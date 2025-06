Inclusieve technologie: de 10 beste AI-tools voor neurodivergente mensen in 2025

De wereld wordt zich steeds meer bewust van de unieke behoeften en sterke punten van neurodivergente personen. Gelukkig zet technologie een stap vooruit met innovatieve AI-tools die zijn ontworpen om de productiviteit, communicatie en het algehele welzijn te verbeteren.

Of je nu afleidingen wilt verminderen, je gedachten wilt ordenen of gewoon manieren zoekt om comfortabeler te communiceren, hier zijn 10 AI-tools die je dagelijkse routine ingrijpend kunnen veranderen.

Klaar om een aantal digitale bondgenoten te ontdekken die je leven een beetje gemakkelijker kunnen maken? Laten we eens kijken welke het beste bij jou passen!

⏰ Samenvatting in 60 seconden ClickUp (het beste voor AI-gestuurd taakbeheer en het bijhouden van doelen) Goblin Tools (het beste voor het opsplitsen van taken en tijdsinschatting) Spectrums. ai (Beste voor AI-aangedreven taakbeheer en ondersteuning van productiviteit) TickTick (Het beste voor intuïtief taakbeheer en het bijhouden van gewoontes) Habitica (het beste voor het bijhouden van gewoontes en productiviteit op een speelse manier) Forest (het beste voor het beheersen van uitstelgedrag en het behouden van focus) Brain in Hand (het beste voor ondersteuning op aanvraag en zelfmanagement) Grammarly (Beste voor AI-schrijfhulp) Notion (het beste voor flexibele organisatie van de werkruimte en kennisbeheer) Otter. ai (het beste voor AI-aangedreven transcriptie en ondersteuning bij vergaderingen)

Het kiezen van de juiste AI-tool kan een gamechanger zijn voor mensen met neurologische verschillen. Omdat zij informatie anders verwerken, is het erg belangrijk om oplossingen te zoeken die hun leven daadwerkelijk gemakkelijker maken door overweldiging te verminderen en de focus te vergroten.

Zo vindt u de juiste tool voor u:

Afleidingsvrije interfaces : zoek een eenvoudige, intuïtieve gebruikersinterface die alle ruis wegfiltert en je gefocust houdt

Aanpasbare layouts : kies een tool waarmee je zaken als lettertype, kleuren, thema's en zelfs de helderheid van het scherm kunt aanpassen, wat kan helpen om zintuiglijke overbelasting te verminderen

Slim taakbeheer : vind een tool waarmee u taken kunt prioriteren en herinneringen kunt instellen, zodat u altijd op de hoogte bent van uw taken

Zelforganisatie : zoek een AI-tool die uw taken en informatie automatisch sorteert

Spraak-naar-tekst-mogelijkheden: Kies voor communicatietools die gesproken woorden kunnen analyseren en omzetten in uitvoerbare taken of follow-ups

🔎 Wist u dat? Bill Gates heeft zowel dyslexie als ADHD en spreekt vaak openlijk over zijn worsteling met het reguliere onderwijs.

Een AI-tool met de juiste functies kan een wereld van verschil maken en uw digitale werkruimte aangenamer maken. U hebt iets nodig dat zich aanpast aan hoe u denkt, organiseert en werkt. Hier zijn tien tools die u helpen uw werk te stroomlijnen en uitdagingen gemakkelijk het hoofd te bieden.

1. ClickUp (het beste voor AI-gestuurd taakbeheer en het bijhouden van doelen)

Als u op zoek bent naar een tool die u helpt uw productiviteit te verhogen zonder dat u zich overweldigd voelt door rigide structuren, dan moet ClickUp zeker bovenaan uw lijst staan.

Het neemt de chaos weg uit het beheren van werk in meerdere, niet-gekoppelde apps en brengt alles wat belangrijk is – kennis, gesprekken en projecten – samen in één verbonden werkruimte. Het resultaat? Geen eindeloos schakelen tussen tabbladen meer, wat tijd kost en de productiviteit om zeep helpt.

