickUp

De ClickUp-sjabloon voor tijdanalyse biedt consultants diepgaand inzicht in hoe hun tijd wordt besteed, waardoor ze hun productiviteit kunnen optimaliseren en hun tijdbeheer kunnen verbeteren. Door werkuren bij te houden, inefficiënties te identificeren en trends te analyseren, zorgt deze sjabloon ervoor dat elke minuut wordt verantwoord.

Hiermee kunnen consultants hun planning optimaliseren, de registratie van factureerbare uren verbeteren en de algehele efficiëntie verhogen met duidelijk inzicht in het tijdgebruik. Bovendien zorgen de visuele rapporten en analyses voor betere prognoses en planning.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Neem datagestuurde beslissingen met geautomatiseerde tijdregistratie en visuele rapportages

Identificeer snel inefficiënties met realtime bijhouden en rapportages

Optimaliseer factureerbare uren door te beoordelen waar tijd het best besteed kan worden

Genereer prestatierapporten voor een nauwkeurige analyse van de projecttijd

Ideaal voor: Consultants, bedrijfsstrategen en professionals die tijdgevoelige projecten beheren en die hun tijdgebruik willen analyseren, inefficiënties willen elimineren en de algehele productiviteit willen verhogen.

💡 Pro-tip: Als u moeite heeft met effectief tijdmanagement, kunnen deze tips u wellicht helpen: Definieer glasheldere doelstellingen om uw focus scherp te houden 🎯

Rangschik taken op belangrijkheid om de cruciale zaken eerst aan te pakken 🥇

Structureer uw werkstroom met gedetailleerde abonnementen en georganiseerde systemen 🗓️

Neem regelmatig pauzes om burn-out te voorkomen en je hoofd leeg te maken ☕

Implementeer vertrouwde methoden voor productiviteit, zoals Pomodoro of tijdblokken 🧠

Creëer een overzichtelijke omgeving voor meer mentale helderheid 🧹

Gebruik een uitgebreide oplossing voor tijdbeheer om uw werkstroom te stroomlijnen 💻

8. Sjabloon voor tijdmanagementschema van ClickUp

Gratis sjabloon downloaden Organiseer dagelijkse en wekelijkse taken effectief met de sjabloon voor tijdbeheer van ClickUp

De sjabloon voor tijdmanagement van ClickUp is ontworpen om consultants te helpen bij het effectief plannen en beheren van hun dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse schema's. Het biedt een gestructureerd format voor het toewijzen van tijd aan verschillende taken, vergaderingen en projecten, evenals functies voor het instellen van deadlines, het prioriteren van taken en het bijhouden van de voortgang.

De sjabloon voor dagelijkse urenregistratie ondersteunt aanpasbare velden voor afspraken met clients, mijlpalen van projecten, overuren en persoonlijke toewijzingen. De kalenderweergave en afhankelijkheid van taken helpen u uw planning te visualiseren en op schema te blijven.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Plan werkroosters effectief met een gestructureerde, aanpasbare layout

Geef prioriteit aan sleuteltaak om tijdmanagement te verbeteren en optimale productiviteit te garanderen

Houd deadlines en vergaderingen bij met geautomatiseerde planningstools

Voorkom overboekingen en burn-out door de verdeling van werkuren te optimaliseren

Ideaal voor: consultants, freelancers, businesscoaches en professionals die hun efficiëntie willen maximaliseren door hun tijd effectief te plannen en in te delen.

9. Sjabloon voor rapportage van ClickUp Consulting

Gratis sjabloon downloaden Genereer gestructureerde rapporten voor consultancyprojecten met de sjabloon voor consultancyrapportage van ClickUp

Gedetailleerde rapportage is de sleutel tot het aantonen van de waarde van een consultant voor zijn clients. De sjabloon voor consultancyrapporten van ClickUp helpt professionals om bevindingen, aanbevelingen en inzichten te verzamelen in goed gestructureerde, professionele rapporten.

Aangepaste secties, realtime samenwerking en automatische opmaakfuncties zorgen voor duidelijke, datagestuurde rapporten die de besluitvorming van clients verbeteren.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Werk naadloos samen met clients door live documenten te delen

Visualiseer gegevensinzichten met behulp van grafieken en diagrammen

Maak gestructureerde rapporten voor consultancy met vooraf ontworpen secties

Exporteer rapporten moeiteloos in meerdere formats voor presentaties

Ideaal voor: Business consultants, financiële adviseurs en strategische planners die een gestructureerde manier nodig hebben om professionele adviesrapporten op te stellen en te delen met clients en stakeholders.

