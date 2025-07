Grok AI versus DeepSeek: welke LLM is beter?

U hebt taken die moeten worden geautomatiseerd, inzichten die naar boven moeten komen en geen tijd om alle kunstmatige intelligentie (AI)-tools te testen die beweren alles te kunnen. Een ondermaats groot taalmodel (LLM) is frustrerend en wordt al snel een bottleneck.

Wanneer u moet kiezen tussen Grok AI en DeepSeek, is het gemakkelijk om verstrikt te raken in lijsten met functies zonder duidelijke antwoorden.

Welke is uw tijd en vertrouwen waard? Hier ziet u welk model problemen uit de praktijk oplost, zoals redeneren, automatisering en integratie. Mis bovendien de bonuskeuze aan het einde niet, waarmee u toegang krijgt tot meerdere LLM's in één (ja, het is ClickUp )! 😉

Grok AI vs. DeepSeek in één oogopslag

Criteria Grok AI DeepSeek Bonus: ClickUp AI AI Ontwikkelaar xAI (het AI-team van Elon Musk) DeepSeek (Chinees AI-bedrijf) ClickUp (maakt gebruik van de GPT-modellen van OpenAI) Toegang tot model Betaald, closed-source (premium abonnement vereist) met een freemium versie Gratis, open source Eigen ontwikkeling; geïntegreerd in het ClickUp-platform als add-on functie (ClickUp AI) Architectuur Mixture-of-Experts (MoE) Mixture-of-Experts (MoE) Gebaseerd op GPT-4 (OpenAI LLM via API-integratie) Grootte van het model Niet bekendgemaakt, extreem groot 671 miljard parameters in totaal, 37 miljard actief per token In lijn met de architectuur van GPT-4 (~175 miljard parameters) Trainingsgegevens Realtime gegevens van X en synthetische gegevens 14. 8 biljoen tokens en meertalige mogelijkheden Overgenomen uit de dataset van GPT-4 + leert van uw werkruimte als contextbewuste AI Contextvenster Tot 128K tokens Tot 128K tokens Tot 128K tokens Redeneringsvermogen Blinkt uit in stapsgewijze redenering met tools zoals 'DeepSearch' en 'Big Brain Mode' Sterk in het verwerken van gedachtegangen, maar minder natuurlijk in het formuleren van zinnen Hoog — ondersteunt samenvatting, extractie van actie-items en slimme suggesties voor alle taken Creatief schrijven Boeiende en menselijke reacties; ideaal voor storytelling Goede prestaties, maar minder boeiend in vergelijking met Grok Krachtig en veelzijdig: kan blogoverzichten genereren, ideeën bedenken en content schrijven die is afgestemd op rollen Codeer vaardigheid Presteert beter dan DeepSeek bij coderingstaken en genereert beter gestructureerde code Adequate codeerfaring, maar blijft achter bij Grok Kan helpen bij documentatie en het genereren van eenvoudige code, maar is geen volledige vervanging voor een IDE Praktische bruikbaarheid Superieure transparantie en conversatietoon, ideaal voor technische domeinen en taken in de praktijk Efficiënt voor STEM-velden zoals wiskunde en codering, focus op nauwkeurigheid Naadloos geïntegreerd in uw werkruimte voor gebruik in documenten, taken, opmerkingen en samenvattingen in werkstromen

Wat is Grok AI?

via Grok

Grok AI is een conversationele AI-chatbot ontwikkeld door xAI. Het is gebaseerd op het Grok-1-taalmodel, beschikt over 33 miljard parameters en biedt realtime inzichten door toegang te krijgen tot gegevens van het web en X (voorheen Twitter).

Het platform staat bekend om zijn geestige, rebelse persoonlijkheid en is in staat om vragen te beantwoorden die andere chatbots zouden vermijden. Het combineert humor, sarcasme en geavanceerde probleemoplossende vaardigheden om intuïtieve en boeiende interacties te bieden.

