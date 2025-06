Sling Schedule Review: functies, prijzen, voor- en nadelen

Stel je voor: het is vrijdagavond en je staat op het punt om te ontspannen met een bak ijs en een aflevering (oké, seizoen) van je favoriete serie, wanneer je telefoon gaat.

"Hé, moet ik morgen werken?"

"Kan ik mijn dienst ruilen met die van Jake?"

"Oeps, ik heb een dubbele afspraak – help!"

Daar gaat uw rustige avond, die nu is veranderd in een regelrechte planningscrisis. Maar u bent niet de enige. U zou die tijd kunnen besteden aan het runnen van uw bedrijf in plaats van detective te spelen met ploegendiensten.

Maak kennis met Sling, de tool die u uit deze chaos belooft te redden. Maar is het de moeite waard? Ontdek het in deze Sling Schedule Review!

👀 Wist u dat? Managers besteden wekelijks vijf uur aan planning en taakbeheer voor hun team.

Wat is Sling?

via Sling

Sling is software voor personeelsplanning en personeelsbeheer die is ontworpen om bedrijfseigenaren, HR-teams en managers te helpen bij het organiseren van ploegendienstplanning. Het verbetert ook de communicatie binnen het team en optimaliseert de arbeidskosten, zonder de gebruikelijke planningproblemen.

Als u ooit een medewerker om 22.00 uur een tekst hebt ontvangen met de tekst: "Sorry baas, ik ben vergeten dat ik kaartjes had voor de wedstrijd morgen", dan weet u hoe lastig dat is. Nog erger is het wanneer twee medewerkers opdagen voor dezelfde dienst, terwijl de persoon aan wie de dienst is toegewezen in rook is opgegaan.

Planning is in feite een spelletje Tetris, maar de stukjes veranderen steeds van gedachten.

Sling maakt alle ingewikkelde onderdelen beheersbaar met een geautomatiseerd proces. U kunt in enkele minuten roosters maken, de beschikbaarheid van medewerkers bijhouden, verlofaanvragen goedkeuren en dubbele boekingen voorkomen.

Bovendien is het ook een hub voor teamberichten, tijdregistratiesoftware en een assistent voor de salarisadministratie. Of u nu een detailhandel of een restaurant runt, Sling is uw extra paar ogen en handen (zonder de extra loonkosten).

🧠 Leuk weetje: Bedrijven die apps voor werkroosters gebruiken, melden een snelheidsstijging van 30% bij het aanmaken van roosters en een daling van 55% in het aantal fouten.

Sleutel functies van Sling

Sling biedt verschillende tools voor personeelsbeheer in één platform, waardoor efficiënte planning toegankelijk wordt voor bedrijven. Het helpt hen ook om te voldoen aan de arbeidswetgeving. Dit zijn de opvallendste kenmerken:

Functie #1: Dienstroosterplanning

Het maken van roosters moet snel werk zijn, geen puzzel die u midden in de nacht moet oplossen. Met de visuele kalender van Sling kunnen managers diensten verslepen, sjablonen voor diensten toepassen en overlappende diensten beheren met ingebouwde waarschuwingen.

via Sling

Werknemers kunnen beschikbare diensten claimen, aankomende werkdagen bekijken en onbeschikbare dagen markeren, allemaal vanaf hun mobiele apparaten. Het gemak van een dynamisch rooster dat altijd toegankelijk is, maakt het management voor alle betrokkenen een stuk eenvoudiger.

Functie #2: Tijdsregistratie en rapportage

Naast het selecteren van diensten kunnen werknemers ook rechtstreeks vanaf hun smartphone in- en uitklokken. U kunt gewerkte uren bijhouden en zelfs pauzes registreren. Deze functie zorgt voor een nauwkeurige tijdregistratie, vooral als uw team verspreid is over meerdere locaties.

via Sling

U kunt urenregistraties per betalingsperiode bekijken, exporteren voor salarisverwerking en inzichten verkrijgen voor het optimaliseren van arbeidskosten. Zeg vaarwel tegen rommelige spreadsheets en tijddiefstal!