10. Excel/Word-sjabloon voor urenregistratie voor consultants door TimeDoctor

via TimeDoctor

Een betrouwbare urenregistratie is essentieel voor het nauwkeurig bijhouden van de uren van consultants. De Excel/Word-sjabloon voor urenregistratie voor consultants van TimeDoctor biedt een eenvoudige maar veelzijdige sjabloon voor zowel Excel als Word.

Dit sjabloon biedt een eenvoudige maar effectieve manier om factureerbare uren, projectresultaten en clientinformatie bij te houden. De Excel-versie maakt automatische berekeningen mogelijk, zoals het totaal aantal uren en factuurbedragen, terwijl de Word-versie een eenvoudig, afdrukbaar format biedt voor handmatige tijdregistratie.

Dit is waarom u het leuk zult vinden:

Houd de werkuren van consultants systematisch bij met gestructureerde kolommen

Automatiseer totale berekeningen voor een nauwkeurige salarisverwerking

Pas sjablonen aan om ze af te stemmen op verschillende projectvereisten

Exporteer urenregistraties moeiteloos voor facturering en archivering

Ideaal voor: Consultants en bureaus die op zoek zijn naar een eenvoudig, afdrukbaar sjabloon voor dagelijkse, maandelijkse of tweewekelijkse urenregistratie om werkuren bij te houden in Excel of Word.

11. Sjabloon voor maandelijkse urenregistratie voor HR-consultants door connectsUs HR

via conntectsUs HR

De sjabloon voor maandelijkse urenregistratie voor HR-consultants van connectsUs HR is speciaal ontworpen voor HR-managers die maandelijks de uren van consultants en medewerkers moeten bijhouden. Het zorgt ervoor dat elk factureerbaar uur wordt geregistreerd, terwijl de betrokkenheid bij projecten en de tijdsbesteding duidelijk blijven.

Met een maandelijkse layout biedt dit gratis sjabloon voor urenregistratie een uitgebreid overzicht van gewerkte uren, overuren en verlofbeheer. Dit maakt het een uitstekend Excel-sjabloon voor HR-professionals die meerdere clients of projecten tegelijkertijd beheren.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Documenteer HR-consultancyuren nauwkeurig voor het bijhouden van prestaties

Categoriseer de tijd die aan verschillende HR-diensten en taken wordt besteed

Zorg voor naleving met gestructureerde velden voor invoer van tijd

Krijg toegang tot rapporten die klaar zijn voor de salarisadministratie om facturering te stroomlijnen

Ideaal voor: HR-managers, HR-consultants, compliance-specialisten en HR-serviceproviders die een maandelijkse urenregistratie nodig hebben om het bijhouden van werk en de salarisverwerking voor uur- en vaste medewerkers te stroomlijnen.

Ontdek hoe u uw rapportage tijdregistratie nauwkeurig en conform de regels kunt houden met ClickUp Urenregistratie Goedkeuring:

12. Sjabloon voor wekelijkse urenregistratie voor consultants in Google Spreadsheets door Google

via Google Spreadsheets

De gratis Consultant Weekly Timesheet Template van Google Spreadsheets is perfect als u een eenvoudige en traditionele spreadsheet nodig hebt om uw urenregistratie bij te houden. Het bevat vooraf opgemaakte kolommen voor datums, taakbeschrijvingen, start- en eindtijden en totaal aantal uren.

Met de sjabloon kunt u ook eenvoudige berekeningen uitvoeren, zoals het optellen van dagelijkse uren om een weektotaal te genereren. Dankzij de samenwerkingsmogelijkheden van Google Spreadsheets kunt u eenvoudig delen en realtime updates doorvoeren, waardoor de sjabloon geschikt is voor teamgebaseerde projecten met meerdere belanghebbenden.

Dit is waarom u het geweldig zult vinden:

Werk overal aan urenregistraties met realtime updates in de cloud

Pas velden en formats aan om aan specifieke consultancybehoeften te voldoen

Monitor de voortgang van het werk wekelijks met gestructureerde logboeken

Deel urenregistraties direct met clients en projectmanagers

Ideaal voor: Consultants en bureaus die een gezamenlijke, op spreadsheets gebaseerde wekelijkse urenregistratie nodig hebben voor nauwkeurige en toegankelijke tijdregistratie.

