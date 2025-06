Top 10 concurrenten van Buildertrend voor projectmanagement in de bouw

U zit achter onderaannemers aan die niet opnemen, u graaft door stapels papierwerk op zoek naar die ene vergunning en u probeert uw client uit te leggen waarom u drie dagen achterloopt op schema.

De juiste software voor projectmanagement in de bouw kan veel van deze problemen oplossen.

Buildertrend is een grote naam in de ruimte, maar het is niet de enige optie. Misschien heeft u behoefte aan flexibelere budgettering of beter documentbeheer. Of misschien past de prijs van Buildertrend niet bij uw budget.

Wat uw situatie ook is, wij hebben de beste alternatieven voor Buildertrend voor u op een rijtje gezet, zodat u uw volgende project zonder kopzorgen kunt beheren. Van woningbouw tot kapitaalprojecten, met deze tools houden professionals zoals u elk detail in de gaten.

Laten we eens kijken naar de beste concurrenten van Buildertrend die de moeite waard zijn voor bouwbedrijven!

De beste concurrenten van Buildertrend in één oogopslag

Hier is een overzicht van de beste alternatieven die Buildertrend overtreffen👇🏽

Tool Belangrijkste functies Het beste voor Prijzen ClickUp Gantt-grafieken en werklastweergaven voor planning, realtime samenwerking via chatten, opmerkingen en documenten, AI-automatisering met ClickUp Brain Ideaal voor alle teams, van solopreneurs tot ondernemingen, die behoefte hebben aan volledig aanpasbaar bouwproject- en budgetbeheer Gratis abonnement beschikbaar; aangepaste Enterprise-abonnementen beschikbaar Procore Branchespecifieke budgettering- en financiële tools, meer dan 400 integraties, mobiele toegang met fotodocumentatie Het beste voor grote bouwbedrijven die complexe projecten met meerdere belanghebbenden beheren Aangepaste prijzen Aannemer Voorman Bijhouden van projectkosten en CRM, tools voor veiligheid en OSHA-compliance, Gantt en kalenderplanning Het beste voor kleine bouwbedrijven die betaalbaar alles-in-één beheer nodig hebben Betaalde abonnementen vanaf $ 49/maand Fieldwire Aantekeningen op blauwdrukken en taken bijhouden op locatie, offline toegang voor teams op afstand, punch list & RFI-beheer Het beste voor middelgrote teams in het veld die realtime coördinatie op de bouwplaats nodig hebben Gratis abonnement beschikbaar; betaalde abonnementen vanaf $ 54/gebruiker/maand Autodesk Construction Cloud BIM-samenwerking en modelconflictdetectie, AI-gestuurde risico- en prognoses, AutoCAD- en Revit-integraties Ideaal voor ondernemingen en ontwerp- en bouwteams die geïntegreerde bouw- en ontwerptools nodig hebben Betaalde abonnementen beginnen bij $ 145/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor een onbeperkt aantal gebruikers JobNimbus CRM met bijhouden van opdrachten en follow-ups, materiaalaankoop met leveranciersprijzen, QuickBooks-integratie Het beste voor dakdekkers en aannemers die materialen, leads en de voortgang van opdrachten beheren Aangepaste prijzen CoConstruct Client portals voor updates en goedkeuringen, realtime budgettering en selectie bijhouden, beheer van aankopen en wijzigingen in bestellingen Het beste voor aangepaste woningbouwers en verbouwers die gestroomlijnde communicatie met hun clients willen Aangepaste prijzen Buildxact Tools voor opmeting en offerte, leveranciersbeheer en budgettering, planning met automatische herinneringen Het beste voor kleine tot middelgrote bouwbedrijven en vakmensen die snelle offertes en zichtbaarheid van projecten nodig hebben Betaalde abonnementen vanaf $ 169/maand Smartsheet Weergave in spreadsheetstijl met automatisering, realtime dashboards en voorwaardelijke waarschuwingen, integratie met Procore, Autodesk en QuickBooks Het beste voor middelgrote tot grote teams die de voorkeur geven aan Excel-achtige werkstromen met meer flexibiliteit Betaalde abonnementen beginnen bij $ 12/gebruiker/maand; aangepaste prijzen voor ondernemingen beschikbaar Houzz Pro 3D-plattegronden en visuele voorstellen, portals voor samenwerking met clients, tools voor het genereren van leads en advertenties Ideaal voor ontwerpers en verbouwers die clients willen aantrekken en de volledige levenscyclus van projecten willen beheren Gratis proefversie beschikbaar (30 dagen); betaalde abonnementen vanaf $ 149/maand

Waar moet u op letten bij concurrenten van Buildertrend?