📮ClickUp Insight: 92% van de kenniswerkers loopt het risico belangrijke beslissingen te verliezen die verspreid zijn over chat, e-mail en spreadsheets. Zonder een uniform systeem voor het vastleggen en bijhouden van beslissingen gaan cruciale zakelijke inzichten verloren in de digitale ruis. Met de taakbeheerfuncties van ClickUp hoeft u zich hier nooit meer zorgen over te maken. Maak met één klik taken aan vanuit chat, taakopmerkingen, documenten en e-mails! Bovendien ondersteunt de flexibiliteit om uw werkruimte aan te passen verschillende werkstijlen en behoeften, waaronder die welke uniek zijn voor neurodivergenten.

Zo kunt u ClickUp gebruiken als u neurodivergent bent:

Werk slimmer: Werk met minder wrijving met ClickUp Brain. Zie het als je beste vriend voor productiviteit om dingen sneller gedaan te krijgen. Het maakt gebruik van Natural Language Processing om de betekenis, intentie en context van je queries te begrijpen en de meest relevante en zinvolle antwoorden te geven.

Zit u vast in een creatieve blok? ClickUp Brain kan ideeën en sjablonen voorstellen en zelfs schrijven. Op zoek naar een opfrissing van hoe uw QA-proces werkt? Het doorzoekt uw werkruimte en brengt relevante inzichten binnen enkele seconden naar boven. Heeft u geen geduld om door muren van tekst te bladeren? ClickUp Brain vat lange documenten samen, markeert belangrijke punten en identificeert en wijst zelfs actiepunten toe.

Genereer in een handomdraai projectvoorstellen, e-mails en briefings met ClickUp Brain

Wat we het leukste vinden, is dat je deze AI-gegenereerde samenvattingen kunt koppelen aan taken en projectabonnementen, zodat je nooit meer hoeft te zoeken naar die ene aantekening die je ergens had opgeslagen!

De AI Notetaker van ClickUp transformeert vergaderingen van langdurige discussies in productieve sessies gericht op actie. De AI legt automatisch sleutelinformatie vast, zoals beslissingen, inzichten en actiepunten, en creëert duidelijke en beknopte samenvattingen die naadloos kunnen worden geïntegreerd in lopende projecten. Dit zorgt ervoor dat elke vergadering effectief bijdraagt aan betere werkstromen en teamefficiëntie, en dat u betrokken kunt blijven zonder dat u zich zorgen hoeft te maken dat u iets mist.

Automatiseer uw drukke werkzaamheden: Verbeter uw focus door de automatisering van ClickUp uw routinetaken te laten uitvoeren. Zo kunt u zich echt concentreren op wat belangrijk is, terwijl de repetitieve, maar cruciale taken – projectupdates delen, taken toewijzen, e-mails versturen – op de achtergrond op rolletjes blijven lopen.

U kunt kiezen uit meer dan 100 vooraf ingestelde automatiseringen of de aangepaste automatiseringsbouwer gebruiken om een werkstroom te creëren die is afgestemd op uw behoeften.

Gebruik ClickUp Automatisering om het drukke werk uit handen te nemen

We vinden het vooral geweldig hoe Feisal Adams, Chief Innovation Officer bij 9n (een AI- en tech-oplossing voor bedrijven), ClickUp Automatisering en AI-systemen gebruikt om aangepaste antwoorden te creëren die automatisch worden verzonden naar iedereen die een van hun formulieren invult. Adams slaagde er niet alleen in om de antwoorden persoonlijk en slim te laten klinken, maar hij kon ook het hele systeem gebruiken om veel repetitief werk uit handen te nemen door simpelweg creatief om te gaan met zijn input.

Verander rommel in duidelijkheid: Verdeel complexe projecten in uitvoerbare items en wijs ze toe aan de juiste teamleden met ClickUp-taken.

Door aan elke taak kleurgecodeerde prioriteitslabels en aangepaste taakstatussen toe te voegen, kunt u taken gemakkelijker filteren en u concentreren op zaken die onmiddellijke aandacht vereisen.

U krijgt ook een duidelijk overzicht van tijdlijnen en afhankelijkheden tussen taken, waardoor u gemakkelijker prioriteiten kunt stellen in uw werk en uw focus kunt verbeteren. De visuele relatie tussen taken voorkomt het overweldigende gevoel dat u niet weet waar u moet beginnen.