Het is ook multimodaal, wat betekent dat het zowel tekst als afbeeldingen kan verwerken, zoals het genereren van code op basis van schermafbeeldingen of het opsplitsen van beelden.

🧠 Leuk weetje: Het ontwerp van Grok 3 is geïnspireerd op fictieve AI's zoals Deep Thought uit The Hitchhiker's Guide to the Galaxy en JARVIS uit Iron Man, met als doel een mix van humor en praktische bruikbaarheid te creëren die je niet vaak tegenkomt in andere modellen.

Functies van Grok AI

Grok AI is ontworpen voor gebruikers die snelle, realtime antwoorden willen met een vleugje attitude. Hier is waarom u Grok AI zou moeten proberen. 👇

Functie #1: DeepSearch-technologie

Vraag Grok om je realtime nieuwsupdates te geven

Wanneer een eenvoudige samenvatting niet volstaat, komt Grok's DeepSearch in beeld. Het combineert realtime input van X met meerdere online bronnen om gedetailleerde antwoorden te genereren die meerdere invalshoeken bestrijken.

Grok onderscheidt zich door zijn transparantie. Het geeft duidelijk aan waar de informatie vandaan komt en hoe de conclusies tot stand zijn gekomen. Onderzoekers, analisten en studenten profiteren van dit niveau van traceerbaarheid op manieren die meer ondoorzichtige modellen niet kunnen bieden.

Functie #2: Geavanceerd redeneren en probleemoplossing

Krijg gedegen redeneringen en analyses voor verschillende use cases met Grok AI

Grok 3 heeft sterke redeneervaardigheden dankzij reinforcement learning en een enorm contextvenster van maximaal een miljoen tokens.

Het kan grote hoeveelheden informatie verwerken en onthouden, waardoor het effectief is voor het oplossen van complexe wiskundige problemen, het begrijpen van lange documenten of het volgen van genuanceerde prompts met meerdere stappen. In academische en technische benchmarks presteert Grok op hetzelfde niveau als toonaangevende modellen op het gebied van logica en probleemoplossing.

Functie #3: Hulp bij het vergelijken van code en trefwoorddichtheid

Analyseer de dichtheid van zoekwoorden voor effectieve SEO met Grok

Voor engineers en ontwikkelteams biedt Grok inline tools voor het vergelijken van code. Met deze tools kunt u snel verschillen tussen bestanden, versies of opslagplaatsen identificeren, wat ideaal is voor het beoordelen van pull-aanvragen of het bijhouden van iteraties voor het oplossen van bugs. Dit bespaart minuten bij elke build, wat snel oploopt.

Grok biedt een tool voor het meten van de dichtheid van zoekwoorden die is ingebouwd in de interface voor marketeers, makers van content en professionals op het gebied van zoekmachineoptimalisatie (SEO). Het helpt gebruikers de frequentie van zoekwoorden in documenten of webpagina's te analyseren en te vergelijken, waardoor het gemakkelijker wordt om content te verfijnen voor een betere zichtbaarheid in zoekresultaten zonder dat een externe SEO-tool nodig is.

Prijzen van Grok AI

Free

Aangepaste prijzen

Wat is DeepSeek?

via DeepSeek

DeepSeek is een AI-aangedreven platform dat gespecialiseerd is in geavanceerde data-analyse, sterke redeneervaardigheden en natuurlijke taalverwerking (NLP). Het maakt gebruik van open-source LLM's om complexe taken uit te voeren, zoals coderen, wiskundig redeneren, content aanmaken en klantenservice.

Het platform is gebouwd op een slimme architectuur met Mixture-of-Experts (MoE) en Multi-head Latent Attention (MLA), waardoor het efficiënt werkt zonder veel rekenkracht te verbruiken. Dus als u op zoek bent naar prestaties zonder hoge hardwarekosten, is DeepSeek een sterke kanshebber.

🔍 Wist u dat? DeepSeek is ontwikkeld door een team in Shanghai en is in korte tijd uitgegroeid tot het Chinese antwoord op GPT-achtige modellen. U kunt de AI-tool zowel voor academische als commerciële doeleinden gebruiken, wat een groot voordeel is voor ontwikkelaars die op zoek zijn naar toegankelijke maar krachtige AI.