Let bij het evalueren van concurrenten van Buildertrend op de sleutelfuncties die het beste aansluiten bij uw behoeften op het gebied van projectmanagement in de bouw. Hier zijn een paar dingen waar u op moet letten:

Projectplanning : Gantt-grafieken, bijhouden van taken, afhankelijkheid en realtime updates om projecten op schema te houden

Budgettering en kosten bijhouden : het aanmaken van schattingen, het beheren van wijzigingen in bestellingen en financiële rapportage om precies te weten waar en hoe u kosten kunt besparen

Beheer van bouwdocumenten : gecentraliseerde opslagruimte voor bouwtekeningen, contracten en vergunningen met eenvoudige toegang en intuïtieve zoekfuncties voor bouwprofessionals

Teamsamenwerking : berichtenfuncties, taaktoewijzingen en mobiele toegang om teams op de bouwplaats met elkaar te verbinden

Beheer van clients en onderaannemers : naadloze coördinatie met leveranciers, geautomatiseerde facturering en bijhouden van betalingen

Aanpassing en integraties : Aanpasbare werkstromen die verbinding maken met boekhoudsoftware, bouw-CRM en ontwerptools, zodat u geen tijd of geld verliest

Gebruiksgemak : Een gebruiksvriendelijke interface met een minimale leercurve voor snelle acceptatie

Mobiele toegankelijkheid : een volledig functionele app voor het beheren van bouwprojecten onderweg

Rapportage en analyse : Datagestuurde inzichten om de voortgang bij te houden en de werkefficiëntie te verbeteren, zodat elk project winstgevend is en op tijd wordt opgeleverd

Klantenservice: Betrouwbare hulp via chat, telefoon of e-mail voor het oplossen van problemen, want u heeft zeker geen tijd om pagina's met helpdocumentatie door te lezen om uiteindelijk weer terug bij af te zijn

👀 Wist u dat? De bouwsector zal de komende tien jaar elk jaar ongeveer 45.800 banen voor bouwmanagers creëren. Dat zijn een heleboel veiligheidshelmen en projectabonnementen!

De 10 beste concurrenten van Buildertrend om dit jaar te proberen

Lees hieronder ons gedetailleerde overzicht van de beste alternatieven voor Buildertrend voor de bouwmarkt:

1. ClickUp (het beste voor projectmanagement en communicatie in de bouw)

Houd kosten, budgetten en uitgaven voor alle projecten op één plek bij met ClickUp voor bouwteams

ClickUp is niet zomaar een projectmanagementtool, het is dé app voor al uw werk. Met ClickUp voor bouwteams kunt u tijdlijnen voor bouwprojecten bijhouden zonder chaos, en projecten met minder stress en meer controle aanpakken.

Houd bouwtijdlijnen op schema met ClickUp

In tegenstelling tot BuilderTrend maakt ClickUp planning foolproof met bouwgerelateerde Gantt-grafieken die de afhankelijkheid van projecten in een duidelijk, visueel format weergeven.

Hoe? Maak kennis met de Gantt-grafiekweergave in ClickUp, waarmee teams belangrijke mijlpalen zoals vergunninggoedkeuringen, inspecties en leveringsdata kunnen bijhouden, zodat er geen cruciale deadlines worden gemist.

Hier is een snelstartgids voor het instellen van uw Gantt-grafiek in ClickUp:

U kunt ClickUp gebruiken om herinneringen in te stellen voor aankomende taken, teams automatisch op de hoogte te stellen van naderende deadlines en zelfs terugkerende taken aan te maken voor regelmatige inspecties op locatie of voortgang vergaderingen.