Beheer eenvoudig cross-functioneel werk met collaboratieve ClickUp-taken

Sla de installatie over en ga direct aan de slag: Voor de meeste neurodivergente personen is het starten van een nieuw project de moeilijkste taak. Met de bibliotheek van ClickUp met meer dan 1000 aanpasbare sjablonen wordt het eenvoudiger om de installatie over te slaan en uw project te starten zonder de overbelasting van planning en organisatie.

De sjabloon voor taakbeheer van ClickUp is bijvoorbeeld een geweldige tool voor iedereen die moeite heeft met het beheren van zijn of haar taken.

Ontvang gratis sjabloon Beheer uw dagelijkse taken eenvoudig met behulp van de ClickUp-sjabloon voor taakbeheer

Het bevat alle tools die u nodig hebt om werkstromen te visualiseren, bij te houden en te optimaliseren. Organiseer informatie tot in het kleinste detail met aangepaste velden, plan taken met de eenvoudige slepen-en-neerzetten-functionaliteit in de kalenderweergave en visualiseer de werklast van teams en individuen voor een efficiënt gebruik van middelen met de werklastweergave.

Als je een ADHD-vriendelijk sjabloon wilt om je dagen te plannen voor maximale productiviteit, kun je de ClickUp Daily Time Blocking Template bekijken.

Gratis sjabloon Beheer uw tijd efficiënt met de ClickUp Daily Time Blocking Template

Het is ideaal om tijdblokken te prioriteren wanneer u het meest productief bent, zodat u die complexe, veeleisende taken uit de weg kunt werken voordat uw energie opraakt. Het sjabloon blokkeert zelfs tijd voor zinvolle reflectie. Zo heeft u altijd een paar minuten om te ontspannen voordat u aan de volgende taak begint.

De beste functies van ClickUp

Aanpasbare dashboards : bekijk alles met betrekking tot de voortgang van projecten, tijdlijnen, openstaande taken en mijlpalen met : bekijk alles met betrekking tot de voortgang van projecten, tijdlijnen, openstaande taken en mijlpalen met ClickUp Dashboards . Gebruik grafieken, diagrammen en voortgangsbalkjes met kleurcodes om uw successen, taken en deadlines te markeren

Bij te houden doelen : Stel meetbare doelen en verdeel ze in kleinere, haalbare targets met : Stel meetbare doelen en verdeel ze in kleinere, haalbare targets met ClickUp Goals . Gebruik voortgangsrapporten en taakdoelen om doelen visueel bij te houden en herinneringen toe te voegen, zodat u geen belangrijke taken over het hoofd ziet

Naadloze samenwerking: beheer gesprekken naast uw werk met : beheer gesprekken naast uw werk met ClickUp Chat . Om de communicatievaardigheden te helpen verbeteren, kan de AI van Chat antwoorden voorstellen, automatisch taken aanmaken en threads van gesprekken samenvatten, zodat alle belanghebbenden altijd op de hoogte zijn van belangrijke discussies, actiepunten en updates

Beperkingen van ClickUp

Soms kan het even duren voordat updates zijn geladen, maar vaak wordt dit opgelost door de pagina te verversen

Prijzen van ClickUp

Beoordelingen en recensies van ClickUp

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,6/5 (meer dan 4.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over ClickUp?

De flexibiliteit van ClickUp is zijn grootste kracht: dankzij de mogelijkheid om weergaven, statussen en werkstromen aan te passen, kan het worden aangepast aan vrijwel elk teamproces. Dankzij het enorme aantal functies kunnen we alles op één plek beheren, van dagelijkse taken tot langetermijnplannen. Het is geweldig dat al ons werk gecentraliseerd is en dat de aanpasbare dashboards de rapportage duidelijk en afgestemd op onze behoeften maken. – G2-recensie

De flexibiliteit van ClickUp is zijn grootste kracht: dankzij de mogelijkheid om weergaven, statussen en werkstromen aan te passen, kan het worden aangepast aan vrijwel elk teamproces. Dankzij het enorme aantal functies kunnen we alles, van dagelijkse taken tot langetermijnplannen, op één plek beheren. Het is geweldig dat al ons werk gecentraliseerd is en dat de aanpasbare dashboards de rapportage duidelijk en op maat maken. – G2-recensie

Lees meer: Inside ClickUp Brain for Teams: de beste tools voor het delen van kennis, automatisering van projecten en schrijven

via Goblin Tools

Goblin Tools is een suite van AI-productiviteitstools die zijn ontworpen om complexe taken om te zetten in beheersbare stappen, zodat het gemakkelijker wordt om tijd in te schatten en dagelijkse verantwoordelijkheden met meer duidelijkheid en minder stress te beheren. Dit maakt het vooral nuttig voor mensen met ADHD die op zoek zijn naar een routine.