Functies van DeepSeek

DeepSeek is ontworpen voor precisie, complexe logica en diepgaand begrip. Benieuwd hoe de functies AI-uitdagingen kunnen oplossen? Laten we het beter begrijpen. ⚓

Functie #1: Redeneringgestuurde architectuur

Begrijp het waarom en hoe achter elk antwoord dat u van DeepSeek krijgt

Modellen zoals DeepSeek R1 en DeepSeek V3 zijn gebouwd voor logisch redeneren en contextbewuste analyse. In tegenstelling tot traditionele AI-systemen legt het uit hoe conclusies tot stand komen, waardoor u de transparantie krijgt die u nodig hebt voor betere besluitvorming.

Of het nu gaat om het oplossen van een wiskundig probleem, het identificeren van anomalieën in financiële gegevens of het ontcijferen van patronen in zorgrapporten, het leidt u door het 'waarom'

Krijg een stapsgewijze analyse voor het oplossen van complexe problemen met DeepSeek

Wat DeepSeek onderscheidt, is de interpretatielaag. In plaats van beslissingen te nemen in een black box, legt het visueel uit welke gegevenspunten de reactie hebben beïnvloed en leidt het u door het redeneringsproces. Dit is vooral nuttig in risicovolle gebieden zoals wetshandhaving, werving of regelgevende audits, waar het begrijpen van de reden achter een beslissing net zo belangrijk is als de beslissing zelf.

Bovendien wordt het aangedreven door reinforcement learning from human feedback (RLHF) en geavanceerde onbegeleide leeralgoritmen. Dat betekent dat dit alternatief voor Grok AI continu wordt verbeterd zonder handmatige updates, waardoor het zeer autonoom en efficiënt is voor realtime toepassingen zoals risicobeoordeling.

Functie #3: Open-source toegankelijkheid

Krijg toegang tot de open-source modellen van DeepSeek en bespaar energie

Voor teams die flexibiliteit willen, biedt DeepSeek open-source modellen. U kunt ze aanpassen, erop voortbouwen en schalen zonder vendor lock-in. Het is een geweldige manier om geavanceerde AI in uw werkstroom te integreren zonder controle op te geven.

Bovendien verbruikt het minder energie zonder dat dit ten koste gaat van de prestaties, wat ideaal is voor start-ups en kleinere teams die krachtige AI willen zonder veel geld uit te geven aan infrastructuur.

Prijzen DeepSeek

Free

Aangepaste prijzen

Grok AI vs. DeepSeek: functies vergeleken

Grok AI is gebouwd voor snelle, conversatiegerichte inzichten, terwijl DeepSeek zich richt op multimodale analyse. Zie Grok als uw snel denkende co-piloot en DeepSeek als de analist die het waarom achter de gegevens uitlegt.

Laten we nu eens vergelijken hoe deze modellen presteren:

Functie #1: Bruikbaarheid

Laten we beginnen met de basis: hoe elke tool omgaat met dagelijks gebruik en hoe de algehele ervaring eruitziet vanaf het moment dat u inlogt.

Grok AI

Als het gaat om toegankelijkheid, is Grok de meest toegankelijke van de twee. Het is beschikbaar op het web, iOS, Android en zelfs native op X, waardoor het een brede aanwezigheid heeft. Wat het echter onderscheidt, is de conversatiestijl. Het gebruik ervan voelt als een gesprek met iemand die slim is en dingen in begrijpelijke taal kan uitleggen.

DeepSeek

DeepSeek is daarentegen zeer geschikt voor technische professionals. Het is een krachtig programma, maar neigt meer naar analytische probleemoplossing en mist de alledaagse warmte van Grok.

DeepSeek is niet verwarrend, maar misschien voelt u zich er minder bij betrokken.

🏆 Winnaar: Grok vanwege de gebruiksvriendelijkere aanpak, vooral voor niet-technische gebruikers.