Gebruik ClickUp voor bouwteams om de gesprekken, taken, budgetten, tijdlijnen en documentatie van uw client en team samen te brengen

Dat is nog niet alles. Elke taak in ClickUp bevat de aangepaste velden van ClickUp, waar u essentiële details kunt vastleggen, zoals benodigde materialen, statusupdates en geschatte uren. U kunt ook checklists toevoegen voor taken die uit meerdere stappen bestaan, ideaal voor het bijhouden van veiligheidsprotocollen, onderhoud van apparatuur, projectupdates of nalevingsvereisten.

ClickUp zorgt voor maximale efficiëntie op de bouwplaats door teams met elkaar te verbinden, zowel op kantoor als op locatie. Medewerkers in het veld kunnen taken bijwerken, foto's delen en aantekeningen maken, zonder dat ze daarvoor extra ritten hoeven te maken.

ClickUp biedt meer dan alleen het bijhouden van taken: u krijgt in één oogopslag een volledig overzicht van het project. Aanpasbare ClickUp-dashboards consolideren de voortgang, bouwbudgetten, deadlines en teamprestaties.

Houd uw taakinformatie, inclusief prioriteiten, afhankelijkheid en voortgang, gecentraliseerd met ClickUp

De werklastweergave helpt daarentegen overbezetting en onderbenutting van capaciteit te voorkomen, waardoor vertragingen worden voorkomen.

Met meer dan 15 weergaven past ClickUp zich aan uw werkstroom aan. Gebruik lijsten voor organisatie, Kanban-borden voor het bijhouden of mindmaps voor planning. Bovendien kunt u met geïntegreerde financiële tools budgetten, materiaalkosten en betalingen aan aannemers in realtime volgen, allemaal op één plek.

Maak aantekeningen bij afbeeldingen en voorkom verwarring over bouwprojectgegevens met ClickUp

Wat ClickUp zo bijzonder maakt als alternatief voor Buildertrend, is dat u hiermee inzendingen kunt beoordelen, verzoeken om informatie (RFI's) kunt goedkeuren en tekeningen direct op dezelfde plek kunt annoteren.

U kunt zelfs clients of externe aannemers uitnodigen met aangepaste weergavetoestemmingen, zodat de samenwerking gestroomlijnd verloopt zonder dat gevoelige gegevens worden blootgesteld.

Als het nog steeds niet zo eenvoudig is als u zou willen, gebruik dan de ClickUp-sjabloon voor bouwmanagement. Deze is speciaal ontworpen voor bouwteams, waardoor het eenvoudiger dan ooit is om projecten op schema te houden en ervoor te zorgen dat elk detail wordt geregistreerd.

Gratis sjabloon Automatiseer werkstromen en verminder tijdrovend handmatig werk met de ClickUp-sjabloon voor bouwbeheer

De sjabloon wordt ook geleverd met vooraf opgestelde documenten die realtime bewerking en samenwerking mogelijk maken. Of u nu blauwdrukken moet opslaan, bouwspecificaties moet opstellen, bouwoffertes moet voorbereiden of RFI's moet bijhouden, u kunt alles in één centrale hub bewaren die voor het hele team toegankelijk is.

De beste functies van ClickUp

Maak stapsgewijze checklists voor veiligheidscontroles, materiaalbestellingen en kwaliteitsinspecties

Sla blauwdrukken, vergunningen, contracten en veiligheidsprotocollen voor projecten op één plek op en open ze daar

Communiceer in realtime met projectmanagers, aannemers en belanghebbenden via taakopmerkingen en de ingebouwde ClickUp-chat , zonder van app te wisselen

Schets werkstromen, breng lay-outs van locaties in kaart en brainstorm visueel over ideeën met behulp van ClickUp Whiteboards

Stel automatische statusupdates, herinneringen voor facturen en goedkeuringswerkstromen in om tijd te besparen met behulp van AI in bouwstroomlijnen met ClickUp Brain

Beperkingen van ClickUp

Sommige gebruikers vinden de leercurve steil

Geen ingebouwd BIM- of RFI-beheer (hoewel aanpassingen en integraties helpen om deze leemte op te vullen)

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2: 4,7/5 (meer dan 9.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat echte gebruikers zeggen over ClickUp

Een G2-recensie noemt ClickUp "de beste vriend van architecten":

ClickUp is een app die flexibel genoeg is om zich aan te passen aan de multidisciplinaire wereld van architectuur en bouw. Ik vind het leuk om hun verschillende sjablonen te gebruiken, ze aan te passen aan mijn behoeften en ze aan het werk te zetten.