Functie #3: Communicatie binnen teams

Vertrouwen op plakbriefjes of eindeloze groepschats is passé. Sling heeft een ingebouwd groepsberichten systeem, waarmee managers belangrijke notificaties, updates en aankondigingen kunnen versturen. Dit stelt hen ook in staat om verzoeken om diensten te ruilen efficiënter te beheren.

via Sling

Of het nu via directe berichten of groepschats is, iedereen is op dezelfde pagina.

Functie #4: Taakbeheer

Het plannen van ploegen is één ding, maar ervoor zorgen dat het werk ook gedaan wordt? Daar komt het taakbeheer van Sling om de hoek kijken.

via Sling

U kunt taken toewijzen, projectplanningen voor uw teamproject maken en de voltooiingspercentages bijhouden, zodat geen enkele belangrijke verantwoordelijkheid onopgemerkt blijft. Het helpt u de productiviteit te verbeteren en projectresultaten te beheren.

👀 Wist u dat? Het 2-2-3-rooster is een populair roosterpatroon waarbij werknemers slechts de helft van de dagen in twee weken werken, waardoor ze meer vrije tijd hebben terwijl de productiviteit op peil blijft.

Functie #5: Opslagruimte voor werknemersdocumenten

De functie 'Werknemersdocumenten' van Sling slaat contracten, certificeringen en licenties veilig op één plek op.

via Sling

Managers kunnen bestanden uploaden naar werknemersprofielen, vervalwaarschuwingen instellen en toegang controleren, zodat alles georganiseerd, compliant en probleemloos verloopt. Werknemers hebben ook toegang tot hun eigen documenten, waardoor heen-en-weer-verzoeken worden verminderd en tijd wordt bespaard.

Sling vereenvoudigt personeelsbeheer door integraties aan te bieden die uw plannings- en salarisgegevens met elkaar verbinden. Integraties met platforms van derden, zoals Toast, Shopify, Square en Gusto, zijn vrij eenvoudig te vinden.

Dit betekent minder handmatige fouten, eenvoudigere salarisverwerking en beter inzicht in arbeidskosten en verkoopprestaties. Sling plant niet alleen diensten, maar optimaliseert ook tijd, arbeid en teamefficiëntie in één slim pakket.

Maar hoeveel kost dit pakket? Laten we het eens bekijken.

Prijzen van Sling*

Free Forever

Premium: $ 2/maand per gebruiker

Business: $4/maand per gebruiker

*Kijk altijd op de website van de tool voor de meest recente prijzen

Voordelen van het gebruik van Sling

Sling is geschikt voor kleine tot middelgrote bedrijven, met name in de horeca, detailhandel en gastvrijheidssector, waar planning een eindeloze puzzel kan zijn. Maar wat maakt het zo goed? Hier zijn enkele voordelen van het gebruik van de app:

✅ Tot 30 gebruikers mogelijk met het gratis abonnement van Sling

✅ Helpt de arbeidskosten te beheersen door overuren bij te houden en roosters af te stemmen op de vraag

✅ Werkt zowel op mobiele apps als op desktops

✅ Ondersteunt bedrijven die in verschillende tijdzones actief zijn

✅ Bespaar tijd met herbruikbare sjablonen voor weekplanningen

👀 Wist u dat? Fouten in de urenregistratie van werknemers kosten de Amerikaanse economie dagelijks 7,4 miljard dollar, wat neerkomt op 50 miljoen verloren werkuren per jaar.

Veelvoorkomende problemen waarmee gebruikers van Sling te maken hebben

Hoewel Sling boordevol handige functies zit, is het niet perfect. Hier zijn een paar punten die volgens gebruikers verbeterd kunnen worden:

❌ Voor geavanceerde rapportage, optimalisatie van arbeidskosten en integratie met de salarisadministratie is een upgrade naar een betaald abonnement vereist

❌ Af en toe problemen met synchroniseren tussen de app en de webversie

❌ Beperkte aanpassingsmogelijkheden om regels in te stellen voor het optimaliseren van het verlof van uw team