🧠 Leuk weetje: De antwoorden van Grok kunnen onvoorspelbaar en ongefilterd zijn (vroege testers zeggen zelfs dat het voelt als 'de AI die het stille deel hardop zegt'). Dat is zowel zijn charme als zijn waarschuwing.

Functie #2: Toepassingen in de industrie

Laten we nu eens kijken hoe goed elke tool zich aanpast aan praktijkcases in verschillende sectoren en teams.

Grok AI

Grok is duidelijk ontworpen met individuen in gedachten: mensen die een intelligente, geestige assistent willen die kan helpen met code, ideeën kan genereren en hen in realtime op de hoogte kan houden. Dit alternatief voor DeepSeek AI is meer een persoonlijke metgezel dan een back-end engine die uw werk aandrijft.

DeepSeek

DeepSeek is ondertussen geschikt voor een breed scala aan professionele toepassingen in verschillende sectoren. Het maakt al furore in de gezondheidszorg voor diagnostiek, in de financiële sector voor fraudedetectie en marktvoorspellingen, en in de detailhandel voor het optimaliseren van de toeleveringsketen en het klantgedrag. De kracht ligt in integratie, automatisering en precisie op grote schaal.

🏆 Winnaar: DeepSeek vanwege zijn business-first aanpak die het product klaar maakt voor de industrie.

🧠 Leuk weetje: Lang voordat Grok AI en DeepSeek bestonden, gebruikten kunstenaars en onderzoekers op regels gebaseerde systemen om beelden te genereren. Een van de pioniers, Harold Cohen, creëerde een AI-programma genaamd AARON dat abstracte kunst maakte, decennia voordat AI-kunst trendy werd.

Functie #3: Meertalige mogelijkheden

Vervolgens bekijken we hoe elke tool taalverscheidenheid ondersteunt, met name wanneer er wordt gewerkt met teams, regio's of een wereldwijd publiek.

Grok AI

Grok ondersteunt een breed bereik van talen voor zowel tekst als code, waardoor het gesprekken kan voeren, vertalingen kan leveren en genuanceerde prompts kan begrijpen in talen variërend van Engels en Spaans tot Koreaans en Hindi. Het behoudt zelfs zijn humor in alle talen, wat geen geringe prestatie is.

DeepSeek

DeepSeek biedt ook indrukwekkende meertalige ondersteuning die is afgestemd op technische en analytische gebruikssituaties. Het kan informatie uit documenten in verschillende talen nauwkeurig extraheren, verwerken en samenvatten.

Wat het onderscheidt, is hoe goed het omgaat met technische taal en jargon in meerdere taalkundige contexten, een essentiële eigenschap voor internationale teams die werken in onderzoeksomgevingen of omgevingen met veel data.

🏆 Winnaar: Het is een gelijkspel! Grok blinkt uit in meertaligheid in gesprekken, terwijl DeepSeek toonaangevend is op het gebied van technisch meertalig begrip.

🔍 Wist u dat? Het 2024 State of AI Report onthult dat de waarde van AI-bedrijven voor ondernemingen een indrukwekkende 9 biljoen dollar heeft bereikt, aangedreven door een bullmarkt voor AI-blootstelling onder beursgenoteerde bedrijven.

Grok AI versus DeepSeek op Reddit

We hebben gedaan wat elke nieuwsgierige techneut zou doen om voorbij de marketingpraatjes te komen: we hebben Reddit doorzocht. Het platform staat vol met ongefilterde meningen van casual testers en power users. We hebben threads over Grok AI en DeepSeek doorzocht om te zien hoe elk model zich in de praktijk houdt, en dit is wat de crowd te zeggen heeft. 💁

Fans van Grok AI waren vol lof en waardeerden het vermogen om referenties te citeren, de nauwkeurigheid te controleren en ondersteuning in meerdere talen te bieden.