ClickUp is een app die flexibel genoeg is om zich aan te passen aan de multidisciplinaire wereld van architectuur en bouw. Ik vind het leuk om hun verschillende sjablonen te gebruiken, ze aan te passen aan mijn behoeften en ze aan het werk te zetten.

📮ClickUp Insight: Slecht presterende teams hebben 4 keer meer kans om met 15+ tools te jongleren , terwijl goed presterende teams hun efficiëntie behouden door hun toolkit te beperken tot 9 of minder platforms. Maar hoe zit het met het gebruik van één platform? Als de alles-in-één app voor werk brengt ClickUp uw taken, projecten, documenten, wiki's, chat en telefoongesprekken samen op één platform, compleet met AI-aangedreven werkstromen. Klaar om slimmer te werken? ClickUp werkt voor elk team, maakt werk zichtbaar en stelt u in staat om u te concentreren op wat belangrijk is, terwijl AI de rest afhandelt.

2. Procore (het beste voor projectmanagement op bedrijfsniveau)

via Procore

Voor grote bouwbedrijven en algemene aannemers die complexe projecten met meerdere belanghebbenden beheren, is Procore een solide keuze.

Het blinkt uit in het centraliseren van communicatie, waardoor teams RFI's, inzendingen en wijzigingsopdrachten kunnen beheren en iedereen gedurende de hele levenscyclus van het project op de hoogte blijft.

Met de functie voor dagelijkse logboeken kunnen managers in het veld realtime gegevens over het weer, de arbeid en de materialen vastleggen, waardoor een naadloze coördinatie met de teams op kantoor wordt gegarandeerd.

👀 Wist u dat? In 2020 genereerde de wereldwijde bouwsector meer dan 12,6 biljoen dollar aan inkomsten, waarmee deze sector zijn positie als een van 's werelds grootste en meest winstgevende sectoren verstevigde.

Beste functies van Procore

Gebruik budgettering- en financiële tools om kosten bij te houden, facturen te beheren en overschrijdingen te voorkomen

Integreer met meer dan 400 tools van derden, waaronder boekhoud- en planningssoftware

Krijg toegang tot de mobiele app met offline toegang voor updates op locatie en fotodocumentatie

Beperkingen van Procore

De prijzen kunnen voor kleinere bedrijven onbetaalbaar zijn

Beperkte offline functionaliteit voor externe werklocaties in vergelijking met andere alternatieven voor Procore

Prijzen van Procore

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Procore

G2: 4,6/5 (meer dan 3.200 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 2700 beoordelingen)

3. Contractor Foreman (het beste voor kleine bouwbedrijven)

via Contractor Foreman

Als u een complete set tools voor kleine bouwbedrijven nodig hebt, bent u bij Contractor Foreman aan het juiste adres. Het biedt projectmanagement, tijdregistratie, schattingen en facturering, allemaal op één platform.

Met meer dan 35 geïntegreerde functies kunnen kleine teams alles, van veiligheidslogboeken tot RFI's, op één platform afhandelen, waardoor meerdere apps voor grotere teams overbodig worden.

De beste functies van Contractor Foreman

Houd de kosten en budgetten van opdrachten bij om uitgaven en winstgevendheid te monitoren

Beheer klantrelaties en verkooppijplijnen met een ingebouwd CRM-systeem

Plan projecten met Gantt-grafieken, kalenderweergaven en automatische herinneringen

Zorg voor naleving van veiligheidsvoorschriften met tools voor incidentrapportage en OSHA-documentatie

Beperkingen van Contractor Foreman

Verouderde interface in vergelijking met andere tools

Beperkte geavanceerde mobiele functionaliteit

Prijzen voor aannemersvoorman

Basis: $49/maand (jaarlijks gefactureerd)

Standaard: $79/maand (jaarlijks gefactureerd)