U kunt bijvoorbeeld meerdere taken aanmaken met Magic ToDo. Voeg subtaken toe aan elke taak, schat de tijd die nodig is en voeg zelfs spraakaantekeningen toe om context toe te voegen aan uw actiepunten. Voeg voor elke taak een 'spiciness'-niveau toe om te bepalen hoe gedetailleerd u de taak wilt opsplitsen. Bijvoorbeeld: 'mild' geeft een basisopdeling, 'medium' voegt meer structuur en details toe en 'spicy' splitst de taak op in gedetailleerde stappen

Schrijfhulp : Gebruik Goblin Tools om de toon en stijl van uw tekst te veranderen. Voer gewoon uw gedachten (hoe chaotisch ze ook zijn) in de 'Formalizer' in en kies hoe u uw tekst wilt weergeven: professioneel, technisch, sarcastisch, beleefd, gemakkelijker te lezen, enz.

Tijdsinschatting : Bepaal hoe lang een bepaalde taak zal duren door deze in de 'Estimator' in te voeren. Beschrijf gewoon wat u moet doen en u krijgt een realistische tijdsinschatting

Tekstinterpretatie: analyseer de toon en intentie van elk bericht, zodat u tekstcommunicatie beter begrijpt, vooral in scenario's waarin sociale signalen onduidelijk zijn

Een gedetailleerde uitsplitsing van taken kan resulteren in een overmatige hoeveelheid notificaties, wat afleidend kan werken

Free

G2: Onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

📮ClickUp Insight: Bijna 88% van de respondenten van onze enquête vertrouwt nu op AI-tools om persoonlijke taken te vereenvoudigen en te versnellen. Wilt u dezelfde voordelen op het werk realiseren? ClickUp helpt u graag! ClickUp Brain, de ingebouwde AI-assistent van ClickUp, kan u helpen uw productiviteit met 30% te verbeteren met minder vergaderingen, snelle AI-gegenereerde samenvattingen en geautomatiseerde taken.

3. Spectrums. ai (Beste voor AI-aangedreven taakbeheer en ondersteuning van productiviteit)

Spectrums. ai is een AI-tool voor ADHD die is ontworpen om gepersonaliseerde interventieplannen op te stellen, stemming en energie te monitoren, gedragsgegevens te scannen en datagestuurde aanbevelingen te doen over hoe neurodivergente personen beter kunnen worden ondersteund.

Met behulp van AI worden energieniveaus, stemming, sensorische gevoeligheden en andere symptomen regelmatig gemonitord om werkgevers, opvoeders en zorgverleners te helpen patronen en triggers te identificeren die van invloed zijn op het welzijn.

Spectrums. ai beste functies

Op maat gemaakte copingmechanismen : krijg gepersonaliseerde strategieën om dagelijkse uitdagingen aan te gaan op basis van alle bijgehouden symptomen

Gezondheidszorgrapporten : haal gedetailleerde rapporten op over symptomen, uitdagingen, voortgang en trends in de loop van de tijd. Deel deze rapporten met artsen, therapeuten en opvoeders om hen te helpen adequate ondersteuning en middelen te bieden

Datagestuurde inzichten: gebruik gedragsgegevens om de behoeften van neurodiverse werknemers te begrijpen en een meer inclusieve en flexibele werkomgeving te creëren

Spectrums. ai beperkingen

Aangezien Spectrums.ai grotendeels afhankelijk is van input van gebruikers, is de resulterende analyse soms niet gedetailleerd genoeg voor nauwkeurige inzichten

Prijzen van Spectrums.ai

Aangepaste prijzen

Spectrums. ai beoordelingen en recensies

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

🔎 Wist u dat? JPMorgan Chase & Co. schat dat werknemers die via hun neurodiversiteitsprogramma zijn aangenomen voor technische rollen 90% tot 140% productiever zijn dan anderen en consistent en foutloos werk leveren.