Ik ben zo enthousiast over de efficiëntie en diepgaande zoekfunctie van Grok 3 dat ik ChatGPT heb verwijderd. Het is een beest, dat razendsnel informatie zoekt en indexeert op websites van overheden en wetenschappelijke instellingen, in wetenschappelijke tijdschriften en dergelijke! Grok 3 biedt uitstekende referenties en controleert zelf de nauwkeurigheid...

Ik ben zo enthousiast over de efficiëntie en diepgaande zoekfunctie van Grok 3 dat ik ChatGPT heb verwijderd. Het is een beest, dat razendsnel informatie zoekt en indexeert op websites van overheden en wetenschappelijke instellingen, in wetenschappelijke tijdschriften en dergelijke! Grok 3 biedt uitstekende referenties en controleert zelf de nauwkeurigheid...

Dit is wat een andere Reddit-gebruiker ervan vindt:

Wat veel mensen hier vergeten, is dat meertaligheid ook erg belangrijk is voor een groot deel van de wereld. DeepSeek is misschien goed, maar vergeleken met zelfs de oude Gemini-flash is het waardeloos voor talen als Frans. Op het eerste gezicht lijkt het misschien "oké", maar dan merk je dat bepaalde objecten het verkeerde geslacht hebben, waardoor het onbruikbaar wordt.

Wat veel mensen hier vergeten, is dat meertaligheid ook erg belangrijk is voor een groot deel van de wereld. DeepSeek is misschien goed, maar vergeleken met zelfs de oude Gemini-flash is het waardeloos voor talen als Frans. Op het eerste gezicht lijkt het misschien "oké", maar dan merk je dat bepaalde objecten het verkeerde geslacht hebben, waardoor het onbruikbaar wordt.

Aan de andere kant vonden DeepSeek-gebruikers het superieur op het gebied van redeneren en taalkundige diepgang.

*Als je probeert te schrijven in het Chinees, vooral in de stijl van oude Chinese literatuur, steekt R1 met kop en schouders boven andere modellen uit. Je voelt je bijna een professionele (en romantische, met gevoel voor humor) menselijke schrijver

*Als je probeert te schrijven in het Chinees, vooral in de stijl van oude Chinese literatuur, steekt R1 met kop en schouders boven andere modellen uit. Je voelt je bijna een professionele (en romantische, met gevoel voor humor) menselijke schrijver

Dit is wat andere Reddit-gebruikers over DeepSeek zeiden:

Ja, ik heb het getest op logische puzzels, waarbij ik o1 gebruikte om het werk te controleren, maar ik bleef het ervan beschuldigen dat het fout was, terwijl dat niet zo was... omdat o1 in feite fout was, maar DeepSeek juist. DeepSeek bleef volhouden dat o1 fout was, en toen vertelde ik o1 de logica en o1 gaf toe dat het fout was en faalde...

Ja, ik heb het getest op logische puzzels, waarbij ik o1 gebruikte om het werk te controleren, maar ik bleef het ervan beschuldigen dat het fout was, terwijl dat niet zo was... omdat o1 in feite fout was, maar DeepSeek juist. DeepSeek bleef volhouden dat o1 fout was, en toen vertelde ik o1 de logica en o1 gaf toe dat het fout was en faalde...

Het oordeel? Beide modellen hebben hun sterke punten, en u kunt ze beter zelf uitproberen dan alleen op eenmalige meningen te vertrouwen.

Maak kennis met ClickUp – het beste alternatief voor Grok AI en DeepSeek

Nog niet overtuigd van Grok of DeepSeek? Dat snappen we. Beide modellen hebben hun sterke punten, maar zijn ook ontwikkeld met specifieke toepassingen in gedachten, zoals onderzoek, redeneren en taalkundige diepgang.

Maar wat als u iets praktischer nodig hebt? Een AI-projectmanagementtool die u daadwerkelijk helpt bij het beheren van werk, het automatiseren van taken en het georganiseerd blijven zonder professionele prompt engineering?

Dat is waar ClickUp een stap verder gaat om de dag te redden. 💪

Het is dé app voor werk die projectmanagement, kennismanagement en chatten combineert, allemaal aangedreven door AI die u helpt sneller en slimmer te werken.