Plus: $ 125/maand (jaarlijks gefactureerd)

Pro: $ 166/maand (jaarlijks gefactureerd)

Unlimited: $ 249/maand (jaarlijks gefactureerd)

Beoordelingen en recensies van Contractor Foreman

G2 : 4,5/5 (meer dan 260 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (670+ beoordelingen)

4. Fieldwire (het beste voor coördinatie van teams op locatie)

via Fieldwire

Fieldwire is ontworpen voor naadloze coördinatie tussen het veld en het kantoor en maakt het mogelijk om taken in realtime toe te wijzen en samen te werken aan bouwprojecten, rechtstreeks vanaf de bouwplaats.

De opvallende functie van deze bouwbeheersoftware is het beheer van blauwdrukken. Hiermee kunnen gebruikers abonnementen direct uploaden, annoteren en delen, zodat iedereen met de nieuwste versie werkt.

Punch lists en inspectie checklists helpen bij het handhaven van de kwaliteitscontrole, terwijl offline toegang ervoor zorgt dat teams op afstand productief blijven.

Beste functies van Fieldwire

Beheer taken met prioriteitstoewijzingen om ervoor te zorgen dat het werk efficiënt vordert

Weergave en markering van abonnementen voor toegang tot blauwdrukken op locatie en directe annotaties

Houd problemen bij met fotodocumentatie om punch lists en inspecties te beheren

Werk offline in afgelegen gebieden met toegang tot essentiële tools in het veld

Vereenvoudig het beheer van RFI's en inzendingen voor eenvoudige communicatie tussen het veld en het kantoor

Fieldwire-limieten

Beperkte integratiemogelijkheden in vergelijking met grotere platforms

Geavanceerde functies voor rapportage zouden robuuster kunnen zijn

Prijzen van Fieldwire

Basic: Gratis

Pro: $ 54/maand per gebruiker

Business: $74/maand per gebruiker

Business Plus: $ 104/maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Fieldwire

G2: 4,5/5 (meer dan 230 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (80+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Fieldwire?

Een gebruiker van Capterra meldt:

Een van de weinige softwareprogramma's die inkoop, projectmanagement en het veld samenbrengt.

Een van de weinige softwareprogramma's die inkoop, projectmanagement en het veld samenbrengt.

💡 Pro-tip: Het opbouwen van een sterk netwerk is essentieel in de bouwsector. Bezoek evenementen in de sector, word lid van professionele organisaties en leg contacten met mentoren en collega's om nieuwe kansen te creëren en voorop te blijven lopen.

5. Autodesk Construction Cloud (het beste voor geïntegreerd projectmanagement en ontwerpsamenwerking)

via Autodesk Construction Cloud

Als u op zoek bent naar een tool die bouwmanagement combineert met ontwerpsamenwerking, dan is Autodesk Construction Cloud perfect voor u, vooral als het gaat om een grootschalig project.

Het centraliseert RFI's, inzendingen en voortgangsupdates op één platform, zodat teams toegang hebben tot nauwkeurige, actuele informatie.

Met de tools voor ontwerpsamenwerking kunnen architecten, ingenieurs en aannemers modellen beoordelen en realtime feedback geven, waardoor vertragingen als gevolg van miscommunicatie tot een minimum worden beperkt.

De beste functies van Autodesk Construction Cloud

Werk samen aan Building Information Modeling (BIM) met naadloze weergave in de cloud en clash detection

Houd documentversies bij om wijzigingen in blauwdrukken, RFI's en inzendingen te beheren

Gebruik AI-aangedreven analyses voor risicobeoordeling en projectprognoses

Integreer met AutoCAD, Revit en andere Autodesk-tools voor end-to-end werkstromen van ontwerp tot bouw

Krijg toegang tot mobiele tools met geavanceerde markeringen en realtime bijhouden van problemen

Autodesk Construction Cloud-limieten

Dit kan duur zijn voor kleinere bedrijven of projecten

Steile leercurve voor teams die niet bekend zijn met het ecosysteem van Autodesk

Prijzen van Autodesk Construction Cloud

$ 145/maand per gebruiker

Aangepaste prijzen voor een onbeperkt aantal gebruikers

Beoordelingen en recensies van Autodesk Construction Cloud

G2: 4,4/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Capterra: 4,3/5 (meer dan 2200 beoordelingen)

6. JobNimbus (het beste voor dakdekkers en aannemers van buitenwerkzaamheden)

via JobNimbus

JobNimbus biedt een hybride projectmanagement- en CRM-systeem dat aannemers helpt opdrachten te beheren en bij te houden, follow-ups te automatiseren en de financiën op orde te houden.