4. TickTick (het beste voor intuïtief taakbeheer en het bijhouden van gewoontes)

via TickTick

TickTick is een tool voor tijdmanagement die helpt om mentale rommel te verminderen met functies zoals 'Slimme lijsten', 'Gewoontesgalerij', 'Herinneringen voor taken' en meer.

De 'Eisenhower Matrix' verdeelt taken op basis van urgentie en belangrijkheid, waardoor neurodivergenten effectief prioriteiten kunnen stellen. Daarnaast bevordert de 'Pomodoro-timer' gefocust werk door korte, productieve intervallen aan te moedigen, wat vooral nuttig kan zijn voor mensen met aandachtsproblemen.

De beste functies van TickTick

Planning en planning : Visualiseer uw dagelijkse en maandelijkse planning in de kalender van TickTick en krijg een snel overzicht van alles wat er nog moet gebeuren

Taakplanning : noteer al uw belangrijke taken op takenlijsten, compleet met tags en herinneringen, zodat u geen cruciale items mist. Gebruik de lijst-, Kanban- of tijdlijnweergave om uw werk te visualiseren zoals u dat wilt

Gewoontes beheren: Ontwikkel en behoud goede gewoontes met de 'Habit Tracker'. Gebruik gestructureerde herinneringen, het bijhouden van voortgang en integratie met taken om dagelijkse routines aan te pakken en verantwoordelijkheid te creëren

Limieten van TickTick

De aanpassingsmogelijkheden zijn vrij beperkt

Prijzen van TickTick

Free Forever

Premium: $35,99 per jaar

Beoordelingen en recensies van TickTick

G2: 4,6/5 (meer dan 100 beoordelingen)

Capterra: 4,7/4 (meer dan 100 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over TickTick?

Ik waardeer het bereik van geavanceerde organisatiehulpmiddelen die TickTick biedt, waaronder de mogelijkheid om gedetailleerde checklists te maken en de flexibiliteit om aangepaste deadlines en herinneringen in te stellen. Bovendien garandeert de verbinding met de kalender een overzicht van activiteiten en helpt de functie 'Vandaag' bij het efficiënt prioriteren van dagelijkse taken. – G2-recensie

Ik waardeer het bereik van geavanceerde organisatie tools die TickTick biedt, waaronder de mogelijkheid om gedetailleerde checklists te maken en de flexibiliteit om aangepaste deadlines en herinneringen in te stellen. Bovendien garandeert de verbinding met de kalender een overzicht van activiteiten en helpt de functie 'Vandaag' bij het efficiënt prioriteren van dagelijkse taken. – G2 review

5. Habitica (het beste voor het bijhouden van gewoontes en productiviteit op een speelse manier)

via Habitica

Vind je de gebruikelijke apps voor het bijhouden van gewoontes saai? Habitica kan een geweldig alternatief zijn.

Het bevat gamified elementen om het aanleren van gewoontes leuk en boeiend te maken. De gebruikersinterface lijkt op bekende arcadespellen met beloningen om je gemotiveerd te houden. Habitica helpt je ook om in contact te komen met gelijkgestemden en gemotiveerd te blijven door middel van sociale ondersteuning.

De beste functies van Habitica

Gewoontes bijhouden: Houd uw dagelijkse gewoontes bij en beheer ze met de takenlijsten van Habitica. Blijf verantwoordelijk voor uzelf en ontwikkel in een mum van tijd goede gewoontes

Incentives : Verdien beloningen elke keer dat je een taak in je takenlijst afvinkt. Verbeter je avatar en ontvang leuke kleine incentives zoals gevechtsuitrusting, mysterieuze huisdieren en magische vaardigheden

Sociale netwerken: Kom in contact met andere Habiticians en maak het opbouwen van gewoontes leuk en samenwerkingsgericht

Beperkingen van Habitica

De gebruikersinterface kan intuïtiever zijn

Prijzen van Habitica

Free Forever

Groepsabonnementen: $ 9 per maand + $ 3 voor elk extra lid

Beoordelingen en recensies van Habitica

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Habitica?