❌ Dienstroosters worden alleen gesorteerd op functie en locatie, waardoor het moeilijker is om medewerkers op basis van vaardigheden of ervaring aan elkaar te koppelen

Kan duur worden voor grotere teams

Sling-recensies op Reddit

Nu u alles weet over Sling, gaan we kijken wat echte gebruikers van de software vinden. We hebben Reddit geraadpleegd om te zien wat de consensus is:

Een gebruiker, AmusedCindy, op r/restaurantowners wijst op het gemak waarmee Sling planning mogelijk maakt:

Ik ben benieuwd waarom eigenaren/managers hun personeel niet maandelijks inplannen? We besteden waarschijnlijk een half uur per maand aan het inplannen van ons barpersoneel en foodtrucks met Sling. We hebben momenteel 12 werknemers, dus het is niet enorm veel, maar ze waarderen het allemaal dat we een maandelijkse planning maken, zodat ze andere klussen kunnen doen/kinderopvang kunnen regelen/een leven kunnen hebben.

Op r/ToastPOS legt Sling-gebruiker lightbrightensight uit dat de service weliswaar zijn werk doet, maar dat de aanpassingsmogelijkheden te wensen overlaten:

We gebruiken Sling voor meerdere locaties en zijn er tevreden over. Het kost $ 70 per maand, wat redelijk is in vergelijking met veel andere opties. Ik zou willen dat de instellingen iets beter aanpasbaar waren, met name wat betreft het indienen van verlof- en afwezigheidsverzoeken, maar het heeft robuuste functies voor planning, berichten en rapportage.

Niet iedereen is echter fan van de mobiele app van Sling. Gebruiker BarStain zegt op r/BarOwners:

... De desktop-webversie is veel beter dan de app of mobiele webversies (op een tablet) voor het daadwerkelijk instellen van een planning. De app is geweldig als werknemer, maar mist de drag-and-drop-functie voor planning die ik erg prettig vind.

💡Pro-tip: Creëer een systeem voor het bieden op diensten, waarbij werknemers open diensten kunnen aanvragen in plaats van dat deze handmatig worden toegewezen. Deze aanpak vergroot de flexibiliteit en zorgt ervoor dat alle diensten worden gedekt.

Alternatieve software voor personeelsplanning in plaats van Sling

Sling is geschikt als u een klein team heeft en alleen de planning wilt vereenvoudigen.

Maar als u een groter team heeft dat op zoek is naar iets competenter dat aan alle eisen voor werkstroombeheer voldoet, is er geen tool zoals ClickUp.

Maak moeiteloos visuele roosters

ClickUp , de alles-in-één app voor werk, maakt planning een stuk eenvoudiger en maakt uw leven zo eenvoudig mogelijk. Het combineert projectmanagement, kennismanagement en chat, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Dus, hoe maak je schema's op ClickUp?

ClickUp's One Up #1: Plan uw diensten en vergaderingen met de AI-kalender van ClickUp

Gebruik de ClickUp-kalender om tijd en vergaderingen te plannen

ClickUp Calendar is een AI-aangedreven kalender die is ontworpen om uw werklast te beheren en uw productiviteit op een intelligente manier te stroomlijnen. Stel u voor dat u een virtuele assistent hebt die niet alleen uw achterstand analyseert, maar ook uw taken prioriteert en ze automatisch in tijdsblokken indeelt voor optimale efficiëntie.

Dit is precies wat de AI van ClickUp doet: het identificeert op intelligente wijze de beste momenten waarop u en uw team zich kunnen concentreren op uw belangrijkste werk, zodat uw prioriteiten worden gehaald.

En als u met uw team of leveranciers moet deelnemen aan virtuele gesprekken, kunt u dat rechtstreeks vanuit de ClickUp-werkruimte doen.

Met integraties zoals Google Agenda, Apple Agenda en Microsoft Outlook worden alle wijzigingen die u in ClickUp aanbrengt, weergegeven in de agenda's van uw team. Verminder miscommunicatie en gemiste diensten onmiddellijk terwijl u gewoon doorwerkt.