Met JobNimbus, dat follow-ups, herinneringen en facturering automatiseert, hoeven aannemers niet langer achter clients aan te jagen of elke stap van het project handmatig bij te werken.

Aangezien veel dak- en gevelbekledingsbedrijven werken met specifieke leveranciers van materialen, kunnen zij met JobNimbus rechtstreeks leveranciersprijzen opvragen, bestellingen genereren, taken toewijzen en zelfs projectleveringen bijhouden binnen het platform.

De beste functies van JobNimbus

Houd leads, offertes en projecten bij met een drag-and-drop-pijplijn voor opdrachten

Beheer materiaalbestellingen en leveranciers voor een gestroomlijnde inkoop

Upload foto's en rapporteer updates in het veld met een mobiele app

Integreer met QuickBooks voor naadloze boekhouding en financieel bijhouden

JobNimbus-beperkingen

Sommige gebruikers melden frequente storingen en navigatieproblemen

Vereist tijd om volledig in werkstromen te integreren

Prijzen van JobNimbus

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van JobNimbus

G2: 4,7/5 (meer dan 60 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (480+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over JobNimbus?

Een G2-recensie zegt:

Ik vind het prettig dat ik snel en eenvoudig aangepaste rapporten kan genereren en dat het aanmaken van contacten/opdrachten/taken relatief eenvoudig is. Het concept van borden is ook geweldig, evenals de mogelijkheid om contacten naar behoefte te klikken/verslepen.

Ik vind het prettig dat ik snel en eenvoudig aangepaste rapporten kan genereren en dat het aanmaken van contacten/opdrachten/taken relatief eenvoudig is. Het concept van borden is ook geweldig en het is handig dat je contacten naar behoefte kunt klikken/verslepen.

👀 Wist u dat? In de Amerikaanse bouwsector is de loonkloof tussen mannen en vrouwen kleiner dan in de meeste andere sectoren.

7. CoConstruct (het beste voor aangepaste woningbouwers en verbouwers)

via CoConstruct

Stel u voor dat u een aangepaste woning bouwt zonder de chaos van voortdurend heen en weer gepraat. Dat is precies waar CoConstruct voor is gemaakt.

Het stroomlijnt de communicatie met clients, projectmanagement en het bijhouden van financiën op één centrale locatie. Bovendien houdt het opvallende clientportaal huiseigenaren op de hoogte, zodat ze updates kunnen volgen, selecties kunnen goedkeuren en rechtstreeks met bouwers kunnen communiceren voor een soepeler en transparanter proces.

De beste functies van CoConstruct

Bied een client portal voor transparante communicatie en het bijhouden van goedkeuringen

Maak schattingen en begrotingen met realtime kostenupdates

Houd de selectie van materialen en de voorkeuren van clients bij met speciale managementtools

Plan bouwprojecten om de tijdlijnen en mijlpalen van onderaannemers te beheren

Beperkingen van CoConstruct

Een steile leercurve voor kleine teams

Beperkte functionaliteit van de mobiele app in vergelijking met de desktop-versie

Prijzen van CoConstruct

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van CoConstruct

G2 : 4,0/5 (meer dan 20 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (860+ beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over CoConstruct?

Een G2-recensie zegt:

CoConstruct is een zeer nuttige tool. De software is zeer doordacht ontworpen. De budgetten, inkooporders en wijzigingsopdrachten zijn allemaal relatief soepel en gemakkelijk te gebruiken.

CoConstruct is een zeer nuttige tool. De software is zeer doordacht ontworpen. De budgetten, bestellingen en wijzigingsopdrachten zijn allemaal relatief soepel en gemakkelijk te gebruiken.