Habitica staat altijd open op mijn laptop en ik ben constant bezig met dingen afvinken, mezelf herinneren aan wat ik vandaag wilde doen, mezelf herinneren aan de doelen die ik voor deze week of deze maand heb gesteld en kijken hoe mijn groep ervoor staat in onze huidige missie. – Reddit-recensie

Habitica staat altijd open op mijn laptop en ik ben constant bezig met dingen afvinken, mezelf herinneren aan wat ik vandaag nog wilde doen, mezelf herinneren aan de doelen die ik voor deze week of deze maand heb gesteld en kijken hoe mijn groep ervoor staat in onze huidige missie. – Reddit-recensie

👀 Leuk weetje: Bij McDonald's Japan leren nieuwe medewerkers de kneepjes van het vak – hamburgers bakken en frietjes frituren – via een supercoole, aangepaste Nintendo-game! 🍔🍟🎮

6. Forest (het beste voor het beheersen van uitstelgedrag en het behouden van focus)

via Forest

Forest is een app voor productiviteit met een iets andere kijk op taakbeheer. Stel dat u een taak moet uitvoeren die uw volledige aandacht vereist. Wanneer u de taak start, plant u ook een boom in de Forest-app. De boom groeit terwijl u zich op uw taak concentreert en wordt pas volgroeid als u de actie hebt voltooid. Als u uw taak halverwege opgeeft, verdort de boom en sterft hij, wat u motiveert om gefocust te blijven en de taken die u bent begonnen af te maken.

De beste functies van Forest

Gewoontes opbouwen met incentives: Verdien virtuele munten wanneer je een boom plant in de app. Wanneer je deze munten uitgeeft, doneert Forest aan een partner die ergens echte bomen plant. Dus elke keer dat je een taak voltooit, draag je je steentje bij aan een groenere aarde

Persoonlijkheidstest: leer meer over uw waarden en perspectieven door de 'Forest-persoonlijkheidstest' te doen. U wordt door een denkbeeldig bos geleid en gevraagd om vragen over uw ervaringen te beantwoorden om uw focus type te ontdekken en gelijkgestemde verbindingen te vinden om groepsactiviteiten zoals studeren uit te voeren

Forest-limieten

Geen volwaardige productiviteitstool, maar meer een focus timer

Je kunt timers niet pauzeren of aanpassen, wat concentratie behoorlijk stressvol kan maken

Forest-prijzen

Free

Beoordelingen en recensies van Forest

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Forest?

Zeer nuttige extensie, vooral tijdens online lessen waar er zoveel afleidingen zijn. Het helpt je door dergelijke sites te blokkeren en verbetert de concentratie. – Chrome Web Store review

Zeer nuttige extensie, vooral tijdens online lessen waar er zoveel afleiding is. Het helpt je door dergelijke sites te blokkeren en verbetert de concentratie. – Beoordeling in Chrome Web Store

7. Brain in Hand (het beste voor ondersteuning op aanvraag en zelfmanagement)

via Brain in Hand

Brain in Hand, een ondersteunende technologie, combineert praktische tools en voortdurende menselijke ondersteuning om op maat gemaakte strategieën te bieden voor het organiseren van tijd, het onthouden van taken en het oplossen van problemen.

Gebruikers kunnen hun stemming bijhouden en begeleiding krijgen via realtime ondersteuning voor emotionele regulering en gezelschap. Daarnaast biedt het platform ook middelen voor werkgevers, onderwijsinstellingen en gezondheidsdiensten om hun personeel en studenten te ondersteunen.

De beste functies van Brain in Hand

Persoonlijkheidsbeoordelingen : Gebruik de 'Assessor Toolkit' van Brain in Hand om bronnen en tools te vinden die nodig zijn om neurodiverse personen te analyseren en aanbevelingen te doen die zijn afgestemd op hun behoeften

Houd je stemming bij : leg de essentie van je gevoelens vast en bestrijd angst, zodat je triggers kunt beheersen en uitdagingen het hoofd kunt bieden

Taakorganisatie: Stel stapsgewijze routines op voor het beheren van uw dagelijkse activiteiten met behulp van eenvoudige tools voor het organiseren van uw tijd, het instellen van herinneringen en het voltooien van taken

Beperkingen van Brain in Hand

Sommige gebruikers hebben problemen gemeld met de synchronisatie van de kalender

Prijzen van Brain in Hand

Jaarlijkse licentie : $ 2404,40 per jaar

Maandelijkse licentie: $ 226,17 per maand

Beoordelingen en recensies van Brain in Hand

G2 : onvoldoende beoordelingen

Capterra: onvoldoende beoordelingen

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Brain in Hand?