ClickUp's One Up #2: Tijd bijhouden binnen taken

Met de ClickUp Project Time Tracking hoeft u zich niet af te vragen waar alle tijd is gebleven, want het houdt alle taken voor u bij. Medewerkers kunnen uren rechtstreeks in taken registreren, waardoor het bijhouden van factureerbare uren, productiviteit en de nauwkeurigheid van de loonadministratie eenvoudig wordt.

Houd de uren van uw medewerkers in realtime bij voor nauwkeurig inzicht in de productiviteit met ClickUp Project Time Tracking

Het beste is dat u onderweg tijd kunt bijhouden op ClickUp-taken met de mobiele applicatie, zodat u nooit iets mist. U kunt ook achteraf handmatig tijd toevoegen die aan een dienst of taken is besteed en deze in rekening brengen – geen tijdverlies meer.

Tot slot kunt u met ClickUp Urenregistratie alle tijd weergeven die uw team aan diensten besteedt. Zo krijgt u een duidelijk beeld van de dienstroosterplanning en worden zelfs goedkeuringen afgehandeld terwijl u werkt.

Vóór ClickUp gebruikte ons bedrijf vier verschillende soorten software voor projectmanagement, tijdregistratie, communicatie met clients en toewijzing van middelen. Dat was behoorlijk tijdrovend, vooral omdat er weinig integratie tussen de verschillende systemen was en informatie meerdere keren handmatig moest worden ingevoerd.

ClickUp's One Up #3: Automatiseer herinneringen en taken in uw planning

Al deze functies zouden niet veel helpen als u nog steeds elke maand urenlang bezig zou zijn met plannen, toch? In tegenstelling tot Sling neemt ClickUp Automations u alle druk uit handen door al uw regelmatige taken uit te voeren.

Automatiseer ploegentoewijzingen, schema-updates en notificaties met ClickUp Automatisering

U kunt regels instellen om diensten automatisch toe te wijzen, medewerkers op de hoogte te stellen van wijzigingen en zelfs roosters bij te werken wanneer taken zijn voltooid of verlofaanvragen zijn goedgekeurd.

Zo hoeft u nooit meer te maken met het probleem "Ik heb het bericht niet ontvangen".

ClickUp's One Up #4: Houd de voortgang van uw planning in realtime bij

Om ervoor te zorgen dat uw planning soepel verloopt, is het allerbelangrijkste dat u weet wat uw medewerkers doen en hoeveel werklast ze hebben.

Blijf op de hoogte van de werklast en productiviteit van uw team met de ClickUp Dashboards

Laat het aan ClickUp Dashboards over om direct inzicht te krijgen in de beschikbaarheid van teams, de bezetting van ploegen, arbeidskosten en de algehele productiviteit.

Bovendien kunt u met aangepaste widgets de belangrijkste statistieken bijhouden, zodat u slimmere beslissingen kunt nemen over de planning. Maar wie heeft er tijd om dit allemaal in te stellen? Hier is de oplossing.

Integreer kant-en-klare sjablonen in uw abonnement

ClickUp Sjabloon voor personeelsroosters

Wilt u meteen aan de slag? Met de sjabloon voor personeelsroosters van ClickUp kunt u personeelsroosters maken, beheren en delen, terwijl u ervoor zorgt dat u voldoet aan de arbeidswetgeving.

Dit sjabloon voor urenregistratie van werknemers vereenvoudigt de planning van ploegendiensten, houdt verlofaanvragen bij en optimaliseert de efficiëntie van het personeel, allemaal op één plek.

Gratis sjabloon Optimaliseer moeiteloos de planning en het personeelsbeheer met de sjabloon voor personeelsplanning van ClickUp

Gebruik dit sjabloon om:

Verbeter de planning van uw medewerkers met tijdregistratie, tags, waarschuwingen voor afhankelijkheid, e-mails en meer

Verzamel en beheer beschikbaarheidsgegevens met behulp van aangepaste velden zoals arbeidskosten, uurtarief en meer voor eenvoudige planning

Pas snel diensten aan en werk roosters bij met behulp van ClickUp Automatisering

Gebruik ClickUp Mijlpalen om kritieke deadlines of doelen in de tijdlijn van uw project visueel weer te geven

ClickUp sjabloon voor ploegendienstroosters

Als u hulp nodig hebt bij het beheren van uw dagelijkse of uurschema's, biedt de sjabloon voor ploegendienstplanning van ClickUp precies wat u zoekt en nog veel meer.