💡 Pro-tip: Wacht niet tot er iets kapot gaat, maar plan preventief onderhoud voor uw bouwmachines op basis van het aantal gebruiksuren, niet alleen op basis van de leeftijd. Zo blijft uw machinepark efficiënt draaien, voorkomt u dure vertragingen en verlengt u de levensduur van uw waardevolle activa.

8. Buildxact (het beste voor kleine bouwbedrijven en vakmensen)

via Buildxact

Efficiëntie is belangrijk voor kleine woningbouwers, verbouwers en aannemers. Buildxact stroomlijnt schattingen en projectmanagement in de bouw, waardoor kostenberekening, offertes en planning eenvoudiger worden.

Zodra een offerte is afgerond, zet de bouwmanagementtool deze met slechts een paar klikken om in een gedetailleerde begroting, inkooporders en een werkschema.

De beste functies van Buildxact

Genereer snel nauwkeurige offertes met tools voor opmeting en schatting

Verbeter de inkoop van materialen met bestellingen en leveranciersbeheer

Plan taken met automatische herinneringen voor belangrijke deadlines

Houd budgetten bij om kostenoverschrijdingen te voorkomen en winstgevendheid te behouden

Krijg overal toegang tot projectgegevens met cloud-gebaseerde mobiele functionaliteit

Beperkingen van Buildxact

Niet ideaal voor grote, complexe projecten

Sommige tools van derden kunnen mogelijk niet soepel synchroniseren

Prijzen van Buildxact

Invoer: $ 169/maand

Pro: $ 279/maand

Teams: $ 439/maand

Beoordelingen en recensies van Buildxact

G2: 4,4/5 (meer dan 40 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 150 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Buildxact?

Een G2-gebruiker zegt:

Buildxact is een uitstekende oplossing voor kleine en middelgrote bouwondernemingen. Het gebruiksvriendelijke ontwerp maakt het beheren van offertes, planningen en budgetten veel eenvoudiger. De mogelijkheid van de software om snel offertes op te stellen en deadlines voor projecten te beheren, levert een aanzienlijke tijdwinst op. Ik vond de interactie met boekhoudsoftware zoals Xero naadloos, wat helpt om de financiën op orde te houden.

Buildxact is een uitstekende oplossing voor kleine en middelgrote bouwondernemingen. Het gebruiksvriendelijke ontwerp maakt het beheren van offertes, planningen en budgetten veel eenvoudiger. De mogelijkheid van de software om snel offertes op te stellen en deadlines voor projecten te beheren, levert een aanzienlijke tijdwinst op. Ik vond de interactie met boekhoudsoftware zoals Xero naadloos, wat helpt om de financiën op orde te houden.

9. Smartsheet (het beste voor het flexibel bijhouden van bouwprojecten)

via Smartsheet

In essentie is Smartsheet een hybride tussen een spreadsheet en projectmanagementsoftware.

In tegenstelling tot andere alternatieven voor Buildertrend biedt het werkstroom-specifieke automatisering, samenwerkingstools en realtime gegevenssynchronisatie, waardoor het veel dynamischer en geschikter is voor complexe bouwprojecten.

Teams kunnen kiezen uit meerdere weergaven – raster, Gantt, kalender of kaarten – om projectplanningen en budgetten, RFI's, materiaalbestellingen en locatierapporten te beheren.

De beste functies van Smartsheet

Verbind aannemers, leveranciers en belanghebbenden met automatische updates

Maak realtime dashboards om kosten, planningen en risico's bij te houden

Markeer kritieke problemen zoals achterstallige taken of budgetoverschrijdingen met voorwaardelijke opmaak

Krijg toegang tot vooraf gemaakte sjablonen voor de bouw voor een snelle installatie van projecten

Synchroniseer met Procore, Autodesk en boekhoudtools zoals QuickBooks

Limieten van Smartsheet

Steile leercurve voor beginners

De kosten kunnen hoog oplopen voor kleinere bedrijven

Prijzen van Smartsheet

Pro: $ 12/maand per lid

Business: $24/maand per lid

Enterprise: Aangepaste prijzen

Geavanceerd werkbeheer: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Smartsheet

G2: 4,4/5 (meer dan 19.000 beoordelingen)

Capterra: 4,5/5 (meer dan 3400 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers uit de praktijk over Smartsheet?