De hele ervaring van een één-op-één sessie, het plannen van mijn doelen en vervolgens de app gebruiken om ze te realiseren is briljant eenvoudig maar effectief. – Apple App Store review

De hele ervaring van een één-op-één sessie, het plannen van mijn doelen en vervolgens de app gebruiken om ze te realiseren is briljant eenvoudig maar effectief. – Apple App Store review

8. Grammarly (het beste voor AI-schrijfhulp)

via Grammarly

Neurodivergente werknemers hebben vaak moeite met het structureren van hun gedachten, het aanpassen van hun toon en het opmerken van fouten in hun schrijfwerk.

Het AI-platform van Grammarly ondersteunt neurodivergente personen door het schrijfproces minder stressvol te maken. Met ingebouwde grammatica- en spellingcontrole, herschrijfopties en voorleesopties kan de tool helpen om schriftelijke communicatie te verfijnen.

De beste functies van Grammarly

Strategische schrijfhulp : krijg gepersonaliseerde suggesties op basis van de context van wat u schrijft wanneer u moeite heeft om uw ideeën onder woorden te brengen

Logische feedback : Ontwikkel uw sleutelideeën met de AI-app van Grammarly. Deze app analyseert tekst, pikt kritieke punten op en geeft feedback, zodat u uw ideeën kunt uitwerken en ervoor kunt zorgen dat elke zin logisch in de werkstroom past

Kennis delen: neem uw neurodiverse medewerkers gemakkelijk in dienst en help hen vertrouwd te raken met het jargon en de knowhow van het bedrijf. Wanneer team- of bedrijfsjargon opduikt, kunnen uw teamgenoten er eenvoudig met de muis overheen gaan en direct definities, gerelateerde documenten en sleutelcontacten zien, zonder er uitgebreid naar te hoeven zoeken

Beperkingen van Grammarly

Grammarly houdt niet altijd rekening met een informele toon en kan dingen corrigeren die eigenlijk geen fouten zijn

Prijzen van Grammarly

Free

Pro : $ 30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Beoordelingen en recensies van Grammarly

G2 : 4,7/5 (meer dan 10.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 7.000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in het echte leven over Grammarly?

Grammarly is vooral handig voor snelle en professionele communicatie en zorgt ervoor dat e-mails, rapporten en berichten duidelijk, foutloos en goed gestructureerd zijn. De toonsuggesties helpen om het juiste niveau van formaliteit te behouden, terwijl de realtime correcties tijd besparen door fouten direct op te sporen. – G2 review

Grammarly is vooral handig voor snelle en professionele communicatie en zorgt ervoor dat e-mails, rapporten en berichten duidelijk, foutloos en goed gestructureerd zijn. De toonsuggesties helpen om het juiste niveau van formaliteit te behouden, terwijl de realtime correcties tijd besparen door fouten direct op te sporen. – G2 review

9. Notion (het beste voor flexibele werkruimte-organisatie en kennisbeheer)

via Notion

Notion is een geweldige tool voor het bijhouden van taken, het maken van aantekeningen en het organiseren van informatie op een manier die past bij jouw cognitieve stijl. Er is een verscheidenheid aan aanpasbare layouts om uit te kiezen, zodat je alles netjes, verbonden en gestructureerd kunt houden op een manier die gemakkelijk te begrijpen is.

Het helpt de hindernissen van ADHD in projectmanagement te overwinnen door gebruik te maken van vooraf opgestelde sjablonen, tijdbesparende automatisering en ideeënborden om taken te visualiseren en te prioriteren zonder overweldigd te raken.

De beste functies van Notion

Geïntegreerde AI-assistentie : importeer kennis uit je werkruimte en gekoppelde apps met behulp van de kunstmatige intelligentie-functies van Notion

Projectmanagement : verdeel complexe projecten in subtaken, checklists en gekoppelde aantekeningen om uitstelgedrag te voorkomen.

Kennisbeheer: organiseer informatie in een gemakkelijk toegankelijke, gecentraliseerde hub met behulp van Notion's Wiki

Beperkingen van Notion

De tool biedt niet de mogelijkheid om de deadlines van taken en mijlpalen ten opzichte van elkaar in bulk te wijzigen; dit moet handmatig worden gedaan

De beperkte Notion AI-query's van het gratis abonnement voelen beperkend aan, vooral bij het brainstormen over functies of het verfijnen van documentatie.