Het benadrukt ploegspecifieke details voor complexe roosterpatronen, zoals wisseldiensten, nachtdiensten en weekenddiensten. Het is perfect voor bedrijven die werken met niet-traditionele roosters, zoals een 9/80-werkrooster.

Gratis sjabloon Beheer dagelijkse diensten en zorg voor een optimale bezetting van uw team met de sjabloon voor dienstroosters van ClickUp

Zo helpt dit sjabloon u:

Houd de voortgang van alle taken bij met aangepaste statussen zoals Klaar, In uitvoering en Nog te doen

Verzamel alle gegevens over ploegendiensttijden en toegewezen medewerkers en voeg deze samen met aangepaste velden

Gebruik de dienstroosterweergave om diensten voor uw teamleden te organiseren en te plannen

Gebruik ClickUp E-mailbeheer of ClickUp Chat om het rooster aan uw team door te geven

Sjabloon voor teamplanning van ClickUp

Wilt u de activiteiten van uw team overzien? Dan is de ClickUp-sjabloon voor teamschema's iets voor u. Deze sjabloon voor taakbeheer biedt een geconsolideerde weergave van alle taken en schema's van teamleden, waardoor deze ideaal is voor samenwerkingsprojecten waarbij gedetailleerd bijhouden van meerdere bijdragers vereist is.

Gratis sjabloon Plan, volg en beheer de taken en planningen van uw team in één overzichtelijke weergave met de ClickUp-sjabloon voor teamplanningen

Dit sjabloon helpt u:

Maak herbruikbare processen met gedetailleerde checklists om taak-werkstromen te vereenvoudigen

Wijs taken toe aan specifieke teamleden en groepeer ze op toegewezen personen voor een betere organisatie

Splits complexe taken op in subtaken voor gedetailleerd bijhouden

Bekijk taken met de kalenderweergave om het werk van iedereen in één geconsolideerd teamrooster te zien

ClickUp Brain

Dacht u dat dat alles was? Een van de sleutelfuncties van ClickUp is dat het wordt geleverd met uw persoonlijke AI-assistent: de ClickUp Brain. Het is uw navigator op de werkplek, schrijfassistent, brainstormpartner en bijna alles wat u maar wilt.

Krijg direct antwoorden, projectupdates en slimme inzichten met ClickUp Brain

Wilt u updates over de voortgang van een project? Vraag het gewoon aan Brain, en het haalt informatie uit taken en gesprekken om u te geven wat u wilt. Kan het nog beter?

In tegenstelling tot Sling, dat zich richt op basisplanning, biedt ClickUp een compleet platform dat personeelsplanningssoftware combineert met efficiënt projectmanagement, waardoor het de ultieme keuze voor u is.

ClickUp bespaart ons elke week uren door ons te ontlasten van het bedenken wat we moeten doen voor terugkerende projecten.

Prijzen van ClickUp

Plan slimmer en sneller met ClickUp

De planningsmogelijkheden van Sling voldoen aan alle eisen voor eenvoudig ploegendienstbeheer. Maar waarom zou u genoegen nemen met het hoofd boven water houden als u ook kunt profiteren van een golf van productiviteit? Probeer in plaats daarvan ClickUp.

Naast het plannen van diensten helpt ClickUp u bij het automatiseren van uw processen. Het houdt de tijd bij, synchroniseert kalenders en zorgt ervoor dat uw team op één lijn blijft zonder chaotisch heen en weer gestuur. Bovendien wordt het geleverd met een bibliotheek met sjablonen voor tijdbeheer.

Met krachtige samenwerkingstools en diepgaande automatisering van de werkstroom gaat ClickUp verder dan alleen planning en transformeert het de manier waarop u uw personeel beheert.

Meld u vandaag nog aan voor een gratis ClickUp-account en ervaar het verschil.