Ontdek waarom u voor optie C(lickUp) moet kiezen! 🧰

ClickUp's One Up #1: ClickUp Brain

Laten we eerlijk zijn: AI-tools zijn overal, maar slechts weinig maken uw werk gemakkelijker. ClickUp Brain draait het script om. Het is rechtstreeks in uw productiviteitsplatform ingebouwd en ontworpen om te denken, handelen en zich aan te passen op basis van hoe uw team werkt.

Zoek naar relevante informatie in natuurlijke taal met ClickUp Brain

We laten u een glimp zien van enkele topfuncties en gebruiksscenario's van ClickUp Brain:

Verdrink je in verspreide informatie?

De AI Knowledge Manager treedt op als het geheugen van uw organisatie. U hoeft niet meer door gescheiden mappen te graven of handmatig e-mailthreads te doorzoeken op die specifieke beslissing uit eerdere discussies. Vraag het aan Brain en binnen enkele seconden worden relevante gegevens uit taken, documenten of projecten opgehaald. Wanneer u met meerdere werkstromen jongleert en snel het juiste antwoord nodig hebt, is het er al.

In tegenstelling tot Grok, dat uitblinkt in het zoeken naar realtime openbare informatie, of DeepSeek, dat uitblinkt in redeneren, haalt ClickUp Brain context uit uw werkruimte, niet van het open web.

📌 Voorbeeld: Stel dat u een AI-onderzoeker bent die zich voorbereidt op een update voor belanghebbenden. U typt: 'Wat waren de belangrijkste conclusies van onze evaluatie van het transformatormodel in februari? Brain haalt onmiddellijk de belangrijkste punten uit een vergaderdocument, een gerelateerde commentaarthread uit een taak en een grafiek uit de wekelijkse statusupdate in één keer naar boven.

Ga naar ClickUp Brain's AI Project Manager voor directe projectoverzichten

Schrijft u nog steeds handmatig updates of schakelt u tussen tabbladen voor voortgangsrapportages?

De AI-projectmanager handelt dat voor u af. Hij genereert stand-ups, maakt subtaken aan op basis van uw taken en taakomschrijvingen en vat zelfs de taakactiviteit in realtime samen zonder dat u ook maar één kaart hoeft te openen. Het is gemaakt voor actie, niet alleen voor gesprekken.

Vat projectupdates samen en schrijf persoonlijke stand-ups met ClickUp Brain

Grok en DeepSeek kunnen op verzoek samenvattingen genereren, maar ClickUp Brain automatiseert dit binnen uw werkstroom.

📌 Voorbeeld: Je bent een senior PM die een team van 10 engineers aanstuurt dat aan een nieuwe API werkt. Voor je ochtendstand-up genereert de AI-app automatisch een samenvatting met de tekst: '3 taken voltooid, twee geblokkeerd vanwege ontbrekende eindpunten, backend-testen 1 dag vertraagd. ' Je hebt geen woord geschreven of iemand achter updates aangezeten – de app heeft gewoon uit ClickUp gehaald wat hij nodig had.

Schakel tussen meerdere LLM's met ClickUp Brain en optimaliseer het model voor de taak die u moet uitvoeren

Zou u ChatGPT en Claude willen gebruiken zonder van tool te wisselen? ClickUp Brain beperkt u niet tot één LLM. U krijgt rechtstreeks vanuit het platform toegang tot externe modellen, zonder te hoeven schakelen tussen tabbladen of context te verliezen.

📌 Voorbeeld: U legt de laatste hand aan een financieringsvoorstel voor uw AI-startup. U gebruikt ClickUp Brain om de onderzoeksresultaten van uw team samen te vatten en haalt vervolgens ChatGPT erbij om de samenvatting te herschrijven voor een niet-technisch investeerderspubliek. Vervolgens controleert u uw marktgrootte nogmaals met Claude. Eén woord: naadloos.