Dit is wat een G2-recensie meldt:

Ik werk bij een uniek vastgoedbedrijf en Smartsheet maakt het gemakkelijk om voorraad, commissies, facturen, ondersteuningsverzoeken en meer bij te houden. Het is gemakkelijk om samen te werken met andere afdelingen en aan onze eigendom te rapporteren over de voortgang van doelen met de rapporten en dashboards die ik heb gemaakt.

Ik werk bij een uniek vastgoedbedrijf en Smartsheet maakt het eenvoudig om voorraad, commissies, facturen, ondersteuningsverzoeken en meer bij te houden. Het is gemakkelijk om samen te werken met andere afdelingen en aan onze eigendom te rapporteren over de voortgang van doelen met de rapporten en dashboards die ik heb gemaakt.

10. Houzz Pro (het beste voor ontwerp- en bouwbedrijven)

via Houzz Pro

Houzz Pro combineert projectmanagement met communicatietools voor clients en is daarmee ideaal voor aannemers in de woningbouw, bouwprofessionals en ontwerp- en bouwbedrijven.

De offertebouwer vereenvoudigt het maken van schattingen en het beheer van middelen, waardoor clients gedetailleerde offertes digitaal kunnen bekijken en goedkeuren voor een snellere start van projecten.

En dat is nog niet alles. De tools voor planning en onderaannemersbeheer zorgen voor een naadloze coördinatie tijdens de ontwerp- en bouwfase.

De beste functies van Houzz Pro

Maak het hele bouwproces eenvoudiger met 3D-plattegronden en visualisaties

Houd vragen en follow-ups bij met een leadbeheersysteem

Genereer offertes en facturen met digitale betalingsopties

Werk samen met clients via een portaal voor selecties, goedkeuringen en het bijhouden van de voortgang

Geef uw marketing een boost met website-integratie en ondersteuning voor advertenties

Beperkingen van Houzz Pro

Beperkte integratiemogelijkheden met software van derden

De prijzen zijn misschien niet ideaal voor aannemers die kleinere projecten uitvoeren

Prijzen van Houzz Pro

Gratis proefversie: 30 dagen

Essentieel (voor ontwerpers): $ 149/maand

Pro (voor aannemers): $ 249/maand

Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Houzz Pro

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: 4,3/5 (meer dan 1.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over HuzzPro?

Een G2-recensie benadrukt:

Er zijn veel dingen die ik leuk vind aan Houzz Pro, maar de functie die het meest nuttig is geweest, is hun leadgeneratie. 90% van mijn nieuwe leads komt van Houzz. Daarnaast vind ik de factureringsfunctie erg prettig.

Er zijn veel dingen die ik leuk vind aan Houzz Pro, maar de functie die het meest nuttig is geweest, is hun leadgeneratie. 90% van mijn nieuwe leads komt van Houzz. Daarnaast vind ik de factureringsfunctie erg prettig.

📖 Lees ook: Hoe u clients voor een bouwbedrijf kunt vinden en behouden

Het beste alternatief voor Buildertrend: waarom ClickUp zich onderscheidt

Het kiezen van het juiste alternatief voor Buildertrend hangt af van uw zakelijke behoeften, maar als u een flexibele oplossing wilt die alles kan, is ClickUp een uitstekende keuze. In tegenstelling tot tools die specifiek voor de bouw zijn ontwikkeld, gaat ClickUp verder dan projectmanagement en biedt het aanpasbare werkstromen, realtime samenwerking en automatisering voor elk team.

Met taakbeheer, het delen van documenten, budgetteringstools en integraties met branchesoftware worden tijdlijnen, RFI's en financiën op één plek georganiseerd. Bovendien is het dankzij de betaalbare prijsmodellen en schaalbaarheid ideaal voor zowel kleine aannemers als grote bedrijven.

Terwijl andere tools zich richten op specifieke functies, biedt ClickUp een evenwicht tussen aanpassingsmogelijkheden, gebruiksgemak en kosteneffectiviteit, waardoor het een slimme keuze is voor bouwteams die hun activiteiten willen stroomlijnen.