Prijzen van Notion

Free Forever

Plus : $ 12/maand per gebruiker

Business : $ 18/maand per gebruiker

Enterprise : Aangepaste prijzen

Notion AI: Voeg toe aan elk abonnement voor $ 10 per maand per gebruiker

Beoordelingen en recensies van Notion

G2 : 4,7/5 (meer dan 6.000 beoordelingen)

Capterra: 4,7/5 (meer dan 2000 beoordelingen)

Wat zeggen gebruikers in de praktijk over Notion?

De mogelijkheid van Notion AI om de gegevens en aantekeningen te bekijken en vervolgens te rapporteren over sleutels, patronen en inzichten is verbluffend. Ik heb mijn gewoontes aangepast op basis van de rapporten die ik heb gemaakt en daarmee aanzienlijke voordelen behaald die ik anders niet had kunnen zien. – G2 review

De mogelijkheid van Notion AI om de gegevens en reflectieaantekeningen te bekijken en vervolgens rapportage te genereren over sleutels, patronen en inzichten, is verbluffend. Ik heb mijn gewoontes aangepast op basis van de rapportages die ik heb gemaakt en daarmee aanzienlijke voordelen behaald die ik anders nooit had gezien. – G2 review

10. Otter. ai (het beste voor AI-aangedreven transcriptie en ondersteuning bij vergaderingen)

via Otter AI

Otter. ai is een handige oplossing die u zeker kunt toevoegen aan uw lijst met AI-tools voor persoonlijk gebruik.

Zodra u toestemming geeft om automatisch deel te nemen aan vergaderingen, worden vergadernotities opgenomen en belangrijke inzichten vastgelegd. Zelfs als u iets vergeet, kan Otter. ai samenvattingen van 30 seconden genereren, zodat u altijd op de hoogte bent van belangrijke actiepunten. En zodra de vergaderingen zijn afgelopen, zorgt Otter. ai voor het samenstellen van notities, het toewijzen van actiepunten en het versturen van e-mails.

Otter. ai beste functies

AI-aangedreven chat : genereer e-mails, statusupdates en taken door Otter AI Chat te gebruiken tijdens vergaderingen. Ontvang ook belangrijke punten, beslissingen en samenvattingen van al uw gesprekken

Transcripties : transcribeer vergaderingen, colleges en andere opgenomen audio naar volledig coherente transcripties met tijdcodes. Dit is vooral handig om slechthorenden te ondersteunen, omdat het kan helpen bij het verstrekken van live ondertiteling om de communicatie te vergemakkelijken

Content organisatie: Krijg eenvoudig toegang tot al uw aantekeningen en transcripties van vergaderingen vanuit een doorzoekbare database

Otter. ai beperkingen

Soms neemt de nauwkeurigheid van de transcriptie af bij sterke accenten of achtergrondgeluiden

Prijzen van Otter.ai

Free Forever

Pro : $ 16,99/maand per gebruiker

Business: $ 30/maand per gebruiker

Enterprise: Aangepaste prijzen

Otter. ai beoordelingen en recensies

G2 : 4,3/5 (meer dan 200 beoordelingen)

Capterra: 4,4/5 (90+ beoordelingen)

Lees meer: Beste virtuele AI-assistenten om de productiviteit te verbeteren

Beperk chaos en verbeter de productiviteit met ClickUp

Het vinden van de juiste tool die aansluit bij de manier waarop uw hersenen functioneren, kan een wereld van verschil maken als u neurodivergent bent.

AI-productiviteitstools zorgen ervoor dat uw routinetaken naadloos op de achtergrond worden uitgevoerd, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken over gemiste deadlines, vergeten taken of geestdodende rommel.

Als u op zoek bent naar iets dat u helpt uw werkstroom van begin tot eind te beheren, kunt u vertrouwen op ClickUp. Van AI-aangedreven taakbeheer tot aanpasbare automatiseringen en effectief bijhouden van doelen, ClickUp is volledig aanpasbaar aan hoe u werkt.

🚀 Klaar om uw productiviteit een boost te geven? Meld u gratis aan voor ClickUp en neem vandaag nog de controle over uw werkstroom.