ClickUp's One Up #2: ClickUp Autopilot Agents

Grok en DeepSeek zijn indrukwekkend op het gebied van zoeken, code en redeneren, maar ze voeren geen updates of taakwijzigingen door in uw projectmanagementtool. De agents van ClickUp doen dat wel.

De intelligente Autopilot Agents van ClickUp voor lijsten, mappen, ruimtes en chats fungeren als digitale collega's, die proactief taken samenvatten, dagelijkse/wekelijkse stand-ups posten, actiepunten extraheren en zelfs queries beantwoorden in gedeelde kanalen, allemaal zonder handmatige prompts.

💡 Pro Tip: U kunt met een paar klikken kant-en-klare agents (bijv. Dagelijks rapport, Wekelijks rapport, Team StandUp) inschakelen of op regels gebaseerde, aangepaste bots zonder code ontwerpen die precies zijn afgestemd op uw werkstromen. Voeg een ClickUp AI-agent toe aan uw dagelijkse werkstromen om ze sneller te maken

In tegenstelling tot standalone tools begrijpen en reageren de agents van ClickUp niet alleen, maar pushen ze ook updates, beheren ze taken, genereren ze rapporten en automatiseren ze sleutelstappen. Zo krijgen teams een naadloze, geïntegreerde AI-assistent die daadwerkelijk met hen samenwerkt om het werk gedaan te krijgen.

Leer hoe u ze kunt instellen in deze handige walkthrough:

ClickUp's One Up #3: ClickUp-documenten

Maak een gecentraliseerde documentdatabase met ClickUp Docs

Het beheren van één projectdocument in Google Documenten, Slack en Notion kost meer moeite dan nodig is.

ClickUp-documenten brengen daar verandering in. Documenten zijn volledig geïntegreerd in de rest van uw werkruimte en creëren een gecentraliseerd ecosysteem waar uw aantekeningen, taken en projectplannen niet alleen naast elkaar bestaan, maar ook interactie hebben met uw werk.

U kunt checklists met deadlines insluiten, realtime taakupdates toevoegen, hele borden koppelen en zelfs live gegevens ophalen om documenten uit andere delen van uw werkruimte bij te werken.

📌 Voorbeeld: U bent een AI-onderzoeker die een sprint plant voor het verfijnen van een meertalige LLM. U stelt een document op met een overzicht van de prioriteiten op het gebied van taal en testcases. In datzelfde document voegt u een checklist in voor uw taalkundig team, koppelt u taken aan annotators en voegt u een live bordweergave toe met de voortgang in verschillende regio's.

Creëer op maat gemaakte content voor verschillende use cases met ClickUp Brain's AI Writer for Work

Als u een onderzoeksverslag opstelt, productspecificaties schrijft, een campagne plant of gewoon iets schrijft, dan is de AI Writer for Work er om u te helpen. Het genereert content die is afgestemd op uw rol en de fase van uw project: productbeschrijvingen met technische context, samenvattingen van experimenten in begrijpelijk Engels of marketingteksten voor uw volgende lancering.

En nee, het is er niet alleen om uw tekst grammaticaal correct te maken; het begrijpt de behoeften van uw team. U geeft geen chatbot in een vacuüm instructies; u creëert samen content met een AI die het grotere geheel van uw werkruimte ziet.

📮 ClickUp Insight: De meeste teams gebruiken al AI in een of andere vorm. In onze enquête gaf 88% aan er regelmatig mee te werken en meer dan de helft gebruikt het meerdere keren per dag. Toch maakt slechts 12% gebruik van AI-functies in de tools waarmee ze dagelijks werken. Aan de andere kant neigt 62% naar tools zoals ChatGPT en Claude. Dat verschil is waarschijnlijk te wijten aan onduidelijke voordelen, zorgen over veiligheid of simpelweg onwetendheid over wat er allemaal ingebouwd is. ClickUp maakt die verbinding eenvoudiger. U kunt updates samenvatten, content opstellen en aangepaste automatiseringen bouwen met behulp van natuurlijke taal, allemaal binnen hetzelfde platform waar uw werk al plaatsvindt.

ClickUp's One Up #4: Geautomatiseerd projectmanagement

Terwijl Grok en DeepSeek uitblinken op gebieden als natuurlijke gesprekken, onderscheidt ClickUp zich op het gebied dat echt telt voor technisch onderlegde professionals: uitvoering.

Het volledig geïntegreerde commandocentrum voor projectmanagement is perfect voor het opzetten, toewijzen, automatiseren en daadwerkelijk uitvoeren van het werk. De projectmanagementsoftware van ClickUp helpt u bij alles, van het opstellen van een productroadmap en het beheren van complexe onderzoekssprints tot het synchroniseren van cross-functionele teams.

De automatiseringsmogelijkheden, realtime samenwerking en native AI-assistent helpen u sneller te werken met minder tools en zonder giswerk.

Laten we eens kijken naar de functies die het zo bijzonder maken. 👀

ClickUp Chat

Werk in realtime samen met uw team via ClickUp Chat

Je hebt een teamchat vol ideeën, beslissingen en volgende stappen op verschillende platforms. Belangrijke updates raken ondergesneeuwd, taken worden vergeten en je bent uiteindelijk meer tijd kwijt met het achterhalen van de context dan met het boeken van voortgang.

Ga naar ClickUp Chat. In tegenstelling tot Grok, dat kan praten, en DeepSeek, dat kan analyseren, brengt ClickUp beide in actie. Het integreert realtime communicatie binnen uw projectmanagementtool, zodat u berichten direct kunt omzetten in taken, discussies rechtstreeks aan projecten kunt koppelen en AI-gegenereerde samenvattingen van vergaderingen en gemiste gesprekken kunt krijgen.

Stel je voor dat je een nieuwe functie bespreekt in een chat, met één klik de taak aanmaakt, deze een prioriteit toekent en deze koppelt aan de dev sprint zonder het gesprek te verlaten.

ClickUp Automatisering

Als u meerdere projecten beheert met een tiental bewegende delen: statusupdates, herinneringen, terugkerende taken en verschuivende prioriteiten. Dat is te veel handmatig onderhoud, zelfs met AI-tools die over geavanceerde redeneervaardigheden beschikken.

Automatiseer routinewerk en maak elke week uren vrij met ClickUp Automatisering

ClickUp Automations blinkt hier uit en helpt u repetitieve taken te automatiseren. Wanneer bijvoorbeeld de prioriteit van een taak met betrekking tot een functie als 'Hoog' wordt gemarkeerd, verplaatst het platform deze automatisch naar de bovenkant van de sprint-backlog, stelt het de hoofdingenieurs op de hoogte en tagt het voor QA-controle.

Moet u elke vrijdag om 10 uur een terugkerend evaluatiegesprek plannen? Klaar, automatisch. Het is een hands-off werkstroom die met u meegroeit, terwijl u zich concentreert op wat belangrijk is.

En als u niet vanaf nul automatiseringen wilt bouwen, maakt ClickUp Brain het nog eenvoudiger. Typ gewoon een natuurlijke taalopdracht zoals 'Maak een automatisering om alle dringende taken toe te wijzen aan de hoofdontwikkelaar' en laat de AI het voor u instellen.

Het is een no-brainer: kies ClickUp!

Hoewel Grok en DeepSeek indrukwekkende AI-voordelen bieden, blijft de vraag: welke helpt u daadwerkelijk meer?

Als u alleen maar wilt chatten met een LLM of samenvattingen wilt krijgen, kan elke tool werken. Maar als u serieus bezig bent met het toepassen van AI op echte werkstromen – projecten beheren, taken automatiseren, uw team coördineren en alles op één plek bij elkaar houden – dan is ClickUp, de alles-in-één app voor werk, een klasse apart.

Het combineert slimme teamcommunicatie, taakbeheer, AI-automatisering en diepgaande integraties in één duidelijk, krachtig platform.

Waar wacht u nog op? Meld u vandaag nog gratis aan voor ClickUp! ✅